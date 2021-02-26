Leonardtown High School second quarter honor rolls
Grade 9
High honors
Megan Elizabeth Alanis
Jack Wyatt Archer
Preston Kyle Baldwin
Gabrielle Sarah Bartlett
Taylor Meredith Basso
Aleea Gracelynn Best
Elena Kay Blodnikar
I'Jayla La'Coriae Bowman
Ximena Bravo-Llamas
Libby Maxine Brown
Lilia Jacqueline Burkes
Abigail Brooke Carrara
Savannah Grace Carter
Eleanor Ann Chamberlain
Ashlyn Grace Chappell
Joyce Diane Clark
Madison Josephine Marie Combs
Emma Russ Coombs
Brian Payton Cooper
Andrew James Cosgrove
Christopher James Cox
Abigail Grace Cronkright
Allison Rose Curtis
Olivia Grace Darlington
Abigail Marie Davis
Nicholas Francesco DiBenedetto
Mia Elizabeth Dornisch
Allison Renee Dusch
Anna Christine Elwell
Micah Fudge
Sarah Elizabeth Gardner
Miriam Ethel Garrett
Anthony John Gawel
Olivia Claire Giles
Isabella Marie Graves
Chloe Marie Hair
Tgen Richard William Hampsher
Austin Daniel Harris
Suzanne Marie Haycraft
Sarah Elizabeth Heasley
Morgan Elizabeth Hempton
Nakayla Esi Hevi
Ridgely Rose Houck
Peter William Imhof
Fiona Elizabeth Insley
Trevon Xavian Jefferson
Carter Joseph Jones
Ryan James Kelly
Lillian Claire Kibler
Thomas Robert Kimberlin
Jaryn Elizabeth Lampe
Ryan Christopher Ledig
James Mitchell Lilyquist
Kyla Eileen Linz
Ahjanae Mahogany Logan
Harsha Manivannan
Zoe Renee Martin
Julia Claire Mattingly
Madeleine Jane McLaughlin
Vada Mercer
Reed Cooper Merchant
Jacob McGuffie Milner
Caira Leigh Molina
Aidan Phi Mozzo
Katelynn Grace Mueller
Haley Megan Murphy
Blake Kalaniopio Naluai
Jason Kha Minh Nguyen
Hailey Sheyenne Northup
Alexys Rosa Perdomo
Taylor Nicole Perry
Ella Jane Pfeffer
Grant Andrew Pritchard
Adriana Beatriz Rojas
William Ryan Romps
Ingrid Christina Schaefer
Michael Anthony Selgrade
Leah Hong Yu Siemon
Nicholas Craig Smith
Andrew Richard Squire
Michael Devlin Stull
Carleigh Nicole Thayer
Avery Ann Thompson
Madison Brooke Tiger
Hailey-Jane Rose Ulloa
Jackson LaRocque Urtz
Emily Grace Vandergriff
Amarie Linell Wagner
Samuel Andrew Walls
Sophia Grace Whittington
Sophia Rose Yanez
Connor Jay Zarra
Honors
Julian Lewis Alvey
Pheobe-Tate Caroline Anderson
Branden Gregory Andrews
Josie McCrea Bahr
Ridgely Mae Bastain
Bradley Michael Battaglia
Soledad Alicia Belanger
Hayden Curtis Blaydes
Grace Victoria Bowman
Isaiah James Breedlove
William Joshua Brindley
Chloe Marie Butrym
Megan Grace Carrigg
Thomas Aaron Chew
Katherine Jewell Clark
Curtis Joseph Crowley
Nathan Gerald Davio
Alec Jason Denney
Ethan Peter DePaola
Stephanie Renee Dichter
Wyatt Bronson Ellis
Charlotte Anne Eskeland
Austin Chandler Flagg
September Marie Fletcher
Dawson Stone Frantz
Addison Paige Goostree
Hannah Ryan Gravelle
Jeremy Wayne Graves
Mancil William Gray
Megan Miyoko Gray
Matthew Braden Guy
Fiona Catherine Hall
Sydney Grace Harmening
Meredith Linda Hayes
Hunter Evan Hopwood
Grace Lily Jenkins
Callum Edward Johnson
Faith Elizabeth Joy
Cade Anthony Keen
Emma Ahavah Kelley
Kennedi Skye Kiraly
Griffin Mather Kirk
Louis John Kollar IV
Jack James Kuta
Chyanna Lynne Lacey
Hunter Allen Lee
Jack Brian Magill
Keira Abigail McCaughtry
Jacob Allen Moore
Nathan Michael Mueller
Jackson Tyler Northrup
Madison Lajae Oliver
Charlize Ariel Olson
Matthew David Parsons
Trent Ryan Perrygo
Julia Amiyu Pike
Mia Kiana Pranzo
Leila Aubrey Grey Pridgen
Tyler Alan Raley
Isaiah Josue Ramirez
Megan Catherine Readyhough
Kiersten Nicole Richard
Samuel Andyv Rooney
Jack Brian Sawicki
Nathan Kirby Schmalgemeyer
Gabrielle Elizabeth Shawky
Trenton Steven Sherard
Aubrey Michael Sievers
Benjamin Elijah Smith
Trey Darnell Somerville
Chloe Jean St. Peter
Sylvia Meaghan Suckow
Fletcher Bailey Sullivan
Robert Grant Taylor
Katherine Nicole Thompson
Aristedis Tsakonas Kontopoulos
Alaina Grace Tsekouras
Zachary Alan Ulloa
Corinne Nalani VanFosson
Madison Brooke Love Villarreal
Angelo Constantinos Vlahos
Abigail Jeanne Watts
Landon Chad Wells
Ava Catherine Wilson
Steven Anthony Wood Jr.
Kaylee Elizabeth Wright
Giselle Hannah Young
Han Zheng
Merit
Ryan Caleb Aull
Audrey Olivia Baringer
Ava Sophia Barosio
Natalie Rose Bates
Trevor Matthew Bean
Jillian Paige Belcavitch
Rylie Savannah Blume
Taylor Renee Boothe
Haley Sue Carroll
Jaimie JeanneLaurette Cordeau
Lauren Marie Davis
Jack Henry DeVito
Keira Riley Dyson
Natalie Ann Fielder
Benjamin James Fondren
Matthew Vincent Frain
Andrew Clarence Goddard
Madeline Grace Goldsborough
Bailey Colette Gowen
Isabel Catherine Grimes
Natalie Rose Hammett
Shayne Michael Harder
Ethan Douglas Henderson
Madelyn Elizabeth Henderson
Alayna Nicole Hickman
Lauren Leigh Hughes
Ian Alexander Jameson
Ryan Vincent Jameson
Desarae Anaya Jones
Taylor Grant Kindgren
Chloe Elizabeth King
Caroline Jo Kirby
Dane Alexander Larson
Nolan Elijah Layman
Jakob William Livingston
Hannah May Lobenstine
Xavia Jai Luter
Cara Rachel Mattingly
Dylan Michael McCarthy
Logan Eugene Meredith
Logan Alexander Miesowitz
Kaitlyn Nicole Mikesell
Fernando Lee Montano
Leland James Nelson
Gabriel Eugene Oakley
Kayla Marie Potthast
Adrian Paul Proffer Jr.
Liam Patrick Rigney
Cameron Vontey Roberson
John James Rohulich III
Abigail Paige Shaw
Nolen Lee-Vaughn Skaggs
Logan Wyatt Smith
Philip Pierce Smith
Olivia Grace Starn
Kaden Michael Stofferahn
Helena Alison Stone
Isabella Leigh Stone
Julianna Grace Sturtz
Kira Nicole Thomas
Cameron Xavier Thompson
Cyrus Shogo Tin
Autumn Nicole Traas
Gabriel Robert Vaculin
Derek Andrew VanRyswick
Emma Lorraine Wallace
Ireland Grace Webb
Jackson Davis Weeks
Lucy June Wible
Asad Miliik Williams
Emma Jayce Zimmermann
Grade 10
High honors
Kaleigh Elizabeth Allen
Adrianne Emily Allred
Caroline Jaye Allred
Morgen Marcella Anderson
Odadiki Victory Bakaye
Peyton Alonzo Bensel
Angelina Kaylin Best
Brian William Biglin
Megan Alyse Bontrager
Blake Patrick Brady
Sean Patrick Campbell
William Stephen Cassetta
Fiona Covington Coll
Anthony James Collier
Joshua Allen Daigle
Benjamin Scott Dodge
Carly Rae Eastburn
Stephanie Luisa Encarnacion
Sydney Grace Engel
Jasmine Romaine Fallon
Peyton Anne Farr
Leila Grace Floyd
Noah Jamison Foster
Joseph William Gardner
Marc Christian Hauenstein
Madison Jade Hevener
Felicity Katie Holder
Zachary Matthew Horner
Chloe Leann Hunawill
Leah Pearl Imbriale
Manasa Iswara
Benjamin Adam Janowsky
Brent Michael Johnson
Tyler Joachim Johnson
Kelsey Marie Kelly
Marina Grace Krula
Lauren Mae Labows
Aynslee Geneva Laird
Vincent Alexander Landreth
Zachary James Larson
Kayleen Dawn Lawver
Alexandra Tanner Leake
Madison Mary-Elizabeth Lloyd
Lindsey Aileen Magill
John Gregory Masiello
Joseph Devan Massary
Katherine Corrine McHugh
Adeline Jean McKay
Kelly Ann McLawhorn
Madison Marie Mersch
Mikah Charles Mohun-Hintze
Benedetta Montanino
Morgan Audrey Moritz
Erika Johanna Muja
Caitlin Leigh Murphy
Amelia Skye Nassau
Sean Thornton O'Connor
Gavin Levi Palmer
Ami Bhupen Patel
Christopher Paul Ramirez
Wyatt William Richardson
Glynis Elise Rossi
Dylan Thomas Rowe
Isabel Yea-Rhim Shim
Emily Rose Smetana
Isaiah James Smith
Mark James Stokel
Ryan Bradley Supplee
Alison Paige Taylor
Felicity Lynn Thompson
Lauren Marie Tippett
Abby Cristina Townsend
Devon Dang Vo
Matthew John Voithofer V
Jordyn Michelle Walters
Jessica Morgan Ward
Aaron Shane Wathen
Clara Libby Winkel
Ethan Peter Wolfe
Taylor Grace Wysokinski
Emma Marie Zamarripa
Honors
David Lee Abbott
Douglass Cooper Abbott
Victoria Grace Alvey
Evelyn Louise Aus
Silas Brian Baller
India Clarissa Barrow
Amelia Clare Bartlett
Caleb Robert Bean
Trace Allen Beavan
Kyleigh Nicole Bennett
Marlee Marie Blaydes
Gabrielle Nicole Bonds
Caroline Rebecca Boynton
Sean Michael Burke
Landon Christopher Carter
Connor Matthew Chivers
Evey Gazella Colson
Ella Catherine Combs
Louis Michael Coppola
Jada Amari Cousins
Isabela Olivia Currey
Victor John Dela Cuesta
Taylor Marie Dews
Kyle Patrick Engel
Daniel Amir Epps
David Andrew Forinash
Sean Paul Foster
Elise Victoria Geiger
Caitlyn Ann George
Hunter James Groat
Samantha Paige Hancock
Alva Elle Harstrom-Small
Kimberly Arlene Hayes
Branden Thomas Hedderich
Benjamin Isaac Hertzbach
Aidan Michael Hoerl
Leah Nicole Hunter
Autumn Renae Hutchison
Russell Alexander Johnson
Ava Elizabeth Jones
Bridgette Rhea Jones
Jake Austin Jordan
Sophia Ling Klueter
RaeAnn Mari Knowlton
Benjamin James Kurtz
Hailey Rae Lacey
Briana Lynn Levi
Riley Gabrielle Lillard
Anderson Matthew Loesch
Abigail Sarah Long
John Randolph McGee
Peyton Elizabeth McIntyre
Mackenzie Grace McLean
Delaney Kathleen McOmber
Margaret Clare Verkuilen Mederos
Isabelle Renea Merritt
Maxwell Cecil Mesh
Kiley Faye Milligan
Viviana Rose Moran
Cameron Joseph Nix
Thomas Miguel Pavel
Aaron Paul Peters
John Jeffrey Pronesti
Evan Westerfield Rabush
Carina Lillian Reed
Megan Rose Reese
Lauren Kristine Rigelsky
Brynn Elizabeth Schuster
Rachel Elisabeth Shaw
Blake Nicholas Simonds
Joseph Colin Smith
Lauryn Ellissa Smitha
Aidan Mark Snow
Jeffrey Xavier Spalding JR
Reagan Olivia Stanalonis
Aidan Christopher Stone
Nicholas Alexander Tayman
Derick L Thompson
Kerri Ann Thompson
Shane Wyatt Topolski
Lisandro Vigo
Mason Matthew Warren
Victoria Lynn Webb
Mariya Noelle Wimpee
Ian Foster Wood
Maggie Louise Wood
A'Mya Arlesia Young
Brianna Nicole Young
Dylan James Young
Haley Brooke Young
Nerissa Marie Zobell
Merit
Merideth Lynne Bailey
Timothy Patrick Berman
Shaylyn Jeanette Bjerke
Walter Stafon Bowman Jr.
Tyler Michael Brooks
K'wan Owen Bryant
Jaidyn Maleigha Collins
Patrick Jean Cooper
Kaylee Marie Cortez
Shannon Rose Cullison
Trevor David Drys
Joshua Alexander Duewer
Jenna Morgan Elliott
Zachary Marshall Engel
Brayden Daniel Fogel
Jennifer Leigh Ford
Jordan Gabriel Forest
Matthew Neil Gallagher
Kevin Anthony Gardiner
Peyton Alexander Ham
Aspen Allein Harclerode
Avery Tyler-Thomas Harding
Molly Mae Harmening
Ethan James Howard
Christopher Robert Hughes
Brendan Lee Johnson
Lilly Grace King
Marissa Ann Knapp
Dein Andrew Knopp
Catherine Elizabeth Kolwey
Sydni Lynn Kronenwetter
James Elmer Lacey Jr.
Ian Matthew Lee
Lily Anna Lonkert
Matthew Joseph Maccari
Leah Rose MacQuilliam
Sterling Liam Maggard
Ian Christopher Moran
Kayla Janae Myers
Alan Duane Nelson
Annie Rebecca Nelson
James Edwin Nelson
Liam Vincent Osburn
Connor Marc Paradis
Brandon Michael Peacher
Madison Sarah Ray
Brett Alexander Redmond
Zachary Douglas Reed
Daniel Waldemar Rivera Juelle
Mikayla Elizabeth Roberts
Ethan Arthur Rodriguez
Rachel Lynn Rothstein
Jayson David Rumaker
Maya Sophia Smith
Kenneth Anthony Songy
Jackson Lloyd Stokes
Samantha Grace Sukhram
Joshua Alexander Terry
Aiden Michael Thomas
Samantha Riley Thomas
Jake Ryan Thompson
Tara Marie Tuemler
Cecilia Socorro Ugues
Terrill Allen Wade Jr.
Emily Rose Whipple
Steven Brian Windsor
Jennifer Lynn Wojtowicz
Ryan Thomas Wolfe
Payton Danielle Wood
Marielle Avery Woolford
Leila Girard Yonemura
Grade 11
High honors
Connor Matthew Aley
Madison Kenzie Allen
Veronica Jacqueline Almanza Sarceno
Joseph Lorenzo Andaya Jr.
Emma Lee Anderson
Haley Marie Ashton
Payton Maureen Aull
David Mac Bailey
Julia Kathryn Bobrowski
Emily Regina Boyd
Christopher Robert Branch
Michael David Branch
Caleb Jaden Bryan
Caden Patrick Byers
Sophia Leeann Cadena
Albert Ian Castillo Calangi
Felicia Grace Carrara
Anna Catherine Carrigg
Nicole Liga Carron
Reagan Abigail Clagg
Robert Woodrow Coleman
Thomas Wayne Coleman III
Zachary Kyoo Connolly
Samuel Chase Cordell
Dylan Nicole Countiss
Katherine Annelise Cox
Silas Vernon Cropper
Ryan Allen Michael Dawson
Ana Soledad de Leon
Jillian Cheree Dent
Isabella Dever
Zoe Layne Dornisch
Julia Elizabeth Dougherty
Amaya Elizabeth Duke
Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e
William Mason Evans
Shakira Fathalipour
William Louis Faulkner
John Edgar Arcega Fernandes
Alexandria Mae Ficalora
Abigail Marie Fielder
Ashton Ty Foster
Steven Glenn Frain
Paige Leanne Funk
Emily Ann Gaddis
Jacob Michael Gavin
Stanislaw Wallace Gawel
Amber Elizabeth George
Drake Benjamin Goddard
Brooke Rachel Goode
Brooke Marie Gruby
Sadie Lynn Grzymalski
Elizabeth Grace Guy
Emma Lynn Guy
Julianna Nicole Hammett
Benjamin Michael Harms
Georgia Rey Harvey
Jared Richard Haynes
Elleigh Maren Heck
Brooke Kendall Henderson
Olivia Caroline Hepp
Daisy Samantha Hermosillo-Willett
Sydney Seng Hertzog
Natalie Marie Higgins
Ava Brantley Hill
Gracen Virginia Houck
Mia Joelle Huff
Carmen Nicole Jackson
Campbell Lynne Jameson
Amber Nichole Jones
Jackson Thomas Jones
Kyle Hunter Kasupski
Kylie Raine Keene
Liam Zack King
Alexis Nicole Kinney
Andrew Joseph Knoll
Bridget Leigh Knott
Gregory Albert Koebke
Molly Elizabeth Kollar
Nolan William Kostenko
Tyler Donovan Kruszewski
Caleb Mark Laird
Summer Morgan LaRocco
Amelia Patrice Lee
Hannah Alexis Lehman
Thomas Ray Lloyd
Chase Michael Longfield
Ilaria Lucchesi
Olivia Dana Magyar
Herbie Richard Mann II
Abigail Hope McCauley
Lauren Dominique McCloskey
Archie Daniel McEwan
Claire Katherine McGuinness
Lauren Christine McLaughlin
Promise Kade Morgan
Rachel Anne Mroz
Alyssa Desire' Myers
Samantha Lee Newton
Judy Thao Thanh Nguyen
Nicholas William Nosko
Parker Jane O'Brien
Karson Levi O'Dell
Nickolas Ildegardo Olea
William Americo Parillo
Jasmine Amerie Perez
Sidney Lamar Roberson
Tyler James Rochelle
Conner Michael Rock
Alexa Laina Analise Rodriguez
Christopher Graham Salter
Leric Denise Scriber
Daniel Madison Shrawder
Bryce Anthony Smith
Jacob Davis Smith
Katherine Elizabeth Smith
Madison Leigh Smith
Kira Ann Snyder
William Edward Standish
Johnathan Glenn Stepura
Mackenzie Elizabeth Striplin
Sinclair Marie Strong
Cheyenne Marie Toma
Brynn Elizabeth Treiber
Ian Marcellus Trent
Matthew Edward Tydings
Kelsey McKenna Vickers
Logan Carlton Wall
Kimani Anaya Watkins
Amy Gabrielle Weaver
Ellie Katherine Webster
Tyler Vallon Weeks
Daniella Grace Weinstein
Jacob Thomas Weller
James Joseph Wojtowicz Jr.
Jakob Harrison Wolter
Alicia Tsai Yang
Derek Scott Zumpano
Honors
Chloe Elizabeth Abell
Wesam Mohammed Alameer
Benjamin Tyler Alvey
Braden Glenn Amspacher
Hugh Alexander Baker
Riley Austin Barnes
Tyler Russel Bates
Olivia Claire Benham
Paige Marie Blakey
Jeremy Dennis Brown
Jacob Dean Caldwell
Israel Arthur Cheatham
Garett McConnell Cody
Summer Desiree Corum
Annastacia Rose DiRenzo
Macy Anne Dollarton
Jackson Brian Duke
Jacquelyn Olivia Francis
Jenna Madison Garner
Jacob Michael Gibson
Seth Anthony Goddard
Brandon Michael Gray
Maggie Claire Hayes
Josephine Marie-Anne Hewitt
Gabriel Luke Horton
Michael Anthony Johnson
Abigail Lillian Johnston
Nicholas Elijah Kelley
Christa Rebekah Fairfax Kunz
Madison Michelle Lane
Catherine Elizabeth Lasoski
Shannen Davis Litten
Emma Catherine Llewellyn
Hailey Marie Lobenstine
James Robert Long III
Kailey Marie Long
Taylor Ashley Machado
Cole Jackson Mattingly
RaiOnna Toccara McDowell
Jane Grace McKay
Joshua Ibne Mizan
Evan Matthew Murph
Zoe Yi Lin Nowlin
Ashley Lynn Olszewski
Catherine Alicia Pilkerton
Stacy Ramirez-Llamas
Aaron Dalanon Riley
Destiny Michele Ripple
Kayleigh Ann Rishel
Jack Berntsen Rooney
Micah Jewel Savarese
Julianna Marie Schilling
Sophie Ann Seltzer
McKenna Faith Smith
Victoria Lei Smith
Jacob Dylan Sohne
Blake Russell Tarleton
Gregory Jonathan Teich
Dustin Carl Vance
Corinne Elaine Vigna
Molly Kate Withrow
Camdyn Nicole Woodburn
Merit
Samantha Riley Abell
Megan Olivia Abt
Ashley Morgan Adams
Waleed Mohammed Alghamdi
Yusuf Omar Ali
Noah Cornell Allen
Michael Robert Benenati
Mackenzie Leigh Berry
Niyota Lois Burkes
John Roy Bush III
Denise Chloe Abellanosa Catequista
Jonathan Tyler Claus
Anthony Ronregus Cole
Alexis Marie Cook
Ilianmarie Cruz
Nicolai Bock Depue
Kennedy Louise Dobson
Dalton Saint Frantz
Jack Steve Garciduenas
Alexandra Merdith Carey Goings
Morgan Riley Grant
Alexander Joseph Grantland
Austin Brian Guy
Trinity Janessa Halt
Brooke Renea Hammett
Brooke Taylor Hasegawa
Elayna Nicole Hibbert
Japaris Jana Holt
Korwen Robert Holt
Alexis Marie Jarrett
Amber Elizabeth Jeffords
Sophia Lin
Emelye Margaret Loibl
John David Losh
Yaddier Josue Martinez Colon
Madysen Ann-Marie Maulden
Samara Raine Maund
Brianna Lee Melton
Gracelyn Mariah Moore
Ian Michael Moore
Michael John Mulligan Jr.
Jenna Kathryn Newman
Thomas Orzechowski III
Mary Elizabeth Praktish
Jacob Tyler Reeves
Mollie Jaelin Rowe
Ricardo Andre Russell
Anna Kendall Sidorovich
Shelby Donna Simmons
Carolyn Alyce Sleppy
Harmony Alyssa Spranger
Caleb Mekhi Stanley
Nicholas Andrew Stearns
Chloe Lynn Stehman
Mallory Aine Tipton
Hannah Lareen Ward
Colin Richard Webster
Lauren Evelyn Weiner
Grade 12
High honors
Alejandro Manuel Adams
Kyleigh Rae Agamaite
Rebecca Terese Allen
Sophie Claire Anderson
Victor William Argobright III
Norisa Salazar Avillanoza
Blake Mary-Ashton Bahr
Camryn Sophia Baringer
Katherine Faustina-Mary Barnhouse
Elise Alina Baxter
Brooklyn Lee Bernth
Jaliyah Monae Blackwell
Ava Belle Brown
Ella Ann Brown
Rhea Lynn Brown
Amani Denae Butler
Erin Louise Campbell
Gracelyn Thalia Casas
Samuel Thomas Cassetta
John Grant Chapman IV
Rory Mason Coll
Audrey Claire Commerford
Laura Judith Conway
Regan Elizabeth Coombs
Jasmine Nicole Cooper
Brady William Correll
Sarah Elizabeth Daly
Maria Athena Derisavi
Kaelyn Cierra Dillon
Ava Grace Dantonio Drissel
Morgan O'Brien Dulude
Kaitlyn Marie Duswalt
Jacob Michael Ersek
Madeline Michele Erwin
Finn Erik Eskeland
Julia Grace Farren
Katherine Elizabeth Frazier
Madison Claire Frill
Michael Bruce Gardner
Natalie Michele Gates
Kyle Jacob Goodrich
Ryuta Gregory Griffith
Erin Elizabeth Guy
Brice Allen Hall
Julia Madeleine Hancock
Patricia Nicole Harder
Tiler Matthew Haskins
Brendan Joseph Hayes
Anneliese Katherine Hess
Kurt Alexander Hess
Noah Allen Hickman
Natalie Denise Hill
Daisy Charlotte Holder
Samantha Christine Hotz
Kaylee Michelle Howe
Peyton Alisha Island
Marissa Ann Jarrett
Annalee Dawn Johnson
Daisha Nylah Jones
Gwendolyn Skye Jones
Kai Taejin Jung
Alexandra Margaret Kelly
Madeline Ashley Kibler
Kara Marie Knott
Makenna Nicole Labor
Morgan Grace Lacey
Jamie Suellen Laurel
Joshua Edward Layer
Cassandra XinLing Lewis
Caroline Elizabeth Mackin
Jaden Elizabeth Maltby
Kenneth Noah Mansfield
Antonio Charles Marino
Grace Victoria Masiello
Elizabeth Grace Matthews
Camryn Marie Mayor
Rowan Michael McConvey
Jacob William Meador
Abby Lynn Merson
Michaela Danielle-Marie Miller-L'Italien
Karina Faith Minnich
Grace Elizabeth Montanez
Timothy Jacob Moser
Logan Amanda Mundie
Madison Marie Mushrush
Isabella Chilea Nassau
Shelby-Ann Elaine Neal
Andrew Junhyun Ng
Derek Macpherson Nichols
Elizabeth Anne Norris
Raheli Grace Nyagawa
Anne Elisabeth O'Connor
Katharine Sara O'Roark
Brandon Taeyul Oh
Naggena Aahminah Ohri
Austin Tyler Olszewski
Megan Elise Owen
Ryan Christopher Padula
Kurt Robert Perrygo
Grant Arthur Peters
Gabrielle Joyce Petett
Pierre Jacques Petitjean
Andrew Lee Pfister
Elena Michelle Portnoy
Cole William Potas
Reagan Ellen Powers
Zachary Edwin Powers
Piper Lin Pratt
Nelle Beatrice Ray
Noah David Readyhough
Grace Victoria Redmond
Anthony Michael Rematt
Kylie Drusilla Richardson
Jordan Christopher Riggs
Tyler Mason Rose
Alley Marie Russell
Alyssa Nicole Russell
Heaven Marie Ryce
Kathryn Elizabeth Sandifer
Kiersten Reece Scarbrough
Selene Viola Shaffer
Emma Jolene Yali Shipley
Alejandro Andres Silva
Liam Alexander Smith
Kamea Elaina Somerville
Eleazar Agtarap Soriano
Kaylee Ann Sullivan
Casey Elizabeth Taff
Nataleigh Kristi Tapponnier
Cole Anthony Tarleton
Phoebe Dejonnet Tate
Mercedes Renee Thompson
Rileigh Nicole Thorward
Jonas John Tividor
Emma Marie Wagner
George Benjamin Walls
Samantha Jordan Wells
Luke Anthony Wichrowski
Julia Kay Willis
David Scott Wolfe
Olivia Cathryn Wolt
Savannah Victoria Wood
Natalie Gayle Yeiser
Joel Terrence Young
Honors
Derek Allen Abell
Matthew Carter Abell
Alexis Marie Allen
Kaleb James Aloia
Blake Allen Alvey
Zachary Michael Alvey
Lacey Elizabeth Bateman
Christine Marcelle Bequio
Logan Andrew Boothe
Trevor Maverick Bowes
Ryan Allen Bryant
Diego Armando Buitrago
Mandy Payton Burney
Kyle Shane Butler
Mark Anthony Cianflone
Jordan Nathaniel Clark
Kayla Lynn Clarke
Seth Michael Cooper
Heidi Gabriele Davis
Katarina Joan Durniak
Jason David Estevez
Alexander Cole Evans
Jessica Erin Flores
Gunnar Konrad Focht
Tehya Aiyana Gaines
Bailey Lou Gamble
Savannah Michelle Gladwell
Lyle Guillermo Marciani Graham
Nicholas Ryan Gravelle
Dylan Michael Gray
Nicholas Taylor Grooms
Simon Maxwell Guthrie
Aidan Thomas Hall
Dylan Matthew Hobbs
Markayla Janae Hollins
William Benjamin Johnson IV
Niyahla Kai Jones
Jolyn Nicole Lloyd
Ayden Jon Magda
Elijah Jeffrey Mead
Donashia Michelle Medley
Stephen Jack Yucai Mewhinney
Matthew Ryan Miles
Kaylynn Ann Morgan
Tyler James Morrell
Sobia Mushtaq
Matthew Junyul Oh
Brynn Nicole Owen
Mariel Olivia Peabody
Joshua Walter Platt
Owen Tylor Reyez
Darren David Rogers
Andrew Wayne Root
Lindsey Nicole Ryce
Evelyn Nicole Schommer
William Joseph Selk
William Thomas Shockley II
Anna Kathleen Sleppy
Elizabeth Marie Szymkowiak
James Joseph Thompson
Zander Scott Tippett
Fiona Roisin Tuemler
Jacob Ross Utzig
Tyler Ann Vallandingham
Kylie Jean Wallace
Gavin George Wathen
Samuel Joseph Welch
Carley Jayne Worch
Merit
Basel Mohammed Alghamdi
Conner Erik Anderson
Lucas William Ausenbaugh
Christina Renee Balaton
Tobias Cristian Barrera
Andrea LaTina Barrow
Mark Lacy Boyd Jr.
Kaylee Nickole Briggs
Avonte Xavier Brown
Jayden Anthony Carter
Andy Teodocio Castellon-Caballero
Nicholas Alexander Chuchman
Troy Clinning Cialona
Joseph Leonard Colasacco
Carlee Marie Cooksey
Kathryn Grace Dean
Joshua Morgan Dufour
Isaiah Braxton-Lee Edwards
Jacob Todd Elliott
Taylor Rose Frietchen
Chase Edward Garner
Sarah Nicole Gladwell
Anthony Jacob Grant
Jordan Allen Grimes
Cameron Alexis Guy
Serenity Maria Hawkins
Dewayne Magellan Heard-Perry
Amanda Catherine Hill
Kiersten Amy Huss
Nathan Deon Jackson
Shawn Lawrence Jackson
Abrianna Marcella-Marie Jandreau
Connor Jacob Jay
Tyler Hunter Jones
Justin Andrew Juron
William Justin Lemley
James Christian Lloyd
Ryan Nicholas Mallett
Logan Anthony McCormick
Jordan Michael Michener
Maxwell Edward Murray
Emily Kaces Nelson
Delaney Leigh Nix
Gavin Luke O'Connell
Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo
Jason Michael Oliveras
Zachary Jason Palma
Alexis Ryan Pope
JuWaun Tirek Queen
Devin Paul Anthony Rice
Rachel Kathryn Rigelsky
George Bernard Rivers III
Ethan Bailey Snyder
Jacob Christopher Straub
Damon Mitchell Sullivan
John Thomas Tate
Breanna Michele Terry
James Alvin Unkle Jr.
Sara Marie VanRyswick
Khya Marie Venable
Francisco Antonino Villa
Kennedy Rayne Walker
Jacob Andre White
Martin Leslie Wilson Jr.
Peyton Jewell Wingate
Darnika Danay Woodland
Kaitlynn Nicole Zacher
Honor Roll
9th Grade
10th Grade
11th Grade
12th Grade
Highest Honors
9th Grade
10th Grade
11th Grade
12th Grade