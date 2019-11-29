Ninth grade
Merit roll
Joseph Paul Adams Jr.
Liam Joshua Baker
Ryan Elizabeth Baker
Cali Grey Barber
Joshua Michael Barber
Jayden Elizabeth Beall
Abigail Lynn Beard
Christina Logan Bell
Kelsie Grace Bellevou
Daniel Aaron Garcia Berger
Skye Ashlynn Blado
Lauren Aubrey Bloodsworth
Kaylee Nichole Boszko
Kaylee Danielle Bowen
Garrett Joshua Bowling
Peyton Nicholas Bowling
Megan Marie Brackett
Sara Michelle Breiterman
DNaysjha Unique Kyree Brown
Laci Marie Brown
Angeliya Marie Bryan
Nathanial Seth Buckler
Paige Elizabeth Buckler
James Daniel Burnett
Anthony Vincent Cacko
Gabriel Alexander Xavier Carter
Logan Charles Caton
Sara Debra Clark
Brandon Jeffrey Connelly
Makai Thomas Cosgrove
Laila Alexandra Cox
Elijah Joseph Cunic
Liana Rose Deaderick
Dylan Ryan Dean
Ava Nicole Dianda
Reese Ann Douglas
Lillian Grace Dudley
Haley Elizabeth Dufrene
Madelyn Christine Dunbar
Kalen Cole Dziura
Lydia Jean Eccleston
Izack Travis Edwards
Kimori Marc-Julian Ellis
Daniel Amir Epps
Aislin Bridget Fabey
Senora Elizabeth Faircloth-Langston
Samuel Franklin Farrell
Connor Matthew Fields
Jackson Chandler Finch
Austin Tyler Fox
Skye Mariam Foy
Logan Michael Gardiner
Jayden William Gillette
Abigail Nicole Goelling
Ramsay Shannon Graves
Sara Jane Griffith
Taylor Renee’ Grooms
Eric Anthony Guy
Jonathan Byrl Guy
Kaileigh Alexis Marie Hall
Lillie Marie Hanson
Calia Tanayah Harris
Alayna Mariah Herbert
Keira Alexys Hess
Trevor Dayne Hinkle
Emma Grace Johnston
Owen Paul Joy
David Alexander King
Trinity Alexandra Kirby
Alyssa Colleen Kramer
Delaney Grace Kurtz
Jenna Mae LaBille
Ryleigh Nicole Lake
Joy Michele Lee
Kelsey Marie Linn
Ryan William Mann
Kara Mikenzie Marcella
Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez
Emma Marie McCarthy
Timir Marccela McClary
Brett William McGurk
Hannah Jane Miller
John Thomas Mister
Sarah Elizabeth Morgan
Christian Dean Mosely
Madeleine Elizabeth Mulford
Madison Rae Myers
Morgan Faith Nelson
Neadurra Nicole Nelson
Ashlyn Nicole Nichols
Kylie Jean Nutter
Erica Brooke Oliver
Sean Tyler Owens
Kourtney Madeline Paquet
Nicholas Joseph Parry
Kailynn Destiny Pennell
Corbin Jeremy Pisarcik
Peyton Joseph Powell
Jaidyn Emery Raley
Shay William Raley
Erica Alexus Reed
Emma Brooke Richards
Jonah Raymond Richardson II
Savannah Jo Roberts
Jason Fernando Romero
Kyle Matthew Russell
Karlee Jewel Ryce
Allison Nicole Sampson
Hannah May Scribner
Kolby James Sellers
Andrew Paul Shryock
Layla Marie Shunnarah
Savannah Lee Siler
Grace Magdalene Simonds
Zoe Belle Simonson
Peyton Anthony Stine
Connor Alan Strafella
Matthew Owen Strickland
Kaylee Mae Taracatac
Chantel Alise Thomas
Jonathan Allen Thomas Jr.
Chloe Grace Thompson
Shane Michael Truster
Skylar Grace Trinity Turner
Tanner Alan Underwood
Dale Richard Vallandingham
Lexie Marie Vallandingham
Thomas Michael Wallace III
Caden Michael Walton
Jena Cheyenne Wathen
Breanna Nicole Wedding
Dylan Thomas Wheeler
Kasey Marie Wheeler
Lucas Ilan Williams
Trent Daniel Williams
Jasmine Danielle Winters
Laci Madison Wood
Corbin Dallas Wright
Elijah Herbert Yerkes
Mikhail Yukhnevich
Honor roll
Julianna Isabella Adkins
Casey Thomas Alvey
Lynn Marie Alvey
Brandon Nicholas Aubel
Odessa Ann Baker
Theodore Thomas Bates
Sarah Ashley Beale
Madison Grace Beers
Ethan Andrew Belebczuk
Jordyn Nichole Bell
Kylan McKenzie Berry
Dallas Andrew Brock
Gracelynne Katherine Brown
Kiaya Nicole Burroughs-Reed
Blake Edward Butler
Owen Kenelm Cheseldine
Ava Barbara Ciabattoni
Emily Gabrielle Clelland
Erin Nicole Click
Isabella Frances Cocimano
Cody Long Colliflower
Skyler Danniele Coombs
Thomas James Copsey
Ryan Patrick Cord
Bridget Abigail Cory
Tristan Allen Davis
Victoria Catherine Drury
Bryce Louis Dufrene
Eliza Catherine Eschenbrenner
Travis Donovan Farrell
Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado
Ana Maria Leigh Fondeur
Brooklyn Alyssa Fore
Cassidy Jane Golden
Shawn Edward Gregory II
Steven Patrick Guy Jr.
Zachary James Guy
Jacob Eric Harris
Tucker Thomas Hedrick
Jaelyn Elizabeth Holt
Erin Alyssa Huber
Alliyah Floricel Johnson
Clarice Edna Johnson
Laci Lynn Johnson
Jason Carl Lacey
Nathan Fredrick Ladd
Kinsley Elamore Lake
Jena Laryn Lambert
Kyndal Paije McClanahan
Margaret Anne McLaughlin
Kanye Jeremiah McMahon
Lorelei Renee McNeely
Jayme Rose Meadows
Khamal Makeem Mitchell
Jacob Alan Mumford
Kendall Rae Murphy
Emma Lynn Newcomb
Mia Irene Nungesser
Lily Grace O’Neill
Ryan Richard O’Sullivan
Teagen Jean Paust
Charity Paige Phetteplace
Jaclyn Lee Porter
Sophia Lynn Prior
Emilie Rae Quade
Isaac Charles Reidenbaker
David Andrew Reynolds
Angela Caitlin Rourke
Merrin Elizabeth Scott
Luke Robert Shaffer
Devin Robert Smith
Reagan Olivia Stanalonis
Sara Mae Talbott
Ashley Elizabeth Taylor
Megan Veronica Taylor
Madison Rose Tennyson
Tyler William Unkle
Joseph Phelan Van Wie
James Gavin Veitch
Sydney Irene VerHaagh
Timothy Alan Warren
Addison Leigh Welch
Logan Rose Whipple
Teagan Hunter Whitsell
Andrew Sawyer Wiggen
Natalie Nicole Wilkes
Patrick Thomas Wilkinson
Dylan Jaden Winters
Jacob Austin Zumwalt
Highest honors
Caleigh Olivia Bergling
Emma Patricia Brady
Charly Marie Buckler
Emily Chen
Malachi Kaevaughan Curtis
Samantha Danielle Cusic
Trent David Gerhardt
Izzabella Maxine Harty
Angelena Rose Holmes
Vivian Marie Ingraham
Emily Rose Jilek
Kylee Rae Johnson
Brayden Eric Kriete
Anna Sophia Linsky
Sarah Emily O’Brien
Kaylee Ann Overby
Lillie Grace Parrish
Levi Asa Paugh
Hannah Elizabeth Post
Madison Nikole Rice
Jacob Stephen Robinson
Emily Jewell Rogers
Jonas David Schommer
Cassidy Rose Stein
Alexandria Lynn Stevens
Shelby Renee Summers
Ethan Christopher Wasniak
Makenzie Leigh Williams
10th grade
Merit roll
Brooke Alexandra Adkins
Tyson Douglas Allison
Allison Michelle Armsworthy
Emma Marie Ayers
Erica Michelle Baney
Nathan Bryce Baucom
Joshua Baker Bell
Connor James Bellemare
Jackson Keith Benfield
Paris Laura Blige
Ashleigh Faith Brown
Anna Jade Buckler
Starr Elizabeth Buckler-Ford
Jayden Rayne Bush
Ethan James Butler
Allyson Mae Carson
Chase Logan Cavanaugh
Ryan Ellis Clarke
Ava Rae Conner
Nathan Elway Cooper
Aubrie Jane Creek
Isaac William Dalton
Evan Michael Deasel
Kylie Alexis Denham
Nathan Joseph Donn
Nicholas Scott Dorsey
Najee A’miri Dyson
Bradley David Edick
Kyle Ethrage Eyster
Haven Elizabeth Forest
Blair Alexandra Fowler
Kailynn Grace Frawley
Aaron Gilbert Gaffud
Colin Roderick Gardner
Linda Maryellen Gates
Alexis Ann Gray
Kyle Anthony Gray
Michayla Ann Gray
Meadow Ellen Groht
Matthew Joseph Guy
Alexis Michelle Harding
Dai’lion Vatino Harrison
Charles Richard Hermann
Marius Daiqwon Hicks
Gabrielle Nicole Higgs
Alexis Ann Hoffman
Shareea La’Naya Holland
Nicholas Ireland Hutson
Eric Gary Istvan
Ryan Michael Jackson
Hope Marie Jameson
Anthony William Johnson
Devin Brian Johnson-Russell
Georgina Louise Johnston
Katelyn Marie Keating
Jaden Rene Keller
Trevor James Leeman
Nathan Edward Maguire
Leah Rae Mattera
Treasure Nikole Menna
Howard Allen Miller Jr.
Jacob Douglas Mills
James Harvey Morgan III
Aidan Christopher Murray
Benjamin Adam Mushrush
Evan Randall Oliveras
Matthew Anthony Owens
Amber Leanne Payne
Trevor Michael Payne
Zachary James Payne
Michael Wachira Purnell
Carson Thomas Raley
Grace Elizabeth Raley
Sidney Lamar Roberson
Kennedy Rian Rowsey
Hailey Ann Sams
Deondre Jayden Somerville
Evan Joseph Sonon
Kaylee Elizabeth Spence
Jadyn Elizabeth Sternack
Troy LaMont Stewart
Ryan Christopher Stillwell
Ashlyn Nicole Summers
Rashell Gail Tucker
Alayna Elizabeth Umber
Madison Marie Underwood
Brooklyn Rae Vance
Tyler Lee VerHaagh
Hunter Riley Walton
John Allen Ward
Jack Curtis Watson
Trinity Faith Weaver
Brielle Adalyn Welch
Ilse Mae Willett
Louis Gene Wise
Steven Gregory Wise
Evan James Wood
Hunter Michael Woodall
Honor roll
Kya Rose Abell
Jenna Lyn Albertson
Zachary Owen Alderman
Joseph Parker Aley
Madisyn Belle Allen
Marcos Javier Alvarez
Sundari Brooks Anderson
Mahree Elizabeth Annan
Sarah Elizabeth Armstrong
Maggie Louise Keicher Barnes
Olivia Gabrielle Berkut
Abigail Danielle Bouch
Emily Berlynn Bowling
Emma Lee Colleen Brennan
Ale’ya Janelle Briscoe
Breana Marie Brown
Aiden Thomas Buchness
Carlie Michelle Buckler
Serenity Asiaona Campbell
Treselle Angela Tabuclao Cinco
Carson Richard Czosek
Kayla Elizabeth Darvill
Gavin William Daye
Ethan Daniel DeFries
Emma Elizabeth Dunivan
Sonja Maria Fallon
Pedro Jose Farias II
Joshua Tyler Ferro
Kayleigh-anne Gabriella Finley
Kiley Brianne Fitzpatrick
Celie Faith Foreman
Anelisa Clare Graessle
Alyssa Michele Graham
Joshua Charles Gray
Kara Lucille Gray
Hannah Nicole Guy
Rebecca Charity Haggard
Jordan Renee Harrison
Alexandra McKenna Hepstall
Aden Jeremiah Hill
Wyatt Evan Hixson
Ashley Michelle Homer
Kendall Paige Jameson
Grant Logan Jenkins
Elainna Nicole Johnson
Aspen Marie Jorgenson
Grayson Douglas Kjelland
Justin Julian Knight
Colin Alexander Koch
Eddina Marie Kourouma
Cody Ryan Lehman
William Hunter Lindsay
Nijah Renai Long
Alyssa Hope Mann
Sophie Elizabeth Mayes
Madison Elizabeth Meador
Chloe Marie Melanson
Madelyn Lee Minichino
Tyler Andrew Nebel
Nicholas Adair Newcomb
Grady Anderson O’Neill
Layla Ann Phipps
Aidan Taylor Pisarcik
Emily Kaye Quade
Hailey Alexis Quade
Ryann Elise Rocheleau
David Edward Rolfe
Lorenzo Luciano Rosales
Alexis LeeAnn Sater
Melanie Jean Shipman
Megan Elise Shirley
Victoria Renae Shotwell
Liyah Marie Showalter
Ryan Joseph Shryock
Makenzie Nicole Tiede
Paige Madison Tipton
Joshua Allen Tydings
Alexis Joy Wallace
Maddison Sophia Wallace
Annabelle Fay Wick
Gary Lee Winemiller III
Karlie Kathleen Wolfe
Camdyn Nicole Woodburn
Kayleigh Marie Young
Highest honors
Nardos Kahsay Araya
Helen Rose Bailey
Katherine Virginia Bassford
Emily Louise Bolton
Nakini Bravo Bowen
Carlee Paige Bowles
Zoe Lurae Brookbank
Sidney Giovanna Cocimano
Denver Alec Reese Coffman
Kyara Rylee Coto-Williams
Carissa Lane Crofford
Hailey Rose DeVelbis
Marisa Rose Donahue
Anna Elaine Feid
Danielle Marina Fellner
Allison Megan Flaherty
Thatcher Edward Flora
Kaitlyn Ashley Gardiner
Conner Steven Garner
Jackson Scott Girard
Rachel Jeanne Girard
Kaylen Lee Goddard
Destinie Loraine Gohl
Alan Thomas Gross
Grace Madison Guy
Khamarri Jaanai Hemsley
Hailey Nicole Higgs
Jenna Claire Howell
Holly Noel Humphrey
Brooke Ashley Izzett
Hannah Marie Jaques
Brooke Cassidy Jeffries
Caitlyn Ann Jilek
George Henry Jones IV
Mackenzie Elaine Klawitter
Jamie Lynn Lantz
Nathan Alexander Lewis
Gabriella Francis Linsky
Anita-Lynn Michelle Long
Olivia Evelynn Grace Lorah
Shauna Lee Maguire
Madolyn Elizabeth Mandeville
Ana Elisabeth McCormick
Brooke McKenzie Mills
Mackenzie Morgan Mozzo
Lillie Josephine Nelson
Jack Ray Newton
Rachel Natalie O’Brien
John Kenneth Owens
Josiah Charles Peissner
Haley Marie Pitcher
Amelia Margaret Raines
Lillian Amber Reynolds
Azahlyn Pearl Rivera
Nicole Renee’ Rye
Kaidyn Alexis Selvidge
Damanjit Singh
Tyler Alan Soderstrom
Maura Grace Strickland
Jada Amani Thomas
Robert William Trowbridge
Robert Andrew Whitney
Sophia Gabrielle Williams
Wyatt Nicholas Wimmer
Frank Eugene Wommack
Olivia Renae Zabko
Victoria Rene Zacher
11th grade
Merit roll
Blake Louis Adkins
Courtney Anne Allosada
Mackenzie Noelle Aud
Tucker Daniel Bahen
Skilyr Caroline Barker
Anne Marie Bernard
Corban Brylis Bishop
Elijah Craig Bond Blackmon
Madison Lee Bowen
Brandon Antonio Bowman
Clay Andrew Bowser
Nathan John Brady
Bradley Ryan Brown
Larissa Janae Carmine
Cydnee Lynn Carter
Patrick Alexander Castro
Katie Lee Catterton
Starr Renee Coleman
Austin James Conley
Destiny Nicole Copsey
Michael Brian Copsey Jr.
Megan Carol Cusmano
Jonathan Michael Eckard
Allyson Rae Escolopio
Brianna Joy Farrell
Dominic Thomas Farrell
Jordan Allan Faunce
Anthony Jacob Fedak
Jocelyn Alexandra Finnecy
Dylan Zachary Fox
Hannah Rose Carol Franck
Nadia Maria Hinojosa Gagnon
Shelby Louise Gardiner
Marissa Pearl Gifford
Gurneet Kaur Gill
Haley Emmalynn Gray
Gregory William Griffith
Maya Nicole Harris
Cassandra Lynne Hartman
Katelynn Lorraine Herbert
Jason Lane Hill
Christopher Matthew Holton Jr.
Demetri William Jamison
Piper Cheyenne Jeffries
Bailey Evan Johnson
Ian Michael Johnson
Tyreke Noah Johnson
Christopher Ross Karnbach
Dylan Christopher King
Lea Anna Lacroix
James Richard Larimore III
Michael Jon Lux
Kese Eman Lyles II
John Robert Lyon
Kierstyn Haley Masri
Ellie Kristine Maynard
Peter Joseph McCormick
Abigail Grace McGee
Hunter Alexander Messick
Samuel James Nebel
Hunter Eric Nelson
Kaidin Bryce Nickerson
Justin Richard Oliver
Lea McKenzie Plum
Abigayle Victoria Poole
Samantha Clare Pusateri
Jude Barber Radez
Allyson Grace Raley
Steven Gerard Remetz
Austin Brian Roche
Sara Elizabeth Sage
Hilcia Lisbeth Santos Jaquez
Ryan Scott Shafer
Hunter Thomas Simonds
Allayna Grace Smith
Kyle Joseph Sorrells
Brandon Lee Speirs
Jasmine Alexis Stephens
Hailie Marie Stewart
Ethen Emanuel Thomas
Garrett Alan Thomas
Justin Kordell Thompson
Vince Ngoc Tran
Cornell Anthony Travis Jr.
Blake Anthony Varela
Donovan Nathaniel Vickers
Lance Tyler Wall
Thomas Sterling Wall
Brooklyn Paige Walter
Kaiah BreAnn Warring
Donovan Colby Wathen
Carson Philip Welch
Jordyn Layne Wetherald
Madison Storm White
Tiffany Janel White
Eric Joe Wiggins
Kaitlyn Roseanna Williams
Alexis Nachole Zurkan
Honor roll
Samantha Marie Alvarez
Leann Allison Asher
Mikala Shurice Barber
Marina Jean Blake
Megan Leigh Brady
Sara Marie Brock
Julia Michelle Brown
Daniel Christopher Burroughs-Reed
Natavia Lenae Call
Shawn Patrick Cameron
Emily Leeanne Carter
Ivelisse Candis Crisp
Brandon Lee Davis
Benjamin Craig Dorman
Caleb Isaac Faunce
Leigha Marie Gardiner
Briley Jean Gillingham
Jackson Lee Goldsborough
Glenn Joseph Grabis III
Taryn Lee Greenhow
Emily Lynne Guy
Gissell Torres Herrera
Alexander Edward Hertzbach
ShyAnn Alicia-Shelo Hill
Douglas Alan Hoover III
Laila Elizabeth Houser
Nash Dalton Hutchinson
Max Burton Johnson
Kaley Marie Kilby
Zoe Grace Lidh
Riley Dale Long
Mariely Lopez Perez
James Truman Lyon Jr.
Bryce Conner Manuel
Devyn Anthony Mason
Matthew Reagan Mejia-Johnston
Katelynn Colleen Messineo
Megan MacKenzie Middleton
Michelle Renee Mitchell
Jenna Skye Modrzejewski
Kathryn Elise Nelsen
Alyssa Nicole Nelson
Cassie Marie Nelson
Tessa Victoria O’Reilly
Kara Michelle Parry
Michael Cruz Paust
Matthew Clay Pickeral
Brandon Kyle Pulliam
Tyler Andrew Quade
Austin Lee Ramey
Ryan Patrick Rankin
Kyle James Reed
Bailee Grace Richards
Cheyenne Nicole Roberts
Patrick Waymath Robinson
Abigail Marilyn Romero
Braeden Alexander Sampson
Savannah Rose Saunders
Kylee Rose Slack
Richard Paul Small III
Lillian Rose Smith
Giovanna Danielle Snyder
Tabitha Ann Spell
Michael Kyle St. Peter
Amanda Carmela Staples
Madison Elizabeth Stevens
Alaina Kay Stonestreet
Faith LeAnn Shepherd Thomas
Natalie Marie Thompson
Ashlyn Suzanne Thorpe
David Wayne Underwood III
Myles Dana Wall
Logan James Wright
Highest honors
Reagan Elizabeth Angle
Katie Elizabeth Ann Ballew
Kaylin Gabrielle Beaner
Angelina Kendra Bonilla
Merrilea Ann Cherry
Lauren Elizabeth Cooney
Candesce Elizabeth Crofford
Evan Michael D’Angelo
Anthony Gregory Dickens III
Brandee Ashlyn Dikit
Nicholas Emiddio DiMichele
Abigail Bennet Dolinar
Shayne Kayra Drof
James Jordan Edwards
Ashley Nicole Farrell
Alivia Paige Flaugher
Emily Rene’ Fletcher
Skylie Ann French
Sydney Adele Gatton
Morgan Elisabeth Gilliam
Rayleigh Sarah Graves
Judith Greciano Martin
Alexander Steven Guy
Hunter James Guy
Jill Victoria Hayden
Samantha Jane Heider
Abby Nicole Higgs
Ahmad Jaleel Hunt
Alexander Thomas Jaques
Kaitlyn Marie Johnson
Michele Patricia Johnson
Ashley Rose Kallenbach
Alice Lillybeth Kelly
Alexis Nicole Kemp
Kayla Marie Kerns
Zoey-Anna Marie Krauth
Darren Michael Kurtz
Steven Anthony Lawrence
Helena Margaret Lehr
Breanna Nicole Lemerise
Wyatt Alexander Magargle
Madison Nicole Major
Abigail Marguerite Maloy
Jackson Matthew McClean
Kathryn Gracen Moats
Marissa Donna Murray
Abby Marie Norris
Brooke Marie Pappaconstantinou
Tyris Stephon Patterson
Russell Yize Poon
Matthew Guy Pullium
Bradley Alexander Putnam
Robert Joseph Raines
Elizabeth Cecila Reardon
Dylan Thomas Richards
Alyssa Christine Said
Christopher Aidan Schmitt
Brianna Nicole Smith
Taylor Nikole Smith
Cristina Raven Sommerkamp
Julie Renea Southard
Reilly Elizabeth Tack
Emily Nicole Thompson
Jacqueline Grace Tippett
Julie Ann Tippett
Haley Elizabeth Towne
James Jensen Tripp
Weston Albert Van Erp
Jeffrey Ryan Wedding
Zachary Thomas Wedding
Tiffany Marie Wheeler
Jordan Renee Whipple
Joshua Aaron Willoughby
Scott Andrew Winchell
Alyssa Michelle Wohlfarth
Alyssa Marie Zupko
12th grade
Merit roll
Dylan Thomas Allshouse
Maria Elizabeth Bartholomew
Anthony Michael Bateman
Kody Ryan Bateman
Hunter Ross Bishop
Darryl Allen Black
Camryn Mae Boswell
Emory Wallace Bowling
Jacob Lawrence Buckler
Kaitlyn Regina Burch
Madison Marie Burch
Theresa Carolina Burch
Kaaliyah Shakur Burden
Dalton Nash Bussler
Alyssa Autumn Carroll
Joseph Dennis Chick
Cameron Michael Clarke
Jaidyn Alexander Curtis
Danica Pam D’Imperio
Kylie Janel Deaderick
Zachary Michael Ebelke
Tyson Lee Gregory
Amber Christine Guimaraes
Jacob Patrick Guy
Joshua Robert Guy
Samantha Abigail Hall
Haven Hunter Hambrick
Alexis Ann Haney
Alyssa Marie Harrenton
Ryan Alan Harrison
Michael Wayne Higdon
Brandon Lee Hoffman
Christopher Allen Holmes
Jalon Tyrese Jackson
Gabrielle Marie Janschek
Collin Andrew Jett
Jordan Daniel Kane
Rebecca Lynn Kerns
Curtice Matthew Knott
Thomas Gregory Lacey
Carly Dale Long
Jackson Robert Mann
Cody Michael McCully
Kennece Sanae McMillian
Robert Paul McMullen Jr.
Gene Francis Moreland
Thomas Lavon Moreland
Ina Bernice Murray
Michael Raymond Osborne
Dylan Jackson Owen
Bradley Ryan Paquet
Andrea Elise Parsons
Emma Kathleen Pistachio
Rianna Lee Purcarey
Quincy Aloysius Keenan Quade
Kaylah Brenee Ridgell
Alanna Ashley Rodriguez
Madelynn Bryce Rollins
Mia Brianna Ruiz
Savannah Leigh Sampson
Danielle Lee Schrader
Taylor Rebecca Short
Kayla Michele Showalter
Cory Vincent Slack Jr.
Kaitlin Michelle Small
Brianna Marie Snead
Ian Abel Snellen
Jacob Gabriel Spalding
Jared Joseph Sweitzer
Taylor Austin Tennyson
Peyton Elizabeth Townes
Elijah Eric Tydings
Vanessa Skye Tyree
Jacob Linwood Wallenfelt
Lamar Eugene Weems Jr.
Lacie Elizabeth Welch
Taylor Nicole Wells
Allison Mae Werth
Ryan Hunter Wheeler
Ashley Marie Williams
Hailey Rose Wockenfuss
Katherine Grace Wright
Honor roll
Haley Marie Abbott
Blaine Thomas Allen
Cody Allen Alvey
Madilyn Maria Beach
Adriana Aleen Bean
Angelina Grace Bean
Hope Elizabeth Belleavoine
Abigail Nicole Bond
Kaylah Laveatta Brown
Lucy Elizabeth Brown
Sara Michele Burroughs
Tanae LaShelle Butler
Vivian Mylnn Carlucci
Jordan Mackenzie Connelly
Samantha Morgan Cook
Courtlynn Brooke Cooney
Grace AnnMarie Courtright
Marlayna Joelene Daras
Natalie Pearl Davis
Samantha Lynn Delahay
Mikayla Faith Ellie
Chance Alexander Franklin
James Tyler Gaines
Danielle Bastain Haley
Sergio Emilio Hernandez
Amber Torres Herrera
Zackary Daniel Jamison
Allen Rush Jenkins Jr.
Alyssa Dayle Jett
Sean Michael Jilek
Krysta Lynn Kaminski
Brianna Marie King
Laura Ashley Knott
Alyssa Brooke Kratko
Donald Ray Litteral Jr.
Madison Eve Long
Kayla Marie Lyon
Kimberly Arlin Martinez-Monge
Bradley Wayne McDermott Jr.
Hailey Sierra McNeal
Johnny D. Meadows II
Mason Lee Messick
Madalynn Ann Miller
Dylan Maxwell Mobley
David Ketchum Moreno
Hannah Elizabeth Nichols
Lily Grace Owens
Izabella Michelle Quade
Kyle Richard Roberts
Allison Elizabeth Robinson
Cadence Allison Ryce
Tanner Eric Schneider
Nicholas Robert Shooks
Madison Dianne Shotwell
Angela Marie Snell
Richard Michael Stillwell
Colin Michael Stone
Karla Nicole Strickland
Stephen James Suite
Kayla Madalein Thomas
Christopher Byron Thompson
Justin Paul VanWie
Hannah Lynn Virts
Carlie Annette Ward
Hannah Leigh Wathen
Shelby Lynn Wathen
Jazmyn Tahnae Watt
Ashley Michelle Williams
Noah Patrick Winters
Charlotte Faye Gowan Wood
Highest honors
Matthew Wayne Arnold
Megan Leann Arnold
Emily Rose Baden
Danielle Marguerite Barber
Kellie Lin Beavers
Jessica Nicole Blackwell
Mackenzie Morgan Boecher
Alexis Michelle Boothe
Faith Danielle Bouch
Lindsay Kathleen Brackett
Samuel Edward Brookbank IV
Caitlyn Renee Burch
Jaclyn Elise Burch
Shanyn Elisabeth Burch
Derek James Chapel
Katherine Helen Chesterman
Kaitlyn Ann Courtney
Benito Antonio D’Angelo Jr.
Adrianna Grace Danvers
Jordan Elizabeth Danvers
Amanda Gail David
Angel Daneen Davis
Blake Andrew Davis
Kayleigh Skye Davis
Kayla Marie Deese
Rachel Elizabeth Eastburn
Marissa Gwyn Fields
Tanner Jack Flora
Kennedy Paige Fowler
Maddalena Frances Funya
Alexander Brendon Goldsborough
Kasie Lilian Hill Goldsborough
Jacob Andrew Gray
Elaina Ann Guy
Lindsay Elizabeth Haney
Kameron Paige Harrison
Shy Ann Hill
Erin Mackenzie Hogan
Zoe Elizabeth Humphrey
Emmerson Stone Iezzi
Courtney Renee Jenkins
Lane Michael Jewell
Amanda Catherine Johnson
Cody Jason Jordan
Hope Catherine Kaylor
Hannah Danielle Kerns
Kimberlee Marie Kiley
McKenna Ryleigh Killion
Raeney Nykole King
Amanda Marie Konen
Meredith Ann Labanowski
Mackenzie Diane Landau Long
Gillian Nicole Maguire
Jacob Michael Marra
Miah Angelie Marshall
Sara Ann McCullough
Sydney Elaine Messer
William Andrew Miller
Zachary Harrison Moreland
Zaria Frances Neal
Renee Susan Neely
Nathaniel Louis Nicholas
Matthew David Norris
Haley Mae Palmer
Maggie May Pilkerton
Mary Caitlin Pilkerton
Nicholas Gregory Potter
Sara Diane Prettyman
Ryan Daniel Quade
Benjamin Carl Raley
Hailey Jo Raley
Sarah Lynn Ramey
Dustin Alan Sachs
Karly Lynne Sams
Rachelle Alexandrine Sams
Jordan Taylor Scott
Kyle Andrew Sotoa Segreti
Jameliah Rose Shunnarah
Amy Elizabeth Smith
Hailey Marie Smith
Jamie Lynn Smith
Sara Marie Smith
Trinity Jane Smith
Kayla Nicole Stevenson
Magen Marie Summers
Natalie Shaylin Thomas
Paige Caroline Thornburg
Justin Thomas Tiede
Blayre McKenzie Vallandingham
Melanie Alexandra Wallace
Daniel Brady Werkheiser
Darcy Ashley White
Nathan James Williams
Ashley Eden Wolfe
Abigale Won
Kaitlyn Marie Wood