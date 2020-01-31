Note: LHS submitted first-quarter honor rolls this week

Merit roll

Ninth grade

Gracie Marie Adams

Joseph Shawn Adkins

Victoria Grace Alvey

Kimberly Sujey Argueta-Sanchez

Evelyn Louise Aus

Merideth Lynne Bailey

Jay Tyler Beauvais

Trace Allen Beavan

Matthew Bryce Berry

Shaylyn Jeanette Bjerke

Maniya Deonna Blackiston

Sadie Anne Brandt

Jahred Max Broadsword

Tyler John Bruno

Hunter Michael Burch

Nicholas Ryan Callander

Nicole Concetta Capece

Connor Matthew Chivers

Jackson Harris Collins

Jada Amari Cousins

Shannon Rose Cullison

Amberlynn Michelle Dashnaw

Benjamin Hussain Derisavi

Trevor David Drys

Joshua Alexander Duewer

Jenna Morgan Elliott

Sean Patrick Ely

Joseph Johnson Emerson

Zachary Marshall Engel

Alexander Joel Farmer

Brayden Daniel Fogel

Jordan Gabriel Forest

Alexander Charles Forgue

Aiden Matthew Grant

Ethan Lester Grau

Thomas Bentley Gresham

Hunter James Groat

Ryan Christopher Hall

Samantha Paige Hancock

Ashley Manfei Hazzard

Branden Thomas Hedderich

Alba Isabel Hidalgo

Aidan Michael Hoerl

Trenton Alan Hoyt

Christopher Robert Hughes

Alyssa Renee Hutt

Adam Montgomery Johnson

Tyler Joachim Johnson

Kenneth Lyle Jones

Jake Austin Jordan

Lilly Grace King

Wayling Richard Kistler

Dein Andrew Knopp

Kaydn Jay Knott

RaeAnn Mari Knowlton

Kayley Renee Kruk

Benjamin James Kurtz

Richard Kaungsuet Christopher Kyaw

James Elmer Lacey Jr.

Dominic Thomas Laurel

Lily Anna Lonkert

Patrick Anthony Lynch

Wyatt James Magda

Mia Danielle Malkin

Jolie Virginia Marks

Jeffrey Landon Martines

Talon Michael Maulding

Riley Ann McCloskey

Fiona Shae McGullion

Mackenzie Grace McLean

Delaney Kathleen McOmber

Maddison Nicole Meade

Isabelle Renea Merritt

Cian Ethan Milam

Anna Miller

Benedetta Montanino

Mikaela Anne Moore

Bryan Austin Morgan

Candise Lynn Morgan

Sarah Noelle Morgan

Morgan Audrey Moritz

Ethan Greer Morren

Brandon Lee Morris

Alan Duane Nelson

Cameron Joseph Nix

Brendan Jaiden Odenthal

Liam Vincent Osburn

Thomas Miguel Pavel

Renna Briden Pierce

Simeon Leon Plummer

Carina Lillian Reed

Megan Rose Reese

Madison Grace Reynolds

Daniel Waldemar Rivera Juelle

Mikayla Elizabeth Roberts

Nicole Roderick

Rachel Lynn Rothstein

Brynn Elizabeth Schuster

Ryan Tyler Scrom

Alaina Marie Sheehan

John Daniel Shorb

Madeline Rose Slade

Arlin Douglas Smith

Isaiah James Smith

Joseph Colin Smith

Aidan Mark Snow

Samantha Grace Sukhram

Joshua Alexander Terry

Jake Ryan Thompson

Kerri Ann Thompson

Shane Wyatt Topolski

Michael Lyle Walsh

Aaron Shane Wathen

Andrew Colin Wathen

Victoria Lynn Webb

Brent Michael Weeks

Emily Rose Whipple

Jennifer Lynn Wojtowicz

Maggie Louise Wood

Payton Danielle Wood

Brianna Nicole Young

Haley Brooke Young

10th grade

Nicholas Stevens Abbotoy

Megan Olivia Abt

Kira Susan Adriani

Connor Matthew Aley

Waleed Mohammed Alghamdi

Noah Cornell Allen

Regann Baylee Arnbrister

Brittany Gail Ayres

Ryan Elliott Baldwin

Tyler Russel Bates

Cheyenne Skylar Battaglia

Brie-ann Nicole Beavan

Nicholas Aaron Bello

Ciara Nicole Bowles

Avonte Xavier Brown

James Richard Burch III

Alexis Elizabeth Burkhardt

John Roy Bush III

Raymond Patrick Cain

Denise Chloe Abellanosa Catequista

Israel Arthur Cheatham

Jonathan Tyler Claus

Anthony Ronregus Cole

Desiree Takara Copeland

Ilianmarie Cruz

Paul Lynwood Dement

Macy Anne Dollarton

Shakira Fathalipour

Jacquelyn Olivia Francis

Macie Katherine Fuchs

Savannah Fern Gaskill

Amber Elizabeth George

Zachary David Gerkin

Drake Benjamin Goddard

Riley Mathew Goldstein

Alexander Joseph Grantland

Mason Gregory Greenwell

Alexis Irene Gutierrez

Austin Brian Guy

Cameron Alexis Guy

Ella Jordan Hammett

Josephine Marie-Anne Hewitt

Nathan James Hicks

Natalie Marie Higgins

Blake Donovan Higgs

Amanda Catherine Hill

Gabriel Luke Horton

Mia Joelle Huff

Kaylee Grace Jenkins

Abigail Marie Karnbach

Kyle Hunter Kasupski

Kylie Raine Keene

Nicholas Elijah Kelley

Elyssa Aliana Kellmel

Bridget Leigh Knott

Gregory Albert Koebke

Tyler Donovan Kruszewski

Morgan Grace Lacey

Caleb Mark Laird

Salome Atenyo Latigo

Layne Lettie Lawver

Thomas Ray Lloyd

Hailey Marie Lobenstine

Emelye Margaret Loibl

Chase Michael Longfield

Olivia Dana Magyar

Yaddier Josue Martinez Colon

Cole Jackson Mattingly

RaiOnna Toccara McDowell

Claire Katherine McGuinness

Olivia Shai Merckson

Damian Trace Michaud

Joshua Ibne Mizan

Tessa Jane Neely

Jenna Kathryn Newman

Foster Henry Pierce

Mary Elizabeth Praktish

William Alexander Prentis

Jolyssa Rylie Quade

Emma Christine Querry

Holli Nicole Ramey-Pickeral

Cameron Allen Ray

John Russell Rayfield

Ayana Christina Regino

Destiny Michele Ripple

Presley Marie Robinson

Peyton Alexis Rosas

Michael Joseph Schmidt III

Austin David Schultz

Shelby Donna Simmons

Albert Jospeh Smith

Victoria Lei Smith

Hunter Phoenix Spalding

Harmony Alyssa Spranger

Caleb Mekhi Stanley

Nicholas Andrew Stearns

Chloe Lynn Stehman

Blake Russell Tarleton

Clary Margaret Taylor

Emma Nicole Traver

Irene Tsakonas-Kontopoulos

Matthew Edward Tydings

Kelsey McKenna Vickers

Corinne Elaine Vigna

Logan Carlton Wall

Hannah Lareen Ward

Darnika Danay Woodland

11th grade

Alexis Marie Allen

Ryan Jacob Andersen

Sarah Grace Baldacchino

Tobias Cristian Barrera

Andrea LaTina Barrow

Lacey Elizabeth Bateman

Colton Lee Bennear

Brooklyn Lee Bernth

Dylan Michael Blair

Trevor Maverick Bowes

Mark Lacy Boyd Jr.

Kaylee Nickole Briggs

Ryan Allen Bryant

Joanna Mariena Cameron

Kenneth Lee Carter Jr.

Andy Teodocio Castellon-Caballero

Zachary Michael Cerenzia

John Grant Chapman IV

Rayann Marie Choporis

Troy Clinning Cialona

Jordan Nathaniel Clark

Roberto Jose Colindres

Timothy Elliott Daigneau

Colin Hunter Eible

Jacob Todd Elliott

Kyleigh Alexis Elmore

Alexander Cole Evans

Gunnar Konrad Focht

Eric Michael Fowler

Arron David Fulton

Tristan Abby Graves

Jordan Allen Grimes

Melanie Brianne Hammett

Nathan Isaac Herrera

Dylan Matthew Hobbs

Peyton Alisha Island

Shawn Lawrence Jackson

Abrianna Marcella-Marie Jandreau

Marissa Ann Jarrett

Niyahla Kai Jones

Tyler Hunter Jones

Taranpreet Singh Kang

Chase Matthew Klasmeyer

Kaden Nicolas Lawrence

Kalena Katherine Ledman

Jolyn Nicole Lloyd

Mason Arthur Lyall

Donashia Michelle Medley

Jaylen Amari Medley

Stephen Jack Yucai Mewhinney

Jordan Michael Michener

Justin Conner Michener

Matthew Ryan Miles

Christina Moncivais

Sobia Mushtaq

Grace Louise Nelson

Abigail Rae Norris

Matthew Junyul Oh

Colin Chase Perkins

Gabrielle Joyce Petett

JuWaun Tirek Queen

Rachel Ann Raley

Grace Victoria Redmond

Rachel Kathryn Rigelsky

Jordan Christopher Riggs

George Bernard Rivers III

William Thomas Shockley II

Anna Kathleen Sleppy

Ethan Bailey Snyder

Breanna Michele Terry

Lauren Michelle Thorsen

Zander Scott Tippett

Fiona Roisin Tuemler

James Alvin Unkle Jr.

Jacob Ross Utzig

Madison Christina Vasquez

Francisco Antonino Villa

Victoria Lynne Walker

Alexis Rae Wilkes

Martin Leslie Wilson Jr.

Savannah Victoria Wood

12th grade

Asia Breanna Allen

Hayleigh Nichole Anderson

Madelyn Grace Argobright

Aidan Kyle Ashby

Logan Robert Bean

Anthony Ellis Birch

Robert Ray Boles III

Kyrian Jonaz Brooks

Kyleigh Morgan Broome

Joseph William Brown

Kendrick Isaiah Brown

Michael Justin Campbell

Elizabeth Anne Click

Lauren Rose Crandall

Hannah Gail Curley

Austin Alan Dailey

Dane Anthony Darnall

Angelo Cleofe Dashnaw

Chace Austin Varian Davis

Christian Anthony Davis

Jack Michael Davis

Ashlin Nichole Ayers Dean

Danielle Jade Dixon

Sean-Patrick Anthony Douglas

Kasarachi Sara Ezeakolam

Thomas Ray Filloramo

Robert William Floccari

Christina Grace Georgiou

Hailey Autumn Groves

Taylor Virginia Guice

Chloe Nicole Guy

Michael Bryan Hall Jr.

Grace Karen Hammett

Dylan Thomas Henderson

Katie Marie Hill

Katherine Amanda Hilsinger

Jayden Paul Holcomb

Alexis Adrielle Hull

Evan James Johnson

Nicholas Damian Johnson

Chase Mathew Kinney

Kaitlyn Jean Mayo

Madison Patricia McCarthy

Angel Fecella Milburn

John Raymond Milburn IV

Addison Brooke Musick

Rachael Day Ollom

Owen Michael Parker

Stephen Tyler Payne

Autumn Renee Peacher

Steven Alexander Preston

Tahir Ihsan Qayyum

Cylee Lyn Raley

Lili Madison Reed

Mario Rolando Rivas

Kyle Lee Rock

Margaret Grace Ruble

Raymond Douglas Stotler Jr.

Madison Leigh Thorpe

Louisa May Traver

Brooke Ann Wagner

Lillian Grace Ward

Katelyn Rose Wood

Honor roll

Ninth grade

David Lee Abbott

Douglass Cooper Abbott

Ali Mohammed Alameer

Kaleigh Elizabeth Allen

Odadiki Victory Bakaye

Zane Thomas Bartodziej

Caleb Robert Bean

Kyleigh Nicole Bennett

Peyton Alonzo Bensel

Juliana Gardiner Blake

Marlee Marie Blaydes

Gabrielle Nicole Bonds

Caroline Rebecca Boynton

Blake Patrick Brady

Tyler Michael Brooks

Jayla Christine Brown

Bennett Phan Buckler

Sean Michael Burke

Landon Christopher Carter

William Stephen Cassetta

Jaidyn Maleigha Collins

Evey Gazella Colson

Ella Catherine Combs

Zoe Jane Cookson

Isabela Olivia Currey

Joshua Allen Daigle

Victor John Dela Cuesta

Cameron Monte Dillon

Carly Rae Eastburn

Kyle Patrick Engel

Jasmine Romaine Fallon

Emma Brooke Furse

Leigha Nichole Rose Gargani

Caitlyn Ann George

Zachary James Guy

Shelby Rachael Hall

Aspen Allein Harclerode

Avery Tyler-Thomas Harding

Mackenzie Teresa Harding

Molly Mae Harmening

Alva Elle Harstrom-Small

Kimberly Arlene Hayes

Cameron Jason Henderson

Kyrstin Marie Henderson

Benjamin Isaac Hertzbach

Zachary Matthew Horner

Ethan James Howard

Leah Nicole Hunter

Autumn Renae Hutchison

Brent Michael Johnson

Russell Alexander Johnson

Bridgette Rhea Jones

Joshua DeMarcus Jones

Layla Nicole Kaelin

Sophia Ling Klueter

Catherine Elizabeth Kolwey

Emily Grace Konecny

Julia Isabel Kosich

Hailey Rae Lacey

Vincent Alexander Landreth

Kayleen Dawn Lawver

Briana Lynn Levi

Riley Gabrielle Lillard

Madison Mary-Elizabeth Lloyd

Anderson Matthew Loesch

Steven James Lumpkins

Elise Kay Lyons

Matthew Joseph Maccari

Leah Rose MacQuilliam

Sterling Liam Maggard

John Gregory Masiello

John Randolph McGee

Adeline Jean McKay

Kylee Kaye McPherson

Madison Marie Mersch

Mikah Charles Mohun-Hintze

Viviana Rose Moran

Erika Johanna Muja

Kayla Janae Myers

Annie Rebecca Nelson

James Edwin Nelson

Kaydence Skyy Nickleberry

Sean Thornton O’Connor

Madison Leanne O’Dell

Connor Marc Paradis

Hailey Nicole Parks

Ayden Mackenzie Perrygo

Sean Richard Price

Evan Westerfield Rabush

Brett Alexander Redmond

Lauren Kristine Rigelsky

Aidan Kai Rounsaville

Abigael Maryann Ryce

Rachel Elisabeth Shaw

Emily Rose Smetana

Maya Sophia Smith

Kenneth Anthony Songy

Emma Elizabeth Spalding

Jeffrey Xavier Spalding Jr.

Aidan Christopher Stone

Nicholas Alexander Tayman

Samantha Riley Thomas

Felicity Lynn Thompson

Lauren Marie Tippett

Scarlett Anna Rhea Traver

Tara Marie Tuemler

Terrill Allen Wade Jr.

Jake Kyan Carter Wilkinson

Mariya Noelle Wimpee

Connor Jake Wise

Ian Foster Wood

Marielle Avery Woolford

Dylan James Young

10th grade

Chloe Elizabeth Abell

Luka Dalton Ackerman

Ashley Morgan Adams

Wesam Mohammed Alameer

Madison Kenzie Allen

Braden Glenn Amspacher

Emma Lee Anderson

Hugh Alexander Baker

Makiya Jo Beall

Brittney Elizabeth Bean

Olivia Claire Benham

Mackenzie Leigh Berry

Paige Marie Blakey

Julia Kathryn Bobrowski

Michael David Branch

Malachi Cadell Briscoe

Jeremy Dennis Brown

Niyota Lois Burkes

Sophia Leeann Cadena

Brenden William Cain

Albert Ian Castillo Calangi

Jacob Dean Caldwell

Anna Catherine Carrigg

Reagan Abigail Clagg

Garett McConnell Cody

Robert Woodrow Coleman

Zachary Kyoo Connolly

Samuel Chase Cordell

Dylan Nicole Countiss

Silas Vernon Cropper

Jillian Cheree Dent

Isabella Dever

Annastacia Rose DiRenzo

Jeffrey Daniel Donis

Amaya Elizabeth Duke

Jackson Brian Duke

Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e

Tianna Lee Fallon

Alexandria Mae Ficalora

Ashton Ty Foster

Steven Glenn Frain

Paige Leanne Funk

Aidan Casey Gamble

Jocelyn Elizabeth Gaskin

Jacob Michael Gavin

Stanislaw Wallace Gawel

Jacob Michael Gibson

Seth Anthony Goddard

Alexandra Merdith Carey Goings

Morgan Riley Grant

Brandon Michael Gray

Amanda Lynn Griffin

Brooke Marie Gruby

Simon Maxwell Guthrie

Trinity Janessa Halt

Georgina Caliopi Harkness

Georgia Rey Harvey

Brooke Taylor Hasegawa

Mya Marie Hayes

Brooke Kendall Henderson

Olivia Caroline Hepp

Daisy Samantha Hermosillo-Willett

Sydney Seng Hertzog

Ava Brantley Hill

Korwen Robert Holt

Gracen Virginia Houck

Carmen Nicole Jackson

Campbell Lynne Jameson

Alexis Marie Jarrett

Raven Kendall Jefferson

Amber Elizabeth Jeffords

Amber Nichole Jones

Molly Elizabeth Kollar

Nolan William Kostenko

Christa Rebekah Fairfax Kunz

Madison Michelle Lane

Summer Morgan LaRocco

Amelia Patrice Lee

Hannah Alexis Lehman

Sophia Lin

Shannen Davis Litten

Brandon Michael Little

Emma Catherine Llewellyn

Kailey Marie Long

John David Losh

Herbie Richard Mann II

Samara Raine Maund

Abigail Hope McCauley

Archie Daniel McEwan

Jane Grace McKay

Gracelyn Mariah Moore

Evan Matthew Murph

Samantha Lee Newton

Nicholas William Nosko

Parker Jane O’Brien

Karson Levi O’Dell

William Americo Parillo

Jasmine Amerie Perez

Catherine Alicia Pilkerton

Carli Alise Pipkin

Hannah Marie Purcell

Stacy Ramirez-Llamas

Jacob Tyler Reeves

Aaron Dalanon Riley

Kayleigh Ann Rishel

Jayden Maryann Rittle

Conner Michael Rock

Alexa Laina Analise Rodriguez

Jack Berntsen Rooney

Catelyn Ruth Root

Micah Jewel Savarese

Julianna Marie Schilling

Sophie Ann Seltzer

Daniel Madison Shrawder

Anna Kendall Sidorovich

Carolyn Alyce Sleppy

Aaliyah Rose Smith

Bryce Anthony Smith

Jacob Davis Smith

Katherine Elizabeth Smith

Madison Leigh Smith

McKenna Faith Smith

Amberleigh Millicent-Earlene Solomon

William Edward Standish

Johnathan Glenn Stepura

Ja’lill Elijah Tate

Emma Grace Taylor

Gregory Jonathan Teich

Mallory Aine Tipton

Ian Marcellus Trent

Starr Nevaeh-Mae Tyree

Dustin Carl Vance

Kimani Anaya Watkins

Korbin Ryan Watts

Ellie Katherine Webster

Tyler Vallon Weeks

Lauren Evelyn Weiner

Molly Kate Withrow

James Joseph Wojtowicz Jr.

Jakob Harrison Wolter

Lourdes Dimardi Young

11th grade

Derek Allen Abell

Matthew Carter Abell

Alejandro Manuel Adams

Kyleigh Rae Agamaite

Blake Allen Alvey

Zachary Michael Alvey

Conner Erik Anderson

Sophie Claire Anderson

Christina Renee Balaton

Jada Rose Basedow

Elise Alina Baxter

Ava Belle Brown

Kamryn Renee Buckler

Kyle Shane Butler

Julianne Caballero Cabral

Zachary Ryan Carlson

Sara Brianne Carson

Jayden Anthony Carter

Gracelyn Thalia Casas

Nicholas Alexander Chuchman

Seth Michael Cooper

Kate Victoria Cox

To Uyen Thanh Dang

Heidi Gabriele Davis

Maria Athena Derisavi

Jason David Estevez

McKenna Nicole Farrell

Julia Grace Farren

Madison Claire Frill

Tehya Aiyana Gaines

Bailey Lou Gamble

Michael Bruce Gardner

Chase Edward Garner

Makenzie Rae Gaskill

Natalie Michele Gates

Sarah Nicole Gladwell

Savannah Michelle Gladwell

Anthony Jacob Grant

Dylan Michael Gray

Ryuta Gregory Griffith

Nicholas Taylor Grooms

Emma Lily Guzman

Noah Allen Hickman

Jasmine Elaine Hillian

Markayla Janae Hollins

Nathan Deon Jackson

Misaki Amber Josett

Justin Andrew Juron

Logan Michael Klasmeyer

Kara Marie Knott

William Justin Lemley

Kyle Robert Matsuda Lindley

Ryan Nicholas Mallett

Kenneth Noah Mansfield

Mariona Mas-Juncosa

Ryan Christopher Headley Molish

Carlie Tessa Monk

Grace Elizabeth Montanez

Kaylynn Ann Morgan

Tyler James Morrell

Maxwell Edward Murray

Raheli Grace Nyagawa

Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo

Austin Tyler Olszewski

Brynn Nicole Owen

Mariel Olivia Peabody

Grant Arthur Peters

Andrew Lee Pfister

Jordan Jasper Phillips

Alexis Ryan Pope

Elena Michelle Portnoy

Alani Rosalina Pranzo

Piper Lin Pratt

Owen Tylor Reyez

Kylie Drusilla Richardson

Edwin Luis Rodriguez Jr.

Andrew Wayne Root

Gavin Elijah Russell

Heaven Marie Ryce

Evelyn Nicole Schommer

William Joseph Selk

Selene Viola Shaffer

Emma Jolene Yali Shipley

Taylor Grace Simpson

Patrick Kenneth Smith

Kamea Elaina Somerville

Jacob Christopher Straub

Andreas Nikolaos Thanos

Mercedes Renee Thompson

Rileigh Nicole Thorward

Tyler Ann Vallandingham

Sara Marie VanRyswick

Emma Marie Wagner

Kennedy Rayne Walker

Samuel Joseph Welch

Jacob Andre White

Julia Kay Willis

Peyton Jewell Wingate

Morgan Leigh Wolters

Caleb Evan Young

Kaitlynn Nicole Zacher

Magdalena Zatonska

Emily Elizabeth Zelonis

12th grade

Lawson Thompson Abell

Nathan Scott Ahlberg

Isabella Eileen Badia

Christopher Michael Baumann

Evan Daniel Bennett

Taylor Luke Benson

Samantha Lee Blottenberger

Makayla Elizabeth Bonds

Amber Elizabeth Borror

Tori Lynn Bowles

Myrissa Leighann Breeden

Lillian Jasmine Brink

Claire Noelle Broadhead

Logan Zachary Brock

Haley Anabell Brooks

Madison Grace Bruns

Rebecca Michelle Burkhardt

Tamara Breon Bush

Hannah Lynn Callander

Jalen Keyshawn Camp

Joshua David Carter

Dylan Nathan Casoni-Burch

James Peter Chandler

Colin Justin Chant

Kierra Janae ‘ Courtney

Ashley Lynne Cox

Joseph Lindsey Cranford IV

Breanna Alexis Davis

Zachary Stone Davis

Chloe Aleesha Denley

Dialo Diop

Samantha Dianne Dishong

Tyler Even Egeli

Desiree Haley Evans

Nathan David Evans

Chloe Genette Fehlberg

Bailey Lynn Fleury

Calvin Joseph Flippin

Lia Triniti Foster

Corinne Marie Fuller

Victoria Paige Garren

Shianne Lynn Gill

William Cody Henderson

Asia Janae Herbert

Myron Anthony Herbert Jr.

Tyreke Dajuan Herbert

Jarrett Austin Higgs

Sarah Elizabeth Holmes

Caroline Dione Huber

Jordan William Imbriale

Caleb Joshua Ingraham

Christopher Tyler Jobe Jones

Kara Haruna Kievit

Makenzie Alyssa Knott

Alexander Vaclav Konecny

Brody Michael Kowieski

Cole Allen Kronenwetter

Colton Strother Lewis

Connor Brennan Lewis

Hannah Mackenzie Loewy

Eric Jason Long

Adriana Denisse Lossa Diaz

Chelsea Ann Magyar

Olivia Lynn McKenzie

Mary Eileen Metz

Angaleigh Maria Morren

Alyssa Mae Morrison

Alexander Joseph Muller

Sydney Noelani Naluai

Zachary Allen Nelson

Chase Derick Ogden

Rebecca Joy Ollom

Briana Marlene Padgett

Benjamin Joshua Perez

Jacob Samuel Prentis

Brandon Noah Pryor

Debra Michelle Rosenstadt

Jack Nathan Roser

Giorgia Sciascia

Jackson Kyle Scrom

Kelly Ashley Sheffler

Samuel Warren Shenot

Amber Amari-Bane’ Shorter

Renee Amber Skillin

Celina Lee Slattery

William McKinley Smith

Hailey Nichole Stack

Joseph Ryan Stanalonis

Nicholas Henry Stepura

Abigail Renee Struck

Drake Ashton Thomas

Faith Mae Thomas

Lillian Renee Thomas

Allison Frances Treutler

Steven Michael Twemlow

Kytana Joleen Vanden Bos

Jessica May Voorhees

Sean Michael Vosburgh

Terry Lee Waddell

Kailyn Jean Wagner

Emily Ann Williams

Highest honors

Ninth grade

Adrianne Emily Allred

Caroline Jaye Allred

Morgen Marcella Anderson

Silas Brian Baller

India Clarissa Barrow

Timothy Patrick Berman

Brian William Biglin

Megan Alyse Bontrager

Sean Patrick Campbell

Denzel Canovas Chance

Henry Albert Churilla

Fiona Covington Coll

Anthony James Collier

Carrie Dayle Crossley

Benjamin Scott Dodge

Stephanie Luisa Encarnacion

Sydney Grace Engel

Peyton Anne Farr

Leila Grace Floyd

Noah Jamison Foster

Joseph William Gardner

Elise Victoria Geiger

Jessica Lynn Goddard

Brent William Graves

Peyton Alexander Ham

Marc Christian Hauenstein

Madison Jade Hevener

Felicity Katie Holder

Leah Pearl Imbriale

Manasa Iswara

Ava Elizabeth Jones

Kelsey Marie Kelly

Marissa Ann Knapp

Marina Grace Krula

Hemani Kumar

Lauren Mae Labows

Aynslee Geneva Laird

Alexandra Tanner Leake

Ian Matthew Lee

Lindsey Aileen Magill

Joseph Devan Massary

Katherine Corrine McHugh

Kelly Ann McLawhorn

Margaret Clare Verkuilen Mederos

Kiley Faye Milligan

Amelia Skye Nassau

Gavin Levi Palmer

Ami Bhupen Patel

Christopher Paul Ramirez

Glynis Elise Rossi

Dylan Thomas Rowe

Isabel Yea-Rhim Shim

Blake Nicholas Simonds

Alyssa Jade Stovall

Ryan Bradley Supplee

Alison Paige Taylor

Madelyn Marie Tharp

Abby Cristina Townsend

Devon Dang Vo

Matthew John Voithofer V

Jordyn Michelle Walters

Jessica Morgan Ward

Mason Matthew Warren

Clara Libby Winkel

Ethan Peter Wolfe

10th grade

Benjamin Tyler Alvey

Joseph Lorenzo Andaya Jr.

Haley Marie Ashton

Payton Maureen Aull

David Mac Bailey

Emily Regina Boyd

Christopher Robert Branch

Caleb Jaden Bryan

Mandy Payton Burney

Alyssa Anne Byers

Caden Patrick Byers

Nicole Liga Carron

Thomas Wayne Coleman III

Summer Desiree Corum

Katherine Annelise Cox

Summer Lyn Davis

Ryan Allen Michael Dawson

Ana Soledad de Leon

Zoe Layne Dornisch

Julia Elizabeth Dougherty

William Mason Evans

William Louis Faulkner

John Edgar Arcega Fernandes

Abigail Marie Fielder

Emily Ann Gaddis

Brooke Rachel Goode

Sadie Lynn Grzymalski

Elizabeth Grace Guy

Emma Lynn Guy

Julianna Nicole Hammett

Benjamin Michael Harms

Elleigh Maren Heck

Michael Anthony Johnson

Abigail Lillian Johnston

Jackson Thomas Jones

Alexandra Elise Kanakis

Liam Zack King

Alexis Nicole Kinney

Ilaria Lucchesi

Lauren Christine McLaughlin

Promise Kade Morgan

Rachel Anne Mroz

Alyssa Desire’ Myers

Judy Thao Thanh Nguyen

Elizabeth Anne Norris

Zoe Yi Lin Nowlin

Nickolas Ildegardo Olea

Shen Chen Rothermel

Christopher Graham Salter

Claire Marie Schug

Leric Denise Scriber

Cheyenne Marie Toma

Amy Gabrielle Weaver

Daniella Grace Weinstein

Jacob Thomas Weller

Alicia Tsai Yang

Alayna Irene Zook

Derek Scott Zumpano

11th grade

Rebecca Terese Allen

Victor William Argobright III

Lucas William Ausenbaugh

Norisa Salazar Avillanoza

Blake Mary-Ashton Bahr

Camryn Sophia Baringer

Katherine Faustina-Mary Barnhouse

Christine Marcelle Bequio

Jaliyah Monae Blackwell

Ella Ann Brown

Rhea Lynn Brown

Erin Louise Campbell

Samuel Thomas Cassetta

Panisara Churdchaipun

Mark Anthony Cianflone

Kayla Lynn Clarke

Rory Mason Coll

Audrey Claire Commerford

Laura Judith Conway

Carlee Marie Cooksey

Regan Elizabeth Coombs

Jasmine Nicole Cooper

Brady William Correll

Gillian Ann Cummings

Sarah Elizabeth Daly

Kathryn Grace Dean

Thomas Paul Degner

Kaelyn Cierra Dillon

Ava Grace Dantonio Drissel

Morgan O’Brien Dulude

Katarina Joan Durniak

Kaitlyn Marie Duswalt

Jacob Michael Ersek

Madeline Michele Erwin

Finn Erik Eskeland

Jessica Erin Flores

Katherine Elizabeth Frazier

Kyle Jacob Goodrich

Erin Elizabeth Guy

Aidan Thomas Hall

Brice Allen Hall

Julia Madeleine Hancock

Tiler Matthew Haskins

Brendan Joseph Hayes

Anneliese Katherine Hess

Kurt Alexander Hess

Natalie Denise Hill

Daisy Charlotte Holder

Samantha Christine Hotz

Kaylee Michelle Howe

Annalee Dawn Johnson

Gwendolyn Skye Jones

Kai Taejin Jung

Alexandra Margaret Kelly

Madeline Ashley Kibler

Makenna Nicole Labor

Jamie Suellen Laurel

Joshua Edward Layer

Cassandra XinLing Lewis

Caroline Elizabeth Mackin

Ayden Jon Magda

Antonio Charles Marino

Grace Victoria Masiello

Elizabeth Grace Matthews

Camryn Marie Mayor

Rowan Michael McConvey

Jacob William Meador

Abby Lynn Merson

Michaela Danielle-Marie Miller-L’Italien

Karina Faith Minnich

Timothy Jacob Moser

Logan Amanda Mundie

Madison Marie Mushrush

Isabella Chilea Nassau

Shelby-Ann Elaine Neal

Carter James Nelson

Emily Kaces Nelson

Andrew Junhyun Ng

Derek Macpherson Nichols

Delaney Leigh Nix

Anne Elisabeth O’Connor

Katharine Sara O’Roark

Brandon Taeyul Oh

Naggena Aahminah Ohri

Megan Elise Owen

Franz Angeline Enriquez Padolina

Ryan Christopher Padula

Kurt Robert Perrygo

Pierre Jacques Petitjean

Cole William Potas

Reagan Ellen Powers

Zachary Edwin Powers

Nelle Beatrice Ray

Noah David Readyhough

Anthony Michael Rematt

Elisabetta Ricca

Darren David Rogers

Tyler Mason Rose

Alyssa Nicole Russell

Lindsey Nicole Ryce

Kathryn Elizabeth Sandifer

Kiersten Reece Scarbrough

Alejandro Andres Silva

Liam Alexander Smith

Eleazar Agtarap Soriano

Matthew Robert Stiffler

Kaylee Ann Sullivan

Elizabeth Marie Szymkowiak

Casey Elizabeth Taff

Nataleigh Kristi Tapponnier

Cole Anthony Tarleton

Phoebe Dejonnet Tate

James Joseph Thompson

Jonas John Tividor

Jannik Unger

Kassidy Lynn Wallace

Kylie Jean Wallace

George Benjamin Walls

Gavin George Wathen

Samantha Jordan Wells

Luke Anthony Wichrowski

David Scott Wolfe

Olivia Cathryn Wolt

Carley Jayne Worch

Natalie Gayle Yeiser

Joel Terrence Young

12th grade

Megan Ashley Abbett

Kaya Michele Adriani

Nawal Omar Ali

Raegan Elizabeth Alvey

Jordan Raye Amspacher

Devin Rayshon Anderson

Matthew Patrick Andrasik

Andrew Mitchell Aus

Claire Noel Bacon

Isaac William Baldauff

Griffin Patrick Ball

Margaret Halla Kori Ballengee

Sarah Reamy Bean

Hannah Marie Bello

Rylan Robert Bennett

Alainah Emmanuelle Bequio

Brian Scott Bieshelt

Kelly Marie Biglin

Caitlin Louise Bird

Jason Lee Blair

Gabrielle Joan Blew

Russell Thomas Bly

Matthew Richard Bobrowski

Sydney Samantha Bokenhagen

Sami Shawn Bouhussein

Hannah Kathleen Bowers

Anna Elizabeth Boyd

Garrett Evan Bridgwater

Summer Nicole Brooks

Grayson Elizabeth Burmeister

Blake Thomas Byrnes

Calixto Castillo Calangi III

Johnnie Tyler Caldwell

Emily Anne Carpenter

Tatiana Alba Chan

Thomas Miles Chivers

Zachary Douglas Claus

Nathan Garrett Colyer

Taylor Marie Crute

Casey Leoncio Cruz

Owen Marshall Darden

Hannah Ellen Davis

Jadyn Theren Dean

Rachel Marie deBrabander

Logan Julian Donnelly

Bentley Summer Dorics

Gabriella Jeanne Dorsey

Dallas Austin Downs

Luke Thomas Duswalt

Kyle Connor Edwards

Erin Megan Ely

Madelyn Elizabeth Engel

Brianna Batelka Englert

Angelica Louise Enriquez

Josephine Erin Staley Fallon

Riley Nicole Ferguson

Kasey Lynn Ferm

Veronica Alexandra Silva Fernandez

Hailey Alyssa Findley

Piper Elizabeth Finn

Lydia Diann Fowler

Lyndsey Marie Fuller

Hailey Abigail Furse

Kelin Ashleigh Rose Gaddis

McKenna Erin Gallagher

Ashley Nicole Gantt

Amber Nicole Garcia

Kelley Jane Garrison

Rachel Paige Geiger

Ryan Michael Gibson

Heather Mae Gilmore

Alexia Renee Gorman

Brandon Caleb Grabenstein

Arthur David Graessle

Mattison Alana Graves

Blaine Dericco Greene II

Vanessa Calhoun Gregorio

Ecudemio Gabriel Gutierrez

Eric Michael Guy

Tessa Lynn Haley

Annilee Jane Hampton

Kobe Douglas Harris

Chloe Olivia Harsha

Kaitlyn Marie Hayes

Hannah Noelle Haynes

Mason James Hepp

Noel Evelyn Higgins

Jordan Paige Higgs

Donovan Osbourne Scully Hildreth

Kai Emmanuel Holt

Matthew Quinn Jarvis

John Michael Jensen

Benjamin Charles Johnston

Rachel Megumi Johnston

Chloee Renee Jones

Sierra Elyse Jordan

Jenna Lorraine Kline

Lauryn Ashli Knight

Elizabeth Joan Konecny

William Michael Kurtz

Kylah Grace Laird

Katherine Huza Lange

Oloya Ochora Latigo

Sophia Renee Lawson

Ayana Morounke Leblans

Ethan Scott Ledig

Isabella Davan Lynch

Jacob David Lyons

Julia Corinne Marino

Mark Baldwin Mattei

Kristen Marie Matzdorf

Joshua Finley McCoy

Allison Mae Mersch

Serena Gwyn Meyer

Anna Christine Misetich

Kennedy Lynn Morgan

Ella Olivia Muja

Christopher Ryan Nichols

McKenzie Noel Norcross

Andrew Berkman Norris

Ryan Anthony Northrup

Caleb Dewalt Novinger

Julia Ruth OConnell

Steven Ray Pacobit

Chantal Louise Palchak

Trinity Grace Parker

Alexis Haley Paul

Sarah Elizabeth Pierce

Jessica Cecelia Pilkerton

Josilyn Rose Pilkerton

Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo

Emilie Madison Potter

Danielle Lynne Pressley

Kayla Elizabeth Purcell

Andres Ramirez

Abigail Marion Reese

Kaci Patricia Reid

Jessica Lynn Reider

Anna Catherine Repasi

Lillian Marie Rey

Haden Grace Rider

Michaela Angelica Riedel

James Franklin Ripple

Anna Virginia Robinson

Matthew Daniel Robinson

Megan Harper Robinson

Coralee Ann Romero

Katherine Grace Saltzman

Morgan Alyse Sanders

Temma Faith Schlesinger

Alexia Ann Schnaubelt

Elizabeth Odile Schug

Dana Catharine Schwalbe

Laura Elizabeth Scott

Andrew John Severson

Vrundal Manish Shah

Kenneth Andrew Jeffrey Shelley

Gabrielle Bryan Shenot

Taylor Nicole Skillin

Colleen Michelle Smith

Kasmin Aika Smith

Nathan Warren Smith

Emily Rose Snyder

Emanuel Chaise Solano

Leah Joy Sours

Madelyn Grace Spalding

Lillian Elizabeth Speer

Colette Jacqueline St. Laurent

Megan Patricia St. Laurent

Bronwyn Michelle Stearns

Albert Francis Stumm IV

Shawn Richley Taylor

Natalie Joan Thompson

Aryn Tommie Nicole Tilley

Alison Grace Timmermann

Tyler Kohei Tin

McKynzee Lee Tippett

Noelle Renee Tividor

Sarah Jean Tremel

Eric George Tsekouras

Kendra Chantel Turner

Daniel Hawes Unangst

Faith Kelly Van Ryswick

Gabrielle Diane Ventrone

Luke Thomas Walsh

Maria Elizabeth Webster

Melvin Leroy Weeks IV

Andrew Christopher Weller

Olivia Leeann Whittington

Kasie Leann Wilds

Mackenzie Ann Wilkinson

Cameron Marcus Willette

Madeleine Jeanne Willette

Kyra Nicole Wilson

Taylor Faeon Wilson

Gianna Marie Winters

Samantha Zooey Wolter

Joshua David Wright

Maria Etelka Yanez