Sixth grade
Honor roll
Kassidy Louise Adams
Jason Edward Alvey
Reyna Sangkavasi Anderson
Skilei Ella Andes-Belcher
Wyatt Allen Andrews
Parker James Ashby
Alyonah D’Erricka Banks
Bradey Nathaniel Barr
Kenyon Deion Berry
Cayden Anthony Biscarner
Aiden Rockne Blakey
E’niayah Melayshia Britton
J’brea Lashay Brown
Naomi Catherine Brown
Dominique Anne Byrne
Tiara LaKisha Chase
Jesse Oleg Clark
Kiara Rayelle Clark
Benjamin Christopher Coons
Caroline Ana Cotroneo
Jason Christopher Crum
Richard Damion Daley
Shyann Alivia Delozier
Angelie Maria DeRamos
Julieta Diaz Arteaga
Nibian Anayeli Diaz Madrid
Gregory Escobar III
Keiry Michell Escobar Romero
Leilani Elise Estrada
Emma Grace Farran
Alexander Landon Faulkner
Grace Jean Fitzgerald
Nathaniel Bongay Flerlage
Elexis Tiyana Frederick
Kaylee Marie Gentore
Eden Lee Gill
Jaivon Isaiah Goldring
Keegan Joshua Griffith
Lillie Agnes Genevieve Gyorkas
Philip Justin Hammond
Sarah Jane Harmon
Emily Heng
Aiden Lane Henry
Shirley Barbara Hoot
Eli Jacob Jiang
Antonio Cortez Johnson Jr.
Asher Jacob Johnson
Jason Davon Johnson
Justin Maurice Johnson
David Arthur Jordan III
Owen Alexander Keen
Bianca Noelle Kelly
Zane Benjamin Kenney
Zahara Jane Lorenson
Matthew Thomas Purisimo Stearns Lucas
Chelsee Nicole Madden
Malachi Davon Maddox
Madison Grace Mankowski
Sean Devraj Maragh
Abigail Lynn Mason
Nyssa Arianna Mayer
Austin James McCarthy
Crosby Riley McGlothlin
Jonathan Enrique Medrano
Brianna Molina
Vincent Cao Nguyen
Olanna Ruby Onyeukwu
Davion Trevell Brian Parker
Logan Michael Pavis
Shylee Annette Ramos
Heaven Nevaeh Deon Reeves
Micah Anthony Rios
Jennifer Caroline Salazar-Martinez
Marvin Anthony Salgado
Jaheem William Sanders
Jhaylo Tolentino Sangalang
Khalil Malik Sawyer
David Owen Schoeny
Kaitlin Ann Scott
Andrew Allan Scrivener
Morgan Tien Slade
Charles Joseph Smith
Harmony Kimora Smith
Owen Timothy Smith
Hudson Phillip Stalker
Connor Alexander Stritzel
Claire Lynn Sutphin
Keirrah Lynn Sweigart
Jonathan Anthony Torres
Francisco Torres-Morales
William Andrew Turner
Taylor Ashton Vail
Ricky Tyrone Williams III
Uriah Landon Wood
Elijah Ryan Yeldell
Highest honors
Evan Parker Adams
Avery Loraine Anderson
Cole Joyner Bowser
Alaina Kaitlyn Burks
Ruby Helen Chaillou
Erik Wayne Chen
Alexandra Marie Clark
Carlos Ivan Concepcion Morales
Kiley Elizabeth Dagey
Kayley Ann Dalrymple
Jacob Benjamin Douglas
Brandon Huy Duong
Abigail Claire Elburn
Abril Gabriela Esparza
Madison Brooke Freytag
Riley Elizabeth Haggerty
Chelsea Victoria Holmes
Angela Hou
Lindsey Marlene Jahn
Casey Steve Johnson
Lyla Katrien Jolly
Claire Hazel Kansy
Addison Faith Keen
Stephen Ryan Krasznay
Madison Taylor Lee
Trison Li
Dylan Scott McClanahan
Tristan Yuto Moore
Abigail Rose Morgan
Kaitlynn Thi Mozzo
Daniel Alexander Payne
Misa Yen Phan
Matthew John Reardon
Jayden Joseph Roberts
Jacinda Alyssa Ross
Aarav Ronak Sharma
Rishi Amish Sheth
Siulina Marie Shick
Justin Chanyong Shim
Owen Thomas Smith
Kendall Blair Wathen
Eryn Rose Willey
Zoey Elizabeth Renee Woody
Seventh grade
Honor roll
Adedamola Stephen Agboola
Karali Alexys Alsobrook
Avery Ashton Anderson
Dane Reagan Bassett
Shakyra Mari Berry
Marissa Jolie Bolden
Isaac Uriel Bond
Jacob Owen Bontrager
Sydney Frances Boyd
Jeramey Kishan Bradshaw Jr.
Ava Mackenzie Brings
J’Khiya Ly’Nae Brooks
Thomas Isaiah Bush
Reed Edison Carey
Sarah Jessica Clemente
Ava Elizabeth Cotroneo
Michael Wayne Cullison Jr.
Alexis Cecile Damon
Zachary Taylor Davis
Noah Ryan Dear
Keaton Isiah Dillon
Liam Thomas Dowd
Tristan Landon Edwards
Malachi Michael Faxon
Jillian Grace Finch
David Austin Ford
Janijah Crystal Ford
Olivia Lin Galletti
Daniel Javier Godinez
William Andrew Grah
Aniyah Elizabeth Guy
Richard Alexander Guzman-Moran
Jaiden Denise Harris
Kiyozumi Braxton Hersey
Nicholas Scott Hevner
Mia Rose Hinson
Chardae Emani Horn
Lindsay Erin Hunter
Jessica Marie Hyatt
Jeremy Peyton Hyde
Mia Kitao Iskey
Brenden Kole Jackson
Britney Kaelynn Jimney
Jae-Quan Marquette Johnson
Alyssa Sundari Kanipe
Christopher Tyler Kelly
Alexander Cole Knott
Kye’vontay Dae’shawn Knott
Isaiah Barret Kuginskie
Josiah Anthony Legette
Vencent Wendell Logan Jr.
Dominic Amari Lovett
Dontae Amarion Lovett
William Paul Martin
Mathieu Anderson Mboulou
Abigail Nicole McClintock
Jordyn Devon McDevitt
Haley Nicole McKay
Maria Christina Mercier
Kaylen Deann Miles
Fabian Monsivais Jr.
Jaquelin Monsivais
Connor James Myers
Camille LeAnn Nelson
Adam Kristofer Nilsson
Zhyreniah Mae Plater
Jordan Elizabeth Platt
Rayniah Lynn Posey
Maliki Maurice Proctor
Lukas Patrick Quinn
Claire Raelynn Radford
Alfred Ramos-Santos
Caroline Frances Reynolds
Austin Lance Rice
Braeden Fletcher Riley
Azariah Christina-Renee Rivers
Alexander Lloyd Rooney
Audrey Frances Ryal
Celeane Jazmine Sanchez
Bredni Marie Sanchez Aviles
Zoe Leigh Santos
Nathaniel Warren Shaklee
Austin Patrick Snow
Abigail Faith Solomon
David Edward Sondag
Tessa Cherie Sorey
Lillian Rose States
Eryn Renee Tennyson
Camryn Michelle Thomas
Sydney Maliyah Thompson
Lauren Ashley Vandergrift
Kaitlyn Ashley Vollmer
Jacob Thomas Waddell
Austin Rylee Wilson
Landon Chase Windell
Makhia Ashae Young
Highest honors
Arden Scott Basso
John Thornton Burke
Madeline Mei Chen
Caroline Marie Coleman
Alexandra Marie Dickens
Sophia Morgan Drake
Lucas Henry Dunbar
Austin Marshall Estocsin
Trinity Marie Ferko
Rachel Elizabeth Fisher
Emilie Patricia Garrabrant
Joseph Scott Grossman
Braden Karl Gutekunst
Katelyn Nozomi Johnston
Velencia Marie Logan
Tristan Kira Maday
Lilian Demi McDowell
Jakeem Shawn Morris
Mary Kathryn Nepini
Yash Manoj Panwala
Emma Katherine Nicole Peterson
Mi Yen Phan
Lucas Weaver Price
Ryan Patrick Rabbitt
Lily Cecelia Ridgell
Jillian Rose Rivera
Alexandra Christine Singleton
Claire Elizabeth Sullivan
Sadie Renee Swift
Eliza Ann Szymendera
Semira Katherine Thompson
Evan Michael Walsh
Phillip Juelz Woodland
Victoria Lee Wyman
Eighth grade
Honor roll
Xavier Neville Albo
Saceryn Daniela Alvarez Perez
Melissa Lynn Applebaugh
Alana Marie Ball
Leontrez De’Myron Joseph Barnes
Jomarion Phillip Birdine
Juelz Dustin Biscoe
Starr Angel Blue
Ayden Matthew Bohr
Kyleena Janelle Bonner
Noah Anfernee Boone
Taylor QuaMay Bowers
Christina Leilani Britton
Adriana Janea Brothers
Aiden Michael Brown
Alexander Christian Brown
Jesse Daniel Burks
A’Naija Imani Bush
Emma Rose Bochenek Calleja
Jaylin David Dewayne Campbell
Samuel Edward Canady
Haley Sue Carroll
Ja’veion Melachi Carroll
Ryhane Michael Cayanan
Monique La’Faye Chisholm
Josiah Vladimir Clark
James Andrew Clemente
Joanna Naomi Clemente
Sara Marie Collins
Dominic Orion Connelly
Roger Lee Corder Jr.
Jacob Dane Deceuninckvancapelle
Amy Elizabeth Degner
Kylee Ashlyn Denney
Jack Henry DeVito
Javari Dallas Dove
Ciearra Lynne Drury
Natalie Renee Dutton
Keyanna Lashay Dyson
Kavonta Cortaz Ejiniwe
Julian Robert Feldman
John Cormac Fitzgerald
Christian Ryan Fleming
Cormac Daley Flynn
Aniya Janae Gaines
Kendall Rae Gentore
Navaeh Shyann Goldring
Milguel Gomez
Joni Monet Gordon
Dominique Angelina Guenther
Wendy Guzman Lopez
Alesis R Hartmann
Emily Dyan Hernandez Zurita
Azendi Holmes
Queenie Valencia Ingal
Katrina Kitao Iskey
Dominique Andrea Johnson
Makaylah Amari Johnson
Sydney Dione Johnson
Deajah Anne Jones
Stephanie Jaqueline Wenuna Jones
Grace Betha Catherine Justice
Cade Anthony Keen
Matthew Robert Krawczyk
Ahjanae Mahogany Logan
Emily Elizabeth Long
Kodi Michaela Long
Angelina Lauren Lyons
Cierra Jane Mackall
Lindsey Abalos Magpuri
DeSean Anthony Miles
Angelina Monsivais
Scarlett Monsivais Herrera
Stephanie Gisselle Moran
Jamari Trevon Morgan
Michael Charles Nadzadi
Johana Marisol Navarro
Trenton Lawrence Oddie
Moira A’ine Park
Matthew David Parsons
Jyasia Lashae Payne
Noah Michael Phillips
Mya Renae Pope
Reagan Hope Pyles
Anna Grace Redman
Mark Philip Reineke
Megan Ann Reppel
Kaylynn Elizabeth Riley
Sophia Rhea Ringling
Izzabelle Christina Roberts
Adriana Beatriz Rojas
Caitlyn Marie Russell
Marilyn Selene Sanchez
Abigail Jean Sapp
Deven Avinash Seenath
Edwin Solis Jr.
Ka’Mya Lashae Starks
Jayden Nathaniel Steventon
Amelia Denise Stone
Laila Ayana Suggs
Kira Nicole Thomas
Luke David Canlas Thompson
Michelle Torres Chavez
Alejandro Joshua Geverola Toting
Nicholas Chapman Uglow
Indiago Rose-Ann Virgil
Alexandra Elizabeth Wanack
Caleb Carmello Wells
Addison Rose Willey
Reanna Allayah Young
Achya Zobayer
Highest honors
Grace Mahoney Anderson
Alison Bailey Anhalt
Saniya Sanjay Apte
William Lamont Barnes Jr.
Taylor Meredith Basso
Wes Logan Boyers
Carter Annmarie Brotherton
Ryan Naki’e Brown
Avionna Nashae Butler
Jonah Albert Chaillou
Lydia Mae Cheatham
Katelyn Marie Chisholm
Ivan James Chiu
Owen Samuel Corpus
Jasmine Burley Craft
Sydney Rana Crownover
Alexander Joseph Dennis
Avant Ny-heim Dyson
Jamiyah Arieanna Gross
Madelyn Elizabeth Henderson
Peter William Imhof
Christine Mae Kan
Eli Martin Leopold
Jocelyn Imani Lyons
Sydni Renee Mebane
Benjamin Samuel Messer
Justin Louis Morgan
Samantha Diva Morrison
Hyacimine Eyram N’Mena
Leslie Hannah Pope
Jeriko Draven San Roman
Aubrey Michael Sievers
Teonne Jaquis Thomas
Isaiah Dayshaun Wade
Ashby Nicole Watts
Quantaia Davonnia Wooten