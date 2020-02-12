Sixth grade

Highest honors

Mason Allen

John Bailey

Peyton Barber

Kailyn Beall

Lindsay Bolton

Abigail Cable

Allison Clark

Brent Cox

Sophia Delgado

Violet Drake

Madison Eberle

Marshall Flick

Tucker Flora

Blaine Ganley

Tristin Green

Cooper Hedrick

Braelyn Hill

Kara Hoffert

Vincenzo Holmes

Jazmine Holton

Payton Jameson

Madison Jordan

Zak LaMere

Kaycee Linn

Jonah Litten

Colton Longobardi

Alyssa Matos

Claire Mayes

Aiden Needham

Zachary Parlett

Lillian Potts

Lilly Reck

Ryleigh Reese

Ava Scott

Cameron Slawinski

Allison Sonon

Trent Voorhaar

Tatiana Williams

Matthew Yelverton

Honors

Rylan Adams

Jackson Adkins

Brayden Allen

Ayden Amell

Jaylynn Anders

Austin Bailey

Ryan Bankins

Tavien Barnett

Chloe Bassford

Alexander Batz

Kylie Beauregard

Blaize Belkov

Angela Bement

Devin Blackwell

Garrett Boecher

Gavin Boecher

Kaelyn Bowling

Paige Bowling

Jack Bowman

Jaylyn Boyd

Rowan Brann

Da-Shaun Branson

Riley Breaux

Zachary Briggs

Avery Brown

Colton Bruce

Autumn Buckler

Ivy Buckler

Stephanie Buckler

Summer Buckler

Brooke Burgess

Sadie Burrell

Cameron Burroughs

Allison Carr

O’Ceana Carter

Tori Carter

Isabella Chasles

Brayden Colburn

Summer Collins

Chloe-Marie Comfort

Emily Connelly

Abrielle Cook

Haillie Cowger

Braden Cox

Erica Daymude

Shawn DeVelbis

Nicole Donaldson

Gavin Downs

Makenzie Edinger

Jaiden Edwards

Karsyn Fennell

Jolee Ficalora

Kevin Ford

Laila Gagnon

Logan Gardner

Austin Garner

Jacob Gesser

Bryce Gillingham

Richard Gleason

Anna Goble

Kaleb Goldsmith

Kwesi Grant

Haleigh Graves

Ryan Graves

Brooklyn Green

Peyton Grill

Logen Grimm

Noah Gross

Sophia Guevara

Jack Guy

James Hare

Cole Harris

Kinley Harris

Hunter Headley

Lily Heppe

Anderson Hepstall

Shelby Herrington

DacieMae Hersom

Amelia Hill

Roman Holmes

Kent Hooven

Audrina Hoover

Alexander Huber

Elaina Jacobs

Abigail Johnson

Owen Johnson

Lillian Kidwell

Hannah Kolbe

Blake Krabbe

Eleni Kriete

Dylan Kurtz

Jordan Landes

Owen Langley

Cooper Lee

Bianca Liebrecht

Cheyanne Link

Andersen Logan

Katherine Loyd

Jordan Lutz

Kayla Mahoney

Damien Maines

Jacob Mandeville

Lauren Mann

Josie Manuel

Haylie Martz

Joneca Mason

Kyndra Mattingly

Neadurra Mattingly

Bree McCloskey

Samantha McDanal

Cheyenne McGee

Peyton Mills

Christopher Moore

Austin Murphy

Carys Oliver

Dominic Pease

Grace Peterson

Ryder Pobst

Avery Powell

Maddyson Prentiss

D’angelo Proctor

Emery Pucheu

Nicholas Pyles

Kayla Reckner

Aubrie Reid

Zachary Richards

Adrian Richardson

Stephanie Roberts

John Roche

Cole Rollins

Isabella Rugile

Sydnee Rustin

Izabella Salvador Tuggle

John Schwaner

Ezra Seastrand

Kaylie Seward

Joy Shaffer

Nathan Shaw

Evan Shriver

Alexander Shryock

Trevor Shryock

Kyra Shunnarah

Owen Sonon

Troy Stine

Dillon Stiver

Emma Tackish

Natalie Taylor

Matthew Tennyson

Mea Tiburzi

Cole Tiede

Malia Tillstrum

Joseph Vallandingham

Madyson Vance

Angelina Vela May

Maxwell Wathen

Ryliegh Wigglesworth

Matthew Wilson

Aiden Windsor

Kassidy Windsor

Jaelynn Winters

Allston Wood

Reaghan Woodall

Ava Wright

Cassidy Young

Seventh grade

Highest honors

Kevin Abernethy

Justin Adams

Danielle Baker

Noelle Bevard-Crooks

Brooklynn Braham

Marie Cable

Julia Chen

Alyssa Colburn

Brooke Colliflower

Caylee Curley

Dominic Echino

Elizabeth Gerhardt

Gurdit Gill

Ava Guevara

Carrie Hayden

Benjamin Hoffman

Skye Kern

Landen Kriete

Abigail Maguire

Madeline Matthews

Dylan Roache

Victoria Scarborough

Annabelle Talbert

Sean Wasniak

Cassidy Wolfe

Honors

Nicholas Aley

Noah Aley

Deneacia Atchison

Jason Aubel

Nicholas Ballew

Noah Barlow

Travis Baxter

Alyssa Beckett

Hailey Bowman

Madilyn Brady

Jacob Brock

Owen Brock

Stella Brock

Madelyn Brown

Tyler Bruce

Aurora Bryan

Kaylee Buckler

Sophia Burke

Lauren Burnett

Alyssa Cancino

Brandy Chamberlain

Linnea Clarke

Devin Cobabe

Ace Collins

Kathleen Combs

Skylar Comfort

Kaleya Cutchember

Addison Czosek

Sarah Davis

Donovan Dean

David Denietolis

Johnathan Dixon

Amber Dobson

Briana Donn

Riley Dziedzic

Jarrett Edwards

Sara Faunce

Ryan Fellner

Charity Ferro

Sophia Figuracion

Emma Finch

Joseph Fry

Lexi Garrison

Kaleb Gonzalez

Olivia Guy

Bradley Hardin

Michael Harmon

Will Harris

Blake Hayden

Allie Herbert

Jaden Herbert

Riley Hermann

Jesus Herrera Torres

Emma Hill

Dylan Hinkle

Jack Howard

Taylor Howell

Aiden Howlan

Nicholas Humphrey

Shane Jackson

James Jenkins

Ryan Jett

Adyn Johnson

Angelina Johnson

Damien Johnson

Justin Johnson

Gracie Jones

Takoda Jones

Nathan Kaufmann

Nathan Kennedy

Adrianna Kidwell

Kelsee Kosack

Audrey Krahling

Andria Kramer

Owen Lacey

Jaidan Lakomec

Jacob Lane

Hope Lee

Jacob Lindamood

Elijah Littleton

Joshua Mascaro

Gillian Mattera

Nathan Mattingly

Alexis McAllister

Molly McKay

Natalie McManus

Wyatt Mejia-Johnston

Katelynn Menna

Peyton Metivier

Colbie Miller

Lillian Miller

Logan Miller

Rachael Montfort

Mark Montiel

Abigale Morgan

Brice Morris

Haleigh Morris

Owen Morris

Kayla Murillo-Gerrity

Michael Nichols

Brooke Nored

Blake Owens

Bryce Owens

Madelyn Parrish

Jasmine Payne

Taylor Pearson

Aidin Pettit

Hayden Pizza

Zoey Proctor

Noah Purvis

Mallory Pyles

Tony Quiros-Cannon

Maclean Rankin

Isaac Reina

Brody Richards

William Richards

Karley Rocheleau

Garret Rolfe

Madison Rose

Makenna Sampson

Corinne Smith

Tyler Staples

Madison Stone

Ryan Tucker

Brandon Ubilla

William Vincent

Andrew Waddoups

LilyAnn Walter

Leigha Wathen

Brady Weimert

Emma White

Kiera Wilcher

Alexia Wilkes

Ava Williams

Dean Winemiller

Tyler Wood

Faith Wright

Ryan Young

Corey Zabko

Eighth grade

Highest honors

Moses Araya

Weston Carr

Rylee Copsey

Jace Darvill

David Flaherty

Kyle Ganley

Jersi Guetschoff

Jenna Hektoen

Isaac Juergens

Mason Krabbe

Lorelai Loyd

Josephine Mandeville

Lukas McClean

Callie Modrzejewski

Seth Posey

Logan Quade

Bryce Thompson

Madelyn Wilson

Honors

Tyler Abbott

Sabrina Adkins

Cash Allison

Virginia Barbour

Nora Barlow

Avery Bartnick

Chelsea Bassford

Peyton Beall

Jerome Beuchert

Sara Bonner

Alayna Bowling

Koen Bowling

Ashley Brackett

Aniya Brown

Mason Buckley-Tippett

Lia Campbell

Annaliese Canino

Brooke Carson

Madison Caywood

Brianna Chialastri

Anastasia Cisco

Dakota Coffman

Camryn Cook

Baylee Copsey

Dylan Courtney

Kierstin Dalka

Jack DeCesaris

Lucas Delgado

Abigale Flaherty

Tyler Flora

Trey Fowler

Katie Furlough

Abigail Gandy

Kylie Gardiner

Gregory Gaston

Arizona Gebhardt

Calee Goldsmith

Ava Gonzalez

Corbin Gottschall

Isabella Gray

Amina Guechati

Katelyn Haggard

Caitlyn Haney

Thyller Harris

Amanda Hill

Tre’ Hill

Jazell Holland

Ma’Kyla Holmes-Williams

Kylie Homan

Blake Houser

Mariana Huerta-Hernandez

Alexander Hughson

Morgan Izzett

Jeanine Johnson

Landon Johnson

DeLaneo Jones

Katelyn Kelley

Konnor Kent

Garrett King

Ashland Kjelland

Timothy Knight

Savannah Lagana

Dominic Longobardi

Hallie MacDonald

Cullen Mackell

Morgan Magargle

Madison Marconi

Kaylee May

Alexandra Messick

Ryan Miedzinski

Nicholas Minichino

McKenzie Moore

Grace Morris

Hailey Muise

Angela Murillo-Gerrity

Nicole Nail

Kalli Nordstrom

Brendan Nutter

Zachary O’Brien

Brayden Ostrowski

James Owens

Taylor Parrish

Hannah Paschal

William Patton

Jacob Pingleton

Jason Pink

Hannah Pollard

Stephen Proctor

Kaitlyn Pyles

Kaitlyn Quade

Ryan Reintzell

Julia Repasi

Ryan Resico

Eduardo Reyes

Gianna Rodriguez

Gavin Rolfe

Riley Rollins

Shelby Rowland

Ryan Russell

Treavor Sampson

Nathan Schmalgemeyer

Kathleen Schwaner

Camryn Shall

Liam Shanaman

Alexandra Smith

Jenna Soderstrom

Anna Sommerkamp

Taylor Stewart

Hunter Sultage

Arianna Taylor

Harmony Taylor

Brayden Tellier

Faith Tennyson

Conner Tippett

Riley Towne

Anna Tripp

Camille Van Erp

Shelby VanCleaf

FayAnna Walker

Nick Watson

Camryn Whipple

Kaelyn White

Kelly Whitehead

Alexandra Williams

Jamesha Williams

Makenzie Wood

Kaylee Wyne