Kings Christian Academy third quarter honor rolls
Grade 1
Principal's honors
Praise Adeyemo
Solomon Downs
Carl Hager
Eva Katzenberger
Landyn Lawrence
Matthew Perraut
Emerson Rayford
Megan Somerville
Honors
Mason Burch
Elizabeth Buyert
Caden Cannon
Aleena Hughes
Addie Knipmeyer
Deon Singleton
Grade 2
Principal's honors
Astrid Barbins
Evelyn Ching
Emily Fielding
Carter Kennedy
Emma Mashtare
Brennan O'Neil
Reagan Theesen
Skylar Thompson
Gavin Whatley
Honors
Nolan Boles
Nicole Boyadjieva
Marisa Hadley
Liam Hamilton
Joshua Hurst
Gabe Krasnesky
Liam Mcbride/Howland
Caden VanDenBos
Grade 3
Principal's honors
Daijah Charlton
Scarlett Fairfax
Hailey Faunce
Arissa Flores
James Kennedy
Rowan Murray
Judah Pamblanco
Lily Straub
Honors
Penelope Abad
Daniel Cooper
Caden DeBosky
Thomas Gravdahl
Bella Lyon
Adelyn VanDenBos
Grade 4
Principal's honors
Amelia Cannon
Ella Carver
Jaden Cheah
Bryn Jones
Kendall Lynch
Teagan Ryan
Reagan Salada
Sheldon White
Honors
Rebecka Brown
Kynleigh Conner
Elisha Dunbar
Dominic Fuller
Victoria Grissom
London Johnson
Ava Peacher
Olivia Peacher
Cadence Roth
Tyler Wood
Grade 5
Principal's honors
Matthew Allen
Anna Beamon
Preston Ching
Raegan Gantt
Camily Getscher
Lydia Harelson
Savannah Pierce
Jackson Pompizzi
Abby Shaw
Emma Smith
Josephine Stewart
Chloe Stoker
Za’Hanna Walker
Honors
Sev Bryant
Brianna Cheah
Isabella Cooper
Emma Gravdahl
Emerson Gutman
Mariah Hadley
Juliet McGrane
Grade 6
Principal's honors
Makai Armstrong
Damian Flores
Emma Johnson
Grace Kimball
Hannah Mack
Ben Santos
Ben Scameheorn
Emily Somerville
Lexi Woode
Honors
Lilliana Baker
Adriana Barreto
Eli Hogg
Cameron Ramirez
Aalyiah Singleton
Grade 7
Principal's honors
Annabelle Allen
Kelvin Baldwin
Luke Beamon
Lily Kate Carver
Abigail Ching
Madison Fenelon
Abigail Graham
Kelby Guy
Sydney McGrane
Courtney Perraut
Carter Syler
Maddy VanCuren
Gunnar Willen
Lucy Woods
Honors
Holton Bickel
Sophia Cannon
Aubrey Gutman
Brooke Guy
Annabelle Hurst
Andrew Knepp
Emma Lovelace
Chase Northam
Daniel Nunez
Rylee Polk
Arran Scott
Grade 8
Principal's honors
Amanda Allen
Anya Barbins
Abigail Brown
Allison Campbell
Grace Harris
Reagan Krukar
Charlynne Lowe
Madison Mason
Brianna Northam
Tori Perryman
Grace Rog
Miranda Short
Kaleigh Stone
Olivia Tomechko
Grade 9
Principal's honors
Matthew Herbert
Baylen Moser
Alex Pompizzi
Honors
Karly Baldwin
Janae Carr
Krystalee Dearstine
Shane Fitz
Rylie Guy
Kara Willen
Grade 10
Principal's honors
Hannah Brown
Caroline Carver
Andre Davis
Ava Dorsey
Lindsay Inouye
Drake Kimball
Hyeonseob Lee
Andrew Warner
Honors
Weston Altmann
Blake Gibson
McKenna Hill
Chase Latham
Grade 11
Principal's honors
Morgan Behe
Amber Campbell
Adelina Herbert
Ted Kelly
Harrison Lynch
Bridget McLellan
Sebastian Neme
Kaity Northam
Brandon Pullias
Garrison Smith
Zoe Taylor
Noah Tobler
Honors
Emily Brinkley
Lance Harelson
Kaitlyn Russo-Barnes
Grade 12
Principal's honors
Alexis Allegra
Rhianna Billings
Jania Bond
Faith Fitz
Emma Harris
Krista Hurst
Olivia Hutchens Rocha
Alexis Igtos
Aimee Pentermann
Emma Smith
Ethan Tobler
Honors
Jeremaiah Adeyemo
Liam Marshall
Anderson Reed