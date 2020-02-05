Fifth grade

All A’s

Abigail Aina

Kara Bowser

Mason Clagg

Brooke Foster

Morgan Goul

Lucy Grace

Bradley Hager

Mackenzie Harsha

Jaxxon Kipple

Jackson Lane

Elise Lowien

Norah Martin

Colin McElwain

Matthew Merriman

Elizabeth Moritz

Douglas Murray

Nicholas Osborne

Mehek Panwala

Leila Paterson

Delaney Smith

Rachel Smith

Margaret Troutman

Avery Watkins

Grayson Yowell

A/B honor roll

Kaylee Abell

Benjamin Alligood

Joel Barnard

Chase Beebe

Zackary Boyle

Nicholas Bruno

Ava Burandt

Arianna Butler

Logan Ciemny

Amaya Cole

Ethan Cronkright

Ethan Curtis

Lucy Darnall

Caleb Diehl-Keister

Austin Dotson

Ethan Edward

Summer Goldsmith

Lorenzo Gould

Liam Hanley

Zachary Henderson

Brennan Hill

Audrey Hupp

Kayden King

Josephine Lilyquist

Sophia Mattera

Bradley Merriman

Erika Miller

Alexa Morris

Mason Nobles

Matthew Nonnemacher

Jackson Novinger

Miles Ramiah

Laci Riley

Mya Robinson

Thalia Rodriguez

Aaron Rossi

Cooper Salvia

Jack Seal

Anna Snow

Fallon Taylor

Nevaeh Thomas

Benjamin Tollefson

Lillian Vliet

Sydney Wood