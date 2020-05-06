Leonardtown High School third-quarter honor roll

Merit roll
Ninth grade
Kimberly Sujey Argueta-Sanchez
Merideth Lynne Bailey
Trace Allen Beavan
Matthew Bryce Berry
Juliana Gardiner Blake
Marlee Marie Blaydes
Joshua Philip Blottenberger
Sadie Anne Brandt
Jahred Max Broadsword
Tyler Michael Brooks
Nicholas Ryan Callander
Lukas Joseph Cerenzia
Connor Matthew Chivers
Henry Albert Churilla
Jackson Harris Collins
Evey Gazella Colson
Patrick Jean Cooper
Kaylee Marie Cortez
Jada Amari Cousins
Joshua Elienai Cruz
Shannon Rose Cullison
Benjamin Hussain Derisavi
Taylor Marie Dews
Cameron Monte Dillon
Trevor David Drys
Joshua Alexander Duewer
Jenna Morgan Elliott
Zachary Marshall Engel
Brayden Daniel Fogel
Emma Brooke Furse
Kevin Anthony Gardiner
Brayden Daniel Green
Zachary James Guy
Ryan Christopher Hall
Shelby Rachael Hall
Samantha Paige Hancock
Aspen Allein Harclerode
Avery Tyler-Thomas Harding
Molly Mae Harmening
Zion Elijah Harrington
Alva Elle Harstrom-Small
Bella Marie Heckathorn
Branden Thomas Hedderich
Cameron Jason Henderson
Ethan James Howard
Trenton Alan Hoyt
Christopher Robert Hughes
Chloe Leann Hunawill
Alyssa Renee Hutt
McKenzie Raechel Island
Benjamin Adam Janowsky
Tyler Joachim Johnson
Bridgette Rhea Jones
Kenneth Lyle Jones
Jake Austin Jordan
Lilly Grace King
Dein Andrew Knopp
RaeAnn Mari Knowlton
James Elmer Lacey Jr.
Briana Lynn Levi
Lily Anna Lonkert
Wyatt James Magda
Joseph Michael Magno
Emma Marie Mais
Jeffrey Landon Martines
Fiona Shae McGullion
Delaney Kathleen McOmber
Kylee Kaye McPherson
Isabelle Renea Merritt
Anna Miller
Sarah Noelle Morgan
Ethan Greer Morren
Erika Johanna Muja
Laura Emelie Munoz
Alan Duane Nelson
Kaydence Skyy Nickleberry
Cameron Joseph Nix
Brendan Jaiden Odenthal
Thomas Miguel Pavel
Ayden Mackenzie Perrygo
Aaron Paul Peters
Renna Briden Pierce
John Jeffrey Pronesti
Brett Alexander Redmond
Megan Rose Reese
Wyatt William Richardson
Daniel Waldemar Rivera Juelle
Rachel Lynn Rothstein
Aidan Kai Rounsaville
Abigael Maryann Ryce
Brynn Elizabeth Schuster
Ryan Tyler Scrom
Kyle Matthew Seal
John Daniel Shorb
Madeline Rose Slade
Isaiah James Smith
Joseph Colin Smith
Maya Sophia Smith
Chelse Annabelle Stevens
Jackson Lloyd Stokes
Alyssa Jade Stovall
Samantha Grace Sukhram
Aiden Michael Thomas
Samantha Riley Thomas
Derick L Thompson
Jake Ryan Thompson
Kerri Ann Thompson
Cole Alexander Tinsley
Shane Wyatt Topolski
Scarlett Anna Rhea Traver
Tara Marie Tuemler
Cecilia Socorro Ugues
Lisandro Vigo
Aaron Shane Wathen
Andrew Colin Wathen
Victoria Lynn Webb
Emily Rose Whipple
Jake Kyan Carter Wilkinson
Connor Jake Wise
Ryan Thomas Wolfe
Maggie Louise Wood
Marielle Avery Woolford
Brianna Nicole Young
Haley Brooke Young
10th grade
Chloe Elizabeth Abell
Ashley Morgan Adams
Wesam Mohammed Alameer
Waleed Mohammed Alghamdi
Noah Cornell Allen
Shayne Michael Ayres
Hugh Alexander Baker
Ryan Elliott Baldwin
Riley Austin Barnes
Cheyenne Skylar Battaglia
Brittney Elizabeth Bean
Olivia Claire Benham
Mackenzie Leigh Berry
Mariah Natasha Boyd
Avonte Xavier Brown
James Richard Burch III
Niyota Lois Burkes
Alexis Elizabeth Burkhardt
Sophia Leeann Cadena
Raymond Patrick Cain
Jacob Dean Caldwell
Anna Catherine Carrigg
Jonathan Tyler Claus
Garett McConnell Cody
Anthony Ronregus Cole
Desiree Takara Copeland
Summer Desiree Corum
Silas Vernon Cropper
Jillian Cheree Dent
Annastacia Rose DiRenzo
Macy Anne Dollarton
Jeffrey Daniel Donis
Tianna Lee Fallon
Shakira Fathalipour
Macie Katherine Fuchs
Savannah Fern Gaskill
Jocelyn Elizabeth Gaskin
Drake Benjamin Goddard
Seth Anthony Goddard
Alexandra Merdith Carey Goings
Morgan Riley Grant
Brandon Michael Gray
Amanda Lynn Griffin
Austin Brian Guy
Cameron Alexis Guy
Ella Jordan Hammett
Dominick Ryan Haskett
Serenity Maria Hawkins
Jared Richard Haynes
Olivia Caroline Hepp
Josephine Marie-Anne Hewitt
Natalie Marie Higgins
Ava Brantley Hill
Gabriel Luke Horton
Gracen Virginia Houck
Zachery Robert Jamsiuk
Alexis Marie Jarrett
Kaylee Grace Jenkins
Michael Anthony Johnson
Abigail Lillian Johnston
Kylie Raine Keene
Nicholas Elijah Kelley
Gregory Albert Koebke
Nolan William Kostenko
Christa Rebekah Fairfax Kunz
Morgan Grace Lacey
Shannen Davis Litten
Brandon Michael Little
Emma Catherine Llewellyn
Emelye Margaret Loibl
Chase Michael Longfield
Olivia Dana Magyar
Yaddier Josue Martinez Colon
Cole Jackson Mattingly
Samara Raine Maund
Abigail Hope McCauley
Lauren Dominique McCloskey
Brianna Lee Melton
Gracelyn Mariah Moore
Ian Michael Moore
Cody Joshua Morrow
Evan Matthew Murph
Tessa Jane Neely
Jenna Kathryn Newman
Ashley Lynn Olszewski
William Americo Parillo
Catherine Alicia Pilkerton
Carli Alise Pipkin
Mary Elizabeth Praktish
Cameron Allen Ray
Richard Allen Reed
Aaron Dalanon Riley
Destiny Michele Ripple
Presley Marie Robinson
Conner Michael Rock
Catelyn Ruth Root
Micah Jewel Savarese
Michael Joseph Schmidt III
Austin David Schultz
Anna Kendall Sidorovich
Aaliyah Rose Smith
Aidan Riley Smith
Albert Jospeh Smith
Bryce Anthony Smith
McKenna Faith Smith
Kira Ann Snyder
Gabriel Tomas Solano
Nicholas Andrew Stearns
Chloe Lynn Stehman
Johnathan Glenn Stepura
Mackenzie Elizabeth Striplin
Blake Russell Tarleton
Mallory Aine Tipton
Emma Nicole Traver
Matthew Edward Tydings
Joshua Thomas Van Ryswick
Dustin Carl Vance
Corinne Elaine Vigna
Logan Carlton Wall
Hannah Lareen Ward
Lauren Evelyn Weiner
Molly Kate Withrow
James Joseph Wojtowicz Jr.
Lourdes Dimardi Young
11th grade
Zachary Michael Alvey
Tobias Cristian Barrera
Andrea LaTina Barrow
Sterling Camalier Bell
Dylan Michael Blair
Trevor Maverick Bowes
Ryan Allen Bryant
Diego Armando Buitrago
Julianne Caballero Cabral
Zachary Ryan Carlson
Kenneth Lee Carter Jr.
Andy Teodocio Castellon-Caballero
Jillian Elizabeth Chapel
John Grant Chapman IV
Nicholas Alexander Chuchman
Danielle Nicole Clark
Jordan Nathaniel Clark
Seth Michael Cooper
Dalton Carmichael Curtis
Isaiah Braxton-Lee Edwards
Colin Hunter Eible
Jacob Todd Elliott
Jason David Estevez
Alexander Cole Evans
Gunnar Konrad Focht
Arron David Fulton
Chase Edward Garner
Amanda Marie Gottshalk
Lyle Guillermo Marciani Graham
Tristan Abby Graves
Ryuta Gregory Griffith
Jalahn Ugene Harris
Nathan Isaac Herrera
Markayla Janae Hollins
Abrianna Marcella-Marie Jandreau
Nathan William Johnson
Taranpreet Singh Kang
Chase Matthew Klasmeyer
Logan Michael Klasmeyer
Arianna Kowalko
Kalena Katherine Ledman
James Christian Lloyd
Jaylen Amari Medley
Stephen Jack Yucai Mewhinney
Matthew Ryan Miles
Alana Nicole Mizelle
Ryan Christopher Headley Molish
Grace Elizabeth Montanez
Nanette Leanne Moulier Santiago
Maxwell Edward Murray
Emily Kaces Nelson
Grace Louise Nelson
Zachary Jason Palma
Mariel Olivia Peabody
Alani Rosalina Pranzo
Rachel Ann Raley
Grace Victoria Redmond
Owen Tylor Reyez
George Bernard Rivers III
Edwin Luis Rodriguez Jr.
Gavin Elijah Russell
Evelyn Nicole Schommer
Kaylee Ann Sullivan
Elizabeth Marie Szymkowiak
John Thomas Tate
Breanna Michele Terry
Mercedes Renee Thompson
Jacob Ross Utzig
Tyler Ann Vallandingham
Francisco Antonino Villa
Cameron Gene Wade
Landon D’Aire West
Jacob Andre White
Martin Leslie Wilson Jr.
Connor Edward Yager
Joel Terrence Young
Emily Elizabeth Zelonis
12th grade
Raegan Elizabeth Alvey
Hayleigh Nichole Anderson
Madelyn Grace Argobright
Logan Robert Bean
Evan Daniel Bennett
Anthony Ellis Birch
Sydney Samantha Bokenhagen
Kyleigh Morgan Broome
Grayson Elizabeth Burmeister
Jalen Keyshawn Camp
James Peter Chandler
Colin Justin Chant
Kierra Janae ‘ Courtney
Ashley Lynne Cox
Joseph Lindsey Cranford IV
Dane Anthony Darnall
Chace Austin Varian Davis
Jack Michael Davis
Zachary Stone Davis
Jadyn Theren Dean
Logan Julian Donnelly
Nathan David Evans
Thomas Ray Filloramo
Calvin Joseph Flippin
Lia Triniti Foster
Hailey Abigail Furse
Victoria Paige Garren
Shianne Lynn Gill
Michael Bryan Hall Jr.
Grace Karen Hammett
Chloe Olivia Harsha
Xan Michael Hayes
Dylan Thomas Henderson
Asia Janae Herbert
Myron Anthony Herbert Jr.
Jarrett Austin Higgs
Katherine Amanda Hilsinger
Sarah Elizabeth Holmes
Nicholas Damian Johnson
Benjamin Charles Johnston
Aiden Edward Kaleta
Makenzie Alyssa Knott
Harrison Bradford LaRue
Connor Brennan Lewis
Adriana Denisse Lossa Diaz
Madison Patricia McCarthy
Angel Fecella Milburn
Grace Christine Moreland
Angaleigh Maria Morren
Alyssa Mae Morrison
Alexander Joseph Muller
Tyler David Neff
Chase Derick Ogden
Briana Marlene Padgett
Owen Michael Parker
Stephen Tyler Payne
Cylee Lyn Raley
Lili Madison Reed
Mario Rolando Rivas
Kyle Lee Rock
Richard Martin Russell Jr.
Madeleine Ruyle
Giorgia Sciascia
Kelly Ashley Sheffler
Emanuel Chaise Solano
Colette Jacqueline St. Laurent
Joseph Ryan Stanalonis
Raymond Douglas Stotler Jr.
Abigail Renee Struck
Allison Frances Treutler
Eric George Tsekouras
Jessica May Voorhees
Terry Lee Waddell
Brooke Ann Wagner
Kailyn Jean Wagner
Mackenzie Ann Wilkinson
Honor roll
Ninth grade
Douglass Cooper Abbott
Gracie Marie Adams
Evelyn Louise Aus
Odadiki Victory Bakaye
India Clarissa Barrow
Amelia Clare Bartlett
Zane Thomas Bartodziej
Caleb Robert Bean
Kyleigh Nicole Bennett
Peyton Alonzo Bensel
Shaylyn Jeanette Bjerke
Blake Patrick Brady
Bennett Phan Buckler
Sean Michael Burke
Nicole Concetta Capece
Landon Christopher Carter
Denzel Canovas Chance
Jaidyn Maleigha Collins
Ella Catherine Combs
Isabela Olivia Currey
Joshua Allen Daigle
Amberlynn Michelle Dashnaw
Victor John Dela Cuesta
Carly Rae Eastburn
Sean Patrick Ely
Titus Josiah Fitzsimmons
Leigha Nichole Rose Gargani
Caitlyn Ann George
Ethan Lester Grau
Thomas Bentley Gresham
Hunter James Groat
Kimberly Arlene Hayes
Benjamin Isaac Hertzbach
Autumn Renae Hutchison
Brent Michael Johnson
Russell Alexander Johnson
Ava Elizabeth Jones
Layla Nicole Kaelin
Marissa Ann Knapp
Catherine Elizabeth Kolwey
Julia Isabel Kosich
Hailey Rae Lacey
Vincent Alexander Landreth
Dominic Thomas Laurel
Riley Gabrielle Lillard
Madison Mary-Elizabeth Lloyd
Anderson Matthew Loesch
Steven James Lumpkins
Elise Kay Lyons
Matthew Joseph Maccari
Leah Rose MacQuilliam
Sterling Liam Maggard
John Gregory Masiello
John Randolph McGee
Adeline Jean McKay
Mackenzie Grace McLean
Margaret Clare Verkuilen Mederos
Madison Marie Mersch
Maxwell Cecil Mesh
Kiley Faye Milligan
Mikah Charles Mohun-Hintze
Benedetta Montanino
Viviana Rose Moran
Candise Lynn Morgan
Kayla Janae Myers
Madison Leanne O’Dell
Connor Marc Paradis
Hailey Nicole Parks
Ami Bhupen Patel
Evan Westerfield Rabush
Carina Lillian Reed
Mikayla Elizabeth Roberts
Nicole Roderick
Rachel Elisabeth Shaw
Aidan Mark Snow
Kenneth Anthony Songy
Emma Elizabeth Spalding
Jeffrey Xavier Spalding Jr.
Aidan Christopher Stone
Nicholas Alexander Tayman
Joshua Alexander Terry
Felicity Lynn Thompson
Lauren Marie Tippett
Terrill Allen Wade Jr.
Mariya Noelle Wimpee
Ian Foster Wood
10th grade
Luka Dalton Ackerman
Connor Matthew Aley
Madison Kenzie Allen
Benjamin Tyler Alvey
Braden Glenn Amspacher
Joseph Lorenzo Andaya Jr.
Payton Maureen Aull
David Mac Bailey
Brie-ann Nicole Beavan
Julia Kathryn Bobrowski
Christopher Robert Branch
Michael David Branch
Malachi Cadell Briscoe
Jeremy Dennis Brown
Mandy Payton Burney
Alyssa Anne Byers
Brenden William Cain
Albert Ian Castillo Calangi
Denise Chloe Abellanosa Catequista
Israel Arthur Cheatham
Thomas Wayne Coleman III
Samuel Chase Cordell
Dylan Nicole Countiss
Summer Lyn Davis
Nicolai Bock Depue
Isabella Dever
Amaya Elizabeth Duke
Jackson Brian Duke
Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e
William Mason Evans
William Louis Faulkner
Alexandria Mae Ficalora
Abigail Marie Fielder
Ashton Ty Foster
Paige Leanne Funk
Aidan Casey Gamble
Jacob Michael Gavin
Stanislaw Wallace Gawel
Amber Elizabeth George
Zachary David Gerkin
Jacob Michael Gibson
Brooke Rachel Goode
Simon Maxwell Guthrie
Elizabeth Grace Guy
Trinity Janessa Halt
Georgina Caliopi Harkness
Georgia Rey Harvey
Brooke Taylor Hasegawa
Daisy Samantha Hermosillo-Willett
Sydney Seng Hertzog
Korwen Robert Holt
Carmen Nicole Jackson
Campbell Lynne Jameson
Kyle Hunter Kasupski
Elyssa Aliana Kellmel
Bridget Leigh Knott
Tyler Donovan Kruszewski
Caleb Mark Laird
Madison Michelle Lane
Amelia Patrice Lee
Hannah Alexis Lehman
Sophia Lin
Thomas Ray Lloyd
Hailey Marie Lobenstine
Kailey Marie Long
John David Losh
Herbie Richard Mann II
RaiOnna Toccara McDowell
Archie Daniel McEwan
Claire Katherine McGuinness
Jane Grace McKay
Joshua Ibne Mizan
Promise Kade Morgan
Samantha Lee Newton
Nicholas William Nosko
Zoe Yi Lin Nowlin
Parker Jane O’Brien
Jasmine Amerie Perez
William Alexander Prentis
Hannah Marie Purcell
Stacy Ramirez-Llamas
Jacob Tyler Reeves
Kayleigh Ann Rishel
Jayden Maryann Rittle
Alexa Laina Analise Rodriguez
Jack Berntsen Rooney
Daniel Madison Shrawder
Carolyn Alyce Sleppy
Jacob Davis Smith
Madison Leigh Smith
William Edward Standish
Andrew David Sukhram
Emma Grace Taylor
Gregory Jonathan Teich
Ian Marcellus Trent
Starr Nevaeh-Mae Tyree
Kelsey McKenna Vickers
Kimani Anaya Watkins
Amy Gabrielle Weaver
Ellie Katherine Webster
Tyler Vallon Weeks
Jakob Harrison Wolter
Alayna Irene Zook
11th grade
Derek Allen Abell
Matthew Carter Abell
Alejandro Manuel Adams
Alexis Marie Allen
Blake Allen Alvey
Sophie Claire Anderson
Lucas William Ausenbaugh
Christina Renee Balaton
Jada Rose Basedow
Lacey Elizabeth Bateman
Savannah Katelyn Bean
Christine Marcelle Bequio
Brooklyn Lee Bernth
Kaylee Nickole Briggs
Ava Belle Brown
Kamryn Renee Buckler
Kyle Shane Butler
Ryan Timothy Cannon
Sara Brianne Carson
Jayden Anthony Carter
Gracelyn Thalia Casas
Madelyn Mackenzie Chisholm
Rayann Marie Choporis
Carlee Marie Cooksey
Regan Elizabeth Coombs
Kate Victoria Cox
Gillian Ann Cummings
Sarah Elizabeth Daly
Heidi Gabriele Davis
Thomas Paul Degner
Ava Grace Dantonio Drissel
McKenna Nicole Farrell
Julia Grace Farren
Jessica Erin Flores
Madison Claire Frill
Tehya Aiyana Gaines
Bailey Lou Gamble
Makenzie Rae Gaskill
Sarah Nicole Gladwell
Savannah Michelle Gladwell
Dylan Michael Gray
Jordan Allen Grimes
Nicholas Taylor Grooms
Erin Elizabeth Guy
Tiler Matthew Haskins
Jasmine Elaine Hillian
Peyton Alisha Island
Nathan Deon Jackson
Marissa Ann Jarrett
Gwendolyn Skye Jones
Misaki Amber Josett
Justin Andrew Juron
William Justin Lemley
Kyle Robert Matsuda Lindley
Caroline Elizabeth Mackin
Ryan Nicholas Mallett
Kenneth Noah Mansfield
Mariona Mas-Juncosa
Carlie Tessa Monk
Kaylynn Ann Morgan
Sobia Mushtaq
Raheli Grace Nyagawa
Katharine Sara O’Roark
Matthew Junyul Oh
Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo
Brynn Nicole Owen
Ryan Christopher Padula
Grant Arthur Peters
Gabrielle Joyce Petett
Piper Lin Pratt
Kylie Drusilla Richardson
Rachel Kathryn Rigelsky
Jordan Christopher Riggs
Andrew Wayne Root
Kiersten Reece Scarbrough
William Joseph Selk
Selene Viola Shaffer
Emma Jolene Yali Shipley
William Thomas Shockley II
Taylor Grace Simpson
Anna Kathleen Sleppy
Patrick Kenneth Smith
Ethan Bailey Snyder
Kamea Elaina Somerville
Jacob Christopher Straub
Nataleigh Kristi Tapponnier
Andreas Nikolaos Thanos
Rileigh Nicole Thorward
Fiona Roisin Tuemler
James Alvin Unkle Jr.
Sara Marie VanRyswick
Khya Marie Venable
Kennedy Rayne Walker
Kylie Jean Wallace
Gavin George Wathen
Peyton Jewell Wingate
Morgan Leigh Wolters
Savannah Victoria Wood
Carley Jayne Worch
Natalie Gayle Yeiser
Caleb Evan Young
12th grade
Megan Ashley Abbett
Nathan Scott Ahlberg
Devin Rayshon Anderson
Aidan Kyle Ashby
Griffin Patrick Ball
Margaret Halla Kori Ballengee
Taylor Luke Benson
Brian Scott Bieshelt
Makayla Elizabeth Bonds
Amber Elizabeth Borror
Tori Lynn Bowles
Garrett Evan Bridgwater
Logan Zachary Brock
Victoria Elizabeth Brooks
Kendrick Isaiah Brown
Madison Grace Bruns
Rebecca Michelle Burkhardt
Tamara Breon Bush
Joshua David Carter
Dylan Nathan Casoni-Burch
Tatiana Alba Chan
Elizabeth Anne Click
Lauren Rose Crandall
Matthew James Crandall
Breanna Alexis Davis
Dialo Diop
Dallas Austin Downs
Tyler Even Egeli
Kasarachi Sara Ezeakolam
Chloe Genette Fehlberg
Kasey Lynn Ferm
Bailey Lynn Fleury
Corinne Marie Fuller
Lyndsey Marie Fuller
Amber Nicole Garcia
Charles Robert Garner Jr.
Christina Grace Georgiou
Ryan Michael Gibson
Ecudemio Gabriel Gutierrez
Annilee Jane Hampton
William Cody Henderson
Tyreke Dajuan Herbert
Alexander Vaclav Konecny
William Michael Kurtz
Hannah Mackenzie Loewy
Aleksandr Hyram Marquis
Mary Eileen Metz
Addison Brooke Musick
Julia Ruth O’Connell
Benjamin Joshua Perez
Brandon Noah Pryor
Debra Michelle Rosenstadt
Jack Nathan Roser
Margaret Grace Ruble
Jackson Kyle Scrom
Andrew John Severson
Kenneth Andrew Jeffrey Shelley
Renee Amber Skillin
Celina Lee Slattery
William McKinley Smith
Leah Joy Sours
Megan Patricia St. Laurent
Hailey Nichole Stack
Nicholas Henry Stepura
Drake Ashton Thomas
Lillian Renee Thomas
Sarah Jean Tremel
Kendra Chantel Turner
Steven Michael Twemlow
Maddison Elizabeth VanderHeyden
Melvin Leroy Weeks IV
Kasie Leann Wilds
Kyra Nicole Wilson
Gianna Marie Winters
Joshua David Wright
Highest honors
Ninth grade
David Lee Abbott
Ali Mohammed Alameer
Kaleigh Elizabeth Allen
Adrianne Emily Allred
Caroline Jaye Allred
Rudra Brijeshkumar Amin
Morgen Marcella Anderson
Silas Brian Baller
Timothy Patrick Berman
Brian William Biglin
Gabrielle Nicole Bonds
Megan Alyse Bontrager
Caroline Rebecca Boynton
Sean Patrick Campbell
William Stephen Cassetta
Fiona Covington Coll
Anthony James Collier
Benjamin Scott Dodge
Stephanie Luisa Encarnacion
Kyle Patrick Engel
Sydney Grace Engel
Jasmine Romaine Fallon
Peyton Anne Farr
Leila Grace Floyd
Noah Jamison Foster
Joseph William Gardner
Elise Victoria Geiger
Peyton Alexander Ham
Marc Christian Hauenstein
Kyrstin Marie Henderson
Madison Jade Hevener
Alba Isabel Hidalgo
Aidan Michael Hoerl
Felicity Katie Holder
Zachary Matthew Horner
Leah Nicole Hunter
Leah Pearl Imbriale
Manasa Iswara
Kelsey Marie Kelly
Sophia Ling Klueter
Emily Grace Konecny
Marina Grace Krula
Hemani Kumar
Lauren Mae Labows
Aynslee Geneva Laird
Kayleen Dawn Lawver
Alexandra Tanner Leake
Ian Matthew Lee
Lindsey Aileen Magill
Joseph Devan Massary
Katherine Corrine McHugh
Kelly Ann McLawhorn
Amelia Skye Nassau
James Edwin Nelson
Sean Thornton O’Connor
Gavin Levi Palmer
Christopher Paul Ramirez
Lauren Kristine Rigelsky
Glynis Elise Rossi
Dylan Thomas Rowe
Isabel Yea-Rhim Shim
Blake Nicholas Simonds
Emily Rose Smetana
Ryan Bradley Supplee
Alison Paige Taylor
Madelyn Marie Tharp
Abby Cristina Townsend
Devon Dang Vo
Matthew John Voithofer V
Jordyn Michelle Walters
Jessica Morgan Ward
Mason Matthew Warren
Clara Libby Winkel
Ethan Peter Wolfe
10th grade
Emma Lee Anderson
Haley Marie Ashton
Emily Regina Boyd
Caleb Jaden Bryan
Caden Patrick Byers
Nicole Liga Carron
Reagan Abigail Clagg
Robert Woodrow Coleman
Zachary Kyoo Connolly
Katherine Annelise Cox
Ryan Allen Michael Dawson
Ana Soledad de Leon
Zoe Layne Dornisch
Julia Elizabeth Dougherty
John Edgar Arcega Fernandes
Steven Glenn Frain
Emily Ann Gaddis
Brooke Marie Gruby
Sadie Lynn Grzymalski
Emma Lynn Guy
Julianna Nicole Hammett
Benjamin Michael Harms
Mya Marie Hayes
Elleigh Maren Heck
Brooke Kendall Henderson
Amber Nichole Jones
Jackson Thomas Jones
Alexandra Elise Kanakis