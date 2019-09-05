Thursday, Aug. 1
Matthew Allan Creager, 47, Mechanicsville, and Theresa Baden Payne, 57, Mechanicsville
Angelitta Ann Floyd, 61, Lexington Park, and William Lornce Simmons, 66, Lexington Park
Stevie Rae Koncen, 27, Mechanicsville, and Vincent Michael Sicheri, 28, Mechanicsville
Friday, Aug. 2
Carrissa Nichole Slattery, 24, Chesapeake, Va., and Brenton James Labarge, 24, Chesapeake, Va.
Wendy Dorcia Morgan, 44, Lexington Park, and Stephen Louell Morgan, 48, Lexington Park
Antoine Gerard Noe, 37, Leonardtown and Melissa Nicole Harris, 27, Leonardtown
Samuel Pierce Winters, 39, Great Mills, and Brittney Ann Bowker, 29, Great Mills
Monday, Aug. 5
George Anthony Delozier 3rd, 28, Mechanicsville, and Deanna Susan Bowles, 25, Mechanicsville
Tuesday, Aug. 6
David Carroll Gass, 58, Lexington Park, and Kimberly Ann O’Toole, 58, Lexington Park
Kyle Sean Matthew, 43, Lexington Park, and Jill Marie Petrosillo, 33, Lexington Park
Wednesday, Aug. 7
Joyce Nicole Brooks, 31, Valley Lee, and Walter Cleveland Hobbs Jr., 36, Valley Lee
Thursday, Aug. 8
Annie Dolores Dexter, 20, Hollywood, and Patrick Jerome Hudson, 22, Lexington Park
Friday, Aug. 9
Alexia Shantel-Ronique Chase, 26, Lexington Park, and Ke’andre Trayvone Brown, 22, Great Mills
Johnny Wayne Hunt, 34, Leonardtown, and Mary Katherine Ramos, 32, Leonardtown
Kelly Marie Mattingly, 32, Hollywood, and Justin Grant Johnson, 33, Hollywood
Teaira Dionna Cain, 27, Lexington Park, and Steven Vincent Smallwood Jr., 26, Lexington Park
Alicia Shante-Marie Carter, 29, Lexington Park, and Jacob Nathanial Buckner, 29, Lexington Park
Jaime Marie Colburn, 38, Mechanicsville, and Ryan Austin Bowie, 34, Mechanicsville
Monday, Aug. 12
Carissa Marie Culbreath, 34, Vienna, Va., and Brad Russell Gallant, 28, Vienna, Va.
Lucy Lynn Stillwell, 34, California, and Jason Allen Skotnicki, 35, Lusby
Whitney Nicole McDonagh, 32, La Plata, and Travis Coley McClure, 30, La Plata
Tuesday, Aug. 13
Efhril Gavisan Elomina, 26, Lexington Park, and Christopher Allen Devlin, 29, Lexington Park
Wednesday, Aug. 14
Melanie Lyn-Anne Dement, 42, Lexington Park, and Joshua Todd Merchant, 46, Lexington Park
Bridget Lee Collins, 27, Indian Head, and Joshua Charles Haiden, 29, Indian Head
Thursday, Aug. 15
Kevin Dale Garges, 26, Lexington Park, and Hannah Marie Thill, 25, Virginia Beach, Va.
Friday, Aug. 16
Connie Sue Adkins, 55, Scotland, and Duncan Murdch Lepper, 59, Scotland
Jaclyn Suzanne Kraft, 37, Waldorf, and Kevin Adrian Henderson Jr., 32, Waldorf
Linda Marie Norris, 56, Hollywood, and Earl Sweet Palmer 3rd, 61, Hollywood
Deanna Kay Pickerall, 42, Mechanicsville, and Ramond Howard Chainay, 43, Mechanicsville
Charles Wayne Crawford Jr., 37, Severna Park, and Patricia Marie Grey, 32, Severna Park
Jason Robert Babcock, 42, California, and Mary Katherine Morgan, 23, California
Lorraine Elizabeth Lagana, 24, Owings Mills, and Aaron Patrick Bull, 26, Owings Mills
Christa Alana Serra, 34, Lexington Park, and Matthew Ryan Beale, 34, Great Mills
Mariangeli Ortiz-Santiago, 28, Lexington Park, and Peter Allen Collins, 28, Jefferson
Monday, Aug. 19
Hannah Fangel, 24, Lexington Park, and Bryan James Shollin, 23, Lexington Park
Julia Marie Dent, 65, Hollywood, and Blaine Charles Caldwell, 86, Hollywood
Dwayne Eric Brubacher, 20, Leonardtown, and Judith Stauffer Stauffer, 20, Leonardtown
Tuesday, Aug. 20
Jameika Shiree Butler, 32, Callaway, and Andre Anthony Turner Jr., 36, Callaway
Danielle Nicole Cousineau, 26, Waldorf, and Gahr Arthur Lessner, 26, Waldorf
Gregory Michael Leonard, 34, Baltimore, and Megan Patricia Quigg, 27, Baltimore
Kayce Addie Jones, 25, Waldorf, and George Kenneth Moreland, 30, Waldorf
Wednesday, Aug. 21
Martin Erin Mcgowan, 28, Washington, D.C., and Katherine Louise Garbart, 27, Washington, D.C.
Jacob Dakota Nelis, 26, Mechanicsville, and Meaghan Taylor Bailey, 26, Bushwood
Brett Matthew Richards, 35, Washington, D.C., and Katharine Ide Sartorius, 34, Washington, D.C.
Thursday, Aug. 22
Carmelita Alice Hernandez, 56, Leonardtown, and William Cullen White, 55, Leonardtown
Bradley Steven Renninger, 33, California, and Toni Michele Viland, 37, California
Mary Yolanda Barnes, 48, California, and Kenneth Faison Jr., 36, California
Friday, Aug. 23
Rachel Siobhan Baker, 23, California, and Harrison Aldridge Demas, 24, California
Neil Bayan Rickson, 26, Hollywood, and Sabrina Beatrice Paz, 24, Hollywood
Ryan Eugene Swales, 38, Great Mills, and Karla Sophia Somerville, 45, Great Mills
Sarah Kaitlyn Gardiner, 22, Drayden, and Matthew Adam Tonkavitch, 24, Drayden
Michael Ray Fowler Jr., 39, La Plata, and Shannon Leigh Day, 41, La Plata
Jared Miles Byrd, 36, California, and Sarah Elizabeth Davidson, 36, California
Brittany Nicole Thomas, 25, Columbia, and Joshua Keith Brady, 32, Columbia
Jennifer Helene Fletcher, 44, Mechanicsville, and Scott Patrick Wade, 43, Mechanicsville
Monday, Aug. 26
Amy Nicole Scott, 40, Callaway, and Jamie Douglas McKee, 40, Callaway
Todd Richard Van Der Bogart, 30, Great Mills, and Alexis Rebekah Hampshire, 26, Great Mills
Tracey Lynn Guy, 48, Leonardtown, and Francis Greenwell Wood Jr., 56, Hollywood
Danielle Caroline Dixon, 27, Frederick, and Patrick Joseph Deppner, 33, Frederick
Aubrey James Knight, 30, Great Mills, and Kathleen Mary Roller, 29, Great Mills
Thursday, Aug. 29
Catherine Elizabeth Holson, 28, California, and Keith Charles Howard, 33, California
Anita Marie Meridith, 74, Mechanicsville, and John Vernon Nelson Jr., 76, Mechanicsville
Friday, Aug. 30
Robert Morgan Raley, 24, Mechanicsville, and Alyse Virginia Cockrell, 23, Mechanicsville
Diane Irene Vollmer, 66, Hollywood, and Thomas Charles Waters, 62, Hollywood
Claudia Elizabeth Adams, 56, Lusby, and Todd Anson Walter, 56, Hollywood
William Thomas Gray, 54, Waldorf, and Laura Ann Smith, 51, Waldorf