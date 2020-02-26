Ninth grade
Merit roll
Lynn Marie Alvey
Brandon Nicholas Aubel
Liam Joshua Baker
Odessa Ann Baker
Ryan Elizabeth Baker
Trent Tylee Barbour
Ethan Andrew Belebczuk
Jordyn Nichole Bell
Daniel Aaron Garcia Berger
Kaylee Danielle Bowen
Megan Marie Brackett
Sara Michelle Breiterman
Gracelynne Katherine Brown
Laci Marie Brown
Angeliya Marie Bryan
Madison Nicole Buckler
Nathanial Seth Buckler
Paige Elizabeth Buckler
Antony Agustin Bustillo-Rivera
Blake Edward Butler
Owen Kenelm Cheseldine
Sara Debra Clark
Dyllionn Loukous Clarke
Erin Nicole Click
Isabella Frances Cocimano
Peyton John Cooney
Laila Alexandra Cox
Liana Rose Deaderick
Dylan Ryan Dean
Ava Nicole Dianda
Reese Ann Douglas
Haley Elizabeth Dufrene
Kalen Cole Dziura
Aislin Bridget Fabey
Samuel Franklin Farrell
Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado
Ana Maria Leigh Fondeur
Brooklyn Alyssa Fore
Austin Tyler Fox
Sierra Nicole Francingues
Cassidy Jane Golden
Ramsay Shannon Graves
Sara Jane Griffith
Eric Anthony Guy
Jonathan Byrl Guy
Calia Tanayah Harris
Dakota Lynn Headley
Tucker Thomas Hedrick
Madison Leigh Hephner
Alayna Mariah Herbert
Alexis Paige Hodges
Jaelyn Elizabeth Holt
Mason James Hoover
Erin Alyssa Huber
Clarice Edna Johnson
Emma Grace Johnston
Owen Paul Joy
Daisy Elizabeth Kilroy
Trinity Alexandra Kirby
Alyssa Colleen Kramer
Delaney Grace Kurtz
Jason Carl Lacey
Kinsley Elamore Lake
Jena Laryn Lambert
Kyndal Paije McClanahan
Margaret Anne McLaughlin
John Thomas Mister
Khamal Makeem Mitchell
Sarah Elizabeth Morgan
Madeleine Elizabeth Mulford
Jacob Alan Mumford
Madison Rae Myers
Morgan Faith Nelson
Ashlyn Nicole Nichols
Mia Irene Nungesser
Kylie Jean Nutter
Ryan Richard O’Sullivan
Erica Brooke Oliver
Kourtney Madeline Paquet
Nicholas Joseph Parry
Logan Robert Pobst
Sophia Lynn Prior
Shay William Raley
Erica Alexus Reed
Isaac Charles Reidenbaker
Bradley Dale Richards
Emma Brooke Richards
Savannah Jo Roberts
Kyle Matthew Russell
Allison Nicole Sampson
Hannah May Scribner
Kolby James Sellers
Andrew Paul Shryock
Layla Marie Shunnarah
Peyton Anthony Stine
Kaylee Mae Taracatac
Ashley Elizabeth Taylor
Alana Jean Thomas
Chloe Grace Thompson
Shane Michael Truster
Skylar Grace Trinity Turner
Tanner Alan Underwood
Dale Richard Vallandingham
Lexie Marie Vallandingham
James Gavin Veitch
Caden Michael Walton
Timothy Alan Warren
Jena Cheyenne Wathen
Breanna Nicole Wedding
Kasey Marie Wheeler
Teagan Hunter Whitsell
Patrick Thomas Wilkinson
Trent Daniel Williams
Jasmine Danielle Winters
Corbin Dallas Wright
Elijah Herbert Yerkes
Honor roll
Julianna Isabella Adkins
Casey Thomas Alvey
Cali Grey Barber
Joshua Michael Barber
Theodore Thomas Bates
Madison Grace Beers
Kylan McKenzie Berry
Kaylee Nichole Boszko
Dallas Andrew Brock
Kiaya Nicole Burroughs-Reed
Ava Barbara Ciabattoni
Cody Long Colliflower
Skyler Danniele Coombs
Thomas James Copsey
Ryan Patrick Cord
Bridget Abigail Cory
Malachi Kaevaughan Curtis
Samantha Danielle Cusic
Victoria Catherine Drury
Bryce Louis Dufrene
Lydia Jean Eccleston
Eliza Catherine Eschenbrenner
Shawn Edward Gregory II
Steven Patrick Guy Jr.
Trevor Dayne Hinkle
Vivian Marie Ingraham
Emily Rose Jilek
Laci Lynn Johnson
David Alexander King
Brayden Eric Kriete
Ryleigh Nicole Lake
Anna Sophia Linsky
Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez
Lorelei Renee McNeely
Jayme Rose Meadows
Emma Lynn Newcomb
Sarah Emily O’Brien
Lily Grace O’Neill
Teagen Jean Paust
Kailynn Destiny Pennell
Charity Paige Phetteplace
Jaclyn Lee Porter
Hannah Elizabeth Post
Emily Jewell Rogers
Olivia Grace Rollins
Angela Caitlin Rourke
Jonas David Schommer
Merrin Elizabeth Scott
Luke Robert Shaffer
Savannah Lee Siler
Devin Robert Smith
Reagan Olivia Stanalonis
Megan Veronica Taylor
Madison Rose Tennyson
Tyler William Unkle
Joseph Phelan Van Wie
Sydney Irene VerHaagh
Logan Rose Whipple
Andrew Sawyer Wiggen
Natalie Nicole Wilkes
Dylan Jaden Winters
Mikhail Yukhnevich
Highest honors
Sarah Ashley Beale
Caleigh Olivia Bergling
Charly Marie Buckler
Emily Chen
Travis Donovan Farrell
Trent David Gerhardt
Peyton Nicholas Greer
Jacob Eric Harris
Angelena Rose Holmes
Alliyah Floricel Johnson
Kylee Rae Johnson
Kendall Rae Murphy
Kaylee Ann Overby
Lillie Grace Parrish
Levi Asa Paugh
Emilie Rae Quade
David Andrew Reynolds
Madison Nikole Rice
Jacob Stephen Robinson
Alexandria Lynn Stevens
Shelby Renee Summers
Sara Mae Talbott
Ethan Christopher Wasniak
Addison Leigh Welch
Makenzie Leigh Williams
Jacob Austin Zumwalt
10th grade
Merit roll
Joseph Parker Aley
Tyson Douglas Allison
Sundari Brooks Anderson
Allison Michelle Armsworthy
Emma Marie Ayers
Joshua Baker Bell
Olivia Gabrielle Berkut
Emily Berlynn Bowling
Ale’ya Janelle Briscoe
Aiden Thomas Buchness
Jayden Rayne Bush
Ethan James Butler
Serenity Asiaona Campbell
Allyson Mae Carson
Chase Logan Cavanaugh
Ryan Ellis Clarke
Ava Rae Conner
Kendall Elizabeth Crossman
Isaac William Dalton
Evan Michael Deasel
Ethan Daniel DeFries
William Allen Dement
Kylie Alexis Denham
Nicholas Scott Dorsey
Kayleigh-anne Gabriella Finley
Celie Faith Foreman
Kailynn Grace Frawley
Branden Thomas Good
Kyle Anthony Gray
Hannah Nicole Guy
Matthew Joseph Guy
Rebecca Charity Haggard
Alexis Michelle Harding
Charles Richard Hermann
Aliana A’Riese Hernandez
Wyatt Evan Hixson
Alexis Ann Hoffman
Shareea La’Naya Holland
Nicholas Ireland Hutson
Eric Gary Istvan
Hope Marie Jameson
Brooke Cassidy Jeffries
Grant Logan Jenkins
Caitlyn Ann Jilek
Anthony William Johnson
Elainna Nicole Johnson
Devin Brian Johnson-Russell
Colin Alexander Koch
Trevor James Leeman
Cody Ryan Lehman
Shelby Leeann Leonard
Gabriella Francis Linsky
Nijah Renai Long
Alyssa Hope Mann
Sophie Elizabeth Mayes
Jasmin Lauren McGhee
Chloe Marie Melanson
Howard Allen Miller Jr.
Aidan Christopher Murray
Benjamin Adam Mushrush
Evan Randall Oliveras
Matthew Anthony Owens
Trevor Michael Payne
Micah Mutau Purnell
Hailey Alexis Quade
Grace Elizabeth Raley
Jarelis Rios
Sidney Lamar Roberson
David Edward Rolfe
Austin David Rye
Hailey Ann Sams
Melanie Jean Shipman
Evan Joseph Sonon
Kaylee Elizabeth Spence
Jadyn Elizabeth Sternack
Troy LaMont Stewart
Ryan Christopher Stillwell
Ashlyn Nicole Summers
Ashlyn Suzanne Thorpe
Paige Madison Tipton
Rashell Gail Tucker
Alayna Elizabeth Umber
Madison Marie Underwood
Brooklyn Rae Vance
John Allen Ward
Brielle Adalyn Welch
Ilse Mae Willett
Wyatt Nicholas Wimmer
Gary Lee Winemiller III
Louis Gene Wise
Hunter Michael Woodall
Kayleigh Marie Young
Honor roll
Kya Rose Abell
Jenna Lyn Albertson
Zachary Owen Alderman
Madisyn Belle Allen
Mahree Elizabeth Annan
Nardos Kahsay Araya
Sarah Elizabeth Armstrong
Erica Michelle Baney
Katherine Virginia Bassford
Paris Laura Blige
Abigail Danielle Bouch
Carlee Paige Bowles
Ashleigh Faith Brown
Carlie Michelle Buckler
Treselle Angela Tabuclao Cinco
Carson Richard Czosek
Kayla Elizabeth Darvill
Gavin William Daye
Hailey Rose DeVelbis
Emma Elizabeth Dunivan
Pedro Jose Farias II
Joshua Tyler Ferro
Kiley Brianne Fitzpatrick
Thatcher Edward Flora
Blair Alexandra Fowler
Kaitlyn Ashley Gardiner
Jackson Scott Girard
Bryson Brant Gloriod
Destinie Loraine Gohl
Anelisa Clare Graessle
Joshua Charles Gray
Kara Lucille Gray
Grace Madison Guy
Hailey Nicole Higgs
Aden Jeremiah Hill
Ashley Michelle Homer
Jenna Claire Howell
Holly Noel Humphrey
Kendall Paige Jameson
Hannah Marie Jaques
George Henry Jones IV
Aspen Marie Jorgenson
Grayson Douglas Kjelland
Justin Julian Knight
Eddina Marie Kourouma
Jamie Lynn Lantz
William Hunter Lindsay
Olivia Evelynn Grace Lorah
Leah Rae Mattera
Madison Elizabeth Meador
Madelyn Lee Minichino
Tyler Andrew Nebel
Lillie Josephine Nelson
Jack Ray Newton
Rachel Natalie O’Brien
Amber Leanne Payne
Zachary James Payne
Josiah Charles Peissner
Layla Ann Phipps
Aidan Taylor Pisarcik
Emily Kaye Quade
Lillian Amber Reynolds
Azahlyn Pearl Rivera
Ryann Elise Rocheleau
Lorenzo Luciano Rosales
Nicole Renee’ Rye
Alexis LeeAnn Sater
Megan Elise Shirley
Victoria Renae Shotwell
Ryan Joseph Shryock
Tyler Alan Soderstrom
Jada Amani Thomas
Makenzie Nicole Tiede
Joshua Allen Tydings
Alexis Joy Wallace
Maddison Sophia Wallace
Annabelle Fay Wick
Sophia Gabrielle Williams
Karlie Kathleen Wolfe
Frank Eugene Wommack
Camdyn Nicole Woodburn
Highest honors
Marcos Javier Alvarez
Helen Rose Bailey
Maggie Louise Keicher Barnes
Emily Louise Bolton
Nakini Bravo Bowen
Zoe Lurae Brookbank
Breana Marie Brown
Sidney Giovanna Cocimano
Denver Alec Reese Coffman
Kyara Rylee Coto-Williams
Carissa Lane Crofford
Marisa Rose Donahue
Sonja Maria Fallon
Anna Elaine Feid
Danielle Marina Fellner
Allison Megan Flaherty
Conner Steven Garner
Rachel Jeanne Girard
Kaylen Lee Goddard
Alan Thomas Gross
Jordan Renee Harrison
Khamarri Jaanai Hemsley
Alexandra McKenna Hepstall
Brooke Ashley Izzett
Mackenzie Elaine Klawitter
Nathan Alexander Lewis
Anita-Lynn Michelle Long
Madolyn Elizabeth Mandeville
Ana Elisabeth McCormick
Brooke McKenzie Mills
Mackenzie Morgan Mozzo
John Kenneth Owens
Amelia Margaret Raines
Kaidyn Alexis Selvidge
Damanjit Singh
Maura Grace Strickland
Robert Andrew Whitney
Olivia Renae Zabko
Victoria Rene Zacher
11th grade
Merit roll
Blake Louis Adkins
Leann Allison Asher
Mikala Shurice Barber
Madison Lee Bowen
Clay Andrew Bowser
Bradley Ryan Brown
Daniel Christopher Burroughs-Reed
Natavia Lenae Call
Shawn Patrick Cameron
Larissa Janae Carmine
Patrick Alexander Castro
Katie Lee Catterton
Steven Allen Collins
Austin James Conley
Michael Brian Copsey Jr.
Abigail May-Lynn Craig
Megan Carol Cusmano
Alexzia Marie Davis
Caleb Isaac Faunce
Anthony Jacob Fedak
Jocelyn Alexandra Finnecy
Nadia Maria Hinojosa Gagnon
Marissa Pearl Gifford
Jackson Lee Goldsborough
Glenn Joseph Grabis III
Haley Emmalynn Gray
Gregory William Griffith
Emily Lynne Guy
Margaret Lillian Hall
Maya Nicole Harris
Steven Collins Headley
Katelynn Lorraine Herbert
Jason Lane Hill
Jessica Megan Hill
ShyAnn Alicia-Shelo Hill
Kelsie Nicole Holland
Laila Elizabeth Houser
Piper Cheyenne Jeffries
Bailey Evan Johnson
Max Burton Johnson
Michele Patricia Johnson
Christopher Ross Karnbach
Kaley Marie Kilby
Anthony James King
William Arthur Loveless Jr.
Michael Jon Lux
Kese Eman Lyles II
James Truman Lyon Jr.
John Robert Lyon
Wyatt Alexander Magargle
Erica Anne Martin
Dylan Scott McMahan
Michelle Renee Mitchell
Jenna Skye Modrzejewski
Samuel James Nebel
Kaidin Bryce Nickerson
Tessa Victoria O’Reilly
Justin Richard Oliver
Michaela Amber Blake Oliver
Michael Cruz Paust
Lea McKenzie Plum
Trenton Michael Powell
Brandon Kyle Pulliam
Jude Barber Radez
Allyson Grace Raley
Austin Lee Ramey
Ryan Patrick Rankin
Emily Renee Reeder
Steven Gerard Remetz
Cheyenne Nicole Roberts
Austin Brian Roche
Emily Kristine Rollins
Abigail Marilyn Romero
Hilcia Lisbeth Santos Jaquez
Richard Paul Small III
Allayna Grace Smith
Shane Thomas Smith
Tabitha Ann Spell
Jasmine Alexis Stephens
Benjamin Christopher Swan
Ethen Emanuel Thomas
Faith LeAnn Shepherd Thomas
Ryan Scott Thomas
Sidney Renee Thomas
Natalie Marie Thompson
David Wayne Underwood III
Kelly Ann Walker
Lance Tyler Wall
Myles Dana Wall
Brooklyn Paige Walter
Kailey Nicole Wathen
Tiffany Janel White
Eric Joe Wiggins
Rosemary Grace Wild
Kaitlyn Roseanna Williams
Alexis Nachole Zurkan
Honor roll
Samantha Marie Alvarez
Reagan Elizabeth Angle
Mackenzie Noelle Aud
Tucker Daniel Bahen
Kaylin Gabrielle Beaner
Anne Marie Bernard
Angelina Kendra Bonilla
Sara Marie Brock
Julia Michelle Brown
Emily Leeanne Carter
Starr Renee Coleman
Ivelisse Candis Crisp
Brandon Lee Davis
Anthony Gregory Dickens III
Brianna Joy Farrell
Dylan Zachary Fox
Leigha Marie Gardiner
Briley Jean Gillingham
Taryn Lee Greenhow
Alexander Steven Guy
Gissell Torres Herrera
Alexander Edward Hertzbach
Douglas Alan Hoover III
Ahmad Jaleel Hunt
Nash Dalton Hutchinson
Demetri William Jamison
Kayla Marie Kerns
Dylan Christopher King
Lea Anna Lacroix
James Richard Larimore III
Zoe Grace Lidh
Riley Dale Long
Mariely Lopez Perez
Madison Nicole Major
Abigail Marguerite Maloy
Devyn Anthony Mason
Katelynn Colleen Messineo
Megan MacKenzie Middleton
Kathryn Elise Nelsen
Cassie Marie Nelson
Abby Marie Norris
Matthew Clay Pickeral
Abigayle Victoria Poole
Russell Yize Poon
Tyler Andrew Quade
Kyle James Reed
Bailee Grace Richards
Dylan Thomas Richards
Patrick Waymath Robinson
Alyssa Christine Said
Braeden Alexander Sampson
Savannah Rose Saunders
Kylee Rose Slack
Lillian Rose Smith
Giovanna Danielle Snyder
Michael Kyle St. Peter
Amanda Carmela Staples
Madison Elizabeth Stevens
Alaina Kay Stonestreet
Reilly Elizabeth Tack
Jacqueline Grace Tippett
Donovan Colby Wathen
Joshua Aaron Willoughby
Alyssa Michelle Wohlfarth
Logan James Wright
Alyssa Marie Zupko
Highest honors
Katie Elizabeth Ann Ballew
Megan Leigh Brady
Cydnee Lynn Carter
Merrilea Ann Cherry
Lauren Elizabeth Cooney
Candesce Elizabeth Crofford
Evan Michael D’Angelo
Brandee Ashlyn Dikit
Abigail Bennet Dolinar
Benjamin Craig Dorman
Shayne Kayra Drof
James Jordan Edwards
Ashley Nicole Farrell
Alivia Paige Flaugher
Emily Rene’ Fletcher
Skylie Ann French
Sydney Adele Gatton
Gurneet Kaur Gill
Morgan Elisabeth Gilliam
Rayleigh Sarah Graves
Judith Greciano Martin
Hunter James Guy
Jill Victoria Hayden
Samantha Jane Heider
Abby Nicole Higgs
Alexander Thomas Jaques
Ian Michael Johnson
Kaitlyn Marie Johnson
Alice Lillybeth Kelly
Alexis Nicole Kemp
Zoey-Anna Marie Krauth
Darren Michael Kurtz
Steven Anthony Lawrence
Helena Margaret Lehr
Breanna Nicole Lemerise
Jackson Matthew McClean
Matthew Reagan Mejia-Johnston
Kathryn Gracen Moats
Marissa Donna Murray
Brooke Marie Pappaconstantinou
Matthew Guy Pullium
Bradley Alexander Putnam
Robert Joseph Raines
Elizabeth Cecila Reardon
Christopher Aidan Schmitt
Brianna Nicole Smith
Taylor Nikole Smith
Cristina Raven Sommerkamp
Julie Renea Southard
Emily Nicole Thompson
Julie Ann Tippett
Haley Elizabeth Towne
James Jensen Tripp
Weston Albert Van Erp
Jeffrey Ryan Wedding
Zachary Thomas Wedding
Tiffany Marie Wheeler
Jordan Renee Whipple
12th grade
Merit roll
Dylan Thomas Allshouse
Cody Allen Alvey
Maria Elizabeth Bartholomew
Emory Wallace Bowling
Lucy Elizabeth Brown
Jacob Lawrence Buckler
Kaitlyn Regina Burch
Madison Marie Burch
Kaaliyah Shakur Burden
Sara Michele Burroughs
Dalton Nash Bussler
Nicholas Lee Cacko
Jordan Mackenzie Connelly
Courtlynn Brooke Louise Cooney
Kyle Destin Cooper
Dominic Michael Crampton
Danica Pam D’Imperio
Samantha Lynn Delahay
Riley Meaghan Rose Dollins
Zachary Michael Ebelke
Mikayla Faith Ellie
Chance Alexander Franklin
James Tyler Gaines
Garry Leon Gorham Jr.
Tyson Lee Gregory
Alexis Ann Haney
Sergio Emilio Hernandez
Alyssa Dayle Jett
Jordan Daniel Kane
Hope Catherine Kaylor
Rebecca Lynn Kerns
Brianna Marie King
Thomas Gregory Lacey
Carly Dale Long
Ariel Lindsay Luzano
Kayla Marie Lyon
Kimberly Arlin Martinez-Monge
Cody Michael McCully
Bradley Wayne McDermott Jr.
Johnny D. Meadows II
Thomas Lavon Moreland
Hannah Elizabeth Nichols
Dylan Jackson Owen
Bradley Ryan Paquet
Katelynn Elizabeth Perrotta
Emma Kathleen Pistachio
Joshua Allan Post
Hailey Jo Raley
Kaylah Brenee Ridgell
Joshua Michael Rimm
Alanna Ashley Rodriguez
Madelynn Bryce Rollins
Joshua Michael Sherman
Nicholas Robert Shooks
Taylor Rebecca Short
Jacob Gabriel Spalding
Brooke McKenna Stirling
Magen Marie Summers
Kayla Madalein Thomas
Christopher Byron Thompson
Peyton Elizabeth Townes
Elijah Eric Tydings
Jacob Christian VanDevander
Justin Paul VanWie
Jacob Linwood Wallenfelt
Travis Michael Wedding
Lamar Eugene Weems Jr.
Allison Mae Werth
Ryan Hunter Wheeler
Ashley Marie Williams
Katherine Grace Wright
Breonna Lachelle Young
Honor roll
Blaine Thomas Allen
Matthew Wayne Arnold
Megan Leann Arnold
Stevie Bainter
Adriana Aleen Bean
Angelina Grace Bean
Darryl Allen Black
Abigail Nicole Bond
Alexis Michelle Boothe
Theresa Carolina Burch
Joseph Dennis Chick
Samantha Morgan Cook
Marlayna Joelene Daras
Natalie Pearl Davis
Tanner Jack Flora
Kennedy Paige Fowler
Jacob Andrew Gray
Amber Christine Guimaraes
Haven Hunter Hambrick
Ryan Alan Harrison
Jeb Grayson Hayden
Amber Torres Herrera
Brandon Lee Hoffman
Erin Mackenzie Hogan
Zackary Daniel Jamison
Allen Rush Jenkins Jr.
Collin Andrew Jett
Sean Michael Jilek
Amanda Marie Konen
Alyssa Brooke Kratko
Donald Ray Litteral Jr.
Madison Eve Long
Mason Lee Messick
Dylan Maxwell Mobley
David Ketchum Moreno
Ina Bernice Murray
Nathaniel Louis Nicholas
Andrea Elise Parsons
Maggie May Pilkerton
Rianna Lee Purcarey
Izabella Michelle Quade
Benjamin Carl Raley
Kyle Richard Roberts
Jacob Andrew Ruslander
Dustin Alan Sachs
Tanner Eric Schneider
Madison Dianne Shotwell
Kayla Michele Showalter
Jamie Lynn Smith
Sara Marie Smith
Trinity Jane Smith
Kayla Nicole Stevenson
Richard Michael Stillwell
Colin Michael Stone
Karla Nicole Strickland
Stephen James Suite
Natalie Shaylin Thomas
Carlie Annette Ward
Hannah Leigh Wathen
Jazmyn Tahnae Watt
Lacie Elizabeth Welch
Darcy Ashley White
Noah Patrick Winters
Hailey Rose Wockenfuss
Abigale Won
Kaitlyn Marie Wood
Highest honors
Haley Marie Abbott
Emily Rose Baden
Danielle Marguerite Barber
Kellie Lin Beavers
Hope Elizabeth Belleavoine
Jessica Nicole Blackwell
Mackenzie Morgan Boecher
Faith Danielle Bouch
Lindsay Kathleen Brackett
Samuel Edward Brookbank IV
Caitlyn Renee Burch
Jaclyn Elise Burch
Shanyn Elisabeth Burch
Tanae LaShelle Butler
Vivian Mlynn Carlucci
Derek James Chapel
Katherine Helen Chesterman
Kaitlyn Ann Courtney
Benito Antonio D’Angelo Jr.
Adrianna Grace Danvers
Jordan Elizabeth Danvers
Amanda Gail David
Angel Daneen Davis
Blake Andrew Davis
Kayleigh Skye Davis
Kylie Janel Deaderick
Kayla Marie Deese
Rachel Elizabeth Eastburn
Marissa Gwyn Fields
Maddalena Frances Funya
Alexander Brendon Goldsborough
Kasie Lilian Hill Goldsborough
Elaina Ann Guy
Danielle Bastain Haley
Lindsay Elizabeth Haney
Kameron Paige Harrison
Shy Ann Hill
Zoe Elizabeth Humphrey
Emmerson Stone Iezzi
Courtney Renee Jenkins
Amanda Catherine Johnson
Cody Jason Jordan
Krysta Lynn Kaminski
Hannah Danielle Kerns
Kimberlee Marie Kiley
McKenna Ryleigh Killion
Raeney Nykole King
Meredith Ann Labanowski
Mackenzie Diane Landau Long
Gillian Nicole Maguire
Jacob Michael Marra
Miah Angelie Marshall
Sara Ann McCullough
Sydney Elaine Messer
Madalynn Ann Miller
William Andrew Miller
Zachary Harrison Moreland
Renee Susan Neely
Matthew David Norris
Lily Grace Owens
Haley Mae Palmer
Mary Caitlin Pilkerton
Nicholas Gregory Potter
Sara Diane Prettyman
Ryan Daniel Quade
Sarah Lynn Ramey
Allison Elizabeth Robinson
Karly Lynne Sams
Rachelle Alexandrine Sams
Jordan Taylor Scott
Kyle Andrew Sotoa Segreti
Jameliah Rose Shunnarah
Amy Elizabeth Smith
Hailey Marie Smith
Paige Caroline Thornburg
Justin Thomas Tiede
Blayre McKenzie Vallandingham
Melanie Alexandra Wallace
Daniel Brady Werkheiser
Ashley Michelle Williams
Nathan James Williams
Ashley Eden Wolfe