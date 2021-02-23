Margaret Brent Middle School second quarter honor rolls
Grade 6
High honors
Harper Lind Allen
Madison Caylee Baker
Addison Denise Beswick
Avian Makail Blackwell
Jake Anthony Bowles
Taylor Lynne Bradford
Austin Joel Byus
Leah Mae Carbone
Sean Gabriel Carter
Megan Adele Cord
Jayden Patrick Daly
Trevor Anthony Daly
Autumn Noel Dobry
Jasmine Alexis Downing
Enjoli Victori Ellis
Joseph Christopher Ellis
Allison Morgan Esche
Mekenzie Margaret Ganley
Kendra Patricia Marie Gargan
Dillon John Gerhardt
Joslynn Noelle Gillette
Juliette Mackenzie Grant
Molly Ann Hoffman
Alyssa Paige Lake
Madison Elizabeth Mason
Kendal Elizabeth McCabe
Mason Parker McDermott
Kate Dakota Modrzejewski
Karllie Lynne Nelson
Makenna Audrey Nelson
Cecelia Kathleen Owens
Keiran Xavier Pettit
Jackson William Price
Camden Ryon Rabon
William Daniel Raley Jr.
Brooke Eleanor Ratliff
Alison Nicole Richards
Tristan Joseph Richards
Ella Marie Ringgold
Layla Marie Sanders
Coen Irving Shafer
Brayden Michael Spangler
Cheyenne Paige Stone
Luke James Talbert Jr.
Evelyn Grace Tucker
David Sergio Vela May
Ryan Austin Welch
Honors
Kaylee Lorraine Abell
Andrew Michael Alderson
Piper Leigh Allen
Sophie Lynn Andrews
Henry Levi Anhalt
Anthony Lane Applebaugh
Andrea Grace Ayers
Travis Lamar Bannister Jr.
Camrynn Jessie Beswick
Logan Edward Bivens
Micah Aiden Bonds
Manuel William Boyce
Abigail Hope Brill
Karina Kassidi Brown
Aiden Charles Bryan
Lily Marie Casey
Ava Taylor Caywood
Jonathan Wade Clarke Jr.
Joseph Westling Clarke
Gavin Troy Cleaveland
Jordan Isaiah Cole
Landon Michael Cooksey
Abbriel Ivy Curtis
Jaiden Patrick Davis
Carsyn Elizabeth Dean
Danniele Grace Dening
Dalayija Clardia Dickerson
Max David DiMarzo
Valerie Marie Duncan
Malia Elizabeth Ennels
Aiden Cole Estes
Hunter Luke Evans
Hannah Grace Feldman
Braylon Matthew Fenwick
Hollow Six Finch
Isabella Teresa Franck
Graci Lorraine Freeman
Gavin Ray Gardiner
Ashley Rose George
Colton Paul Gottschall
Charles Carter Graves
Gavin Thomas Gregory
Wyatt Everest Hambrick
Makayla Elizabeth Hancock
Riley Pierce Harris
Alexa Marley Hartig
Isabel Rita Hartig
Noah Thomas Hunter
James Mason Johnson
Noah Scott Kazimer
Kaden Alexander Lake
Dylan Edward Latham
Bailey Jane Leavitt
Landen Mark Leiendecker
Ashlyn Joi Lewis
Nathan Ryan Licausi
Shelby Brooke Lindamood
Jesse Shelton Lindsay
Lillian Rose Lockhart
Ryan Vincent Longobardi
Sophia Lorraine Lopez
Jourdin Lyndell Mason
Wyatt Henry Mast
Aidan Christian May
Landen Ryan Mayhew
Adelina Mae McNeely
Emely Mijango Zometa
Torryn Lashay Miller
Nathan Daniel Mister
Skyler Gene Moon
Anna Pearl Morris
Addyson Rae Mushrush
Mikaela Annette Nelson
Aiden Joseph O'Sullivan
Quinn Andrew Parrish
Chloe Dawn Powell
Nathan Austin Purvis
Jayslyn Michelle Quade
Chloe Janell Ramsey
Brodie Logan Reece
Alaina Lauriann Rodriguez
Ryan Garrett Ruslander
Trinity Alexa Ruslander
Nathan Ward Ryan
Aiden Matthew Savoy
Ruby Elaine Schneider
Eli Samuel Schumacher
Aiden Lloyd Shafer
Madison Nicole Shaw
Jordan Anthony Showalter
Jailynn Nicole Smith
Savannah Rose Sorrels
Tristan Xavier Speed
Josef Mathias Surina
Cameron Alexander Sweeney
Hunter Owen Todd
Maverick Ray Trueman
Malaya Jaynell Truss
Robert Joshua Tuck
Blake Edward Tucker
Mya Caitlin Vallandingham
Lillian Elizabeth Vliet
Kassidy Joy Wade
Dayla Corrin Walker
Logan Alexander Walter
Elizabeth Marie Warren
Kadyn Francis Wilcher
Olivia Grace Wisdom
Jaxson Joseph Yates
Grade 7
High honors
John Taft Bailey
Peyton Danielle Barber
Alexander Michael Batz
Kylie Marie Beauregard
Blaize Michael Belkov
Lindsay Michelle Bolton
Cameron Parker Burroughs
O'Ceana Raquel Carter
Kennedy Marie Cockrell
Abrielle Jo Cook
Avery Benjamin Cundiff
Sophia Lauren Delgado
Violet Sophia Drake
Madison Michele Eberle
Marshall Grace Flick
Alexander Charles Goddard
Anderson Montgomery Hepstall
Braelyn Elise Hill
Kent Christian Hooven
Payton Emma Jameson
Blake William Krabbe
Eleni Elizabeth Kriete
Bianca Ryanne Liebrecht
Kaycee Nicole Linn
Jonah Rollins Litten
Molly Claire Maguire
Jacob Alistair-Steele Mandeville
Alyssa Jordan Matos
Jacob Ryan Murdza
Gracie Jewel Popielarcheck
Shelby Justine Proctor
Emery Rene Pucheu
Lilly Grace Reck
Ryleigh Addisyn Reese
Sydnee Rae Rustin
Ava Marie Scott
Brandon Scott Seremet
Joy Elizabeth Shaffer
Emma Christine Tackish
Madyson Reese Vance
Angelina Lydia Vela May
Tatiana Marie Williams
Jaelynn Mya Winters
Cassidy Nicole Sims Young
Honors
Rylan James Adams
Jackson Spencer Adkins
Brayden William Allen
Mason Richard Allen
Jaylynn Elizabeth Anders
Austin Buckler Bailey
Emma Marie Bailey
Jakiara Denise Baker
Ryan Sebastian Bankins
Kailyn Lacey Beall
Devin James Blackwell
Garrett Patrick Boecher
Gavin Thomas Boecher
Paige Monroe Bowling
Jack Conner Bowman
Jaylyn Lee Boyd
Avery Matthew Brown
Autumn Lee Buckler
Stephanie Michelle Buckler
Summer Lee Buckler
Abigail Rose Cable
Allison Violetta Carr
Summer Lucile Collins
Haillie Nicole Cowger
Erica Jo Lee Daymude
Shawn Robert DeVelbis
Matthew Joseph Dexter
Nicole Catherine Donaldson
Gavin Tyler Downs
Makenzie Leigh Edinger
Jaiden Bien Edwards
Karsyn Rae Fennell
Jolee Michael Ficalora
Elise Renee Fogarty
Kevin Anderson Ford
Laila Nicole Gagnon
Blaine Michael Ganley
Logan Patrick Gardner
Austin Joseph Garner
Jacob Charles Gesser
Bryce Alexander Gillingham
Richard Joseph Gleason
Anna Elizabeth Goble
Kaleb Patrick Henry Goldsmith
Riley Annabeth Gray
Tristin Lyla Green
Logen Colin Grimm
Noah Alexander Gross
Jack Thomas Guy
Mylee Rose Hardesty
Kinley Shane Harris
Hunter Fox Headley
Cooper Kaiser Hedrick
Lucas Anthony Henry
Shelby Marissa Herrington
Madison Marie Herron
Kara Jayde Hoffert
Gabriel Louis Holbrook
Madison Nicole Holbrook
Roman Michael Holmes
Vincenzo Peter Holmes
Jazmine Mackenzie Holton
Landon Michael Homan
Audrina Victoria Hoover
Vivika Hope Housand
Alexander Ryan Huber
Jayden Briley Hughes
Abigail Marie Johnson
Owen Matthew Johnson
Madison Olivia Jordan
Lillian Sarah Kidwell
Zak Remington LaMere
Bryan Anesh Lawrence
Chase Ashton League
Andersen Seth Logan
Andrew Scott Logan Jr.
Colton Michael Longobardi
Katherine Alexis Loyd
Damien Joseph Maines
Lauren Jean Mann
Josie Grace Manuel
Neadurra Ellen Mattingly
Claire Marie Mayes
Bree Ann McCloskey
Sean Henry McCray
Cheyenne Nicole McGee
Emily Nicole McNey
Bernard Robert Miller
Jada Willow Neal
Aiden Hyatt Needham
Carys Lee Oliver
Grace Christine Peterson
Ryder Gregory Pobst
D'angelo Jamal Proctor
Nicholas Eugene Pyles
Kayla June Reckner
Aubrie Kaidyn Reid
Kurt Alexander Reinburg
Zachary Benson Richards
Adrian Paul Richardson
Stephanie Lynn Roberts
John Alexander Roche
Cole Phillip Rollins
Trevor Blaze Russell
Alexander Joseph Rutherford
John Patrick Schwaner
Ezra Chase Seastrand
Nathan Robert Shaw
Kyleigh Rae Sholly
Evan Anthony Shriver
Alexander Michael Shryock
Trevor Steven Shryock
Kyra Grace Shunnarah
Skylah Meiyon Zh'aya Smith
De'Quan La'Trelle Somerville
Allison Leeann Sonon
Troy Vincent Stine
Dillon Michael Stiver
Michael Jonathan Swann Jr.
Natalie Rae Taylor
James Webster Tayman IV
Lillie Hui Tennyson
Matthew Benedict Tennyson
Mea Maguire Tiburzi
Maxwell Benjamin Wathen
Gracie Michelle Welch
Jason Matthew Wheeler
Nathan Michael Williams
Allston Nicholas Wood
Reaghan Grace Woodall
Matthew Riley Yelverton
Zachary Michael Yerkes
Grade 8
High honors
Kevin Marcus Abernethy
Justin Noah Adams
Danielle Cara Baker
Noelle Katherine Bevard-Crooks
Hailey Lynn Bowman
Brooklynn Taylor Braham
Stella Rose Brock
Marie Ann Cable
Caylee Ann Curley
Logan Channing Dean
Dominic Anthony Echino
Dominic Jack Edelen
Charity Grace Ferro
Elizabeth Lorin Gerhardt
Olivia Faith Guy
Michael James Harmon Jr.
Dylan Troy Hinkle
Benjamin Samuel Hoffman
Nicholas Xavier Humphrey
Skye Madison Kern
Andria Nicole Kramer
Landen Walker Kriete
Hope Serenity Lee
Noah Robert Lunceford
Katie Marroquin-Hernandez
Madeline Kennedy Matthews
Molly Rene McKay
Katelynn Elizabeth Menna
Rachael Marie Montfort
Michael Kenneth Nichols
Dylan Brian Roache
Karley Renee Rocheleau
Victoria Annette Scarborough
Leigha Allie Wathen
Kiera Natalie-Mae Wilcher
Alexia Marie Wilkes
Christopher Sinclair Windsor
Honors
Nicholas Luke Aley
Noah Logan Aley
Deneacia Elaina Atchison
Jason Daniel Aubel
Noah James Barlow
Jamilynn Marie Bell
Spence Montgomery Best
Madelyn Alexis Brown
Aurora Noelle Bryan
Kaylee Nicole Buckler
Alyssa Nicole Cancino
Brandy Janell Chamberlain
Julia Chen
Devin Francis Cobabe
Alyssa Renea Colburn
Brooke Mae Colliflower
Ace Vandon Collins
Kathleen Marie Combs
Addison Jean Czosek
Sarah Joyce Davis
Johnathan Waid Dixon
Briana Lillian Donn
Jarrett Joseph Edwards
Bryson James Fenwick
Sophia Claire Figuracion
Emma Elizabeth Finch
Joseph D'Angelo Fry
Lauryn Ashlee Fuese
Leigha Nichole Greer
Ava Noelle Guevara
Alexander Lee Hawkins
Carrie Elizabeth Hayden
Jesus Herrera Torres
Emma Grace Hill
Jack Matthew Howard
Taylor Ann Howell
Shane William Jackson
Adyn Lee Johnson
Angelina Cyn Johnson
Gracie Madison Jones
Takoda Alexandros Jones
Nathan Tyler Kaufmann
Nathan Michael Kennedy
Adrianna Kimberly Kidwell
Jaedin Allen King
Kelsee Paige Kosack
Owen Aleksander Lacey
Jacob Michael Lane
Abigail Grace Maguire
Diego Giovanni Martinez
Gillian Mae Mattera
Nathan Matthew Mattingly
Colbie Lynn Miller
Lillian Elena Miller
Logan Thomas Miller
Mark Jonathan Montiel
Felix Cubero Montinola V
Abigale Elizabeth Morgan
Haleigh Elizabeth Morris
Owen James Morris
Brady Andrew Murphy
Ryleigh Marie Nebel
Brooke Kennedy Nored
Jasmine Marie Payne
Taylor Lynn Pearson
Aidin William Pettit
Hayden Alexander Pizza
Zoey Leonshay Proctor
Noah Lee Purvis
Tony Marcus Quiros-Cannon
William Leroy Richards
Kaelynn Nichole Riley
Sebastian Jose Roldan Ramos
Makenna Lynn Sampson
Valerie Theresa Simonds
Callie Jean Skidmore
Corinne Elizabeth-Rose Smith
Tyler David Staples
Dylan Michael Stone
Annabelle Marie Talbert
Jaiden Makai Truss
William Adrian Vincent II
LilyAnn Marie Walter
Sean Thomas Wasniak
Lyvia Ashlyn Wathen
Brady Thomas Weimert
Ava Elizabeth Williams
Cassidy Emma Wolfe
Tyler James Wood
James Mason Woodall
Landon Anthony Yates
Ryan Christopher Young
Corey Joseph Zabko