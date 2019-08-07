Ninth grade

Merit roll

Brooke Alexandra Adkins

Zachary Owen Alderman

Joseph Parker Aley

Madisyn Belle Allen

Tyson Douglas Allison

Nardos Kahsay Araya

Sarah Elizabeth Armstrong

Erica Michelle Baney

Katherine Virginia Bassford

Jackson Keith Benfield

Olivia Gabrielle Berkut

Paris Laura Blige

Emily Berlynn Bowling

Breana Marie Brown

Aiden Thomas Buchness

Anna Jade Buckler

Carlie Michelle Buckler

Starr Elizabeth Buckler-Ford

Ethan James Butler

Allyson Mae Carson

Treselle Angela Tabuclao Cinco

Rosanna Marie Combs

Kendall Elizabeth Crossman

Kylie Alexis Denham

Emma Elizabeth Dunivan

Thatcher Edward Flora

Celie Faith Foreman

Blair Alexandra Fowler

Eric Stefan Gallo

Kaitlyn Ashley Gardiner

Kaylen Lee Goddard

Branden Thomas Good

Alyssa Michele Graham

Joshua Charles Gray

Matthew Joseph Guy

Rebecca Charity Haggard

Justin Andrew Harding

Jordan Renee Harrison

Wyatt Evan Hixson

Hope Marie Jameson

Kendall Paige Jameson

Anthony William Johnson

Elainna Nicole Johnson

Devin Brian Johnson-Russell

Katelyn Marie Keating

Justin Julian Knight

Vincent Stephen Kruszka

Faith Mackensie Lacey

Cody Ryan Lehman

William Hunter Lindsay

Nijah Renai Long

Olivia Evelynn Grace Lorah

Nathan Edward Maguire

Alyssa Hope Mann

Chloe Marie Melanson

Madelyn Lee Minichino

Aidan Christopher Murray

Nicholas Adair Newcomb

Jack Ray Newton

Grady Anderson O’Neill

John Kenneth Owens

Trevor Michael Payne

Ethan Bradley Piper

Emily Kaye Quade

Hailey Alexis Quade

Sidney Lamar Roberson

David Edward Rolfe

Cherish Audrey Sanders

Melanie Jean Shipman

Megan Elise Shirley

Liyah Marie Showalter

Ryan Joseph Shryock

Evan Joseph Sonon

Jadyn Elizabeth Sternack

Ashlyn Nicole Summers

Jada Amani Thomas

Macie Nicole Topolski

Arianna Lynn VanFosson

Maddison Sophia Wallace

Allison Grace Weisskopf

Karlie Kathleen Wolfe

Honor roll

Maggie Louise Keicher Barnes

Abigail Danielle Bouch

Carlee Paige Bowles

Ale’ya Janelle Briscoe

Ashleigh Faith Brown

Ava Rae Conner

Kyara Rylee Coto-Williams

Carissa Lane Crofford

Alexis Marie Crowe

Carson Richard Czosek

Kayla Elizabeth Darvill

Gavin William Daye

Hailey Rose DeVelbis

Sonja Maria Fallon

Pedro Jose Farias II

Joshua Tyler Ferro

Kayleigh-anne Gabriella Finley

Kiley Brianne Fitzpatrick

Jackson Scott Girard

Destinie Loraine Gohl

Anelisa Clare Graessle

Kara Lucille Gray

Grace Madison Guy

Khamarri Jaanai Hemsley

Alexandra McKenna Hepstall

Charles Richard Hermann

Aden Jeremiah Hill

Ashley Michelle Homer

Jenna Claire Howell

Holly Noel Humphrey

Nicholas Ireland Hutson

Hannah Marie Jaques

Brooke Cassidy Jeffries

Caitlyn Ann Jilek

Aspen Marie Jorgenson

Grayson Douglas Kjelland

Mackenzie Elaine Klawitter

Eddina Marie Kourouma

Jamie Lynn Lantz

Nathan Alexander Lewis

Anita-Lynn Michelle Long

Sophie Elizabeth Mayes

Ana Elisabeth McCormick

Madison Elizabeth Meador

Treasure Nikole Menna

Benjamin Adam Mushrush

Lillie Josephine Nelson

Rachel Natalie O’Brien

Amber Leanne Payne

Zachary James Payne

Layla Ann Phipps

Aidan Taylor Pisarcik

Lillian Amber Reynolds

Ryann Elise Rocheleau

Lorenzo Luciano Rosales

Nicole Renee’ Rye

Alexis LeeAnn Sater

Kaidyn Alexis Selvidge

Damanjit Singh

Tyler Alan Soderstrom

Maura Grace Strickland

Chloe Alyssa Taylor

James Anderson Turner

Joshua Allen Tydings

Annabelle Fay Wick

Ilse Mae Willett

Wyatt Nicholas Wimmer

Frank Eugene Wommack

Camdyn Nicole Woodburn

Victoria Rene Zacher

Highest honors

Helen Rose Bailey

Emily Louise Bolton

Zoe Lurae Brookbank

Sidney Giovanna Cocimano

Denver Alec Reese Coffman

Marisa Rose Donahue

Anna Elaine Feid

Danielle Marina Fellner

Allison Megan Flaherty

Conner Steven Garner

Rachel Jeanne Girard

Alan Thomas Gross

Hailey Nicole Higgs

Gabriella Francis Linsky

Madolyn Elizabeth Mandeville

Brooke McKenzie Mills

Mackenzie Morgan Mozzo

Josiah Charles Peissner

Amelia Margaret Raines

Azahlyn Pearl Rivera

Breann Nicole Virts

Robert Andrew Whitney

Sophia Gabrielle Williams

Olivia Renae Zabko

10th grade

Merit roll

Courtney Anne Allosada

Samantha Marie Alvarez

Mackenzie Noelle Aud

Mikala Shurice Barber

Skilyr Caroline Barker

Ethan Elliott Beale

Marina Jean Blake

Madison Lee Bowen

Brandon Antonio Bowman

Megan Leigh Brady

Hudson Glenn Buckler

Daniel Christopher Burroughs-Reed

Nathaniel Blake Burton

Charles Eugene Castle III

Patrick Alexander Castro

Kyle Russell Catterton

Austin James Conley

Brandon Lee Davis

Richard Allen Dean II

Anthony Gregory Dickens III

DeMya Cashay Dorsey

Brianna Joy Farrell

Dominic Thomas Farrell

Jocelyn Alexandra Finnecy

Nadia Maria Hinojosa Gagnon

Jada Geneva-Lynn Gillette

Morgan Elisabeth Gilliam

Briley Jean Gillingham

Glenn Joseph Grabis III

Terrence LeMond Greenhow Jr.

Margaret Lillian Hall

Cassandra Lynne Hartman

Katelynn Lorraine Herbert

ShyAnn Alicia-Shelo Hill

Douglas Alan Hoover III

Piper Cheyenne Jeffries

Alyssa Dayle Jett

Bailey Evan Johnson

Michele Patricia Johnson

Madeline Renee Ladd

James Richard Larimore III

Madison Nicole Major

Bryce Conner Manuel

Alyssa Paige Matlock

Philip David McCarthy

Abigail Grace McGee

Dylan Scott McMahan

Matthew Reagan Mejia-Johnston

Katelynn Colleen Messineo

Jenna Skye Modrzejewski

Bethany Autumn Moore

Anthony Ryan Murphy

Alyssa Nicole Nelson

Alexander Martin O’Brien

Michaela Amber Blake Oliver

Kara Michelle Parry

Robert Daniel Peterman III

Matthew Clay Pickeral

Lea McKenzie Plum

Trenton Michael Powell

Robert Joseph Raines

Allyson Grace Raley

Austin Lee Ramey

Ryan Patrick Rankin

Elizabeth Cecila Reardon

Emily Renee Reeder

Cheyenne Nicole Roberts

Patrick Waymath Robinson

Emily Kristine Rollins

Savannah Rose Saunders

Ryan Scott Shafer

Lillian Rose Smith

Shane Thomas Smith

Madison Elizabeth Stevens

Hailie Marie Stewart

Benjamin Christopher Swan

Faith LeAnn Shepherd Thomas

Haley Elizabeth Towne

Lance Tyler Wall

Myles Dana Wall

Brooklyn Paige Walter

David Blake Wathen

Kailey Nicole Wathen

Carson Philip Welch

Edward Daley White

Eric Joe Wiggins

Joshua Aaron Willoughby

Alexis Nachole Zurkan

Honor roll

Blake Allen Alvey

Reagan Elizabeth Angle

Tucker Daniel Bahen

Anne Marie Bernard

Angelina Kendra Bonilla

Sara Marie Brock

Julia Michelle Brown

Sara Michele Burroughs

Emily Leeanne Carter

Katie Lee Catterton

Merrilea Ann Cherry

Starr Renee Coleman

Lauren Elizabeth Cooney

Ivelisse Candis Crisp

Benjamin Craig Dorman

James Jordan Edwards

Jordan Allan Faunce

Anthony Jacob Fedak

Alivia Paige Flaugher

Samson Wesley Gilliland

Haley Emmalynn Gray

Gregory William Griffith

Alexander Steven Guy

Emily Lynne Guy

Nicholas Gordon Harre

Samantha Jane Heider

Laila Elizabeth Houser

Ahmad Jaleel Hunt

Nash Dalton Hutchinson

Demetri William Jamison

Ian Michael Johnson

Max Burton Johnson

Kayla Marie Kerns

Dylan Christopher King

Darren Michael Kurtz

Zoe Grace Lidh

Riley Dale Long

Mariely Lopez Perez

James Truman Lyon Jr.

John Robert Lyon

Devyn Anthony Mason

Kathryn Elise Nelsen

Abby Marie Norris

Justin Richard Oliver

Maggie May Pilkerton

Russell Yize Poon

Brandon Kyle Pulliam

Matthew Guy Pullium

Tyler Andrew Quade

Bailee Grace Richards

Cameron Jason Rudolph

Alyssa Christine Said

Braeden Alexander Sampson

Brianna Nicole Smith

Giovanna Danielle Snyder

Cristina Raven Sommerkamp

Julie Renea Southard

Tabitha Ann Spell

Michael Kyle St. Peter

Amanda Carmela Staples

Alaina Kay Stonestreet

Sidney Renee Thomas

Jacqueline Grace Tippett

Julie Ann Tippett

Mariella Noel Vallejo

Jeffrey Ryan Wedding

Tiffany Marie Wheeler

Jordan Renee Whipple

Logan James Wright

Alyssa Marie Zupko

Highest honors

Katie Elizabeth Ann Ballew

Kaylin Gabrielle Beaner

Dawson Dakota Bookwalter

Candesce Elizabeth Crofford

Megan Carol Cusmano

Evan Michael D’Angelo

Alexzia Marie Davis

Brandee Ashlyn Dikit

Abigail Bennet Dolinar

Shayne Kayra Drof

Ashley Nicole Farrell

Emily Rene’ Fletcher

Skylie Ann French

Leigha Marie Gardiner

Sydney Adele Gatton

Rayleigh Sarah Graves

Taryn Lee Greenhow

Hunter James Guy

Jill Victoria Hayden

Gissell Torres Herrera

Alexander Edward Hertzbach

Abby Nicole Higgs

Alexander Thomas Jaques

Kaitlyn Marie Johnson

Alice Lillybeth Kelly

Alexis Nicole Kemp

Gabrielle Elise Kirby

Zoey-Anna Marie Krauth

Steven Anthony Lawrence

Helena Margaret Lehr

Breanna Nicole Lemerise

Wyatt Alexander Magargle

Jackson Matthew McClean

Michelle Renee Mitchell

Kathryn Gracen Moats

Marissa Donna Murray

Cassie Marie Nelson

Brooke Marie Pappaconstantinou

Michael Cruz Paust

Abigayle Victoria Poole

Bradley Alexander Putnam

Dylan Thomas Richards

Christopher Aidan Schmitt

Taylor Nikole Smith

Trinity Jane Smith

Reilly Elizabeth Tack

Emily Nicole Thompson

Paige Caroline Thornburg

James Jensen Tripp

Weston Albert Van Erp

Zachary Thomas Wedding

Alyssa Michelle Wohlfarth

11th grade

Merit roll

Haley Marie Abbott

Blaine Thomas Allen

Dylan Thomas Allshouse

Cody Allen Alvey

Kody Ryan Bateman

Madilyn Maria Beach

Hunter Ross Bishop

Darryl Allen Black

Camryn Mae Boswell

Emory Wallace Bowling

Lindsay Kathleen Brackett

Madison Marie Burch

Grace AnnMarie Courtright

Ezaia Marcell Crayton

Amanda Gail David

Natalie Pearl Davis

Trent Alexander Drinkard

Alyssa Marie Edelen

Mikayla Faith Ellie

Chance Alexander Franklin

James Tyler Gaines

Zoe Luna Gray

Amber Christine Guimaraes

Jacob Patrick Guy

Joshua Robert Guy

Danielle Bastain Haley

Samantha Abigail Hall

Lindsay Elizabeth Haney

Amber Torres Herrera

Zackary Daniel Jamison

Allen Rush Jenkins Jr.

Collin Andrew Jett

Jack Daniel Johnson

Rebecca Lynn Kerns

Kimberlee Marie Kiley

Brianna Marie King

Rachel Camille King

Raeney Nykole King

Donald Ray Litteral Jr.

Kennece Sanae McMillian

Dylan Maxwell Mobley

Natalie Renee Mumford

Ina Bernice Murray

Katelynn Elizabeth Perrotta

Presley Allen Quade

Ryan Daniel Quade

Emily Margaret Quam

Benjamin Carl Raley

Sarah Lynn Ramey

Nathen Allen Richards

Kyle Richard Roberts

Allison Elizabeth Robinson

Kalista Lynn Ryan

Rhys Michael Sams

Nicholas Robert Shooks

Taylor Rebecca Short

Kaitlin Michelle Small

Kaylee Renee Small

Brianna Marie Snead

Angela Marie Snell

Kayla Nicole Stevenson

Stephen James Suite

Jared Joseph Sweitzer

Kaitlyn Elizabeth Ann Taylor

Taylor Austin Tennyson

Gunnar Jackson Tippett

Peyton Elizabeth Townes

Elijah Eric Tydings

Vanessa Skye Tyree

Melanie Alexandra Wallace

Carlie Annette Ward

Hannah Leigh Wathen

Jazmyn Tahnae Watt

Jenna Marie Welch

Lacie Elizabeth Welch

Allison Mae Werth

Ashley Marie Williams

Hailey Rose Wockenfuss

Charlotte Faye Gowan Wood

Kaitlyn Marie Wood

Honor roll

Matthew Wayne Arnold

Adriana Aleen Bean

Angelina Grace Bean

Hope Elizabeth Belleavoine

Hannah Nicole Bentley

Abigail Nicole Bond

Alexis Michelle Boothe

Kaitlyn Regina Burch

Theresa Carolina Burch

Vivian Mylnn Carlucci

Jordan Mackenzie Connelly

Samantha Morgan Cook

Courtlynn Brooke Cooney

Jordan Elizabeth Danvers

Angel Daneen Davis

Blake Andrew Davis

Kylie Janel Deaderick

Tanner Jack Flora

Kennedy Paige Fowler

Maddalena Frances Funya

Kasie Lilian Hill Goldsborough

Jacob Andrew Gray

Haven Hunter Hambrick

Kameron Paige Harrison

Jeb Grayson Hayden

Shy Ann Hill

Brandon Lee Hoffman

Gabrielle Marie Janschek

Lane Michael Jewell

Sean Michael Jilek

Amanda Catherine Johnson

Cody Jason Jordan

Krysta Lynn Kaminski

Hope Catherine Kaylor

Hannah Danielle Kerns

Meredith Ann Labanowski

Kayla Marie Lyon

Gillian Nicole Maguire

Sydney Elaine Messer

Mason Lee Messick

Madalynn Ann Miller

David Ketchum Moreno

Nathaniel Louis Nicholas

Hannah Elizabeth Nichols

Lily Grace Owens

Rianna Lee Purcarey

Izabella Michelle Quade

Hailey Jo Raley

Madelynn Bryce Rollins

Dustin Alan Sachs

Tanner Eric Schneider

Kyle Andrew Sotoa Segreti

Sara Marie Smith

Ian Abel Snellen

Dorien Joseph Somerville

Richard Michael Stillwell

Colin Michael Stone

Karla Nicole Strickland

Magen Marie Summers

Kayla Madalein Thomas

Natalie Shaylin Thomas

Javonte Darius Thompson

Justin Thomas Tiede

Blayre McKenzie Vallandingham

Justin Paul VanWie

Lamar Eugene Weems Jr.

Daniel Brady Werkheiser

Ashley Michelle Williams

Nathan James Williams

Noah Patrick Winters

Highest honors

Emily Rose Baden

Danielle Marguerite Barber

Kellie Lin Beavers

Jessica Nicole Blackwell

Mackenzie Morgan Boecher

Faith Danielle Bouch

Samuel Edward Brookbank IV

Lucy Elizabeth Brown

Caitlyn Renee Burch

Jaclyn Elise Burch

Shanyn Elisabeth Burch

Derek James Chapel

Katherine Helen Chesterman

Kaitlyn Ann Courtney

Benito Antonio D’Angelo Jr.

Adrianna Grace Danvers

Kayleigh Skye Davis

Kayla Marie Deese

Rachel Elizabeth Eastburn

Marissa Gwyn Fields

Alexander Brendon Goldsborough

Elaina Ann Guy

Erin Mackenzie Hogan

Zoe Elizabeth Humphrey

Emmerson Stone Iezzi

Courtney Renee Jenkins

McKenna Ryleigh Killion

Laura Ashley Knott

Amanda Marie Konen

Mackenzie Diane Landau Long

Madison Eve Long

Jacob Michael Marra

Miah Angelie Marshall

Kimberly Arlin Martinez-Monge

Sara Ann McCullough

Robert Paul McMullen Jr.

William Andrew Miller

Zachary Harrison Moreland

Renee Susan Neely

Matthew David Norris

Haley Mae Palmer

Mary Caitlin Pilkerton

Nicholas Gregory Potter

Sara Diane Prettyman

Cadence Allison Ryce

Karly Lynne Sams

Rachelle Alexandrine Sams

Jordan Taylor Scott

Jameliah Rose Shunnarah

Amy Elizabeth Smith

Hailey Marie Smith

Jamie Lynn Smith

Summer Arlene Taylor

Darcy Ashley White

Ashley Eden Wolfe

Abigale Won