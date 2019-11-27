Fifth grade
All A’s
Abigail Aina
Joel Barnard
Kara Bowser
Morgan Goul
Lucy Grace
Bradley Hager
Mackenzie Harsha
Jackson Lane
Elise Lowien
Norah Martin
Bradley Merriman
Elizabeth Moritz
Douglas Murray
Leila Paterson
Aaron Rossi
Cooper Salvia
Delaney Smith
Rachel Smith
Margaret Troutman
Avery Watkins
Grayson Yowell
A/B honor roll
Kaylee Abell
Chase Beebe
Zackary Boyle
Nicholas Bruno
Mason Clagg
Amaya Cole
Ethan Cronkright
Ethan Curtis
Austin Dotson
Brooke Foster
George Fracek
Summer Goldsmith
Liam Hanley
Zachary Henderson
Brennan Hill
Audrey Hupp
Kayden King
Jaxxon Kipple
Phuc Le
Josephine Lilyquist
Sophia Mattera
Andrew Matthews
Xavier Maulding
Colin McElwain
Matthew Merriman
Erika Miller
Alexa Morris
Matthew Nonnemacher
Jackson Novinger
Nicholas Osborne
Mehek Panwala
Miles Ramiah
Laci Riley
Mya Robinson
Anna Snow
Fallon Taylor
Benjamin Tollefson
Lillian Vliet
Sydney Wood