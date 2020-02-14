Friday, Jan. 3

Ciera Nicole Boyce, 22, Waldorf, and Daniel Jacob Benfield, 24, Waldorf

Monday, Jan. 6

William Franklin Tanner III, 21, Lexington Park, and Ashlie Arie Brown Acevedo, 23, Lexington Park

Tuesday, Jan. 7

Lee Trey Bostick, 50, Callaway, and Heather Rene Richard, 42, Callaway

Wednesday, Jan. 8

Jonathan Scott Bush Sr., 31, Lexington Park, and Sonthi Bich Ngoc, 28, Lexington Park

Friday, Jan. 10

Sherri Lynn Buttrum, 24, La Plata, and Shane Robert Sorrells, 24, La Plata

Jamel Nathaniel Minor, 19, Lexington Park, and Tatayanna Janee Carter, 19, Lexington Park

Tuesday, Jan. 14

Ashley Elizabeth Smith, 27, Mechanicsville, and Matthew Shayne Welch, 27, Mechanicsville

April Denise Edelen, 32, Lexington Park, and Thomas Emanuel Gross, 34, Lexington Park

Wednesday, Jan. 15

Rachel Lynn Tucker, 23, Lusby, and Marcus Justin Paul, 31, Lusby

Stephanie Dianne Taubert, 26, California, and Navendu Niranjan Dali, 28, California

Thursday, Jan. 16

Beverly Jean Gough, 64, Lexington Park, and Charles Emory Milburn, 79, Lexington Park

Friday, Jan. 24

Travis Allen Decker, 31, Waldorf, and Heather Marie Sloan, 28, Waldorf

Dominic Cameron Janiszewski, 23, Valley Lee, and Chloe Neige Lochbaum, 24, Valley Lee

Tuesday, Jan. 28

Tammy Lynette Marlowe, 50, Clements, and Daniel Gordon Quade, 58, Clements

Wednesday, Jan. 29

Anthony Patrick Trombino, 47, Lexington Park, and Annmarie Kathleena Morgan, 52, Lexington Park

Friday, Jan. 31

Stormie Rae Rotsolk, 23, Park Hall, and Jesse Michael Marsh, 24, Park Hall