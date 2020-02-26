Ninth grade

Merit roll

Lynn Marie Alvey

Brandon Nicholas Aubel

Liam Joshua Baker

Odessa Ann Baker

Ryan Elizabeth Baker

Trent Tylee Barbour

Ethan Andrew Belebczuk

Jordyn Nichole Bell

Daniel Aaron Garcia Berger

Kaylee Danielle Bowen

Megan Marie Brackett

Sara Michelle Breiterman

Gracelynne Katherine Brown

Laci Marie Brown

Angeliya Marie Bryan

Madison Nicole Buckler

Nathanial Seth Buckler

Paige Elizabeth Buckler

Antony Agustin Bustillo-Rivera

Blake Edward Butler

Owen Kenelm Cheseldine

Sara Debra Clark

Dyllionn Loukous Clarke

Erin Nicole Click

Isabella Frances Cocimano

Peyton John Cooney

Laila Alexandra Cox

Liana Rose Deaderick

Dylan Ryan Dean

Ava Nicole Dianda

Reese Ann Douglas

Haley Elizabeth Dufrene

Kalen Cole Dziura

Aislin Bridget Fabey

Samuel Franklin Farrell

Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado

Ana Maria Leigh Fondeur

Brooklyn Alyssa Fore

Austin Tyler Fox

Sierra Nicole Francingues

Cassidy Jane Golden

Ramsay Shannon Graves

Sara Jane Griffith

Eric Anthony Guy

Jonathan Byrl Guy

Calia Tanayah Harris

Dakota Lynn Headley

Tucker Thomas Hedrick

Madison Leigh Hephner

Alayna Mariah Herbert

Alexis Paige Hodges

Jaelyn Elizabeth Holt

Mason James Hoover

Erin Alyssa Huber

Clarice Edna Johnson

Emma Grace Johnston

Owen Paul Joy

Daisy Elizabeth Kilroy

Trinity Alexandra Kirby

Alyssa Colleen Kramer

Delaney Grace Kurtz

Jason Carl Lacey

Kinsley Elamore Lake

Jena Laryn Lambert

Kyndal Paije McClanahan

Margaret Anne McLaughlin

John Thomas Mister

Khamal Makeem Mitchell

Sarah Elizabeth Morgan

Madeleine Elizabeth Mulford

Jacob Alan Mumford

Madison Rae Myers

Morgan Faith Nelson

Ashlyn Nicole Nichols

Mia Irene Nungesser

Kylie Jean Nutter

Ryan Richard O’Sullivan

Erica Brooke Oliver

Kourtney Madeline Paquet

Nicholas Joseph Parry

Logan Robert Pobst

Sophia Lynn Prior

Shay William Raley

Erica Alexus Reed

Isaac Charles Reidenbaker

Bradley Dale Richards

Emma Brooke Richards

Savannah Jo Roberts

Kyle Matthew Russell

Allison Nicole Sampson

Hannah May Scribner

Kolby James Sellers

Andrew Paul Shryock

Layla Marie Shunnarah

Peyton Anthony Stine

Kaylee Mae Taracatac

Ashley Elizabeth Taylor

Alana Jean Thomas

Chloe Grace Thompson

Shane Michael Truster

Skylar Grace Trinity Turner

Tanner Alan Underwood

Dale Richard Vallandingham

Lexie Marie Vallandingham

James Gavin Veitch

Caden Michael Walton

Timothy Alan Warren

Jena Cheyenne Wathen

Breanna Nicole Wedding

Kasey Marie Wheeler

Teagan Hunter Whitsell

Patrick Thomas Wilkinson

Trent Daniel Williams

Jasmine Danielle Winters

Corbin Dallas Wright

Elijah Herbert Yerkes

Honor roll

Julianna Isabella Adkins

Casey Thomas Alvey

Cali Grey Barber

Joshua Michael Barber

Theodore Thomas Bates

Madison Grace Beers

Kylan McKenzie Berry

Kaylee Nichole Boszko

Dallas Andrew Brock

Kiaya Nicole Burroughs-Reed

Ava Barbara Ciabattoni

Cody Long Colliflower

Skyler Danniele Coombs

Thomas James Copsey

Ryan Patrick Cord

Bridget Abigail Cory

Malachi Kaevaughan Curtis

Samantha Danielle Cusic

Victoria Catherine Drury

Bryce Louis Dufrene

Lydia Jean Eccleston

Eliza Catherine Eschenbrenner

Shawn Edward Gregory II

Steven Patrick Guy Jr.

Trevor Dayne Hinkle

Vivian Marie Ingraham

Emily Rose Jilek

Laci Lynn Johnson

David Alexander King

Brayden Eric Kriete

Ryleigh Nicole Lake

Anna Sophia Linsky

Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez

Lorelei Renee McNeely

Jayme Rose Meadows

Emma Lynn Newcomb

Sarah Emily O’Brien

Lily Grace O’Neill

Teagen Jean Paust

Kailynn Destiny Pennell

Charity Paige Phetteplace

Jaclyn Lee Porter

Hannah Elizabeth Post

Emily Jewell Rogers

Olivia Grace Rollins

Angela Caitlin Rourke

Jonas David Schommer

Merrin Elizabeth Scott

Luke Robert Shaffer

Savannah Lee Siler

Devin Robert Smith

Reagan Olivia Stanalonis

Megan Veronica Taylor

Madison Rose Tennyson

Tyler William Unkle

Joseph Phelan Van Wie

Sydney Irene VerHaagh

Logan Rose Whipple

Andrew Sawyer Wiggen

Natalie Nicole Wilkes

Dylan Jaden Winters

Mikhail Yukhnevich

Highest honors

Sarah Ashley Beale

Caleigh Olivia Bergling

Charly Marie Buckler

Emily Chen

Travis Donovan Farrell

Trent David Gerhardt

Peyton Nicholas Greer

Jacob Eric Harris

Angelena Rose Holmes

Alliyah Floricel Johnson

Kylee Rae Johnson

Kendall Rae Murphy

Kaylee Ann Overby

Lillie Grace Parrish

Levi Asa Paugh

Emilie Rae Quade

David Andrew Reynolds

Madison Nikole Rice

Jacob Stephen Robinson

Alexandria Lynn Stevens

Shelby Renee Summers

Sara Mae Talbott

Ethan Christopher Wasniak

Addison Leigh Welch

Makenzie Leigh Williams

Jacob Austin Zumwalt

10th grade

Merit roll

Joseph Parker Aley

Tyson Douglas Allison

Sundari Brooks Anderson

Allison Michelle Armsworthy

Emma Marie Ayers

Joshua Baker Bell

Olivia Gabrielle Berkut

Emily Berlynn Bowling

Ale’ya Janelle Briscoe

Aiden Thomas Buchness

Jayden Rayne Bush

Ethan James Butler

Serenity Asiaona Campbell

Allyson Mae Carson

Chase Logan Cavanaugh

Ryan Ellis Clarke

Ava Rae Conner

Kendall Elizabeth Crossman

Isaac William Dalton

Evan Michael Deasel

Ethan Daniel DeFries

William Allen Dement

Kylie Alexis Denham

Nicholas Scott Dorsey

Kayleigh-anne Gabriella Finley

Celie Faith Foreman

Kailynn Grace Frawley

Branden Thomas Good

Kyle Anthony Gray

Hannah Nicole Guy

Matthew Joseph Guy

Rebecca Charity Haggard

Alexis Michelle Harding

Charles Richard Hermann

Aliana A’Riese Hernandez

Wyatt Evan Hixson

Alexis Ann Hoffman

Shareea La’Naya Holland

Nicholas Ireland Hutson

Eric Gary Istvan

Hope Marie Jameson

Brooke Cassidy Jeffries

Grant Logan Jenkins

Caitlyn Ann Jilek

Anthony William Johnson

Elainna Nicole Johnson

Devin Brian Johnson-Russell

Colin Alexander Koch

Trevor James Leeman

Cody Ryan Lehman

Shelby Leeann Leonard

Gabriella Francis Linsky

Nijah Renai Long

Alyssa Hope Mann

Sophie Elizabeth Mayes

Jasmin Lauren McGhee

Chloe Marie Melanson

Howard Allen Miller Jr.

Aidan Christopher Murray

Benjamin Adam Mushrush

Evan Randall Oliveras

Matthew Anthony Owens

Trevor Michael Payne

Micah Mutau Purnell

Hailey Alexis Quade

Grace Elizabeth Raley

Jarelis Rios

Sidney Lamar Roberson

David Edward Rolfe

Austin David Rye

Hailey Ann Sams

Melanie Jean Shipman

Evan Joseph Sonon

Kaylee Elizabeth Spence

Jadyn Elizabeth Sternack

Troy LaMont Stewart

Ryan Christopher Stillwell

Ashlyn Nicole Summers

Ashlyn Suzanne Thorpe

Paige Madison Tipton

Rashell Gail Tucker

Alayna Elizabeth Umber

Madison Marie Underwood

Brooklyn Rae Vance

John Allen Ward

Brielle Adalyn Welch

Ilse Mae Willett

Wyatt Nicholas Wimmer

Gary Lee Winemiller III

Louis Gene Wise

Hunter Michael Woodall

Kayleigh Marie Young

Honor roll

Kya Rose Abell

Jenna Lyn Albertson

Zachary Owen Alderman

Madisyn Belle Allen

Mahree Elizabeth Annan

Nardos Kahsay Araya

Sarah Elizabeth Armstrong

Erica Michelle Baney

Katherine Virginia Bassford

Paris Laura Blige

Abigail Danielle Bouch

Carlee Paige Bowles

Ashleigh Faith Brown

Carlie Michelle Buckler

Treselle Angela Tabuclao Cinco

Carson Richard Czosek

Kayla Elizabeth Darvill

Gavin William Daye

Hailey Rose DeVelbis

Emma Elizabeth Dunivan

Pedro Jose Farias II

Joshua Tyler Ferro

Kiley Brianne Fitzpatrick

Thatcher Edward Flora

Blair Alexandra Fowler

Kaitlyn Ashley Gardiner

Jackson Scott Girard

Bryson Brant Gloriod

Destinie Loraine Gohl

Anelisa Clare Graessle

Joshua Charles Gray

Kara Lucille Gray

Grace Madison Guy

Hailey Nicole Higgs

Aden Jeremiah Hill

Ashley Michelle Homer

Jenna Claire Howell

Holly Noel Humphrey

Kendall Paige Jameson

Hannah Marie Jaques

George Henry Jones IV

Aspen Marie Jorgenson

Grayson Douglas Kjelland

Justin Julian Knight

Eddina Marie Kourouma

Jamie Lynn Lantz

William Hunter Lindsay

Olivia Evelynn Grace Lorah

Leah Rae Mattera

Madison Elizabeth Meador

Madelyn Lee Minichino

Tyler Andrew Nebel

Lillie Josephine Nelson

Jack Ray Newton

Rachel Natalie O’Brien

Amber Leanne Payne

Zachary James Payne

Josiah Charles Peissner

Layla Ann Phipps

Aidan Taylor Pisarcik

Emily Kaye Quade

Lillian Amber Reynolds

Azahlyn Pearl Rivera

Ryann Elise Rocheleau

Lorenzo Luciano Rosales

Nicole Renee’ Rye

Alexis LeeAnn Sater

Megan Elise Shirley

Victoria Renae Shotwell

Ryan Joseph Shryock

Tyler Alan Soderstrom

Jada Amani Thomas

Makenzie Nicole Tiede

Joshua Allen Tydings

Alexis Joy Wallace

Maddison Sophia Wallace

Annabelle Fay Wick

Sophia Gabrielle Williams

Karlie Kathleen Wolfe

Frank Eugene Wommack

Camdyn Nicole Woodburn

Highest honors

Marcos Javier Alvarez

Helen Rose Bailey

Maggie Louise Keicher Barnes

Emily Louise Bolton

Nakini Bravo Bowen

Zoe Lurae Brookbank

Breana Marie Brown

Sidney Giovanna Cocimano

Denver Alec Reese Coffman

Kyara Rylee Coto-Williams

Carissa Lane Crofford

Marisa Rose Donahue

Sonja Maria Fallon

Anna Elaine Feid

Danielle Marina Fellner

Allison Megan Flaherty

Conner Steven Garner

Rachel Jeanne Girard

Kaylen Lee Goddard

Alan Thomas Gross

Jordan Renee Harrison

Khamarri Jaanai Hemsley

Alexandra McKenna Hepstall

Brooke Ashley Izzett

Mackenzie Elaine Klawitter

Nathan Alexander Lewis

Anita-Lynn Michelle Long

Madolyn Elizabeth Mandeville

Ana Elisabeth McCormick

Brooke McKenzie Mills

Mackenzie Morgan Mozzo

John Kenneth Owens

Amelia Margaret Raines

Kaidyn Alexis Selvidge

Damanjit Singh

Maura Grace Strickland

Robert Andrew Whitney

Olivia Renae Zabko

Victoria Rene Zacher

11th grade

Merit roll

Blake Louis Adkins

Leann Allison Asher

Mikala Shurice Barber

Madison Lee Bowen

Clay Andrew Bowser

Bradley Ryan Brown

Daniel Christopher Burroughs-Reed

Natavia Lenae Call

Shawn Patrick Cameron

Larissa Janae Carmine

Patrick Alexander Castro

Katie Lee Catterton

Steven Allen Collins

Austin James Conley

Michael Brian Copsey Jr.

Abigail May-Lynn Craig

Megan Carol Cusmano

Alexzia Marie Davis

Caleb Isaac Faunce

Anthony Jacob Fedak

Jocelyn Alexandra Finnecy

Nadia Maria Hinojosa Gagnon

Marissa Pearl Gifford

Jackson Lee Goldsborough

Glenn Joseph Grabis III

Haley Emmalynn Gray

Gregory William Griffith

Emily Lynne Guy

Margaret Lillian Hall

Maya Nicole Harris

Steven Collins Headley

Katelynn Lorraine Herbert

Jason Lane Hill

Jessica Megan Hill

ShyAnn Alicia-Shelo Hill

Kelsie Nicole Holland

Laila Elizabeth Houser

Piper Cheyenne Jeffries

Bailey Evan Johnson

Max Burton Johnson

Michele Patricia Johnson

Christopher Ross Karnbach

Kaley Marie Kilby

Anthony James King

William Arthur Loveless Jr.

Michael Jon Lux

Kese Eman Lyles II

James Truman Lyon Jr.

John Robert Lyon

Wyatt Alexander Magargle

Erica Anne Martin

Dylan Scott McMahan

Michelle Renee Mitchell

Jenna Skye Modrzejewski

Samuel James Nebel

Kaidin Bryce Nickerson

Tessa Victoria O’Reilly

Justin Richard Oliver

Michaela Amber Blake Oliver

Michael Cruz Paust

Lea McKenzie Plum

Trenton Michael Powell

Brandon Kyle Pulliam

Jude Barber Radez

Allyson Grace Raley

Austin Lee Ramey

Ryan Patrick Rankin

Emily Renee Reeder

Steven Gerard Remetz

Cheyenne Nicole Roberts

Austin Brian Roche

Emily Kristine Rollins

Abigail Marilyn Romero

Hilcia Lisbeth Santos Jaquez

Richard Paul Small III

Allayna Grace Smith

Shane Thomas Smith

Tabitha Ann Spell

Jasmine Alexis Stephens

Benjamin Christopher Swan

Ethen Emanuel Thomas

Faith LeAnn Shepherd Thomas

Ryan Scott Thomas

Sidney Renee Thomas

Natalie Marie Thompson

David Wayne Underwood III

Kelly Ann Walker

Lance Tyler Wall

Myles Dana Wall

Brooklyn Paige Walter

Kailey Nicole Wathen

Tiffany Janel White

Eric Joe Wiggins

Rosemary Grace Wild

Kaitlyn Roseanna Williams

Alexis Nachole Zurkan

Honor roll

Samantha Marie Alvarez

Reagan Elizabeth Angle

Mackenzie Noelle Aud

Tucker Daniel Bahen

Kaylin Gabrielle Beaner

Anne Marie Bernard

Angelina Kendra Bonilla

Sara Marie Brock

Julia Michelle Brown

Emily Leeanne Carter

Starr Renee Coleman

Ivelisse Candis Crisp

Brandon Lee Davis

Anthony Gregory Dickens III

Brianna Joy Farrell

Dylan Zachary Fox

Leigha Marie Gardiner

Briley Jean Gillingham

Taryn Lee Greenhow

Alexander Steven Guy

Gissell Torres Herrera

Alexander Edward Hertzbach

Douglas Alan Hoover III

Ahmad Jaleel Hunt

Nash Dalton Hutchinson

Demetri William Jamison

Kayla Marie Kerns

Dylan Christopher King

Lea Anna Lacroix

James Richard Larimore III

Zoe Grace Lidh

Riley Dale Long

Mariely Lopez Perez

Madison Nicole Major

Abigail Marguerite Maloy

Devyn Anthony Mason

Katelynn Colleen Messineo

Megan MacKenzie Middleton

Kathryn Elise Nelsen

Cassie Marie Nelson

Abby Marie Norris

Matthew Clay Pickeral

Abigayle Victoria Poole

Russell Yize Poon

Tyler Andrew Quade

Kyle James Reed

Bailee Grace Richards

Dylan Thomas Richards

Patrick Waymath Robinson

Alyssa Christine Said

Braeden Alexander Sampson

Savannah Rose Saunders

Kylee Rose Slack

Lillian Rose Smith

Giovanna Danielle Snyder

Michael Kyle St. Peter

Amanda Carmela Staples

Madison Elizabeth Stevens

Alaina Kay Stonestreet

Reilly Elizabeth Tack

Jacqueline Grace Tippett

Donovan Colby Wathen

Joshua Aaron Willoughby

Alyssa Michelle Wohlfarth

Logan James Wright

Alyssa Marie Zupko

Highest honors

Katie Elizabeth Ann Ballew

Megan Leigh Brady

Cydnee Lynn Carter

Merrilea Ann Cherry

Lauren Elizabeth Cooney

Candesce Elizabeth Crofford

Evan Michael D’Angelo

Brandee Ashlyn Dikit

Abigail Bennet Dolinar

Benjamin Craig Dorman

Shayne Kayra Drof

James Jordan Edwards

Ashley Nicole Farrell

Alivia Paige Flaugher

Emily Rene’ Fletcher

Skylie Ann French

Sydney Adele Gatton

Gurneet Kaur Gill

Morgan Elisabeth Gilliam

Rayleigh Sarah Graves

Judith Greciano Martin

Hunter James Guy

Jill Victoria Hayden

Samantha Jane Heider

Abby Nicole Higgs

Alexander Thomas Jaques

Ian Michael Johnson

Kaitlyn Marie Johnson

Alice Lillybeth Kelly

Alexis Nicole Kemp

Zoey-Anna Marie Krauth

Darren Michael Kurtz

Steven Anthony Lawrence

Helena Margaret Lehr

Breanna Nicole Lemerise

Jackson Matthew McClean

Matthew Reagan Mejia-Johnston

Kathryn Gracen Moats

Marissa Donna Murray

Brooke Marie Pappaconstantinou

Matthew Guy Pullium

Bradley Alexander Putnam

Robert Joseph Raines

Elizabeth Cecila Reardon

Christopher Aidan Schmitt

Brianna Nicole Smith

Taylor Nikole Smith

Cristina Raven Sommerkamp

Julie Renea Southard

Emily Nicole Thompson

Julie Ann Tippett

Haley Elizabeth Towne

James Jensen Tripp

Weston Albert Van Erp

Jeffrey Ryan Wedding

Zachary Thomas Wedding

Tiffany Marie Wheeler

Jordan Renee Whipple

12th grade

Merit roll

Dylan Thomas Allshouse

Cody Allen Alvey

Maria Elizabeth Bartholomew

Emory Wallace Bowling

Lucy Elizabeth Brown

Jacob Lawrence Buckler

Kaitlyn Regina Burch

Madison Marie Burch

Kaaliyah Shakur Burden

Sara Michele Burroughs

Dalton Nash Bussler

Nicholas Lee Cacko

Jordan Mackenzie Connelly

Courtlynn Brooke Louise Cooney

Kyle Destin Cooper

Dominic Michael Crampton

Danica Pam D’Imperio

Samantha Lynn Delahay

Riley Meaghan Rose Dollins

Zachary Michael Ebelke

Mikayla Faith Ellie

Chance Alexander Franklin

James Tyler Gaines

Garry Leon Gorham Jr.

Tyson Lee Gregory

Alexis Ann Haney

Sergio Emilio Hernandez

Alyssa Dayle Jett

Jordan Daniel Kane

Hope Catherine Kaylor

Rebecca Lynn Kerns

Brianna Marie King

Thomas Gregory Lacey

Carly Dale Long

Ariel Lindsay Luzano

Kayla Marie Lyon

Kimberly Arlin Martinez-Monge

Cody Michael McCully

Bradley Wayne McDermott Jr.

Johnny D. Meadows II

Thomas Lavon Moreland

Hannah Elizabeth Nichols

Dylan Jackson Owen

Bradley Ryan Paquet

Katelynn Elizabeth Perrotta

Emma Kathleen Pistachio

Joshua Allan Post

Hailey Jo Raley

Kaylah Brenee Ridgell

Joshua Michael Rimm

Alanna Ashley Rodriguez

Madelynn Bryce Rollins

Joshua Michael Sherman

Nicholas Robert Shooks

Taylor Rebecca Short

Jacob Gabriel Spalding

Brooke McKenna Stirling

Magen Marie Summers

Kayla Madalein Thomas

Christopher Byron Thompson

Peyton Elizabeth Townes

Elijah Eric Tydings

Jacob Christian VanDevander

Justin Paul VanWie

Jacob Linwood Wallenfelt

Travis Michael Wedding

Lamar Eugene Weems Jr.

Allison Mae Werth

Ryan Hunter Wheeler

Ashley Marie Williams

Katherine Grace Wright

Breonna Lachelle Young

Honor roll

Blaine Thomas Allen

Matthew Wayne Arnold

Megan Leann Arnold

Stevie Bainter

Adriana Aleen Bean

Angelina Grace Bean

Darryl Allen Black

Abigail Nicole Bond

Alexis Michelle Boothe

Theresa Carolina Burch

Joseph Dennis Chick

Samantha Morgan Cook

Marlayna Joelene Daras

Natalie Pearl Davis

Tanner Jack Flora

Kennedy Paige Fowler

Jacob Andrew Gray

Amber Christine Guimaraes

Haven Hunter Hambrick

Ryan Alan Harrison

Jeb Grayson Hayden

Amber Torres Herrera

Brandon Lee Hoffman

Erin Mackenzie Hogan

Zackary Daniel Jamison

Allen Rush Jenkins Jr.

Collin Andrew Jett

Sean Michael Jilek

Amanda Marie Konen

Alyssa Brooke Kratko

Donald Ray Litteral Jr.

Madison Eve Long

Mason Lee Messick

Dylan Maxwell Mobley

David Ketchum Moreno

Ina Bernice Murray

Nathaniel Louis Nicholas

Andrea Elise Parsons

Maggie May Pilkerton

Rianna Lee Purcarey

Izabella Michelle Quade

Benjamin Carl Raley

Kyle Richard Roberts

Jacob Andrew Ruslander

Dustin Alan Sachs

Tanner Eric Schneider

Madison Dianne Shotwell

Kayla Michele Showalter

Jamie Lynn Smith

Sara Marie Smith

Trinity Jane Smith

Kayla Nicole Stevenson

Richard Michael Stillwell

Colin Michael Stone

Karla Nicole Strickland

Stephen James Suite

Natalie Shaylin Thomas

Carlie Annette Ward

Hannah Leigh Wathen

Jazmyn Tahnae Watt

Lacie Elizabeth Welch

Darcy Ashley White

Noah Patrick Winters

Hailey Rose Wockenfuss

Abigale Won

Kaitlyn Marie Wood

Highest honors

Haley Marie Abbott

Emily Rose Baden

Danielle Marguerite Barber

Kellie Lin Beavers

Hope Elizabeth Belleavoine

Jessica Nicole Blackwell

Mackenzie Morgan Boecher

Faith Danielle Bouch

Lindsay Kathleen Brackett

Samuel Edward Brookbank IV

Caitlyn Renee Burch

Jaclyn Elise Burch

Shanyn Elisabeth Burch

Tanae LaShelle Butler

Vivian Mlynn Carlucci

Derek James Chapel

Katherine Helen Chesterman

Kaitlyn Ann Courtney

Benito Antonio D’Angelo Jr.

Adrianna Grace Danvers

Jordan Elizabeth Danvers

Amanda Gail David

Angel Daneen Davis

Blake Andrew Davis

Kayleigh Skye Davis

Kylie Janel Deaderick

Kayla Marie Deese

Rachel Elizabeth Eastburn

Marissa Gwyn Fields

Maddalena Frances Funya

Alexander Brendon Goldsborough

Kasie Lilian Hill Goldsborough

Elaina Ann Guy

Danielle Bastain Haley

Lindsay Elizabeth Haney

Kameron Paige Harrison

Shy Ann Hill

Zoe Elizabeth Humphrey

Emmerson Stone Iezzi

Courtney Renee Jenkins

Amanda Catherine Johnson

Cody Jason Jordan

Krysta Lynn Kaminski

Hannah Danielle Kerns

Kimberlee Marie Kiley

McKenna Ryleigh Killion

Raeney Nykole King

Meredith Ann Labanowski

Mackenzie Diane Landau Long

Gillian Nicole Maguire

Jacob Michael Marra

Miah Angelie Marshall

Sara Ann McCullough

Sydney Elaine Messer

Madalynn Ann Miller

William Andrew Miller

Zachary Harrison Moreland

Renee Susan Neely

Matthew David Norris

Lily Grace Owens

Haley Mae Palmer

Mary Caitlin Pilkerton

Nicholas Gregory Potter

Sara Diane Prettyman

Ryan Daniel Quade

Sarah Lynn Ramey

Allison Elizabeth Robinson

Karly Lynne Sams

Rachelle Alexandrine Sams

Jordan Taylor Scott

Kyle Andrew Sotoa Segreti

Jameliah Rose Shunnarah

Amy Elizabeth Smith

Hailey Marie Smith

Paige Caroline Thornburg

Justin Thomas Tiede

Blayre McKenzie Vallandingham

Melanie Alexandra Wallace

Daniel Brady Werkheiser

Ashley Michelle Williams

Nathan James Williams

Ashley Eden Wolfe

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