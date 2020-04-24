You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article

Capt. Walter Francis Duke Elementary School third-quarter honor roll

Fifth grade

All A's

Abigail Aina

Joel Barnard

Mason Clagg

Morgan Goul

Lucy Grace

Bradley Hager

Mackenzie Harsha

Jaxxon Kipple

Jackson Lane

Josephine Lilyquist

Elise Lowien

Norah Martin

Kaylee Maynard

Elizabeth Moritz

Mehek Panwala

Mya Robinson

Aaron Rossi

Cooper Salvia

Delaney Smith

Rachel Smith

Margaret Troutman

Avery Watkins

A/B honor roll

Kaylee Abell

Benjamin Alligood

Max Barton

Chase Beebe

Zackary Boyle

Kara Bowser

Nicholas Bruno

Ava Burandt

Amaya Cole

Ethan Cronkright

Ethan Curtis

Ethan Edward

Bailey Geisz

Summer Goldsmith

Lorenzo Gould

Renee Gray

Brooke Foster

Liam Hanley

Zachary Henderson

Brennan Hill

Carlie Huff

Audrey Hupp

Kayden King

Sophia Mattera

William McDonald

Colin McElwain

Bradley Merriman

Matthew Merriman

Erika Miller

Alexa Morris

Mason Nobles

Jackson Novinger

Nicholas Osborne

Leila Paterson

Miles Ramiah

Laci Riley

Jack Seal

Anna Snow

Fallon Taylor

Nevaeh Thomas

Benjamin Tollefson

Lillian Vliet

Sydney Wood

Grayson Yowell

Newsletters

Upcoming Events