Sixth grade
Highest honors
Mason Allen
John Bailey
Peyton Barber
Kailyn Beall
Lindsay Bolton
Abigail Cable
Allison Clark
Brent Cox
Sophia Delgado
Violet Drake
Madison Eberle
Marshall Flick
Tucker Flora
Blaine Ganley
Tristin Green
Cooper Hedrick
Braelyn Hill
Kara Hoffert
Vincenzo Holmes
Jazmine Holton
Payton Jameson
Madison Jordan
Zak LaMere
Kaycee Linn
Jonah Litten
Colton Longobardi
Alyssa Matos
Claire Mayes
Aiden Needham
Zachary Parlett
Lillian Potts
Lilly Reck
Ryleigh Reese
Ava Scott
Cameron Slawinski
Allison Sonon
Trent Voorhaar
Tatiana Williams
Matthew Yelverton
Honors
Rylan Adams
Jackson Adkins
Brayden Allen
Ayden Amell
Jaylynn Anders
Austin Bailey
Ryan Bankins
Tavien Barnett
Chloe Bassford
Alexander Batz
Kylie Beauregard
Blaize Belkov
Angela Bement
Devin Blackwell
Garrett Boecher
Gavin Boecher
Kaelyn Bowling
Paige Bowling
Jack Bowman
Jaylyn Boyd
Rowan Brann
Da-Shaun Branson
Riley Breaux
Zachary Briggs
Avery Brown
Colton Bruce
Autumn Buckler
Ivy Buckler
Stephanie Buckler
Summer Buckler
Brooke Burgess
Sadie Burrell
Cameron Burroughs
Allison Carr
O’Ceana Carter
Tori Carter
Isabella Chasles
Brayden Colburn
Summer Collins
Chloe-Marie Comfort
Emily Connelly
Abrielle Cook
Haillie Cowger
Braden Cox
Erica Daymude
Shawn DeVelbis
Nicole Donaldson
Gavin Downs
Makenzie Edinger
Jaiden Edwards
Karsyn Fennell
Jolee Ficalora
Kevin Ford
Laila Gagnon
Logan Gardner
Austin Garner
Jacob Gesser
Bryce Gillingham
Richard Gleason
Anna Goble
Kaleb Goldsmith
Kwesi Grant
Haleigh Graves
Ryan Graves
Brooklyn Green
Peyton Grill
Logen Grimm
Noah Gross
Sophia Guevara
Jack Guy
James Hare
Cole Harris
Kinley Harris
Hunter Headley
Lily Heppe
Anderson Hepstall
Shelby Herrington
DacieMae Hersom
Amelia Hill
Roman Holmes
Kent Hooven
Audrina Hoover
Alexander Huber
Elaina Jacobs
Abigail Johnson
Owen Johnson
Lillian Kidwell
Hannah Kolbe
Blake Krabbe
Eleni Kriete
Dylan Kurtz
Jordan Landes
Owen Langley
Cooper Lee
Bianca Liebrecht
Cheyanne Link
Andersen Logan
Katherine Loyd
Jordan Lutz
Kayla Mahoney
Damien Maines
Jacob Mandeville
Lauren Mann
Josie Manuel
Haylie Martz
Joneca Mason
Kyndra Mattingly
Neadurra Mattingly
Bree McCloskey
Samantha McDanal
Cheyenne McGee
Peyton Mills
Christopher Moore
Austin Murphy
Carys Oliver
Dominic Pease
Grace Peterson
Ryder Pobst
Avery Powell
Maddyson Prentiss
D’angelo Proctor
Emery Pucheu
Nicholas Pyles
Kayla Reckner
Aubrie Reid
Zachary Richards
Adrian Richardson
Stephanie Roberts
John Roche
Cole Rollins
Isabella Rugile
Sydnee Rustin
Izabella Salvador Tuggle
John Schwaner
Ezra Seastrand
Kaylie Seward
Joy Shaffer
Nathan Shaw
Evan Shriver
Alexander Shryock
Trevor Shryock
Kyra Shunnarah
Owen Sonon
Troy Stine
Dillon Stiver
Emma Tackish
Natalie Taylor
Matthew Tennyson
Mea Tiburzi
Cole Tiede
Malia Tillstrum
Joseph Vallandingham
Madyson Vance
Angelina Vela May
Maxwell Wathen
Ryliegh Wigglesworth
Matthew Wilson
Aiden Windsor
Kassidy Windsor
Jaelynn Winters
Allston Wood
Reaghan Woodall
Ava Wright
Cassidy Young
Seventh grade
Highest honors
Kevin Abernethy
Justin Adams
Danielle Baker
Noelle Bevard-Crooks
Brooklynn Braham
Marie Cable
Julia Chen
Alyssa Colburn
Brooke Colliflower
Caylee Curley
Dominic Echino
Elizabeth Gerhardt
Gurdit Gill
Ava Guevara
Carrie Hayden
Benjamin Hoffman
Skye Kern
Landen Kriete
Abigail Maguire
Madeline Matthews
Dylan Roache
Victoria Scarborough
Annabelle Talbert
Sean Wasniak
Cassidy Wolfe
Honors
Nicholas Aley
Noah Aley
Deneacia Atchison
Jason Aubel
Nicholas Ballew
Noah Barlow
Travis Baxter
Alyssa Beckett
Hailey Bowman
Madilyn Brady
Jacob Brock
Owen Brock
Stella Brock
Madelyn Brown
Tyler Bruce
Aurora Bryan
Kaylee Buckler
Sophia Burke
Lauren Burnett
Alyssa Cancino
Brandy Chamberlain
Linnea Clarke
Devin Cobabe
Ace Collins
Kathleen Combs
Skylar Comfort
Kaleya Cutchember
Addison Czosek
Sarah Davis
Donovan Dean
David Denietolis
Johnathan Dixon
Amber Dobson
Briana Donn
Riley Dziedzic
Jarrett Edwards
Sara Faunce
Ryan Fellner
Charity Ferro
Sophia Figuracion
Emma Finch
Joseph Fry
Lexi Garrison
Kaleb Gonzalez
Olivia Guy
Bradley Hardin
Michael Harmon
Will Harris
Blake Hayden
Allie Herbert
Jaden Herbert
Riley Hermann
Jesus Herrera Torres
Emma Hill
Dylan Hinkle
Jack Howard
Taylor Howell
Aiden Howlan
Nicholas Humphrey
Shane Jackson
James Jenkins
Ryan Jett
Adyn Johnson
Angelina Johnson
Damien Johnson
Justin Johnson
Gracie Jones
Takoda Jones
Nathan Kaufmann
Nathan Kennedy
Adrianna Kidwell
Kelsee Kosack
Audrey Krahling
Andria Kramer
Owen Lacey
Jaidan Lakomec
Jacob Lane
Hope Lee
Jacob Lindamood
Elijah Littleton
Joshua Mascaro
Gillian Mattera
Nathan Mattingly
Alexis McAllister
Molly McKay
Natalie McManus
Wyatt Mejia-Johnston
Katelynn Menna
Peyton Metivier
Colbie Miller
Lillian Miller
Logan Miller
Rachael Montfort
Mark Montiel
Abigale Morgan
Brice Morris
Haleigh Morris
Owen Morris
Kayla Murillo-Gerrity
Michael Nichols
Brooke Nored
Blake Owens
Bryce Owens
Madelyn Parrish
Jasmine Payne
Taylor Pearson
Aidin Pettit
Hayden Pizza
Zoey Proctor
Noah Purvis
Mallory Pyles
Tony Quiros-Cannon
Maclean Rankin
Isaac Reina
Brody Richards
William Richards
Karley Rocheleau
Garret Rolfe
Madison Rose
Makenna Sampson
Corinne Smith
Tyler Staples
Madison Stone
Ryan Tucker
Brandon Ubilla
William Vincent
Andrew Waddoups
LilyAnn Walter
Leigha Wathen
Brady Weimert
Emma White
Kiera Wilcher
Alexia Wilkes
Ava Williams
Dean Winemiller
Tyler Wood
Faith Wright
Ryan Young
Corey Zabko
Eighth grade
Highest honors
Moses Araya
Weston Carr
Rylee Copsey
Jace Darvill
David Flaherty
Kyle Ganley
Jersi Guetschoff
Jenna Hektoen
Isaac Juergens
Mason Krabbe
Lorelai Loyd
Josephine Mandeville
Lukas McClean
Callie Modrzejewski
Seth Posey
Logan Quade
Bryce Thompson
Madelyn Wilson
Honors
Tyler Abbott
Sabrina Adkins
Cash Allison
Virginia Barbour
Nora Barlow
Avery Bartnick
Chelsea Bassford
Peyton Beall
Jerome Beuchert
Sara Bonner
Alayna Bowling
Koen Bowling
Ashley Brackett
Aniya Brown
Mason Buckley-Tippett
Lia Campbell
Annaliese Canino
Brooke Carson
Madison Caywood
Brianna Chialastri
Anastasia Cisco
Dakota Coffman
Camryn Cook
Baylee Copsey
Dylan Courtney
Kierstin Dalka
Jack DeCesaris
Lucas Delgado
Abigale Flaherty
Tyler Flora
Trey Fowler
Katie Furlough
Abigail Gandy
Kylie Gardiner
Gregory Gaston
Arizona Gebhardt
Calee Goldsmith
Ava Gonzalez
Corbin Gottschall
Isabella Gray
Amina Guechati
Katelyn Haggard
Caitlyn Haney
Thyller Harris
Amanda Hill
Tre’ Hill
Jazell Holland
Ma’Kyla Holmes-Williams
Kylie Homan
Blake Houser
Mariana Huerta-Hernandez
Alexander Hughson
Morgan Izzett
Jeanine Johnson
Landon Johnson
DeLaneo Jones
Katelyn Kelley
Konnor Kent
Garrett King
Ashland Kjelland
Timothy Knight
Savannah Lagana
Dominic Longobardi
Hallie MacDonald
Cullen Mackell
Morgan Magargle
Madison Marconi
Kaylee May
Alexandra Messick
Ryan Miedzinski
Nicholas Minichino
McKenzie Moore
Grace Morris
Hailey Muise
Angela Murillo-Gerrity
Nicole Nail
Kalli Nordstrom
Brendan Nutter
Zachary O’Brien
Brayden Ostrowski
James Owens
Taylor Parrish
Hannah Paschal
William Patton
Jacob Pingleton
Jason Pink
Hannah Pollard
Stephen Proctor
Kaitlyn Pyles
Kaitlyn Quade
Ryan Reintzell
Julia Repasi
Ryan Resico
Eduardo Reyes
Gianna Rodriguez
Gavin Rolfe
Riley Rollins
Shelby Rowland
Ryan Russell
Treavor Sampson
Nathan Schmalgemeyer
Kathleen Schwaner
Camryn Shall
Liam Shanaman
Alexandra Smith
Jenna Soderstrom
Anna Sommerkamp
Taylor Stewart
Hunter Sultage
Arianna Taylor
Harmony Taylor
Brayden Tellier
Faith Tennyson
Conner Tippett
Riley Towne
Anna Tripp
Camille Van Erp
Shelby VanCleaf
FayAnna Walker
Nick Watson
Camryn Whipple
Kaelyn White
Kelly Whitehead
Alexandra Williams
Jamesha Williams
Makenzie Wood
Kaylee Wyne