Ninth grade
Merit roll
Brooke Alexandra Adkins
Zachary Owen Alderman
Joseph Parker Aley
Madisyn Belle Allen
Tyson Douglas Allison
Nardos Kahsay Araya
Sarah Elizabeth Armstrong
Erica Michelle Baney
Katherine Virginia Bassford
Jackson Keith Benfield
Olivia Gabrielle Berkut
Paris Laura Blige
Emily Berlynn Bowling
Breana Marie Brown
Aiden Thomas Buchness
Anna Jade Buckler
Carlie Michelle Buckler
Starr Elizabeth Buckler-Ford
Ethan James Butler
Allyson Mae Carson
Treselle Angela Tabuclao Cinco
Rosanna Marie Combs
Kendall Elizabeth Crossman
Kylie Alexis Denham
Emma Elizabeth Dunivan
Thatcher Edward Flora
Celie Faith Foreman
Blair Alexandra Fowler
Eric Stefan Gallo
Kaitlyn Ashley Gardiner
Kaylen Lee Goddard
Branden Thomas Good
Alyssa Michele Graham
Joshua Charles Gray
Matthew Joseph Guy
Rebecca Charity Haggard
Justin Andrew Harding
Jordan Renee Harrison
Wyatt Evan Hixson
Hope Marie Jameson
Kendall Paige Jameson
Anthony William Johnson
Elainna Nicole Johnson
Devin Brian Johnson-Russell
Katelyn Marie Keating
Justin Julian Knight
Vincent Stephen Kruszka
Faith Mackensie Lacey
Cody Ryan Lehman
William Hunter Lindsay
Nijah Renai Long
Olivia Evelynn Grace Lorah
Nathan Edward Maguire
Alyssa Hope Mann
Chloe Marie Melanson
Madelyn Lee Minichino
Aidan Christopher Murray
Nicholas Adair Newcomb
Jack Ray Newton
Grady Anderson O’Neill
John Kenneth Owens
Trevor Michael Payne
Ethan Bradley Piper
Emily Kaye Quade
Hailey Alexis Quade
Sidney Lamar Roberson
David Edward Rolfe
Cherish Audrey Sanders
Melanie Jean Shipman
Megan Elise Shirley
Liyah Marie Showalter
Ryan Joseph Shryock
Evan Joseph Sonon
Jadyn Elizabeth Sternack
Ashlyn Nicole Summers
Jada Amani Thomas
Macie Nicole Topolski
Arianna Lynn VanFosson
Maddison Sophia Wallace
Allison Grace Weisskopf
Karlie Kathleen Wolfe
Honor roll
Maggie Louise Keicher Barnes
Abigail Danielle Bouch
Carlee Paige Bowles
Ale’ya Janelle Briscoe
Ashleigh Faith Brown
Ava Rae Conner
Kyara Rylee Coto-Williams
Carissa Lane Crofford
Alexis Marie Crowe
Carson Richard Czosek
Kayla Elizabeth Darvill
Gavin William Daye
Hailey Rose DeVelbis
Sonja Maria Fallon
Pedro Jose Farias II
Joshua Tyler Ferro
Kayleigh-anne Gabriella Finley
Kiley Brianne Fitzpatrick
Jackson Scott Girard
Destinie Loraine Gohl
Anelisa Clare Graessle
Kara Lucille Gray
Grace Madison Guy
Khamarri Jaanai Hemsley
Alexandra McKenna Hepstall
Charles Richard Hermann
Aden Jeremiah Hill
Ashley Michelle Homer
Jenna Claire Howell
Holly Noel Humphrey
Nicholas Ireland Hutson
Hannah Marie Jaques
Brooke Cassidy Jeffries
Caitlyn Ann Jilek
Aspen Marie Jorgenson
Grayson Douglas Kjelland
Mackenzie Elaine Klawitter
Eddina Marie Kourouma
Jamie Lynn Lantz
Nathan Alexander Lewis
Anita-Lynn Michelle Long
Sophie Elizabeth Mayes
Ana Elisabeth McCormick
Madison Elizabeth Meador
Treasure Nikole Menna
Benjamin Adam Mushrush
Lillie Josephine Nelson
Rachel Natalie O’Brien
Amber Leanne Payne
Zachary James Payne
Layla Ann Phipps
Aidan Taylor Pisarcik
Lillian Amber Reynolds
Ryann Elise Rocheleau
Lorenzo Luciano Rosales
Nicole Renee’ Rye
Alexis LeeAnn Sater
Kaidyn Alexis Selvidge
Damanjit Singh
Tyler Alan Soderstrom
Maura Grace Strickland
Chloe Alyssa Taylor
James Anderson Turner
Joshua Allen Tydings
Annabelle Fay Wick
Ilse Mae Willett
Wyatt Nicholas Wimmer
Frank Eugene Wommack
Camdyn Nicole Woodburn
Victoria Rene Zacher
Highest honors
Helen Rose Bailey
Emily Louise Bolton
Zoe Lurae Brookbank
Sidney Giovanna Cocimano
Denver Alec Reese Coffman
Marisa Rose Donahue
Anna Elaine Feid
Danielle Marina Fellner
Allison Megan Flaherty
Conner Steven Garner
Rachel Jeanne Girard
Alan Thomas Gross
Hailey Nicole Higgs
Gabriella Francis Linsky
Madolyn Elizabeth Mandeville
Brooke McKenzie Mills
Mackenzie Morgan Mozzo
Josiah Charles Peissner
Amelia Margaret Raines
Azahlyn Pearl Rivera
Breann Nicole Virts
Robert Andrew Whitney
Sophia Gabrielle Williams
Olivia Renae Zabko
10th grade
Merit roll
Courtney Anne Allosada
Samantha Marie Alvarez
Mackenzie Noelle Aud
Mikala Shurice Barber
Skilyr Caroline Barker
Ethan Elliott Beale
Marina Jean Blake
Madison Lee Bowen
Brandon Antonio Bowman
Megan Leigh Brady
Hudson Glenn Buckler
Daniel Christopher Burroughs-Reed
Nathaniel Blake Burton
Charles Eugene Castle III
Patrick Alexander Castro
Kyle Russell Catterton
Austin James Conley
Brandon Lee Davis
Richard Allen Dean II
Anthony Gregory Dickens III
DeMya Cashay Dorsey
Brianna Joy Farrell
Dominic Thomas Farrell
Jocelyn Alexandra Finnecy
Nadia Maria Hinojosa Gagnon
Jada Geneva-Lynn Gillette
Morgan Elisabeth Gilliam
Briley Jean Gillingham
Glenn Joseph Grabis III
Terrence LeMond Greenhow Jr.
Margaret Lillian Hall
Cassandra Lynne Hartman
Katelynn Lorraine Herbert
ShyAnn Alicia-Shelo Hill
Douglas Alan Hoover III
Piper Cheyenne Jeffries
Alyssa Dayle Jett
Bailey Evan Johnson
Michele Patricia Johnson
Madeline Renee Ladd
James Richard Larimore III
Madison Nicole Major
Bryce Conner Manuel
Alyssa Paige Matlock
Philip David McCarthy
Abigail Grace McGee
Dylan Scott McMahan
Matthew Reagan Mejia-Johnston
Katelynn Colleen Messineo
Jenna Skye Modrzejewski
Bethany Autumn Moore
Anthony Ryan Murphy
Alyssa Nicole Nelson
Alexander Martin O’Brien
Michaela Amber Blake Oliver
Kara Michelle Parry
Robert Daniel Peterman III
Matthew Clay Pickeral
Lea McKenzie Plum
Trenton Michael Powell
Robert Joseph Raines
Allyson Grace Raley
Austin Lee Ramey
Ryan Patrick Rankin
Elizabeth Cecila Reardon
Emily Renee Reeder
Cheyenne Nicole Roberts
Patrick Waymath Robinson
Emily Kristine Rollins
Savannah Rose Saunders
Ryan Scott Shafer
Lillian Rose Smith
Shane Thomas Smith
Madison Elizabeth Stevens
Hailie Marie Stewart
Benjamin Christopher Swan
Faith LeAnn Shepherd Thomas
Haley Elizabeth Towne
Lance Tyler Wall
Myles Dana Wall
Brooklyn Paige Walter
David Blake Wathen
Kailey Nicole Wathen
Carson Philip Welch
Edward Daley White
Eric Joe Wiggins
Joshua Aaron Willoughby
Alexis Nachole Zurkan
Honor roll
Blake Allen Alvey
Reagan Elizabeth Angle
Tucker Daniel Bahen
Anne Marie Bernard
Angelina Kendra Bonilla
Sara Marie Brock
Julia Michelle Brown
Sara Michele Burroughs
Emily Leeanne Carter
Katie Lee Catterton
Merrilea Ann Cherry
Starr Renee Coleman
Lauren Elizabeth Cooney
Ivelisse Candis Crisp
Benjamin Craig Dorman
James Jordan Edwards
Jordan Allan Faunce
Anthony Jacob Fedak
Alivia Paige Flaugher
Samson Wesley Gilliland
Haley Emmalynn Gray
Gregory William Griffith
Alexander Steven Guy
Emily Lynne Guy
Nicholas Gordon Harre
Samantha Jane Heider
Laila Elizabeth Houser
Ahmad Jaleel Hunt
Nash Dalton Hutchinson
Demetri William Jamison
Ian Michael Johnson
Max Burton Johnson
Kayla Marie Kerns
Dylan Christopher King
Darren Michael Kurtz
Zoe Grace Lidh
Riley Dale Long
Mariely Lopez Perez
James Truman Lyon Jr.
John Robert Lyon
Devyn Anthony Mason
Kathryn Elise Nelsen
Abby Marie Norris
Justin Richard Oliver
Maggie May Pilkerton
Russell Yize Poon
Brandon Kyle Pulliam
Matthew Guy Pullium
Tyler Andrew Quade
Bailee Grace Richards
Cameron Jason Rudolph
Alyssa Christine Said
Braeden Alexander Sampson
Brianna Nicole Smith
Giovanna Danielle Snyder
Cristina Raven Sommerkamp
Julie Renea Southard
Tabitha Ann Spell
Michael Kyle St. Peter
Amanda Carmela Staples
Alaina Kay Stonestreet
Sidney Renee Thomas
Jacqueline Grace Tippett
Julie Ann Tippett
Mariella Noel Vallejo
Jeffrey Ryan Wedding
Tiffany Marie Wheeler
Jordan Renee Whipple
Logan James Wright
Alyssa Marie Zupko
Highest honors
Katie Elizabeth Ann Ballew
Kaylin Gabrielle Beaner
Dawson Dakota Bookwalter
Candesce Elizabeth Crofford
Megan Carol Cusmano
Evan Michael D’Angelo
Alexzia Marie Davis
Brandee Ashlyn Dikit
Abigail Bennet Dolinar
Shayne Kayra Drof
Ashley Nicole Farrell
Emily Rene’ Fletcher
Skylie Ann French
Leigha Marie Gardiner
Sydney Adele Gatton
Rayleigh Sarah Graves
Taryn Lee Greenhow
Hunter James Guy
Jill Victoria Hayden
Gissell Torres Herrera
Alexander Edward Hertzbach
Abby Nicole Higgs
Alexander Thomas Jaques
Kaitlyn Marie Johnson
Alice Lillybeth Kelly
Alexis Nicole Kemp
Gabrielle Elise Kirby
Zoey-Anna Marie Krauth
Steven Anthony Lawrence
Helena Margaret Lehr
Breanna Nicole Lemerise
Wyatt Alexander Magargle
Jackson Matthew McClean
Michelle Renee Mitchell
Kathryn Gracen Moats
Marissa Donna Murray
Cassie Marie Nelson
Brooke Marie Pappaconstantinou
Michael Cruz Paust
Abigayle Victoria Poole
Bradley Alexander Putnam
Dylan Thomas Richards
Christopher Aidan Schmitt
Taylor Nikole Smith
Trinity Jane Smith
Reilly Elizabeth Tack
Emily Nicole Thompson
Paige Caroline Thornburg
James Jensen Tripp
Weston Albert Van Erp
Zachary Thomas Wedding
Alyssa Michelle Wohlfarth
11th grade
Merit roll
Haley Marie Abbott
Blaine Thomas Allen
Dylan Thomas Allshouse
Cody Allen Alvey
Kody Ryan Bateman
Madilyn Maria Beach
Hunter Ross Bishop
Darryl Allen Black
Camryn Mae Boswell
Emory Wallace Bowling
Lindsay Kathleen Brackett
Madison Marie Burch
Grace AnnMarie Courtright
Ezaia Marcell Crayton
Amanda Gail David
Natalie Pearl Davis
Trent Alexander Drinkard
Alyssa Marie Edelen
Mikayla Faith Ellie
Chance Alexander Franklin
James Tyler Gaines
Zoe Luna Gray
Amber Christine Guimaraes
Jacob Patrick Guy
Joshua Robert Guy
Danielle Bastain Haley
Samantha Abigail Hall
Lindsay Elizabeth Haney
Amber Torres Herrera
Zackary Daniel Jamison
Allen Rush Jenkins Jr.
Collin Andrew Jett
Jack Daniel Johnson
Rebecca Lynn Kerns
Kimberlee Marie Kiley
Brianna Marie King
Rachel Camille King
Raeney Nykole King
Donald Ray Litteral Jr.
Kennece Sanae McMillian
Dylan Maxwell Mobley
Natalie Renee Mumford
Ina Bernice Murray
Katelynn Elizabeth Perrotta
Presley Allen Quade
Ryan Daniel Quade
Emily Margaret Quam
Benjamin Carl Raley
Sarah Lynn Ramey
Nathen Allen Richards
Kyle Richard Roberts
Allison Elizabeth Robinson
Kalista Lynn Ryan
Rhys Michael Sams
Nicholas Robert Shooks
Taylor Rebecca Short
Kaitlin Michelle Small
Kaylee Renee Small
Brianna Marie Snead
Angela Marie Snell
Kayla Nicole Stevenson
Stephen James Suite
Jared Joseph Sweitzer
Kaitlyn Elizabeth Ann Taylor
Taylor Austin Tennyson
Gunnar Jackson Tippett
Peyton Elizabeth Townes
Elijah Eric Tydings
Vanessa Skye Tyree
Melanie Alexandra Wallace
Carlie Annette Ward
Hannah Leigh Wathen
Jazmyn Tahnae Watt
Jenna Marie Welch
Lacie Elizabeth Welch
Allison Mae Werth
Ashley Marie Williams
Hailey Rose Wockenfuss
Charlotte Faye Gowan Wood
Kaitlyn Marie Wood
Honor roll
Matthew Wayne Arnold
Adriana Aleen Bean
Angelina Grace Bean
Hope Elizabeth Belleavoine
Hannah Nicole Bentley
Abigail Nicole Bond
Alexis Michelle Boothe
Kaitlyn Regina Burch
Theresa Carolina Burch
Vivian Mylnn Carlucci
Jordan Mackenzie Connelly
Samantha Morgan Cook
Courtlynn Brooke Cooney
Jordan Elizabeth Danvers
Angel Daneen Davis
Blake Andrew Davis
Kylie Janel Deaderick
Tanner Jack Flora
Kennedy Paige Fowler
Maddalena Frances Funya
Kasie Lilian Hill Goldsborough
Jacob Andrew Gray
Haven Hunter Hambrick
Kameron Paige Harrison
Jeb Grayson Hayden
Shy Ann Hill
Brandon Lee Hoffman
Gabrielle Marie Janschek
Lane Michael Jewell
Sean Michael Jilek
Amanda Catherine Johnson
Cody Jason Jordan
Krysta Lynn Kaminski
Hope Catherine Kaylor
Hannah Danielle Kerns
Meredith Ann Labanowski
Kayla Marie Lyon
Gillian Nicole Maguire
Sydney Elaine Messer
Mason Lee Messick
Madalynn Ann Miller
David Ketchum Moreno
Nathaniel Louis Nicholas
Hannah Elizabeth Nichols
Lily Grace Owens
Rianna Lee Purcarey
Izabella Michelle Quade
Hailey Jo Raley
Madelynn Bryce Rollins
Dustin Alan Sachs
Tanner Eric Schneider
Kyle Andrew Sotoa Segreti
Sara Marie Smith
Ian Abel Snellen
Dorien Joseph Somerville
Richard Michael Stillwell
Colin Michael Stone
Karla Nicole Strickland
Magen Marie Summers
Kayla Madalein Thomas
Natalie Shaylin Thomas
Javonte Darius Thompson
Justin Thomas Tiede
Blayre McKenzie Vallandingham
Justin Paul VanWie
Lamar Eugene Weems Jr.
Daniel Brady Werkheiser
Ashley Michelle Williams
Nathan James Williams
Noah Patrick Winters
Highest honors
Emily Rose Baden
Danielle Marguerite Barber
Kellie Lin Beavers
Jessica Nicole Blackwell
Mackenzie Morgan Boecher
Faith Danielle Bouch
Samuel Edward Brookbank IV
Lucy Elizabeth Brown
Caitlyn Renee Burch
Jaclyn Elise Burch
Shanyn Elisabeth Burch
Derek James Chapel
Katherine Helen Chesterman
Kaitlyn Ann Courtney
Benito Antonio D’Angelo Jr.
Adrianna Grace Danvers
Kayleigh Skye Davis
Kayla Marie Deese
Rachel Elizabeth Eastburn
Marissa Gwyn Fields
Alexander Brendon Goldsborough
Elaina Ann Guy
Erin Mackenzie Hogan
Zoe Elizabeth Humphrey
Emmerson Stone Iezzi
Courtney Renee Jenkins
McKenna Ryleigh Killion
Laura Ashley Knott
Amanda Marie Konen
Mackenzie Diane Landau Long
Madison Eve Long
Jacob Michael Marra
Miah Angelie Marshall
Kimberly Arlin Martinez-Monge
Sara Ann McCullough
Robert Paul McMullen Jr.
William Andrew Miller
Zachary Harrison Moreland
Renee Susan Neely
Matthew David Norris
Haley Mae Palmer
Mary Caitlin Pilkerton
Nicholas Gregory Potter
Sara Diane Prettyman
Cadence Allison Ryce
Karly Lynne Sams
Rachelle Alexandrine Sams
Jordan Taylor Scott
Jameliah Rose Shunnarah
Amy Elizabeth Smith
Hailey Marie Smith
Jamie Lynn Smith
Summer Arlene Taylor
Darcy Ashley White
Ashley Eden Wolfe
Abigale Won