Capt. Walter Francis Duke Elementary School third-quarter honor roll

Fifth grade
All A's
Abigail Aina
Joel Barnard
Mason Clagg
Morgan Goul
Lucy Grace
Bradley Hager
Mackenzie Harsha
Jaxxon Kipple
Jackson Lane
Josephine Lilyquist
Elise Lowien
Norah Martin
Kaylee Maynard
Elizabeth Moritz
Mehek Panwala
Mya Robinson
Aaron Rossi
Cooper Salvia
Delaney Smith
Rachel Smith
Margaret Troutman
Avery Watkins
A/B honor roll
Kaylee Abell
Benjamin Alligood
Max Barton
Chase Beebe
Zackary Boyle
Kara Bowser
Nicholas Bruno
Ava Burandt
Amaya Cole
Ethan Cronkright
Ethan Curtis
Ethan Edward
Bailey Geisz
Summer Goldsmith
Lorenzo Gould
Renee Gray
Brooke Foster
Liam Hanley
Zachary Henderson
Brennan Hill
Carlie Huff
Audrey Hupp
Kayden King
Sophia Mattera
William McDonald
Colin McElwain
Bradley Merriman
Matthew Merriman
Erika Miller
Alexa Morris
Mason Nobles
Jackson Novinger
Nicholas Osborne
Leila Paterson
Miles Ramiah
Laci Riley
Jack Seal
Anna Snow
Fallon Taylor
Nevaeh Thomas
Benjamin Tollefson
Lillian Vliet
Sydney Wood
Grayson Yowell