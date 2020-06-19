St. Mary's marriage licenses for May 2020

Monday, May 11
Katrina Ann Crabtree, 36, Solomons, and Erika San Martin, 32, Solomons
Tuesday, May 12
Travis William Fanning, 29, Mechanicsville, and Kaela Rae Torres, 27, Mechanicsville
Thursday, May 14
Robert Benjamin Wilson, 24, Lexington Park, and Gina Marie Martirano, 25, Lexington Park
Friday, May 15
John Kevin Heard, 24, Callaway, and Anna Pavlovna Thomas, 24, Great Mills
Monday, May 18
Brian Alan Hicks, 38, Lexington Park, and Jullian Dawn Winters, 35, Lexington Park
Tuesday, May 19
Brendon Trey Maurice Brown, 24, Great Mills, and Tricia Ann Turner, 48, Great Mills
Wednesday, May 20
Angela Denise Webber, 49, Brandywine, and James Gerald Cunningham, 54, Brandywine
Ashley Lynn Edwards, 34, Mechanicsville, and Brian Keith Buckler, 42, Mechanicsville
Melinda Marie Hatch, 30, Lusby, and Vincent Patrick Bowles, 28, Lusby
Brandy Michelle Ditoto, 28, California, and Philip Mark Robinson Jr., 41, California
William Patrick Russell, 43, Clements, and Jennifer Michelle Dodson, 39 Clements
Cammyelle Elizabeth Sweeris, 21, Hollywood, and Wesley Wiliam Mcgregor, 25, Hollywood
Kelly Christina Brunner, 29, California, and Allen John Schmidt Jr., 33, Fredericksburg, Va.
Susan Elizabeth Bell, 56, Avenue, and Glen Eugene Vacek, 52, Avenue
Ashley Nicole Parlett, 34, Lexington Park, and William Joseph Morehead Jr., 35, Lexington Park
Thursday, May 21
Daniel Oliver Carlson, 27, Millersville, and Ashleigh Marie Roberts, 27, Millersville
Friday, May 22
Kalynn Renee Serman, 25, California, and Dillon James Jackson, 23, California
Matthew Paul Bucchino, 33, Lexington Park, and Nahid Ilyas, 38, Lexington Park
Andrew Swarey, 67, Mechanicsville, and Hannah Stoltzfus, 58, Mechanicsville
Megan Anne Acker, 22, Great Mills, and Zachary David Arends, 21, Lexington Park
James Robert Lewis, 37, Great Mills, and Melissa Dawn Knowles, 42, Great Mills
Thursday, May 28
Sarah Jee Young Nam, 24, California, and Chel Hyun Moore, 26, California
Steven Hunter Burroughs, 27, Mechanicsville, and Alexandria Elizabeth Maule, 25, Mechanicsville
Taylor Brooke Blevins, 23, Lexington Park, and Jose Angel Escobar Jr., 25, Lexington Park
Stephanie Lynn Colson, 30, Mechanicsville, and Israel Michael Catalano, 37, Mechanicsville
Friday, May 29
Robert Deen Meyer Jr., 47, California, and Bernadett Hosszune Pocsai, 47, Hungary
Sarah Kathleen Campbell, 30, Lusby, and Christopher Michael Cook, 31, Lusby
Jacob Ryan Kemper, 26, Lexington Park, and John David Geisz, 27, Lexington Park
Bridget Holly Detrick, 24, Fredericksburg, Va., and Alexander Don Michael Gregory, 23, Fredericksburg, Va.
Tori Alison White, 25, Hollywood, and Marshall Calhoun Furr, 25, Hollywood