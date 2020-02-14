Highest honors
Ninth grade
David Lee Abbott
Kaleigh Elizabeth Allen
Adrianne Emily Allred
Caroline Jaye Allred
Rudra Brijeshkumar Amin
Morgen Marcella Anderson
Silas Brian Baller
India Clarissa Barrow
Caleb Robert Bean
Brian William Biglin
Gabrielle Nicole Bonds
Megan Alyse Bontrager
Sean Patrick Campbell
Fiona Covington Coll
Anthony James Collier
Benjamin Scott Dodge
Stephanie Luisa Encarnacion
Kyle Patrick Engel
Sydney Grace Engel
Peyton Anne Farr
Leila Grace Floyd
Noah Jamison Foster
Joseph William Gardner
Elise Victoria Geiger
Brent William Graves
Peyton Alexander Ham
Marc Christian Hauenstein
Kyrstin Marie Henderson
Madison Jade Hevener
Felicity Katie Holder
Zachary Matthew Horner
Leah Pearl Imbriale
Manasa Iswara
Kelsey Marie Kelly
Catherine Elizabeth Kolwey
Emily Grace Konecny
Marina Grace Krula
Hemani Kumar
Lauren Mae Labows
Aynslee Geneva Laird
Kayleen Dawn Lawver
Alexandra Tanner Leake
Ian Matthew Lee
Riley Gabrielle Lillard
Lindsey Aileen Magill
Joseph Devan Massary
Katherine Corrine McHugh
Kelly Ann McLawhorn
Kiley Faye Milligan
Mikah Charles Mohun-Hintze
Kayla Janae Myers
Amelia Skye Nassau
James Edwin Nelson
Gavin Levi Palmer
Ami Bhupen Patel
Lauren Kristine Rigelsky
Glynis Elise Rossi
Dylan Thomas Rowe
Isabel Yea-Rhim Shim
Emily Rose Smetana
Ryan Bradley Supplee
Alison Paige Taylor
Nicholas Alexander Tayman
Lauren Marie Tippett
Abby Cristina Townsend
Devon Dang Vo
Jordyn Michelle Walters
Jessica Morgan Ward
Mason Matthew Warren
Clara Libby Winkel
Ethan Peter Wolfe
10th grade
Emma Lee Anderson
Haley Marie Ashton
David Mac Bailey
Emily Regina Boyd
Caleb Jaden Bryan
Caden Patrick Byers
Sophia Leeann Cadena
Nicole Liga Carron
Robert Woodrow Coleman
Katherine Annelise Cox
Summer Lyn Davis
Ryan Allen Michael Dawson
Ana Soledad de Leon
Zoe Layne Dornisch
Julia Elizabeth Dougherty
Amaya Elizabeth Duke
William Louis Faulkner
John Edgar Arcega Fernandes
Steven Glenn Frain
Paige Leanne Funk
Emily Ann Gaddis
Stanislaw Wallace Gawel
Emma Lynn Guy
Julianna Nicole Hammett
Georgina Caliopi Harkness
Benjamin Michael Harms
Jared Richard Haynes
Elleigh Maren Heck
Daisy Samantha Hermosillo-Willett
Jackson Thomas Jones
Alexandra Elise Kanakis
Liam Zack King
Alexis Nicole Kinney
Molly Elizabeth Kollar
Summer Morgan LaRocco
Ilaria Lucchesi
Lauren Christine McLaughlin
Khiya Shawntae Milline
Promise Kade Morgan
Rachel Anne Mroz
Judy Thao Thanh Nguyen
Elizabeth Anne Norris
Nicholas William Nosko
Zoe Yi Lin Nowlin
Karson Levi O’Dell
Nickolas Ildegardo Olea
Stacy Ramirez-Llamas
Kayleigh Ann Rishel
Shen Chen Rothermel
Christopher Graham Salter
Leric Denise Scriber
Katherine Elizabeth Smith
Amberleigh Millicent-Earlene Solomon
Gregory Jonathan Teich
Cheyenne Marie Toma
Kelsey McKenna Vickers
Korbin Ryan Watts
Amy Gabrielle Weaver
Daniella Grace Weinstein
Jacob Thomas Weller
Derek Scott Zumpano
11th grade
Rebecca Terese Allen
Victor William Argobright III
Lucas William Ausenbaugh
Norisa Salazar Avillanoza
Blake Mary-Ashton Bahr
Camryn Sophia Baringer
Katherine Faustina-Mary Barnhouse
Christine Marcelle Bequio
Jaliyah Monae Blackwell
Ella Ann Brown
Rhea Lynn Brown
Erin Louise Campbell
Samuel Thomas Cassetta
Mark Anthony Cianflone
Danielle Nicole Clark
Kayla Lynn Clarke
Rory Mason Coll
Audrey Claire Commerford
Laura Judith Conway
Regan Elizabeth Coombs
Jasmine Nicole Cooper
Brady William Correll
Kathryn Grace Dean
Thomas Paul Degner
Kaelyn Cierra Dillon
Ava Grace Dantonio Drissel
Morgan O’Brien Dulude
Katarina Joan Durniak
Kaitlyn Marie Duswalt
Jacob Michael Ersek
Madeline Michele Erwin
Finn Erik Eskeland
Jessica Erin Flores
Katherine Elizabeth Frazier
Natalie Michele Gates
Kyle Jacob Goodrich
Aidan Thomas Hall
Julia Madeleine Hancock
Tiler Matthew Haskins
Brendan Joseph Hayes
Anneliese Katherine Hess
Noah Allen Hickman
Natalie Denise Hill
Daisy Charlotte Holder
Samantha Christine Hotz
Kaylee Michelle Howe
Annalee Dawn Johnson
Gwendolyn Skye Jones
Kai Taejin Jung
Alexandra Margaret Kelly
Madeline Ashley Kibler
Makenna Nicole Labor
Jamie Suellen Laurel
Joshua Edward Layer
Cassandra XinLing Lewis
Caroline Elizabeth Mackin
Ayden Jon Magda
Antonio Charles Marino
Grace Victoria Masiello
Elizabeth Grace Matthews
Camryn Marie Mayor
Rowan Michael McConvey
Jacob William Meador
Abby Lynn Merson
Michaela Danielle-Marie Miller-L’Italien
Karina Faith Minnich
Timothy Jacob Moser
Logan Amanda Mundie
Madison Marie Mushrush
Isabella Chilea Nassau
Shelby-Ann Elaine Neal
Andrew Junhyun Ng
Derek Macpherson Nichols
Anne Elisabeth O’Connor
Katharine Sara O’Roark
Brandon Taeyul Oh
Naggena Aahminah Ohri
Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo
Austin Tyler Olszewski
Franz Angeline Enriquez Padolina
Kurt Robert Perrygo
Grant Arthur Peters
Pierre Jacques Petitjean
Cole William Potas
Zachary Edwin Powers
Nelle Beatrice Ray
Noah David Readyhough
Anthony Michael Rematt
Elisabetta Ricca
Darren David Rogers
Tyler Mason Rose
Alyssa Nicole Russell
Kathryn Elizabeth Sandifer
Alejandro Andres Silva
Liam Alexander Smith
Eleazar Agtarap Soriano
Matthew Robert Stiffler
Jacob Christopher Straub
Casey Elizabeth Taff
Nataleigh Kristi Tapponnier
Phoebe Dejonnet Tate
James Joseph Thompson
Jonas John Tividor
Kassidy Lynn Wallace
George Benjamin Walls
Gavin George Wathen
Samantha Jordan Wells
Luke Anthony Wichrowski
David Scott Wolfe
Olivia Cathryn Wolt
Morgan Leigh Wolters
Carley Jayne Worch
Kaitlynn Nicole Zacher
12th grade
Kaya Michele Adriani
Nawal Omar Ali
Matthew Patrick Andrasik
Andrew Mitchell Aus
Isaac William Baldauff
Griffin Patrick Ball
Christopher Michael Baumann
Hannah Marie Bello
Rylan Robert Bennett
Alainah Emmanuelle Bequio
Brian Scott Bieshelt
Kelly Marie Biglin
Caitlin Louise Bird
Gabrielle Joan Blew
Russell Thomas Bly
Matthew Richard Bobrowski
Sami Shawn Bouhussein
Hannah Kathleen Bowers
Anna Elizabeth Boyd
Garrett Evan Bridgwater
Lillian Jasmine Brink
Summer Nicole Brooks
Tamara Breon Bush
Blake Thomas Byrnes
Calixto Castillo Calangi III
Johnnie Tyler Caldwell
Hannah Lynn Callander
Emily Anne Carpenter
Thomas Miles Chivers
Zachary Douglas Claus
Nathan Garrett Colyer
Taylor Marie Crute
Casey Leoncio Cruz
Owen Marshall Darden
Hannah Ellen Davis
Rachel Marie deBrabander
Samantha Dianne Dishong
Bentley Summer Dorics
Dallas Austin Downs
Kyle Connor Edwards
Erin Megan Ely
Madelyn Elizabeth Engel
Brianna Batelka Englert
Angelica Louise Enriquez
Desiree Haley Evans
Josephine Erin Staley Fallon
Riley Nicole Ferguson
Veronica Alexandra Silva Fernandez
Hailey Alyssa Findley
Bailey Lynn Fleury
Lyndsey Marie Fuller
Kelin Ashleigh Rose Gaddis
McKenna Erin Gallagher
Kelley Jane Garrison
Rachel Paige Geiger
Heather Mae Gilmore
Alexia Renee Gorman
Brandon Caleb Grabenstein
Arthur David Graessle
Mattison Alana Graves
Blaine Dericco Greene II
Vanessa Calhoun Gregorio
Eric Michael Guy
Tessa Lynn Haley
Kaitlyn Marie Hayes
Hannah Noelle Haynes
Mason James Hepp
Noel Evelyn Higgins
Jordan Paige Higgs
Donovan Osbourne Scully Hildreth
Matthew Quinn Jarvis
Benjamin Charles Johnston
Rachel Megumi Johnston
Chloee Renee Jones
Sierra Elyse Jordan
Aryan Jitendrabhai Kakadia
Lauryn Ashli Knight
Elizabeth Joan Konecny
Kylah Grace Laird
Katherine Huza Lange
Sophia Renee Lawson
Ayana Morounke Leblans
Ethan Scott Ledig
Isabella Davan Lynch
Jacob David Lyons
Julia Corinne Marino
Mark Baldwin Mattei
Joshua Finley McCoy
Allison Mae Mersch
Serena Gwyn Meyer
Kennedy Lynn Morgan
Angaleigh Maria Morren
Ella Olivia Muja
Christopher Ryan Nichols
McKenzie Noel Norcross
Andrew Berkman Norris
Ryan Anthony Northrup
Caleb Dewalt Novinger
Julia Ruth OConnell
Steven Ray Pacobit
Alexis Haley Paul
Sarah Elizabeth Pierce
Jessica Cecelia Pilkerton
Josilyn Rose Pilkerton
Alexia Andrea Pistachio Carrasquillo
Emilie Madison Potter
Danielle Lynne Pressley
Andres Ramirez
Abigail Marion Reese
Kaci Patricia Reid
Jessica Lynn Reider
Lillian Marie Rey
Michaela Angelica Riedel
James Franklin Ripple
Anna Virginia Robinson
Matthew Daniel Robinson
Megan Harper Robinson
Coralee Ann Romero
Margaret Grace Ruble
Katherine Grace Saltzman
Morgan Alyse Sanders
Temma Faith Schlesinger
Alexia Ann Schnaubelt
Elizabeth Odile Schug
Dana Catharine Schwalbe
Laura Elizabeth Scott
Andrew John Severson
Vrundal Manish Shah
Kenneth Andrew Jeffrey Shelley
Gabrielle Bryan Shenot
Colleen Michelle Smith
Kasmin Aika Smith
Nathan Warren Smith
Emily Rose Snyder
Leah Joy Sours
Madelyn Grace Spalding
Colette Jacqueline St. Laurent
Albert Francis Stumm IV
Shawn Richley Taylor
Natalie Joan Thompson
Aryn Tommie Nicole Tilley
Alison Grace Timmermann
Tyler Kohei Tin
McKynzee Lee Tippett
Noelle Renee Tividor
Kendra Chantel Turner
Steven Michael Twemlow
Daniel Hawes Unangst
Faith Kelly Van Ryswick
Gabrielle Diane Ventrone
Luke Thomas Walsh
Maria Elizabeth Webster
Melvin Leroy Weeks IV
Andrew Christopher Weller
Olivia Leeann Whittington
Kasie Leann Wilds
Mackenzie Ann Wilkinson
Cameron Marcus Willette
Madeleine Jeanne Willette
Taylor Faeon Wilson
Samantha Zooey Wolter
Maria Etelka Yanez
Honor roll
Ninth grade
Douglass Cooper Abbott
Ali Mohammed Alameer
Kimberly Sujey Argueta-Sanchez
Odadiki Victory Bakaye
Kyleigh Nicole Bennett
Peyton Alonzo Bensel
Timothy Patrick Berman
Shaylyn Jeanette Bjerke
Juliana Gardiner Blake
Marlee Marie Blaydes
Joshua Philip Blottenberger
Caroline Rebecca Boynton
Blake Patrick Brady
Bennett Phan Buckler
Nicole Concetta Capece
Landon Christopher Carter
William Stephen Cassetta
Denzel Canovas Chance
Connor Matthew Chivers
Henry Albert Churilla
Jaidyn Maleigha Collins
Ella Catherine Combs
Isabela Olivia Currey
Joshua Allen Daigle
Victor John Dela Cuesta
Trevor David Drys
Carly Rae Eastburn
Sean Patrick Ely
Jasmine Romaine Fallon
Brayden Daniel Fogel
Emma Brooke Furse
Avery Tyler-Thomas Harding
Alva Elle Harstrom-Small
Kimberly Arlene Hayes
Benjamin Isaac Hertzbach
Alba Isabel Hidalgo
Aidan Michael Hoerl
Leah Nicole Hunter
Autumn Renae Hutchison
Brent Michael Johnson
Russell Alexander Johnson
Ava Elizabeth Jones
Bridgette Rhea Jones
Marissa Ann Knapp
Julia Isabel Kosich
Vincent Alexander Landreth
Dominic Thomas Laurel
Briana Lynn Levi
Madison Mary-Elizabeth Lloyd
Anderson Matthew Loesch
Elise Kay Lyons
Matthew Joseph Maccari
Leah Rose MacQuilliam
Sterling Liam Maggard
John Gregory Masiello
John Randolph McGee
Adeline Jean McKay
Mackenzie Grace McLean
Delaney Kathleen McOmber
Margaret Clare Verkuilen Mederos
Madison Marie Mersch
Benedetta Montanino
Viviana Rose Moran
Erika Johanna Muja
Kaydence Skyy Nickleberry
Cameron Joseph Nix
Sean Thornton O’Connor
Hailey Nicole Parks
Ayden Mackenzie Perrygo
Evan Westerfield Rabush
Christopher Paul Ramirez
Brett Alexander Redmond
Carina Lillian Reed
Megan Rose Reese
Daniel Waldemar Rivera Juelle
Aidan Kai Rounsaville
Abigael Maryann Ryce
Ryan Tyler Scrom
Kyle Matthew Seal
Rachel Elisabeth Shaw
Blake Nicholas Simonds
Aidan Mark Snow
Kenneth Anthony Songy
Emma Elizabeth Spalding
Jeffrey Xavier Spalding Jr.
Aidan Christopher Stone
Alyssa Jade Stovall
Madelyn Marie Tharp
Samantha Riley Thomas
Felicity Lynn Thompson
Shane Wyatt Topolski
Tara Marie Tuemler
Matthew John Voithofer V
Terrill Allen Wade Jr.
Victoria Lynn Webb
Jake Kyan Carter Wilkinson
Connor Jake Wise
Ian Foster Wood
10th grade
Luka Dalton Ackerman
Wesam Mohammed Alameer
Connor Matthew Aley
Madison Kenzie Allen
Benjamin Tyler Alvey
Braden Glenn Amspacher
Joseph Lorenzo Andaya Jr.
Payton Maureen Aull
Ryan Elliott Baldwin
Brittney Elizabeth Bean
Brie-ann Nicole Beavan
Julia Kathryn Bobrowski
Christopher Robert Branch
Michael David Branch
Malachi Cadell Briscoe
Avonte Xavier Brown
Niyota Lois Burkes
Albert Ian Castillo Calangi
Anna Catherine Carrigg
Israel Arthur Cheatham
Garett McConnell Cody
Thomas Wayne Coleman III
Zachary Kyoo Connolly
Samuel Chase Cordell
Summer Desiree Corum
Jillian Cheree Dent
Isabella Dever
Annastacia Rose DiRenzo
Jackson Brian Duke
William Mason Evans
Tianna Lee Fallon
Alexandria Mae Ficalora
Abigail Marie Fielder
Ashton Ty Foster
Aidan Casey Gamble
Jocelyn Elizabeth Gaskin
Jacob Michael Gavin
Amber Elizabeth George
Zachary David Gerkin
Brooke Rachel Goode
Brooke Marie Gruby
Sadie Lynn Grzymalski
Simon Maxwell Guthrie
Elizabeth Grace Guy
Georgia Rey Harvey
Sydney Seng Hertzog
Natalie Marie Higgins
Ava Brantley Hill
Korwen Robert Holt
Gracen Virginia Houck
Carmen Nicole Jackson
Campbell Lynne Jameson
Michael Anthony Johnson
Abigail Lillian Johnston
Amber Nichole Jones
Bridget Leigh Knott
Christa Rebekah Fairfax Kunz
Madison Michelle Lane
Amelia Patrice Lee
Hannah Alexis Lehman
Sophia Lin
Shannen Davis Litten
Brandon Michael Little
Hailey Marie Lobenstine
Kailey Marie Long
Chase Michael Longfield
John David Losh
Olivia Dana Magyar
Herbie Richard Mann II
Abigail Hope McCauley
Lauren Dominique McCloskey
Archie Daniel McEwan
Claire Katherine McGuinness
Jane Grace McKay
Joshua Ibne Mizan
Gracelyn Mariah Moore
Alyssa Desire’ Myers
Samantha Lee Newton
Parker Jane O’Brien
William Americo Parillo
Jasmine Amerie Perez
Carli Alise Pipkin
William Alexander Prentis
Hannah Marie Purcell
Cameron Allen Ray
Jacob Tyler Reeves
Destiny Michele Ripple
Jayden Maryann Rittle
Conner Michael Rock
Alexa Laina Analise Rodriguez
Jack Berntsen Rooney
Micah Jewel Savarese
Daniel Madison Shrawder
Anna Kendall Sidorovich
Carolyn Alyce Sleppy
Bryce Anthony Smith
Jacob Davis Smith
Madison Leigh Smith
Victoria Lei Smith
Emma Grace Taylor
Mallory Aine Tipton
Emma Nicole Traver
Ian Marcellus Trent
Starr Nevaeh-Mae Tyree
Kimani Anaya Watkins
Ellie Katherine Webster
Tyler Vallon Weeks
Lauren Evelyn Weiner
Jakob Harrison Wolter
Alicia Tsai Yang
Lourdes Dimardi Young
Alayna Irene Zook
11th grade
Derek Allen Abell
Matthew Carter Abell
Alejandro Manuel Adams
Kyleigh Rae Agamaite
Sophie Claire Anderson
Tobias Cristian Barrera
Lacey Elizabeth Bateman
Elise Alina Baxter
Brooklyn Lee Bernth
Ava Belle Brown
Kyle Shane Butler
Gracelyn Thalia Casas
Zachary Michael Cerenzia
Jillian Elizabeth Chapel
Rayann Marie Choporis
Nicholas Alexander Chuchman
Panisara Churdchaipun
Carlee Marie Cooksey
Kate Victoria Cox
Gillian Ann Cummings
Sarah Elizabeth Daly
To Uyen Thanh Dang
Heidi Gabriele Davis
Maria Athena Derisavi
Kyleigh Alexis Elmore
Jason David Estevez
McKenna Nicole Farrell
Julia Grace Farren
Madison Claire Frill
Tehya Aiyana Gaines
Bailey Lou Gamble
Michael Bruce Gardner
Chase Edward Garner
Sarah Nicole Gladwell
Savannah Michelle Gladwell
Dylan Michael Gray
Ryuta Gregory Griffith
Jordan Allen Grimes
Nicholas Taylor Grooms
Erin Elizabeth Guy
Brice Allen Hall
Kurt Alexander Hess
Jasmine Elaine Hillian
Peyton Alisha Island
Nathan Deon Jackson
Misaki Amber Josett
Logan Michael Klasmeyer
Kara Marie Knott
William Justin Lemley
Kyle Robert Matsuda Lindley
Jolyn Nicole Lloyd
Ryan Nicholas Mallett
Mariona Mas-Juncosa
Grace Elizabeth Montanez
Kaylynn Ann Morgan
Tyler James Morrell
Maxwell Edward Murray
Sobia Mushtaq
Delaney Leigh Nix
Raheli Grace Nyagawa
Matthew Junyul Oh
Megan Elise Owen
Ryan Christopher Padula
Gabrielle Joyce Petett
Reagan Ellen Powers
Piper Lin Pratt
Owen Tylor Reyez
Kylie Drusilla Richardson
Edwin Luis Rodriguez Jr.
Andrew Wayne Root
Heaven Marie Ryce
Lindsey Nicole Ryce
Kiersten Reece Scarbrough
Evelyn Nicole Schommer
William Joseph Selk
Emma Jolene Yali Shipley
Taylor Grace Simpson
Patrick Kenneth Smith
Kamea Elaina Somerville
Kaylee Ann Sullivan
Elizabeth Marie Szymkowiak
Cole Anthony Tarleton
Rileigh Nicole Thorward
Zander Scott Tippett
Jannik Unger
Jacob Ross Utzig
Emma Marie Wagner
Kennedy Rayne Walker
Kylie Jean Wallace
Jacob Andre White
Julia Kay Willis
Martin Leslie Wilson Jr.
Peyton Jewell Wingate
Savannah Victoria Wood
Natalie Gayle Yeiser
Joel Terrence Young
12th grade
Lawson Thompson Abell
Nathan Scott Ahlberg
Devin Rayshon Anderson
Aidan Kyle Ashby
Claire Noel Bacon
Margaret Halla Kori Ballengee
Sarah Reamy Bean
Taylor Luke Benson
Jason Lee Blair
Samantha Lee Blottenberger
Makayla Elizabeth Bonds
Tori Lynn Bowles
Myrissa Leighann Breeden
Claire Noelle Broadhead
Juvawn Timothy Broome
Kendrick Isaiah Brown
Madison Grace Bruns
Jalen Keyshawn Camp
Joshua David Carter
Dylan Nathan Casoni-Burch
Tatiana Alba Chan
Elizabeth Anne Click
Kierra Janae ‘ Courtney
Lauren Rose Crandall
Breanna Alexis Davis
Zachary Stone Davis
Chloe Aleesha Denley
Dialo Diop
Logan Julian Donnelly
Luke Thomas Duswalt
Chloe Genette Fehlberg
Kasey Lynn Ferm
Lydia Diann Fowler
Corinne Marie Fuller
Amber Nicole Garcia
Victoria Paige Garren
Christina Grace Georgiou
Ryan Michael Gibson
Taylor Virginia Guice
Ecudemio Gabriel Gutierrez
Annilee Jane Hampton
Kobe Douglas Harris
William Cody Henderson
Asia Janae Herbert
Caroline Dione Huber
Jordan William Imbriale
Caleb Joshua Ingraham
John Michael Jensen
Kara Haruna Kievit
Jenna Lorraine Kline
Cole Allen Kronenwetter
William Michael Kurtz
Oloya Ochora Latigo
Hannah Mackenzie Loewy
Chelsea Ann Magyar
Mary Eileen Metz
John Raymond Milburn IV
Anna Christine Misetich
Alexander Joseph Muller
Addison Brooke Musick
Zachary Allen Nelson
Chantal Louise Palchak
Trinity Grace Parker
Benjamin Joshua Perez
Jacob Samuel Prentis
Brandon Noah Pryor
Kayla Elizabeth Purcell
Lili Madison Reed
Anna Catherine Repasi
Haden Grace Rider
Debra Michelle Rosenstadt
Jack Nathan Roser
Jackson Kyle Scrom
Kelly Ashley Sheffler
Renee Amber Skillin
Celina Lee Slattery
Megan Patricia St. Laurent
Hailey Nichole Stack
Joseph Ryan Stanalonis
Bronwyn Michelle Stearns
Nicholas Henry Stepura
Raymond Douglas Stotler Jr.
Drake Ashton Thomas
Faith Mae Thomas
Lillian Renee Thomas
Sarah Jean Tremel
Eric George Tsekouras
Sean Michael Vosburgh
Emily Ann Williams
Kyra Nicole Wilson
Gianna Marie Winters
Joshua David Wright
Merit roll
Ninth grade
Evelyn Louise Aus
Merideth Lynne Bailey
Zane Thomas Bartodziej
Trace Allen Beavan
Angelina Kaylin Best
Maniya Deonna Blackiston
Sadie Anne Brandt
Jahred Max Broadsword
Gannon Greyson Brooks
Tyler Michael Brooks
Hunter Michael Burch
Sean Michael Burke
DeVondra Ebony Carter
Jackson Harris Collins
Evey Gazella Colson
Jada Amari Cousins
Carrie Dayle Crossley
Shannon Rose Cullison
Benjamin Hussain Derisavi
Taylor Marie Dews
Joshua Alexander Duewer
Jenna Morgan Elliott
Joseph Johnson Emerson
Zachary Marshall Engel
Allison Colleen Evans
Titus Josiah Fitzsimmons
Jordan Gabriel Forest
Kevin Anthony Gardiner
Leigha Nichole Rose Gargani
Caitlyn Ann George
Jessica Lynn Goddard
Aiden Matthew Grant
Ethan Lester Grau
Hunter James Groat
Zachary James Guy
Ryan Christopher Hall
Shelby Rachael Hall
Samantha Paige Hancock
Aspen Allein Harclerode
Mackenzie Teresa Harding
Molly Mae Harmening
Bella Marie Heckathorn
Branden Thomas Hedderich
Cameron Jason Henderson
Boston Jay Hester
Ethan James Howard
Trenton Alan Hoyt
Chloe Leann Hunawill
Alyssa Renee Hutt
Adam Montgomery Johnson
Tyler Joachim Johnson
Jake Austin Jordan
Layla Nicole Kaelin
Lilly Grace King
Wayling Richard Kistler
Sophia Ling Klueter
Dein Andrew Knopp
RaeAnn Mari Knowlton
Ryan Johnathan Kruszewski
Hailey Rae Lacey
James Elmer Lacey Jr.
Lily Anna Lonkert
Steven James Lumpkins
Wyatt James Magda
Mia Danielle Malkin
Kylee Kaye McPherson
Maddison Nicole Meade
Isabelle Renea Merritt
Maxwell Cecil Mesh
Cian Ethan Milam
Anna Miller
Mikaela Anne Moore
Candise Lynn Morgan
Sarah Noelle Morgan
Morgan Audrey Moritz
Ethan Greer Morren
Alan Duane Nelson
Annie Rebecca Nelson
Madison Leanne O’Dell
Brendan Jaiden Odenthal
Connor Marc Paradis
Thomas Miguel Pavel
Aaron Paul Peters
Renna Briden Pierce
Simeon Leon Plummer
Sean Richard Price
Wyatt William Richardson
Mikayla Elizabeth Roberts
Nicole Roderick
Rachel Lynn Rothstein
Brynn Elizabeth Schuster
John Daniel Shorb
Madeline Rose Slade
Isaiah James Smith
Joseph Colin Smith
Maya Sophia Smith
Jackson Lloyd Stokes
Samantha Grace Sukhram
Joshua Alexander Terry
Jake Ryan Thompson
Kerri Ann Thompson
Scarlett Anna Rhea Traver
Cecilia Socorro Ugues
Michael Lyle Walsh
Aaron Shane Wathen
Brent Michael Weeks
Emily Rose Whipple
Mariya Noelle Wimpee
Payton Danielle Wood
Marielle Avery Woolford
Dylan James Young
Haley Brooke Young
10th grade
Chloe Elizabeth Abell
Megan Olivia Abt
Ashley Morgan Adams
Waleed Mohammed Alghamdi
Noah Cornell Allen
Regann Baylee Arnbrister
Hugh Alexander Baker
Tyler Russel Bates
Mackenzie Leigh Berry
Jeremy Dennis Brown
James Richard Burch III
Alexis Elizabeth Burkhardt
Mandy Payton Burney
John Roy Bush III
Brenden William Cain
Raymond Patrick Cain
Jacob Dean Caldwell
Denise Chloe Abellanosa Catequista
Reagan Abigail Clagg
Jonathan Tyler Claus
Dylan Nicole Countiss
Silas Vernon Cropper
Paul Lynwood Dement
Macy Anne Dollarton
Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e
Shakira Fathalipour
Macie Katherine Fuchs
Jacob Michael Gibson
Drake Benjamin Goddard
Seth Anthony Goddard
Alexandra Merdith Carey Goings
Riley Mathew Goldstein
Morgan Riley Grant
Mason Gregory Greenwell
Austin Brian Guy
Cameron Alexis Guy
Trinity Janessa Halt
Ella Jordan Hammett
Brooke Taylor Hasegawa
Maggie Claire Hayes
Olivia Caroline Hepp
Josephine Marie-Anne Hewitt
Amanda Catherine Hill
Gabriel Luke Horton
Mia Joelle Huff
Alexis Marie Jarrett
Raven Kendall Jefferson
Amber Elizabeth Jeffords
Kaylee Grace Jenkins
Kyle Hunter Kasupski
Kylie Raine Keene
Nicholas Elijah Kelley
Elyssa Aliana Kellmel
Gregory Albert Koebke
Nolan William Kostenko
Tyler Donovan Kruszewski
Caleb Mark Laird
Salome Atenyo Latigo
Emma Catherine Llewellyn
Thomas Ray Lloyd
Cole Jackson Mattingly
Samara Raine Maund
RaiOnna Toccara McDowell
Damian Trace Michaud
Ian Michael Moore
Evan Matthew Murph
Ashley Lynn Olszewski
Foster Henry Pierce
Catherine Alicia Pilkerton
Mary Elizabeth Praktish
Jolyssa Rylie Quade
Emma Christine Querry
Holli Nicole Ramey-Pickeral
John Russell Rayfield
Aaron Dalanon Riley
Catelyn Ruth Root
Julianna Marie Schilling
Michael Joseph Schmidt III
Claire Marie Schug
Sophie Ann Seltzer
Shelby Donna Simmons
Aaliyah Rose Smith
Aidan Riley Smith
Kira Ann Snyder
Jacob Dylan Sohne
Gabriel Tomas Solano
William Edward Standish
Nicholas Andrew Stearns
Chloe Lynn Stehman
Johnathan Glenn Stepura
Mackenzie Elizabeth Striplin
Andrew David Sukhram
Matthew Edward Tydings
Dustin Carl Vance
Corinne Elaine Vigna
Logan Carlton Wall
Hannah Lareen Ward
Molly Kate Withrow
James Joseph Wojtowicz Jr.
11th grade
Alexis Marie Allen
Blake Allen Alvey
Zachary Michael Alvey
Christina Renee Balaton
Andrea LaTina Barrow
Jada Rose Basedow
Dylan Michael Blair
Kaylee Nickole Briggs
Ryan Allen Bryant
Kamryn Renee Buckler
Julianne Caballero Cabral
Zachary Ryan Carlson
Sara Brianne Carson
Jayden Anthony Carter
Kenneth Lee Carter Jr.
Andy Teodocio Castellon-Caballero
John Grant Chapman IV
Jordan Nathaniel Clark
Roberto Jose Colindres
Seth Michael Cooper
Timothy Elliott Daigneau
Jacob Todd Elliott
Alexander Cole Evans
Gunnar Konrad Focht
Makenzie Rae Gaskill
Lyle Guillermo Marciani Graham
Anthony Jacob Grant
Emma Lily Guzman
Jalahn Ugene Harris
Dylan Matthew Hobbs
Markayla Janae Hollins
Abrianna Marcella-Marie Jandreau
Marissa Ann Jarrett
Matthew Zurbano Johnson Jr.
Nathan William Johnson
Justin Andrew Juron
Taranpreet Singh Kang
Chase Matthew Klasmeyer
Kalena Katherine Ledman
James Christian Lloyd
Mason Arthur Lyall
Kenneth Noah Mansfield
Grayson Jay Marple
Jaylen Amari Medley
Stephen Jack Yucai Mewhinney
Justin Conner Michener
Alana Nicole Mizelle
Carlie Tessa Monk
Carter James Nelson
Emily Kaces Nelson
Grace Louise Nelson
Abigail Rae Norris
Brynn Nicole Owen
Zachary Jason Palma
Mariel Olivia Peabody
Andrew Lee Pfister
Madison Imani Poindexter
Alexis Ryan Pope
Alani Rosalina Pranzo
Scott Randall Price Jr.
JuWaun Tirek Queen
Grace Victoria Redmond
Rachel Kathryn Rigelsky
Jordan Christopher Riggs
Gavin Elijah Russell
Selene Viola Shaffer
William Thomas Shockley II
Doryan Elizabeth Slack
Anna Kathleen Sleppy
Ethan Bailey Snyder
Andreas Nikolaos Thanos
Mercedes Renee Thompson
Lauren Michelle Thorsen
Fiona Roisin Tuemler
James Alvin Unkle Jr.
Tyler Ann Vallandingham
Sara Marie VanRyswick
Francisco Antonino Villa
Victoria Lynne Walker
Samuel Joseph Welch
Connor Edward Yager
12th grade
Megan Ashley Abbett
Raegan Elizabeth Alvey
Madelyn Grace Argobright
Isabella Eileen Badia
Evan Daniel Bennett
Anthony Ellis Birch
Sydney Samantha Bokenhagen
Amber Elizabeth Borror
Logan Zachary Brock
Haley Anabell Brooks
Victoria Elizabeth Brooks
Rebecca Michelle Burkhardt
Grayson Elizabeth Burmeister
John Patrick Cameron Jr.
James Peter Chandler
Colin Justin Chant
Ashley Lynne Cox
Joseph Lindsey Cranford IV
Hannah Gail Curley
Ashlin Nichole Ayers Dean
Jadyn Theren Dean
Sean-Patrick Anthony Douglas
Tyler Even Egeli
Nathan David Evans
Kasarachi Sara Ezeakolam
Thomas Ray Filloramo
Calvin Joseph Flippin
Lia Triniti Foster
Ashley Nicole Gantt
Chloe Nicole Guy
Grace Karen Hammett
Chloe Olivia Harsha
Dylan Thomas Henderson
Tyreke Dajuan Herbert
Jarrett Austin Higgs
Katherine Amanda Hilsinger
Carter Nelson Houchens
Nicholas Damian Johnson
Skyeler Storm Junkins
Chase Mathew Kinney
Makenzie Alyssa Knott
Alexander Vaclav Konecny
Connor Brennan Lewis
Adriana Denisse Lossa Diaz
Aleksandr Hyram Marquis
Kristen Marie Matzdorf
Olivia Lynn McKenzie
Alyssa Mae Morrison
Chase Derick Ogden
Rachael Day Ollom
Rebecca Joy Ollom
Briana Marlene Padgett
Stephen Tyler Payne
Autumn Renee Peacher
Tahir Ihsan Qayyum
Cylee Lyn Raley
Devin Anthony Rice
Kyle Lee Rock
Richard Martin Russell Jr.
Giorgia Sciascia
Amber Amari-Bane’ Shorter
Lillian Elizabeth Speer
Tyler Edwin Toro-Meade
Allison Frances Treutler
Kytana Joleen Vanden Bos
Terry Lee Waddell