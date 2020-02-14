Highest honors

Ninth grade

David Lee Abbott

Kaleigh Elizabeth Allen

Adrianne Emily Allred

Caroline Jaye Allred

Rudra Brijeshkumar Amin

Morgen Marcella Anderson

Silas Brian Baller

India Clarissa Barrow

Caleb Robert Bean

Brian William Biglin

Gabrielle Nicole Bonds

Megan Alyse Bontrager

Sean Patrick Campbell

Fiona Covington Coll

Anthony James Collier

Benjamin Scott Dodge

Stephanie Luisa Encarnacion

Kyle Patrick Engel

Sydney Grace Engel

Peyton Anne Farr

Leila Grace Floyd

Noah Jamison Foster

Joseph William Gardner

Elise Victoria Geiger

Brent William Graves

Peyton Alexander Ham

Marc Christian Hauenstein

Kyrstin Marie Henderson

Madison Jade Hevener

Felicity Katie Holder

Zachary Matthew Horner

Leah Pearl Imbriale

Manasa Iswara

Kelsey Marie Kelly

Catherine Elizabeth Kolwey

Emily Grace Konecny

Marina Grace Krula

Hemani Kumar

Lauren Mae Labows

Aynslee Geneva Laird

Kayleen Dawn Lawver

Alexandra Tanner Leake

Ian Matthew Lee

Riley Gabrielle Lillard

Lindsey Aileen Magill

Joseph Devan Massary

Katherine Corrine McHugh

Kelly Ann McLawhorn

Kiley Faye Milligan

Mikah Charles Mohun-Hintze

Kayla Janae Myers

Amelia Skye Nassau

James Edwin Nelson

Gavin Levi Palmer

Ami Bhupen Patel

Lauren Kristine Rigelsky

Glynis Elise Rossi

Dylan Thomas Rowe

Isabel Yea-Rhim Shim

Emily Rose Smetana

Ryan Bradley Supplee

Alison Paige Taylor

Nicholas Alexander Tayman

Lauren Marie Tippett

Abby Cristina Townsend

Devon Dang Vo

Jordyn Michelle Walters

Jessica Morgan Ward

Mason Matthew Warren

Clara Libby Winkel

Ethan Peter Wolfe

10th grade

Emma Lee Anderson

Haley Marie Ashton

David Mac Bailey

Emily Regina Boyd

Caleb Jaden Bryan

Caden Patrick Byers

Sophia Leeann Cadena

Nicole Liga Carron

Robert Woodrow Coleman

Katherine Annelise Cox

Summer Lyn Davis

Ryan Allen Michael Dawson

Ana Soledad de Leon

Zoe Layne Dornisch

Julia Elizabeth Dougherty

Amaya Elizabeth Duke

William Louis Faulkner

John Edgar Arcega Fernandes

Steven Glenn Frain

Paige Leanne Funk

Emily Ann Gaddis

Stanislaw Wallace Gawel

Emma Lynn Guy

Julianna Nicole Hammett

Georgina Caliopi Harkness

Benjamin Michael Harms

Jared Richard Haynes

Elleigh Maren Heck

Daisy Samantha Hermosillo-Willett

Jackson Thomas Jones

Alexandra Elise Kanakis

Liam Zack King

Alexis Nicole Kinney

Molly Elizabeth Kollar

Summer Morgan LaRocco

Ilaria Lucchesi

Lauren Christine McLaughlin

Khiya Shawntae Milline

Promise Kade Morgan

Rachel Anne Mroz

Judy Thao Thanh Nguyen

Elizabeth Anne Norris

Nicholas William Nosko

Zoe Yi Lin Nowlin

Karson Levi O’Dell

Nickolas Ildegardo Olea

Stacy Ramirez-Llamas

Kayleigh Ann Rishel

Shen Chen Rothermel

Christopher Graham Salter

Leric Denise Scriber

Katherine Elizabeth Smith

Amberleigh Millicent-Earlene Solomon

Gregory Jonathan Teich

Cheyenne Marie Toma

Kelsey McKenna Vickers

Korbin Ryan Watts

Amy Gabrielle Weaver

Daniella Grace Weinstein

Jacob Thomas Weller

Derek Scott Zumpano

11th grade

Rebecca Terese Allen

Victor William Argobright III

Lucas William Ausenbaugh

Norisa Salazar Avillanoza

Blake Mary-Ashton Bahr

Camryn Sophia Baringer

Katherine Faustina-Mary Barnhouse

Christine Marcelle Bequio

Jaliyah Monae Blackwell

Ella Ann Brown

Rhea Lynn Brown

Erin Louise Campbell

Samuel Thomas Cassetta

Mark Anthony Cianflone

Danielle Nicole Clark

Kayla Lynn Clarke

Rory Mason Coll

Audrey Claire Commerford

Laura Judith Conway

Regan Elizabeth Coombs

Jasmine Nicole Cooper

Brady William Correll

Kathryn Grace Dean

Thomas Paul Degner

Kaelyn Cierra Dillon

Ava Grace Dantonio Drissel

Morgan O’Brien Dulude

Katarina Joan Durniak

Kaitlyn Marie Duswalt

Jacob Michael Ersek

Madeline Michele Erwin

Finn Erik Eskeland

Jessica Erin Flores

Katherine Elizabeth Frazier

Natalie Michele Gates

Kyle Jacob Goodrich

Aidan Thomas Hall

Julia Madeleine Hancock

Tiler Matthew Haskins

Brendan Joseph Hayes

Anneliese Katherine Hess

Noah Allen Hickman

Natalie Denise Hill

Daisy Charlotte Holder

Samantha Christine Hotz

Kaylee Michelle Howe

Annalee Dawn Johnson

Gwendolyn Skye Jones

Kai Taejin Jung

Alexandra Margaret Kelly

Madeline Ashley Kibler

Makenna Nicole Labor

Jamie Suellen Laurel

Joshua Edward Layer

Cassandra XinLing Lewis

Caroline Elizabeth Mackin

Ayden Jon Magda

Antonio Charles Marino

Grace Victoria Masiello

Elizabeth Grace Matthews

Camryn Marie Mayor

Rowan Michael McConvey

Jacob William Meador

Abby Lynn Merson

Michaela Danielle-Marie Miller-L’Italien

Karina Faith Minnich

Timothy Jacob Moser

Logan Amanda Mundie

Madison Marie Mushrush

Isabella Chilea Nassau

Shelby-Ann Elaine Neal

Andrew Junhyun Ng

Derek Macpherson Nichols

Anne Elisabeth O’Connor

Katharine Sara O’Roark

Brandon Taeyul Oh

Naggena Aahminah Ohri

Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo

Austin Tyler Olszewski

Franz Angeline Enriquez Padolina

Kurt Robert Perrygo

Grant Arthur Peters

Pierre Jacques Petitjean

Cole William Potas

Zachary Edwin Powers

Nelle Beatrice Ray

Noah David Readyhough

Anthony Michael Rematt

Elisabetta Ricca

Darren David Rogers

Tyler Mason Rose

Alyssa Nicole Russell

Kathryn Elizabeth Sandifer

Alejandro Andres Silva

Liam Alexander Smith

Eleazar Agtarap Soriano

Matthew Robert Stiffler

Jacob Christopher Straub

Casey Elizabeth Taff

Nataleigh Kristi Tapponnier

Phoebe Dejonnet Tate

James Joseph Thompson

Jonas John Tividor

Kassidy Lynn Wallace

George Benjamin Walls

Gavin George Wathen

Samantha Jordan Wells

Luke Anthony Wichrowski

David Scott Wolfe

Olivia Cathryn Wolt

Morgan Leigh Wolters

Carley Jayne Worch

Kaitlynn Nicole Zacher

12th grade

Kaya Michele Adriani

Nawal Omar Ali

Matthew Patrick Andrasik

Andrew Mitchell Aus

Isaac William Baldauff

Griffin Patrick Ball

Christopher Michael Baumann

Hannah Marie Bello

Rylan Robert Bennett

Alainah Emmanuelle Bequio

Brian Scott Bieshelt

Kelly Marie Biglin

Caitlin Louise Bird

Gabrielle Joan Blew

Russell Thomas Bly

Matthew Richard Bobrowski

Sami Shawn Bouhussein

Hannah Kathleen Bowers

Anna Elizabeth Boyd

Garrett Evan Bridgwater

Lillian Jasmine Brink

Summer Nicole Brooks

Tamara Breon Bush

Blake Thomas Byrnes

Calixto Castillo Calangi III

Johnnie Tyler Caldwell

Hannah Lynn Callander

Emily Anne Carpenter

Thomas Miles Chivers

Zachary Douglas Claus

Nathan Garrett Colyer

Taylor Marie Crute

Casey Leoncio Cruz

Owen Marshall Darden

Hannah Ellen Davis

Rachel Marie deBrabander

Samantha Dianne Dishong

Bentley Summer Dorics

Dallas Austin Downs

Kyle Connor Edwards

Erin Megan Ely

Madelyn Elizabeth Engel

Brianna Batelka Englert

Angelica Louise Enriquez

Desiree Haley Evans

Josephine Erin Staley Fallon

Riley Nicole Ferguson

Veronica Alexandra Silva Fernandez

Hailey Alyssa Findley

Bailey Lynn Fleury

Lyndsey Marie Fuller

Kelin Ashleigh Rose Gaddis

McKenna Erin Gallagher

Kelley Jane Garrison

Rachel Paige Geiger

Heather Mae Gilmore

Alexia Renee Gorman

Brandon Caleb Grabenstein

Arthur David Graessle

Mattison Alana Graves

Blaine Dericco Greene II

Vanessa Calhoun Gregorio

Eric Michael Guy

Tessa Lynn Haley

Kaitlyn Marie Hayes

Hannah Noelle Haynes

Mason James Hepp

Noel Evelyn Higgins

Jordan Paige Higgs

Donovan Osbourne Scully Hildreth

Matthew Quinn Jarvis

Benjamin Charles Johnston

Rachel Megumi Johnston

Chloee Renee Jones

Sierra Elyse Jordan

Aryan Jitendrabhai Kakadia

Lauryn Ashli Knight

Elizabeth Joan Konecny

Kylah Grace Laird

Katherine Huza Lange

Sophia Renee Lawson

Ayana Morounke Leblans

Ethan Scott Ledig

Isabella Davan Lynch

Jacob David Lyons

Julia Corinne Marino

Mark Baldwin Mattei

Joshua Finley McCoy

Allison Mae Mersch

Serena Gwyn Meyer

Kennedy Lynn Morgan

Angaleigh Maria Morren

Ella Olivia Muja

Christopher Ryan Nichols

McKenzie Noel Norcross

Andrew Berkman Norris

Ryan Anthony Northrup

Caleb Dewalt Novinger

Julia Ruth OConnell

Steven Ray Pacobit

Alexis Haley Paul

Sarah Elizabeth Pierce

Jessica Cecelia Pilkerton

Josilyn Rose Pilkerton

Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo

Emilie Madison Potter

Danielle Lynne Pressley

Andres Ramirez

Abigail Marion Reese

Kaci Patricia Reid

Jessica Lynn Reider

Lillian Marie Rey

Michaela Angelica Riedel

James Franklin Ripple

Anna Virginia Robinson

Matthew Daniel Robinson

Megan Harper Robinson

Coralee Ann Romero

Margaret Grace Ruble

Katherine Grace Saltzman

Morgan Alyse Sanders

Temma Faith Schlesinger

Alexia Ann Schnaubelt

Elizabeth Odile Schug

Dana Catharine Schwalbe

Laura Elizabeth Scott

Andrew John Severson

Vrundal Manish Shah

Kenneth Andrew Jeffrey Shelley

Gabrielle Bryan Shenot

Colleen Michelle Smith

Kasmin Aika Smith

Nathan Warren Smith

Emily Rose Snyder

Leah Joy Sours

Madelyn Grace Spalding

Colette Jacqueline St. Laurent

Albert Francis Stumm IV

Shawn Richley Taylor

Natalie Joan Thompson

Aryn Tommie Nicole Tilley

Alison Grace Timmermann

Tyler Kohei Tin

McKynzee Lee Tippett

Noelle Renee Tividor

Kendra Chantel Turner

Steven Michael Twemlow

Daniel Hawes Unangst

Faith Kelly Van Ryswick

Gabrielle Diane Ventrone

Luke Thomas Walsh

Maria Elizabeth Webster

Melvin Leroy Weeks IV

Andrew Christopher Weller

Olivia Leeann Whittington

Kasie Leann Wilds

Mackenzie Ann Wilkinson

Cameron Marcus Willette

Madeleine Jeanne Willette

Taylor Faeon Wilson

Samantha Zooey Wolter

Maria Etelka Yanez

Honor roll

Ninth grade

Douglass Cooper Abbott

Ali Mohammed Alameer

Kimberly Sujey Argueta-Sanchez

Odadiki Victory Bakaye

Kyleigh Nicole Bennett

Peyton Alonzo Bensel

Timothy Patrick Berman

Shaylyn Jeanette Bjerke

Juliana Gardiner Blake

Marlee Marie Blaydes

Joshua Philip Blottenberger

Caroline Rebecca Boynton

Blake Patrick Brady

Bennett Phan Buckler

Nicole Concetta Capece

Landon Christopher Carter

William Stephen Cassetta

Denzel Canovas Chance

Connor Matthew Chivers

Henry Albert Churilla

Jaidyn Maleigha Collins

Ella Catherine Combs

Isabela Olivia Currey

Joshua Allen Daigle

Victor John Dela Cuesta

Trevor David Drys

Carly Rae Eastburn

Sean Patrick Ely

Jasmine Romaine Fallon

Brayden Daniel Fogel

Emma Brooke Furse

Avery Tyler-Thomas Harding

Alva Elle Harstrom-Small

Kimberly Arlene Hayes

Benjamin Isaac Hertzbach

Alba Isabel Hidalgo

Aidan Michael Hoerl

Leah Nicole Hunter

Autumn Renae Hutchison

Brent Michael Johnson

Russell Alexander Johnson

Ava Elizabeth Jones

Bridgette Rhea Jones

Marissa Ann Knapp

Julia Isabel Kosich

Vincent Alexander Landreth

Dominic Thomas Laurel

Briana Lynn Levi

Madison Mary-Elizabeth Lloyd

Anderson Matthew Loesch

Elise Kay Lyons

Matthew Joseph Maccari

Leah Rose MacQuilliam

Sterling Liam Maggard

John Gregory Masiello

John Randolph McGee

Adeline Jean McKay

Mackenzie Grace McLean

Delaney Kathleen McOmber

Margaret Clare Verkuilen Mederos

Madison Marie Mersch

Benedetta Montanino

Viviana Rose Moran

Erika Johanna Muja

Kaydence Skyy Nickleberry

Cameron Joseph Nix

Sean Thornton O’Connor

Hailey Nicole Parks

Ayden Mackenzie Perrygo

Evan Westerfield Rabush

Christopher Paul Ramirez

Brett Alexander Redmond

Carina Lillian Reed

Megan Rose Reese

Daniel Waldemar Rivera Juelle

Aidan Kai Rounsaville

Abigael Maryann Ryce

Ryan Tyler Scrom

Kyle Matthew Seal

Rachel Elisabeth Shaw

Blake Nicholas Simonds

Aidan Mark Snow

Kenneth Anthony Songy

Emma Elizabeth Spalding

Jeffrey Xavier Spalding Jr.

Aidan Christopher Stone

Alyssa Jade Stovall

Madelyn Marie Tharp

Samantha Riley Thomas

Felicity Lynn Thompson

Shane Wyatt Topolski

Tara Marie Tuemler

Matthew John Voithofer V

Terrill Allen Wade Jr.

Victoria Lynn Webb

Jake Kyan Carter Wilkinson

Connor Jake Wise

Ian Foster Wood

10th grade

Luka Dalton Ackerman

Wesam Mohammed Alameer

Connor Matthew Aley

Madison Kenzie Allen

Benjamin Tyler Alvey

Braden Glenn Amspacher

Joseph Lorenzo Andaya Jr.

Payton Maureen Aull

Ryan Elliott Baldwin

Brittney Elizabeth Bean

Brie-ann Nicole Beavan

Julia Kathryn Bobrowski

Christopher Robert Branch

Michael David Branch

Malachi Cadell Briscoe

Avonte Xavier Brown

Niyota Lois Burkes

Albert Ian Castillo Calangi

Anna Catherine Carrigg

Israel Arthur Cheatham

Garett McConnell Cody

Thomas Wayne Coleman III

Zachary Kyoo Connolly

Samuel Chase Cordell

Summer Desiree Corum

Jillian Cheree Dent

Isabella Dever

Annastacia Rose DiRenzo

Jackson Brian Duke

William Mason Evans

Tianna Lee Fallon

Alexandria Mae Ficalora

Abigail Marie Fielder

Ashton Ty Foster

Aidan Casey Gamble

Jocelyn Elizabeth Gaskin

Jacob Michael Gavin

Amber Elizabeth George

Zachary David Gerkin

Brooke Rachel Goode

Brooke Marie Gruby

Sadie Lynn Grzymalski

Simon Maxwell Guthrie

Elizabeth Grace Guy

Georgia Rey Harvey

Sydney Seng Hertzog

Natalie Marie Higgins

Ava Brantley Hill

Korwen Robert Holt

Gracen Virginia Houck

Carmen Nicole Jackson

Campbell Lynne Jameson

Michael Anthony Johnson

Abigail Lillian Johnston

Amber Nichole Jones

Bridget Leigh Knott

Christa Rebekah Fairfax Kunz

Madison Michelle Lane

Amelia Patrice Lee

Hannah Alexis Lehman

Sophia Lin

Shannen Davis Litten

Brandon Michael Little

Hailey Marie Lobenstine

Kailey Marie Long

Chase Michael Longfield

John David Losh

Olivia Dana Magyar

Herbie Richard Mann II

Abigail Hope McCauley

Lauren Dominique McCloskey

Archie Daniel McEwan

Claire Katherine McGuinness

Jane Grace McKay

Joshua Ibne Mizan

Gracelyn Mariah Moore

Alyssa Desire’ Myers

Samantha Lee Newton

Parker Jane O’Brien

William Americo Parillo

Jasmine Amerie Perez

Carli Alise Pipkin

William Alexander Prentis

Hannah Marie Purcell

Cameron Allen Ray

Jacob Tyler Reeves

Destiny Michele Ripple

Jayden Maryann Rittle

Conner Michael Rock

Alexa Laina Analise Rodriguez

Jack Berntsen Rooney

Micah Jewel Savarese

Daniel Madison Shrawder

Anna Kendall Sidorovich

Carolyn Alyce Sleppy

Bryce Anthony Smith

Jacob Davis Smith

Madison Leigh Smith

Victoria Lei Smith

Emma Grace Taylor

Mallory Aine Tipton

Emma Nicole Traver

Ian Marcellus Trent

Starr Nevaeh-Mae Tyree

Kimani Anaya Watkins

Ellie Katherine Webster

Tyler Vallon Weeks

Lauren Evelyn Weiner

Jakob Harrison Wolter

Alicia Tsai Yang

Lourdes Dimardi Young

Alayna Irene Zook

11th grade

Derek Allen Abell

Matthew Carter Abell

Alejandro Manuel Adams

Kyleigh Rae Agamaite

Sophie Claire Anderson

Tobias Cristian Barrera

Lacey Elizabeth Bateman

Elise Alina Baxter

Brooklyn Lee Bernth

Ava Belle Brown

Kyle Shane Butler

Gracelyn Thalia Casas

Zachary Michael Cerenzia

Jillian Elizabeth Chapel

Rayann Marie Choporis

Nicholas Alexander Chuchman

Panisara Churdchaipun

Carlee Marie Cooksey

Kate Victoria Cox

Gillian Ann Cummings

Sarah Elizabeth Daly

To Uyen Thanh Dang

Heidi Gabriele Davis

Maria Athena Derisavi

Kyleigh Alexis Elmore

Jason David Estevez

McKenna Nicole Farrell

Julia Grace Farren

Madison Claire Frill

Tehya Aiyana Gaines

Bailey Lou Gamble

Michael Bruce Gardner

Chase Edward Garner

Sarah Nicole Gladwell

Savannah Michelle Gladwell

Dylan Michael Gray

Ryuta Gregory Griffith

Jordan Allen Grimes

Nicholas Taylor Grooms

Erin Elizabeth Guy

Brice Allen Hall

Kurt Alexander Hess

Jasmine Elaine Hillian

Peyton Alisha Island

Nathan Deon Jackson

Misaki Amber Josett

Logan Michael Klasmeyer

Kara Marie Knott

William Justin Lemley

Kyle Robert Matsuda Lindley

Jolyn Nicole Lloyd

Ryan Nicholas Mallett

Mariona Mas-Juncosa

Grace Elizabeth Montanez

Kaylynn Ann Morgan

Tyler James Morrell

Maxwell Edward Murray

Sobia Mushtaq

Delaney Leigh Nix

Raheli Grace Nyagawa

Matthew Junyul Oh

Megan Elise Owen

Ryan Christopher Padula

Gabrielle Joyce Petett

Reagan Ellen Powers

Piper Lin Pratt

Owen Tylor Reyez

Kylie Drusilla Richardson

Edwin Luis Rodriguez Jr.

Andrew Wayne Root

Heaven Marie Ryce

Lindsey Nicole Ryce

Kiersten Reece Scarbrough

Evelyn Nicole Schommer

William Joseph Selk

Emma Jolene Yali Shipley

Taylor Grace Simpson

Patrick Kenneth Smith

Kamea Elaina Somerville

Kaylee Ann Sullivan

Elizabeth Marie Szymkowiak

Cole Anthony Tarleton

Rileigh Nicole Thorward

Zander Scott Tippett

Jannik Unger

Jacob Ross Utzig

Emma Marie Wagner

Kennedy Rayne Walker

Kylie Jean Wallace

Jacob Andre White

Julia Kay Willis

Martin Leslie Wilson Jr.

Peyton Jewell Wingate

Savannah Victoria Wood

Natalie Gayle Yeiser

Joel Terrence Young

12th grade

Lawson Thompson Abell

Nathan Scott Ahlberg

Devin Rayshon Anderson

Aidan Kyle Ashby

Claire Noel Bacon

Margaret Halla Kori Ballengee

Sarah Reamy Bean

Taylor Luke Benson

Jason Lee Blair

Samantha Lee Blottenberger

Makayla Elizabeth Bonds

Tori Lynn Bowles

Myrissa Leighann Breeden

Claire Noelle Broadhead

Juvawn Timothy Broome

Kendrick Isaiah Brown

Madison Grace Bruns

Jalen Keyshawn Camp

Joshua David Carter

Dylan Nathan Casoni-Burch

Tatiana Alba Chan

Elizabeth Anne Click

Kierra Janae ‘ Courtney

Lauren Rose Crandall

Breanna Alexis Davis

Zachary Stone Davis

Chloe Aleesha Denley

Dialo Diop

Logan Julian Donnelly

Luke Thomas Duswalt

Chloe Genette Fehlberg

Kasey Lynn Ferm

Lydia Diann Fowler

Corinne Marie Fuller

Amber Nicole Garcia

Victoria Paige Garren

Christina Grace Georgiou

Ryan Michael Gibson

Taylor Virginia Guice

Ecudemio Gabriel Gutierrez

Annilee Jane Hampton

Kobe Douglas Harris

William Cody Henderson

Asia Janae Herbert

Caroline Dione Huber

Jordan William Imbriale

Caleb Joshua Ingraham

John Michael Jensen

Kara Haruna Kievit

Jenna Lorraine Kline

Cole Allen Kronenwetter

William Michael Kurtz

Oloya Ochora Latigo

Hannah Mackenzie Loewy

Chelsea Ann Magyar

Mary Eileen Metz

John Raymond Milburn IV

Anna Christine Misetich

Alexander Joseph Muller

Addison Brooke Musick

Zachary Allen Nelson

Chantal Louise Palchak

Trinity Grace Parker

Benjamin Joshua Perez

Jacob Samuel Prentis

Brandon Noah Pryor

Kayla Elizabeth Purcell

Lili Madison Reed

Anna Catherine Repasi

Haden Grace Rider

Debra Michelle Rosenstadt

Jack Nathan Roser

Jackson Kyle Scrom

Kelly Ashley Sheffler

Renee Amber Skillin

Celina Lee Slattery

Megan Patricia St. Laurent

Hailey Nichole Stack

Joseph Ryan Stanalonis

Bronwyn Michelle Stearns

Nicholas Henry Stepura

Raymond Douglas Stotler Jr.

Drake Ashton Thomas

Faith Mae Thomas

Lillian Renee Thomas

Sarah Jean Tremel

Eric George Tsekouras

Sean Michael Vosburgh

Emily Ann Williams

Kyra Nicole Wilson

Gianna Marie Winters

Joshua David Wright

Merit roll

Ninth grade

Evelyn Louise Aus

Merideth Lynne Bailey

Zane Thomas Bartodziej

Trace Allen Beavan

Angelina Kaylin Best

Maniya Deonna Blackiston

Sadie Anne Brandt

Jahred Max Broadsword

Gannon Greyson Brooks

Tyler Michael Brooks

Hunter Michael Burch

Sean Michael Burke

DeVondra Ebony Carter

Jackson Harris Collins

Evey Gazella Colson

Jada Amari Cousins

Carrie Dayle Crossley

Shannon Rose Cullison

Benjamin Hussain Derisavi

Taylor Marie Dews

Joshua Alexander Duewer

Jenna Morgan Elliott

Joseph Johnson Emerson

Zachary Marshall Engel

Allison Colleen Evans

Titus Josiah Fitzsimmons

Jordan Gabriel Forest

Kevin Anthony Gardiner

Leigha Nichole Rose Gargani

Caitlyn Ann George

Jessica Lynn Goddard

Aiden Matthew Grant

Ethan Lester Grau

Hunter James Groat

Zachary James Guy

Ryan Christopher Hall

Shelby Rachael Hall

Samantha Paige Hancock

Aspen Allein Harclerode

Mackenzie Teresa Harding

Molly Mae Harmening

Bella Marie Heckathorn

Branden Thomas Hedderich

Cameron Jason Henderson

Boston Jay Hester

Ethan James Howard

Trenton Alan Hoyt

Chloe Leann Hunawill

Alyssa Renee Hutt

Adam Montgomery Johnson

Tyler Joachim Johnson

Jake Austin Jordan

Layla Nicole Kaelin

Lilly Grace King

Wayling Richard Kistler

Sophia Ling Klueter

Dein Andrew Knopp

RaeAnn Mari Knowlton

Ryan Johnathan Kruszewski

Hailey Rae Lacey

James Elmer Lacey Jr.

Lily Anna Lonkert

Steven James Lumpkins

Wyatt James Magda

Mia Danielle Malkin

Kylee Kaye McPherson

Maddison Nicole Meade

Isabelle Renea Merritt

Maxwell Cecil Mesh

Cian Ethan Milam

Anna Miller

Mikaela Anne Moore

Candise Lynn Morgan

Sarah Noelle Morgan

Morgan Audrey Moritz

Ethan Greer Morren

Alan Duane Nelson

Annie Rebecca Nelson

Madison Leanne O’Dell

Brendan Jaiden Odenthal

Connor Marc Paradis

Thomas Miguel Pavel

Aaron Paul Peters

Renna Briden Pierce

Simeon Leon Plummer

Sean Richard Price

Wyatt William Richardson

Mikayla Elizabeth Roberts

Nicole Roderick

Rachel Lynn Rothstein

Brynn Elizabeth Schuster

John Daniel Shorb

Madeline Rose Slade

Isaiah James Smith

Joseph Colin Smith

Maya Sophia Smith

Jackson Lloyd Stokes

Samantha Grace Sukhram

Joshua Alexander Terry

Jake Ryan Thompson

Kerri Ann Thompson

Scarlett Anna Rhea Traver

Cecilia Socorro Ugues

Michael Lyle Walsh

Aaron Shane Wathen

Brent Michael Weeks

Emily Rose Whipple

Mariya Noelle Wimpee

Payton Danielle Wood

Marielle Avery Woolford

Dylan James Young

Haley Brooke Young

10th grade

Chloe Elizabeth Abell

Megan Olivia Abt

Ashley Morgan Adams

Waleed Mohammed Alghamdi

Noah Cornell Allen

Regann Baylee Arnbrister

Hugh Alexander Baker

Tyler Russel Bates

Mackenzie Leigh Berry

Jeremy Dennis Brown

James Richard Burch III

Alexis Elizabeth Burkhardt

Mandy Payton Burney

John Roy Bush III

Brenden William Cain

Raymond Patrick Cain

Jacob Dean Caldwell

Denise Chloe Abellanosa Catequista

Reagan Abigail Clagg

Jonathan Tyler Claus

Dylan Nicole Countiss

Silas Vernon Cropper

Paul Lynwood Dement

Macy Anne Dollarton

Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e

Shakira Fathalipour

Macie Katherine Fuchs

Jacob Michael Gibson

Drake Benjamin Goddard

Seth Anthony Goddard

Alexandra Merdith Carey Goings

Riley Mathew Goldstein

Morgan Riley Grant

Mason Gregory Greenwell

Austin Brian Guy

Cameron Alexis Guy

Trinity Janessa Halt

Ella Jordan Hammett

Brooke Taylor Hasegawa

Maggie Claire Hayes

Olivia Caroline Hepp

Josephine Marie-Anne Hewitt

Amanda Catherine Hill

Gabriel Luke Horton

Mia Joelle Huff

Alexis Marie Jarrett

Raven Kendall Jefferson

Amber Elizabeth Jeffords

Kaylee Grace Jenkins

Kyle Hunter Kasupski

Kylie Raine Keene

Nicholas Elijah Kelley

Elyssa Aliana Kellmel

Gregory Albert Koebke

Nolan William Kostenko

Tyler Donovan Kruszewski

Caleb Mark Laird

Salome Atenyo Latigo

Emma Catherine Llewellyn

Thomas Ray Lloyd

Cole Jackson Mattingly

Samara Raine Maund

RaiOnna Toccara McDowell

Damian Trace Michaud

Ian Michael Moore

Evan Matthew Murph

Ashley Lynn Olszewski

Foster Henry Pierce

Catherine Alicia Pilkerton

Mary Elizabeth Praktish

Jolyssa Rylie Quade

Emma Christine Querry

Holli Nicole Ramey-Pickeral

John Russell Rayfield

Aaron Dalanon Riley

Catelyn Ruth Root

Julianna Marie Schilling

Michael Joseph Schmidt III

Claire Marie Schug

Sophie Ann Seltzer

Shelby Donna Simmons

Aaliyah Rose Smith

Aidan Riley Smith

Kira Ann Snyder

Jacob Dylan Sohne

Gabriel Tomas Solano

William Edward Standish

Nicholas Andrew Stearns

Chloe Lynn Stehman

Johnathan Glenn Stepura

Mackenzie Elizabeth Striplin

Andrew David Sukhram

Matthew Edward Tydings

Dustin Carl Vance

Corinne Elaine Vigna

Logan Carlton Wall

Hannah Lareen Ward

Molly Kate Withrow

James Joseph Wojtowicz Jr.

11th grade

Alexis Marie Allen

Blake Allen Alvey

Zachary Michael Alvey

Christina Renee Balaton

Andrea LaTina Barrow

Jada Rose Basedow

Dylan Michael Blair

Kaylee Nickole Briggs

Ryan Allen Bryant

Kamryn Renee Buckler

Julianne Caballero Cabral

Zachary Ryan Carlson

Sara Brianne Carson

Jayden Anthony Carter

Kenneth Lee Carter Jr.

Andy Teodocio Castellon-Caballero

John Grant Chapman IV

Jordan Nathaniel Clark

Roberto Jose Colindres

Seth Michael Cooper

Timothy Elliott Daigneau

Jacob Todd Elliott

Alexander Cole Evans

Gunnar Konrad Focht

Makenzie Rae Gaskill

Lyle Guillermo Marciani Graham

Anthony Jacob Grant

Emma Lily Guzman

Jalahn Ugene Harris

Dylan Matthew Hobbs

Markayla Janae Hollins

Abrianna Marcella-Marie Jandreau

Marissa Ann Jarrett

Matthew Zurbano Johnson Jr.

Nathan William Johnson

Justin Andrew Juron

Taranpreet Singh Kang

Chase Matthew Klasmeyer

Kalena Katherine Ledman

James Christian Lloyd

Mason Arthur Lyall

Kenneth Noah Mansfield

Grayson Jay Marple

Jaylen Amari Medley

Stephen Jack Yucai Mewhinney

Justin Conner Michener

Alana Nicole Mizelle

Carlie Tessa Monk

Carter James Nelson

Emily Kaces Nelson

Grace Louise Nelson

Abigail Rae Norris

Brynn Nicole Owen

Zachary Jason Palma

Mariel Olivia Peabody

Andrew Lee Pfister

Madison Imani Poindexter

Alexis Ryan Pope

Alani Rosalina Pranzo

Scott Randall Price Jr.

JuWaun Tirek Queen

Grace Victoria Redmond

Rachel Kathryn Rigelsky

Jordan Christopher Riggs

Gavin Elijah Russell

Selene Viola Shaffer

William Thomas Shockley II

Doryan Elizabeth Slack

Anna Kathleen Sleppy

Ethan Bailey Snyder

Andreas Nikolaos Thanos

Mercedes Renee Thompson

Lauren Michelle Thorsen

Fiona Roisin Tuemler

James Alvin Unkle Jr.

Tyler Ann Vallandingham

Sara Marie VanRyswick

Francisco Antonino Villa

Victoria Lynne Walker

Samuel Joseph Welch

Connor Edward Yager

12th grade

Megan Ashley Abbett

Raegan Elizabeth Alvey

Madelyn Grace Argobright

Isabella Eileen Badia

Evan Daniel Bennett

Anthony Ellis Birch

Sydney Samantha Bokenhagen

Amber Elizabeth Borror

Logan Zachary Brock

Haley Anabell Brooks

Victoria Elizabeth Brooks

Rebecca Michelle Burkhardt

Grayson Elizabeth Burmeister

John Patrick Cameron Jr.

James Peter Chandler

Colin Justin Chant

Ashley Lynne Cox

Joseph Lindsey Cranford IV

Hannah Gail Curley

Ashlin Nichole Ayers Dean

Jadyn Theren Dean

Sean-Patrick Anthony Douglas

Tyler Even Egeli

Nathan David Evans

Kasarachi Sara Ezeakolam

Thomas Ray Filloramo

Calvin Joseph Flippin

Lia Triniti Foster

Ashley Nicole Gantt

Chloe Nicole Guy

Grace Karen Hammett

Chloe Olivia Harsha

Dylan Thomas Henderson

Tyreke Dajuan Herbert

Jarrett Austin Higgs

Katherine Amanda Hilsinger

Carter Nelson Houchens

Nicholas Damian Johnson

Skyeler Storm Junkins

Chase Mathew Kinney

Makenzie Alyssa Knott

Alexander Vaclav Konecny

Connor Brennan Lewis

Adriana Denisse Lossa Diaz

Aleksandr Hyram Marquis

Kristen Marie Matzdorf

Olivia Lynn McKenzie

Alyssa Mae Morrison

Chase Derick Ogden

Rachael Day Ollom

Rebecca Joy Ollom

Briana Marlene Padgett

Stephen Tyler Payne

Autumn Renee Peacher

Tahir Ihsan Qayyum

Cylee Lyn Raley

Devin Anthony Rice

Kyle Lee Rock

Richard Martin Russell Jr.

Giorgia Sciascia

Amber Amari-Bane’ Shorter

Lillian Elizabeth Speer

Tyler Edwin Toro-Meade

Allison Frances Treutler

Kytana Joleen Vanden Bos

Terry Lee Waddell