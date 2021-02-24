Esperanza Middle School second quarter honor rolls
Grade 6
High honors
Jason Wesley Abney Jr.
Mariam Ahmad
Siena Mae Aller
Katherine Ava Anderson
Eli Christian Aspillaga
Alyssa Beth Atkins
Karon Jameil Lee Baker
Jacqueline Grace Blew
Jacob Matthew Boettger-Mahoney
Tyler Jacob Boron
Evangelyn Abigail Brewer
Julian Elliott Brown
Colin Kenneth Butrym
Alyssa Rae Buttrey
Kendall Grace Carpenter
Malia Mae Curtis
Jillian Lee Darden
Dean Blaine Farmer III
Caydence Ember Fraley
Carly Morgan Gaddis
Jackson Joseph Grant
Noah Scott Hampshire
Kathleen Nguyen Hoang
Lily Meredith Holder
Robert Connor Hoskins
Taylor Ann House
Lillian Rose Johnston
Lily Mikah Knott
Laila Joy Lobeda
Abigail Marie Lovelace
Ashley Margaret Ludlow
Christian Samuel Martinez
Hayden Lea Medford
Sadie Irene Miller
Brendan Allen Mulligan
Mithun Shankar Murugan
Jaslene Jade Neal
Lucas Emilio Perdomo
Alyse Chavanne Pritchard
Jace Channing Raynor
Logan Michael Rowe
Lazaro Joshua Salguero Garcia
Audrey Elizabeth Schaefer
Liam Alexander Sullivan
Paige Madison Petsche Taitano
Naomi Amelia Thompson
Elizabeth Ernestina Ugues
Madison Elizabeth Urich
Sophie Gabriella Weber
Patience Reilly Weed
Nyaria Michelle Windham
Kamari Imani Wright
Elinor Shannon Yokley
Honors
Zidan Amr Mohamed Adel Sayed Ahmed Abdellatif
Weylin Bert Anderson Jr.
Kayla Ann Andrasak
Irene Dianna Armstead
Robert Keemer Armstead
Joshelyn Leilani Barrett
Kylie Mildred Bedgar
La'niya Mar'shay Berry
Peter Olof Bersell
Carlos Antonio Wendell Bond
Braiden Lane Buchanan
Kaiden Nasir Byrd
Joshua Brandon Carr Jr.
Cole Patrick Cass
Meri Ellaine Louise Cayanan
Arianna Marie Chacon
Sarye Elizabeth Chase
Claire Josephine Clark
Olivia Skye Collins
Kendall Marcella Cross
Keishawn Richardo Davis
Cameron David DelGiudice
Parker Steven DeMent
Reid Graham Densford
Thomas Neil Devine
Natalie Paige Edelbaum
Jakari Caster Eison
Kaelyn Lisa Enright
Nyomi Monet Franklin
Kaliyah Larae Frederick
Grant Wesley Futch
Hannah Sophia George
Brandan Patrick Grimm
Myona Elise Herbert
Heath Andrew Heston
Reagan Cecilia Hill
Anna Lorrainne Hornburg
Christian Cameron Hoyt
Michael Angelo Lu Ignudo
Layla Renee Ince
Kimani Jarman
Kayde Ryan Kohl
Matthew Lin
Lilliana Marie Lundgren
Gregory Michael Maier Jr.
Alicia Chatarika Martin
Anthony Jeremiah Martinez
Jada Lydia Martinez
Taniyah Deja McCaskill
Sofia Raine McComb
Alexander James Miller
Mc'Kai Londell Minor
Ryleigh Deborah Mitchell
Walter William Tiolengco Mitchell
Robert Zachary Moss
William Lee Munson
Caroline Nicole Nichols
Maria Graziana Northrup
Aarya Hiteshkumar Patel
Aarya Ghanshyambhai Patel
Britton Lee Ray
Alyvia Rose Rey
Benjamin Thomas Ross
Luke Matthew Rue-Williams
Wesley Barry Russell
Deeya Amit Shah
Nadia Maria Shannon
August Justin Shoger
Nevaeh Lettice Simms
Aiden Michael Sims
Aubrey Ryan Smith
Patrick Emerson Sutton
Carly Nicole Thomas
Aidan Riley Trinidad
Jaden Mark Tumang
Angelina Jasmine Urena
Lily Elizabeth Vaughn
Brianna Carmen Velasco
Lucas Anthony Venske
Matthew Stuart Venske
Xander Miklos Vlahos
Ashlynn Kay Wallace
Emily Lynn Welch
Anthony Connor Weldon
Abbigal Hayden Wells
Jaeden Rico White
Brandon Dale Wible
Cody Ashton Wilson
Ciara Elizabeth Wiseman
Haylee Christine Wolfrum
Jonathan Coleman Womer
Porter Allan Wood
Allyiah Marie Wygal
Colvin Maurice Young Jr.
Jacob Michael Zamarripa
Claire Emelia Zobell
Grade 7
High honors
Corey Kelvin Amick-Nichalson
Charlynn Maureen Austin
Madison Rene Brown
Caden William Carpenter
Jackson Starks Carter
William Von Colson
Adam Joseph Craig
Lillian Angela Darrow
Charlotte Anne DeBoe
Adam Matthew Dennis II
Connor Patrick Dowling
Grace Austin Foster
Nathan Charles Geiger
Carmen Vanessa Gorman
James Harrison Greer II
Alyssa Faith Hammett
Breighanna Page Hasegawa
Justine Arieanna Hernandez
Danielle Lynn Heubel
Olivia Danielle Horner
Courtney Nicole Hutt
Andrew Odell Jones
Troy Ryan Jordan
Keanu Hawkins Keene
Robert Lewis Kosich
Gabriela Marie Linger
Emily Christina Medrano
Sarah Lynn Medrano
Nickolas William Messner
Lucy Eleanor Middaugh
Sophia Makayla Molina
Johnathan Montoya
Dominic John Musolino
Jordan Francis Nelson
Mouhamadou Saliou Niang
Isabella Angelik Otero
Peter Allen Pamepinto III
Audrina Alexandra Pitcher
Sarah Jane Scott
Mahi Samish Shah
Jocelyn Rose Shaw
Elizabeth Jane Snode
Ava Marie Spinney
Onnela Keeley van der Smissen
Penelope Elizabeth Vinck
Samantha Rylie White
Honors
Tiffiny Sarfowah Adjei
Emma Messaaouda Aissa
Zachary Stephen Alexander
Jacob William Amick-Nichalson
Oliver Lucas Aspillaga
William Joseph Athey
Briana Kaitlyn Bailey
Vonte Rashaad Baker
Jeana Marie Bange
Jaden Lee Barrera
Ethan Matthew Benham
Kalel Nathaniel Briscoe
Kaliek Taivon Brown
Shane Gregory Burch
Sophia Isabella Caperton
Jason Eric Collins
William Gabriel Coon
Andrea Victoria Cooper
Sania Danae Crews
Gabrielle Regan Cusic
Cameron James Dean
Olivia Jade Deep
Lucy Amanda DePremio
James Alexander Devine
Tristen Maurice Dickerson
Emma Mae Earley
Abigail Lin Eberly
Braylin Shea-William Erdolino
John Wyatt Fahed
Taylor Nicole Fields-Wilkins
Elaina Ruth Fitzsimmons
Major Eric Flewellyn III
James Ralph Harper IV
Luke William Harritt
Edward Bradshaw Hazelwood V
David Christopher Shoichi Helm
Megan Elizabeth Herbert
Grace Lena Hook
Kloe Julia Hook
Brooke Alexa Ince
Amarachukwu Bianca Iroanya
Chidozie-Mark Osaze Iroanya
Leila May Johnstone
James Zaccagnino Jones
Kevin Alexander Kasupski
Ayla Marie Keenan
Jenna Alexis Kievit
Janette Grace Cantancio Ladao
Skye Emerson Layman
Noah Benjamin Ludwig
Angela Wilasinee Martin
Aiden Thomas Maupin
Harmony Kimora McClane
Matthew Ryan McDonald
Madison Paige McKinniss
Brady Patrick McOmber
John Marvin Mederos
Christian Amir Miranda-Levasseur
Mariah Elizabeth Mister
Brooke Ann Montfort
Alainy Lee Morris
Jorden Taylor Morrison
Kaden Ja'Wan Moye
Leona Ngo
Antonia Carlis Nicholson
Piper Healy Olson
Amelia Marie Perham
Tori Danielle Pernell
Misa Yen Phan
Danielle Marie Quesnell
Olivia Grace Quinn
Connor Lee Rebmann
Cameron Richard Roberson
Azzire Ziyon-William Rogers
Darnell Anthony Sallis
Christian Alexander Sanchez
Benjamin Andrew Schmalgemeyer
Chase Daniel Sellnow
Logan James Shorb
Laila Breeana Sisson
Kaden Shin Smith
Kasyra Janise Stepney
Adrian Jordan Taylor
Carmela Anne Tenaglia
Leslie Nicole Thurman
Sara Jane Wallace
Olivia Grace Ward
Christian Matthew Washington
Eva Diane Chena Watson
Cadence Irene White
Caroline Claire Whitmer
Tierra Ja'Miah Wilkins
Hope Ashlyn Woodard
Alphonso Omar Young
James Roland Young
Ameena Zobayer
Grade 8
High honors
Ava Grace Airhart
Ahmed Sultan A Alshammari
Julia Marie Lorenzo Andaya
Mackenzie Lee Anderson
Isabel Lee Ash
Blythe Ilona Baller
Wyatt Charles Bean
Ashlee Marie Benthall
Anna Marie Biggs
Arquinn Jacob Borden
Yasmeen Petra Bouhussein
Dyana Bowling
Bryce Donovan Burch
Luke David Burger
Thomas Stevenson Burtis
Josie Lee Clarke
Kody Wayne Clarke
Leo Russell Eschenbrenner
Elizabeth Ann Gibson
Ramon Nicholas Gutierrez
Mark Russell Hoffman
Cole Jacob Horner
Madeline Rose Howell
Emily Linda Johnson
Logan Alexander Lehman
Ryan Thomas Ludlow
Samuel Douglas Dayong Mederos
Annie Laurienne Pastorek
Jalece Emoni Shade
Jessica Lynne Smalley
Lauren Michele Smalley
David Christopher Standish
Destiny Rose Steckowski
Johnathan Daniel Stumpff
Isaiah Joseph Suazo
Owen Robert Sutor
Audrey Rieves Swift
Sarah Grace Taylor
Nolan Grant Wood
Honors
Jana Mohammed Alghamdi
Chase Russell Anderson
Katey Lynn Anderson
Emalyn Ann Asbury
Ian Dale Ash
Tsychiais Krystopher Beckett
Brenden Christopher Bergeski
Desire Dereon Bradshaw-Johnson
Adriana Brito
Ivy Isabella Brooks
Brennan Russell Campbell
Matthew James Carey
Makayla Danielle Chase
Trent Matthew Christensen
Natalie Michelle Connolly
Lily Russ Coombs
Alana Renee Corbin
Keegan Miles Creswell
Katherine Elizabeth Cuevas
Arianna Mae Davis
Ja'Niya Nyshae Davis
Anthony James De Vries
Olivia Michelle Dean
Maryann Maregmen DeJesus
Rainey Harper Donovan
Maria Kristel Castro Dumlao
Nicolas Cesar Duval-Rivera-Cubero
Dajah Nitara Dyer
Madeline Suzanne Engel
Collin Christopher Epting
Jacob Hunter Floyd
Saya Elliot Fournier
James Stewart Fullarton III
Ramond D'Lane Garner
Maiya Amari Grant
Londan Sofia Griffith
Maddox James Gripentrog
Charlotte Leeann Grzymalski
Addyson Olivia Harden
Hannah Grace Hobley
Sean Michael Holdsworth
Brayden Deleon Hooper
Mackenzie Gabrielle Hoskins
Luke Tyler Hunt
Nathan Douglas Insley
Jessica Rose Kelly
Daniel Charles Knott
Audrey Jade Koch
John William Lang
Jerath Tristran Lawson
Hunter-Robins Archimedes Mann
Hunter James McBryar
Jamari Khai McClure-Hewitt
Tylik Anthony Miles
Patrick Dale Nelson
Caitlin Marie Nichols
Yanelis Ivette Ortiz
Landin Joe Palmer
Margaret Grace Louisa Paro
Chase James Penrod
Sanai Denise Petty
Mi Yen Phan
De'Shaun James Poole
Sunflower Cari Prelog
Mitchell Alan Pritchard
Christina Marie Ramirez
Sanii Nicole Ransome
Rylee Jane Redman
Thomas Michael Bryant Rich
Garrett William Rishel
Breanna Nicole Rodriguez
Alyssa Jane Rollins
Isabella Rose Schuster
Kevynn-Ann Jocelyn Scott
McKenna Raye Shore
Ja'Marcus Devon Shorther
Brianna Marie Kring Tackett
Nolan Joseph Petsche Taitano
Ethan Michael Teich
Kaitlyn Kristina Tucker
Isabell Marie Vaculin
Jack Thomas Venendaal
Taylor Michael Venske
Kendall Leighann Vickers
Cameron Michael Washington
Aaliyah Shaye Weber
Cecilia Elizabeth Wilcox
Aubrey Nicole Williamson
Dariece Miche' Windham
Alden Frederick Wolfrum