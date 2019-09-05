Thursday, Aug. 1

Matthew Allan Creager, 47, Mechanicsville, and Theresa Baden Payne, 57, Mechanicsville

Angelitta Ann Floyd, 61, Lexington Park, and William Lornce Simmons, 66, Lexington Park

Stevie Rae Koncen, 27, Mechanicsville, and Vincent Michael Sicheri, 28, Mechanicsville

Friday, Aug. 2

Carrissa Nichole Slattery, 24, Chesapeake, Va., and Brenton James Labarge, 24, Chesapeake, Va.

Wendy Dorcia Morgan, 44, Lexington Park, and Stephen Louell Morgan, 48, Lexington Park

Antoine Gerard Noe, 37, Leonardtown and Melissa Nicole Harris, 27, Leonardtown

Samuel Pierce Winters, 39, Great Mills, and Brittney Ann Bowker, 29, Great Mills

Monday, Aug. 5

George Anthony Delozier 3rd, 28, Mechanicsville, and Deanna Susan Bowles, 25, Mechanicsville

Tuesday, Aug. 6

David Carroll Gass, 58, Lexington Park, and Kimberly Ann O’Toole, 58, Lexington Park

Kyle Sean Matthew, 43, Lexington Park, and Jill Marie Petrosillo, 33, Lexington Park

Wednesday, Aug. 7

Joyce Nicole Brooks, 31, Valley Lee, and Walter Cleveland Hobbs Jr., 36, Valley Lee

Thursday, Aug. 8

Annie Dolores Dexter, 20, Hollywood, and Patrick Jerome Hudson, 22, Lexington Park

Friday, Aug. 9

Alexia Shantel-Ronique Chase, 26, Lexington Park, and Ke’andre Trayvone Brown, 22, Great Mills

Johnny Wayne Hunt, 34, Leonardtown, and Mary Katherine Ramos, 32, Leonardtown

Kelly Marie Mattingly, 32, Hollywood, and Justin Grant Johnson, 33, Hollywood

Teaira Dionna Cain, 27, Lexington Park, and Steven Vincent Smallwood Jr., 26, Lexington Park

Alicia Shante-Marie Carter, 29, Lexington Park, and Jacob Nathanial Buckner, 29, Lexington Park

Jaime Marie Colburn, 38, Mechanicsville, and Ryan Austin Bowie, 34, Mechanicsville

Monday, Aug. 12

Carissa Marie Culbreath, 34, Vienna, Va., and Brad Russell Gallant, 28, Vienna, Va.

Lucy Lynn Stillwell, 34, California, and Jason Allen Skotnicki, 35, Lusby

Whitney Nicole McDonagh, 32, La Plata, and Travis Coley McClure, 30, La Plata

Tuesday, Aug. 13

Efhril Gavisan Elomina, 26, Lexington Park, and Christopher Allen Devlin, 29, Lexington Park

Wednesday, Aug. 14

Melanie Lyn-Anne Dement, 42, Lexington Park, and Joshua Todd Merchant, 46, Lexington Park

Bridget Lee Collins, 27, Indian Head, and Joshua Charles Haiden, 29, Indian Head

Thursday, Aug. 15

Kevin Dale Garges, 26, Lexington Park, and Hannah Marie Thill, 25, Virginia Beach, Va.

Friday, Aug. 16

Connie Sue Adkins, 55, Scotland, and Duncan Murdch Lepper, 59, Scotland

Jaclyn Suzanne Kraft, 37, Waldorf, and Kevin Adrian Henderson Jr., 32, Waldorf

Linda Marie Norris, 56, Hollywood, and Earl Sweet Palmer 3rd, 61, Hollywood

Deanna Kay Pickerall, 42, Mechanicsville, and Ramond Howard Chainay, 43, Mechanicsville

Charles Wayne Crawford Jr., 37, Severna Park, and Patricia Marie Grey, 32, Severna Park

Jason Robert Babcock, 42, California, and Mary Katherine Morgan, 23, California

Lorraine Elizabeth Lagana, 24, Owings Mills, and Aaron Patrick Bull, 26, Owings Mills

Christa Alana Serra, 34, Lexington Park, and Matthew Ryan Beale, 34, Great Mills

Mariangeli Ortiz-Santiago, 28, Lexington Park, and Peter Allen Collins, 28, Jefferson

Monday, Aug. 19

Hannah Fangel, 24, Lexington Park, and Bryan James Shollin, 23, Lexington Park

Julia Marie Dent, 65, Hollywood, and Blaine Charles Caldwell, 86, Hollywood

Dwayne Eric Brubacher, 20, Leonardtown, and Judith Stauffer Stauffer, 20, Leonardtown

Tuesday, Aug. 20

Jameika Shiree Butler, 32, Callaway, and Andre Anthony Turner Jr., 36, Callaway

Danielle Nicole Cousineau, 26, Waldorf, and Gahr Arthur Lessner, 26, Waldorf

Gregory Michael Leonard, 34, Baltimore, and Megan Patricia Quigg, 27, Baltimore

Kayce Addie Jones, 25, Waldorf, and George Kenneth Moreland, 30, Waldorf

Wednesday, Aug. 21

Martin Erin Mcgowan, 28, Washington, D.C., and Katherine Louise Garbart, 27, Washington, D.C.

Jacob Dakota Nelis, 26, Mechanicsville, and Meaghan Taylor Bailey, 26, Bushwood

Brett Matthew Richards, 35, Washington, D.C., and Katharine Ide Sartorius, 34, Washington, D.C.

Thursday, Aug. 22

Carmelita Alice Hernandez, 56, Leonardtown, and William Cullen White, 55, Leonardtown

Bradley Steven Renninger, 33, California, and Toni Michele Viland, 37, California

Mary Yolanda Barnes, 48, California, and Kenneth Faison Jr., 36, California

Friday, Aug. 23

Rachel Siobhan Baker, 23, California, and Harrison Aldridge Demas, 24, California

Neil Bayan Rickson, 26, Hollywood, and Sabrina Beatrice Paz, 24, Hollywood

Ryan Eugene Swales, 38, Great Mills, and Karla Sophia Somerville, 45, Great Mills

Sarah Kaitlyn Gardiner, 22, Drayden, and Matthew Adam Tonkavitch, 24, Drayden

Michael Ray Fowler Jr., 39, La Plata, and Shannon Leigh Day, 41, La Plata

Jared Miles Byrd, 36, California, and Sarah Elizabeth Davidson, 36, California

Brittany Nicole Thomas, 25, Columbia, and Joshua Keith Brady, 32, Columbia

Jennifer Helene Fletcher, 44, Mechanicsville, and Scott Patrick Wade, 43, Mechanicsville

Monday, Aug. 26

Amy Nicole Scott, 40, Callaway, and Jamie Douglas McKee, 40, Callaway

Todd Richard Van Der Bogart, 30, Great Mills, and Alexis Rebekah Hampshire, 26, Great Mills

Tracey Lynn Guy, 48, Leonardtown, and Francis Greenwell Wood Jr., 56, Hollywood

Danielle Caroline Dixon, 27, Frederick, and Patrick Joseph Deppner, 33, Frederick

Aubrey James Knight, 30, Great Mills, and Kathleen Mary Roller, 29, Great Mills

Thursday, Aug. 29

Catherine Elizabeth Holson, 28, California, and Keith Charles Howard, 33, California

Anita Marie Meridith, 74, Mechanicsville, and John Vernon Nelson Jr., 76, Mechanicsville

Friday, Aug. 30

Robert Morgan Raley, 24, Mechanicsville, and Alyse Virginia Cockrell, 23, Mechanicsville

Diane Irene Vollmer, 66, Hollywood, and Thomas Charles Waters, 62, Hollywood

Claudia Elizabeth Adams, 56, Lusby, and Todd Anson Walter, 56, Hollywood

William Thomas Gray, 54, Waldorf, and Laura Ann Smith, 51, Waldorf