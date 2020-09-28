Air Force officials released the names of senior Airmen selected for promotion to staff sergeant Sept. 24, including 177 Airmen at Joint Base Andrews.
Officials selected 13,864 staff sergeants Air Force-wide out of 33,341 eligible for a selection rate of 41.58 percent this promotion cycle.
"Thank you for all your hard work and dedication," said Col. Tyler Schaff, 316th Wing and Joint Base Andrews commander. "Your selection has shown your commitment."
Staff Sergeant Selects:
LAZARO GALVAN
JACOB GONZALEZ
ANTHONY HORVATH
TYLER KOCH
WILLIAM LEUZINGER
GARRETT MCCALLA
STEVEN SAPIENZA
GEIGEL SERRANO
CODY STEVENSON
STEPHEN WATSON
YANZHAO ZHANG
BRANDON SHERRY
RYAN STOLL
CHRISTIAN GARCIA
WILLIAM GORDON
AZALIIAH PALMER
JOSEPH VIOLETTE
JULIANE ANDERSEN
ALEXIS ANDERSON
VIVIAN CHGOLLAN
HANNAH CLARK
TYESHIA BOONE
JAMES CARDINAL
LESLIE DUNLAP
JOSE ESOBAR
MELISSA JIIMENO
TERRELL MANUEL
SHANDA MATTHEWS
GUTIERREZ SALGADO
CARLITO TURNER
BLAKE ASHFORD
EMILY BRIN
MIRISSA BYER
ALYSSA HUMPAL
LEI LI
TAYLOR MOBLEY
BRITTANY PLLARD
TAYLOR STILES
NICOLE SWIFT
RICHARD YPINA
KYLE RAY
AUSTIN BEAM
KARI CARTER
SAWYER GUTIERREZ
DARIA HARDY
JINNEABRIAN HEBERT
RAMOND LANG
DANIEL MARTIN
SAVANNAH PAUL
AUSTIN TATE
DESTINEE AYON
KONNOR BROWN
KENNEDY GEEDEY
LEO JONES
CHRISTOPHER MARCIA
ARIANNA PERALTA
SARAH POTTER
JADON SMITH
ARICA TUCKER
ANAYA BAKER
ALEASHA DUGGINS
LEA PEREZ
BRIAR ROSE
SAMANTHA SANCHEZ
HANNAH VARGAS
ZANE ZEZULKA
ALVARO AGUILERA
ANTONIO ALESSANDRO
SEAN BARRETT
RICHER BEAM
TIMOTHY BECKWITH
VICTORY BELL
TYLER BLUSH
KEVIN BRADLEY
RAYMOND CAMPISI
ASHLYN CARTER
XIOMARA CORTES
BRIANNA DAVIS
FRANCIS DEBLASI
TANNER DONNELL
ANDREW ERIXON
JORGE ESCOBAR
IAN HEMMERLING
PRESTON HICKMAN
ZARIUS JAMES
TIFFANY JOHNSON
OSCAR JUAREZ
MAKAYLA KAEPPEL
SIDNEY LEWIS
JASMIN LYONS
QIANA MANAHAN
JONATHAN POLLARD
AILEEN REYNOSO
RYAN RODOCKER
MAURICE SANDERS
DANTE SEPULVEDA
JARED SOCHA
JABRON SPARKS
BRANDON STOKER
DIAMONTE TABOR
SHELT TOBERSPIEGLE
JOSEPH TORRES
BRECHT TSCHIRHART
DAVID WALLACE
JOSHUA WATSON
BRENTYN WHITE
ZACKERY WILSON
ARRIAN YOUSSERFI
BRADY BECK
LAYNA HANNUM
SANONG JARNEGAN
JESSYCA JONES
KARALICIA KENNEDY
JOCELYN RAYMUNDO-GRINSTEAD
SUSANNA SCHRIEVER
NOELLE THOMAS
TYLER CISNEROS
MIIRANDA STILLION
BRADLEY CARY
YESENIA MEDINA
KEVEN NORMAN
BILQEES ABDUL
ANDREW ARMSTRONG
DEONDRE ARVIE
LEON BAGLEY
GARRETT BARBOZA
PARRISH BARNES
BAILEY BEHZADI
BRANDON BROOKS
DENNIS BROWN
AARON CARMAN
TAYLOR CONDIT
JUAN CORTES
RYAN ERWIN
AMANDA FRENSEMEIER
KIMORE GENTLES
CIARA GRAHAM
SHAWN HANETHONGXAY
JULIAN HARVEYJONES
AUSTIN HOLLAND
ALEXIS JACKSON
GRAHAM JACKSON
DALLAS KAISER
ROBERT LOUTHAIN
MITCHELL MACKAY
CONNER MAROLF
CHAVARIN MARTINEZ
ANTHONY MCDOWELL
DEVIN MCGRATH
STEVEN MCRAVIN
KELSEY MORIN
NICHOLAS MOTKO
JOHN MURPHY
WAEL NAFEZ
GABRIELLA NEWLAND
TREMAINE ORANGE
MONICA PEREZ
SCOTT POWELL
CONNOR RAY
ASHLEY RYAN
GODINEZ SALINAS
SHAUNICE SAMUELS
CALEB SHARPER
AUSTIN SICKLES
HELSIE SMIITH
JACOB STAUFFER
CHET STOTTLEMYER
ETHAN SUTTLES
NATHANIEL TOBACK
CHERRON WOOTEN
Increments will begin Oct. 1, which is a 1-month delay from the pre-COVID timeline. Those who should have promoted on Sept. 1 will be projected for promotion on Oct. 1 and will be retroactively applied with backdated pay.