Friday, Jan. 3
Ciera Nicole Boyce, 22, Waldorf, and Daniel Jacob Benfield, 24, Waldorf
Monday, Jan. 6
William Franklin Tanner III, 21, Lexington Park, and Ashlie Arie Brown Acevedo, 23, Lexington Park
Tuesday, Jan. 7
Lee Trey Bostick, 50, Callaway, and Heather Rene Richard, 42, Callaway
Wednesday, Jan. 8
Jonathan Scott Bush Sr., 31, Lexington Park, and Sonthi Bich Ngoc, 28, Lexington Park
Friday, Jan. 10
Sherri Lynn Buttrum, 24, La Plata, and Shane Robert Sorrells, 24, La Plata
Jamel Nathaniel Minor, 19, Lexington Park, and Tatayanna Janee Carter, 19, Lexington Park
Tuesday, Jan. 14
Ashley Elizabeth Smith, 27, Mechanicsville, and Matthew Shayne Welch, 27, Mechanicsville
April Denise Edelen, 32, Lexington Park, and Thomas Emanuel Gross, 34, Lexington Park
Wednesday, Jan. 15
Rachel Lynn Tucker, 23, Lusby, and Marcus Justin Paul, 31, Lusby
Stephanie Dianne Taubert, 26, California, and Navendu Niranjan Dali, 28, California
Thursday, Jan. 16
Beverly Jean Gough, 64, Lexington Park, and Charles Emory Milburn, 79, Lexington Park
Friday, Jan. 24
Travis Allen Decker, 31, Waldorf, and Heather Marie Sloan, 28, Waldorf
Dominic Cameron Janiszewski, 23, Valley Lee, and Chloe Neige Lochbaum, 24, Valley Lee
Tuesday, Jan. 28
Tammy Lynette Marlowe, 50, Clements, and Daniel Gordon Quade, 58, Clements
Wednesday, Jan. 29
Anthony Patrick Trombino, 47, Lexington Park, and Annmarie Kathleena Morgan, 52, Lexington Park
Friday, Jan. 31
Stormie Rae Rotsolk, 23, Park Hall, and Jesse Michael Marsh, 24, Park Hall