Leonardtown High School 2020 graduates

Megan Ashley Abbett
Lawson Thompson Abell
Kaya Michele Adriani
Connor Austin Ahern
Nathan Scott Ahlberg
Ethan Christopher Albright
Nawal Omar Ali
Anthony Charles Allen
Asia Breanna Allen
Raegan Elizabeth Alvey
Jordan Raye Amspacher
Devin Rayshon Anderson
Hayleigh Nichole Anderson
Matthew Patrick Andrasik
Madelyn Grace Argobright
Hayden Dayle Arnett
Aidan Kyle Ashby
Andrew Mitchell Aus
Joslynn Marie Austin
Claire Noel Bacon
Isabella Eileen Badia
Isaac William Baldauff
Griffin Patrick Ball
Margaret Halla Kori Ballengee
Christopher Michael Baumann
Logan Robert Bean
Sarah Reamy Bean
Hannah Marie Bello
Evan Daniel Bennett
Rylan Robert Bennett
Taylor Luke Benson
Alainah Emmanuelle Bequio
Parker Jaden Bergeski
Brian Scott Bieshelt
Kelly Marie Biglin
Anthony Ellis Birch
Caitlin Louise Bird
Jason Lee Blair
Gabrielle Joan Blew
Samantha Lee Blottenberger
Russell Thomas Bly
Matthew Richard Bobrowski
Sydney Samantha Bokenhagen
Robert Ray Boles III
Makayla Elizabeth Bonds
Manuel Evaristo Bonilla
Amber Elizabeth Borror
William Tyler Boswell
Sami Shawn Bouhussein
Caleb Nathaniel Bowen
Hannah Kathleen Bowers
Tori Lynn Bowles
Jaelyn Mackenzie Boyce
Anna Elizabeth Boyd
Myrissa Leighann Breeden
Naomi Michelle Brewer
Garrett Evan Bridgwater
Lillian Jasmine Brink
Claire Noelle Broadhead
Logan Zachary Brock
Haley Anabell Brooks
Kyrian Jonaz Brooks
Summer Nicole Brooks
Victoria Elizabeth Brooks
Juvawn Timothy Broome
Kyleigh Morgan Broome
Joseph William Brown
Kendrick Isaiah Brown
Madison Grace Bruns
Rebecca Michelle Burkhardt
Grayson Elizabeth Burmeister
Tamara Breon Bush
Ajani Comere Butler
Antonio Maurice Butler
J'Naiya Denise Butler
Samuel Edmund Butler III
Blake Thomas Byrnes
Calixto Castillo Calangi III
Johnnie Tyler Caldwell
Hannah Lynn Callander
John Patrick Cameron Jr.
William Daniel Cameron
Jalen Keyshawn Camp
Deaven Joseph Cambpell
Michael Justin Campbell
Emily Anne Carpenter
Alisha Janeal Carter
Jasmine Rolanda Carter
Joshua David Carter
Dylan Nathan Casoni-Burch
Tatiana Alba Chan
James Peter Chandler
Colin Justin Chant
Travis Richard Chism
Thomas Miles Chivers
Zachary Douglas Claus
Elizabeth Anne Click
Nicola Ann Cocimano
Seth Nathaniel Colson
Nathan Garrett Colyer
AnnaRosa Marie Conner
Andrew Francis Cooper
Cobe Daniel Corcoran
Kierra Janae' Courtney
Ashley Lynne Cox
Matthew James Cox
Lauren Rose Crandall
Matthew James Crandall
Joseph Lindsey Cranford IV
Taylor Marie Crute
Casey Leoncio Cruz
Hannah Gail Curley
Austin Alan Dailey
Bransdon Lane Danhour
Owen Marshall Darden
Dane Anthony Darnall
Angelo Cleofe Dashnaw
Breanna Alexis Davis
Chace Austin Varian Davis
Christian Anthony Davis
Hannah Ellen Davis
Jack Michael Davis
Zachary Stone Davis
Jacob Lee Daye
Ashlin Nichole Ayers Dean
Chloe Lynn Dean
Jadyn Theren Dean
Trent Anthony Dean
Rachel Marie deBrabander
Chloe Aleesha Denley
Nashia Amani-Fayjah Devonish
Garrett Thomas Diggle
Dialo Diop
Samantha Dianne Dishong
Danielle Jade Dixon
Logan Julian Donnelly
Bentley Summer Dorics
Gabriella Jeanne Dorsey
Sean-Patrick Anthony Douglas
Dallas Austin Downs
David Matthew Dunn
Luke Thomas Duswalt
Anya May Dziura
Kyle Connor Edwards
Tyler Even Egeli
Cole Hudson Eible
Jordan Mackenzie Ellis
Erin Megan Ely
Madelyn Elizabeth Engel
Brianna Batelka Englert
Tavon Maurice English
Angelica Louise Enriquez
Desiree Haley Evans
Nathan David Evans
Kasarachi Sara Ezeakolam
Jakob Christopher Fairfax
Josephine Erin Staley Fallon
Chloe Genette Fehlberg
Riley Nicole Ferguson
Kasey Lynn Ferm
Veronica Alexandra Silva Fernandez
Thomas Ray Filloramo
Hailey Alyssa Findley
Piper Elizabeth Finn
Bailey Lynn Fleury
Calvin Joseph Flippin
Robert William Floccari
Lia Triniti Foster
Lydia Diann Fowler
Corinne Marie Fuller
Lyndsey Marie Fuller
Hailey Abigail Furse
Kelin Ashleigh Rose Gaddis
McKenna Erin Gallagher
Ashley Nicole Gantt
Amber Nicole Garcia
Charles Robert Garner Jr.
Damitreus Trey Shawn Garner
Victoria Paige Garren
Kelley Jane Garrison
Jacob Daniel Gaskin
Rachel Paige Geiger
Christina Grace Georgiou
Ryan Michael Gibson
Alexis Nicole Gill
Shianne Lynn Gill
Heather Mae Gilmore
Kaitlyn Ann Goldstein
Alexia Renee Gorman
Brandon Caleb Grabenstein
Rebecca Marie Graeme
Arthur David Graessle
Mattison Alana Graves
Blaine DeRicco Greene II
Vanessa Calhoun Gregorio
David Shawn Griffin Jr.
Hailey Autumn Groves
Taylor Virginia Guice
Ecudemio Gabriel Gutierrez
Chloe Nicole Guy
Eric Michael Guy
Tessa Lynn Haley
Michael Bryan Hall Jr.
Grace Karen Hammett
Annilee Jane Hampton
Kobe Douglas Harris
Chloe Olivia Harsha
Katelyn Marie Hatchett
Kaitlyn Marie Hayes
Xan Michael Hayes
Hannah Noelle Haynes
Dylan Thomas Henderson
William Cody Henderson
Mason James Hepp
Asia Janae Herbert
Jamauri Darnell Herbert
Myron Anthony Herbert Jr.
Tyreke Dajuan Herbert
Paul Anthony Hewitt III
Noel Evelyn Higgins
Jarrett Austin Higgs
Jordan Paige Higgs
Donovan Osbourne Scully Hildreth
Katie Marie Hill
Montgomery Lee Hill
Katherine Amanda Hilsinger
Jayden Paul Holcomb
Sarah Elizabeth Holmes
Kai Emmanuel Holt
Lauren Cheyenne Hostetler
Carter Nelson Houchens
Caroline Dione Huber
Kali Nicole Hughes
Alexis Adrielle Hull
Olivia Noelle Hull
Jordan William Imbriale
Caleb Joshua Ingraham
Dylan Joseph Jackson
Matthew Quinn Jarvis
Carson Lewis Jeffries
John Michael Jensen
Evan James Johnson
Nicholas Damian Johnson
Benjamin Charles Johnston
Rachel Megumi Johnston
Chloee Renee Jones
Christopher Tyler Jobe Jones
Amon Frank Jordan
Sierra Elyse Jordan
Thomas Alan Julien
Skyeler Storm Junkins
Aryan Jitendrabhai Kakadia
Aiden Edward Kaleta
Kayla Aaliyah Keller
Kara Haruna Kievit
Alexis Marie King
Chase Mathew Kinney
Jenna Lorraine Kline
Lauryn Ashli Knight
Makenzie Alyssa Knott
Alexander Vaclav Konecny
Elizabeth Joan Konecny
Brody Michael Kowieski
Cole Allen Kronenwetter
William Michael Kurtz
Kylah Grace Laird
Katherine Huza Lange
Harrison Bradford LaRue
Nastasha Zoe Lasoski
Oloya Ochora Latigo
Sophia Renee Lawson
Ayana Morounke Leblans
Ethan Scott Ledig
Colton Strother Lewis
Connor Brennan Lewis
Hannah Mackenzie Loewy
Eathan Richard Lokken
Eric Jason Long
Maximilian Tom Lontos
Adriana Denisse Lossa Diaz
Elizah Alexzander Shavez Lozano
Isabella Davan Lynch
Jacob David Lyons
Helen Pearl Maggard
Chelsea Ann Magyar
Anthony Lee Manis
Sean Jordan Mantz
Julia Corinne Marino
Aleksandr Hyram Marquis
Destiny Marie Marxer
Mark Baldwin Mattei
Amanda Marie Matthews
Kristen Marie Matzdorf
Kaitlyn Jean Mayo
Madison Patricia McCarthy
Joshua Finley McCoy
Olivia Lynn McKenzie
Allison Mae Mersch
Mary Eileen Metz
Serena Gwyn Meyer
Angel Fecella Milburn
John Raymond Milburn IV
Anna Christine Misetich
Paco Percell Moment Jr.
Joanna Moncivais-Moreno
Abbigail Taylor Moore
John David Moore
Grace Christine Moreland
Kennedy Lynn Morgan
Angaleigh Maria Morren
Alyssa Mae Morrison
Ella Olivia Muja
Alexander Joseph Muller
Mark Jacob Mumpower
Tyler Patrick Murray
Muhammad Ahsan Mushtaq
Addison Brooke Musick
Michael Andrew Nahrgang
Sydney Noelani Naluai
Tyler David Neff
Zachary Allen Nelson
Christopher Ryan Nichols
McKenzie Noel Norcross
Andrew Berkman Norris
Dennis Joseph Norris
Ryan Anthony Northrup
Caleb Dewalt Novinger
Julia Ruth O’Connell
Chase Derick Ogden
Rachael Day Ollom
Rebecca Joy Ollom
Steven Ray Pacobit
Briana Marlene Padgett
Chantal Louise Palchak
Owen Michael Parker
Trinity Grace Parker
Joel Dennis Parshley
Jacob Robert Joseph Pasker
Alexis Haley Paul
Stephen Tyler Payne
Autumn Renee Peacher
Benjamin Joshua Perez
Sarah Elizabeth Pierce
Jessica Cecelia Pilkerton
Josilyn Rose Pilkerton
Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo
Emilie Madison Potter
Laura Mae Praktish
Jacob Samuel Prentis
Danielle Lynne Pressley
Steven Alexander Preston
Brandon Noah Pryor
Kayla Elizabeth Purcell
Tahir Ihsan Qayyum
Mar'Leiah Aneyha Queen
Brooke Abigail LeBlanc Radford
Cylee Lyn Raley
Andres Ramirez
Lili Madison Reed
Abigail Marion Reese
Kaci Patricia Reid
Jessica Lynn Reider
Anna Catherine Repasi
Lillian Marie Rey
Devin Anthony Rice
Haden Grace Rider
Michaela Angelica Riedel
James Franklin Ripple
Joshua Caden Rittle
Mario Rolando Rivas
Anna Virginia Robinson
Matthew Daniel Robinson
Megan Harper Robinson
Kyle Lee Rock
Matthew Tyler Rodgers
Coralee Ann Romero
Debra Michelle Rosenstadt
Jack Nathan Roser
Margaret Grace Ruble
Richard Martin Russell Jr.
Madeleine Ruyle
Alexandra Gaetana Sacco
Katherine Grace Saltzman
Caitlyn Noelle Salvino
Morgan Alyse Sanders
Shelen Rayann Savarese
Lily Maria Schirmacher
Temma Faith Schlesinger
Alexia Ann Schnaubelt
Elizabeth Odile Schug
Dana Catharine Schwalbe
Giorgia Sciascia
Laura Elizabeth Scott
Ryzin Heidi Scott
Jackson Kyle Scrom
Andrew John Severson
Vrundal Manish Shah
Kelly Ashley Sheffler
Kenneth Andrew Jeffrey Shelley
Victoria Anne Shellhammer
Gabrielle Bryan Shenot
Samuel Warren Shenot
Amber Amari-Bane' Shorter
Anastasia Grace Siemon
Sweden Danyeal Siu Toung
Renee Amber Skillin
Taylor Nicole Skillin
Celina Lee Slattery
Colleen Michelle Smith
Kasmin Aika Smith
Nathan Warren Smith
William McKinley Smith
Emily Rose Snyder
Trevez Antonio Snyder
Emanuel Chaise Solano
Leah Joy Sours
Madelyn Grace Spalding
Lillian Elizabeth Speer
Mikele Madison Spencer-Brooks
Colette Jacqueline St. Laurent
Megan Patricia St. Laurent
Hailey Nichole Stack
Joseph Ryan Stanalonis
Bronwyn Michelle Stearns
Nicholas Henry Stepura
Daisja Maeri Stewart
Raymond Douglas Stotler Jr.
Abigail Renee Struck
Albert Francis Stumm IV
Logan Dewayne Sullivan
James Stephen Tate
Shayla Tenese Tate
Shawn Richley Taylor
Collin Richard Thomas
Drake Ashton Thomas
Faith Mae Thomas
Lillian Renee Thomas
Natalie Joan Thompson
Madison Leigh Thorpe
Aryn Tommie Nicole Tilley
Alison Grace Timmermann
Tyler Kohei Tin
McKynzee Lee Tippett
Noelle Renee Tividor
Tyler Edwin Toro-Meade
Caleb Isaiah Towns
Louisa May Traver
Sarah Jean Tremel
Allison Frances Treutler
Nathan Joseph Treutler
Eric George Tsekouras
Kendra Chantel Turner
Steven Michael Twemlow
Brandon Lee Tyree Jr.
Daniel Hawes Unangst
Faith Kelly Van Ryswick
Ryan Thomas Vance
Kytana Joleen Vanden Bos
Maddison Elizabeth VanderHeyden
Gabrielle Diane Ventrone
Alyssa Rose Villa
Jessica May Voorhees
Sean Michael Vosburgh
Tyler Andrew Waby
Terry Lee Waddell
Brooke Ann Wagner
Kailyn Jean Wagner
Kaitlyn Marie Waller
Luke Thomas Walsh
Lillian Grace Ward
Maria Elizabeth Webster
Melvin Leroy Weeks IV
Andrew Christopher Weller
Richard Eugene White Jr.
Olivia Leeann Whittington
Kasie Leann Wilds
Mackenzie Ann Wilkinson
Cameron Marcus Willette
Madeleine Jeanne Willette
Emily Ann Williams
Kyra Nicole Wilson
Taylor Faeon Wilson
Gianna Marie Winters
Blake Michael Withrow
Samantha Zooey Wolter
Katelyn Rose Wood
Emmanuel Gavin Ramon Wright
Joshua David Wright
Maria Etelka Yanez
Alexis Kay Zwak