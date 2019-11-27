Fifth grade

All A’s

Abigail Aina

Joel Barnard

Kara Bowser

Morgan Goul

Lucy Grace

Bradley Hager

Mackenzie Harsha

Jackson Lane

Elise Lowien

Norah Martin

Bradley Merriman

Elizabeth Moritz

Douglas Murray

Leila Paterson

Aaron Rossi

Cooper Salvia

Delaney Smith

Rachel Smith

Margaret Troutman

Avery Watkins

Grayson Yowell

A/B honor roll

Kaylee Abell

Chase Beebe

Zackary Boyle

Nicholas Bruno

Mason Clagg

Amaya Cole

Ethan Cronkright

Ethan Curtis

Austin Dotson

Brooke Foster

George Fracek

Summer Goldsmith

Liam Hanley

Zachary Henderson

Brennan Hill

Audrey Hupp

Kayden King

Jaxxon Kipple

Phuc Le

Josephine Lilyquist

Sophia Mattera

Andrew Matthews

Xavier Maulding

Colin McElwain

Matthew Merriman

Erika Miller

Alexa Morris

Matthew Nonnemacher

Jackson Novinger

Nicholas Osborne

Mehek Panwala

Miles Ramiah

Laci Riley

Mya Robinson

Anna Snow

Fallon Taylor

Benjamin Tollefson

Lillian Vliet

Sydney Wood