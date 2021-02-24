Esperanza Middle School second quarter honor rolls

Grade 6

High honors

Jason Wesley Abney Jr.

Mariam Ahmad

Siena Mae Aller

Katherine Ava Anderson

Eli Christian Aspillaga

Alyssa Beth Atkins

Karon Jameil Lee Baker

Jacqueline Grace Blew

Jacob Matthew Boettger-Mahoney

Tyler Jacob Boron

Evangelyn Abigail Brewer

Julian Elliott Brown

Colin Kenneth Butrym

Alyssa Rae Buttrey

Kendall Grace Carpenter

Malia Mae Curtis

Jillian Lee Darden

Dean Blaine Farmer III

Caydence Ember Fraley

Carly Morgan Gaddis

Jackson Joseph Grant

Noah Scott Hampshire

Kathleen Nguyen Hoang

Lily Meredith Holder

Robert Connor Hoskins

Taylor Ann House

Lillian Rose Johnston

Lily Mikah Knott

Laila Joy Lobeda

Abigail Marie Lovelace

Ashley Margaret Ludlow

Christian Samuel Martinez

Hayden Lea Medford

Sadie Irene Miller

Brendan Allen Mulligan

Mithun Shankar Murugan

Jaslene Jade Neal

Lucas Emilio Perdomo

Alyse Chavanne Pritchard

Jace Channing Raynor

Logan Michael Rowe

Lazaro Joshua Salguero Garcia

Audrey Elizabeth Schaefer

Liam Alexander Sullivan

Paige Madison Petsche Taitano

Naomi Amelia Thompson

Elizabeth Ernestina Ugues

Madison Elizabeth Urich

Sophie Gabriella Weber

Patience Reilly Weed

Nyaria Michelle Windham

Kamari Imani Wright

Elinor Shannon Yokley

Honors

Zidan Amr Mohamed Adel Sayed Ahmed Abdellatif

Weylin Bert Anderson Jr.

Kayla Ann Andrasak

Irene Dianna Armstead

Robert Keemer Armstead

Joshelyn Leilani Barrett

Kylie Mildred Bedgar

La'niya Mar'shay Berry

Peter Olof Bersell

Carlos Antonio Wendell Bond

Braiden Lane Buchanan

Kaiden Nasir Byrd

Joshua Brandon Carr Jr.

Cole Patrick Cass

Meri Ellaine Louise Cayanan

Arianna Marie Chacon

Sarye Elizabeth Chase

Claire Josephine Clark

Olivia Skye Collins

Kendall Marcella Cross

Keishawn Richardo Davis

Cameron David DelGiudice

Parker Steven DeMent

Reid Graham Densford

Thomas Neil Devine

Natalie Paige Edelbaum

Jakari Caster Eison

Kaelyn Lisa Enright

Nyomi Monet Franklin

Kaliyah Larae Frederick

Grant Wesley Futch

Hannah Sophia George

Brandan Patrick Grimm

Myona Elise Herbert

Heath Andrew Heston

Reagan Cecilia Hill

Anna Lorrainne Hornburg

Christian Cameron Hoyt

Michael Angelo Lu Ignudo

Layla Renee Ince

Kimani Jarman

Kayde Ryan Kohl

Matthew Lin

Lilliana Marie Lundgren

Gregory Michael Maier Jr.

Alicia Chatarika Martin

Anthony Jeremiah Martinez

Jada Lydia Martinez

Taniyah Deja McCaskill

Sofia Raine McComb

Alexander James Miller

Mc'Kai Londell Minor

Ryleigh Deborah Mitchell

Walter William Tiolengco Mitchell

Robert Zachary Moss

William Lee Munson

Caroline Nicole Nichols

Maria Graziana Northrup

Aarya Hiteshkumar Patel

Aarya Ghanshyambhai Patel

Britton Lee Ray

Alyvia Rose Rey

Benjamin Thomas Ross

Luke Matthew Rue-Williams

Wesley Barry Russell

Deeya Amit Shah

Nadia Maria Shannon

August Justin Shoger

Nevaeh Lettice Simms

Aiden Michael Sims

Aubrey Ryan Smith

Patrick Emerson Sutton

Carly Nicole Thomas

Aidan Riley Trinidad

Jaden Mark Tumang

Angelina Jasmine Urena

Lily Elizabeth Vaughn

Brianna Carmen Velasco

Lucas Anthony Venske

Matthew Stuart Venske

Xander Miklos Vlahos

Ashlynn Kay Wallace

Emily Lynn Welch

Anthony Connor Weldon

Abbigal Hayden Wells

Jaeden Rico White

Brandon Dale Wible

Cody Ashton Wilson

Ciara Elizabeth Wiseman

Haylee Christine Wolfrum

Jonathan Coleman Womer

Porter Allan Wood

Allyiah Marie Wygal

Colvin Maurice Young Jr.

Jacob Michael Zamarripa

Claire Emelia Zobell

Grade 7

High honors

Corey Kelvin Amick-Nichalson

Charlynn Maureen Austin

Madison Rene Brown

Caden William Carpenter

Jackson Starks Carter

William Von Colson

Adam Joseph Craig

Lillian Angela Darrow

Charlotte Anne DeBoe

Adam Matthew Dennis II

Connor Patrick Dowling

Grace Austin Foster

Nathan Charles Geiger

Carmen Vanessa Gorman

James Harrison Greer II

Alyssa Faith Hammett

Breighanna Page Hasegawa

Justine Arieanna Hernandez

Danielle Lynn Heubel

Olivia Danielle Horner

Courtney Nicole Hutt

Andrew Odell Jones

Troy Ryan Jordan

Keanu Hawkins Keene

Robert Lewis Kosich

Gabriela Marie Linger

Emily Christina Medrano

Sarah Lynn Medrano

Nickolas William Messner

Lucy Eleanor Middaugh

Sophia Makayla Molina

Johnathan Montoya

Dominic John Musolino

Jordan Francis Nelson

Mouhamadou Saliou Niang

Isabella Angelik Otero

Peter Allen Pamepinto III

Audrina Alexandra Pitcher

Sarah Jane Scott

Mahi Samish Shah

Jocelyn Rose Shaw

Elizabeth Jane Snode

Ava Marie Spinney

Onnela Keeley van der Smissen

Penelope Elizabeth Vinck

Samantha Rylie White

Honors

Tiffiny Sarfowah Adjei

Emma Messaaouda Aissa

Zachary Stephen Alexander

Jacob William Amick-Nichalson

Oliver Lucas Aspillaga

William Joseph Athey

Briana Kaitlyn Bailey

Vonte Rashaad Baker

Jeana Marie Bange

Jaden Lee Barrera

Ethan Matthew Benham

Kalel Nathaniel Briscoe

Kaliek Taivon Brown

Shane Gregory Burch

Sophia Isabella Caperton

Jason Eric Collins

William Gabriel Coon

Andrea Victoria Cooper

Sania Danae Crews

Gabrielle Regan Cusic

Cameron James Dean

Olivia Jade Deep

Lucy Amanda DePremio

James Alexander Devine

Tristen Maurice Dickerson

Emma Mae Earley

Abigail Lin Eberly

Braylin Shea-William Erdolino

John Wyatt Fahed

Taylor Nicole Fields-Wilkins

Elaina Ruth Fitzsimmons

Major Eric Flewellyn III

James Ralph Harper IV

Luke William Harritt

Edward Bradshaw Hazelwood V

David Christopher Shoichi Helm

Megan Elizabeth Herbert

Grace Lena Hook

Kloe Julia Hook

Brooke Alexa Ince

Amarachukwu Bianca Iroanya

Chidozie-Mark Osaze Iroanya

Leila May Johnstone

James Zaccagnino Jones

Kevin Alexander Kasupski

Ayla Marie Keenan

Jenna Alexis Kievit

Janette Grace Cantancio Ladao

Skye Emerson Layman

Noah Benjamin Ludwig

Angela Wilasinee Martin

Aiden Thomas Maupin

Harmony Kimora McClane

Matthew Ryan McDonald

Madison Paige McKinniss

Brady Patrick McOmber

John Marvin Mederos

Christian Amir Miranda-Levasseur

Mariah Elizabeth Mister

Brooke Ann Montfort

Alainy Lee Morris

Jorden Taylor Morrison

Kaden Ja'Wan Moye

Leona Ngo

Antonia Carlis Nicholson

Piper Healy Olson

Amelia Marie Perham

Tori Danielle Pernell

Misa Yen Phan

Danielle Marie Quesnell

Olivia Grace Quinn

Connor Lee Rebmann

Cameron Richard Roberson

Azzire Ziyon-William Rogers

Darnell Anthony Sallis

Christian Alexander Sanchez

Benjamin Andrew Schmalgemeyer

Chase Daniel Sellnow

Logan James Shorb

Laila Breeana Sisson

Kaden Shin Smith

Kasyra Janise Stepney

Adrian Jordan Taylor

Carmela Anne Tenaglia

Leslie Nicole Thurman

Sara Jane Wallace

Olivia Grace Ward

Christian Matthew Washington

Eva Diane Chena Watson

Cadence Irene White

Caroline Claire Whitmer

Tierra Ja'Miah Wilkins

Hope Ashlyn Woodard

Alphonso Omar Young

James Roland Young

Ameena Zobayer

Grade 8

High honors

Ava Grace Airhart

Ahmed Sultan A Alshammari

Julia Marie Lorenzo Andaya

Mackenzie Lee Anderson

Isabel Lee Ash

Blythe Ilona Baller

Wyatt Charles Bean

Ashlee Marie Benthall

Anna Marie Biggs

Arquinn Jacob Borden

Yasmeen Petra Bouhussein

Dyana Bowling

Bryce Donovan Burch

Luke David Burger

Thomas Stevenson Burtis

Josie Lee Clarke

Kody Wayne Clarke

Leo Russell Eschenbrenner

Elizabeth Ann Gibson

Ramon Nicholas Gutierrez

Mark Russell Hoffman

Cole Jacob Horner

Madeline Rose Howell

Emily Linda Johnson

Logan Alexander Lehman

Ryan Thomas Ludlow

Samuel Douglas Dayong Mederos

Annie Laurienne Pastorek

Jalece Emoni Shade

Jessica Lynne Smalley

Lauren Michele Smalley

David Christopher Standish

Destiny Rose Steckowski

Johnathan Daniel Stumpff

Isaiah Joseph Suazo

Owen Robert Sutor

Audrey Rieves Swift

Sarah Grace Taylor

Nolan Grant Wood

Honors

Jana Mohammed Alghamdi

Chase Russell Anderson

Katey Lynn Anderson

Emalyn Ann Asbury

Ian Dale Ash

Tsychiais Krystopher Beckett

Brenden Christopher Bergeski

Desire Dereon Bradshaw-Johnson

Adriana Brito

Ivy Isabella Brooks

Brennan Russell Campbell

Matthew James Carey

Makayla Danielle Chase

Trent Matthew Christensen

Natalie Michelle Connolly

Lily Russ Coombs

Alana Renee Corbin

Keegan Miles Creswell

Katherine Elizabeth Cuevas

Arianna Mae Davis

Ja'Niya Nyshae Davis

Anthony James De Vries

Olivia Michelle Dean

Maryann Maregmen DeJesus

Rainey Harper Donovan

Maria Kristel Castro Dumlao

Nicolas Cesar Duval-Rivera-Cubero

Dajah Nitara Dyer

Madeline Suzanne Engel

Collin Christopher Epting

Jacob Hunter Floyd

Saya Elliot Fournier

James Stewart Fullarton III

Ramond D'Lane Garner

Maiya Amari Grant

Londan Sofia Griffith

Maddox James Gripentrog

Charlotte Leeann Grzymalski

Addyson Olivia Harden

Hannah Grace Hobley

Sean Michael Holdsworth

Brayden Deleon Hooper

Mackenzie Gabrielle Hoskins

Luke Tyler Hunt

Nathan Douglas Insley

Jessica Rose Kelly

Daniel Charles Knott

Audrey Jade Koch

John William Lang

Jerath Tristran Lawson

Hunter-Robins Archimedes Mann

Hunter James McBryar

Jamari Khai McClure-Hewitt

Tylik Anthony Miles

Patrick Dale Nelson

Caitlin Marie Nichols

Yanelis Ivette Ortiz

Landin Joe Palmer

Margaret Grace Louisa Paro

Chase James Penrod

Sanai Denise Petty

Mi Yen Phan

De'Shaun James Poole

Sunflower Cari Prelog

Mitchell Alan Pritchard

Christina Marie Ramirez

Sanii Nicole Ransome

Rylee Jane Redman

Thomas Michael Bryant Rich

Garrett William Rishel

Breanna Nicole Rodriguez

Alyssa Jane Rollins

Isabella Rose Schuster

Kevynn-Ann Jocelyn Scott

McKenna Raye Shore

Ja'Marcus Devon Shorther

Brianna Marie Kring Tackett

Nolan Joseph Petsche Taitano

Ethan Michael Teich

Kaitlyn Kristina Tucker

Isabell Marie Vaculin

Jack Thomas Venendaal

Taylor Michael Venske

Kendall Leighann Vickers

Cameron Michael Washington

Aaliyah Shaye Weber

Cecilia Elizabeth Wilcox

Aubrey Nicole Williamson

Dariece Miche' Windham

Alden Frederick Wolfrum