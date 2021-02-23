Chopticon High School second quarter honor rolls

Grade 9

High honors

Moses Kahsay Araya

Virginia Elizabeth Barbour

Adonis Jordan Barnes

Chelsea Anne Bassford

Peyton Riley Beall

Caroline Elizabeth Bradum

Paige Elizabeth Buchness

Anastasia Lee Cisco

Madison Leigh Cooksey

Baylee Lynn Copsey

Rylee Ann Copsey

Colin James Craft

Aoife Nola Gill

Calee Katrina Goldsmith

Caitlyn Nicole Haney

Payton Emileen Haskins

Amanda Michelle Hill

Daniel Lewis Hill

Morgan Elizabeth Izzett

DeLaneo Arturus Jones

Dominic Joseph Longobardi

Lorelai Elizabeth Loyd

Hallie Marie MacDonald

Josephine Marie Mandeville

Lukas William McClean

Callie Rae Modrzejewski

Connor Maxwell Mozzo

Kaylee Ann Pappaconstantinou

Taylor Erinn Parrish

Seth Bryant Posey

Kip Loren Pulliam Jr.

Logan Matthew Quade

Brianna Erin Rourke

Shelby Sue Rowland

Faith Ann Sampson

Anna Teresa Sommerkamp

Bryce James Thompson

Camille Alyssa Van Erp

Corey David Vanhoy

Alexandra Marie Williams

Madelyn May Wilson

Honors

Delanna Leigh Albertson

Luke Matthew Anderson

Nora Elizabeth Barlow

Avery Elizabeth Bartnick

Noah Anfernee Boone

Annaliese Marie Canino

Brooke Avery Carson

Madison Frances Caywood

Mikayla Bonnette Cheseldine

Dylan Thomas Courtney

Presley Dove Crossman

Krystall Anastasia Evans

Brooklynn Mischelle Eyster

Sage Alexandra Farrell

Trey Holmes Fowler

Grace Lucia Franck

Abigail Jean Gandy

Kylie Marin Gardiner

Hayli Krystil Garner

Gregory Vernoisse Gaston III

Amina Mariam Guechati

Katelyn Rae Haggard

Skylar Rae Harding

Alexander Mills Hughson

Isabelle Marie Inscoe

Julie Anna James

Daniel Kane Jamison

Anthony William King

Garrett Thomas King

Andrew Lee-James Kinison

Mason Valentine Krabbe

Jonathan Anthony LaBille

Savannah Rae Lagana

Aaron Patrick Lemoi

Morgan Joseph Magargle

Grace Anna Maggio

Madison Isabelle Marconi

Kathryn Marie McCutchen

Dylan Charles Miedzinski

Joshua Ryan Miller

Alyssa Megan Mobley

Grace Maria Morris

Lucas Allen Nelson

Brendan Douglas Nutter

Brayden Edward Ostrowski

William Joseph Patton Jr.

Ethan David Perrotto

Jacob Patrick Pingleton

Ryan Michael Reintzell

Gianna Alexandra Rodriguez

Riley Morgan Rollins

Treavor Glenn Sampson

Cameron Bruce Schrader

Kathleen Grace Schwaner

Camryn Elizabeth Shall

Miranda Jaime Sinclair

Jenna Claire Soderstrom

Nico Cullen Spinicchia

Rebecca Adeline Spinicchia

Arianna Elizabeth Taylor

Harmony Jade Taylor

Madison Ann Tucker

Jacob Saylor Wait

Camryn Arlana Whipple

Kaelyn Alexis White

Kelly Ann Whitehead

Hunter Shane Wilson

Kaylee Alyssa Wyne

Merit

Javen Damar Allen

Abigayle Faith Ayers

Jerome Joseph Beuchert IV

Robert Michael Blige

Ashley Cherie Helen Brackett

Mason Baily Buckley-Tippett

Weston David Carr

Brianna Nichole Chialastri

Dylan Matthew Colliflower

Camryn Jayne Cook

Jace Whiticar Darvill

Paul Daniel Decker

Jason Eric Downing Jr.

Shelby Brianna Edwards

Colton Adam Eyster

Elijah Garnell Bernard Farmer

Emily Lucille Flerlage

Austin Marcus Garner

Landon Starr Gatton

Ava Louise Marie Gonzalez

Corbin Michael Gottschall

Jonathan Tsubasa Gourdine

Antonio Mucci Graham

Jersi Madison Guetschoff

Lindsey Mae Guy

Jenna Ann Hektoen

Bridget Lorraine Hill

Lily Rose Hill

William Iverson Hill

Jazell Reanna Holland

Kylie Nicole Homan

Taylor Madeleine Hopkins

Blake Edmor Houser

Mariana Huerta-Hernandez

Landon Channing Johnson

Katelyn Luan Kelley

Cullen Kenneth Mackell

Kaylee Nicole May

Nathan Ryan McCarthy

Alexandra Grace Messick

Levi Storm Michalak

Michael Keith Mills Jr.

Nicholas William Minichino

Angela Elexis Murillo-Gerrity

Paige Nai Murray

Zachary Stephen O'Brien

James Edward Owens

Hannah Marie Paschal

Jordan Zechariah Pernell

Jason Andrew John Pink

Kaitlyn Cheyenne Pyles

Kaitlyn Hope Quade

Julia Nicole Repasi

Ryan Logan Resico

Eduardo Jose Reyes

Logan Thomas Richards

Liam Rylley Shanaman

Gary Jackson Shepherd

Hunter Michael Sultage

Brandon Mitchell Taylor

Riley Michele Towne

Anna Leigh Tripp

Bella Nicole Underwood

Connor Voorhaar

Makenzie Brooke Wood

Mia Nicole Young

Selsa Arely Zometa Mijango

Grade 10

High honors

Sarah Ashley Beale

Daniel Aaron Garcia Berger

Emma Patricia Brady

Charly Marie Buckler

Emily Chen

Ava Barbara Ciabattoni

Isabella Frances Cocimano

Skyler Danniele Coombs

Thomas James Copsey

Ryan Patrick Cord

Samantha Danielle Cusic

Victoria Catherine Drury

Bryce Louis Dufrene

Kimori Marc-Julian Ellis

Eliza Catherine Eschenbrenner

Aislin Bridget Fabey

Nora Denise Galvan

Vanessa Anne Gray

Jonathan Byrl Guy

Jacob Eric Harris

Izzabella Maxine Harty

Angelena Rose Holmes

Jaelyn Elizabeth Holt

Vivian Marie Ingraham

Alliyah Floricel Johnson

Kylee Rae Johnson

Tyler Anthony Knick

Brayden Eric Kriete

Anna Sophia Linsky

Jeremy Isaak Marroquin-Hernandez

Lorelei Renee McNeely

Sarah Elizabeth Morgan

Kendall Rae Murphy

Sarah Emily O'Brien

Lily Grace O'Neill

Kaylee Ann Overby

Lillie Grace Parrish

Teagen Jean Paust

De'Angelo Lee Pierce

David Andrew Reynolds

Madison Nikole Rice

Emily Jewell Rogers

Angela Caitlin Rourke

Merrin Elizabeth Scott

Luke Robert Shaffer

Cassidy Rose Stein

Alexandria Lynn Stevens

Shelby Renee Summers

Chloe Grace Thompson

Robert William Trowbridge

Joseph Phelan Van Wie

Sydney Irene VerHaagh

Ethan Christopher Wasniak

Andrew Sawyer Wiggen

Natalie Nicole Wilkes

Honors

Thaddeus Gabriel Adams

Julianna Isabella Adkins

Casey Thomas Alvey

Brandon Nicholas Aubel

Cali Grey Barber

Theodore Thomas Bates

Kylan McKenzie Berry

Kaylee Nichole Boszko

Kaylee Danielle Bowen

Garrett Joshua Bowling

Dallas Andrew Brock

DNaysjha Unique Kyree Brown

Sara Debra Clark

Dyllionn Loukous Clarke

Emily Gabrielle Clelland

Bridget Abigail Cory

Laila Alexandra Cox

Sherice Alexis Daye

Dylan Ryan Dean

Reese Ann Douglas

Lydia Jean Eccleston

Mason Joseph Echino

Senora Elizabeth Faircloth-Langston

Samuel Franklin Farrell

Travis Donovan Farrell

Jayden William Gillette

Steven Patrick Guy Jr.

Trevor Dayne Hinkle

Laci Lynn Johnson

Owen Paul Joy

Eve Ellen Kaye

Trinity Alexandra Kirby

Alyssa Colleen Kramer

Jason Carl Lacey

Kinsley Elamore Lake

Ryan William Mann

Kyndal Paije McClanahan

Jayme Rose Meadows

Donnie Lee Michalak

Madison Rae Myers

Emma Lynn Newcomb

Nicholas Joseph Parry

Levi Asa Paugh

Kailynn Destiny Pennell

Jaclyn Lee Porter

Hannah Elizabeth Post

Sophia Lynn Prior

Isaac Charles Reidenbaker

Savannah Jo Roberts

Andrew Paul Shryock

Layla Marie Shunnarah

Devin Robert Smith

Sara Mae Talbott

Megan Veronica Taylor

John Cleveland Tierney III

Dale Richard Vallandingham

Lexie Marie Vallandingham

James Gavin Veitch

Dylan Thomas Wheeler

Logan Rose Whipple

Makenzie Leigh Williams

Trent Daniel Williams

Dylan Jaden Winters

Jasmine Danielle Winters

Laci Madison Wood

Corbin Dallas Wright

Jacob Austin Zumwalt

Merit

Lynn Marie Alvey

Odessa Ann Baker

Ryan Elizabeth Baker

Joshua Michael Barber

Trent Tylee Barbour

Abigail Lynn Beard

Christina Logan Bell

Caleigh Olivia Bergling

Charles Sandri Black

Skye Ashlynn Blado

Gracie Megan Bowles

Sara Michelle Breiterman

Nathanial Seth Buckler

Anthony Vincent Cacko

Breanna Noel Carter

Logan Charles Caton

Owen Kenelm Cheseldine

Cody Long Colliflower

Malachi Kaevaughan Curtis

Natalie Joyel Dalton

Liana Rose Deaderick

Gianna Paulina DiMichele

Haley Elizabeth Dufrene

Madelyn Christine Dunbar

Kalen Cole Dziura

Izack Travis Edwards

Tre Alexander Ely

Ryan James Feldman

Kayla Clarissa Fernandez-Alvarado

Brooklyn Alyssa Fore

Skye Mariam Foy

Abigail Nicole Goelling

Ramsay Shannon Graves

Leyla Christine Gregory

Shawn Edward Gregory II

Dakota Lynn Headley

Tucker Thomas Hedrick

Ella Grace Henson

Madison Leigh Hephner

Alayna Mariah Herbert

Alexis Paige Hodges

Jarrett Patrick Hopkins

Erin Alyssa Huber

Emily Rose Jilek

Clarice Edna Johnson

Michael David Johnson

Jenna Mae LaBille

Ryleigh Nicole Lake

Jena Laryn Lambert

Siera Dominique Mason

Aaron Mathew Messer

Sydney Grace Moats

Madeleine Elizabeth Mulford

Jacob Alan Mumford

Kylie Jean Nutter

Sean Tyler Owens

Rylan Anthony Payne

Jaidyn Emery Raley

Erica Alexus Reed

Kyle Matthew Russell

Jonas David Schommer

Jaiden Nicole Schrader

Grace Magdalene Simonds

Zoe Belle Simonson

Matthew Owen Strickland

Ashley Elizabeth Taylor

Shane Michael Truster

Skylar Grace Trinity Turner

Tanner Alan Underwood

Devin Dwayne Washington

Breanna Nicole Wedding

Elijah Herbert Yerkes

Mikhail Yukhnevich

Grade 11

High honors

Jenna Lyn Albertson

Zachary Owen Alderman

Mahree Elizabeth Annan

Helen Rose Bailey

Katherine Virginia Bassford

Olivia Gabrielle Berkut

Emily Louise Bolton

Abigail Danielle Bouch

Carlee Paige Bowles

Zoe Lurae Brookbank

Ashleigh Faith Brown

Sidney Giovanna Cocimano

Kyara Rylee Coto-Williams

Kendall Elizabeth Crossman

Gavin William Daye

Kylie Alexis Denham

Marisa Rose Donahue

Emma Elizabeth Dunivan

Anna Elaine Feid

Danielle Marina Fellner

Kiley Brianne Fitzpatrick

Allison Megan Flaherty

Conner Steven Garner

Jackson Scott Girard

Rachel Jeanne Girard

Anelisa Clare Graessle

Joshua Charles Gray

Grace Madison Guy

Alexandra McKenna Hepstall

Hailey Nicole Higgs

Aden Jeremiah Hill

Jenna Claire Howell

Holly Noel Humphrey

Aspen Marie Jorgenson

Grayson Douglas Kjelland

Mackenzie Elaine Klawitter

Nathan Alexander Lewis

Gabriella Francis Linsky

Seth Wade Lunceford

Shauna Lee Maguire

Madolyn Elizabeth Mandeville

Ana Elisabeth McCormick

Madison Elizabeth Meador

Brooke McKenzie Mills

Madelyn Lee Minichino

Mackenzie Morgan Mozzo

Lillie Josephine Nelson

Jack Ray Newton

Rachel Natalie O'Brien

Grady Anderson O'Neill

Trevor Michael Payne

Zachary James Payne

Aidan Taylor Pisarcik

Haley Marie Pitcher

Emily Kaye Quade

Amelia Margaret Raines

Lillian Amber Reynolds

Ryann Elise Rocheleau

David Edward Rolfe

Damanjit Singh

Tyler Alan Soderstrom

Maura Grace Strickland

Makenzie Nicole Tiede

Aaron Yasel Urena

Tyler Lee VerHaagh

Robert Andrew Whitney

Sophia Gabrielle Williams

Wyatt Nicholas Wimmer

Gary Lee Winemiller III

Olivia Renae Zabko

Victoria Rene Zacher

Honors

Joshua Baker Bell

Nakini Bravo Bowen

Allyson Mae Carson

Ryan Ellis Clarke

Nathan Elway Cooper

Aubrie Jane Creek

Carissa Lane Crofford

Hailey Rose DeVelbis

Sonja Maria Fallon

Pedro Jose Farias II

Thatcher Edward Flora

Haven Elizabeth Forest

Blair Alexandra Fowler

Kailynn Grace Frawley

Alexis Ann Gray

Kara Lucille Gray

Kyle Anthony Gray

Michayla Ann Gray

Alan Thomas Gross

Alexis Ann Hoffman

Nicholas Ireland Hutson

Brooke Ashley Izzett

Hannah Marie Jaques

Devin Brian Johnson-Russell

Katelyn Marie Keating

Jaden Rene Keller

Justin Julian Knight

Eddina Marie Kourouma

William Hunter Lindsay

Jordan Anthony Lumpkins

Leah Rae Mattera

Jasmin Lauren McGhee

Howard Allen Miller Jr.

Nicholas Adair Newcomb

John Kenneth Owens

Josiah Charles Peissner

Layla Ann Phipps

Abigail Wah-Ni-Tahe Morgan Russell

Nicole Renee' Rye

Kaidyn Alexis Selvidge

Kaylee Elizabeth Spence

Brooklyn Rae Vance

Karlie Kathleen Wolfe

Frank Eugene Wommack

Merit

Tyson Douglas Allison

Marcos Javier Alvarez

Katelyn Michelle Alvey

Nardos Kahsay Araya

Cailyn Nicole Barnes

Maggie Louise Keicher Barnes

Paris Laura Blige

Kaleb Elijah Boone

Emily Berlynn Bowling

Breana Marie Brown

Aiden Thomas Buchness

Anna Jade Buckler

Starr Elizabeth Buckler-Ford

Chase Logan Cavanaugh

Kaya Elizabeth Clifton

Carson Richard Czosek

Kayla Elizabeth Darvill

Ethan Daniel DeFries

Makinley Marie Embrey-Cox

Kyle Ethrage Eyster

Joshua Tyler Ferro

Celie Faith Foreman

Aaron Gilbert Gaffud

Kaylen Lee Goddard

Branden Thomas Good

Meadow Ellen Groht

Hannah Nicole Guy

Dai'lion Vatino Harrison

Jordan Renee Harrison

Brooke Mackenzie Higgs

Wyatt Evan Hixson

Shareea La'Naya Holland

Ashley Michelle Homer

Hope Marie Jameson

Kendall Paige Jameson

Brooke Cassidy Jeffries

Grant Logan Jenkins

Caitlyn Ann Jilek

Anthony William Johnson

Elainna Nicole Johnson

Faith Mackensie Lacey

Jamie Lynn Lantz

Sophie Elizabeth Mayes

Dylan Scott McNey

Aidan Christopher Murray

Tyler Andrew Nebel

Nicolas Charles Pilkerton

Grace Elizabeth Raley

Dominique O'Neil Ridley

Lorenzo Luciano Rosales

Kennedy Rian Rowsey

Tyler Edwin Sanders

Albert Tyler Sandy

Mya Arionna Savoy

Megan Elise Shirley

Ryan Christopher Stillwell

Jada Amani Thomas

Macie Nicole Topolski

Sebastian Dakota Ulmschneider

Madison Marie Underwood

Maddison Sophia Wallace

Annabelle Fay Wick

Hunter Michael Woodall

Kobe Marcel Yates

Grade 12

High honors

Reagan Elizabeth Angle

Mackenzie Noelle Aud

Sara Marie Brock

Julia Michelle Brown

Emily Leeanne Carter

Merrilea Ann Cherry

Starr Renee Coleman

Michael Brian Copsey Jr.

Colton Douglas Creek

Candesce Elizabeth Crofford

Evan Michael D'Angelo

Alexzia Marie Davis

Darrell James Davis

Brandee Ashlyn Dikit

Abigail Bennet Dolinar

Shayne Kayra Drof

James Jordan Edwards

Hannah Rose Carol Franck

Leigha Marie Gardiner

Sydney Adele Gatton

Morgan Elisabeth Gilliam

Rayleigh Sarah Graves

Samantha Elizabeth Guy

Jill Victoria Hayden

Alexander Edward Hertzbach

Abby Nicole Higgs

Douglas Alan Hoover III

Ahmad Jaleel Hunt

Kara Cheyenne Hurst

Demetri William Jamison

Alexander Thomas Jaques

Kaitlyn Marie Johnson

Ashley Rose Kallenbach

Alice Lillybeth Kelly

Alexis Nicole Kemp

Darren Michael Kurtz

Steven Anthony Lawrence

Helena Margaret Lehr

Breanna Nicole Lemerise

Riley Dale Long

Wyatt Alexander Magargle

Erica Anne Martin

Jackson Matthew McClean

Kathryn Gracen Moats

Jenna Skye Modrzejewski

Kaidin Bryce Nickerson

Abby Marie Norris

Alexander Martin O'Brien

Abigayle Victoria Poole

Russell Yize Poon

Matthew Guy Pullium

Bradley Alexander Putnam

Tyler Andrew Quade

Allyson Grace Raley

Elizabeth Cecila Reardon

Steven Gerard Remetz

Dylan Thomas Richards

Cheyenne Nicole Roberts

Alyssa Christine Said

Christopher Aidan Schmitt

Brianna Nicole Smith

Taylor Nikole Smith

Cristina Raven Sommerkamp

Michael Kyle St. Peter

Emily Nicole Thompson

Jacqueline Grace Tippett

James Jensen Tripp

Weston Albert Van Erp

Jeffrey Ryan Wedding

Zachary Thomas Wedding

Jordan Renee Whipple

Joshua Aaron Willoughby

Scott Andrew Winchell

Alyssa Michelle Wohlfarth

Logan James Wright

Honors

Madisyn Belle Allen

Samantha Marie Alvarez

Leann Allison Asher

Skilyr Caroline Barker

Kaylin Gabrielle Beaner

Nathan John Brady

Katie Lee Catterton

Kaylee Ann Cheseldine

Lauren Elizabeth Cooney

Ivelisse Candis Crisp

Brandon Lee Davis

Dominic Thomas Farrell

Taryn Lee Greenhow

Hunter James Guy

Samantha Jane Heider

ShyAnn Alicia-Shelo Hill

Nash Dalton Hutchinson

Christopher Ross Karnbach

Kayla Marie Kerns

Zoe Grace Lidh

Anita-Lynn Michelle Long

James Truman Lyon Jr.

Matthew Reagan Mejia-Johnston

Michelle Renee Mitchell

Samuel James Nebel

Kathryn Elise Nelsen

Ashby Nicole Oliver

Michaela Amber Blake Oliver

Brianna Isabel Partida

Michael Cruz Paust

Matthew Clay Pickeral

Trenton Michael Powell

Robert Joseph Raines

Emily Kristine Rollins

Braeden Alexander Sampson

Kylee Rose Slack

Lillian Rose Smith

Giovanna Danielle Snyder

Julie Renea Southard

Tabitha Ann Spell

Amanda Carmela Staples

Madison Elizabeth Stevens

Alaina Kay Stonestreet

Benjamin Christopher Swan

Reilly Elizabeth Tack

Julie Ann Tippett

Haley Elizabeth Towne

Mariella Noel Vallejo

Blake Anthony Varela

Brielle Adalyn Welch

Carson Philip Welch

Rosemary Grace Wild

Alyssa Marie Zupko

Alexis Nachole Zurkan

Merit

Blake Louis Adkins

Katie Elizabeth Ann Ballew

Mikala Shurice Barber

Ethan Elliott Beale

Dane Alexander Black

Marina Jean Blake

Dawson Dakota Bookwalter

Madison Lee Bowen

Megan Leigh Brady

Logan Perry Buckley-Tippett

Larissa Janae Carmine

Haley Michele Clevenger

Megan Carol Cusmano

Anthony Gregory Dickens III

Benjamin Craig Dorman

Nicholas Shane Dunbar

Jonathan Michael Eckard

Brianna Joy Farrell

Jordan Allan Faunce

Anthony Jacob Fedak

Skylie Ann French

Toby Lee Friess

Glenn Joseph Grabis III

Haley Emmalynn Gray

Terrence LeMond Greenhow Jr.

Alexander Steven Guy

Maya Nicole Harris

Gissell Torres Herrera

Jason Lane Hill

Jessica Megan Hill

Christopher Matthew Holton Jr.

Jessi Nicole James

Michele Patricia Johnson

Tyreke Noah Johnson

William Lin

Mariely Lopez Perez

John Robert Lyon

Devyn Anthony Mason

Philip David McCarthy

Peter Joseph McCormick

Dylan Scott McMahan

Bethany Autumn Moore

Hunter Eric Nelson

Tessa Victoria O'Reilly

Austin Lee Ramey

Kyle James Reed

Emily Renee Reeder

Patrick Waymath Robinson

Austin Brian Roche

Margaret Asolinda Russell

Hilcia Lisbeth Santos Jaquez

Savannah Rose Saunders

Melanie Jean Shipman

Darien Lewis Shirley

Hunter Thomas Simonds

Allayna Grace Smith

Morgan Renee Spargo

Brandon Lee Speirs

Faith LeAnn Shepherd Thomas

Ryan Scott Thomas

David Wayne Underwood III

Donovan Nathaniel Vickers

Brooklyn Paige Walter

Kaiah BreAnn Warring

Donovan Colby Wathen

Kailey Nicole Wathen

Jordyn Layne Wetherald

Logan Anthony Zernhelt