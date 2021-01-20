College of Southern Maryland dean’s list
Charles County
Accokeek
Shannon Hartfield
Emma Hollyfield
Mark Melchor
Jacob Yalung
Bel Alton
Joseph Brown
Heather Christian
Austin Dalton
Patricia Graves
Lauren O'Neil
Benedict
Ariel Jewell
Sean Watson
Brandywine
Emma Braunbeck
Elizabeth Braziel
Nicholas Gallegos
Crystal Pirner
Bryans Road
Tyrese Barrett
Bernice Cao
Genia Carter
Tyrese Jargba
Madison Kuhn
Anna Nicole Pagala
Davin Raine Pagala
Scott Parker
Emily Timms
Anna Weaver
Troya Williams
Bryantown
Elizabeth Campbell
Gabriella Cross
Dustin Morris
Faulkner
Lilianna Gusky
MacKenzie Reeder
Zachary Underwood
Hughesville
Alexandra Bradbury
Jared Bramell
Aniyah Brown
Anna Bylan
Alexis Campbell
Rhea Clark
Emily Franklin
Alaina Galope
Sean Jilek
Michael Mazuc
Nathanael Milam
Ashlyn Milstead
Jack Murphy
Dana Orr
Julia Plater
Kaitlyn Proctor
Madison Staples
Rayyan Yousaf
Indian Head
Lisa Brady
Steven Cusick
Melissa Davis
Logan Edelen
Jaimi Fazenbaker
Katelyn Gross
Parris Hawkins
Faith Holt
Tyler Holt
Shanelle Kelley
Mustapha Laalaoui
Yahira Navas-Calle
Joseph Neal
Jase Smith
Zhani Swailes
Tiger Tu
Barry Underwood
Christopher Vrielynck
Katelyn Welch
Jessica Williams
Naomi Yamaguchi
La Plata
Zoe Amowitz
Corbin Bales
Theresa Lin Benton
Gabrielle Berry
Anna Bonney
Joseph Bonney
Miriam Bonney
Kierra Butler
Solomon Butler
Jacob Catloth
Natalie Chapman
Abigail Clements
Katie Comer
Starr Cooper
Alexandra Crozier
Ibtehaj Dahabreh
Adrain Daniel
Blake Davis
Alexandra Dement
Shannon Dimitri
Ezra Dotson
Trevor Drummond
Madisyn Dull
Sonya Falkenstein
Brennan Fletcher
Kelsey Floberg
John Frazier
Alexis Glascoe
Roseanna Glista
Devin Glover
Kelsey Hanks
Micayla Hanson
Luke Harbin
Falon Harper
Alyssa Harry
Noah Herridge
Melody Hornsby
Nicole Huseman
Meg Jacko
Harold Jameson
Jamie Jarmon
Tiequille Jones
Connor Keech
Brianna Kelley
Kelsey Kluh
Morgan Krauel
Alexis Labrosse
Joshua Lennon
Victoria Lusi
Vincent Lusi
James Lusk
Katherine Lusk
Elijah Angelo Manuel
Marian Marteja
Timothy McGarry
Nicholas Meadows
Kendra Miller
MacKenzie Miller
Sally Ming
Julia Moul
Tori Nicol
Jonathan Norris
Christopher Olson
Jeana Papagno
Haley Payton
Jennifer Pendergist
Emily Perillo
Nickolas Porovne
Aidan Rhoads
Kathryn Rogerson
Nicholas Saoud
Kelly Scroggins
Emily Seideman
Ma'isah Sesay-Dixon
Candace Smith
Morgan Smith
Rachael Stasch
Danielle Strickland
Austin Taylor
Lilianna Tschudi
Arden Waldow
Joseph Walsh
Patrick Wathen
Lynn Wells
Mariea Willey
Taylor Williams
Aryn Wilson
Ashley Wolfe
Nanjemoy
Caitlyn Miller
Mac Scott
Haley Shields
Macie Shumpert
Kiersten Walker
Newburg
Belinda Miller
Madison Osakowicz
Melany Saunders
Alexys Swann
Pomfret
Holli Kobialka
Austin Simms
Joshua Whitsett
Port Tobacco
Rebecca Baker
Carissa Barclay
Benjamin Carey
Alexis Hesse
Sydney Hopkins
Theodore Hoxie
Jordan Kabala
Emily Portner
Marley Robertson
Riley Simpson
Jade Tranmer
Swan Point
Zachary Delane
Brooke Walko
Waldorf
Ange-Yann Ahoussou
Hussain Alkhafaji
Sarina Alston
Kailyn Alton
Lizbeth Alvarado
Anthony Anyaka
Brandon Arana-Romero
Shannon Austria
Nery Benitez-Sosa
Ryan Berry
Jessynda Betton Sarvis
Reginald Black
Jaylen Blagmon
Kristen Blais
Keenan Bolden
Stephanie Bowman
Veronica Brevard
Chrissiah Bromfield
Victoria Brooke
Zoe Brown Garcia
James Brown
Cassidy Burch
Amaya Butler
Anthony Butler
Bria Campbell
Ann Carter
Gabrielle Chan
Michael Vincent Chiong
Melissa Coker
Kayla Cooperstock
Rodrigo Cruz
Anais Cunningham
Jesse Cunningham
Brian Davis
Katlyn Day
Samantha Degen
Gabriella Dephillip
Netsanet Deribe
Blake Dipietro
Simone Dixon
Karsyn Dodson
Sydney Douglas
Jean Dumesnil
Joelle Edmond
Linda Epps
Amanda Escobar
Alyssa Espeleta
Michelle Estenor
Taylor Estep
Brittany Felton
D'Andre Fields
Desideria Finneyfrock
Jamie Fleury
Oluwafunmilola Gabriel
Cordney Galloway
Reyhan Gamboa
Julian Garcia-Diaz
Manny Garcia
Sarina Garity
Dena Garrett
Destiny Garrett
Christian Gloria
Joana Elisa Beatriz Gonzales
Nicco Gonzales
Madison Grace
Asad Sohail Gundra
Darius Hamilton
Mischa Harrigan
Aaron Harrison
Reina Harris
Niko Hawkins-Thompson
Ann Haynes
Koah Hedgspeth
Nakia Hines
Olivia Holson
Arianna Howard
Jade Howard
Pamela Howard
Keliz Hunt
Alannah Hutchinson
Jasmine Jackson
James Jaluag
Nigel Jenkins
Noray Jimenez
Jessica Jones
Ruth Jones
Jason Kresslein
Martin Kuc
Joshua Lawrence
Madeline Lessner
Diana Lopez
Bryanna Love
Christopher Macala
Briana Madigan
Tanya Mahan
Angelique Martinez
Kelly McGeady
Ainsley McLaughlin
Krisha Marie Melchor
Isaiah Mencias
Maurice Mendoza
Myah Miller
Jessica Minner
Laverne Mitchell
Sydney Mitchell
Aleyah Moore
Lawrence Mortimer
Nathaniel Mudd
Donya Muse
Baseemah Najeeullah
Kaylin Navarrete
Aminata Ndiaye
Pape Ndiaye
Julia Nesmith
Kennedy Newkirk
Leah Newman
Tori Nguyen
Hunter Norton
Colin Oakes
Gabriela Ochoa
Hillary Oliva Roman
Jacob Palmisano
Andrew Phang
Jacob Phipps
Sandra Pierre
Diamond Poindexter
Robert Proby
Allegra Proctor
Kasey Proksch
Samantha Purdie
Troy Queen
Kyrene Kreidel Ramirez
Tony Rayo
Donna Reagan
Brianna Reid
Madison Reid
Jennifer Rhodes
Erica Mae Rigoroso
Domonique Rinaldi
Lilibeth Rios
Stephanie Ritchie
Jose Rodriguez-Lopez
Emma Rogers
Rennele Romero
Trina Roney
Kimberly Rosenfield
Carter Royal
Lajuan Russell
Carrie Salazar
Sonja Sampson
Tiara Sandifer
Rojetelyn Sayers
Crystal Scott
Glory Sebulime
Annalise Smith
Caleb Smith
Tasheda Smith
Danyelle Smoak
Stacy Sneed
Carla Soby
Amanda Sokolowski
Alysia Sosa
Ashley Steinhauser
Ray Stevenson
Kayla Strong
Emily Swann
Jason Szklany
Malakai Tabion
Ryan Taylor
Brian Thomas
Lena Thompson
Sean Tierney
Andrew Torreyson
Roberta Trawick
Elissa Tuten
Ashley-Phoenix Tyson
George Vann
Madelyn Varela
Mederlyn Varela
Ella Videgla
Benjamin Waite
Suzanna Walters
Amari Welch
Shelby Wells
Olivia Whorl
Emilee Willey
Kevin Williamson
Rachel Williamson
Tyla Wilson
Miranda Woodey
Miguel Wooley
Hamna Zafar
Welcome
Malachi Abdullah
Ashton Gordon
Michael Oglesby
Alyson Roberts
Kaitlyn Sloan
White Plains
Lolita Adgerson
Desteny Anarado-Harley
William Christian
Phillip Coleman
Austin Coombs
Amanda Crehan
Grayson Deeb
Amy Dolan
Courtney Edelen
Anisa Ellis
Gianni Estrada
Trenton Evans
Yoel Fortaleza
Zymon Fortaleza
Kyle Hatcher
Rachel Johnson
Olivia Kapinos
Ian Kerns
Rachel Marino
Asharia Matthews
Eleasia McClain
Delaina McElvine
Molly Morris
Vanessa Oglesby
Brandon Pinder
James Rivituso
Chance Rutter
Joshua Santos
Leyna Sapsai
Sarah Steele
Shaun Surfield
Derrick Thompson-Yates
Damian Wages
St. Mary's County
Abell
Lauren Kirscht
Avenue
Olivia Morgan
Madelynn Rollins
Bushwood
Rakiah Battle
Devanie Garnett
Miah Marshall
Garrett McDonald
Tanya Shuk
California
Stephanie Allers
Rachel Appleby
Pamela Athey
Jasmine Barnes
Carly Barto
Ian Boyd
Ansleigh Bryer
Trent Carpenter
Stephanie Dayton
Robert Deckelmann
Asha Gaines
Michelle Garner
Debra Gilroy
Bonnie Giroux
Gabrielle Gleissner
Karin Gray
Satoko Griffith
Nicole Hartmann-Harding
Kerrie Hortch
Matthew Jones
Savannah Kerns
Alexander Lafleur
Kalin Lee
Benjamin Maher
Cresta Meyer
Kayla Moore
Alanis Moulier Santiago
Dhyan Patel
Katherine Rioux
Gabrielle Ventrone
Connor Vickers
Gianna Winters
Bethany Yeh
Callaway
Timothy Bock
Joanne Brooks
Darnell Darden
Julie Mays
Chaptico
Frederick Miller
Charlotte Hall
Iyadunni Adegboye
Gabrielle Coltrane
Nathan Daetwyler
Amy Dieffenderfer
Taylor Gascon
Jeremy Heilmeier
Elizabeth Hull
Kaylie Kinder
Tabitha Long
Sydney Messer
Miranda Shipman
Christine Wang
Olivia Wright
Clements
Dustin Anderson
Lawrence Guy
Brent Morgan
Kelly Quade
Nicholas Schofield
Justin Tiede
Coltons Point
Joseph Payne
Dameron
William Kenney
Drayden
Pieter Enkema
Chelsea Magyar
Great Mills
Cassie Aud
Claire Bacon
Freddie Brewington
Nathaniel Champion
Hunter Devito
Tamair Dickerson
Brianna Dyson
Dilara Gibb
Michael Hall
Angela Herath
Thomas Jamison
Rebecca Lott
Ashley Magpayo
Alexandra Myers
Braedon Myers
Niyah Norton
Shirley Onyeukwu
Joan Popoola
Richard Sisler
Bernalyn Vaznaian
Johnne Webster
Hollywood
Gillian Bacon
Brittany Bender
Johnnie Caldwell
Samuel Cassetta
Caitlyn Childers
Frederick Clarke
Austin Cullen
Matthew Dahlstrom
Garrett Davis
Kaydence Drys
Mattison Graves
Morgan Guy
Jordan Higgs
Derrick Hill
Nicholas Irons
Jenna Kline
Elizabeth Leepa
Jacob Mattingly
Marketa Medley
Allison Mersch
Rebecca Morrison
Samuel Morris
Kelcee Oliver
Lindsey Pitonyak
Brad Pleger
Abigail Reese
Grace Russell
Lawrence Samrow
Shelby Schieferdecker
Oxana Schroeder
Andrew Severson
Elaine Spidel
Tarrah St. Mary
Devon Strunk
Danielle Sullivan
Kaylee Swales
McKynzee Tippett
James Wilkinson
Leonardtown
Ryan Ahern
Reagan Angle
Aidan Ashby
Carson Bistline
Lauren Black
Samantha Boles
Ethan Carpenter
Brooke Charley
Tyrus Council
Charli Jo Crescenze
Jordan Dunn
Erin Ely
Kasarachi Ezeakolam
Christina Fowlkes
Yuko Garrett
Nicole Geiger
Erica Greenfield
Sarah Grumbine
Hannah Hanson
Bonnie Kelly
William Knezek
Alexander Landavazo
Krystle Lange
Leana Martin
Virginia Matthias
John McGuinness
Timothy Mendenhall
Shane Moran
Austin Olszewski
Yadelsy Ortiz
Megan Owen
Lauryn Paradis
Aina Regino
Gabriel Salm
Zachariah Schlaak
Justin Shaner
Aiden Smith
Leah Sours
Regan Walker
Cora White
Allison Willenborg
Kaitlin Zelonis
Lexington Park
Tyler Arends
Monserrat Barron-Leon
Shawn Beall
Ashley Berry
Hunter Blazer
Meghan Boren
Aspen Brunson
Roman Burk
Kaleigh Butler
David Cannavo
Kyhara Cervantes
Jose Contreras
Cody Dean
Taylor Dean
Chad Delahay
Jarrett Dooley
Antonio Fenwick
Michael Gardner
Aric Gebhardt
Alexandra Gehers
Soleil Glee
Bryan Gomez
Alexis Hall-Miles
Madison Harris
Leondra Henderson
Holly Hilton
Krista Holso
Christina Howard
Jackson Immel
Jordon Keenan-Watford
Margaret Knapp
Dani Krinsky
Cameron Lafferty
Bradley Leydig
Carrie Lockhart
Macy McCombs
Joseph McGhee
Olivia Mesmer
Rhey Mesowski
Stacey Moore
Hannah Mumbert
Quinton Nasman
Megan Peterson
Elise Porter
Kayla Pratt
Erik Preston
Angelo Quizon
Carter Ramey
Shyann Ringley
Keith Rorie
Debra Rosenstadt
Colleen Runowich
Alison Russell
Eoin Schneider
Jill Shade
Melinda Stevens
Mikaila Sullivan
Sara Tawney
Taylor Thomas
Clifford Toledo
Kendra Turner
Jacob Waselewski
Lauron Wiersma
Nickolas Williams
Brandt Wootan
Amber Young
Jake Zahorchak
Loveville
Jacqueline Eaton
Mechanicsville
Audrey Alvey
Noah Amos
Jessica Andes
Danielle Barber
McKayla Barrett
Angelina Bean
Sara Beasley
Jessica Bell
Taylor Bell
Faith Bouch
Lindsay Brackett
Nicholas Brady
Rachel Brann
Lucy Brown
Caleb Buchanan
Samuel Burcham
Caitlyn Burch
Jaclyn Burch
Kirby Burch
Shanyn Burch
Samuel Chick
Sandra Cook
Alayna Cox
Brandi Crumrine
Emily Cusic
Chelsea Damalouji
Keith Decker
Kayla Deese
Caleb Ferro
Haley Frankel
Rachael Fuese
Amanda Gale
Raianna Garner
Devyn Gass
Mark Gifford
Briley Gillingham
Kalynn Gloriod
Alexander Goldsborough
Sean Goldsborough
Lindsey Gray
Stacey Green
Derek Hatton
Levi Hauer
Sydney Hauer
Amanda Johnson
Cody Jordan
Alexis Kemp
Arabelle Kemp
Joseph Kemp
Elizabeth Kent
Wendi Kilroy
Nalajze Lewis
Taylor Lombre
Madison Long
Megan Lowmiller
Gillian Maguire
Erin Mahoney
Kimberly Martinez Monge
Cheyenne Matthews
Sidney Maynard
Sara McCullough
Sydney McGurk
Sarah McKeel
Madalynn Miller
Krisann Mullican
Kellie Murphy
Kyle Murphy
Rianna Neiser
Matthew Niemiec
Mary Nimmerrichter
Jennifer Oliver
Samantha Pallo
Patsy Pankhurst
Brooke Pappaconstantinou
Maggie Pilkerton
Tessa Pilkerton
Nicholas Potter
Biscequlia Powell
Bradlie Quick
Benjamin Raley
Taylor Rawlings
Jenna Reed
Emilie Rice
Lavendar Robishaw
Haleigh Roussillon
Cody Russell
Karly Sams
Kayla Saunders
Hannah Schmitt
Kyle Segreti
Kayla Shellman
Jack Sien
Sarah Slack
Alexis Slater
Allison Smith
Hailey Smith
Angela Snell
Amanda Stone
Tammy Sullivan
Summer Taylor
Kayla Thomas
Mark Thompson
Kelsey Tucker
Makenzie Vandevander
Jessica Van Patten
Madison Walter
Melissa Weaver
Kaitlyn Willoughby
Brendan Wilson
McKenzie Wood
William Wood
Jessica Youmans
Mechanicsville
Abrielle Barnett
Rebecca Shepard
Park Hall
Honorine Badolo
Patuxent River
Myla Davis
Melanie Deshields
Joshua Moody
Brianah Willis
Piney Point
Morgan Adams
Michael Evans
St. Inigoes
Dylan Bright
Mary Jenkins
Augustine Rouland
Ashley Wathen
Isaac Zelinski
Tall Timbers
Matthew Bailey
Kurt Perrygo
Valley Lee
Tessa Isgrigg
Calvert County
Broomes Island
Drue Bowman
Kevin Broadwater
Cody Cochrane
Jacqueline Grenier
Chesapeake Beach
Shannon Albright
Lavina Battle
Aliya Brooks
Andrew Brower
Ethan Dabbs
Caroline Danielson
Logan Davis
Morgan Donaldson
Amanda Foredyce
Cooper Girard
Stephen Hartman
Kayla Hatfield
Emma Hillyer
Zachary Hoffman
Jacob Hunting
Matthew Jarman
Samuel Jenkins
Nicole Johnson
Grace Malba
Rebecca Ortenzo
Jordan Osterloh
Marjorie Plaudis
Courtney Romba
Matthew Roseto
Deanna Runyon
Melissa Sieck
Keira Strickland
Janae Sullivan
Lindsey Thompson
Elizabeth Tolomei
Asenath Weaver
Jayla Wilson
Dowell
Jordan Mortensen
Dunkirk
Sarah Ashe
Jessica Atkisson
Kailey Catucci
Josiah Cochran
Melissa Donnelly
Ashley Gallo
Katie Garrett
Brooke Heiston
Kylie Hillen
Alexander Howard
Julie Howard
Hunter Huxoll
John Paul Lavallee
Jason Remington
Cole Smith
James Stack
Caitlyn Tolomei
Tatyana White
Huntingtown
Casey Becraft
Margaret Boley
Casper Bradbury
Jake Camilletti
Emma Christensen
James Coffren II
Devon Dorsey
Alexander Droneberger
Melanie Ford
Margaret Fowler
Dale Gilbert
Acacia Gosnell
Stephanie Gray
Emily Hall
Brienna Harkness
Zachary Harkness
Samuel Hill
Destiny Johnson
Jayla Jones
Carl Kilmer
Bailey King
Ben Knight
Sarah Lewis
Davin Loc
Colby MacKall
Stephanie MacLean
Justin Miller
Lyndsay Neill
Noah Newsome
Harley Noel
Josephine Orie
Shawn Park
Angela Patterson
Katherine Pawulak
Frida Perez
Justin Poissant
Chad Robbins
Jocelynn Rodriguez
Abigail Sellner
Sarah Shoemaker
Shelby Snyder
Dominic Soto
Emily Spicknall
Shelby Stogdale
Blake Stolarik
Hannah Swank
John Todd
Hayli Tucker
Dane Turner
Yuri Vallecanas Garcia
Trinity Wallace
Connor Weishaar
Patrick Weiskircher
Anya Woznick
Alyssa Yost
Lusby
Rebecca Banker
Kayce Barth
Emily Blasy
Noa Bourne
Patricia Branham
Cayla Bromwell
Cole Craft
Marra Crook
Liam Crosby
Breannea Dean
Leann Deans
Gerald Deeds
Melissa Edwards
Maren Eells
Collin Felix
August Fields
Megan Floyd
Marysue Garren
Amber Gilchrist
Brittany Gray
Brianna Gross
Abbigail Grosskurth
Becca Hall
Mya Hollenczer
Rachele Huot
Miles Hupp
Aidan Iberg
Jason Jenney
Sara Jennings
Hannah Kron
Rachel Leblanc
Connor Lunick
Catherine Marinaro
Joseph Martin
Michelle Metcalfe
MacKenzie Moore
MacKenzi Moran
Marissa Moseley
Brenna Murray
Raleigh Padgett
Kayla Pauley
Kathleen Pinkowski
Robert Price
Christianna Rengert
Michaela Richardson
Tracy Rine
Emma Ritch
Patricia Schleeter
Abigail Scrivener
Lily Severson
Patrick Shauver
Kimberly Shifflett
Ashley Shrawder
Mykyle Shymansky
Danielle Sikorski
Vincent Szynborski
Alivia Torney
Stacey Warner
Ada Weems
Amari Weems
Jenna Wilder
Ciara Willett
Christian Withers
Ayanna Wood
Catherine Yearick
Jeda Yurko
North Beach
Meghan Arthur
Jackson Chewning
Gabrielle Fleming
Taylor Heiston
Alyssa Mallonee
Sydney Nauman
Grace Raby
Bea Tagle
Juan Tagle
Renee West
Owings
Maura Baker
Madison Bishop
Christopher Brandts
Saige Duby
Joseph Elbrecht
Yinghui Gao
Danielle Henwood
Jake Hurley
Tiffanny Jamison
Jalen Jones
Jason McNult
Sarah Miller
Alexandra Monaghan
Madison Mooney
Olivia Mordecai
Mary Organista
Brandon Phelps
Michael Salvagni
Sarah Smith
Jessica Terrill
Ana Teselle
Katana Tolentino
Nicholas Wood
Port Republic
Symphany Avery
Jared Baranowski
Lauren Britt
Mason Britt
Darren Johns
Cheyenne Johnson
Jetta Murphy
Dina Ponce-Reyes
Lindsey Roush
Justin Schutt
Michaila Shahan
Levi Shaw
Ashley Smith
Tori Thrasher
Jennifer Tjia
Renata Welborn
Michael Woollen
Prince Frederick
Olivia Allie
Darian Anderson
Aislynn Barnes
Crystal Bradford
Bailey Brittain
Rachel Carson
Skylar Clark
Madeline Conner
Christopher Cox
Amberdawn Doggendorf
Breanna Economes
Matthew Fruin
Natasha Gompers
Madden Hosman
Aryan Kakadia
Madyson Kelsey
Jameela Khan
Sandra Kleist
Alexis Livingston
Morgan Maldonado
Nathan Maldonado-Munoz
Andrew Mason
Katelynn Maten
Lauren McCammon
Branden Milam
Andrew Miller
Tram Nguyen
Rebecca Parran
Christina Schnoor
Madison Scrivener
Rodnet Sewell
Sagar Shrestha
Vanessa Surat
Cyntaya Tapper
Reagan Van Rees
Haley Withers
Anela Yusuf
Solomons
Caitlin Griggs
Savannah Townsend
Ryleigh Wilson
St. Leonard
Danielle Askew
Erin Brown
Evaleigh Cooley
Kaylee Curran
Parker Donnelly
Haylee Dowling
Kristina Dube
Lauren Faucette
David Fortney
Aaron Guethlein
Katarina Guethlein
Rena Harger
Caleb Jenkins
Claire Jenkins
Ariel Kilbourne
Thomas Lyon
Chandler Maldonado
Nicholas Martin
Brittany Messina
Allison Mitchell
Emily Mutchler
Haley Mutchler
Kayleh Settie
Kimberly Sullivan
Justin Turner
Allison Vassallo
Tanisha Whittington
Sarah Wiltrout
Kelly Windsor
Sunderland
Grantley Bourne
Sierra Elliott
Audrey Flanagan
Branden Latvala
MacKenzie Thorne
Leonardo Tompkins