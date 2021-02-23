Chopticon High School second quarter honor rolls
Grade 9
High honors
Moses Kahsay Araya
Virginia Elizabeth Barbour
Adonis Jordan Barnes
Chelsea Anne Bassford
Peyton Riley Beall
Caroline Elizabeth Bradum
Paige Elizabeth Buchness
Anastasia Lee Cisco
Madison Leigh Cooksey
Baylee Lynn Copsey
Rylee Ann Copsey
Colin James Craft
Aoife Nola Gill
Calee Katrina Goldsmith
Caitlyn Nicole Haney
Payton Emileen Haskins
Amanda Michelle Hill
Daniel Lewis Hill
Morgan Elizabeth Izzett
DeLaneo Arturus Jones
Dominic Joseph Longobardi
Lorelai Elizabeth Loyd
Hallie Marie MacDonald
Josephine Marie Mandeville
Lukas William McClean
Callie Rae Modrzejewski
Connor Maxwell Mozzo
Kaylee Ann Pappaconstantinou
Taylor Erinn Parrish
Seth Bryant Posey
Kip Loren Pulliam Jr.
Logan Matthew Quade
Brianna Erin Rourke
Shelby Sue Rowland
Faith Ann Sampson
Anna Teresa Sommerkamp
Bryce James Thompson
Camille Alyssa Van Erp
Corey David Vanhoy
Alexandra Marie Williams
Madelyn May Wilson
Honors
Delanna Leigh Albertson
Luke Matthew Anderson
Nora Elizabeth Barlow
Avery Elizabeth Bartnick
Noah Anfernee Boone
Annaliese Marie Canino
Brooke Avery Carson
Madison Frances Caywood
Mikayla Bonnette Cheseldine
Dylan Thomas Courtney
Presley Dove Crossman
Krystall Anastasia Evans
Brooklynn Mischelle Eyster
Sage Alexandra Farrell
Trey Holmes Fowler
Grace Lucia Franck
Abigail Jean Gandy
Kylie Marin Gardiner
Hayli Krystil Garner
Gregory Vernoisse Gaston III
Amina Mariam Guechati
Katelyn Rae Haggard
Skylar Rae Harding
Alexander Mills Hughson
Isabelle Marie Inscoe
Julie Anna James
Daniel Kane Jamison
Anthony William King
Garrett Thomas King
Andrew Lee-James Kinison
Mason Valentine Krabbe
Jonathan Anthony LaBille
Savannah Rae Lagana
Aaron Patrick Lemoi
Morgan Joseph Magargle
Grace Anna Maggio
Madison Isabelle Marconi
Kathryn Marie McCutchen
Dylan Charles Miedzinski
Joshua Ryan Miller
Alyssa Megan Mobley
Grace Maria Morris
Lucas Allen Nelson
Brendan Douglas Nutter
Brayden Edward Ostrowski
William Joseph Patton Jr.
Ethan David Perrotto
Jacob Patrick Pingleton
Ryan Michael Reintzell
Gianna Alexandra Rodriguez
Riley Morgan Rollins
Treavor Glenn Sampson
Cameron Bruce Schrader
Kathleen Grace Schwaner
Camryn Elizabeth Shall
Miranda Jaime Sinclair
Jenna Claire Soderstrom
Nico Cullen Spinicchia
Rebecca Adeline Spinicchia
Arianna Elizabeth Taylor
Harmony Jade Taylor
Madison Ann Tucker
Jacob Saylor Wait
Camryn Arlana Whipple
Kaelyn Alexis White
Kelly Ann Whitehead
Hunter Shane Wilson
Kaylee Alyssa Wyne
Merit
Javen Damar Allen
Abigayle Faith Ayers
Jerome Joseph Beuchert IV
Robert Michael Blige
Ashley Cherie Helen Brackett
Mason Baily Buckley-Tippett
Weston David Carr
Brianna Nichole Chialastri
Dylan Matthew Colliflower
Camryn Jayne Cook
Jace Whiticar Darvill
Paul Daniel Decker
Jason Eric Downing Jr.
Shelby Brianna Edwards
Colton Adam Eyster
Elijah Garnell Bernard Farmer
Emily Lucille Flerlage
Austin Marcus Garner
Landon Starr Gatton
Ava Louise Marie Gonzalez
Corbin Michael Gottschall
Jonathan Tsubasa Gourdine
Antonio Mucci Graham
Jersi Madison Guetschoff
Lindsey Mae Guy
Jenna Ann Hektoen
Bridget Lorraine Hill
Lily Rose Hill
William Iverson Hill
Jazell Reanna Holland
Kylie Nicole Homan
Taylor Madeleine Hopkins
Blake Edmor Houser
Mariana Huerta-Hernandez
Landon Channing Johnson
Katelyn Luan Kelley
Cullen Kenneth Mackell
Kaylee Nicole May
Nathan Ryan McCarthy
Alexandra Grace Messick
Levi Storm Michalak
Michael Keith Mills Jr.
Nicholas William Minichino
Angela Elexis Murillo-Gerrity
Paige Nai Murray
Zachary Stephen O'Brien
James Edward Owens
Hannah Marie Paschal
Jordan Zechariah Pernell
Jason Andrew John Pink
Kaitlyn Cheyenne Pyles
Kaitlyn Hope Quade
Julia Nicole Repasi
Ryan Logan Resico
Eduardo Jose Reyes
Logan Thomas Richards
Liam Rylley Shanaman
Gary Jackson Shepherd
Hunter Michael Sultage
Brandon Mitchell Taylor
Riley Michele Towne
Anna Leigh Tripp
Bella Nicole Underwood
Connor Voorhaar
Makenzie Brooke Wood
Mia Nicole Young
Selsa Arely Zometa Mijango
Grade 10
High honors
Sarah Ashley Beale
Daniel Aaron Garcia Berger
Emma Patricia Brady
Charly Marie Buckler
Emily Chen
Ava Barbara Ciabattoni
Isabella Frances Cocimano
Skyler Danniele Coombs
Thomas James Copsey
Ryan Patrick Cord
Samantha Danielle Cusic
Victoria Catherine Drury
Bryce Louis Dufrene
Kimori Marc-Julian Ellis
Eliza Catherine Eschenbrenner
Aislin Bridget Fabey
Nora Denise Galvan
Vanessa Anne Gray
Jonathan Byrl Guy
Jacob Eric Harris
Izzabella Maxine Harty
Angelena Rose Holmes
Jaelyn Elizabeth Holt
Vivian Marie Ingraham
Alliyah Floricel Johnson
Kylee Rae Johnson
Tyler Anthony Knick
Brayden Eric Kriete
Anna Sophia Linsky
Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez
Lorelei Renee McNeely
Sarah Elizabeth Morgan
Kendall Rae Murphy
Sarah Emily O'Brien
Lily Grace O'Neill
Kaylee Ann Overby
Lillie Grace Parrish
Teagen Jean Paust
De'Angelo Lee Pierce
David Andrew Reynolds
Madison Nikole Rice
Emily Jewell Rogers
Angela Caitlin Rourke
Merrin Elizabeth Scott
Luke Robert Shaffer
Cassidy Rose Stein
Alexandria Lynn Stevens
Shelby Renee Summers
Chloe Grace Thompson
Robert William Trowbridge
Joseph Phelan Van Wie
Sydney Irene VerHaagh
Ethan Christopher Wasniak
Andrew Sawyer Wiggen
Natalie Nicole Wilkes
Honors
Thaddeus Gabriel Adams
Julianna Isabella Adkins
Casey Thomas Alvey
Brandon Nicholas Aubel
Cali Grey Barber
Theodore Thomas Bates
Kylan McKenzie Berry
Kaylee Nichole Boszko
Kaylee Danielle Bowen
Garrett Joshua Bowling
Dallas Andrew Brock
DNaysjha Unique Kyree Brown
Sara Debra Clark
Dyllionn Loukous Clarke
Emily Gabrielle Clelland
Bridget Abigail Cory
Laila Alexandra Cox
Sherice Alexis Daye
Dylan Ryan Dean
Reese Ann Douglas
Lydia Jean Eccleston
Mason Joseph Echino
Senora Elizabeth Faircloth-Langston
Samuel Franklin Farrell
Travis Donovan Farrell
Jayden William Gillette
Steven Patrick Guy Jr.
Trevor Dayne Hinkle
Laci Lynn Johnson
Owen Paul Joy
Eve Ellen Kaye
Trinity Alexandra Kirby
Alyssa Colleen Kramer
Jason Carl Lacey
Kinsley Elamore Lake
Ryan William Mann
Kyndal Paije McClanahan
Jayme Rose Meadows
Donnie Lee Michalak
Madison Rae Myers
Emma Lynn Newcomb
Nicholas Joseph Parry
Levi Asa Paugh
Kailynn Destiny Pennell
Jaclyn Lee Porter
Hannah Elizabeth Post
Sophia Lynn Prior
Isaac Charles Reidenbaker
Savannah Jo Roberts
Andrew Paul Shryock
Layla Marie Shunnarah
Devin Robert Smith
Sara Mae Talbott
Megan Veronica Taylor
John Cleveland Tierney III
Dale Richard Vallandingham
Lexie Marie Vallandingham
James Gavin Veitch
Dylan Thomas Wheeler
Logan Rose Whipple
Makenzie Leigh Williams
Trent Daniel Williams
Dylan Jaden Winters
Jasmine Danielle Winters
Laci Madison Wood
Corbin Dallas Wright
Jacob Austin Zumwalt
Merit
Lynn Marie Alvey
Odessa Ann Baker
Ryan Elizabeth Baker
Joshua Michael Barber
Trent Tylee Barbour
Abigail Lynn Beard
Christina Logan Bell
Caleigh Olivia Bergling
Charles Sandri Black
Skye Ashlynn Blado
Gracie Megan Bowles
Sara Michelle Breiterman
Nathanial Seth Buckler
Anthony Vincent Cacko
Breanna Noel Carter
Logan Charles Caton
Owen Kenelm Cheseldine
Cody Long Colliflower
Malachi Kaevaughan Curtis
Natalie Joyel Dalton
Liana Rose Deaderick
Gianna Paulina DiMichele
Haley Elizabeth Dufrene
Madelyn Christine Dunbar
Kalen Cole Dziura
Izack Travis Edwards
Tre Alexander Ely
Ryan James Feldman
Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado
Brooklyn Alyssa Fore
Skye Mariam Foy
Abigail Nicole Goelling
Ramsay Shannon Graves
Leyla Christine Gregory
Shawn Edward Gregory II
Dakota Lynn Headley
Tucker Thomas Hedrick
Ella Grace Henson
Madison Leigh Hephner
Alayna Mariah Herbert
Alexis Paige Hodges
Jarrett Patrick Hopkins
Erin Alyssa Huber
Emily Rose Jilek
Clarice Edna Johnson
Michael David Johnson
Jenna Mae LaBille
Ryleigh Nicole Lake
Jena Laryn Lambert
Siera Dominique Mason
Aaron Mathew Messer
Sydney Grace Moats
Madeleine Elizabeth Mulford
Jacob Alan Mumford
Kylie Jean Nutter
Sean Tyler Owens
Rylan Anthony Payne
Jaidyn Emery Raley
Erica Alexus Reed
Kyle Matthew Russell
Jonas David Schommer
Jaiden Nicole Schrader
Grace Magdalene Simonds
Zoe Belle Simonson
Matthew Owen Strickland
Ashley Elizabeth Taylor
Shane Michael Truster
Skylar Grace Trinity Turner
Tanner Alan Underwood
Devin Dwayne Washington
Breanna Nicole Wedding
Elijah Herbert Yerkes
Mikhail Yukhnevich
Grade 11
High honors
Jenna Lyn Albertson
Zachary Owen Alderman
Mahree Elizabeth Annan
Helen Rose Bailey
Katherine Virginia Bassford
Olivia Gabrielle Berkut
Emily Louise Bolton
Abigail Danielle Bouch
Carlee Paige Bowles
Zoe Lurae Brookbank
Ashleigh Faith Brown
Sidney Giovanna Cocimano
Kyara Rylee Coto-Williams
Kendall Elizabeth Crossman
Gavin William Daye
Kylie Alexis Denham
Marisa Rose Donahue
Emma Elizabeth Dunivan
Anna Elaine Feid
Danielle Marina Fellner
Kiley Brianne Fitzpatrick
Allison Megan Flaherty
Conner Steven Garner
Jackson Scott Girard
Rachel Jeanne Girard
Anelisa Clare Graessle
Joshua Charles Gray
Grace Madison Guy
Alexandra McKenna Hepstall
Hailey Nicole Higgs
Aden Jeremiah Hill
Jenna Claire Howell
Holly Noel Humphrey
Aspen Marie Jorgenson
Grayson Douglas Kjelland
Mackenzie Elaine Klawitter
Nathan Alexander Lewis
Gabriella Francis Linsky
Seth Wade Lunceford
Shauna Lee Maguire
Madolyn Elizabeth Mandeville
Ana Elisabeth McCormick
Madison Elizabeth Meador
Brooke McKenzie Mills
Madelyn Lee Minichino
Mackenzie Morgan Mozzo
Lillie Josephine Nelson
Jack Ray Newton
Rachel Natalie O'Brien
Grady Anderson O'Neill
Trevor Michael Payne
Zachary James Payne
Aidan Taylor Pisarcik
Haley Marie Pitcher
Emily Kaye Quade
Amelia Margaret Raines
Lillian Amber Reynolds
Ryann Elise Rocheleau
David Edward Rolfe
Damanjit Singh
Tyler Alan Soderstrom
Maura Grace Strickland
Makenzie Nicole Tiede
Aaron Yasel Urena
Tyler Lee VerHaagh
Robert Andrew Whitney
Sophia Gabrielle Williams
Wyatt Nicholas Wimmer
Gary Lee Winemiller III
Olivia Renae Zabko
Victoria Rene Zacher
Honors
Joshua Baker Bell
Nakini Bravo Bowen
Allyson Mae Carson
Ryan Ellis Clarke
Nathan Elway Cooper
Aubrie Jane Creek
Carissa Lane Crofford
Hailey Rose DeVelbis
Sonja Maria Fallon
Pedro Jose Farias II
Thatcher Edward Flora
Haven Elizabeth Forest
Blair Alexandra Fowler
Kailynn Grace Frawley
Alexis Ann Gray
Kara Lucille Gray
Kyle Anthony Gray
Michayla Ann Gray
Alan Thomas Gross
Alexis Ann Hoffman
Nicholas Ireland Hutson
Brooke Ashley Izzett
Hannah Marie Jaques
Devin Brian Johnson-Russell
Katelyn Marie Keating
Jaden Rene Keller
Justin Julian Knight
Eddina Marie Kourouma
William Hunter Lindsay
Jordan Anthony Lumpkins
Leah Rae Mattera
Jasmin Lauren McGhee
Howard Allen Miller Jr.
Nicholas Adair Newcomb
John Kenneth Owens
Josiah Charles Peissner
Layla Ann Phipps
Abigail Wah-Ni-Tahe Morgan Russell
Nicole Renee' Rye
Kaidyn Alexis Selvidge
Kaylee Elizabeth Spence
Brooklyn Rae Vance
Karlie Kathleen Wolfe
Frank Eugene Wommack
Merit
Tyson Douglas Allison
Marcos Javier Alvarez
Katelyn Michelle Alvey
Nardos Kahsay Araya
Cailyn Nicole Barnes
Maggie Louise Keicher Barnes
Paris Laura Blige
Kaleb Elijah Boone
Emily Berlynn Bowling
Breana Marie Brown
Aiden Thomas Buchness
Anna Jade Buckler
Starr Elizabeth Buckler-Ford
Chase Logan Cavanaugh
Kaya Elizabeth Clifton
Carson Richard Czosek
Kayla Elizabeth Darvill
Ethan Daniel DeFries
Makinley Marie Embrey-Cox
Kyle Ethrage Eyster
Joshua Tyler Ferro
Celie Faith Foreman
Aaron Gilbert Gaffud
Kaylen Lee Goddard
Branden Thomas Good
Meadow Ellen Groht
Hannah Nicole Guy
Dai'lion Vatino Harrison
Jordan Renee Harrison
Brooke Mackenzie Higgs
Wyatt Evan Hixson
Shareea La'Naya Holland
Ashley Michelle Homer
Hope Marie Jameson
Kendall Paige Jameson
Brooke Cassidy Jeffries
Grant Logan Jenkins
Caitlyn Ann Jilek
Anthony William Johnson
Elainna Nicole Johnson
Faith Mackensie Lacey
Jamie Lynn Lantz
Sophie Elizabeth Mayes
Dylan Scott McNey
Aidan Christopher Murray
Tyler Andrew Nebel
Nicolas Charles Pilkerton
Grace Elizabeth Raley
Dominique O'Neil Ridley
Lorenzo Luciano Rosales
Kennedy Rian Rowsey
Tyler Edwin Sanders
Albert Tyler Sandy
Mya Arionna Savoy
Megan Elise Shirley
Ryan Christopher Stillwell
Jada Amani Thomas
Macie Nicole Topolski
Sebastian Dakota Ulmschneider
Madison Marie Underwood
Maddison Sophia Wallace
Annabelle Fay Wick
Hunter Michael Woodall
Kobe Marcel Yates
Grade 12
High honors
Reagan Elizabeth Angle
Mackenzie Noelle Aud
Sara Marie Brock
Julia Michelle Brown
Emily Leeanne Carter
Merrilea Ann Cherry
Starr Renee Coleman
Michael Brian Copsey Jr.
Colton Douglas Creek
Candesce Elizabeth Crofford
Evan Michael D'Angelo
Alexzia Marie Davis
Darrell James Davis
Brandee Ashlyn Dikit
Abigail Bennet Dolinar
Shayne Kayra Drof
James Jordan Edwards
Hannah Rose Carol Franck
Leigha Marie Gardiner
Sydney Adele Gatton
Morgan Elisabeth Gilliam
Rayleigh Sarah Graves
Samantha Elizabeth Guy
Jill Victoria Hayden
Alexander Edward Hertzbach
Abby Nicole Higgs
Douglas Alan Hoover III
Ahmad Jaleel Hunt
Kara Cheyenne Hurst
Demetri William Jamison
Alexander Thomas Jaques
Kaitlyn Marie Johnson
Ashley Rose Kallenbach
Alice Lillybeth Kelly
Alexis Nicole Kemp
Darren Michael Kurtz
Steven Anthony Lawrence
Helena Margaret Lehr
Breanna Nicole Lemerise
Riley Dale Long
Wyatt Alexander Magargle
Erica Anne Martin
Jackson Matthew McClean
Kathryn Gracen Moats
Jenna Skye Modrzejewski
Kaidin Bryce Nickerson
Abby Marie Norris
Alexander Martin O'Brien
Abigayle Victoria Poole
Russell Yize Poon
Matthew Guy Pullium
Bradley Alexander Putnam
Tyler Andrew Quade
Allyson Grace Raley
Elizabeth Cecila Reardon
Steven Gerard Remetz
Dylan Thomas Richards
Cheyenne Nicole Roberts
Alyssa Christine Said
Christopher Aidan Schmitt
Brianna Nicole Smith
Taylor Nikole Smith
Cristina Raven Sommerkamp
Michael Kyle St. Peter
Emily Nicole Thompson
Jacqueline Grace Tippett
James Jensen Tripp
Weston Albert Van Erp
Jeffrey Ryan Wedding
Zachary Thomas Wedding
Jordan Renee Whipple
Joshua Aaron Willoughby
Scott Andrew Winchell
Alyssa Michelle Wohlfarth
Logan James Wright
Honors
Madisyn Belle Allen
Samantha Marie Alvarez
Leann Allison Asher
Skilyr Caroline Barker
Kaylin Gabrielle Beaner
Nathan John Brady
Katie Lee Catterton
Kaylee Ann Cheseldine
Lauren Elizabeth Cooney
Ivelisse Candis Crisp
Brandon Lee Davis
Dominic Thomas Farrell
Taryn Lee Greenhow
Hunter James Guy
Samantha Jane Heider
ShyAnn Alicia-Shelo Hill
Nash Dalton Hutchinson
Christopher Ross Karnbach
Kayla Marie Kerns
Zoe Grace Lidh
Anita-Lynn Michelle Long
James Truman Lyon Jr.
Matthew Reagan Mejia-Johnston
Michelle Renee Mitchell
Samuel James Nebel
Kathryn Elise Nelsen
Ashby Nicole Oliver
Michaela Amber Blake Oliver
Brianna Isabel Partida
Michael Cruz Paust
Matthew Clay Pickeral
Trenton Michael Powell
Robert Joseph Raines
Emily Kristine Rollins
Braeden Alexander Sampson
Kylee Rose Slack
Lillian Rose Smith
Giovanna Danielle Snyder
Julie Renea Southard
Tabitha Ann Spell
Amanda Carmela Staples
Madison Elizabeth Stevens
Alaina Kay Stonestreet
Benjamin Christopher Swan
Reilly Elizabeth Tack
Julie Ann Tippett
Haley Elizabeth Towne
Mariella Noel Vallejo
Blake Anthony Varela
Brielle Adalyn Welch
Carson Philip Welch
Rosemary Grace Wild
Alyssa Marie Zupko
Alexis Nachole Zurkan
Merit
Blake Louis Adkins
Katie Elizabeth Ann Ballew
Mikala Shurice Barber
Ethan Elliott Beale
Dane Alexander Black
Marina Jean Blake
Dawson Dakota Bookwalter
Madison Lee Bowen
Megan Leigh Brady
Logan Perry Buckley-Tippett
Larissa Janae Carmine
Haley Michele Clevenger
Megan Carol Cusmano
Anthony Gregory Dickens III
Benjamin Craig Dorman
Nicholas Shane Dunbar
Jonathan Michael Eckard
Brianna Joy Farrell
Jordan Allan Faunce
Anthony Jacob Fedak
Skylie Ann French
Toby Lee Friess
Glenn Joseph Grabis III
Haley Emmalynn Gray
Terrence LeMond Greenhow Jr.
Alexander Steven Guy
Maya Nicole Harris
Gissell Torres Herrera
Jason Lane Hill
Jessica Megan Hill
Christopher Matthew Holton Jr.
Jessi Nicole James
Michele Patricia Johnson
Tyreke Noah Johnson
William Lin
Mariely Lopez Perez
John Robert Lyon
Devyn Anthony Mason
Philip David McCarthy
Peter Joseph McCormick
Dylan Scott McMahan
Bethany Autumn Moore
Hunter Eric Nelson
Tessa Victoria O'Reilly
Austin Lee Ramey
Kyle James Reed
Emily Renee Reeder
Patrick Waymath Robinson
Austin Brian Roche
Margaret Asolinda Russell
Hilcia Lisbeth Santos Jaquez
Savannah Rose Saunders
Melanie Jean Shipman
Darien Lewis Shirley
Hunter Thomas Simonds
Allayna Grace Smith
Morgan Renee Spargo
Brandon Lee Speirs
Faith LeAnn Shepherd Thomas
Ryan Scott Thomas
David Wayne Underwood III
Donovan Nathaniel Vickers
Brooklyn Paige Walter
Kaiah BreAnn Warring
Donovan Colby Wathen
Kailey Nicole Wathen
Jordyn Layne Wetherald
Logan Anthony Zernhelt