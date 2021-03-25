Kings Christian Academy third quarter honor rolls

Grade 1

Principal's honors

Praise Adeyemo

Solomon Downs

Carl Hager

Eva Katzenberger

Landyn Lawrence

Matthew Perraut

Emerson Rayford

Megan Somerville

Honors

Mason Burch

Elizabeth Buyert

Caden Cannon

Aleena Hughes

Addie Knipmeyer

Deon Singleton

Grade 2

Principal's honors

Astrid Barbins

Evelyn Ching

Emily Fielding

Carter Kennedy

Emma Mashtare

Brennan O'Neil

Reagan Theesen

Skylar Thompson

Gavin Whatley

Honors

Nolan Boles

Nicole Boyadjieva

Marisa Hadley

Liam Hamilton

Joshua Hurst

Gabe Krasnesky

Liam Mcbride/Howland

Caden VanDenBos

Grade 3

Principal's honors

Daijah Charlton

Scarlett Fairfax

Hailey Faunce

Arissa Flores

James Kennedy

Rowan Murray

Judah Pamblanco

Lily Straub

Honors

Penelope Abad

Daniel Cooper

Caden DeBosky

Thomas Gravdahl

Bella Lyon

Adelyn VanDenBos

Grade 4

Principal's honors

Amelia Cannon

Ella Carver

Jaden Cheah

Bryn Jones

Kendall Lynch

Teagan Ryan

Reagan Salada

Sheldon White

Honors

Rebecka Brown

Kynleigh Conner

Elisha Dunbar

Dominic Fuller

Victoria Grissom

London Johnson

Ava Peacher

Olivia Peacher

Cadence Roth

Tyler Wood

Grade 5

Principal's honors

Matthew Allen

Anna Beamon

Preston Ching

Raegan Gantt

Camily Getscher

Lydia Harelson

Savannah Pierce

Jackson Pompizzi

Abby Shaw

Emma Smith

Josephine Stewart

Chloe Stoker

Za’Hanna Walker

Honors

Sev Bryant

Brianna Cheah

Isabella Cooper

Emma Gravdahl

Emerson Gutman

Mariah Hadley

Juliet McGrane

Grade 6

Principal's honors

Makai Armstrong

Damian Flores

Emma Johnson

Grace Kimball

Hannah Mack

Ben Santos

Ben Scameheorn

Emily Somerville

Lexi Woode

Honors

Lilliana Baker

Adriana Barreto

Eli Hogg

Cameron Ramirez

Aalyiah Singleton

Grade 7

Principal's honors

Annabelle Allen

Kelvin Baldwin

Luke Beamon

Lily Kate Carver

Abigail Ching

Madison Fenelon

Abigail Graham

Kelby Guy

Sydney McGrane

Courtney Perraut

Carter Syler

Maddy VanCuren

Gunnar Willen

Lucy Woods

Honors

Holton Bickel

Sophia Cannon

Aubrey Gutman

Brooke Guy

Annabelle Hurst

Andrew Knepp

Emma Lovelace

Chase Northam

Daniel Nunez

Rylee Polk

Arran Scott

Grade 8

Principal's honors

Amanda Allen

Anya Barbins

Abigail Brown

Allison Campbell

Grace Harris

Reagan Krukar

Charlynne Lowe

Madison Mason

Brianna Northam

Tori Perryman

Grace Rog

Miranda Short

Kaleigh Stone

Olivia Tomechko

Grade 9

Principal's honors

Matthew Herbert

Baylen Moser

Alex Pompizzi

Honors

Karly Baldwin

Janae Carr

Krystalee Dearstine

Shane Fitz

Rylie Guy

Kara Willen

Grade 10

Principal's honors

Hannah Brown

Caroline Carver

Andre Davis

Ava Dorsey

Lindsay Inouye

Drake Kimball

Hyeonseob Lee

Andrew Warner

Honors

Weston Altmann

Blake Gibson

McKenna Hill

Chase Latham

Grade 11

Principal's honors

Morgan Behe

Amber Campbell

Adelina Herbert

Ted Kelly

Harrison Lynch

Bridget McLellan

Sebastian Neme

Kaity Northam

Brandon Pullias

Garrison Smith

Zoe Taylor

Noah Tobler

Honors

Emily Brinkley

Lance Harelson

Kaitlyn Russo-Barnes

Grade 12

Principal's honors

Alexis Allegra

Rhianna Billings

Jania Bond

Faith Fitz

Emma Harris

Krista Hurst

Olivia Hutchens Rocha

Alexis Igtos

Aimee Pentermann

Emma Smith

Ethan Tobler

Honors

Jeremaiah Adeyemo

Liam Marshall

Anderson Reed