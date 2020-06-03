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Leonardtown High School 2020 graduates

Megan Ashley Abbett

Lawson Thompson Abell

Kaya Michele Adriani

Connor Austin Ahern

Nathan Scott Ahlberg

Ethan Christopher Albright

Nawal Omar Ali

Anthony Charles Allen

Asia Breanna Allen

Raegan Elizabeth Alvey

Jordan Raye Amspacher

Devin Rayshon Anderson

Hayleigh Nichole Anderson

Matthew Patrick Andrasik

Madelyn Grace Argobright

Hayden Dayle Arnett

Aidan Kyle Ashby

Andrew Mitchell Aus

Joslynn Marie Austin

Claire Noel Bacon

Isabella Eileen Badia

Isaac William Baldauff

Griffin Patrick Ball

Margaret Halla Kori Ballengee

Christopher Michael Baumann

Logan Robert Bean

Sarah Reamy Bean

Hannah Marie Bello

Evan Daniel Bennett

Rylan Robert Bennett

Taylor Luke Benson

Alainah Emmanuelle Bequio

Parker Jaden Bergeski

Brian Scott Bieshelt

Kelly Marie Biglin

Anthony Ellis Birch

Caitlin Louise Bird

Jason Lee Blair

Gabrielle Joan Blew

Samantha Lee Blottenberger

Russell Thomas Bly

Matthew Richard Bobrowski

Sydney Samantha Bokenhagen

Robert Ray Boles III

Makayla Elizabeth Bonds

Manuel Evaristo Bonilla

Amber Elizabeth Borror

William Tyler Boswell

Sami Shawn Bouhussein

Caleb Nathaniel Bowen

Hannah Kathleen Bowers

Tori Lynn Bowles

Jaelyn Mackenzie Boyce

Anna Elizabeth Boyd

Myrissa Leighann Breeden

Naomi Michelle Brewer

Garrett Evan Bridgwater

Lillian Jasmine Brink

Claire Noelle Broadhead

Logan Zachary Brock

Haley Anabell Brooks

Kyrian Jonaz Brooks

Summer Nicole Brooks

Victoria Elizabeth Brooks

Juvawn Timothy Broome

Kyleigh Morgan Broome

Joseph William Brown

Kendrick Isaiah Brown

Madison Grace Bruns

Rebecca Michelle Burkhardt

Grayson Elizabeth Burmeister

Tamara Breon Bush

Ajani Comere Butler

Antonio Maurice Butler

J'Naiya Denise Butler

Samuel Edmund Butler III

Blake Thomas Byrnes

Calixto Castillo Calangi III

Johnnie Tyler Caldwell

Hannah Lynn Callander

John Patrick Cameron Jr.

William Daniel Cameron

Jalen Keyshawn Camp

Deaven Joseph Cambpell

Michael Justin Campbell

Emily Anne Carpenter

Alisha Janeal Carter

Jasmine Rolanda Carter

Joshua David Carter

Dylan Nathan Casoni-Burch

Tatiana Alba Chan

James Peter Chandler

Colin Justin Chant

Travis Richard Chism

Thomas Miles Chivers

Zachary Douglas Claus

Elizabeth Anne Click

Nicola Ann Cocimano

Seth Nathaniel Colson

Nathan Garrett Colyer

AnnaRosa Marie Conner

Andrew Francis Cooper

Cobe Daniel Corcoran

Kierra Janae' Courtney

Ashley Lynne Cox

Matthew James Cox

Lauren Rose Crandall

Matthew James Crandall

Joseph Lindsey Cranford IV

Taylor Marie Crute

Casey Leoncio Cruz

Hannah Gail Curley

Austin Alan Dailey

Bransdon Lane Danhour

Owen Marshall Darden

Dane Anthony Darnall

Angelo Cleofe Dashnaw

Breanna Alexis Davis

Chace Austin Varian Davis

Christian Anthony Davis

Hannah Ellen Davis

Jack Michael Davis

Zachary Stone Davis

Jacob Lee Daye

Ashlin Nichole Ayers Dean

Chloe Lynn Dean

Jadyn Theren Dean

Trent Anthony Dean

Rachel Marie deBrabander

Chloe Aleesha Denley

Nashia Amani-Fayjah Devonish

Garrett Thomas Diggle

Dialo Diop

Samantha Dianne Dishong

Danielle Jade Dixon

Logan Julian Donnelly

Bentley Summer Dorics

Gabriella Jeanne Dorsey

Sean-Patrick Anthony Douglas

Dallas Austin Downs

David Matthew Dunn

Luke Thomas Duswalt

Anya May Dziura

Kyle Connor Edwards

Tyler Even Egeli

Cole Hudson Eible

Jordan Mackenzie Ellis

Erin Megan Ely

Madelyn Elizabeth Engel

Brianna Batelka Englert

Tavon Maurice English

Angelica Louise Enriquez

Desiree Haley Evans

Nathan David Evans

Kasarachi Sara Ezeakolam

Jakob Christopher Fairfax

Josephine Erin Staley Fallon

Chloe Genette Fehlberg

Riley Nicole Ferguson

Kasey Lynn Ferm

Veronica Alexandra Silva Fernandez

Thomas Ray Filloramo

Hailey Alyssa Findley

Piper Elizabeth Finn

Bailey Lynn Fleury

Calvin Joseph Flippin

Robert William Floccari

Lia Triniti Foster

Lydia Diann Fowler

Corinne Marie Fuller

Lyndsey Marie Fuller

Hailey Abigail Furse

Kelin Ashleigh Rose Gaddis

McKenna Erin Gallagher

Ashley Nicole Gantt

Amber Nicole Garcia

Charles Robert Garner Jr.

Damitreus Trey Shawn Garner

Victoria Paige Garren

Kelley Jane Garrison

Jacob Daniel Gaskin

Rachel Paige Geiger

Christina Grace Georgiou

Ryan Michael Gibson

Alexis Nicole Gill

Shianne Lynn Gill

Heather Mae Gilmore

Kaitlyn Ann Goldstein

Alexia Renee Gorman

Brandon Caleb Grabenstein

Rebecca Marie Graeme

Arthur David Graessle

Mattison Alana Graves

Blaine DeRicco Greene II

Vanessa Calhoun Gregorio

David Shawn Griffin Jr.

Hailey Autumn Groves

Taylor Virginia Guice

Ecudemio Gabriel Gutierrez

Chloe Nicole Guy

Eric Michael Guy

Tessa Lynn Haley

Michael Bryan Hall Jr.

Grace Karen Hammett

Annilee Jane Hampton

Kobe Douglas Harris

Chloe Olivia Harsha

Katelyn Marie Hatchett

Kaitlyn Marie Hayes

Xan Michael Hayes

Hannah Noelle Haynes

Dylan Thomas Henderson

William Cody Henderson

Mason James Hepp

Asia Janae Herbert

Jamauri Darnell Herbert

Myron Anthony Herbert Jr.

Tyreke Dajuan Herbert

Paul Anthony Hewitt III

Noel Evelyn Higgins

Jarrett Austin Higgs

Jordan Paige Higgs

Donovan Osbourne Scully Hildreth

Katie Marie Hill

Montgomery Lee Hill

Katherine Amanda Hilsinger

Jayden Paul Holcomb

Sarah Elizabeth Holmes

Kai Emmanuel Holt

Lauren Cheyenne Hostetler

Carter Nelson Houchens

Caroline Dione Huber

Kali Nicole Hughes

Alexis Adrielle Hull

Olivia Noelle Hull

Jordan William Imbriale

Caleb Joshua Ingraham

Dylan Joseph Jackson

Matthew Quinn Jarvis

Carson Lewis Jeffries

John Michael Jensen

Evan James Johnson

Nicholas Damian Johnson

Benjamin Charles Johnston

Rachel Megumi Johnston

Chloee Renee Jones

Christopher Tyler Jobe Jones

Amon Frank Jordan

Sierra Elyse Jordan

Thomas Alan Julien

Skyeler Storm Junkins

Aryan Jitendrabhai Kakadia

Aiden Edward Kaleta

Kayla Aaliyah Keller

Kara Haruna Kievit

Alexis Marie King

Chase Mathew Kinney

Jenna Lorraine Kline

Lauryn Ashli Knight

Makenzie Alyssa Knott

Alexander Vaclav Konecny

Elizabeth Joan Konecny

Brody Michael Kowieski

Cole Allen Kronenwetter

William Michael Kurtz

Kylah Grace Laird

Katherine Huza Lange

Harrison Bradford LaRue

Nastasha Zoe Lasoski

Oloya Ochora Latigo

Sophia Renee Lawson

Ayana Morounke Leblans

Ethan Scott Ledig

Colton Strother Lewis

Connor Brennan Lewis

Hannah Mackenzie Loewy

Eathan Richard Lokken

Eric Jason Long

Maximilian Tom Lontos

Adriana Denisse Lossa Diaz

Elizah Alexzander Shavez Lozano

Isabella Davan Lynch

Jacob David Lyons

Helen Pearl Maggard

Chelsea Ann Magyar

Anthony Lee Manis

Sean Jordan Mantz

Julia Corinne Marino

Aleksandr Hyram Marquis

Destiny Marie Marxer

Mark Baldwin Mattei

Amanda Marie Matthews

Kristen Marie Matzdorf

Kaitlyn Jean Mayo

Madison Patricia McCarthy

Joshua Finley McCoy

Olivia Lynn McKenzie

Allison Mae Mersch

Mary Eileen Metz

Serena Gwyn Meyer

Angel Fecella Milburn

John Raymond Milburn IV

Anna Christine Misetich

Paco Percell Moment Jr.

Joanna Moncivais-Moreno

Abbigail Taylor Moore

John David Moore

Grace Christine Moreland

Kennedy Lynn Morgan

Angaleigh Maria Morren

Alyssa Mae Morrison

Ella Olivia Muja

Alexander Joseph Muller

Mark Jacob Mumpower

Tyler Patrick Murray

Muhammad Ahsan Mushtaq

Addison Brooke Musick

Michael Andrew Nahrgang

Sydney Noelani Naluai

Tyler David Neff

Zachary Allen Nelson

Christopher Ryan Nichols

McKenzie Noel Norcross

Andrew Berkman Norris

Dennis Joseph Norris

Ryan Anthony Northrup

Caleb Dewalt Novinger

Julia Ruth O’Connell

Chase Derick Ogden

Rachael Day Ollom

Rebecca Joy Ollom

Steven Ray Pacobit

Briana Marlene Padgett

Chantal Louise Palchak

Owen Michael Parker

Trinity Grace Parker

Joel Dennis Parshley

Jacob Robert Joseph Pasker

Alexis Haley Paul

Stephen Tyler Payne

Autumn Renee Peacher

Benjamin Joshua Perez

Sarah Elizabeth Pierce

Jessica Cecelia Pilkerton

Josilyn Rose Pilkerton

Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo

Emilie Madison Potter

Laura Mae Praktish

Jacob Samuel Prentis

Danielle Lynne Pressley

Steven Alexander Preston

Brandon Noah Pryor

Kayla Elizabeth Purcell

Tahir Ihsan Qayyum

Mar'Leiah Aneyha Queen

Brooke Abigail LeBlanc Radford

Cylee Lyn Raley

Andres Ramirez

Lili Madison Reed

Abigail Marion Reese

Kaci Patricia Reid

Jessica Lynn Reider

Anna Catherine Repasi

Lillian Marie Rey

Devin Anthony Rice

Haden Grace Rider

Michaela Angelica Riedel

James Franklin Ripple

Joshua Caden Rittle

Mario Rolando Rivas

Anna Virginia Robinson

Matthew Daniel Robinson

Megan Harper Robinson

Kyle Lee Rock

Matthew Tyler Rodgers

Coralee Ann Romero

Debra Michelle Rosenstadt

Jack Nathan Roser

Margaret Grace Ruble

Richard Martin Russell Jr.

Madeleine Ruyle

Alexandra Gaetana Sacco

Katherine Grace Saltzman

Caitlyn Noelle Salvino

Morgan Alyse Sanders

Shelen Rayann Savarese

Lily Maria Schirmacher

Temma Faith Schlesinger

Alexia Ann Schnaubelt

Elizabeth Odile Schug

Dana Catharine Schwalbe

Giorgia Sciascia

Laura Elizabeth Scott

Ryzin Heidi Scott

Jackson Kyle Scrom

Andrew John Severson

Vrundal Manish Shah

Kelly Ashley Sheffler

Kenneth Andrew Jeffrey Shelley

Victoria Anne Shellhammer

Gabrielle Bryan Shenot

Samuel Warren Shenot

Amber Amari-Bane' Shorter

Anastasia Grace Siemon

Sweden Danyeal Siu Toung

Renee Amber Skillin

Taylor Nicole Skillin

Celina Lee Slattery

Colleen Michelle Smith

Kasmin Aika Smith

Nathan Warren Smith

William McKinley Smith

Emily Rose Snyder

Trevez Antonio Snyder

Emanuel Chaise Solano

Leah Joy Sours

Madelyn Grace Spalding

Lillian Elizabeth Speer

Mikele Madison Spencer-Brooks

Colette Jacqueline St. Laurent

Megan Patricia St. Laurent

Hailey Nichole Stack

Joseph Ryan Stanalonis

Bronwyn Michelle Stearns

Nicholas Henry Stepura

Daisja Maeri Stewart

Raymond Douglas Stotler Jr.

Abigail Renee Struck

Albert Francis Stumm IV

Logan Dewayne Sullivan

James Stephen Tate

Shayla Tenese Tate

Shawn Richley Taylor

Collin Richard Thomas

Drake Ashton Thomas

Faith Mae Thomas

Lillian Renee Thomas

Natalie Joan Thompson

Madison Leigh Thorpe

Aryn Tommie Nicole Tilley

Alison Grace Timmermann

Tyler Kohei Tin

McKynzee Lee Tippett

Noelle Renee Tividor

Tyler Edwin Toro-Meade

Caleb Isaiah Towns

Louisa May Traver

Sarah Jean Tremel

Allison Frances Treutler

Nathan Joseph Treutler

Eric George Tsekouras

Kendra Chantel Turner

Steven Michael Twemlow

Brandon Lee Tyree Jr.

Daniel Hawes Unangst

Faith Kelly Van Ryswick

Ryan Thomas Vance

Kytana Joleen Vanden Bos

Maddison Elizabeth VanderHeyden

Gabrielle Diane Ventrone

Alyssa Rose Villa

Jessica May Voorhees

Sean Michael Vosburgh

Tyler Andrew Waby

Terry Lee Waddell

Brooke Ann Wagner

Kailyn Jean Wagner

Kaitlyn Marie Waller

Luke Thomas Walsh

Lillian Grace Ward

Maria Elizabeth Webster

Melvin Leroy Weeks IV

Andrew Christopher Weller

Richard Eugene White Jr.

Olivia Leeann Whittington

Kasie Leann Wilds

Mackenzie Ann Wilkinson

Cameron Marcus Willette

Madeleine Jeanne Willette

Emily Ann Williams

Kyra Nicole Wilson

Taylor Faeon Wilson

Gianna Marie Winters

Blake Michael Withrow

Samantha Zooey Wolter

Katelyn Rose Wood

Emmanuel Gavin Ramon Wright

Joshua David Wright

Maria Etelka Yanez

Alexis Kay Zwak

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