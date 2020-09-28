Air Force officials released the names of senior Airmen selected for promotion to staff sergeant Sept. 24, including 177 Airmen at Joint Base Andrews.

Officials selected 13,864 staff sergeants Air Force-wide out of 33,341 eligible for a selection rate of 41.58 percent this promotion cycle.

"Thank you for all your hard work and dedication," said Col. Tyler Schaff, 316th Wing and Joint Base Andrews commander. "Your selection has shown your commitment."

Staff Sergeant Selects:

LAZARO GALVAN

JACOB GONZALEZ

ANTHONY HORVATH

TYLER KOCH

WILLIAM LEUZINGER

GARRETT MCCALLA

STEVEN SAPIENZA

GEIGEL SERRANO

CODY STEVENSON

STEPHEN WATSON

YANZHAO ZHANG

BRANDON SHERRY

RYAN STOLL

CHRISTIAN GARCIA

WILLIAM GORDON

AZALIIAH PALMER

JOSEPH VIOLETTE

JULIANE ANDERSEN

ALEXIS ANDERSON

VIVIAN CHGOLLAN

HANNAH CLARK

TYESHIA BOONE

JAMES CARDINAL

LESLIE DUNLAP

JOSE ESOBAR

MELISSA JIIMENO

TERRELL MANUEL

SHANDA MATTHEWS

GUTIERREZ SALGADO

CARLITO TURNER

BLAKE ASHFORD

EMILY BRIN

MIRISSA BYER

ALYSSA HUMPAL

LEI LI

TAYLOR MOBLEY

BRITTANY PLLARD

TAYLOR STILES

NICOLE SWIFT

RICHARD YPINA

KYLE RAY

AUSTIN BEAM

KARI CARTER

SAWYER GUTIERREZ

DARIA HARDY

JINNEABRIAN HEBERT

RAMOND LANG

DANIEL MARTIN

SAVANNAH PAUL

AUSTIN TATE

DESTINEE AYON

KONNOR BROWN

KENNEDY GEEDEY

LEO JONES

CHRISTOPHER MARCIA

ARIANNA PERALTA

SARAH POTTER

JADON SMITH

ARICA TUCKER

ANAYA BAKER

ALEASHA DUGGINS

LEA PEREZ

BRIAR ROSE

SAMANTHA SANCHEZ

HANNAH VARGAS

ZANE ZEZULKA

ALVARO AGUILERA

ANTONIO ALESSANDRO

SEAN BARRETT

RICHER BEAM

TIMOTHY BECKWITH

VICTORY BELL

TYLER BLUSH

KEVIN BRADLEY

RAYMOND CAMPISI

ASHLYN CARTER

XIOMARA CORTES

BRIANNA DAVIS

FRANCIS DEBLASI

TANNER DONNELL

ANDREW ERIXON

JORGE ESCOBAR

IAN HEMMERLING

PRESTON HICKMAN

ZARIUS JAMES

TIFFANY JOHNSON

OSCAR JUAREZ

MAKAYLA KAEPPEL

SIDNEY LEWIS

JASMIN LYONS

QIANA MANAHAN

JONATHAN POLLARD

AILEEN REYNOSO

RYAN RODOCKER

MAURICE SANDERS

DANTE SEPULVEDA

JARED SOCHA

JABRON SPARKS

BRANDON STOKER

DIAMONTE TABOR

SHELT TOBERSPIEGLE

JOSEPH TORRES

BRECHT TSCHIRHART

DAVID WALLACE

JOSHUA WATSON

BRENTYN WHITE

ZACKERY WILSON

ARRIAN YOUSSERFI

BRADY BECK

LAYNA HANNUM

SANONG JARNEGAN

JESSYCA JONES

KARALICIA KENNEDY

JOCELYN RAYMUNDO-GRINSTEAD

SUSANNA SCHRIEVER

NOELLE THOMAS

TYLER CISNEROS

MIIRANDA STILLION

BRADLEY CARY

YESENIA MEDINA

KEVEN NORMAN

BILQEES ABDUL

ANDREW ARMSTRONG

DEONDRE ARVIE

LEON BAGLEY

GARRETT BARBOZA

PARRISH BARNES

BAILEY BEHZADI

BRANDON BROOKS

DENNIS BROWN

AARON CARMAN

TAYLOR CONDIT

JUAN CORTES

RYAN ERWIN

AMANDA FRENSEMEIER

KIMORE GENTLES

CIARA GRAHAM

SHAWN HANETHONGXAY

JULIAN HARVEYJONES

AUSTIN HOLLAND

ALEXIS JACKSON

GRAHAM JACKSON

DALLAS KAISER

ROBERT LOUTHAIN

MITCHELL MACKAY

CONNER MAROLF

CHAVARIN MARTINEZ

ANTHONY MCDOWELL

DEVIN MCGRATH

STEVEN MCRAVIN

KELSEY MORIN

NICHOLAS MOTKO

JOHN MURPHY

WAEL NAFEZ

GABRIELLA NEWLAND

TREMAINE ORANGE

MONICA PEREZ

SCOTT POWELL

CONNOR RAY

ASHLEY RYAN

GODINEZ SALINAS

SHAUNICE SAMUELS

CALEB SHARPER

AUSTIN SICKLES

HELSIE SMIITH

JACOB STAUFFER

CHET STOTTLEMYER

ETHAN SUTTLES

NATHANIEL TOBACK

CHERRON WOOTEN

Increments will begin Oct. 1, which is a 1-month delay from the pre-COVID timeline. Those who should have promoted on Sept. 1 will be projected for promotion on Oct. 1 and will be retroactively applied with backdated pay.