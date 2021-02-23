Great Mills High School second quarter honor rolls

Grade 9

High honors

Annalise Rose Aaron

Alison Bailey Anhalt

Saniya Sanjay Apte

Alana Marie Ball

Starr Angel Blue

Taylor QuaMay Bowers

Ryan Christopher Brelage

Carter Annmarie Brotherton

Ryan Naki'e Brown

Jesse Daniel Burks

Nevaeh IyAnna Bush

Niccolo James Lee Capones

Jonah Albert Chaillou

Ivan James Chiu

Sean Issei Cooper

Jasmine Burley Craft

Sydney Rana Crownover

Jacob Dane Deceuninckvancapelle

Alexander Joseph Dennis

Ciearra Lynne Drury

Keyanna Lashay Dyson

Sasha Addysen Edinger

Victoria Skye Edinger

Brienne Gael Foster

Kaia Elisabeth Ganzell

Jamiyah Arieanna Gross

Henry Daniel Hawkins

Dylan Elise Huntt

Queenie Valencia Ingal

Katrina Kitao Iskey

Sheryl Maria Joe

Kaylee Marie Johnson

Christine Mae Kan

Joseph William Kelly

Aaliyah Angelina Kilson-Thomas

Matthew Robert Krawczyk

Eli Martin Leopold

Kodi Michaela Long

Lindsey Abalos Magpuri

Sydni Renee Mebane

Kylie Michelle Mesmer

Benjamin Samuel Messer

Brock Evan Midkiff

Stephanie Gisselle Moran

Samantha Diva Morrison

Kimberly Elizabeth Mumper

Brea Marie Nahaj-Taylor

Leslie Hannah Pope

Mark Philip Reineke

Jeriko Draven San Roman

Clara Emilia Silva

Colin Foster Smith

Amelia Denise Stone

Jonah Jens Tannas Jacobson

Teonne Jaquis Thomas

Achya Zobayer

Honors

Abiola Sharon Agboola

Grace Mahoney Anderson

Eric Kekoa Angay

Melissa Lynn Applebaugh

Kemauri Tevon Blackwell

Wes Logan Boyers

DeReonna Kanese Bush

Avionna Nashae Butler

Olivia Elaine Caparratto

Valeria Cervantes Corona

Elizabeth Ann Childs

Dominic Orion Connelly

Amaya Nicole Garrett

Nicole Kelly Gerkin

Dominique Angelina Guenther

Rhylee Lynne Kelley

Tyrese Laureano Perez Losarito

Jocelyn Imani Lyons

Savannah Elizabeth McCombs

Scarlett Monsivais Herrera

Justin Louis Morgan

Angelina Renee Nunez

Ni'Azia Jenique Denise Parker

Paavan Nileshbhai Patel

Mya Renae Pope

Alexander Joseph Prior

Anna Grace Redman

Jaelyn McKenzie Reyes

Kaylynn Elizabeth Riley

Sofia Leonor Silva

Dylan Lucas Sperlin

Jayden Michael Steill

Alessandro Rees Stephens

Marisa Noelle Taylor

Ethan Carl Torgesen

Isaiah Dayshaun Wade

Alexandra Elizabeth Wanack

Ashby Nicole Watts

Desmond Andreous Williams

Merit 

Zhniyah La'Shae Anderson

Alexis Marie Bell

Adriana Janea Brothers

Alexander Christian Brown

Trinity Leelani Calabro

Amiiyah Nevaeh Calhoun

Monique La'Faye Chisholm

Josiah Vladimir Clark

Roger Lee Corder Jr.

Genesis Lynn Cruz-Castillo

Prince Danielle Lijat David

Camryn Teresa Davis

Jaylin Raeauna Elam

Chandler Anthony Finch

John Cormac Fitzgerald

Andrew Michael Leon Flores

Gabrielle Larise Graves

Kamaal DeMarion Guzeh

Alesis R Hartmann

Braden Thomas Johnson Jr.

Calvin Patrick Johnson

Jamison Royce-Carroll Johnson

Matthew Skye Keister

Makayla Sanai Kittrell

William Tilghman Lambert

NiaMora Delise Lopez

DeSean Anthony Miles

Meagan Savilla Moore

Brooks Raymond Morris

Hyacimine Eyram N'Mena

Marianne Page Nelson

Noah Michael Phillips

Madeline Rose Quade

Lilly Marie Rakes

Jason Leonard Raley

Lucas Paul Raney

Megan Ann Reppel

Sophia Rhea Ringling

Niya Chana Risper

Kayla Simone' Rorie

Samuel Alberto Ruiz Jr.

Deven Avinash Seenath

Jason Edward Tackett II

Luke David Canlas Thompson

Connor Quinn Tomasic

Indiago Rose-Ann Virgil

Addison Rose Willey

Joseph Vernon Wood

Andrew Charles Young

Grade 10

High honors

Abigail Bianca Bayola

Synerah Aurbara-Kahmicia Beckett

Ava Isabel Betancourt Cantu

Jeremy Miguel Bolden

Sarah Elizabeth Brookhart

Kemesha Antonette Burgess

Keiji Arceo Cabanacan

Eliza Hyunhee Cha

Kristina-Rae Carable Chan

Mason Robert Chandler

Matthew William Coffman

Brooke Marie Colonna

Emma Grace Cooper

Devon Joseph Cox

Eva Catalina de Leon

Lilly May Doughty

Eli Benjamin Dunbar

Colin Walter Dursee

Kaitlyn Marie Foster

Adara Elinor Fritz

Kade Douglas Funyak

Sofia Lin Galletti

Nadine Agustin Hamilton

Daniel Andrew Hickey

Degan Michael Hillyard

Eric Russell Hoffman

Layne David Howe

Nicole Renee Hyatt

Zakaria Ibrahim-Jirair Jabr

Joshua Sein Kim

Sa'Niyah Dyamond Lacy

Rylan Zachary Langley

Tyler David Ludlow

Cal Thomas Mattei

Peter Thomas McDevitt

Rebekah Neema Meja

Dorothy Grace Muir

Zoe Nicole Newman

Bao Linh Cao Nguyen

Julia Pearl Nilsson

Kathleen Keely O'Toole

Roshan Manoj Panwala

Kenneth Gabriel Patke

Kyaira Marie Perry

Breauna Alethia Petty

Timothy Scott Reardon

Dylan Eduardo Restrepo

Keegan Alexander Sanders

Dominic Anthony Schneider

Bethany Nicole Seanor

Ria Ronak Sharma

Ashley Nicole Smalley

Scott Cooper Sokoloff

Michael Elijah Solomon

Tayler Sania Spence

Latrell Jonthan Lamar Stevens

Jonathan David Stevenson

Grace Josephine Stumm

Ryan Sven Torgesen

Ayden Jewel Van Der Smissen

Jeremiah Aaron Vanzego

Morgan Leigh Watkins

Tiyahna LaKieya Wilkins

Adalynn Faith Williamson

Viviana Young

Hafsa Zahid

Veronica Annabella Zhou

Honors

Daniel Jeremiah Aaron

Jason Howard Altizer

Arne Edwin Anderson IV

Ayden Xavier Barr

Alyssa Sydney Brown

Kenneth Dion Byrd Jr.

Gabriel Aaron Cannavo

Georgia Normia Chase

Joseph Edward Davis

Samuel William Dreikorn

Taylor Raeann Epting

Aidan Thomas Fitzgerald

Andrew Blake Floyd

Erick Diego Guzman Lopez

Isabelle Josette Harden

Wrenn Miller Harney

Jared Mclerson Harry

Jasmine Alize' Hooper

Luke Daniel Ichniowski

Ella Nicole Kitchen

Tessa Grace Knott

Joseph Peter Lang

LaNecia Danyell Leak

Alana Janee' Lincoln

Connor James Luettgenau

Anthony Jacob Macchione

Liam Patrick McCarthy

Ciara Nicole Neal

Jasmine Jacqueline Nobles

Danissa Patrice Ortega

Haley Maricel Padilla

Catalina Isabela Perez

Saniya Ineka Proctor

Madeline Katherine Raines

Juliana Christine Roman

Victoria Agaby Sabella

Esa Salih Salcedo

Joshua Daniel Pangilinan Salvacion

Flora Eileen Concel Santos

Ryan Greenlaw Sapp

Donovan Abubakar Sesay

Hannah Victoria Sheely

Andre Kayle Stone

Chantel Janay Thomas

Paige Elizabeth Trumpower

Ta'Nyah Marie Washington

Kai'lee Danae Williams

Mya Darnae Wise

Malcolm-Ralshad Teba Wordsworth

Merit

Noe May Baker

Kya Rose Barkley

Dasean Markus Beggs

Christopher John Bell

Emily Brianne Bell

Jacob Douglas Blackstone

Miana Vonyett Bridges

Jayveion Nyzaire Butler

Jocelyn Ambroisia Cacek

Kayden Wesley Chandler

Amyra Mari Chase

Isaiah Dewayne Chase

Thomas William Christopher II

Scott Francis Clark

Kaleb Alexander Daley

Noah John Daugherty

Michael Deangelo Davis Jr.

Alyssa Ann Flowers

Adonis Valentino Gaspard

Eivin Osiris Gonzalez-Rivera

KeVon Xavier Goodman

Qyntel Caron Gordon

Liliana Bryn Henderson

Mori'ja Na'Shae Renee' Hicks

Amar Marquez Holiday

Harrison Wallis Holt

Nnanna Paul Raymond Iroanya

Timyla Ja Sharia Keyes

Samuel Eryk Lambert

Jason Ricardo Martinez Ramos

Jaycob Ethan Misitis

Frank Moran

Freddy Moran

Skylia Rae Nelson

Lana Marie O'Mara

Jonathan Charles Pharis

Abigail Morgan Postus

Zia Alizabeth Powell

Alexander Luciano Quinn

Darren Michael Reeves

Alexander Randy Rex

Lauren Kiersten Rice

Jonah Raymond Richardson II

Juan Daniel Salazar-Guzman

Breanna Marie Shewbert

Breeanna Renee Smith-Geisbert

Eyron Benigno Tapia-Sibri

Ellis Frost Thompson

Matthew Lee Thompson

Ka'Von Kelvin Turner

Zamaria Jewell Walker

Ivy Sue Elizabeth Watson

Jada Kae Whigan

Omari Melvin Wilson

Sofia Elaine Womack

Faith Nia Wren

Hayden Samuel Yokley

Nathan Edward Young

Grade 11

High honors

Morgan Leigh Anderson

Jaedon Tamunoibim Aso

Ave' Limone Bennings

Braxton Wade Bonilla

Gabriella Marie Bowes

Devin Lee Bowling

Mason Cole Boyers

Nakiyah Monae' Brooks

Cooper Elizabeth Brotherton

Jhnya Cinae' Coralie Brown

Mina Danielle Butler-Thomas

Maria Guadalupe Cano

Martha Alicia Castillo Gonzalez

Edward Anthony Sarria Castro

Sophie Wong Chan

Rosanna Marie Combs

Kyle James Cooper

Angelica Teresa Correa Cruz

Mitchell Ray Crownover

Robert William Dodge Jr.

Kaelyn Elizabeth Dowd

Myanna Zanay Dyson

Savannah Chanel Dyson

Sean Daniel Eby

Troy Seiji Echols

Riley Jeanne Edgar

Anabel Jane Eschenbrenner

Tomeshia De-Nae Ford

Niurka Melissa Garcia Lemus

Josie Lynn Garner

Sarah Jane Gill

Aiden Gonzalez

Kaiya Isabel Haines

Drue Beverly Harney

Beau William Hawkins

Holland Ruth Henderson-Boyer

Jazlyn Marie Hernandez

Samuel James Hewlett

Dennis Patrick Hickey

Bo Aaron Hunt

Christina Claire Klobnock

Kristen Renae Kohler

Caroline Elizabeth Lancaster

Matthew Huza Lange

Ryan Huza Lange

Raisa Edwige Scheufele Lees

Michelle Yan Lin

Lauren Michelle Long

Alexandra Marie Marks

Austin Dominick Messina

Phillip Parker Morgan Jr.

Emily Alice Musgrove

Perrin Shanta Proctor

Anjali Chetan Raheja

Savannah Paige Raley

Evelynn Daye Rhodes

Paris Ashley Roberson

Natalia Adriana Salazar-Guzman

Abigail Nicole Sandberg

Lance Michael Santos

Seth Robert Sebacher

Kevin Sung Ju Seo

Colin Gage Sepos

Alexander Michael Seskar

Sarah Elizabeth Simpson

Noah Benjamin Skinner

Erika Jane Smith

Joseph Ford Stone IV

Julia Elizabeth Sullivan

Lillian Emma Thompson

Daniel Colton Ulrich

Andrew Michael Vandergrift

Jillian Jenna Waxman

Landon James Wolfrum

Soo Jin Michelle Won

Benjamin Yang

Lillian Ruth Yeatman

Honors

Kyla Marie Barnes

Clay Jacob Breidenbach

Jalon Dontrell Briscoe

Gaberiel Brito

Tiffany Elizabeth Brodigan

Alaysha Janay Davis

Blake Allan Edinger

Hannah Cher-lynne Ehlert

Elizabeth Tiana Evereteze

Timothy James Fisher

Brandon Sha Ron Gray

Clare Sudie Greenwell

Maranatha Jeannen Harry

Gregory Allen Henderson Jr.

Nicole Joy Hendrickson

Joseph Thomas Holdsworth

Samantha Iqbal

Brandon Lee Jinnette

Megan Elizabeth Knott

Lilly Diane Lawson

Alaina Lynn Loaiza

Alexandra Eleanor Long

DeAndre Jemel Mays

Jordan Armani McCoy

James Francisco Takeshi Nakamoto

Selena Marie Owens

Tristen Edward Peel

Bronte Elizabeth Pepper-Hicks

Collin Elijah Polk

Corinne Elizabeth Potthast

Shannon Nicole Quade

Laloni Abrianna Robinson

David Alan Thompson

Tajzhay Lynay Tuller

Hampton Joseph Watts

Christopher Eustace Wilcox

Austin Lee Williams

Carl Donta Wood Jr.

Merit

Patrick Daniel Albright

Kae Shaun Lee Andrews

Karalyn Nancy Ashenfelter

Skylar Reese Blackwell

Tahj Darnell Briscoe

Robert Joseph Browne

Arianna Martina Campbell

William Collin Cole

Jessica Lynn Collins

Sadie May Corbin

Kayle Alexus Dunn

Dravin Stephen Erdolino

Jessica Rae Fillebrown

Elana Lynzey Frazier

Nickyi Devon Green

Kiara Jane Hubbs

Nashma Omalara Hudson

Larry Eugene Huffman III

Taron Wesley Jones

Mitchell Berkeley Lallande

Staci Marie Lang

Jaylin DeVante Lawrence

QuRon Anthony Leatherwood

Britney Ann Nguyen

Andrew Lee Payton

Ludvin Anibal Perez Garcia

Rogelio James Quicho

Alexandre Lee Reece

Alexandra Elisabeth Russell

Rickhi Lavelle Smith

Litzy Aimel Torres

Abhram Velarde Solano

Marcus Deanglo Wade

Erica Nicole Warner

Taliyah Ann Nicole Washington

Faith Elizabeth Whorl

Nolen Allan Willey

Devin Malik Winder

Ian Lucas Woodard

Grade 12

High honors

Sarah Pualani Angay

Tyler Wesley Arends

Erica Lynn Audy

Katherine Anne Marie Baxter

Ashley Taylor Bias

Michaela Lynne Gabrielle Braley

Mark Andrew Guilas Britos

Sonia Natalia Bugler

Leah Johnston Carroll

Cole Garrett Conjelko

Moira Elizabeth Cooper

Andrea Nicole Datan

Julia Noelle Davis

Maleigha Shona Davis

Iyona Nashae Dorsey

Leanna Jo Eldridge

Michael Joseph Felton

Jolie Rose Ganzell

Patricia Villapaz Gaydar

Alyssa Marie Gray

Savanna Daisy Hahn

Makenna Lachon Hall

Victoria Tyinse Alexandria Harris-Dove

Alexis Renee Hartzell

Timothy Robert Hash

Finn Robert James Hildebrandt

Nicholas Michael Hill

Claire Wanda Ichniowski

Genesis Valencia Ingal

Aysia Nichole Johnson

Abby Raquel Joseph

Evelyn Jury Kim

Alexis Christine Knezek

Kate Elizabeth Knezek

Sophia Renee Kreider

Matthew Arthur Lancaster

Samantha Mae Lang

Regan Savannah Lillard

Ryan Lucas Lohr Lowe

Kailyn Marie Luettgenau

Michael Jon Lux

Casey Maxine McClellan

Olivia Paige Mesmer

Lydia Grace Morris

Erica Lee Nelson

Minh Hai Nguyen

Junhua Peng

Ebun-Oluwa Faith Popoola

Vinay Pundith

Madison Brooke Pyles

Sausan Maryam Rahman

Ethan Daniel Ray

Andera Jean Rivera

Joshua James Robbins

Aniah Kamille Roberts

Jazlyn Makayla Saunders

Arlea Lenee Saxon

Emma Renee Seanor

Kaitlyn Elizabeth Sokoloff

Julia Lynn Stevenson

Jason Hunter Stone

Selena Flores Tetteh

Hannah Elizabeth Torgesen

Marissa Riley Vanberkom-Koch

Lilian Micheal Walker

Benjamin Lee White

Ryan Jack Williams

Christian Daniel Wolpert

Julia Claire Bastos Wright

Drew William Youngson

Kaitlyn Isabella Zhou

Ameera Zobayer

Honors

Antonio Tyrese Banks

Treon Emory Barkley

Trinity Jade Boone

Matthew John Bussell

Chloe Michelle Cable

Maria Guadalupe Calletano Vargas

Shaun Matthew Carson

Maximiliano Belyovski Cervantes

Sanai Asnette Chase

Matthew Ian Clarke

Jordan Nathaniel Daley

Zachary Lee Davis

Myles Everett Dorsey

Kyle Francis Dursee

Jevontae Alexander Fearwell

Samuel Curtis Fletcher

Olivia Simone Foster

Ta'niya Arieale Goldring

Jayla Imani Green

Terrence Demetrius Green Jr.

Hannah Louise Gunn

Logan Michael Heitmeyer

Glendon Scott Hipp

Kaitlyn Brooke Howard

Morgan Marie Huntt

Maurice Terrell Kent Jr.

Desteni Kalese Long-Hughey

Georgina Elizabeth Melendez

Samaria Nicole Miles

Gabriel Pierce Bailey Mimay

Hannah Elizabeth Morgan

Erika Leigh Nevis

Sybielle Selynn Nocillado

Eliora Diane Park

Marquis Jay Proctor

Benjamin Willis Ragan

Aaliyah Marie Roman

Talon Thomas Dyson Saunders

David Juyong Shim

Riley Elizabeth Stanford

Jayla CaRyn Thomas

Gerchel Mae Paragas Toledo

Wilfred Familar Vergara

Danielle Leigh Wade

Nicole Marie Wise

Eminy Zhang

Merit

Lucas Allen Balajo

Desmond Micah Barnes

Antonio Tomas Betancourt Cantu

Marques Alexander Bowe

Rebecca Lynn Browne

Madelyn Rose Burkhardt

Jeremy Scott Case

Juan Jesus Cervantes Corona

Danajah Tyjahnay Chase

David Michael Chiavaroli

Sean Patrick Davis

Damon Henry Dockins II

Kaydence Christine Drys

Tyrese Isaiah Fryar-Eaton

Daniel Isaiah Garrison

David Alexander Green

Tyara Louise Hawkins

Jennavie Brooke Hindle

Amiriah Ayanna Michelle Holmes

Camren Blake Huffman

Jeremiah Keith Jones

Karl Thomas Kent

Victoria Anne Kreal

Shakia Amani Lawrence

Alicia Danielle Linn

Jalen Da'Marcus Marable

Joseph James McCarthy

Joshua Robert Montgomery

Ra'Naisha Latrice Montgomery

Joseph James Oakes

Jamie Irene Prinsen

Donovan Alexander Purdon

Zakiyah Imani Jali Purdy

Kaiden Sebastian Quade

Marshayla Trenala Queen

Javaughn OShay De-Andre Ramsay

Noah Christopher Ritter

Janelle Marie Rodriguez Gonzalez

Eden Katerra Somerville

Alexander Louis Stewart

Alexus Nicole Thomas

Rodneisha Elaine Thomas

Tyler Montgomery Wade

Dorian Amir Williams

Ziyanna La'Faye Williams

Tomas Darian Winston

Trevon Joseph Young