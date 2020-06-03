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Chopticon High School 2020 graduates

Haley Marie Abbott

Trenton Gabriel Abell

Blaine Thomas Allen

Dylan Thomas Allshouse

Cody Allen Alvey

Matthew Wayne Arnold

Megan Leann Arnold

Emily Rose Baden

Stevie Bainter

Danielle Marguerite Barber

Jadyn Elise Barnes

Maria Elizabeth Bartholomew

Anthony Michael Bateman

Kody Ryan Bateman

Madilyn Maria Beach

Adriana Aleen Bean

Angelina Grace Bean

Kellie Lin Beavers

Alyssa Marie Beierle

Charles Edward Bell Jr.

Hope Elizabeth Belleavoine

Hannah Nicole Bentley

Hunter Ross Bishop

Darryl Allen Black

Jessica Nicole Blackwell

Mackenzie Morgan Boecher

Abigail Nicole Bond

Alexis Michelle Boothe

Camryn Mae Boswell

Faith Danielle Bouch

Emory Wallace Bowling

Thomas Randolph Hunter Bowling

Lindsay Kathleen Brackett

Samuel Edward Brookbank IV

Kaylah Laveatta Brown

Lucy Elizabeth Brown

Mason Kyle Brown

Donovan Alexander Buckler

Jacob Lawrence Buckler

Logan Mitchell Buckler

Donovan Lance Bullock

Caitlyn Renee Burch

Jaclyn Elise Burch

Kaitlyn Regina Burch

Madison Marie Burch

Shanyn Elisabeth Burch

Theresa Carolina Burch

Kaaliyah Shakur Burden

Sara Michele Burroughs

Amanda Leigh Bush

Dalton Nash Bussler

Tanae LaShelle Butler

Tylante Isaiah Butler

Nicholas Lee Cacko

Stephen Erick Capers

Vivian Mlynn Carlucci

Alyssa Autumn Carroll

Brandon Michael Case

Derek James Chapel

Everett Alphonsus Cheseldine IV

Katherine Helen Chesterman

Joseph Dennis Chick

Cameron Michael Clarke

Nikko Muhammad Mason Coates

Noelanie Colon-Greenfield

Jordan Mackenzie Connelly

Phillip Austin Conley

Samantha Morgan Cook

Daniel Keith Coombs Jr.

Courtlynn Brooke Louise Cooney

Luke Alexander Cooper

Kyle Destin Cooper

Kaitlyn Ann Courtney

Grace AnnMarie Courtright

Dominic Michael Crampton

Ezaia Marcell Crayton

Jaidyn Alexander Curtis

Benito Antonio D’Angelo Jr.

Danica Pam D’Imperio

Adrianna Grace Danvers

Jordan Elizabeth Danvers

Marlayna Joelene Daras

Hunter James Darby

Amanda Gail David

Angel Daneen Davis

Blake Andrew Davis

Kayleigh Skye Davis

Natalie Pearl Davis

Kylie Janel Deaderick

Kayla Marie Deese

Samantha Lynn Delahay

Anthony Jacob DeVincent

Nicholas Emiddio DiMichele

Riley Meaghan Rose Dollins

Hailey Ann Catherine Donaldson

Mason Stephen Douglas

Trent Alexander Drinkard

Qur-an Isaiah-McNary Dyson

Rachel Elizabeth Eastburn

Zachary Michael Ebelke

Alyssa Marie Edelen

Mikayla Faith Ellie

Amber Lynn Fanelli

Christopher Francis Farrell Jr.

Marissa Gwyn Fields

Tanner Jack Flora

Kennedy Paige Fowler

Aryah Marie Fox

Chance Alexander Franklin

Dominic Lee Freeze

Maddalena Frances Funya

Cara Victoria Futrell

James Tyler Gaines V

Joshua Malachi Garris

Samantha Joanne Gilkerson

Alexander Brendon Goldsborough

Kasie Lilian Hill Goldsborough

Garry Leon Gorham Jr.

Jacob Andrew Gray

Jessica Caitlyn Gray

Tyson Lee Gregory

Amber Christine Guimaraes

Elaina Ann Guy

Jacob Patrick Guy

Joshua Robert Guy

Danielle Bastain Haley

Samantha Abigail Hall

Zachary David Hall

Haven Hunter Hambrick

Alexis Ann Haney

Lindsay Elizabeth Haney

Alyssa Marie Harrenton

Kameron Paige Harrison

Ryan Alan Harrison

William Zachary Harville

Jeb Grayson Hayden

Sergio Emilio Hernandez

Lauren Nichole Hewitt

Michael Wayne Higdon

Shy Ann Hill

Brandon Lee Hoffman

Danielle Kathryn Hoffman

Erin Mackenzie Hogan

Christopher Allen Holmes

Trent Ignatius Holton II

Adriel Joseph Houser

Gabrielle Michelle Huffman

Zoe Elizabeth Humphrey

Emmerson Stone Iezzi

Breannah Nicole Jackson

Jalon Tyrese Jackson

Zackary Daniel Jamison

Ashlyn Brooke Janschek

Gabrielle Marie Janschek

Allen Rush Jenkins Jr.

Courtney Renee Jenkins

Alyssa Dayle Jett

Collin Andrew Jett

Lane Michael Jewell

Sean Michael Jilek

Amanda Catherine Johnson

Jack Daniel Johnson

Mary Jane Johnson

Alexandra Faith Jones

Cody Jason Jordan

Maya Elainey Jordan

Krysta Lynn Kaminski

Jordan Daniel Kane

Hope Catherine Kaylor

Hannah Danielle Kerns

Rebecca Lynn Kerns

Kaley Marie Kilby

Kimberlee Marie Kiley

McKenna Ryleigh Killion

Dorian Marcus Kilroy

James Michael Stanley Kilty

Brianna Marie King

Rachel Camille King

Raeney Nykole King

Curtice Matthew Knott

Laura Ashley Knott

Caleb Anthony Kobus

Cole Isaac Koenig

Amanda Marie Konen

Alyssa Brooke Kratko

Meredith Ann Labanowski

Thomas Gregory Lacey

Mark William Lee

Donald Ray Litteral Jr.

Antoine David Lloyd

Carly Dale Long

Mackenzie Diane Landau Long

Madison Eve Long

Matthew Thomas Longobardi

Xavier Javon Loukinen

Ariel Lindsay Luzano

Connor Alexander Lynch

Kayla Marie Lyon

Gillian Nicole Maguire

Jackson Robert Mann

Shawn Thomas Marlow

Jacob Michael Marra

Miah Angelie Marshall

Kimberly Arlin Martinez-Monge

Zaynah Marie Masri

Sara Ann McCullough

Cody Michael McCully

Bradley Wayne McDermott Jr.

Raylea Grace McDougal

Tristan Hunter McGee

Kennece Sanae McMillian

Robert Paul McMullen Jr.

Hailey Sierra McNeal

Johnny D. Meadows II

James Gonzalo Mejia-Johnston

Sydney Elaine Messer

Mason Lee Messick

Megan MacKenzie Middleton

Gracey LeAnn Miller

Madalynn Ann Miller

William Andrew Miller

Dylan Maxwell Mobley

Tyler Micheal Moore

Gene Francis Moreland

Thomas Lavon Moreland

Zachary Harrison Moreland

David Ketchum Moreno

Natalie Renee Mumford

Vincent Del Mundo III

Ina Bernice Murray

Tylik Donnell Neal

Zaria Frances Neal

Renee Susan Neely

Summer Lee Nelson

Nathaniel Louis Nicholas

Hannah Elizabeth Nichols

Matthew David Norris

Destiny Faith Norvell

Michael Raymond Osborne

Dylan Allen Otte

Dylan Jackson Owen

Joseph William Owens II

Lily Grace Owens

Garrett Thomas Palmer

Haley Mae Palmer

Bradley Ryan Paquet

Andrea Elise Parsons

Katelynn Elizabeth Perrotta

Kelsey Elizabeth Phares

Mary Caitlin Pilkerton

Maggie May Pilkerton

Emma Kathleen Pistachio

Joshua Allan Post

Nicholas Gregory Potter

Sara Diane Prettyman

Rianna Lee Purcarey

Izabella Michelle Quade

Presley Allen Quade

Quincy Aloysius-Keenan Quade

Ryan Daniel Quade

Emily Margaret Quam

Isaiah Shykiem-Earvin Quarles

Emily Jeanne Quillen

Benjamin Carl Raley

Hailey Jo Raley

Sarah Lynn Ramey

Courtney Shania Reed

Nathen Allen Richards

Jared Donynell Richardson

Kaylah Brenee Ridgell

Noah Devino Ridgell

Joshua Michael Rimm

Kyle Richard Roberts

Allison Elizabeth Robinson

Alanna Ashley Rodriguez

Madelynn Bryce Rollins

Emily Elizabeth Rowley

Mia Brianna Ruiz

Brandon Douglas Rusevlyan

Jacob Andrew Ruslander

Cadence Allison Ryce

Dustin Alan Sachs

Luke Christian Sammons

Savannah Leigh Sampson

Karly Lynne Sams

Rachelle Alexandrine Sams

Rhys Michael Sams

Tanner Eric Schneider

Danielle Lee Schrader

Cameron David Scribner

Jordan Taylor Scott

Kyle Andrew Sotoa Segreti

Trejon Mikel Serious

Joshua Michael Sherman

Nicholas Robert Shooks

Taylor Rebecca Short

Madison Dianne Shotwell

Kayla Michele Showalter

Jameliah Rose Shunnarah

Cory Vincent Slack Jr.

Amy Elizabeth Smith

Hailey Marie Smith

Jamie Lynn Smith

Sara Marie Smith

Trinity Jane Smith

Brianna Marie Snead

Angela Marie Snell

Ian Abel Snellen

Dorien Joseph Somerville

Jacob Gabriel Spalding

Tristan Andrew Spalding

Josephine Courtenay Stathem

Kayla Nicole Stevenson

Richard Michael Stillwell

Timothy Joseph Stinger

Brooke McKenna Stirling

Colin Michael Stone

Karla Nicole Strickland

Blake Allen Stump

Stephen James Suite

Magen Marie Summers

Jared Joseph Sweitzer

Kaitlyn Elizabeth Ann Taylor

Summer Arlene Taylor

Tori Nicole Tayman

Taylor Austin Tennyson

Elijah Nathaniel Thomas

Kayla Madalein Thomas

Natalie Shaylin Thomas

Tyler Matthew Thomas

Christopher Byron Thompson

Javonte Darius Thompson

Paige Caroline Thornburg

Justin Thomas Tiede

Cheyanne Pamela Tiller

Gunnar Jackson Tippett

Kobe Ryan Tippett-Hayes

Amber Herrera Torres

Logan William Torres

Peyton Elizabeth Townes

Elijah Eric Tydings

James Arthur Tyger III

Vanessa Skye Tyree

Blayre McKenzie Vallandingham

Jacob Christian VanDevander

Justin Paul VanWie

Hannah Lynn Virts

Melanie Alexandra Wallace

Jacob Linwood Wallenfelt

Carlie Annette Ward

Gabrielle Elizabeth Wardle

Hannah Leigh Wathen

Jazmyn Tahnae Watt

Shelby Lynn Wathen

Travis Michael Wedding

Lamar Eugene Weems Jr.

Emilee Jessica Weisskopf

Jenna Marie Welch

Lacie Elizabeth Welch

Taylor Nicole Wells

Daniel Brady Werkheiser

Allison Mae Werth

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