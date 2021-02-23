Margaret Brent Middle School second quarter honor rolls

Grade 6

High honors

Harper Lind Allen

Madison Caylee Baker

Addison Denise Beswick

Avian Makail Blackwell

Jake Anthony Bowles

Taylor Lynne Bradford

Austin Joel Byus

Leah Mae Carbone

Sean Gabriel Carter

Megan Adele Cord

Jayden Patrick Daly

Trevor Anthony Daly

Autumn Noel Dobry

Jasmine Alexis Downing

Enjoli Victori Ellis

Joseph Christopher Ellis

Allison Morgan Esche

Mekenzie Margaret Ganley

Kendra Patricia Marie Gargan

Dillon John Gerhardt

Joslynn Noelle Gillette

Juliette Mackenzie Grant

Molly Ann Hoffman

Alyssa Paige Lake

Madison Elizabeth Mason

Kendal Elizabeth McCabe

Mason Parker McDermott

Kate Dakota Modrzejewski

Karllie Lynne Nelson

Makenna Audrey Nelson

Cecelia Kathleen Owens

Keiran Xavier Pettit

Jackson William Price

Camden Ryon Rabon

William Daniel Raley Jr.

Brooke Eleanor Ratliff

Alison Nicole Richards

Tristan Joseph Richards

Ella Marie Ringgold

Layla Marie Sanders

Coen Irving Shafer

Brayden Michael Spangler

Cheyenne Paige Stone

Luke James Talbert Jr.

Evelyn Grace Tucker

David Sergio Vela May

Ryan Austin Welch

Honors

Kaylee Lorraine Abell

Andrew Michael Alderson

Piper Leigh Allen

Sophie Lynn Andrews

Henry Levi Anhalt

Anthony Lane Applebaugh

Andrea Grace Ayers

Travis Lamar Bannister Jr.

Camrynn Jessie Beswick

Logan Edward Bivens

Micah Aiden Bonds

Manuel William Boyce

Abigail Hope Brill

Karina Kassidi Brown

Aiden Charles Bryan

Lily Marie Casey

Ava Taylor Caywood

Jonathan Wade Clarke Jr.

Joseph Westling Clarke

Gavin Troy Cleaveland

Jordan Isaiah Cole

Landon Michael Cooksey

Abbriel Ivy Curtis

Jaiden Patrick Davis

Carsyn Elizabeth Dean

Danniele Grace Dening

Dalayija Clardia Dickerson

Max David DiMarzo

Valerie Marie Duncan

Malia Elizabeth Ennels

Aiden Cole Estes

Hunter Luke Evans

Hannah Grace Feldman

Braylon Matthew Fenwick

Hollow Six Finch

Isabella Teresa Franck

Graci Lorraine Freeman

Gavin Ray Gardiner

Ashley Rose George

Colton Paul Gottschall

Charles Carter Graves

Gavin Thomas Gregory

Wyatt Everest Hambrick

Makayla Elizabeth Hancock

Riley Pierce Harris

Alexa Marley Hartig

Isabel Rita Hartig

Noah Thomas Hunter

James Mason Johnson

Noah Scott Kazimer

Kaden Alexander Lake

Dylan Edward Latham

Bailey Jane Leavitt

Landen Mark Leiendecker

Ashlyn Joi Lewis

Nathan Ryan Licausi

Shelby Brooke Lindamood

Jesse Shelton Lindsay

Lillian Rose Lockhart

Ryan Vincent Longobardi

Sophia Lorraine Lopez

Jourdin Lyndell Mason

Wyatt Henry Mast

Aidan Christian May

Landen Ryan Mayhew

Adelina Mae McNeely

Emely Mijango Zometa

Torryn Lashay Miller

Nathan Daniel Mister

Skyler Gene Moon

Anna Pearl Morris

Addyson Rae Mushrush

Mikaela Annette Nelson

Aiden Joseph O'Sullivan

Quinn Andrew Parrish

Chloe Dawn Powell

Nathan Austin Purvis

Jayslyn Michelle Quade

Chloe Janell Ramsey

Brodie Logan Reece

Alaina Lauriann Rodriguez

Ryan Garrett Ruslander

Trinity Alexa Ruslander

Nathan Ward Ryan

Aiden Matthew Savoy

Ruby Elaine Schneider

Eli Samuel Schumacher

Aiden Lloyd Shafer

Madison Nicole Shaw

Jordan Anthony Showalter

Jailynn Nicole Smith

Savannah Rose Sorrels

Tristan Xavier Speed

Josef Mathias Surina

Cameron Alexander Sweeney

Hunter Owen Todd

Maverick Ray Trueman

Malaya Jaynell Truss

Robert Joshua Tuck

Blake Edward Tucker

Mya Caitlin Vallandingham

Lillian Elizabeth Vliet

Kassidy Joy Wade

Dayla Corrin Walker

Logan Alexander Walter

Elizabeth Marie Warren

Kadyn Francis Wilcher

Olivia Grace Wisdom

Jaxson Joseph Yates

Grade 7

High honors

John Taft Bailey

Peyton Danielle Barber

Alexander Michael Batz

Kylie Marie Beauregard

Blaize Michael Belkov

Lindsay Michelle Bolton

Cameron Parker Burroughs

O'Ceana Raquel Carter

Kennedy Marie Cockrell

Abrielle Jo Cook

Avery Benjamin Cundiff

Sophia Lauren Delgado

Violet Sophia Drake

Madison Michele Eberle

Marshall Grace Flick

Alexander Charles Goddard

Anderson Montgomery Hepstall

Braelyn Elise Hill

Kent Christian Hooven

Payton Emma Jameson

Blake William Krabbe

Eleni Elizabeth Kriete

Bianca Ryanne Liebrecht

Kaycee Nicole Linn

Jonah Rollins Litten

Molly Claire Maguire

Jacob Alistair-Steele Mandeville

Alyssa Jordan Matos

Jacob Ryan Murdza

Gracie Jewel Popielarcheck

Shelby Justine Proctor

Emery Rene Pucheu

Lilly Grace Reck

Ryleigh Addisyn Reese

Sydnee Rae Rustin

Ava Marie Scott

Brandon Scott Seremet

Joy Elizabeth Shaffer

Emma Christine Tackish

Madyson Reese Vance

Angelina Lydia Vela May

Tatiana Marie Williams

Jaelynn Mya Winters

Cassidy Nicole Sims Young

Honors

Rylan James Adams

Jackson Spencer Adkins

Brayden William Allen

Mason Richard Allen

Jaylynn Elizabeth Anders

Austin Buckler Bailey

Emma Marie Bailey

Jakiara Denise Baker

Ryan Sebastian Bankins

Kailyn Lacey Beall

Devin James Blackwell

Garrett Patrick Boecher

Gavin Thomas Boecher

Paige Monroe Bowling

Jack Conner Bowman

Jaylyn Lee Boyd

Avery Matthew Brown

Autumn Lee Buckler

Stephanie Michelle Buckler

Summer Lee Buckler

Abigail Rose Cable

Allison Violetta Carr

Summer Lucile Collins

Haillie Nicole Cowger

Erica Jo Lee Daymude

Shawn Robert DeVelbis

Matthew Joseph Dexter

Nicole Catherine Donaldson

Gavin Tyler Downs

Makenzie Leigh Edinger

Jaiden Bien Edwards

Karsyn Rae Fennell

Jolee Michael Ficalora

Elise Renee Fogarty

Kevin Anderson Ford

Laila Nicole Gagnon

Blaine Michael Ganley

Logan Patrick Gardner

Austin Joseph Garner

Jacob Charles Gesser

Bryce Alexander Gillingham

Richard Joseph Gleason

Anna Elizabeth Goble

Kaleb Patrick Henry Goldsmith

Riley Annabeth Gray

Tristin Lyla Green

Logen Colin Grimm

Noah Alexander Gross

Jack Thomas Guy

Mylee Rose Hardesty

Kinley Shane Harris

Hunter Fox Headley

Cooper Kaiser Hedrick

Lucas Anthony Henry

Shelby Marissa Herrington

Madison Marie Herron

Kara Jayde Hoffert

Gabriel Louis Holbrook

Madison Nicole Holbrook

Roman Michael Holmes

Vincenzo Peter Holmes

Jazmine Mackenzie Holton

Landon Michael Homan

Audrina Victoria Hoover

Vivika Hope Housand

Alexander Ryan Huber

Jayden Briley Hughes

Abigail Marie Johnson

Owen Matthew Johnson

Madison Olivia Jordan

Lillian Sarah Kidwell

Zak Remington LaMere

Bryan Anesh Lawrence

Chase Ashton League

Andersen Seth Logan

Andrew Scott Logan Jr.

Colton Michael Longobardi

Katherine Alexis Loyd

Damien Joseph Maines

Lauren Jean Mann

Josie Grace Manuel

Neadurra Ellen Mattingly

Claire Marie Mayes

Bree Ann McCloskey

Sean Henry McCray

Cheyenne Nicole McGee

Emily Nicole McNey

Bernard Robert Miller

Jada Willow Neal

Aiden Hyatt Needham

Carys Lee Oliver

Grace Christine Peterson

Ryder Gregory Pobst

D'angelo Jamal Proctor

Nicholas Eugene Pyles

Kayla June Reckner

Aubrie Kaidyn Reid

Kurt Alexander Reinburg

Zachary Benson Richards

Adrian Paul Richardson

Stephanie Lynn Roberts

John Alexander Roche

Cole Phillip Rollins

Trevor Blaze Russell

Alexander Joseph Rutherford

John Patrick Schwaner

Ezra Chase Seastrand

Nathan Robert Shaw

Kyleigh Rae Sholly

Evan Anthony Shriver

Alexander Michael Shryock

Trevor Steven Shryock

Kyra Grace Shunnarah

Skylah Meiyon Zh'aya Smith

De'Quan La'Trelle Somerville

Allison Leeann Sonon

Troy Vincent Stine

Dillon Michael Stiver

Michael Jonathan Swann Jr.

Natalie Rae Taylor

James Webster Tayman IV

Lillie Hui Tennyson

Matthew Benedict Tennyson

Mea Maguire Tiburzi

Maxwell Benjamin Wathen

Gracie Michelle Welch

Jason Matthew Wheeler

Nathan Michael Williams

Allston Nicholas Wood

Reaghan Grace Woodall

Matthew Riley Yelverton

Zachary Michael Yerkes

Grade 8

High honors

Kevin Marcus Abernethy

Justin Noah Adams

Danielle Cara Baker

Noelle Katherine Bevard-Crooks

Hailey Lynn Bowman

Brooklynn Taylor Braham

Stella Rose Brock

Marie Ann Cable

Caylee Ann Curley

Logan Channing Dean

Dominic Anthony Echino

Dominic Jack Edelen

Charity Grace Ferro

Elizabeth Lorin Gerhardt

Olivia Faith Guy

Michael James Harmon Jr.

Dylan Troy Hinkle

Benjamin Samuel Hoffman

Nicholas Xavier Humphrey

Skye Madison Kern

Andria Nicole Kramer

Landen Walker Kriete

Hope Serenity Lee

Noah Robert Lunceford

Katie Marroquin-Hernandez

Madeline Kennedy Matthews

Molly Rene McKay

Katelynn Elizabeth Menna

Rachael Marie Montfort

Michael Kenneth Nichols

Dylan Brian Roache

Karley Renee Rocheleau

Victoria Annette Scarborough

Leigha Allie Wathen

Kiera Natalie-Mae Wilcher

Alexia Marie Wilkes

Christopher Sinclair Windsor

Honors

Nicholas Luke Aley

Noah Logan Aley

Deneacia Elaina Atchison

Jason Daniel Aubel

Noah James Barlow

Jamilynn Marie Bell

Spence Montgomery Best

Madelyn Alexis Brown

Aurora Noelle Bryan

Kaylee Nicole Buckler

Alyssa Nicole Cancino

Brandy Janell Chamberlain

Julia Chen

Devin Francis Cobabe

Alyssa Renea Colburn

Brooke Mae Colliflower

Ace Vandon Collins

Kathleen Marie Combs

Addison Jean Czosek

Sarah Joyce Davis

Johnathan Waid Dixon

Briana Lillian Donn

Jarrett Joseph Edwards

Bryson James Fenwick

Sophia Claire Figuracion

Emma Elizabeth Finch

Joseph D'Angelo Fry

Lauryn Ashlee Fuese

Leigha Nichole Greer

Ava Noelle Guevara

Alexander Lee Hawkins

Carrie Elizabeth Hayden

Jesus Herrera Torres

Emma Grace Hill

Jack Matthew Howard

Taylor Ann Howell

Shane William Jackson

Adyn Lee Johnson

Angelina Cyn Johnson

Gracie Madison Jones

Takoda Alexandros Jones

Nathan Tyler Kaufmann

Nathan Michael Kennedy

Adrianna Kimberly Kidwell

Jaedin Allen King

Kelsee Paige Kosack

Owen Aleksander Lacey

Jacob Michael Lane

Abigail Grace Maguire

Diego Giovanni Martinez

Gillian Mae Mattera

Nathan Matthew Mattingly

Colbie Lynn Miller

Lillian Elena Miller

Logan Thomas Miller

Mark Jonathan Montiel

Felix Cubero Montinola V

Abigale Elizabeth Morgan

Haleigh Elizabeth Morris

Owen James Morris

Brady Andrew Murphy

Ryleigh Marie Nebel

Brooke Kennedy Nored

Jasmine Marie Payne

Taylor Lynn Pearson

Aidin William Pettit

Hayden Alexander Pizza

Zoey Leonshay Proctor

Noah Lee Purvis

Tony Marcus Quiros-Cannon

William Leroy Richards

Kaelynn Nichole Riley

Sebastian Jose Roldan Ramos

Makenna Lynn Sampson

Valerie Theresa Simonds

Callie Jean Skidmore

Corinne Elizabeth-Rose Smith

Tyler David Staples

Dylan Michael Stone

Annabelle Marie Talbert

Jaiden Makai Truss

William Adrian Vincent II

LilyAnn Marie Walter

Sean Thomas Wasniak

Lyvia Ashlyn Wathen

Brady Thomas Weimert

Ava Elizabeth Williams

Cassidy Emma Wolfe

Tyler James Wood

James Mason Woodall

Landon Anthony Yates

Ryan Christopher Young

Corey Joseph Zabko