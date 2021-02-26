Leonardtown High School second quarter honor rolls

Grade 9

High honors

Megan Elizabeth Alanis

Jack Wyatt Archer

Preston Kyle Baldwin

Gabrielle Sarah Bartlett

Taylor Meredith Basso

Aleea Gracelynn Best

Elena Kay Blodnikar

I'Jayla La'Coriae Bowman

Ximena Bravo-Llamas

Libby Maxine Brown

Lilia Jacqueline Burkes

Abigail Brooke Carrara

Savannah Grace Carter

Eleanor Ann Chamberlain

Ashlyn Grace Chappell

Joyce Diane Clark

Madison Josephine Marie Combs

Emma Russ Coombs

Brian Payton Cooper

Andrew James Cosgrove

Christopher James Cox

Abigail Grace Cronkright

Allison Rose Curtis

Olivia Grace Darlington

Abigail Marie Davis

Nicholas Francesco DiBenedetto

Mia Elizabeth Dornisch

Allison Renee Dusch

Anna Christine Elwell

Micah Fudge

Sarah Elizabeth Gardner

Miriam Ethel Garrett

Anthony John Gawel

Olivia Claire Giles

Isabella Marie Graves

Chloe Marie Hair

Tgen Richard William Hampsher

Austin Daniel Harris

Suzanne Marie Haycraft

Sarah Elizabeth Heasley

Morgan Elizabeth Hempton

Nakayla Esi Hevi

Ridgely Rose Houck

Peter William Imhof

Fiona Elizabeth Insley

Trevon Xavian Jefferson

Carter Joseph Jones

Ryan James Kelly

Lillian Claire Kibler

Thomas Robert Kimberlin

Jaryn Elizabeth Lampe

Ryan Christopher Ledig

James Mitchell Lilyquist

Kyla Eileen Linz

Ahjanae Mahogany Logan

Harsha Manivannan

Zoe Renee Martin

Julia Claire Mattingly

Madeleine Jane McLaughlin

Vada Mercer

Reed Cooper Merchant

Jacob McGuffie Milner

Caira Leigh Molina

Aidan Phi Mozzo

Katelynn Grace Mueller

Haley Megan Murphy

Blake Kalaniopio Naluai

Jason Kha Minh Nguyen

Hailey Sheyenne Northup

Alexys Rosa Perdomo

Taylor Nicole Perry

Ella Jane Pfeffer

Grant Andrew Pritchard

Adriana Beatriz Rojas

William Ryan Romps

Ingrid Christina Schaefer

Michael Anthony Selgrade

Leah Hong Yu Siemon

Nicholas Craig Smith

Andrew Richard Squire

Michael Devlin Stull

Carleigh Nicole Thayer

Avery Ann Thompson

Madison Brooke Tiger

Hailey-Jane Rose Ulloa

Jackson LaRocque Urtz

Emily Grace Vandergriff

Amarie Linell Wagner

Samuel Andrew Walls

Sophia Grace Whittington

Sophia Rose Yanez

Connor Jay Zarra

Honors

Julian Lewis Alvey

Pheobe-Tate Caroline Anderson

Branden Gregory Andrews

Josie McCrea Bahr

Ridgely Mae Bastain

Bradley Michael Battaglia

Soledad Alicia Belanger

Hayden Curtis Blaydes

Grace Victoria Bowman

Isaiah James Breedlove

William Joshua Brindley

Chloe Marie Butrym

Megan Grace Carrigg

Thomas Aaron Chew

Katherine Jewell Clark

Curtis Joseph Crowley

Nathan Gerald Davio

Alec Jason Denney

Ethan Peter DePaola

Stephanie Renee Dichter

Wyatt Bronson Ellis

Charlotte Anne Eskeland

Austin Chandler Flagg

September Marie Fletcher

Dawson Stone Frantz

Addison Paige Goostree

Hannah Ryan Gravelle

Jeremy Wayne Graves

Mancil William Gray

Megan Miyoko Gray

Matthew Braden Guy

Fiona Catherine Hall

Sydney Grace Harmening

Meredith Linda Hayes

Hunter Evan Hopwood

Grace Lily Jenkins

Callum Edward Johnson

Faith Elizabeth Joy

Cade Anthony Keen

Emma Ahavah Kelley

Kennedi Skye Kiraly

Griffin Mather Kirk

Louis John Kollar IV

Jack James Kuta

Chyanna Lynne Lacey

Hunter Allen Lee

Jack Brian Magill

Keira Abigail McCaughtry

Jacob Allen Moore

Nathan Michael Mueller

Jackson Tyler Northrup

Madison Lajae Oliver

Charlize Ariel Olson

Matthew David Parsons

Trent Ryan Perrygo

Julia Amiyu Pike

Mia Kiana Pranzo

Leila Aubrey Grey Pridgen

Tyler Alan Raley

Isaiah Josue Ramirez

Megan Catherine Readyhough

Kiersten Nicole Richard

Samuel Andyv Rooney

Jack Brian Sawicki

Nathan Kirby Schmalgemeyer

Gabrielle Elizabeth Shawky

Trenton Steven Sherard

Aubrey Michael Sievers

Benjamin Elijah Smith

Trey Darnell Somerville

Chloe Jean St. Peter

Sylvia Meaghan Suckow

Fletcher Bailey Sullivan

Robert Grant Taylor

Katherine Nicole Thompson

Aristedis Tsakonas Kontopoulos

Alaina Grace Tsekouras

Zachary Alan Ulloa

Corinne Nalani VanFosson

Madison Brooke Love Villarreal

Angelo Constantinos Vlahos

Abigail Jeanne Watts

Landon Chad Wells

Ava Catherine Wilson

Steven Anthony Wood Jr.

Kaylee Elizabeth Wright

Giselle Hannah Young

Han Zheng

Merit

Ryan Caleb Aull

Audrey Olivia Baringer

Ava Sophia Barosio

Natalie Rose Bates

Trevor Matthew Bean

Jillian Paige Belcavitch

Rylie Savannah Blume

Taylor Renee Boothe

Haley Sue Carroll

Jaimie JeanneLaurette Cordeau

Lauren Marie Davis

Jack Henry DeVito

Keira Riley Dyson

Natalie Ann Fielder

Benjamin James Fondren

Matthew Vincent Frain

Andrew Clarence Goddard

Madeline Grace Goldsborough

Bailey Colette Gowen

Isabel Catherine Grimes

Natalie Rose Hammett

Shayne Michael Harder

Ethan Douglas Henderson

Madelyn Elizabeth Henderson

Alayna Nicole Hickman

Lauren Leigh Hughes

Ian Alexander Jameson

Ryan Vincent Jameson

Desarae Anaya Jones

Taylor Grant Kindgren

Chloe Elizabeth King

Caroline Jo Kirby

Dane Alexander Larson

Nolan Elijah Layman

Jakob William Livingston

Hannah May Lobenstine

Xavia Jai Luter

Cara Rachel Mattingly

Dylan Michael McCarthy

Logan Eugene Meredith

Logan Alexander Miesowitz

Kaitlyn Nicole Mikesell

Fernando Lee Montano

Leland James Nelson

Gabriel Eugene Oakley

Kayla Marie Potthast

Adrian Paul Proffer Jr.

Liam Patrick Rigney

Cameron Vontey Roberson

John James Rohulich III

Abigail Paige Shaw

Nolen Lee-Vaughn Skaggs

Logan Wyatt Smith

Philip Pierce Smith

Olivia Grace Starn

Kaden Michael Stofferahn

Helena Alison Stone

Isabella Leigh Stone

Julianna Grace Sturtz

Kira Nicole Thomas

Cameron Xavier Thompson

Cyrus Shogo Tin

Autumn Nicole Traas

Gabriel Robert Vaculin

Derek Andrew VanRyswick

Emma Lorraine Wallace

Ireland Grace Webb

Jackson Davis Weeks

Lucy June Wible

Asad Miliik Williams

Emma Jayce Zimmermann

Grade 10

High honors

Kaleigh Elizabeth Allen

Adrianne Emily Allred

Caroline Jaye Allred

Morgen Marcella Anderson

Odadiki Victory Bakaye

Peyton Alonzo Bensel

Angelina Kaylin Best

Brian William Biglin

Megan Alyse Bontrager

Blake Patrick Brady

Sean Patrick Campbell

William Stephen Cassetta

Fiona Covington Coll

Anthony James Collier

Joshua Allen Daigle

Benjamin Scott Dodge

Carly Rae Eastburn

Stephanie Luisa Encarnacion

Sydney Grace Engel

Jasmine Romaine Fallon

Peyton Anne Farr

Leila Grace Floyd

Noah Jamison Foster

Joseph William Gardner

Marc Christian Hauenstein

Madison Jade Hevener

Felicity Katie Holder

Zachary Matthew Horner

Chloe Leann Hunawill

Leah Pearl Imbriale

Manasa Iswara

Benjamin Adam Janowsky

Brent Michael Johnson

Tyler Joachim Johnson

Kelsey Marie Kelly

Marina Grace Krula

Lauren Mae Labows

Aynslee Geneva Laird

Vincent Alexander Landreth

Zachary James Larson

Kayleen Dawn Lawver

Alexandra Tanner Leake

Madison Mary-Elizabeth Lloyd

Lindsey Aileen Magill

John Gregory Masiello

Joseph Devan Massary

Katherine Corrine McHugh

Adeline Jean McKay

Kelly Ann McLawhorn

Madison Marie Mersch

Mikah Charles Mohun-Hintze

Benedetta Montanino

Morgan Audrey Moritz

Erika Johanna Muja

Caitlin Leigh Murphy

Amelia Skye Nassau

Sean Thornton O'Connor

Gavin Levi Palmer

Ami Bhupen Patel

Christopher Paul Ramirez

Wyatt William Richardson

Glynis Elise Rossi

Dylan Thomas Rowe

Isabel Yea-Rhim Shim

Emily Rose Smetana

Isaiah James Smith

Mark James Stokel

Ryan Bradley Supplee

Alison Paige Taylor

Felicity Lynn Thompson

Lauren Marie Tippett

Abby Cristina Townsend

Devon Dang Vo

Matthew John Voithofer V

Jordyn Michelle Walters

Jessica Morgan Ward

Aaron Shane Wathen

Clara Libby Winkel

Ethan Peter Wolfe

Taylor Grace Wysokinski

Emma Marie Zamarripa

Honors

David Lee Abbott

Douglass Cooper Abbott

Victoria Grace Alvey

Evelyn Louise Aus

Silas Brian Baller

India Clarissa Barrow

Amelia Clare Bartlett

Caleb Robert Bean

Trace Allen Beavan

Kyleigh Nicole Bennett

Marlee Marie Blaydes

Gabrielle Nicole Bonds

Caroline Rebecca Boynton

Sean Michael Burke

Landon Christopher Carter

Connor Matthew Chivers

Evey Gazella Colson

Ella Catherine Combs

Louis Michael Coppola

Jada Amari Cousins

Isabela Olivia Currey

Victor John Dela Cuesta

Taylor Marie Dews

Kyle Patrick Engel

Daniel Amir Epps

David Andrew Forinash

Sean Paul Foster

Elise Victoria Geiger

Caitlyn Ann George

Hunter James Groat

Samantha Paige Hancock

Alva Elle Harstrom-Small

Kimberly Arlene Hayes

Branden Thomas Hedderich

Benjamin Isaac Hertzbach

Aidan Michael Hoerl

Leah Nicole Hunter

Autumn Renae Hutchison

Russell Alexander Johnson

Ava Elizabeth Jones

Bridgette Rhea Jones

Jake Austin Jordan

Sophia Ling Klueter

RaeAnn Mari Knowlton

Benjamin James Kurtz

Hailey Rae Lacey

Briana Lynn Levi

Riley Gabrielle Lillard

Anderson Matthew Loesch

Abigail Sarah Long

John Randolph McGee

Peyton Elizabeth McIntyre

Mackenzie Grace McLean

Delaney Kathleen McOmber

Margaret Clare Verkuilen Mederos

Isabelle Renea Merritt

Maxwell Cecil Mesh

Kiley Faye Milligan

Viviana Rose Moran

Cameron Joseph Nix

Thomas Miguel Pavel

Aaron Paul Peters

John Jeffrey Pronesti

Evan Westerfield Rabush

Carina Lillian Reed

Megan Rose Reese

Lauren Kristine Rigelsky

Brynn Elizabeth Schuster

Rachel Elisabeth Shaw

Blake Nicholas Simonds

Joseph Colin Smith

Lauryn Ellissa Smitha

Aidan Mark Snow

Jeffrey Xavier Spalding JR

Reagan Olivia Stanalonis

Aidan Christopher Stone

Nicholas Alexander Tayman

Derick L Thompson

Kerri Ann Thompson

Shane Wyatt Topolski

Lisandro Vigo

Mason Matthew Warren

Victoria Lynn Webb

Mariya Noelle Wimpee

Ian Foster Wood

Maggie Louise Wood

A'Mya Arlesia Young

Brianna Nicole Young

Dylan James Young

Haley Brooke Young

Nerissa Marie Zobell

Merit

Merideth Lynne Bailey

Timothy Patrick Berman

Shaylyn Jeanette Bjerke

Walter Stafon Bowman Jr.

Tyler Michael Brooks

K'wan Owen Bryant

Jaidyn Maleigha Collins

Patrick Jean Cooper

Kaylee Marie Cortez

Shannon Rose Cullison

Trevor David Drys

Joshua Alexander Duewer

Jenna Morgan Elliott

Zachary Marshall Engel

Brayden Daniel Fogel

Jennifer Leigh Ford

Jordan Gabriel Forest

Matthew Neil Gallagher

Kevin Anthony Gardiner

Peyton Alexander Ham

Aspen Allein Harclerode

Avery Tyler-Thomas Harding

Molly Mae Harmening

Ethan James Howard

Christopher Robert Hughes

Brendan Lee Johnson

Lilly Grace King

Marissa Ann Knapp

Dein Andrew Knopp

Catherine Elizabeth Kolwey

Sydni Lynn Kronenwetter

James Elmer Lacey Jr.

Ian Matthew Lee

Lily Anna Lonkert

Matthew Joseph Maccari

Leah Rose MacQuilliam

Sterling Liam Maggard

Ian Christopher Moran

Kayla Janae Myers

Alan Duane Nelson

Annie Rebecca Nelson

James Edwin Nelson

Liam Vincent Osburn

Connor Marc Paradis

Brandon Michael Peacher

Madison Sarah Ray

Brett Alexander Redmond

Zachary Douglas Reed

Daniel Waldemar Rivera Juelle

Mikayla Elizabeth Roberts

Ethan Arthur Rodriguez

Rachel Lynn Rothstein

Jayson David Rumaker

Maya Sophia Smith

Kenneth Anthony Songy

Jackson Lloyd Stokes

Samantha Grace Sukhram

Joshua Alexander Terry

Aiden Michael Thomas

Samantha Riley Thomas

Jake Ryan Thompson

Tara Marie Tuemler

Cecilia Socorro Ugues

Terrill Allen Wade Jr.

Emily Rose Whipple

Steven Brian Windsor

Jennifer Lynn Wojtowicz

Ryan Thomas Wolfe

Payton Danielle Wood

Marielle Avery Woolford

Leila Girard Yonemura

Grade 11

High honors

Connor Matthew Aley

Madison Kenzie Allen

Veronica Jacqueline Almanza Sarceno

Joseph Lorenzo Andaya Jr.

Emma Lee Anderson

Haley Marie Ashton

Payton Maureen Aull

David Mac Bailey

Julia Kathryn Bobrowski

Emily Regina Boyd

Christopher Robert Branch

Michael David Branch

Caleb Jaden Bryan

Caden Patrick Byers

Sophia Leeann Cadena

Albert Ian Castillo Calangi

Felicia Grace Carrara

Anna Catherine Carrigg

Nicole Liga Carron

Reagan Abigail Clagg

Robert Woodrow Coleman

Thomas Wayne Coleman III

Zachary Kyoo Connolly

Samuel Chase Cordell

Dylan Nicole Countiss

Katherine Annelise Cox

Silas Vernon Cropper

Ryan Allen Michael Dawson

Ana Soledad de Leon

Jillian Cheree Dent

Isabella Dever

Zoe Layne Dornisch

Julia Elizabeth Dougherty

Amaya Elizabeth Duke

Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e

William Mason Evans

Shakira Fathalipour

William Louis Faulkner

John Edgar Arcega Fernandes

Alexandria Mae Ficalora

Abigail Marie Fielder

Ashton Ty Foster

Steven Glenn Frain

Paige Leanne Funk

Emily Ann Gaddis

Jacob Michael Gavin

Stanislaw Wallace Gawel

Amber Elizabeth George

Drake Benjamin Goddard

Brooke Rachel Goode

Brooke Marie Gruby

Sadie Lynn Grzymalski

Elizabeth Grace Guy

Emma Lynn Guy

Julianna Nicole Hammett

Benjamin Michael Harms

Georgia Rey Harvey

Jared Richard Haynes

Elleigh Maren Heck

Brooke Kendall Henderson

Olivia Caroline Hepp

Daisy Samantha Hermosillo-Willett

Sydney Seng Hertzog

Natalie Marie Higgins

Ava Brantley Hill

Gracen Virginia Houck

Mia Joelle Huff

Carmen Nicole Jackson

Campbell Lynne Jameson

Amber Nichole Jones

Jackson Thomas Jones

Kyle Hunter Kasupski

Kylie Raine Keene

Liam Zack King

Alexis Nicole Kinney

Andrew Joseph Knoll

Bridget Leigh Knott

Gregory Albert Koebke

Molly Elizabeth Kollar

Nolan William Kostenko

Tyler Donovan Kruszewski

Caleb Mark Laird

Summer Morgan LaRocco

Amelia Patrice Lee

Hannah Alexis Lehman

Thomas Ray Lloyd

Chase Michael Longfield

Ilaria Lucchesi

Olivia Dana Magyar

Herbie Richard Mann II

Abigail Hope McCauley

Lauren Dominique McCloskey

Archie Daniel McEwan

Claire Katherine McGuinness

Lauren Christine McLaughlin

Promise Kade Morgan

Rachel Anne Mroz

Alyssa Desire' Myers

Samantha Lee Newton

Judy Thao Thanh Nguyen

Nicholas William Nosko

Parker Jane O'Brien

Karson Levi O'Dell

Nickolas Ildegardo Olea

William Americo Parillo

Jasmine Amerie Perez

Sidney Lamar Roberson

Tyler James Rochelle

Conner Michael Rock

Alexa Laina Analise Rodriguez

Christopher Graham Salter

Leric Denise Scriber

Daniel Madison Shrawder

Bryce Anthony Smith

Jacob Davis Smith

Katherine Elizabeth Smith

Madison Leigh Smith

Kira Ann Snyder

William Edward Standish

Johnathan Glenn Stepura

Mackenzie Elizabeth Striplin

Sinclair Marie Strong

Cheyenne Marie Toma

Brynn Elizabeth Treiber

Ian Marcellus Trent

Matthew Edward Tydings

Kelsey McKenna Vickers

Logan Carlton Wall

Kimani Anaya Watkins

Amy Gabrielle Weaver

Ellie Katherine Webster

Tyler Vallon Weeks

Daniella Grace Weinstein

Jacob Thomas Weller

James Joseph Wojtowicz Jr.

Jakob Harrison Wolter

Alicia Tsai Yang

Derek Scott Zumpano

Honors

Chloe Elizabeth Abell

Wesam Mohammed Alameer

Benjamin Tyler Alvey

Braden Glenn Amspacher

Hugh Alexander Baker

Riley Austin Barnes

Tyler Russel Bates

Olivia Claire Benham

Paige Marie Blakey

Jeremy Dennis Brown

Jacob Dean Caldwell

Israel Arthur Cheatham

Garett McConnell Cody

Summer Desiree Corum

Annastacia Rose DiRenzo

Macy Anne Dollarton

Jackson Brian Duke

Jacquelyn Olivia Francis

Jenna Madison Garner

Jacob Michael Gibson

Seth Anthony Goddard

Brandon Michael Gray

Maggie Claire Hayes

Josephine Marie-Anne Hewitt

Gabriel Luke Horton

Michael Anthony Johnson

Abigail Lillian Johnston

Nicholas Elijah Kelley

Christa Rebekah Fairfax Kunz

Madison Michelle Lane

Catherine Elizabeth Lasoski

Shannen Davis Litten

Emma Catherine Llewellyn

Hailey Marie Lobenstine

James Robert Long III

Kailey Marie Long

Taylor Ashley Machado

Cole Jackson Mattingly

RaiOnna Toccara McDowell

Jane Grace McKay

Joshua Ibne Mizan

Evan Matthew Murph

Zoe Yi Lin Nowlin

Ashley Lynn Olszewski

Catherine Alicia Pilkerton

Stacy Ramirez-Llamas

Aaron Dalanon Riley

Destiny Michele Ripple

Kayleigh Ann Rishel

Jack Berntsen Rooney

Micah Jewel Savarese

Julianna Marie Schilling

Sophie Ann Seltzer

McKenna Faith Smith

Victoria Lei Smith

Jacob Dylan Sohne

Blake Russell Tarleton

Gregory Jonathan Teich

Dustin Carl Vance

Corinne Elaine Vigna

Molly Kate Withrow

Camdyn Nicole Woodburn

Merit

Samantha Riley Abell

Megan Olivia Abt

Ashley Morgan Adams

Waleed Mohammed Alghamdi

Yusuf Omar Ali

Noah Cornell Allen

Michael Robert Benenati

Mackenzie Leigh Berry

Niyota Lois Burkes

John Roy Bush III

Denise Chloe Abellanosa Catequista

Jonathan Tyler Claus

Anthony Ronregus Cole

Alexis Marie Cook

Ilianmarie Cruz

Nicolai Bock Depue

Kennedy Louise Dobson

Dalton Saint Frantz

Jack Steve Garciduenas

Alexandra Merdith Carey Goings

Morgan Riley Grant

Alexander Joseph Grantland

Austin Brian Guy

Trinity Janessa Halt

Brooke Renea Hammett

Brooke Taylor Hasegawa

Elayna Nicole Hibbert

Japaris Jana Holt

Korwen Robert Holt

Alexis Marie Jarrett

Amber Elizabeth Jeffords

Sophia Lin

Emelye Margaret Loibl

John David Losh

Yaddier Josue Martinez Colon

Madysen Ann-Marie Maulden

Samara Raine Maund

Brianna Lee Melton

Gracelyn Mariah Moore

Ian Michael Moore

Michael John Mulligan Jr.

Jenna Kathryn Newman

Thomas Orzechowski III

Mary Elizabeth Praktish

Jacob Tyler Reeves

Mollie Jaelin Rowe

Ricardo Andre Russell

Anna Kendall Sidorovich

Shelby Donna Simmons

Carolyn Alyce Sleppy

Harmony Alyssa Spranger

Caleb Mekhi Stanley

Nicholas Andrew Stearns

Chloe Lynn Stehman

Mallory Aine Tipton

Hannah Lareen Ward

Colin Richard Webster

Lauren Evelyn Weiner

Grade 12

High honors

Alejandro Manuel Adams

Kyleigh Rae Agamaite

Rebecca Terese Allen

Sophie Claire Anderson

Victor William Argobright III

Norisa Salazar Avillanoza

Blake Mary-Ashton Bahr

Camryn Sophia Baringer

Katherine Faustina-Mary Barnhouse

Elise Alina Baxter

Brooklyn Lee Bernth

Jaliyah Monae Blackwell

Ava Belle Brown

Ella Ann Brown

Rhea Lynn Brown

Amani Denae Butler

Erin Louise Campbell

Gracelyn Thalia Casas

Samuel Thomas Cassetta

John Grant Chapman IV

Rory Mason Coll

Audrey Claire Commerford

Laura Judith Conway

Regan Elizabeth Coombs

Jasmine Nicole Cooper

Brady William Correll

Sarah Elizabeth Daly

Maria Athena Derisavi

Kaelyn Cierra Dillon

Ava Grace Dantonio Drissel

Morgan O'Brien Dulude

Kaitlyn Marie Duswalt

Jacob Michael Ersek

Madeline Michele Erwin

Finn Erik Eskeland

Julia Grace Farren

Katherine Elizabeth Frazier

Madison Claire Frill

Michael Bruce Gardner

Natalie Michele Gates

Kyle Jacob Goodrich

Ryuta Gregory Griffith

Erin Elizabeth Guy

Brice Allen Hall

Julia Madeleine Hancock

Patricia Nicole Harder

Tiler Matthew Haskins

Brendan Joseph Hayes

Anneliese Katherine Hess

Kurt Alexander Hess

Noah Allen Hickman

Natalie Denise Hill

Daisy Charlotte Holder

Samantha Christine Hotz

Kaylee Michelle Howe

Peyton Alisha Island

Marissa Ann Jarrett

Annalee Dawn Johnson

Daisha Nylah Jones

Gwendolyn Skye Jones

Kai Taejin Jung

Alexandra Margaret Kelly

Madeline Ashley Kibler

Kara Marie Knott

Makenna Nicole Labor

Morgan Grace Lacey

Jamie Suellen Laurel

Joshua Edward Layer

Cassandra XinLing Lewis

Caroline Elizabeth Mackin

Jaden Elizabeth Maltby

Kenneth Noah Mansfield

Antonio Charles Marino

Grace Victoria Masiello

Elizabeth Grace Matthews

Camryn Marie Mayor

Rowan Michael McConvey

Jacob William Meador

Abby Lynn Merson

Michaela Danielle-Marie Miller-L'Italien

Karina Faith Minnich

Grace Elizabeth Montanez

Timothy Jacob Moser

Logan Amanda Mundie

Madison Marie Mushrush

Isabella Chilea Nassau

Shelby-Ann Elaine Neal

Andrew Junhyun Ng

Derek Macpherson Nichols

Elizabeth Anne Norris

Raheli Grace Nyagawa

Anne Elisabeth O'Connor

Katharine Sara O'Roark

Brandon Taeyul Oh

Naggena Aahminah Ohri

Austin Tyler Olszewski

Megan Elise Owen

Ryan Christopher Padula

Kurt Robert Perrygo

Grant Arthur Peters

Gabrielle Joyce Petett

Pierre Jacques Petitjean

Andrew Lee Pfister

Elena Michelle Portnoy

Cole William Potas

Reagan Ellen Powers

Zachary Edwin Powers

Piper Lin Pratt

Nelle Beatrice Ray

Noah David Readyhough

Grace Victoria Redmond

Anthony Michael Rematt

Kylie Drusilla Richardson

Jordan Christopher Riggs

Tyler Mason Rose

Alley Marie Russell

Alyssa Nicole Russell

Heaven Marie Ryce

Kathryn Elizabeth Sandifer

Kiersten Reece Scarbrough

Selene Viola Shaffer

Emma Jolene Yali Shipley

Alejandro Andres Silva

Liam Alexander Smith

Kamea Elaina Somerville

Eleazar Agtarap Soriano

Kaylee Ann Sullivan

Casey Elizabeth Taff

Nataleigh Kristi Tapponnier

Cole Anthony Tarleton

Phoebe Dejonnet Tate

Mercedes Renee Thompson

Rileigh Nicole Thorward

Jonas John Tividor

Emma Marie Wagner

George Benjamin Walls

Samantha Jordan Wells

Luke Anthony Wichrowski

Julia Kay Willis

David Scott Wolfe

Olivia Cathryn Wolt

Savannah Victoria Wood

Natalie Gayle Yeiser

Joel Terrence Young

Honors

Derek Allen Abell

Matthew Carter Abell

Alexis Marie Allen

Kaleb James Aloia

Blake Allen Alvey

Zachary Michael Alvey

Lacey Elizabeth Bateman

Christine Marcelle Bequio

Logan Andrew Boothe

Trevor Maverick Bowes

Ryan Allen Bryant

Diego Armando Buitrago

Mandy Payton Burney

Kyle Shane Butler

Mark Anthony Cianflone

Jordan Nathaniel Clark

Kayla Lynn Clarke

Seth Michael Cooper

Heidi Gabriele Davis

Katarina Joan Durniak

Jason David Estevez

Alexander Cole Evans

Jessica Erin Flores

Gunnar Konrad Focht

Tehya Aiyana Gaines

Bailey Lou Gamble

Savannah Michelle Gladwell

Lyle Guillermo Marciani Graham

Nicholas Ryan Gravelle

Dylan Michael Gray

Nicholas Taylor Grooms

Simon Maxwell Guthrie

Aidan Thomas Hall

Dylan Matthew Hobbs

Markayla Janae Hollins

William Benjamin Johnson IV

Niyahla Kai Jones

Jolyn Nicole Lloyd

Ayden Jon Magda

Elijah Jeffrey Mead

Donashia Michelle Medley

Stephen Jack Yucai Mewhinney

Matthew Ryan Miles

Kaylynn Ann Morgan

Tyler James Morrell

Sobia Mushtaq

Matthew Junyul Oh

Brynn Nicole Owen

Mariel Olivia Peabody

Joshua Walter Platt

Owen Tylor Reyez

Darren David Rogers

Andrew Wayne Root

Lindsey Nicole Ryce

Evelyn Nicole Schommer

William Joseph Selk

William Thomas Shockley II

Anna Kathleen Sleppy

Elizabeth Marie Szymkowiak

James Joseph Thompson

Zander Scott Tippett

Fiona Roisin Tuemler

Jacob Ross Utzig

Tyler Ann Vallandingham

Kylie Jean Wallace

Gavin George Wathen

Samuel Joseph Welch

Carley Jayne Worch

Merit

Basel Mohammed Alghamdi

Conner Erik Anderson

Lucas William Ausenbaugh

Christina Renee Balaton

Tobias Cristian Barrera

Andrea LaTina Barrow

Mark Lacy Boyd Jr.

Kaylee Nickole Briggs

Avonte Xavier Brown

Jayden Anthony Carter

Andy Teodocio Castellon-Caballero

Nicholas Alexander Chuchman

Troy Clinning Cialona

Joseph Leonard Colasacco

Carlee Marie Cooksey

Kathryn Grace Dean

Joshua Morgan Dufour

Isaiah Braxton-Lee Edwards

Jacob Todd Elliott

Taylor Rose Frietchen

Chase Edward Garner

Sarah Nicole Gladwell

Anthony Jacob Grant

Jordan Allen Grimes

Cameron Alexis Guy

Serenity Maria Hawkins

Dewayne Magellan Heard-Perry

Amanda Catherine Hill

Kiersten Amy Huss

Nathan Deon Jackson

Shawn Lawrence Jackson

Abrianna Marcella-Marie Jandreau

Connor Jacob Jay

Tyler Hunter Jones

Justin Andrew Juron

William Justin Lemley

James Christian Lloyd

Ryan Nicholas Mallett

Logan Anthony McCormick

Jordan Michael Michener

Maxwell Edward Murray

Emily Kaces Nelson

Delaney Leigh Nix

Gavin Luke O'Connell

Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo

Jason Michael Oliveras

Zachary Jason Palma

Alexis Ryan Pope

JuWaun Tirek Queen

Devin Paul Anthony Rice

Rachel Kathryn Rigelsky

George Bernard Rivers III

Ethan Bailey Snyder

Jacob Christopher Straub

Damon Mitchell Sullivan

John Thomas Tate

Breanna Michele Terry

James Alvin Unkle Jr.

Sara Marie VanRyswick

Khya Marie Venable

Francisco Antonino Villa

Kennedy Rayne Walker

Jacob Andre White

Martin Leslie Wilson Jr.

Peyton Jewell Wingate

Darnika Danay Woodland

Kaitlynn Nicole Zacher

Honor Roll

9th Grade

10th Grade

11th Grade

12th Grade

Highest Honors

9th Grade

10th Grade

11th Grade

12th Grade

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