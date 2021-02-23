Great Mills High School second quarter honor rolls
Grade 9
High honors
Annalise Rose Aaron
Alison Bailey Anhalt
Saniya Sanjay Apte
Alana Marie Ball
Starr Angel Blue
Taylor QuaMay Bowers
Ryan Christopher Brelage
Carter Annmarie Brotherton
Ryan Naki'e Brown
Jesse Daniel Burks
Nevaeh IyAnna Bush
Niccolo James Lee Capones
Jonah Albert Chaillou
Ivan James Chiu
Sean Issei Cooper
Jasmine Burley Craft
Sydney Rana Crownover
Jacob Dane Deceuninckvancapelle
Alexander Joseph Dennis
Ciearra Lynne Drury
Keyanna Lashay Dyson
Sasha Addysen Edinger
Victoria Skye Edinger
Brienne Gael Foster
Kaia Elisabeth Ganzell
Jamiyah Arieanna Gross
Henry Daniel Hawkins
Dylan Elise Huntt
Queenie Valencia Ingal
Katrina Kitao Iskey
Sheryl Maria Joe
Kaylee Marie Johnson
Christine Mae Kan
Joseph William Kelly
Aaliyah Angelina Kilson-Thomas
Matthew Robert Krawczyk
Eli Martin Leopold
Kodi Michaela Long
Lindsey Abalos Magpuri
Sydni Renee Mebane
Kylie Michelle Mesmer
Benjamin Samuel Messer
Brock Evan Midkiff
Stephanie Gisselle Moran
Samantha Diva Morrison
Kimberly Elizabeth Mumper
Brea Marie Nahaj-Taylor
Leslie Hannah Pope
Mark Philip Reineke
Jeriko Draven San Roman
Clara Emilia Silva
Colin Foster Smith
Amelia Denise Stone
Jonah Jens Tannas Jacobson
Teonne Jaquis Thomas
Achya Zobayer
Honors
Abiola Sharon Agboola
Grace Mahoney Anderson
Eric Kekoa Angay
Melissa Lynn Applebaugh
Kemauri Tevon Blackwell
Wes Logan Boyers
DeReonna Kanese Bush
Avionna Nashae Butler
Olivia Elaine Caparratto
Valeria Cervantes Corona
Elizabeth Ann Childs
Dominic Orion Connelly
Amaya Nicole Garrett
Nicole Kelly Gerkin
Dominique Angelina Guenther
Rhylee Lynne Kelley
Tyrese Laureano Perez Losarito
Jocelyn Imani Lyons
Savannah Elizabeth McCombs
Scarlett Monsivais Herrera
Justin Louis Morgan
Angelina Renee Nunez
Ni'Azia Jenique Denise Parker
Paavan Nileshbhai Patel
Mya Renae Pope
Alexander Joseph Prior
Anna Grace Redman
Jaelyn McKenzie Reyes
Kaylynn Elizabeth Riley
Sofia Leonor Silva
Dylan Lucas Sperlin
Jayden Michael Steill
Alessandro Rees Stephens
Marisa Noelle Taylor
Ethan Carl Torgesen
Isaiah Dayshaun Wade
Alexandra Elizabeth Wanack
Ashby Nicole Watts
Desmond Andreous Williams
Merit
Zhniyah La'Shae Anderson
Alexis Marie Bell
Adriana Janea Brothers
Alexander Christian Brown
Trinity Leelani Calabro
Amiiyah Nevaeh Calhoun
Monique La'Faye Chisholm
Josiah Vladimir Clark
Roger Lee Corder Jr.
Genesis Lynn Cruz-Castillo
Prince Danielle Lijat David
Camryn Teresa Davis
Jaylin Raeauna Elam
Chandler Anthony Finch
John Cormac Fitzgerald
Andrew Michael Leon Flores
Gabrielle Larise Graves
Kamaal DeMarion Guzeh
Alesis R Hartmann
Braden Thomas Johnson Jr.
Calvin Patrick Johnson
Jamison Royce-Carroll Johnson
Matthew Skye Keister
Makayla Sanai Kittrell
William Tilghman Lambert
NiaMora Delise Lopez
DeSean Anthony Miles
Meagan Savilla Moore
Brooks Raymond Morris
Hyacimine Eyram N'Mena
Marianne Page Nelson
Noah Michael Phillips
Madeline Rose Quade
Lilly Marie Rakes
Jason Leonard Raley
Lucas Paul Raney
Megan Ann Reppel
Sophia Rhea Ringling
Niya Chana Risper
Kayla Simone' Rorie
Samuel Alberto Ruiz Jr.
Deven Avinash Seenath
Jason Edward Tackett II
Luke David Canlas Thompson
Connor Quinn Tomasic
Indiago Rose-Ann Virgil
Addison Rose Willey
Joseph Vernon Wood
Andrew Charles Young
Grade 10
High honors
Abigail Bianca Bayola
Synerah Aurbara-Kahmicia Beckett
Ava Isabel Betancourt Cantu
Jeremy Miguel Bolden
Sarah Elizabeth Brookhart
Kemesha Antonette Burgess
Keiji Arceo Cabanacan
Eliza Hyunhee Cha
Kristina-Rae Carable Chan
Mason Robert Chandler
Matthew William Coffman
Brooke Marie Colonna
Emma Grace Cooper
Devon Joseph Cox
Eva Catalina de Leon
Lilly May Doughty
Eli Benjamin Dunbar
Colin Walter Dursee
Kaitlyn Marie Foster
Adara Elinor Fritz
Kade Douglas Funyak
Sofia Lin Galletti
Nadine Agustin Hamilton
Daniel Andrew Hickey
Degan Michael Hillyard
Eric Russell Hoffman
Layne David Howe
Nicole Renee Hyatt
Zakaria Ibrahim-Jirair Jabr
Joshua Sein Kim
Sa'Niyah Dyamond Lacy
Rylan Zachary Langley
Tyler David Ludlow
Cal Thomas Mattei
Peter Thomas McDevitt
Rebekah Neema Meja
Dorothy Grace Muir
Zoe Nicole Newman
Bao Linh Cao Nguyen
Julia Pearl Nilsson
Kathleen Keely O'Toole
Roshan Manoj Panwala
Kenneth Gabriel Patke
Kyaira Marie Perry
Breauna Alethia Petty
Timothy Scott Reardon
Dylan Eduardo Restrepo
Keegan Alexander Sanders
Dominic Anthony Schneider
Bethany Nicole Seanor
Ria Ronak Sharma
Ashley Nicole Smalley
Scott Cooper Sokoloff
Michael Elijah Solomon
Tayler Sania Spence
Latrell Jonthan Lamar Stevens
Jonathan David Stevenson
Grace Josephine Stumm
Ryan Sven Torgesen
Ayden Jewel Van Der Smissen
Jeremiah Aaron Vanzego
Morgan Leigh Watkins
Tiyahna LaKieya Wilkins
Adalynn Faith Williamson
Viviana Young
Hafsa Zahid
Veronica Annabella Zhou
Honors
Daniel Jeremiah Aaron
Jason Howard Altizer
Arne Edwin Anderson IV
Ayden Xavier Barr
Alyssa Sydney Brown
Kenneth Dion Byrd Jr.
Gabriel Aaron Cannavo
Georgia Normia Chase
Joseph Edward Davis
Samuel William Dreikorn
Taylor Raeann Epting
Aidan Thomas Fitzgerald
Andrew Blake Floyd
Erick Diego Guzman Lopez
Isabelle Josette Harden
Wrenn Miller Harney
Jared Mclerson Harry
Jasmine Alize' Hooper
Luke Daniel Ichniowski
Ella Nicole Kitchen
Tessa Grace Knott
Joseph Peter Lang
LaNecia Danyell Leak
Alana Janee' Lincoln
Connor James Luettgenau
Anthony Jacob Macchione
Liam Patrick McCarthy
Ciara Nicole Neal
Jasmine Jacqueline Nobles
Danissa Patrice Ortega
Haley Maricel Padilla
Catalina Isabela Perez
Saniya Ineka Proctor
Madeline Katherine Raines
Juliana Christine Roman
Victoria Agaby Sabella
Esa Salih Salcedo
Joshua Daniel Pangilinan Salvacion
Flora Eileen Concel Santos
Ryan Greenlaw Sapp
Donovan Abubakar Sesay
Hannah Victoria Sheely
Andre Kayle Stone
Chantel Janay Thomas
Paige Elizabeth Trumpower
Ta'Nyah Marie Washington
Kai'lee Danae Williams
Mya Darnae Wise
Malcolm-Ralshad Teba Wordsworth
Merit
Noe May Baker
Kya Rose Barkley
Dasean Markus Beggs
Christopher John Bell
Emily Brianne Bell
Jacob Douglas Blackstone
Miana Vonyett Bridges
Jayveion Nyzaire Butler
Jocelyn Ambroisia Cacek
Kayden Wesley Chandler
Amyra Mari Chase
Isaiah Dewayne Chase
Thomas William Christopher II
Scott Francis Clark
Kaleb Alexander Daley
Noah John Daugherty
Michael Deangelo Davis Jr.
Alyssa Ann Flowers
Adonis Valentino Gaspard
Eivin Osiris Gonzalez-Rivera
KeVon Xavier Goodman
Qyntel Caron Gordon
Liliana Bryn Henderson
Mori'ja Na'Shae Renee' Hicks
Amar Marquez Holiday
Harrison Wallis Holt
Nnanna Paul Raymond Iroanya
Timyla Ja Sharia Keyes
Samuel Eryk Lambert
Jason Ricardo Martinez Ramos
Jaycob Ethan Misitis
Frank Moran
Freddy Moran
Skylia Rae Nelson
Lana Marie O'Mara
Jonathan Charles Pharis
Abigail Morgan Postus
Zia Alizabeth Powell
Alexander Luciano Quinn
Darren Michael Reeves
Alexander Randy Rex
Lauren Kiersten Rice
Jonah Raymond Richardson II
Juan Daniel Salazar-Guzman
Breanna Marie Shewbert
Breeanna Renee Smith-Geisbert
Eyron Benigno Tapia-Sibri
Ellis Frost Thompson
Matthew Lee Thompson
Ka'Von Kelvin Turner
Zamaria Jewell Walker
Ivy Sue Elizabeth Watson
Jada Kae Whigan
Omari Melvin Wilson
Sofia Elaine Womack
Faith Nia Wren
Hayden Samuel Yokley
Nathan Edward Young
Grade 11
High honors
Morgan Leigh Anderson
Jaedon Tamunoibim Aso
Ave' Limone Bennings
Braxton Wade Bonilla
Gabriella Marie Bowes
Devin Lee Bowling
Mason Cole Boyers
Nakiyah Monae' Brooks
Cooper Elizabeth Brotherton
Jhnya Cinae' Coralie Brown
Mina Danielle Butler-Thomas
Maria Guadalupe Cano
Martha Alicia Castillo Gonzalez
Edward Anthony Sarria Castro
Sophie Wong Chan
Rosanna Marie Combs
Kyle James Cooper
Angelica Teresa Correa Cruz
Mitchell Ray Crownover
Robert William Dodge Jr.
Kaelyn Elizabeth Dowd
Myanna Zanay Dyson
Savannah Chanel Dyson
Sean Daniel Eby
Troy Seiji Echols
Riley Jeanne Edgar
Anabel Jane Eschenbrenner
Tomeshia De-Nae Ford
Niurka Melissa Garcia Lemus
Josie Lynn Garner
Sarah Jane Gill
Aiden Gonzalez
Kaiya Isabel Haines
Drue Beverly Harney
Beau William Hawkins
Holland Ruth Henderson-Boyer
Jazlyn Marie Hernandez
Samuel James Hewlett
Dennis Patrick Hickey
Bo Aaron Hunt
Christina Claire Klobnock
Kristen Renae Kohler
Caroline Elizabeth Lancaster
Matthew Huza Lange
Ryan Huza Lange
Raisa Edwige Scheufele Lees
Michelle Yan Lin
Lauren Michelle Long
Alexandra Marie Marks
Austin Dominick Messina
Phillip Parker Morgan Jr.
Emily Alice Musgrove
Perrin Shanta Proctor
Anjali Chetan Raheja
Savannah Paige Raley
Evelynn Daye Rhodes
Paris Ashley Roberson
Natalia Adriana Salazar-Guzman
Abigail Nicole Sandberg
Lance Michael Santos
Seth Robert Sebacher
Kevin Sung Ju Seo
Colin Gage Sepos
Alexander Michael Seskar
Sarah Elizabeth Simpson
Noah Benjamin Skinner
Erika Jane Smith
Joseph Ford Stone IV
Julia Elizabeth Sullivan
Lillian Emma Thompson
Daniel Colton Ulrich
Andrew Michael Vandergrift
Jillian Jenna Waxman
Landon James Wolfrum
Soo Jin Michelle Won
Benjamin Yang
Lillian Ruth Yeatman
Honors
Kyla Marie Barnes
Clay Jacob Breidenbach
Jalon Dontrell Briscoe
Gaberiel Brito
Tiffany Elizabeth Brodigan
Alaysha Janay Davis
Blake Allan Edinger
Hannah Cher-lynne Ehlert
Elizabeth Tiana Evereteze
Timothy James Fisher
Brandon Sha Ron Gray
Clare Sudie Greenwell
Maranatha Jeannen Harry
Gregory Allen Henderson Jr.
Nicole Joy Hendrickson
Joseph Thomas Holdsworth
Samantha Iqbal
Brandon Lee Jinnette
Megan Elizabeth Knott
Lilly Diane Lawson
Alaina Lynn Loaiza
Alexandra Eleanor Long
DeAndre Jemel Mays
Jordan Armani McCoy
James Francisco Takeshi Nakamoto
Selena Marie Owens
Tristen Edward Peel
Bronte Elizabeth Pepper-Hicks
Collin Elijah Polk
Corinne Elizabeth Potthast
Shannon Nicole Quade
Laloni Abrianna Robinson
David Alan Thompson
Tajzhay Lynay Tuller
Hampton Joseph Watts
Christopher Eustace Wilcox
Austin Lee Williams
Carl Donta Wood Jr.
Merit
Patrick Daniel Albright
Kae Shaun Lee Andrews
Karalyn Nancy Ashenfelter
Skylar Reese Blackwell
Tahj Darnell Briscoe
Robert Joseph Browne
Arianna Martina Campbell
William Collin Cole
Jessica Lynn Collins
Sadie May Corbin
Kayle Alexus Dunn
Dravin Stephen Erdolino
Jessica Rae Fillebrown
Elana Lynzey Frazier
Nickyi Devon Green
Kiara Jane Hubbs
Nashma Omalara Hudson
Larry Eugene Huffman III
Taron Wesley Jones
Mitchell Berkeley Lallande
Staci Marie Lang
Jaylin DeVante Lawrence
QuRon Anthony Leatherwood
Britney Ann Nguyen
Andrew Lee Payton
Ludvin Anibal Perez Garcia
Rogelio James Quicho
Alexandre Lee Reece
Alexandra Elisabeth Russell
Rickhi Lavelle Smith
Litzy Aimel Torres
Abhram Velarde Solano
Marcus Deanglo Wade
Erica Nicole Warner
Taliyah Ann Nicole Washington
Faith Elizabeth Whorl
Nolen Allan Willey
Devin Malik Winder
Ian Lucas Woodard
Grade 12
High honors
Sarah Pualani Angay
Tyler Wesley Arends
Erica Lynn Audy
Katherine Anne Marie Baxter
Ashley Taylor Bias
Michaela Lynne Gabrielle Braley
Mark Andrew Guilas Britos
Sonia Natalia Bugler
Leah Johnston Carroll
Cole Garrett Conjelko
Moira Elizabeth Cooper
Andrea Nicole Datan
Julia Noelle Davis
Maleigha Shona Davis
Iyona Nashae Dorsey
Leanna Jo Eldridge
Michael Joseph Felton
Jolie Rose Ganzell
Patricia Villapaz Gaydar
Alyssa Marie Gray
Savanna Daisy Hahn
Makenna Lachon Hall
Victoria Tyinse Alexandria Harris-Dove
Alexis Renee Hartzell
Timothy Robert Hash
Finn Robert James Hildebrandt
Nicholas Michael Hill
Claire Wanda Ichniowski
Genesis Valencia Ingal
Aysia Nichole Johnson
Abby Raquel Joseph
Evelyn Jury Kim
Alexis Christine Knezek
Kate Elizabeth Knezek
Sophia Renee Kreider
Matthew Arthur Lancaster
Samantha Mae Lang
Regan Savannah Lillard
Ryan Lucas Lohr Lowe
Kailyn Marie Luettgenau
Michael Jon Lux
Casey Maxine McClellan
Olivia Paige Mesmer
Lydia Grace Morris
Erica Lee Nelson
Minh Hai Nguyen
Junhua Peng
Ebun-Oluwa Faith Popoola
Vinay Pundith
Madison Brooke Pyles
Sausan Maryam Rahman
Ethan Daniel Ray
Andera Jean Rivera
Joshua James Robbins
Aniah Kamille Roberts
Jazlyn Makayla Saunders
Arlea Lenee Saxon
Emma Renee Seanor
Kaitlyn Elizabeth Sokoloff
Julia Lynn Stevenson
Jason Hunter Stone
Selena Flores Tetteh
Hannah Elizabeth Torgesen
Marissa Riley Vanberkom-Koch
Lilian Micheal Walker
Benjamin Lee White
Ryan Jack Williams
Christian Daniel Wolpert
Julia Claire Bastos Wright
Drew William Youngson
Kaitlyn Isabella Zhou
Ameera Zobayer
Honors
Antonio Tyrese Banks
Treon Emory Barkley
Trinity Jade Boone
Matthew John Bussell
Chloe Michelle Cable
Maria Guadalupe Calletano Vargas
Shaun Matthew Carson
Maximiliano Belyovski Cervantes
Sanai Asnette Chase
Matthew Ian Clarke
Jordan Nathaniel Daley
Zachary Lee Davis
Myles Everett Dorsey
Kyle Francis Dursee
Jevontae Alexander Fearwell
Samuel Curtis Fletcher
Olivia Simone Foster
Ta'niya Arieale Goldring
Jayla Imani Green
Terrence Demetrius Green Jr.
Hannah Louise Gunn
Logan Michael Heitmeyer
Glendon Scott Hipp
Kaitlyn Brooke Howard
Morgan Marie Huntt
Maurice Terrell Kent Jr.
Desteni Kalese Long-Hughey
Georgina Elizabeth Melendez
Samaria Nicole Miles
Gabriel Pierce Bailey Mimay
Hannah Elizabeth Morgan
Erika Leigh Nevis
Sybielle Selynn Nocillado
Eliora Diane Park
Marquis Jay Proctor
Benjamin Willis Ragan
Aaliyah Marie Roman
Talon Thomas Dyson Saunders
David Juyong Shim
Riley Elizabeth Stanford
Jayla CaRyn Thomas
Gerchel Mae Paragas Toledo
Wilfred Familar Vergara
Danielle Leigh Wade
Nicole Marie Wise
Eminy Zhang
Merit
Lucas Allen Balajo
Desmond Micah Barnes
Antonio Tomas Betancourt Cantu
Marques Alexander Bowe
Rebecca Lynn Browne
Madelyn Rose Burkhardt
Jeremy Scott Case
Juan Jesus Cervantes Corona
Danajah Tyjahnay Chase
David Michael Chiavaroli
Sean Patrick Davis
Damon Henry Dockins II
Kaydence Christine Drys
Tyrese Isaiah Fryar-Eaton
Daniel Isaiah Garrison
David Alexander Green
Tyara Louise Hawkins
Jennavie Brooke Hindle
Amiriah Ayanna Michelle Holmes
Camren Blake Huffman
Jeremiah Keith Jones
Karl Thomas Kent
Victoria Anne Kreal
Shakia Amani Lawrence
Alicia Danielle Linn
Jalen Da'Marcus Marable
Joseph James McCarthy
Joshua Robert Montgomery
Ra'Naisha Latrice Montgomery
Joseph James Oakes
Jamie Irene Prinsen
Donovan Alexander Purdon
Zakiyah Imani Jali Purdy
Kaiden Sebastian Quade
Marshayla Trenala Queen
Javaughn OShay De-Andre Ramsay
Noah Christopher Ritter
Janelle Marie Rodriguez Gonzalez
Eden Katerra Somerville
Alexander Louis Stewart
Alexus Nicole Thomas
Rodneisha Elaine Thomas
Tyler Montgomery Wade
Dorian Amir Williams
Ziyanna La'Faye Williams
Tomas Darian Winston
Trevon Joseph Young