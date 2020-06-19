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St. Mary's marriage licenses for May 2020

Monday, May 11

Katrina Ann Crabtree, 36, Solomons, and Erika San Martin, 32, Solomons

Tuesday, May 12

Travis William Fanning, 29, Mechanicsville, and Kaela Rae Torres, 27, Mechanicsville

Thursday, May 14

Robert Benjamin Wilson, 24, Lexington Park, and Gina Marie Martirano, 25, Lexington Park

Friday, May 15

John Kevin Heard, 24, Callaway, and Anna Pavlovna Thomas, 24, Great Mills

Monday, May 18

Brian Alan Hicks, 38, Lexington Park, and Jullian Dawn Winters, 35, Lexington Park

Tuesday, May 19

Brendon Trey Maurice Brown, 24, Great Mills, and Tricia Ann Turner, 48, Great Mills

Wednesday, May 20

Angela Denise Webber, 49, Brandywine, and James Gerald Cunningham, 54, Brandywine

Ashley Lynn Edwards, 34, Mechanicsville, and Brian Keith Buckler, 42, Mechanicsville

Melinda Marie Hatch, 30, Lusby, and Vincent Patrick Bowles, 28, Lusby

Brandy Michelle Ditoto, 28, California, and Philip Mark Robinson Jr., 41, California

William Patrick Russell, 43, Clements, and Jennifer Michelle Dodson, 39 Clements

Cammyelle Elizabeth Sweeris, 21, Hollywood, and Wesley Wiliam Mcgregor, 25, Hollywood

Kelly Christina Brunner, 29, California, and Allen John Schmidt Jr., 33, Fredericksburg, Va.

Susan Elizabeth Bell, 56, Avenue, and Glen Eugene Vacek, 52, Avenue

Ashley Nicole Parlett, 34, Lexington Park, and William Joseph Morehead Jr., 35, Lexington Park

Thursday, May 21

Daniel Oliver Carlson, 27, Millersville, and Ashleigh Marie Roberts, 27, Millersville

Friday, May 22

Kalynn Renee Serman, 25, California, and Dillon James Jackson, 23, California

Matthew Paul Bucchino, 33, Lexington Park, and Nahid Ilyas, 38, Lexington Park

Andrew Swarey, 67, Mechanicsville, and Hannah Stoltzfus, 58, Mechanicsville

Megan Anne Acker, 22, Great Mills, and Zachary David Arends, 21, Lexington Park

James Robert Lewis, 37, Great Mills, and Melissa Dawn Knowles, 42, Great Mills

Thursday, May 28

Sarah Jee Young Nam, 24, California, and Chel Hyun Moore, 26, California

Steven Hunter Burroughs, 27, Mechanicsville, and Alexandria Elizabeth Maule, 25, Mechanicsville

Taylor Brooke Blevins, 23, Lexington Park, and Jose Angel Escobar Jr., 25, Lexington Park

Stephanie Lynn Colson, 30, Mechanicsville, and Israel Michael Catalano, 37, Mechanicsville

Friday, May 29

Robert Deen Meyer Jr., 47, California, and Bernadett Hosszune Pocsai, 47, Hungary

Sarah Kathleen Campbell, 30, Lusby, and Christopher Michael Cook, 31, Lusby

Jacob Ryan Kemper, 26, Lexington Park, and John David Geisz, 27, Lexington Park

Bridget Holly Detrick, 24, Fredericksburg, Va., and Alexander Don Michael Gregory, 23, Fredericksburg, Va.

Tori Alison White, 25, Hollywood, and Marshall Calhoun Furr, 25, Hollywood

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