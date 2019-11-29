Ninth grade

Merit roll

Joseph Paul Adams Jr.

Liam Joshua Baker

Ryan Elizabeth Baker

Cali Grey Barber

Joshua Michael Barber

Jayden Elizabeth Beall

Abigail Lynn Beard

Christina Logan Bell

Kelsie Grace Bellevou

Daniel Aaron Garcia Berger

Skye Ashlynn Blado

Lauren Aubrey Bloodsworth

Kaylee Nichole Boszko

Kaylee Danielle Bowen

Garrett Joshua Bowling

Peyton Nicholas Bowling

Megan Marie Brackett

Sara Michelle Breiterman

DNaysjha Unique Kyree Brown

Laci Marie Brown

Angeliya Marie Bryan

Nathanial Seth Buckler

Paige Elizabeth Buckler

James Daniel Burnett

Anthony Vincent Cacko

Gabriel Alexander Xavier Carter

Logan Charles Caton

Sara Debra Clark

Brandon Jeffrey Connelly

Makai Thomas Cosgrove

Laila Alexandra Cox

Elijah Joseph Cunic

Liana Rose Deaderick

Dylan Ryan Dean

Ava Nicole Dianda

Reese Ann Douglas

Lillian Grace Dudley

Haley Elizabeth Dufrene

Madelyn Christine Dunbar

Kalen Cole Dziura

Lydia Jean Eccleston

Izack Travis Edwards

Kimori Marc-Julian Ellis

Daniel Amir Epps

Aislin Bridget Fabey

Senora Elizabeth Faircloth-Langston

Samuel Franklin Farrell

Connor Matthew Fields

Jackson Chandler Finch

Austin Tyler Fox

Skye Mariam Foy

Logan Michael Gardiner

Jayden William Gillette

Abigail Nicole Goelling

Ramsay Shannon Graves

Sara Jane Griffith

Taylor Renee’ Grooms

Eric Anthony Guy

Jonathan Byrl Guy

Kaileigh Alexis Marie Hall

Lillie Marie Hanson

Calia Tanayah Harris

Alayna Mariah Herbert

Keira Alexys Hess

Trevor Dayne Hinkle

Emma Grace Johnston

Owen Paul Joy

David Alexander King

Trinity Alexandra Kirby

Alyssa Colleen Kramer

Delaney Grace Kurtz

Jenna Mae LaBille

Ryleigh Nicole Lake

Joy Michele Lee

Kelsey Marie Linn

Ryan William Mann

Kara Mikenzie Marcella

Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez

Emma Marie McCarthy

Timir Marccela McClary

Brett William McGurk

Hannah Jane Miller

John Thomas Mister

Sarah Elizabeth Morgan

Christian Dean Mosely

Madeleine Elizabeth Mulford

Madison Rae Myers

Morgan Faith Nelson

Neadurra Nicole Nelson

Ashlyn Nicole Nichols

Kylie Jean Nutter

Erica Brooke Oliver

Sean Tyler Owens

Kourtney Madeline Paquet

Nicholas Joseph Parry

Kailynn Destiny Pennell

Corbin Jeremy Pisarcik

Peyton Joseph Powell

Jaidyn Emery Raley

Shay William Raley

Erica Alexus Reed

Emma Brooke Richards

Jonah Raymond Richardson II

Savannah Jo Roberts

Jason Fernando Romero

Kyle Matthew Russell

Karlee Jewel Ryce

Allison Nicole Sampson

Hannah May Scribner

Kolby James Sellers

Andrew Paul Shryock

Layla Marie Shunnarah

Savannah Lee Siler

Grace Magdalene Simonds

Zoe Belle Simonson

Peyton Anthony Stine

Connor Alan Strafella

Matthew Owen Strickland

Kaylee Mae Taracatac

Chantel Alise Thomas

Jonathan Allen Thomas Jr.

Chloe Grace Thompson

Shane Michael Truster

Skylar Grace Trinity Turner

Tanner Alan Underwood

Dale Richard Vallandingham

Lexie Marie Vallandingham

Thomas Michael Wallace III

Caden Michael Walton

Jena Cheyenne Wathen

Breanna Nicole Wedding

Dylan Thomas Wheeler

Kasey Marie Wheeler

Lucas Ilan Williams

Trent Daniel Williams

Jasmine Danielle Winters

Laci Madison Wood

Corbin Dallas Wright

Elijah Herbert Yerkes

Mikhail Yukhnevich

Honor roll

Julianna Isabella Adkins

Casey Thomas Alvey

Lynn Marie Alvey

Brandon Nicholas Aubel

Odessa Ann Baker

Theodore Thomas Bates

Sarah Ashley Beale

Madison Grace Beers

Ethan Andrew Belebczuk

Jordyn Nichole Bell

Kylan McKenzie Berry

Dallas Andrew Brock

Gracelynne Katherine Brown

Kiaya Nicole Burroughs-Reed

Blake Edward Butler

Owen Kenelm Cheseldine

Ava Barbara Ciabattoni

Emily Gabrielle Clelland

Erin Nicole Click

Isabella Frances Cocimano

Cody Long Colliflower

Skyler Danniele Coombs

Thomas James Copsey

Ryan Patrick Cord

Bridget Abigail Cory

Tristan Allen Davis

Victoria Catherine Drury

Bryce Louis Dufrene

Eliza Catherine Eschenbrenner

Travis Donovan Farrell

Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado

Ana Maria Leigh Fondeur

Brooklyn Alyssa Fore

Cassidy Jane Golden

Shawn Edward Gregory II

Steven Patrick Guy Jr.

Zachary James Guy

Jacob Eric Harris

Tucker Thomas Hedrick

Jaelyn Elizabeth Holt

Erin Alyssa Huber

Alliyah Floricel Johnson

Clarice Edna Johnson

Laci Lynn Johnson

Jason Carl Lacey

Nathan Fredrick Ladd

Kinsley Elamore Lake

Jena Laryn Lambert

Kyndal Paije McClanahan

Margaret Anne McLaughlin

Kanye Jeremiah McMahon

Lorelei Renee McNeely

Jayme Rose Meadows

Khamal Makeem Mitchell

Jacob Alan Mumford

Kendall Rae Murphy

Emma Lynn Newcomb

Mia Irene Nungesser

Lily Grace O’Neill

Ryan Richard O’Sullivan

Teagen Jean Paust

Charity Paige Phetteplace

Jaclyn Lee Porter

Sophia Lynn Prior

Emilie Rae Quade

Isaac Charles Reidenbaker

David Andrew Reynolds

Angela Caitlin Rourke

Merrin Elizabeth Scott

Luke Robert Shaffer

Devin Robert Smith

Reagan Olivia Stanalonis

Sara Mae Talbott

Ashley Elizabeth Taylor

Megan Veronica Taylor

Madison Rose Tennyson

Tyler William Unkle

Joseph Phelan Van Wie

James Gavin Veitch

Sydney Irene VerHaagh

Timothy Alan Warren

Addison Leigh Welch

Logan Rose Whipple

Teagan Hunter Whitsell

Andrew Sawyer Wiggen

Natalie Nicole Wilkes

Patrick Thomas Wilkinson

Dylan Jaden Winters

Jacob Austin Zumwalt

Highest honors

Caleigh Olivia Bergling

Emma Patricia Brady

Charly Marie Buckler

Emily Chen

Malachi Kaevaughan Curtis

Samantha Danielle Cusic

Trent David Gerhardt

Izzabella Maxine Harty

Angelena Rose Holmes

Vivian Marie Ingraham

Emily Rose Jilek

Kylee Rae Johnson

Brayden Eric Kriete

Anna Sophia Linsky

Sarah Emily O’Brien

Kaylee Ann Overby

Lillie Grace Parrish

Levi Asa Paugh

Hannah Elizabeth Post

Madison Nikole Rice

Jacob Stephen Robinson

Emily Jewell Rogers

Jonas David Schommer

Cassidy Rose Stein

Alexandria Lynn Stevens

Shelby Renee Summers

Ethan Christopher Wasniak

Makenzie Leigh Williams

10th grade

Merit roll

Brooke Alexandra Adkins

Tyson Douglas Allison

Allison Michelle Armsworthy

Emma Marie Ayers

Erica Michelle Baney

Nathan Bryce Baucom

Joshua Baker Bell

Connor James Bellemare

Jackson Keith Benfield

Paris Laura Blige

Ashleigh Faith Brown

Anna Jade Buckler

Starr Elizabeth Buckler-Ford

Jayden Rayne Bush

Ethan James Butler

Allyson Mae Carson

Chase Logan Cavanaugh

Ryan Ellis Clarke

Ava Rae Conner

Nathan Elway Cooper

Aubrie Jane Creek

Isaac William Dalton

Evan Michael Deasel

Kylie Alexis Denham

Nathan Joseph Donn

Nicholas Scott Dorsey

Najee A’miri Dyson

Bradley David Edick

Kyle Ethrage Eyster

Haven Elizabeth Forest

Blair Alexandra Fowler

Kailynn Grace Frawley

Aaron Gilbert Gaffud

Colin Roderick Gardner

Linda Maryellen Gates

Alexis Ann Gray

Kyle Anthony Gray

Michayla Ann Gray

Meadow Ellen Groht

Matthew Joseph Guy

Alexis Michelle Harding

Dai’lion Vatino Harrison

Charles Richard Hermann

Marius Daiqwon Hicks

Gabrielle Nicole Higgs

Alexis Ann Hoffman

Shareea La’Naya Holland

Nicholas Ireland Hutson

Eric Gary Istvan

Ryan Michael Jackson

Hope Marie Jameson

Anthony William Johnson

Devin Brian Johnson-Russell

Georgina Louise Johnston

Katelyn Marie Keating

Jaden Rene Keller

Trevor James Leeman

Nathan Edward Maguire

Leah Rae Mattera

Treasure Nikole Menna

Howard Allen Miller Jr.

Jacob Douglas Mills

James Harvey Morgan III

Aidan Christopher Murray

Benjamin Adam Mushrush

Evan Randall Oliveras

Matthew Anthony Owens

Amber Leanne Payne

Trevor Michael Payne

Zachary James Payne

Michael Wachira Purnell

Carson Thomas Raley

Grace Elizabeth Raley

Sidney Lamar Roberson

Kennedy Rian Rowsey

Hailey Ann Sams

Deondre Jayden Somerville

Evan Joseph Sonon

Kaylee Elizabeth Spence

Jadyn Elizabeth Sternack

Troy LaMont Stewart

Ryan Christopher Stillwell

Ashlyn Nicole Summers

Rashell Gail Tucker

Alayna Elizabeth Umber

Madison Marie Underwood

Brooklyn Rae Vance

Tyler Lee VerHaagh

Hunter Riley Walton

John Allen Ward

Jack Curtis Watson

Trinity Faith Weaver

Brielle Adalyn Welch

Ilse Mae Willett

Louis Gene Wise

Steven Gregory Wise

Evan James Wood

Hunter Michael Woodall

Honor roll

Kya Rose Abell

Jenna Lyn Albertson

Zachary Owen Alderman

Joseph Parker Aley

Madisyn Belle Allen

Marcos Javier Alvarez

Sundari Brooks Anderson

Mahree Elizabeth Annan

Sarah Elizabeth Armstrong

Maggie Louise Keicher Barnes

Olivia Gabrielle Berkut

Abigail Danielle Bouch

Emily Berlynn Bowling

Emma Lee Colleen Brennan

Ale’ya Janelle Briscoe

Breana Marie Brown

Aiden Thomas Buchness

Carlie Michelle Buckler

Serenity Asiaona Campbell

Treselle Angela Tabuclao Cinco

Carson Richard Czosek

Kayla Elizabeth Darvill

Gavin William Daye

Ethan Daniel DeFries

Emma Elizabeth Dunivan

Sonja Maria Fallon

Pedro Jose Farias II

Joshua Tyler Ferro

Kayleigh-anne Gabriella Finley

Kiley Brianne Fitzpatrick

Celie Faith Foreman

Anelisa Clare Graessle

Alyssa Michele Graham

Joshua Charles Gray

Kara Lucille Gray

Hannah Nicole Guy

Rebecca Charity Haggard

Jordan Renee Harrison

Alexandra McKenna Hepstall

Aden Jeremiah Hill

Wyatt Evan Hixson

Ashley Michelle Homer

Kendall Paige Jameson

Grant Logan Jenkins

Elainna Nicole Johnson

Aspen Marie Jorgenson

Grayson Douglas Kjelland

Justin Julian Knight

Colin Alexander Koch

Eddina Marie Kourouma

Cody Ryan Lehman

William Hunter Lindsay

Nijah Renai Long

Alyssa Hope Mann

Sophie Elizabeth Mayes

Madison Elizabeth Meador

Chloe Marie Melanson

Madelyn Lee Minichino

Tyler Andrew Nebel

Nicholas Adair Newcomb

Grady Anderson O’Neill

Layla Ann Phipps

Aidan Taylor Pisarcik

Emily Kaye Quade

Hailey Alexis Quade

Ryann Elise Rocheleau

David Edward Rolfe

Lorenzo Luciano Rosales

Alexis LeeAnn Sater

Melanie Jean Shipman

Megan Elise Shirley

Victoria Renae Shotwell

Liyah Marie Showalter

Ryan Joseph Shryock

Makenzie Nicole Tiede

Paige Madison Tipton

Joshua Allen Tydings

Alexis Joy Wallace

Maddison Sophia Wallace

Annabelle Fay Wick

Gary Lee Winemiller III

Karlie Kathleen Wolfe

Camdyn Nicole Woodburn

Kayleigh Marie Young

Highest honors

Nardos Kahsay Araya

Helen Rose Bailey

Katherine Virginia Bassford

Emily Louise Bolton

Nakini Bravo Bowen

Carlee Paige Bowles

Zoe Lurae Brookbank

Sidney Giovanna Cocimano

Denver Alec Reese Coffman

Kyara Rylee Coto-Williams

Carissa Lane Crofford

Hailey Rose DeVelbis

Marisa Rose Donahue

Anna Elaine Feid

Danielle Marina Fellner

Allison Megan Flaherty

Thatcher Edward Flora

Kaitlyn Ashley Gardiner

Conner Steven Garner

Jackson Scott Girard

Rachel Jeanne Girard

Kaylen Lee Goddard

Destinie Loraine Gohl

Alan Thomas Gross

Grace Madison Guy

Khamarri Jaanai Hemsley

Hailey Nicole Higgs

Jenna Claire Howell

Holly Noel Humphrey

Brooke Ashley Izzett

Hannah Marie Jaques

Brooke Cassidy Jeffries

Caitlyn Ann Jilek

George Henry Jones IV

Mackenzie Elaine Klawitter

Jamie Lynn Lantz

Nathan Alexander Lewis

Gabriella Francis Linsky

Anita-Lynn Michelle Long

Olivia Evelynn Grace Lorah

Shauna Lee Maguire

Madolyn Elizabeth Mandeville

Ana Elisabeth McCormick

Brooke McKenzie Mills

Mackenzie Morgan Mozzo

Lillie Josephine Nelson

Jack Ray Newton

Rachel Natalie O’Brien

John Kenneth Owens

Josiah Charles Peissner

Haley Marie Pitcher

Amelia Margaret Raines

Lillian Amber Reynolds

Azahlyn Pearl Rivera

Nicole Renee’ Rye

Kaidyn Alexis Selvidge

Damanjit Singh

Tyler Alan Soderstrom

Maura Grace Strickland

Jada Amani Thomas

Robert William Trowbridge

Robert Andrew Whitney

Sophia Gabrielle Williams

Wyatt Nicholas Wimmer

Frank Eugene Wommack

Olivia Renae Zabko

Victoria Rene Zacher

11th grade

Merit roll

Blake Louis Adkins

Courtney Anne Allosada

Mackenzie Noelle Aud

Tucker Daniel Bahen

Skilyr Caroline Barker

Anne Marie Bernard

Corban Brylis Bishop

Elijah Craig Bond Blackmon

Madison Lee Bowen

Brandon Antonio Bowman

Clay Andrew Bowser

Nathan John Brady

Bradley Ryan Brown

Larissa Janae Carmine

Cydnee Lynn Carter

Patrick Alexander Castro

Katie Lee Catterton

Starr Renee Coleman

Austin James Conley

Destiny Nicole Copsey

Michael Brian Copsey Jr.

Megan Carol Cusmano

Jonathan Michael Eckard

Allyson Rae Escolopio

Brianna Joy Farrell

Dominic Thomas Farrell

Jordan Allan Faunce

Anthony Jacob Fedak

Jocelyn Alexandra Finnecy

Dylan Zachary Fox

Hannah Rose Carol Franck

Nadia Maria Hinojosa Gagnon

Shelby Louise Gardiner

Marissa Pearl Gifford

Gurneet Kaur Gill

Haley Emmalynn Gray

Gregory William Griffith

Maya Nicole Harris

Cassandra Lynne Hartman

Katelynn Lorraine Herbert

Jason Lane Hill

Christopher Matthew Holton Jr.

Demetri William Jamison

Piper Cheyenne Jeffries

Bailey Evan Johnson

Ian Michael Johnson

Tyreke Noah Johnson

Christopher Ross Karnbach

Dylan Christopher King

Lea Anna Lacroix

James Richard Larimore III

Michael Jon Lux

Kese Eman Lyles II

John Robert Lyon

Kierstyn Haley Masri

Ellie Kristine Maynard

Peter Joseph McCormick

Abigail Grace McGee

Hunter Alexander Messick

Samuel James Nebel

Hunter Eric Nelson

Kaidin Bryce Nickerson

Justin Richard Oliver

Lea McKenzie Plum

Abigayle Victoria Poole

Samantha Clare Pusateri

Jude Barber Radez

Allyson Grace Raley

Steven Gerard Remetz

Austin Brian Roche

Sara Elizabeth Sage

Hilcia Lisbeth Santos Jaquez

Ryan Scott Shafer

Hunter Thomas Simonds

Allayna Grace Smith

Kyle Joseph Sorrells

Brandon Lee Speirs

Jasmine Alexis Stephens

Hailie Marie Stewart

Ethen Emanuel Thomas

Garrett Alan Thomas

Justin Kordell Thompson

Vince Ngoc Tran

Cornell Anthony Travis Jr.

Blake Anthony Varela

Donovan Nathaniel Vickers

Lance Tyler Wall

Thomas Sterling Wall

Brooklyn Paige Walter

Kaiah BreAnn Warring

Donovan Colby Wathen

Carson Philip Welch

Jordyn Layne Wetherald

Madison Storm White

Tiffany Janel White

Eric Joe Wiggins

Kaitlyn Roseanna Williams

Alexis Nachole Zurkan

Honor roll

Samantha Marie Alvarez

Leann Allison Asher

Mikala Shurice Barber

Marina Jean Blake

Megan Leigh Brady

Sara Marie Brock

Julia Michelle Brown

Daniel Christopher Burroughs-Reed

Natavia Lenae Call

Shawn Patrick Cameron

Emily Leeanne Carter

Ivelisse Candis Crisp

Brandon Lee Davis

Benjamin Craig Dorman

Caleb Isaac Faunce

Leigha Marie Gardiner

Briley Jean Gillingham

Jackson Lee Goldsborough

Glenn Joseph Grabis III

Taryn Lee Greenhow

Emily Lynne Guy

Gissell Torres Herrera

Alexander Edward Hertzbach

ShyAnn Alicia-Shelo Hill

Douglas Alan Hoover III

Laila Elizabeth Houser

Nash Dalton Hutchinson

Max Burton Johnson

Kaley Marie Kilby

Zoe Grace Lidh

Riley Dale Long

Mariely Lopez Perez

James Truman Lyon Jr.

Bryce Conner Manuel

Devyn Anthony Mason

Matthew Reagan Mejia-Johnston

Katelynn Colleen Messineo

Megan MacKenzie Middleton

Michelle Renee Mitchell

Jenna Skye Modrzejewski

Kathryn Elise Nelsen

Alyssa Nicole Nelson

Cassie Marie Nelson

Tessa Victoria O’Reilly

Kara Michelle Parry

Michael Cruz Paust

Matthew Clay Pickeral

Brandon Kyle Pulliam

Tyler Andrew Quade

Austin Lee Ramey

Ryan Patrick Rankin

Kyle James Reed

Bailee Grace Richards

Cheyenne Nicole Roberts

Patrick Waymath Robinson

Abigail Marilyn Romero

Braeden Alexander Sampson

Savannah Rose Saunders

Kylee Rose Slack

Richard Paul Small III

Lillian Rose Smith

Giovanna Danielle Snyder

Tabitha Ann Spell

Michael Kyle St. Peter

Amanda Carmela Staples

Madison Elizabeth Stevens

Alaina Kay Stonestreet

Faith LeAnn Shepherd Thomas

Natalie Marie Thompson

Ashlyn Suzanne Thorpe

David Wayne Underwood III

Myles Dana Wall

Logan James Wright

Highest honors

Reagan Elizabeth Angle

Katie Elizabeth Ann Ballew

Kaylin Gabrielle Beaner

Angelina Kendra Bonilla

Merrilea Ann Cherry

Lauren Elizabeth Cooney

Candesce Elizabeth Crofford

Evan Michael D’Angelo

Anthony Gregory Dickens III

Brandee Ashlyn Dikit

Nicholas Emiddio DiMichele

Abigail Bennet Dolinar

Shayne Kayra Drof

James Jordan Edwards

Ashley Nicole Farrell

Alivia Paige Flaugher

Emily Rene’ Fletcher

Skylie Ann French

Sydney Adele Gatton

Morgan Elisabeth Gilliam

Rayleigh Sarah Graves

Judith Greciano Martin

Alexander Steven Guy

Hunter James Guy

Jill Victoria Hayden

Samantha Jane Heider

Abby Nicole Higgs

Ahmad Jaleel Hunt

Alexander Thomas Jaques

Kaitlyn Marie Johnson

Michele Patricia Johnson

Ashley Rose Kallenbach

Alice Lillybeth Kelly

Alexis Nicole Kemp

Kayla Marie Kerns

Zoey-Anna Marie Krauth

Darren Michael Kurtz

Steven Anthony Lawrence

Helena Margaret Lehr

Breanna Nicole Lemerise

Wyatt Alexander Magargle

Madison Nicole Major

Abigail Marguerite Maloy

Jackson Matthew McClean

Kathryn Gracen Moats

Marissa Donna Murray

Abby Marie Norris

Brooke Marie Pappaconstantinou

Tyris Stephon Patterson

Russell Yize Poon

Matthew Guy Pullium

Bradley Alexander Putnam

Robert Joseph Raines

Elizabeth Cecila Reardon

Dylan Thomas Richards

Alyssa Christine Said

Christopher Aidan Schmitt

Brianna Nicole Smith

Taylor Nikole Smith

Cristina Raven Sommerkamp

Julie Renea Southard

Reilly Elizabeth Tack

Emily Nicole Thompson

Jacqueline Grace Tippett

Julie Ann Tippett

Haley Elizabeth Towne

James Jensen Tripp

Weston Albert Van Erp

Jeffrey Ryan Wedding

Zachary Thomas Wedding

Tiffany Marie Wheeler

Jordan Renee Whipple

Joshua Aaron Willoughby

Scott Andrew Winchell

Alyssa Michelle Wohlfarth

Alyssa Marie Zupko

12th grade

Merit roll

Dylan Thomas Allshouse

Maria Elizabeth Bartholomew

Anthony Michael Bateman

Kody Ryan Bateman

Hunter Ross Bishop

Darryl Allen Black

Camryn Mae Boswell

Emory Wallace Bowling

Jacob Lawrence Buckler

Kaitlyn Regina Burch

Madison Marie Burch

Theresa Carolina Burch

Kaaliyah Shakur Burden

Dalton Nash Bussler

Alyssa Autumn Carroll

Joseph Dennis Chick

Cameron Michael Clarke

Jaidyn Alexander Curtis

Danica Pam D’Imperio

Kylie Janel Deaderick

Zachary Michael Ebelke

Tyson Lee Gregory

Amber Christine Guimaraes

Jacob Patrick Guy

Joshua Robert Guy

Samantha Abigail Hall

Haven Hunter Hambrick

Alexis Ann Haney

Alyssa Marie Harrenton

Ryan Alan Harrison

Michael Wayne Higdon

Brandon Lee Hoffman

Christopher Allen Holmes

Jalon Tyrese Jackson

Gabrielle Marie Janschek

Collin Andrew Jett

Jordan Daniel Kane

Rebecca Lynn Kerns

Curtice Matthew Knott

Thomas Gregory Lacey

Carly Dale Long

Jackson Robert Mann

Cody Michael McCully

Kennece Sanae McMillian

Robert Paul McMullen Jr.

Gene Francis Moreland

Thomas Lavon Moreland

Ina Bernice Murray

Michael Raymond Osborne

Dylan Jackson Owen

Bradley Ryan Paquet

Andrea Elise Parsons

Emma Kathleen Pistachio

Rianna Lee Purcarey

Quincy Aloysius Keenan Quade

Kaylah Brenee Ridgell

Alanna Ashley Rodriguez

Madelynn Bryce Rollins

Mia Brianna Ruiz

Savannah Leigh Sampson

Danielle Lee Schrader

Taylor Rebecca Short

Kayla Michele Showalter

Cory Vincent Slack Jr.

Kaitlin Michelle Small

Brianna Marie Snead

Ian Abel Snellen

Jacob Gabriel Spalding

Jared Joseph Sweitzer

Taylor Austin Tennyson

Peyton Elizabeth Townes

Elijah Eric Tydings

Vanessa Skye Tyree

Jacob Linwood Wallenfelt

Lamar Eugene Weems Jr.

Lacie Elizabeth Welch

Taylor Nicole Wells

Allison Mae Werth

Ryan Hunter Wheeler

Ashley Marie Williams

Hailey Rose Wockenfuss

Katherine Grace Wright

Honor roll

Haley Marie Abbott

Blaine Thomas Allen

Cody Allen Alvey

Madilyn Maria Beach

Adriana Aleen Bean

Angelina Grace Bean

Hope Elizabeth Belleavoine

Abigail Nicole Bond

Kaylah Laveatta Brown

Lucy Elizabeth Brown

Sara Michele Burroughs

Tanae LaShelle Butler

Vivian Mylnn Carlucci

Jordan Mackenzie Connelly

Samantha Morgan Cook

Courtlynn Brooke Cooney

Grace AnnMarie Courtright

Marlayna Joelene Daras

Natalie Pearl Davis

Samantha Lynn Delahay

Mikayla Faith Ellie

Chance Alexander Franklin

James Tyler Gaines

Danielle Bastain Haley

Sergio Emilio Hernandez

Amber Torres Herrera

Zackary Daniel Jamison

Allen Rush Jenkins Jr.

Alyssa Dayle Jett

Sean Michael Jilek

Krysta Lynn Kaminski

Brianna Marie King

Laura Ashley Knott

Alyssa Brooke Kratko

Donald Ray Litteral Jr.

Madison Eve Long

Kayla Marie Lyon

Kimberly Arlin Martinez-Monge

Bradley Wayne McDermott Jr.

Hailey Sierra McNeal

Johnny D. Meadows II

Mason Lee Messick

Madalynn Ann Miller

Dylan Maxwell Mobley

David Ketchum Moreno

Hannah Elizabeth Nichols

Lily Grace Owens

Izabella Michelle Quade

Kyle Richard Roberts

Allison Elizabeth Robinson

Cadence Allison Ryce

Tanner Eric Schneider

Nicholas Robert Shooks

Madison Dianne Shotwell

Angela Marie Snell

Richard Michael Stillwell

Colin Michael Stone

Karla Nicole Strickland

Stephen James Suite

Kayla Madalein Thomas

Christopher Byron Thompson

Justin Paul VanWie

Hannah Lynn Virts

Carlie Annette Ward

Hannah Leigh Wathen

Shelby Lynn Wathen

Jazmyn Tahnae Watt

Ashley Michelle Williams

Noah Patrick Winters

Charlotte Faye Gowan Wood

Highest honors

Matthew Wayne Arnold

Megan Leann Arnold

Emily Rose Baden

Danielle Marguerite Barber

Kellie Lin Beavers

Jessica Nicole Blackwell

Mackenzie Morgan Boecher

Alexis Michelle Boothe

Faith Danielle Bouch

Lindsay Kathleen Brackett

Samuel Edward Brookbank IV

Caitlyn Renee Burch

Jaclyn Elise Burch

Shanyn Elisabeth Burch

Derek James Chapel

Katherine Helen Chesterman

Kaitlyn Ann Courtney

Benito Antonio D’Angelo Jr.

Adrianna Grace Danvers

Jordan Elizabeth Danvers

Amanda Gail David

Angel Daneen Davis

Blake Andrew Davis

Kayleigh Skye Davis

Kayla Marie Deese

Rachel Elizabeth Eastburn

Marissa Gwyn Fields

Tanner Jack Flora

Kennedy Paige Fowler

Maddalena Frances Funya

Alexander Brendon Goldsborough

Kasie Lilian Hill Goldsborough

Jacob Andrew Gray

Elaina Ann Guy

Lindsay Elizabeth Haney

Kameron Paige Harrison

Shy Ann Hill

Erin Mackenzie Hogan

Zoe Elizabeth Humphrey

Emmerson Stone Iezzi

Courtney Renee Jenkins

Lane Michael Jewell

Amanda Catherine Johnson

Cody Jason Jordan

Hope Catherine Kaylor

Hannah Danielle Kerns

Kimberlee Marie Kiley

McKenna Ryleigh Killion

Raeney Nykole King

Amanda Marie Konen

Meredith Ann Labanowski

Mackenzie Diane Landau Long

Gillian Nicole Maguire

Jacob Michael Marra

Miah Angelie Marshall

Sara Ann McCullough

Sydney Elaine Messer

William Andrew Miller

Zachary Harrison Moreland

Zaria Frances Neal

Renee Susan Neely

Nathaniel Louis Nicholas

Matthew David Norris

Haley Mae Palmer

Maggie May Pilkerton

Mary Caitlin Pilkerton

Nicholas Gregory Potter

Sara Diane Prettyman

Ryan Daniel Quade

Benjamin Carl Raley

Hailey Jo Raley

Sarah Lynn Ramey

Dustin Alan Sachs

Karly Lynne Sams

Rachelle Alexandrine Sams

Jordan Taylor Scott

Kyle Andrew Sotoa Segreti

Jameliah Rose Shunnarah

Amy Elizabeth Smith

Hailey Marie Smith

Jamie Lynn Smith

Sara Marie Smith

Trinity Jane Smith

Kayla Nicole Stevenson

Magen Marie Summers

Natalie Shaylin Thomas

Paige Caroline Thornburg

Justin Thomas Tiede

Blayre McKenzie Vallandingham

Melanie Alexandra Wallace

Daniel Brady Werkheiser

Darcy Ashley White

Nathan James Williams

Ashley Eden Wolfe

Abigale Won

Kaitlyn Marie Wood

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