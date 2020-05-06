You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article

Leonardtown High School third-quarter honor roll

Merit roll

Ninth grade

Kimberly Sujey Argueta-Sanchez

Merideth Lynne Bailey

Trace Allen Beavan

Matthew Bryce Berry

Juliana Gardiner Blake

Marlee Marie Blaydes

Joshua Philip Blottenberger

Sadie Anne Brandt

Jahred Max Broadsword

Tyler Michael Brooks

Nicholas Ryan Callander

Lukas Joseph Cerenzia

Connor Matthew Chivers

Henry Albert Churilla

Jackson Harris Collins

Evey Gazella Colson

Patrick Jean Cooper

Kaylee Marie Cortez

Jada Amari Cousins

Joshua Elienai Cruz

Shannon Rose Cullison

Benjamin Hussain Derisavi

Taylor Marie Dews

Cameron Monte Dillon

Trevor David Drys

Joshua Alexander Duewer

Jenna Morgan Elliott

Zachary Marshall Engel

Brayden Daniel Fogel

Emma Brooke Furse

Kevin Anthony Gardiner

Brayden Daniel Green

Zachary James Guy

Ryan Christopher Hall

Shelby Rachael Hall

Samantha Paige Hancock

Aspen Allein Harclerode

Avery Tyler-Thomas Harding

Molly Mae Harmening

Zion Elijah Harrington

Alva Elle Harstrom-Small

Bella Marie Heckathorn

Branden Thomas Hedderich

Cameron Jason Henderson

Ethan James Howard

Trenton Alan Hoyt

Christopher Robert Hughes

Chloe Leann Hunawill

Alyssa Renee Hutt

McKenzie Raechel Island

Benjamin Adam Janowsky

Tyler Joachim Johnson

Bridgette Rhea Jones

Kenneth Lyle Jones

Jake Austin Jordan

Lilly Grace King

Dein Andrew Knopp

RaeAnn Mari Knowlton

James Elmer Lacey Jr.

Briana Lynn Levi

Lily Anna Lonkert

Wyatt James Magda

Joseph Michael Magno

Emma Marie Mais

Jeffrey Landon Martines

Fiona Shae McGullion

Delaney Kathleen McOmber

Kylee Kaye McPherson

Isabelle Renea Merritt

Anna Miller

Sarah Noelle Morgan

Ethan Greer Morren

Erika Johanna Muja

Laura Emelie Munoz

Alan Duane Nelson

Kaydence Skyy Nickleberry

Cameron Joseph Nix

Brendan Jaiden Odenthal

Thomas Miguel Pavel

Ayden Mackenzie Perrygo

Aaron Paul Peters

Renna Briden Pierce

John Jeffrey Pronesti

Brett Alexander Redmond

Megan Rose Reese

Wyatt William Richardson

Daniel Waldemar Rivera Juelle

Rachel Lynn Rothstein

Aidan Kai Rounsaville

Abigael Maryann Ryce

Brynn Elizabeth Schuster

Ryan Tyler Scrom

Kyle Matthew Seal

John Daniel Shorb

Madeline Rose Slade

Isaiah James Smith

Joseph Colin Smith

Maya Sophia Smith

Chelse Annabelle Stevens

Jackson Lloyd Stokes

Alyssa Jade Stovall

Samantha Grace Sukhram

Aiden Michael Thomas

Samantha Riley Thomas

Derick L Thompson

Jake Ryan Thompson

Kerri Ann Thompson

Cole Alexander Tinsley

Shane Wyatt Topolski

Scarlett Anna Rhea Traver

Tara Marie Tuemler

Cecilia Socorro Ugues

Lisandro Vigo

Aaron Shane Wathen

Andrew Colin Wathen

Victoria Lynn Webb

Emily Rose Whipple

Jake Kyan Carter Wilkinson

Connor Jake Wise

Ryan Thomas Wolfe

Maggie Louise Wood

Marielle Avery Woolford

Brianna Nicole Young

Haley Brooke Young

10th grade

Chloe Elizabeth Abell

Ashley Morgan Adams

Wesam Mohammed Alameer

Waleed Mohammed Alghamdi

Noah Cornell Allen

Shayne Michael Ayres

Hugh Alexander Baker

Ryan Elliott Baldwin

Riley Austin Barnes

Cheyenne Skylar Battaglia

Brittney Elizabeth Bean

Olivia Claire Benham

Mackenzie Leigh Berry

Mariah Natasha Boyd

Avonte Xavier Brown

James Richard Burch III

Niyota Lois Burkes

Alexis Elizabeth Burkhardt

Sophia Leeann Cadena

Raymond Patrick Cain

Jacob Dean Caldwell

Anna Catherine Carrigg

Jonathan Tyler Claus

Garett McConnell Cody

Anthony Ronregus Cole

Desiree Takara Copeland

Summer Desiree Corum

Silas Vernon Cropper

Jillian Cheree Dent

Annastacia Rose DiRenzo

Macy Anne Dollarton

Jeffrey Daniel Donis

Tianna Lee Fallon

Shakira Fathalipour

Macie Katherine Fuchs

Savannah Fern Gaskill

Jocelyn Elizabeth Gaskin

Drake Benjamin Goddard

Seth Anthony Goddard

Alexandra Merdith Carey Goings

Morgan Riley Grant

Brandon Michael Gray

Amanda Lynn Griffin

Austin Brian Guy

Cameron Alexis Guy

Ella Jordan Hammett

Dominick Ryan Haskett

Serenity Maria Hawkins

Jared Richard Haynes

Olivia Caroline Hepp

Josephine Marie-Anne Hewitt

Natalie Marie Higgins

Ava Brantley Hill

Gabriel Luke Horton

Gracen Virginia Houck

Zachery Robert Jamsiuk

Alexis Marie Jarrett

Kaylee Grace Jenkins

Michael Anthony Johnson

Abigail Lillian Johnston

Kylie Raine Keene

Nicholas Elijah Kelley

Gregory Albert Koebke

Nolan William Kostenko

Christa Rebekah Fairfax Kunz

Morgan Grace Lacey

Shannen Davis Litten

Brandon Michael Little

Emma Catherine Llewellyn

Emelye Margaret Loibl

Chase Michael Longfield

Olivia Dana Magyar

Yaddier Josue Martinez Colon

Cole Jackson Mattingly

Samara Raine Maund

Abigail Hope McCauley

Lauren Dominique McCloskey

Brianna Lee Melton

Gracelyn Mariah Moore

Ian Michael Moore

Cody Joshua Morrow

Evan Matthew Murph

Tessa Jane Neely

Jenna Kathryn Newman

Ashley Lynn Olszewski

William Americo Parillo

Catherine Alicia Pilkerton

Carli Alise Pipkin

Mary Elizabeth Praktish

Cameron Allen Ray

Richard Allen Reed

Aaron Dalanon Riley

Destiny Michele Ripple

Presley Marie Robinson

Conner Michael Rock

Catelyn Ruth Root

Micah Jewel Savarese

Michael Joseph Schmidt III

Austin David Schultz

Anna Kendall Sidorovich

Aaliyah Rose Smith

Aidan Riley Smith

Albert Jospeh Smith

Bryce Anthony Smith

McKenna Faith Smith

Kira Ann Snyder

Gabriel Tomas Solano

Nicholas Andrew Stearns

Chloe Lynn Stehman

Johnathan Glenn Stepura

Mackenzie Elizabeth Striplin

Blake Russell Tarleton

Mallory Aine Tipton

Emma Nicole Traver

Matthew Edward Tydings

Joshua Thomas Van Ryswick

Dustin Carl Vance

Corinne Elaine Vigna

Logan Carlton Wall

Hannah Lareen Ward

Lauren Evelyn Weiner

Molly Kate Withrow

James Joseph Wojtowicz Jr.

Lourdes Dimardi Young

11th grade

Zachary Michael Alvey

Tobias Cristian Barrera

Andrea LaTina Barrow

Sterling Camalier Bell

Dylan Michael Blair

Trevor Maverick Bowes

Ryan Allen Bryant

Diego Armando Buitrago

Julianne Caballero Cabral

Zachary Ryan Carlson

Kenneth Lee Carter Jr.

Andy Teodocio Castellon-Caballero

Jillian Elizabeth Chapel

John Grant Chapman IV

Nicholas Alexander Chuchman

Danielle Nicole Clark

Jordan Nathaniel Clark

Seth Michael Cooper

Dalton Carmichael Curtis

Isaiah Braxton-Lee Edwards

Colin Hunter Eible

Jacob Todd Elliott

Jason David Estevez

Alexander Cole Evans

Gunnar Konrad Focht

Arron David Fulton

Chase Edward Garner

Amanda Marie Gottshalk

Lyle Guillermo Marciani Graham

Tristan Abby Graves

Ryuta Gregory Griffith

Jalahn Ugene Harris

Nathan Isaac Herrera

Markayla Janae Hollins

Abrianna Marcella-Marie Jandreau

Nathan William Johnson

Taranpreet Singh Kang

Chase Matthew Klasmeyer

Logan Michael Klasmeyer

Arianna Kowalko

Kalena Katherine Ledman

James Christian Lloyd

Jaylen Amari Medley

Stephen Jack Yucai Mewhinney

Matthew Ryan Miles

Alana Nicole Mizelle

Ryan Christopher Headley Molish

Grace Elizabeth Montanez

Nanette Leanne Moulier Santiago

Maxwell Edward Murray

Emily Kaces Nelson

Grace Louise Nelson

Zachary Jason Palma

Mariel Olivia Peabody

Alani Rosalina Pranzo

Rachel Ann Raley

Grace Victoria Redmond

Owen Tylor Reyez

George Bernard Rivers III

Edwin Luis Rodriguez Jr.

Gavin Elijah Russell

Evelyn Nicole Schommer

Kaylee Ann Sullivan

Elizabeth Marie Szymkowiak

John Thomas Tate

Breanna Michele Terry

Mercedes Renee Thompson

Jacob Ross Utzig

Tyler Ann Vallandingham

Francisco Antonino Villa

Cameron Gene Wade

Landon D’Aire West

Jacob Andre White

Martin Leslie Wilson Jr.

Connor Edward Yager

Joel Terrence Young

Emily Elizabeth Zelonis

12th grade

Raegan Elizabeth Alvey

Hayleigh Nichole Anderson

Madelyn Grace Argobright

Logan Robert Bean

Evan Daniel Bennett

Anthony Ellis Birch

Sydney Samantha Bokenhagen

Kyleigh Morgan Broome

Grayson Elizabeth Burmeister

Jalen Keyshawn Camp

James Peter Chandler

Colin Justin Chant

Kierra Janae ‘ Courtney

Ashley Lynne Cox

Joseph Lindsey Cranford IV

Dane Anthony Darnall

Chace Austin Varian Davis

Jack Michael Davis

Zachary Stone Davis

Jadyn Theren Dean

Logan Julian Donnelly

Nathan David Evans

Thomas Ray Filloramo

Calvin Joseph Flippin

Lia Triniti Foster

Hailey Abigail Furse

Victoria Paige Garren

Shianne Lynn Gill

Michael Bryan Hall Jr.

Grace Karen Hammett

Chloe Olivia Harsha

Xan Michael Hayes

Dylan Thomas Henderson

Asia Janae Herbert

Myron Anthony Herbert Jr.

Jarrett Austin Higgs

Katherine Amanda Hilsinger

Sarah Elizabeth Holmes

Nicholas Damian Johnson

Benjamin Charles Johnston

Aiden Edward Kaleta

Makenzie Alyssa Knott

Harrison Bradford LaRue

Connor Brennan Lewis

Adriana Denisse Lossa Diaz

Madison Patricia McCarthy

Angel Fecella Milburn

Grace Christine Moreland

Angaleigh Maria Morren

Alyssa Mae Morrison

Alexander Joseph Muller

Tyler David Neff

Chase Derick Ogden

Briana Marlene Padgett

Owen Michael Parker

Stephen Tyler Payne

Cylee Lyn Raley

Lili Madison Reed

Mario Rolando Rivas

Kyle Lee Rock

Richard Martin Russell Jr.

Madeleine Ruyle

Giorgia Sciascia

Kelly Ashley Sheffler

Emanuel Chaise Solano

Colette Jacqueline St. Laurent

Joseph Ryan Stanalonis

Raymond Douglas Stotler Jr.

Abigail Renee Struck

Allison Frances Treutler

Eric George Tsekouras

Jessica May Voorhees

Terry Lee Waddell

Brooke Ann Wagner

Kailyn Jean Wagner

Mackenzie Ann Wilkinson

Honor roll

Ninth grade

Douglass Cooper Abbott

Gracie Marie Adams

Evelyn Louise Aus

Odadiki Victory Bakaye

India Clarissa Barrow

Amelia Clare Bartlett

Zane Thomas Bartodziej

Caleb Robert Bean

Kyleigh Nicole Bennett

Peyton Alonzo Bensel

Shaylyn Jeanette Bjerke

Blake Patrick Brady

Bennett Phan Buckler

Sean Michael Burke

Nicole Concetta Capece

Landon Christopher Carter

Denzel Canovas Chance

Jaidyn Maleigha Collins

Ella Catherine Combs

Isabela Olivia Currey

Joshua Allen Daigle

Amberlynn Michelle Dashnaw

Victor John Dela Cuesta

Carly Rae Eastburn

Sean Patrick Ely

Titus Josiah Fitzsimmons

Leigha Nichole Rose Gargani

Caitlyn Ann George

Ethan Lester Grau

Thomas Bentley Gresham

Hunter James Groat

Kimberly Arlene Hayes

Benjamin Isaac Hertzbach

Autumn Renae Hutchison

Brent Michael Johnson

Russell Alexander Johnson

Ava Elizabeth Jones

Layla Nicole Kaelin

Marissa Ann Knapp

Catherine Elizabeth Kolwey

Julia Isabel Kosich

Hailey Rae Lacey

Vincent Alexander Landreth

Dominic Thomas Laurel

Riley Gabrielle Lillard

Madison Mary-Elizabeth Lloyd

Anderson Matthew Loesch

Steven James Lumpkins

Elise Kay Lyons

Matthew Joseph Maccari

Leah Rose MacQuilliam

Sterling Liam Maggard

John Gregory Masiello

John Randolph McGee

Adeline Jean McKay

Mackenzie Grace McLean

Margaret Clare Verkuilen Mederos

Madison Marie Mersch

Maxwell Cecil Mesh

Kiley Faye Milligan

Mikah Charles Mohun-Hintze

Benedetta Montanino

Viviana Rose Moran

Candise Lynn Morgan

Kayla Janae Myers

Madison Leanne O’Dell

Connor Marc Paradis

Hailey Nicole Parks

Ami Bhupen Patel

Evan Westerfield Rabush

Carina Lillian Reed

Mikayla Elizabeth Roberts

Nicole Roderick

Rachel Elisabeth Shaw

Aidan Mark Snow

Kenneth Anthony Songy

Emma Elizabeth Spalding

Jeffrey Xavier Spalding Jr.

Aidan Christopher Stone

Nicholas Alexander Tayman

Joshua Alexander Terry

Felicity Lynn Thompson

Lauren Marie Tippett

Terrill Allen Wade Jr.

Mariya Noelle Wimpee

Ian Foster Wood

10th grade

Luka Dalton Ackerman

Connor Matthew Aley

Madison Kenzie Allen

Benjamin Tyler Alvey

Braden Glenn Amspacher

Joseph Lorenzo Andaya Jr.

Payton Maureen Aull

David Mac Bailey

Brie-ann Nicole Beavan

Julia Kathryn Bobrowski

Christopher Robert Branch

Michael David Branch

Malachi Cadell Briscoe

Jeremy Dennis Brown

Mandy Payton Burney

Alyssa Anne Byers

Brenden William Cain

Albert Ian Castillo Calangi

Denise Chloe Abellanosa Catequista

Israel Arthur Cheatham

Thomas Wayne Coleman III

Samuel Chase Cordell

Dylan Nicole Countiss

Summer Lyn Davis

Nicolai Bock Depue

Isabella Dever

Amaya Elizabeth Duke

Jackson Brian Duke

Chijindum Ikemsinachi Ebenezar-e

William Mason Evans

William Louis Faulkner

Alexandria Mae Ficalora

Abigail Marie Fielder

Ashton Ty Foster

Paige Leanne Funk

Aidan Casey Gamble

Jacob Michael Gavin

Stanislaw Wallace Gawel

Amber Elizabeth George

Zachary David Gerkin

Jacob Michael Gibson

Brooke Rachel Goode

Simon Maxwell Guthrie

Elizabeth Grace Guy

Trinity Janessa Halt

Georgina Caliopi Harkness

Georgia Rey Harvey

Brooke Taylor Hasegawa

Daisy Samantha Hermosillo-Willett

Sydney Seng Hertzog

Korwen Robert Holt

Carmen Nicole Jackson

Campbell Lynne Jameson

Kyle Hunter Kasupski

Elyssa Aliana Kellmel

Bridget Leigh Knott

Tyler Donovan Kruszewski

Caleb Mark Laird

Madison Michelle Lane

Amelia Patrice Lee

Hannah Alexis Lehman

Sophia Lin

Thomas Ray Lloyd

Hailey Marie Lobenstine

Kailey Marie Long

John David Losh

Herbie Richard Mann II

RaiOnna Toccara McDowell

Archie Daniel McEwan

Claire Katherine McGuinness

Jane Grace McKay

Joshua Ibne Mizan

Promise Kade Morgan

Samantha Lee Newton

Nicholas William Nosko

Zoe Yi Lin Nowlin

Parker Jane O’Brien

Jasmine Amerie Perez

William Alexander Prentis

Hannah Marie Purcell

Stacy Ramirez-Llamas

Jacob Tyler Reeves

Kayleigh Ann Rishel

Jayden Maryann Rittle

Alexa Laina Analise Rodriguez

Jack Berntsen Rooney

Daniel Madison Shrawder

Carolyn Alyce Sleppy

Jacob Davis Smith

Madison Leigh Smith

William Edward Standish

Andrew David Sukhram

Emma Grace Taylor

Gregory Jonathan Teich

Ian Marcellus Trent

Starr Nevaeh-Mae Tyree

Kelsey McKenna Vickers

Kimani Anaya Watkins

Amy Gabrielle Weaver

Ellie Katherine Webster

Tyler Vallon Weeks

Jakob Harrison Wolter

Alayna Irene Zook

11th grade

Derek Allen Abell

Matthew Carter Abell

Alejandro Manuel Adams

Alexis Marie Allen

Blake Allen Alvey

Sophie Claire Anderson

Lucas William Ausenbaugh

Christina Renee Balaton

Jada Rose Basedow

Lacey Elizabeth Bateman

Savannah Katelyn Bean

Christine Marcelle Bequio

Brooklyn Lee Bernth

Kaylee Nickole Briggs

Ava Belle Brown

Kamryn Renee Buckler

Kyle Shane Butler

Ryan Timothy Cannon

Sara Brianne Carson

Jayden Anthony Carter

Gracelyn Thalia Casas

Madelyn Mackenzie Chisholm

Rayann Marie Choporis

Carlee Marie Cooksey

Regan Elizabeth Coombs

Kate Victoria Cox

Gillian Ann Cummings

Sarah Elizabeth Daly

Heidi Gabriele Davis

Thomas Paul Degner

Ava Grace Dantonio Drissel

McKenna Nicole Farrell

Julia Grace Farren

Jessica Erin Flores

Madison Claire Frill

Tehya Aiyana Gaines

Bailey Lou Gamble

Makenzie Rae Gaskill

Sarah Nicole Gladwell

Savannah Michelle Gladwell

Dylan Michael Gray

Jordan Allen Grimes

Nicholas Taylor Grooms

Erin Elizabeth Guy

Tiler Matthew Haskins

Jasmine Elaine Hillian

Peyton Alisha Island

Nathan Deon Jackson

Marissa Ann Jarrett

Gwendolyn Skye Jones

Misaki Amber Josett

Justin Andrew Juron

William Justin Lemley

Kyle Robert Matsuda Lindley

Caroline Elizabeth Mackin

Ryan Nicholas Mallett

Kenneth Noah Mansfield

Mariona Mas-Juncosa

Carlie Tessa Monk

Kaylynn Ann Morgan

Sobia Mushtaq

Raheli Grace Nyagawa

Katharine Sara O’Roark

Matthew Junyul Oh

Omotayo Ndidiamaka Eugenia Ojo

Brynn Nicole Owen

Ryan Christopher Padula

Grant Arthur Peters

Gabrielle Joyce Petett

Piper Lin Pratt

Kylie Drusilla Richardson

Rachel Kathryn Rigelsky

Jordan Christopher Riggs

Andrew Wayne Root

Kiersten Reece Scarbrough

William Joseph Selk

Selene Viola Shaffer

Emma Jolene Yali Shipley

William Thomas Shockley II

Taylor Grace Simpson

Anna Kathleen Sleppy

Patrick Kenneth Smith

Ethan Bailey Snyder

Kamea Elaina Somerville

Jacob Christopher Straub

Nataleigh Kristi Tapponnier

Andreas Nikolaos Thanos

Rileigh Nicole Thorward

Fiona Roisin Tuemler

James Alvin Unkle Jr.

Sara Marie VanRyswick

Khya Marie Venable

Kennedy Rayne Walker

Kylie Jean Wallace

Gavin George Wathen

Peyton Jewell Wingate

Morgan Leigh Wolters

Savannah Victoria Wood

Carley Jayne Worch

Natalie Gayle Yeiser

Caleb Evan Young

12th grade

Megan Ashley Abbett

Nathan Scott Ahlberg

Devin Rayshon Anderson

Aidan Kyle Ashby

Griffin Patrick Ball

Margaret Halla Kori Ballengee

Taylor Luke Benson

Brian Scott Bieshelt

Makayla Elizabeth Bonds

Amber Elizabeth Borror

Tori Lynn Bowles

Garrett Evan Bridgwater

Logan Zachary Brock

Victoria Elizabeth Brooks

Kendrick Isaiah Brown

Madison Grace Bruns

Rebecca Michelle Burkhardt

Tamara Breon Bush

Joshua David Carter

Dylan Nathan Casoni-Burch

Tatiana Alba Chan

Elizabeth Anne Click

Lauren Rose Crandall

Matthew James Crandall

Breanna Alexis Davis

Dialo Diop

Dallas Austin Downs

Tyler Even Egeli

Kasarachi Sara Ezeakolam

Chloe Genette Fehlberg

Kasey Lynn Ferm

Bailey Lynn Fleury

Corinne Marie Fuller

Lyndsey Marie Fuller

Amber Nicole Garcia

Charles Robert Garner Jr.

Christina Grace Georgiou

Ryan Michael Gibson

Ecudemio Gabriel Gutierrez

Annilee Jane Hampton

William Cody Henderson

Tyreke Dajuan Herbert

Alexander Vaclav Konecny

William Michael Kurtz

Hannah Mackenzie Loewy

Aleksandr Hyram Marquis

Mary Eileen Metz

Addison Brooke Musick

Julia Ruth O’Connell

Benjamin Joshua Perez

Brandon Noah Pryor

Debra Michelle Rosenstadt

Jack Nathan Roser

Margaret Grace Ruble

Jackson Kyle Scrom

Andrew John Severson

Kenneth Andrew Jeffrey Shelley

Renee Amber Skillin

Celina Lee Slattery

William McKinley Smith

Leah Joy Sours

Megan Patricia St. Laurent

Hailey Nichole Stack

Nicholas Henry Stepura

Drake Ashton Thomas

Lillian Renee Thomas

Sarah Jean Tremel

Kendra Chantel Turner

Steven Michael Twemlow

Maddison Elizabeth VanderHeyden

Melvin Leroy Weeks IV

Kasie Leann Wilds

Kyra Nicole Wilson

Gianna Marie Winters

Joshua David Wright

Highest honors

Ninth grade

David Lee Abbott

Ali Mohammed Alameer

Kaleigh Elizabeth Allen

Adrianne Emily Allred

Caroline Jaye Allred

Rudra Brijeshkumar Amin

Morgen Marcella Anderson

Silas Brian Baller

Timothy Patrick Berman

Brian William Biglin

Gabrielle Nicole Bonds

Megan Alyse Bontrager

Caroline Rebecca Boynton

Sean Patrick Campbell

William Stephen Cassetta

Fiona Covington Coll

Anthony James Collier

Benjamin Scott Dodge

Stephanie Luisa Encarnacion

Kyle Patrick Engel

Sydney Grace Engel

Jasmine Romaine Fallon

Peyton Anne Farr

Leila Grace Floyd

Noah Jamison Foster

Joseph William Gardner

Elise Victoria Geiger

Peyton Alexander Ham

Marc Christian Hauenstein

Kyrstin Marie Henderson

Madison Jade Hevener

Alba Isabel Hidalgo

Aidan Michael Hoerl

Felicity Katie Holder

Zachary Matthew Horner

Leah Nicole Hunter

Leah Pearl Imbriale

Manasa Iswara

Kelsey Marie Kelly

Sophia Ling Klueter

Emily Grace Konecny

Marina Grace Krula

Hemani Kumar

Lauren Mae Labows

Aynslee Geneva Laird

Kayleen Dawn Lawver

Alexandra Tanner Leake

Ian Matthew Lee

Lindsey Aileen Magill

Joseph Devan Massary

Katherine Corrine McHugh

Kelly Ann McLawhorn

Amelia Skye Nassau

James Edwin Nelson

Sean Thornton O’Connor

Gavin Levi Palmer

Christopher Paul Ramirez

Lauren Kristine Rigelsky

Glynis Elise Rossi

Dylan Thomas Rowe

Isabel Yea-Rhim Shim

Blake Nicholas Simonds

Emily Rose Smetana

Ryan Bradley Supplee

Alison Paige Taylor

Madelyn Marie Tharp

Abby Cristina Townsend

Devon Dang Vo

Matthew John Voithofer V

Jordyn Michelle Walters

Jessica Morgan Ward

Mason Matthew Warren

Clara Libby Winkel

Ethan Peter Wolfe

10th grade

Emma Lee Anderson

Haley Marie Ashton

Emily Regina Boyd

Caleb Jaden Bryan

Caden Patrick Byers

Nicole Liga Carron

Reagan Abigail Clagg

Robert Woodrow Coleman

Zachary Kyoo Connolly

Katherine Annelise Cox

Ryan Allen Michael Dawson

Ana Soledad de Leon

Zoe Layne Dornisch

Julia Elizabeth Dougherty

John Edgar Arcega Fernandes

Steven Glenn Frain

Emily Ann Gaddis

Brooke Marie Gruby

Sadie Lynn Grzymalski

Emma Lynn Guy

Julianna Nicole Hammett

Benjamin Michael Harms

Mya Marie Hayes

Elleigh Maren Heck

Brooke Kendall Henderson

Amber Nichole Jones

Jackson Thomas Jones

Alexandra Elise Kanakis

Newsletters