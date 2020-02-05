Fifth grade
All A’s
Abigail Aina
Kara Bowser
Mason Clagg
Brooke Foster
Morgan Goul
Lucy Grace
Bradley Hager
Mackenzie Harsha
Jaxxon Kipple
Jackson Lane
Elise Lowien
Norah Martin
Colin McElwain
Matthew Merriman
Elizabeth Moritz
Douglas Murray
Nicholas Osborne
Mehek Panwala
Leila Paterson
Delaney Smith
Rachel Smith
Margaret Troutman
Avery Watkins
Grayson Yowell
A/B honor roll
Kaylee Abell
Benjamin Alligood
Joel Barnard
Chase Beebe
Zackary Boyle
Nicholas Bruno
Ava Burandt
Arianna Butler
Logan Ciemny
Amaya Cole
Ethan Cronkright
Ethan Curtis
Lucy Darnall
Caleb Diehl-Keister
Austin Dotson
Ethan Edward
Summer Goldsmith
Lorenzo Gould
Liam Hanley
Zachary Henderson
Brennan Hill
Audrey Hupp
Kayden King
Josephine Lilyquist
Sophia Mattera
Bradley Merriman
Erika Miller
Alexa Morris
Mason Nobles
Matthew Nonnemacher
Jackson Novinger
Miles Ramiah
Laci Riley
Mya Robinson
Thalia Rodriguez
Aaron Rossi
Cooper Salvia
Jack Seal
Anna Snow
Fallon Taylor
Nevaeh Thomas
Benjamin Tollefson
Lillian Vliet
Sydney Wood