Note: LHS submitted first-quarter honor rolls this week
Merit roll
Ninth grade
Gracie Marie Adams
Joseph Shawn Adkins
Victoria Grace Alvey
Kimberly Sujey Argueta-Sanchez
Evelyn Louise Aus
Merideth Lynne Bailey
Jay Tyler Beauvais
Trace Allen Beavan
Matthew Bryce Berry
Shaylyn Jeanette Bjerke
Maniya Deonna Blackiston
Sadie Anne Brandt
Jahred Max Broadsword
Tyler John Bruno
Hunter Michael Burch
Nicholas Ryan Callander
Nicole Concetta Capece
Connor Matthew Chivers
Jackson Harris Collins
Jada Amari Cousins
Shannon Rose Cullison
Amberlynn Michelle Dashnaw
Benjamin Hussain Derisavi
Trevor David Drys
Joshua Alexander Duewer
Jenna Morgan Elliott
Sean Patrick Ely
Joseph Johnson Emerson
Zachary Marshall Engel
Alexander Joel Farmer
Brayden Daniel Fogel
Jordan Gabriel Forest
Alexander Charles Forgue
Aiden Matthew Grant
Ethan Lester Grau
Thomas Bentley Gresham
Hunter James Groat
Ryan Christopher Hall
Samantha Paige Hancock
Ashley Manfei Hazzard
Branden Thomas Hedderich
Alba Isabel Hidalgo
Aidan Michael Hoerl
Trenton Alan Hoyt
Christopher Robert Hughes
Alyssa Renee Hutt
Adam Montgomery Johnson
Tyler Joachim Johnson
Kenneth Lyle Jones
Jake Austin Jordan
Lilly Grace King
Wayling Richard Kistler
Dein Andrew Knopp
Kaydn Jay Knott
RaeAnn Mari Knowlton
Kayley Renee Kruk
Benjamin James Kurtz
Richard Kaungsuet Christopher Kyaw
James Elmer Lacey Jr.
Dominic Thomas Laurel
Lily Anna Lonkert
Patrick Anthony Lynch
Wyatt James Magda
Mia Danielle Malkin
Jolie Virginia Marks
Jeffrey Landon Martines
Talon Michael Maulding
Riley Ann McCloskey
Fiona Shae McGullion
Mackenzie Grace McLean
Delaney Kathleen McOmber
Maddison Nicole Meade
Isabelle Renea Merritt
Cian Ethan Milam
Anna Miller
Benedetta Montanino
Mikaela Anne Moore
Bryan Austin Morgan
Candise Lynn Morgan
Sarah Noelle Morgan
Morgan Audrey Moritz
Ethan Greer Morren
Brandon Lee Morris
Alan Duane Nelson
Cameron Joseph Nix
Brendan Jaiden Odenthal
Liam Vincent Osburn
Thomas Miguel Pavel
Renna Briden Pierce
Simeon Leon Plummer
Carina Lillian Reed
Megan Rose Reese
Madison Grace Reynolds
Daniel Waldemar Rivera Juelle
Mikayla Elizabeth Roberts
Nicole Roderick
Rachel Lynn Rothstein
Brynn Elizabeth Schuster
Ryan Tyler Scrom
Alaina Marie Sheehan
John Daniel Shorb
Madeline Rose Slade
Arlin Douglas Smith
Isaiah James Smith
Joseph Colin Smith
Aidan Mark Snow
Samantha Grace Sukhram
Joshua Alexander Terry
Jake Ryan Thompson
Kerri Ann Thompson
Shane Wyatt Topolski
Michael Lyle Walsh
Aaron Shane Wathen
Andrew Colin Wathen
Victoria Lynn Webb
Brent Michael Weeks
Emily Rose Whipple
Jennifer Lynn Wojtowicz
Maggie Louise Wood
Payton Danielle Wood
Brianna Nicole Young
Haley Brooke Young
10th grade
Nicholas Stevens Abbotoy
Megan Olivia Abt
Kira Susan Adriani
Connor Matthew Aley
Waleed Mohammed Alghamdi
Noah Cornell Allen
Regann Baylee Arnbrister
Brittany Gail Ayres
Ryan Elliott Baldwin
Tyler Russel Bates
Cheyenne Skylar Battaglia
Brie-ann Nicole Beavan
Nicholas Aaron Bello
Ciara Nicole Bowles
Avonte Xavier Brown
James Richard Burch III
Alexis Elizabeth Burkhardt
John Roy Bush III
Raymond Patrick Cain
Denise Chloe Abellanosa Catequista
Israel Arthur Cheatham
Jonathan Tyler Claus
Anthony Ronregus Cole
Desiree Takara Copeland
Ilianmarie Cruz
Paul Lynwood Dement
Macy Anne Dollarton
Shakira Fathalipour
Jacquelyn Olivia Francis
Macie Katherine Fuchs
Savannah Fern Gaskill
Amber Elizabeth George
Zachary David Gerkin
Drake Benjamin Goddard
Riley Mathew Goldstein
Alexander Joseph Grantland
Mason Gregory Greenwell
Alexis Irene Gutierrez
Austin Brian Guy
Cameron Alexis Guy
Ella Jordan Hammett
Josephine Marie-Anne Hewitt
Nathan James Hicks
Natalie Marie Higgins
Blake Donovan Higgs
Amanda Catherine Hill
Gabriel Luke Horton
Mia Joelle Huff
Kaylee Grace Jenkins
Abigail Marie Karnbach
Kyle Hunter Kasupski
Kylie Raine Keene
Nicholas Elijah Kelley
Elyssa Aliana Kellmel
Bridget Leigh Knott
Gregory Albert Koebke
Tyler Donovan Kruszewski
Morgan Grace Lacey
Caleb Mark Laird
Salome Atenyo Latigo
Layne Lettie Lawver
Thomas Ray Lloyd
Hailey Marie Lobenstine
Emelye Margaret Loibl
Chase Michael Longfield
Olivia Dana Magyar
Yaddier Josue Martinez Colon
Cole Jackson Mattingly
RaiOnna Toccara McDowell
Claire Katherine McGuinness
Olivia Shai Merckson
Damian Trace Michaud
Joshua Ibne Mizan
Tessa Jane Neely
Jenna Kathryn Newman
Foster Henry Pierce
Mary Elizabeth Praktish
William Alexander Prentis
Jolyssa Rylie Quade
Emma Christine Querry
Holli Nicole Ramey-Pickeral
Cameron Allen Ray
John Russell Rayfield
Ayana Christina Regino
Destiny Michele Ripple
Presley Marie Robinson
Peyton Alexis Rosas
Michael Joseph Schmidt III
Austin David Schultz
Shelby Donna Simmons
Albert Jospeh Smith
Victoria Lei Smith
Hunter Phoenix Spalding
Harmony Alyssa Spranger
Caleb Mekhi Stanley
Nicholas Andrew Stearns
Chloe Lynn Stehman
Blake Russell Tarleton
Clary Margaret Taylor
Emma Nicole Traver
Irene Tsakonas-Kontopoulos
Matthew Edward Tydings
Kelsey McKenna Vickers
Corinne Elaine Vigna
Logan Carlton Wall
Hannah Lareen Ward
Darnika Danay Woodland
11th grade
Alexis Marie Allen
Ryan Jacob Andersen
Sarah Grace Baldacchino
Tobias Cristian Barrera
Andrea LaTina Barrow
Lacey Elizabeth Bateman
Colton Lee Bennear
Brooklyn Lee Bernth
Dylan Michael Blair
Trevor Maverick Bowes
Mark Lacy Boyd Jr.
Kaylee Nickole Briggs
Ryan Allen Bryant
Joanna Mariena Cameron
Kenneth Lee Carter Jr.
Andy Teodocio Castellon-Caballero
Zachary Michael Cerenzia
John Grant Chapman IV
Rayann Marie Choporis
Troy Clinning Cialona
Jordan Nathaniel Clark
Roberto Jose Colindres
Timothy Elliott Daigneau
Colin Hunter Eible
Jacob Todd Elliott
Kyleigh Alexis Elmore
Alexander Cole Evans
Gunnar Konrad Focht
Eric Michael Fowler
Arron David Fulton
Tristan Abby Graves
Jordan Allen Grimes
Melanie Brianne Hammett
Nathan Isaac Herrera
Dylan Matthew Hobbs
Peyton Alisha Island
Shawn Lawrence Jackson
Abrianna Marcella-Marie Jandreau
Marissa Ann Jarrett
Niyahla Kai Jones
Tyler Hunter Jones
Taranpreet Singh Kang
Chase Matthew Klasmeyer
Kaden Nicolas Lawrence
Kalena Katherine Ledman
Jolyn Nicole Lloyd
Mason Arthur Lyall
Donashia Michelle Medley
Jaylen Amari Medley
Stephen Jack Yucai Mewhinney
Jordan Michael Michener
Justin Conner Michener
Matthew Ryan Miles
Christina Moncivais
Sobia Mushtaq
Grace Louise Nelson
Abigail Rae Norris
Matthew Junyul Oh
Colin Chase Perkins
Gabrielle Joyce Petett
JuWaun Tirek Queen
Rachel Ann Raley
Grace Victoria Redmond
Rachel Kathryn Rigelsky
Jordan Christopher Riggs
George Bernard Rivers III
William Thomas Shockley II
Anna Kathleen Sleppy
Ethan Bailey Snyder
Breanna Michele Terry
Lauren Michelle Thorsen
Zander Scott Tippett
Fiona Roisin Tuemler
James Alvin Unkle Jr.
Jacob Ross Utzig
Madison Christina Vasquez
Francisco Antonino Villa
Victoria Lynne Walker
Alexis Rae Wilkes
Martin Leslie Wilson Jr.
Savannah Victoria Wood
12th grade
Asia Breanna Allen
Hayleigh Nichole Anderson
Madelyn Grace Argobright
Aidan Kyle Ashby
Logan Robert Bean
Anthony Ellis Birch
Robert Ray Boles III
Kyrian Jonaz Brooks
Kyleigh Morgan Broome
Joseph William Brown
Kendrick Isaiah Brown
Michael Justin Campbell
Elizabeth Anne Click
Lauren Rose Crandall
Hannah Gail Curley
Austin Alan Dailey
Dane Anthony Darnall
Angelo Cleofe Dashnaw
Chace Austin Varian Davis
Christian Anthony Davis
Jack Michael Davis
Ashlin Nichole Ayers Dean
Danielle Jade Dixon
Sean-Patrick Anthony Douglas
Kasarachi Sara Ezeakolam
Thomas Ray Filloramo
Robert William Floccari
Christina Grace Georgiou
Hailey Autumn Groves
Taylor Virginia Guice
Chloe Nicole Guy
Michael Bryan Hall Jr.
Grace Karen Hammett
Dylan Thomas Henderson
Katie Marie Hill
Katherine Amanda Hilsinger
Jayden Paul Holcomb
Alexis Adrielle Hull
Evan James Johnson
Nicholas Damian Johnson
Chase Mathew Kinney
Kaitlyn Jean Mayo
Madison Patricia McCarthy
Angel Fecella Milburn
John Raymond Milburn IV
Addison Brooke Musick
Rachael Day Ollom
Owen Michael Parker
Stephen Tyler Payne
Autumn Renee Peacher
Steven Alexander Preston
Tahir Ihsan Qayyum
Cylee Lyn Raley
Lili Madison Reed
Mario Rolando Rivas
Kyle Lee Rock
Margaret Grace Ruble
Raymond Douglas Stotler Jr.
Madison Leigh Thorpe
Louisa May Traver
Brooke Ann Wagner
Lillian Grace Ward
Katelyn Rose Wood
Honor roll
Ninth grade
David Lee Abbott
Douglass Cooper Abbott
Ali Mohammed Alameer
Kaleigh Elizabeth Allen
Odadiki Victory Bakaye
Zane Thomas Bartodziej
Caleb Robert Bean
Kyleigh Nicole Bennett
Peyton Alonzo Bensel
Juliana Gardiner Blake
Marlee Marie Blaydes
Gabrielle Nicole Bonds
Caroline Rebecca Boynton
Blake Patrick Brady
Tyler Michael Brooks
Jayla Christine Brown
Bennett Phan Buckler
Sean Michael Burke
Landon Christopher Carter
William Stephen Cassetta
Jaidyn Maleigha Collins
Evey Gazella Colson
Ella Catherine Combs
Zoe Jane Cookson
Isabela Olivia Currey
Joshua Allen Daigle
Victor John Dela Cuesta
Cameron Monte Dillon
Carly Rae Eastburn
Kyle Patrick Engel
Jasmine Romaine Fallon
Emma Brooke Furse
Leigha Nichole Rose Gargani
Caitlyn Ann George
Zachary James Guy
Shelby Rachael Hall
Aspen Allein Harclerode
Avery Tyler-Thomas Harding
Mackenzie Teresa Harding
Molly Mae Harmening
Alva Elle Harstrom-Small
Kimberly Arlene Hayes
Cameron Jason Henderson
Kyrstin Marie Henderson
Benjamin Isaac Hertzbach
Zachary Matthew Horner
Ethan James Howard
Leah Nicole Hunter
Autumn Renae Hutchison
Brent Michael Johnson
Russell Alexander Johnson
Bridgette Rhea Jones
Joshua DeMarcus Jones
Layla Nicole Kaelin
Sophia Ling Klueter
Catherine Elizabeth Kolwey
Emily Grace Konecny
Julia Isabel Kosich
Hailey Rae Lacey
Vincent Alexander Landreth
Kayleen Dawn Lawver
Briana Lynn Levi
Riley Gabrielle Lillard
Madison Mary-Elizabeth Lloyd
Anderson Matthew Loesch
Steven James Lumpkins
Elise Kay Lyons
Matthew Joseph Maccari
Leah Rose MacQuilliam
Sterling Liam Maggard
John Gregory Masiello
John Randolph McGee
Adeline Jean McKay
Kylee Kaye McPherson
Madison Marie Mersch
Mikah Charles Mohun-Hintze
Viviana Rose Moran
Erika Johanna Muja
Kayla Janae Myers
Annie Rebecca Nelson
James Edwin Nelson
Kaydence Skyy Nickleberry
Sean Thornton O’Connor
Madison Leanne O’Dell
Connor Marc Paradis
Hailey Nicole Parks
Ayden Mackenzie Perrygo
Sean Richard Price
Evan Westerfield Rabush
Brett Alexander Redmond
Lauren Kristine Rigelsky
Aidan Kai Rounsaville
Abigael Maryann Ryce
Rachel Elisabeth Shaw
Emily Rose Smetana
Maya Sophia Smith
Kenneth Anthony Songy
Emma Elizabeth Spalding
Jeffrey Xavier Spalding Jr.
Aidan Christopher Stone
Nicholas Alexander Tayman
Samantha Riley Thomas
Felicity Lynn Thompson
Lauren Marie Tippett
Scarlett Anna Rhea Traver
Tara Marie Tuemler
Terrill Allen Wade Jr.
Jake Kyan Carter Wilkinson
Mariya Noelle Wimpee
Connor Jake Wise
Ian Foster Wood
Marielle Avery Woolford
Dylan James Young
10th grade
Chloe Elizabeth Abell
Luka Dalton Ackerman
Ashley Morgan Adams
Wesam Mohammed Alameer
Madison Kenzie Allen
Braden Glenn Amspacher
Emma Lee Anderson
Hugh Alexander Baker
Makiya Jo Beall
Brittney Elizabeth Bean
Olivia Claire Benham
Mackenzie Leigh Berry
Paige Marie Blakey
Julia Kathryn Bobrowski
Michael David Branch
Malachi Cadell Briscoe
Jeremy Dennis Brown
Niyota Lois Burkes
Sophia Leeann Cadena
Brenden William Cain
Albert Ian Castillo Calangi
Jacob Dean Caldwell
Anna Catherine Carrigg
Reagan Abigail Clagg
Garett McConnell Cody
Robert Woodrow Coleman
Zachary Kyoo Connolly
Samuel Chase Cordell
Dylan Nicole Countiss
Silas Vernon Cropper
Jillian Cheree Dent
Isabella Dever
Annastacia Rose DiRenzo
Jeffrey Daniel Donis
Amaya Elizabeth Duke
Jackson Brian Duke
Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e
Tianna Lee Fallon
Alexandria Mae Ficalora
Ashton Ty Foster
Steven Glenn Frain
Paige Leanne Funk
Aidan Casey Gamble
Jocelyn Elizabeth Gaskin
Jacob Michael Gavin
Stanislaw Wallace Gawel
Jacob Michael Gibson
Seth Anthony Goddard
Alexandra Merdith Carey Goings
Morgan Riley Grant
Brandon Michael Gray
Amanda Lynn Griffin
Brooke Marie Gruby
Simon Maxwell Guthrie
Trinity Janessa Halt
Georgina Caliopi Harkness
Georgia Rey Harvey
Brooke Taylor Hasegawa
Mya Marie Hayes
Brooke Kendall Henderson
Olivia Caroline Hepp
Daisy Samantha Hermosillo-Willett
Sydney Seng Hertzog
Ava Brantley Hill
Korwen Robert Holt
Gracen Virginia Houck
Carmen Nicole Jackson
Campbell Lynne Jameson
Alexis Marie Jarrett
Raven Kendall Jefferson
Amber Elizabeth Jeffords
Amber Nichole Jones
Molly Elizabeth Kollar
Nolan William Kostenko
Christa Rebekah Fairfax Kunz
Madison Michelle Lane
Summer Morgan LaRocco
Amelia Patrice Lee
Hannah Alexis Lehman
Sophia Lin
Shannen Davis Litten
Brandon Michael Little
Emma Catherine Llewellyn
Kailey Marie Long
John David Losh
Herbie Richard Mann II
Samara Raine Maund
Abigail Hope McCauley
Archie Daniel McEwan
Jane Grace McKay
Gracelyn Mariah Moore
Evan Matthew Murph
Samantha Lee Newton
Nicholas William Nosko
Parker Jane O’Brien
Karson Levi O’Dell
William Americo Parillo
Jasmine Amerie Perez
Catherine Alicia Pilkerton
Carli Alise Pipkin
Hannah Marie Purcell
Stacy Ramirez-Llamas
Jacob Tyler Reeves
Aaron Dalanon Riley
Kayleigh Ann Rishel
Jayden Maryann Rittle
Conner Michael Rock
Alexa Laina Analise Rodriguez
Jack Berntsen Rooney
Catelyn Ruth Root
Micah Jewel Savarese
Julianna Marie Schilling
Sophie Ann Seltzer
Daniel Madison Shrawder
Anna Kendall Sidorovich
Carolyn Alyce Sleppy
Aaliyah Rose Smith
Bryce Anthony Smith
Jacob Davis Smith
Katherine Elizabeth Smith
Madison Leigh Smith
McKenna Faith Smith
Amberleigh Millicent-Earlene Solomon
William Edward Standish
Johnathan Glenn Stepura
Ja’lill Elijah Tate
Emma Grace Taylor
Gregory Jonathan Teich
Mallory Aine Tipton
Ian Marcellus Trent
Starr Nevaeh-Mae Tyree
Dustin Carl Vance
Kimani Anaya Watkins
Korbin Ryan Watts
Ellie Katherine Webster
Tyler Vallon Weeks
Lauren Evelyn Weiner
Molly Kate Withrow
James Joseph Wojtowicz Jr.
Jakob Harrison Wolter
Lourdes Dimardi Young
11th grade
Derek Allen Abell
Matthew Carter Abell
Alejandro Manuel Adams
Kyleigh Rae Agamaite
Blake Allen Alvey
Zachary Michael Alvey
Conner Erik Anderson
Sophie Claire Anderson
Christina Renee Balaton
Jada Rose Basedow
Elise Alina Baxter
Ava Belle Brown
Kamryn Renee Buckler
Kyle Shane Butler
Julianne Caballero Cabral
Zachary Ryan Carlson
Sara Brianne Carson
Jayden Anthony Carter
Gracelyn Thalia Casas
Nicholas Alexander Chuchman
Seth Michael Cooper
Kate Victoria Cox
To Uyen Thanh Dang
Heidi Gabriele Davis
Maria Athena Derisavi
Jason David Estevez
McKenna Nicole Farrell
Julia Grace Farren
Madison Claire Frill
Tehya Aiyana Gaines
Bailey Lou Gamble
Michael Bruce Gardner
Chase Edward Garner
Makenzie Rae Gaskill
Natalie Michele Gates
Sarah Nicole Gladwell
Savannah Michelle Gladwell
Anthony Jacob Grant
Dylan Michael Gray
Ryuta Gregory Griffith
Nicholas Taylor Grooms
Emma Lily Guzman
Noah Allen Hickman
Jasmine Elaine Hillian
Markayla Janae Hollins
Nathan Deon Jackson
Misaki Amber Josett
Justin Andrew Juron
Logan Michael Klasmeyer
Kara Marie Knott
William Justin Lemley
Kyle Robert Matsuda Lindley
Ryan Nicholas Mallett
Kenneth Noah Mansfield
Mariona Mas-Juncosa
Ryan Christopher Headley Molish
Carlie Tessa Monk
Grace Elizabeth Montanez
Kaylynn Ann Morgan
Tyler James Morrell
Maxwell Edward Murray
Raheli Grace Nyagawa
Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo
Austin Tyler Olszewski
Brynn Nicole Owen
Mariel Olivia Peabody
Grant Arthur Peters
Andrew Lee Pfister
Jordan Jasper Phillips
Alexis Ryan Pope
Elena Michelle Portnoy
Alani Rosalina Pranzo
Piper Lin Pratt
Owen Tylor Reyez
Kylie Drusilla Richardson
Edwin Luis Rodriguez Jr.
Andrew Wayne Root
Gavin Elijah Russell
Heaven Marie Ryce
Evelyn Nicole Schommer
William Joseph Selk
Selene Viola Shaffer
Emma Jolene Yali Shipley
Taylor Grace Simpson
Patrick Kenneth Smith
Kamea Elaina Somerville
Jacob Christopher Straub
Andreas Nikolaos Thanos
Mercedes Renee Thompson
Rileigh Nicole Thorward
Tyler Ann Vallandingham
Sara Marie VanRyswick
Emma Marie Wagner
Kennedy Rayne Walker
Samuel Joseph Welch
Jacob Andre White
Julia Kay Willis
Peyton Jewell Wingate
Morgan Leigh Wolters
Caleb Evan Young
Kaitlynn Nicole Zacher
Magdalena Zatonska
Emily Elizabeth Zelonis
12th grade
Lawson Thompson Abell
Nathan Scott Ahlberg
Isabella Eileen Badia
Christopher Michael Baumann
Evan Daniel Bennett
Taylor Luke Benson
Samantha Lee Blottenberger
Makayla Elizabeth Bonds
Amber Elizabeth Borror
Tori Lynn Bowles
Myrissa Leighann Breeden
Lillian Jasmine Brink
Claire Noelle Broadhead
Logan Zachary Brock
Haley Anabell Brooks
Madison Grace Bruns
Rebecca Michelle Burkhardt
Tamara Breon Bush
Hannah Lynn Callander
Jalen Keyshawn Camp
Joshua David Carter
Dylan Nathan Casoni-Burch
James Peter Chandler
Colin Justin Chant
Kierra Janae ‘ Courtney
Ashley Lynne Cox
Joseph Lindsey Cranford IV
Breanna Alexis Davis
Zachary Stone Davis
Chloe Aleesha Denley
Dialo Diop
Samantha Dianne Dishong
Tyler Even Egeli
Desiree Haley Evans
Nathan David Evans
Chloe Genette Fehlberg
Bailey Lynn Fleury
Calvin Joseph Flippin
Lia Triniti Foster
Corinne Marie Fuller
Victoria Paige Garren
Shianne Lynn Gill
William Cody Henderson
Asia Janae Herbert
Myron Anthony Herbert Jr.
Tyreke Dajuan Herbert
Jarrett Austin Higgs
Sarah Elizabeth Holmes
Caroline Dione Huber
Jordan William Imbriale
Caleb Joshua Ingraham
Christopher Tyler Jobe Jones
Kara Haruna Kievit
Makenzie Alyssa Knott
Alexander Vaclav Konecny
Brody Michael Kowieski
Cole Allen Kronenwetter
Colton Strother Lewis
Connor Brennan Lewis
Hannah Mackenzie Loewy
Eric Jason Long
Adriana Denisse Lossa Diaz
Chelsea Ann Magyar
Olivia Lynn McKenzie
Mary Eileen Metz
Angaleigh Maria Morren
Alyssa Mae Morrison
Alexander Joseph Muller
Sydney Noelani Naluai
Zachary Allen Nelson
Chase Derick Ogden
Rebecca Joy Ollom
Briana Marlene Padgett
Benjamin Joshua Perez
Jacob Samuel Prentis
Brandon Noah Pryor
Debra Michelle Rosenstadt
Jack Nathan Roser
Giorgia Sciascia
Jackson Kyle Scrom
Kelly Ashley Sheffler
Samuel Warren Shenot
Amber Amari-Bane’ Shorter
Renee Amber Skillin
Celina Lee Slattery
William McKinley Smith
Hailey Nichole Stack
Joseph Ryan Stanalonis
Nicholas Henry Stepura
Abigail Renee Struck
Drake Ashton Thomas
Faith Mae Thomas
Lillian Renee Thomas
Allison Frances Treutler
Steven Michael Twemlow
Kytana Joleen Vanden Bos
Jessica May Voorhees
Sean Michael Vosburgh
Terry Lee Waddell
Kailyn Jean Wagner
Emily Ann Williams
Highest honors
Ninth grade
Adrianne Emily Allred
Caroline Jaye Allred
Morgen Marcella Anderson
Silas Brian Baller
India Clarissa Barrow
Timothy Patrick Berman
Brian William Biglin
Megan Alyse Bontrager
Sean Patrick Campbell
Denzel Canovas Chance
Henry Albert Churilla
Fiona Covington Coll
Anthony James Collier
Carrie Dayle Crossley
Benjamin Scott Dodge
Stephanie Luisa Encarnacion
Sydney Grace Engel
Peyton Anne Farr
Leila Grace Floyd
Noah Jamison Foster
Joseph William Gardner
Elise Victoria Geiger
Jessica Lynn Goddard
Brent William Graves
Peyton Alexander Ham
Marc Christian Hauenstein
Madison Jade Hevener
Felicity Katie Holder
Leah Pearl Imbriale
Manasa Iswara
Ava Elizabeth Jones
Kelsey Marie Kelly
Marissa Ann Knapp
Marina Grace Krula
Hemani Kumar
Lauren Mae Labows
Aynslee Geneva Laird
Alexandra Tanner Leake
Ian Matthew Lee
Lindsey Aileen Magill
Joseph Devan Massary
Katherine Corrine McHugh
Kelly Ann McLawhorn
Margaret Clare Verkuilen Mederos
Kiley Faye Milligan
Amelia Skye Nassau
Gavin Levi Palmer
Ami Bhupen Patel
Christopher Paul Ramirez
Glynis Elise Rossi
Dylan Thomas Rowe
Isabel Yea-Rhim Shim
Blake Nicholas Simonds
Alyssa Jade Stovall
Ryan Bradley Supplee
Alison Paige Taylor
Madelyn Marie Tharp
Abby Cristina Townsend
Devon Dang Vo
Matthew John Voithofer V
Jordyn Michelle Walters
Jessica Morgan Ward
Mason Matthew Warren
Clara Libby Winkel
Ethan Peter Wolfe
10th grade
Benjamin Tyler Alvey
Joseph Lorenzo Andaya Jr.
Haley Marie Ashton
Payton Maureen Aull
David Mac Bailey
Emily Regina Boyd
Christopher Robert Branch
Caleb Jaden Bryan
Mandy Payton Burney
Alyssa Anne Byers
Caden Patrick Byers
Nicole Liga Carron
Thomas Wayne Coleman III
Summer Desiree Corum
Katherine Annelise Cox
Summer Lyn Davis
Ryan Allen Michael Dawson
Ana Soledad de Leon
Zoe Layne Dornisch
Julia Elizabeth Dougherty
William Mason Evans
William Louis Faulkner
John Edgar Arcega Fernandes
Abigail Marie Fielder
Emily Ann Gaddis
Brooke Rachel Goode
Sadie Lynn Grzymalski
Elizabeth Grace Guy
Emma Lynn Guy
Julianna Nicole Hammett
Benjamin Michael Harms
Elleigh Maren Heck
Michael Anthony Johnson
Abigail Lillian Johnston
Jackson Thomas Jones
Alexandra Elise Kanakis
Liam Zack King
Alexis Nicole Kinney
Ilaria Lucchesi
Lauren Christine McLaughlin
Promise Kade Morgan
Rachel Anne Mroz
Alyssa Desire’ Myers
Judy Thao Thanh Nguyen
Elizabeth Anne Norris
Zoe Yi Lin Nowlin
Nickolas Ildegardo Olea
Shen Chen Rothermel
Christopher Graham Salter
Claire Marie Schug
Leric Denise Scriber
Cheyenne Marie Toma
Amy Gabrielle Weaver
Daniella Grace Weinstein
Jacob Thomas Weller
Alicia Tsai Yang
Alayna Irene Zook
Derek Scott Zumpano
11th grade
Rebecca Terese Allen
Victor William Argobright III
Lucas William Ausenbaugh
Norisa Salazar Avillanoza
Blake Mary-Ashton Bahr
Camryn Sophia Baringer
Katherine Faustina-Mary Barnhouse
Christine Marcelle Bequio
Jaliyah Monae Blackwell
Ella Ann Brown
Rhea Lynn Brown
Erin Louise Campbell
Samuel Thomas Cassetta
Panisara Churdchaipun
Mark Anthony Cianflone
Kayla Lynn Clarke
Rory Mason Coll
Audrey Claire Commerford
Laura Judith Conway
Carlee Marie Cooksey
Regan Elizabeth Coombs
Jasmine Nicole Cooper
Brady William Correll
Gillian Ann Cummings
Sarah Elizabeth Daly
Kathryn Grace Dean
Thomas Paul Degner
Kaelyn Cierra Dillon
Ava Grace Dantonio Drissel
Morgan O’Brien Dulude
Katarina Joan Durniak
Kaitlyn Marie Duswalt
Jacob Michael Ersek
Madeline Michele Erwin
Finn Erik Eskeland
Jessica Erin Flores
Katherine Elizabeth Frazier
Kyle Jacob Goodrich
Erin Elizabeth Guy
Aidan Thomas Hall
Brice Allen Hall
Julia Madeleine Hancock
Tiler Matthew Haskins
Brendan Joseph Hayes
Anneliese Katherine Hess
Kurt Alexander Hess
Natalie Denise Hill
Daisy Charlotte Holder
Samantha Christine Hotz
Kaylee Michelle Howe
Annalee Dawn Johnson
Gwendolyn Skye Jones
Kai Taejin Jung
Alexandra Margaret Kelly
Madeline Ashley Kibler
Makenna Nicole Labor
Jamie Suellen Laurel
Joshua Edward Layer
Cassandra XinLing Lewis
Caroline Elizabeth Mackin
Ayden Jon Magda
Antonio Charles Marino
Grace Victoria Masiello
Elizabeth Grace Matthews
Camryn Marie Mayor
Rowan Michael McConvey
Jacob William Meador
Abby Lynn Merson
Michaela Danielle-Marie Miller-L’Italien
Karina Faith Minnich
Timothy Jacob Moser
Logan Amanda Mundie
Madison Marie Mushrush
Isabella Chilea Nassau
Shelby-Ann Elaine Neal
Carter James Nelson
Emily Kaces Nelson
Andrew Junhyun Ng
Derek Macpherson Nichols
Delaney Leigh Nix
Anne Elisabeth O’Connor
Katharine Sara O’Roark
Brandon Taeyul Oh
Naggena Aahminah Ohri
Megan Elise Owen
Franz Angeline Enriquez Padolina
Ryan Christopher Padula
Kurt Robert Perrygo
Pierre Jacques Petitjean
Cole William Potas
Reagan Ellen Powers
Zachary Edwin Powers
Nelle Beatrice Ray
Noah David Readyhough
Anthony Michael Rematt
Elisabetta Ricca
Darren David Rogers
Tyler Mason Rose
Alyssa Nicole Russell
Lindsey Nicole Ryce
Kathryn Elizabeth Sandifer
Kiersten Reece Scarbrough
Alejandro Andres Silva
Liam Alexander Smith
Eleazar Agtarap Soriano
Matthew Robert Stiffler
Kaylee Ann Sullivan
Elizabeth Marie Szymkowiak
Casey Elizabeth Taff
Nataleigh Kristi Tapponnier
Cole Anthony Tarleton
Phoebe Dejonnet Tate
James Joseph Thompson
Jonas John Tividor
Jannik Unger
Kassidy Lynn Wallace
Kylie Jean Wallace
George Benjamin Walls
Gavin George Wathen
Samantha Jordan Wells
Luke Anthony Wichrowski
David Scott Wolfe
Olivia Cathryn Wolt
Carley Jayne Worch
Natalie Gayle Yeiser
Joel Terrence Young
12th grade
Megan Ashley Abbett
Kaya Michele Adriani
Nawal Omar Ali
Raegan Elizabeth Alvey
Jordan Raye Amspacher
Devin Rayshon Anderson
Matthew Patrick Andrasik
Andrew Mitchell Aus
Claire Noel Bacon
Isaac William Baldauff
Griffin Patrick Ball
Margaret Halla Kori Ballengee
Sarah Reamy Bean
Hannah Marie Bello
Rylan Robert Bennett
Alainah Emmanuelle Bequio
Brian Scott Bieshelt
Kelly Marie Biglin
Caitlin Louise Bird
Jason Lee Blair
Gabrielle Joan Blew
Russell Thomas Bly
Matthew Richard Bobrowski
Sydney Samantha Bokenhagen
Sami Shawn Bouhussein
Hannah Kathleen Bowers
Anna Elizabeth Boyd
Garrett Evan Bridgwater
Summer Nicole Brooks
Grayson Elizabeth Burmeister
Blake Thomas Byrnes
Calixto Castillo Calangi III
Johnnie Tyler Caldwell
Emily Anne Carpenter
Tatiana Alba Chan
Thomas Miles Chivers
Zachary Douglas Claus
Nathan Garrett Colyer
Taylor Marie Crute
Casey Leoncio Cruz
Owen Marshall Darden
Hannah Ellen Davis
Jadyn Theren Dean
Rachel Marie deBrabander
Logan Julian Donnelly
Bentley Summer Dorics
Gabriella Jeanne Dorsey
Dallas Austin Downs
Luke Thomas Duswalt
Kyle Connor Edwards
Erin Megan Ely
Madelyn Elizabeth Engel
Brianna Batelka Englert
Angelica Louise Enriquez
Josephine Erin Staley Fallon
Riley Nicole Ferguson
Kasey Lynn Ferm
Veronica Alexandra Silva Fernandez
Hailey Alyssa Findley
Piper Elizabeth Finn
Lydia Diann Fowler
Lyndsey Marie Fuller
Hailey Abigail Furse
Kelin Ashleigh Rose Gaddis
McKenna Erin Gallagher
Ashley Nicole Gantt
Amber Nicole Garcia
Kelley Jane Garrison
Rachel Paige Geiger
Ryan Michael Gibson
Heather Mae Gilmore
Alexia Renee Gorman
Brandon Caleb Grabenstein
Arthur David Graessle
Mattison Alana Graves
Blaine Dericco Greene II
Vanessa Calhoun Gregorio
Ecudemio Gabriel Gutierrez
Eric Michael Guy
Tessa Lynn Haley
Annilee Jane Hampton
Kobe Douglas Harris
Chloe Olivia Harsha
Kaitlyn Marie Hayes
Hannah Noelle Haynes
Mason James Hepp
Noel Evelyn Higgins
Jordan Paige Higgs
Donovan Osbourne Scully Hildreth
Kai Emmanuel Holt
Matthew Quinn Jarvis
John Michael Jensen
Benjamin Charles Johnston
Rachel Megumi Johnston
Chloee Renee Jones
Sierra Elyse Jordan
Jenna Lorraine Kline
Lauryn Ashli Knight
Elizabeth Joan Konecny
William Michael Kurtz
Kylah Grace Laird
Katherine Huza Lange
Oloya Ochora Latigo
Sophia Renee Lawson
Ayana Morounke Leblans
Ethan Scott Ledig
Isabella Davan Lynch
Jacob David Lyons
Julia Corinne Marino
Mark Baldwin Mattei
Kristen Marie Matzdorf
Joshua Finley McCoy
Allison Mae Mersch
Serena Gwyn Meyer
Anna Christine Misetich
Kennedy Lynn Morgan
Ella Olivia Muja
Christopher Ryan Nichols
McKenzie Noel Norcross
Andrew Berkman Norris
Ryan Anthony Northrup
Caleb Dewalt Novinger
Julia Ruth OConnell
Steven Ray Pacobit
Chantal Louise Palchak
Trinity Grace Parker
Alexis Haley Paul
Sarah Elizabeth Pierce
Jessica Cecelia Pilkerton
Josilyn Rose Pilkerton
Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo
Emilie Madison Potter
Danielle Lynne Pressley
Kayla Elizabeth Purcell
Andres Ramirez
Abigail Marion Reese
Kaci Patricia Reid
Jessica Lynn Reider
Anna Catherine Repasi
Lillian Marie Rey
Haden Grace Rider
Michaela Angelica Riedel
James Franklin Ripple
Anna Virginia Robinson
Matthew Daniel Robinson
Megan Harper Robinson
Coralee Ann Romero
Katherine Grace Saltzman
Morgan Alyse Sanders
Temma Faith Schlesinger
Alexia Ann Schnaubelt
Elizabeth Odile Schug
Dana Catharine Schwalbe
Laura Elizabeth Scott
Andrew John Severson
Vrundal Manish Shah
Kenneth Andrew Jeffrey Shelley
Gabrielle Bryan Shenot
Taylor Nicole Skillin
Colleen Michelle Smith
Kasmin Aika Smith
Nathan Warren Smith
Emily Rose Snyder
Emanuel Chaise Solano
Leah Joy Sours
Madelyn Grace Spalding
Lillian Elizabeth Speer
Colette Jacqueline St. Laurent
Megan Patricia St. Laurent
Bronwyn Michelle Stearns
Albert Francis Stumm IV
Shawn Richley Taylor
Natalie Joan Thompson
Aryn Tommie Nicole Tilley
Alison Grace Timmermann
Tyler Kohei Tin
McKynzee Lee Tippett
Noelle Renee Tividor
Sarah Jean Tremel
Eric George Tsekouras
Kendra Chantel Turner
Daniel Hawes Unangst
Faith Kelly Van Ryswick
Gabrielle Diane Ventrone
Luke Thomas Walsh
Maria Elizabeth Webster
Melvin Leroy Weeks IV
Andrew Christopher Weller
Olivia Leeann Whittington
Kasie Leann Wilds
Mackenzie Ann Wilkinson
Cameron Marcus Willette
Madeleine Jeanne Willette
Kyra Nicole Wilson
Taylor Faeon Wilson
Gianna Marie Winters
Samantha Zooey Wolter
Joshua David Wright
Maria Etelka Yanez