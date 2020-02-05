Sixth grade

Honor roll

Kassidy Louise Adams

Jason Edward Alvey

Reyna Sangkavasi Anderson

Skilei Ella Andes-Belcher

Wyatt Allen Andrews

Parker James Ashby

Alyonah D’Erricka Banks

Bradey Nathaniel Barr

Kenyon Deion Berry

Cayden Anthony Biscarner

Aiden Rockne Blakey

E’niayah Melayshia Britton

J’brea Lashay Brown

Naomi Catherine Brown

Dominique Anne Byrne

Tiara LaKisha Chase

Jesse Oleg Clark

Kiara Rayelle Clark

Benjamin Christopher Coons

Caroline Ana Cotroneo

Jason Christopher Crum

Richard Damion Daley

Shyann Alivia Delozier

Angelie Maria DeRamos

Julieta Diaz Arteaga

Nibian Anayeli Diaz Madrid

Gregory Escobar III

Keiry Michell Escobar Romero

Leilani Elise Estrada

Emma Grace Farran

Alexander Landon Faulkner

Grace Jean Fitzgerald

Nathaniel Bongay Flerlage

Elexis Tiyana Frederick

Kaylee Marie Gentore

Eden Lee Gill

Jaivon Isaiah Goldring

Keegan Joshua Griffith

Lillie Agnes Genevieve Gyorkas

Philip Justin Hammond

Sarah Jane Harmon

Emily Heng

Aiden Lane Henry

Shirley Barbara Hoot

Eli Jacob Jiang

Antonio Cortez Johnson Jr.

Asher Jacob Johnson

Jason Davon Johnson

Justin Maurice Johnson

David Arthur Jordan III

Owen Alexander Keen

Bianca Noelle Kelly

Zane Benjamin Kenney

Zahara Jane Lorenson

Matthew Thomas Purisimo Stearns Lucas

Chelsee Nicole Madden

Malachi Davon Maddox

Madison Grace Mankowski

Sean Devraj Maragh

Abigail Lynn Mason

Nyssa Arianna Mayer

Austin James McCarthy

Crosby Riley McGlothlin

Jonathan Enrique Medrano

Brianna Molina

Vincent Cao Nguyen

Olanna Ruby Onyeukwu

Davion Trevell Brian Parker

Logan Michael Pavis

Shylee Annette Ramos

Heaven Nevaeh Deon Reeves

Micah Anthony Rios

Jennifer Caroline Salazar-Martinez

Marvin Anthony Salgado

Jaheem William Sanders

Jhaylo Tolentino Sangalang

Khalil Malik Sawyer

David Owen Schoeny

Kaitlin Ann Scott

Andrew Allan Scrivener

Morgan Tien Slade

Charles Joseph Smith

Harmony Kimora Smith

Owen Timothy Smith

Hudson Phillip Stalker

Connor Alexander Stritzel

Claire Lynn Sutphin

Keirrah Lynn Sweigart

Jonathan Anthony Torres

Francisco Torres-Morales

William Andrew Turner

Taylor Ashton Vail

Ricky Tyrone Williams III

Uriah Landon Wood

Elijah Ryan Yeldell

Highest honors

Evan Parker Adams

Avery Loraine Anderson

Cole Joyner Bowser

Alaina Kaitlyn Burks

Ruby Helen Chaillou

Erik Wayne Chen

Alexandra Marie Clark

Carlos Ivan Concepcion Morales

Kiley Elizabeth Dagey

Kayley Ann Dalrymple

Jacob Benjamin Douglas

Brandon Huy Duong

Abigail Claire Elburn

Abril Gabriela Esparza

Madison Brooke Freytag

Riley Elizabeth Haggerty

Chelsea Victoria Holmes

Angela Hou

Lindsey Marlene Jahn

Casey Steve Johnson

Lyla Katrien Jolly

Claire Hazel Kansy

Addison Faith Keen

Stephen Ryan Krasznay

Madison Taylor Lee

Trison Li

Dylan Scott McClanahan

Tristan Yuto Moore

Abigail Rose Morgan

Kaitlynn Thi Mozzo

Daniel Alexander Payne

Misa Yen Phan

Matthew John Reardon

Jayden Joseph Roberts

Jacinda Alyssa Ross

Aarav Ronak Sharma

Rishi Amish Sheth

Siulina Marie Shick

Justin Chanyong Shim

Owen Thomas Smith

Kendall Blair Wathen

Eryn Rose Willey

Zoey Elizabeth Renee Woody

Seventh grade

Honor roll

Adedamola Stephen Agboola

Karali Alexys Alsobrook

Avery Ashton Anderson

Dane Reagan Bassett

Shakyra Mari Berry

Marissa Jolie Bolden

Isaac Uriel Bond

Jacob Owen Bontrager

Sydney Frances Boyd

Jeramey Kishan Bradshaw Jr.

Ava Mackenzie Brings

J’Khiya Ly’Nae Brooks

Thomas Isaiah Bush

Reed Edison Carey

Sarah Jessica Clemente

Ava Elizabeth Cotroneo

Michael Wayne Cullison Jr.

Alexis Cecile Damon

Zachary Taylor Davis

Noah Ryan Dear

Keaton Isiah Dillon

Liam Thomas Dowd

Tristan Landon Edwards

Malachi Michael Faxon

Jillian Grace Finch

David Austin Ford

Janijah Crystal Ford

Olivia Lin Galletti

Daniel Javier Godinez

William Andrew Grah

Aniyah Elizabeth Guy

Richard Alexander Guzman-Moran

Jaiden Denise Harris

Kiyozumi Braxton Hersey

Nicholas Scott Hevner

Mia Rose Hinson

Chardae Emani Horn

Lindsay Erin Hunter

Jessica Marie Hyatt

Jeremy Peyton Hyde

Mia Kitao Iskey

Brenden Kole Jackson

Britney Kaelynn Jimney

Jae-Quan Marquette Johnson

Alyssa Sundari Kanipe

Christopher Tyler Kelly

Alexander Cole Knott

Kye’vontay Dae’shawn Knott

Isaiah Barret Kuginskie

Josiah Anthony Legette

Vencent Wendell Logan Jr.

Dominic Amari Lovett

Dontae Amarion Lovett

William Paul Martin

Mathieu Anderson Mboulou

Abigail Nicole McClintock

Jordyn Devon McDevitt

Haley Nicole McKay

Maria Christina Mercier

Kaylen Deann Miles

Fabian Monsivais Jr.

Jaquelin Monsivais

Connor James Myers

Camille LeAnn Nelson

Adam Kristofer Nilsson

Zhyreniah Mae Plater

Jordan Elizabeth Platt

Rayniah Lynn Posey

Maliki Maurice Proctor

Lukas Patrick Quinn

Claire Raelynn Radford

Alfred Ramos-Santos

Caroline Frances Reynolds

Austin Lance Rice

Braeden Fletcher Riley

Azariah Christina-Renee Rivers

Alexander Lloyd Rooney

Audrey Frances Ryal

Celeane Jazmine Sanchez

Bredni Marie Sanchez Aviles

Zoe Leigh Santos

Nathaniel Warren Shaklee

Austin Patrick Snow

Abigail Faith Solomon

David Edward Sondag

Tessa Cherie Sorey

Lillian Rose States

Eryn Renee Tennyson

Camryn Michelle Thomas

Sydney Maliyah Thompson

Lauren Ashley Vandergrift

Kaitlyn Ashley Vollmer

Jacob Thomas Waddell

Austin Rylee Wilson

Landon Chase Windell

Makhia Ashae Young

Highest honors

Arden Scott Basso

John Thornton Burke

Madeline Mei Chen

Caroline Marie Coleman

Alexandra Marie Dickens

Sophia Morgan Drake

Lucas Henry Dunbar

Austin Marshall Estocsin

Trinity Marie Ferko

Rachel Elizabeth Fisher

Emilie Patricia Garrabrant

Joseph Scott Grossman

Braden Karl Gutekunst

Katelyn Nozomi Johnston

Velencia Marie Logan

Tristan Kira Maday

Lilian Demi McDowell

Jakeem Shawn Morris

Mary Kathryn Nepini

Yash Manoj Panwala

Emma Katherine Nicole Peterson

Mi Yen Phan

Lucas Weaver Price

Ryan Patrick Rabbitt

Lily Cecelia Ridgell

Jillian Rose Rivera

Alexandra Christine Singleton

Claire Elizabeth Sullivan

Sadie Renee Swift

Eliza Ann Szymendera

Semira Katherine Thompson

Evan Michael Walsh

Phillip Juelz Woodland

Victoria Lee Wyman

Eighth grade

Honor roll

Xavier Neville Albo

Saceryn Daniela Alvarez Perez

Melissa Lynn Applebaugh

Alana Marie Ball

Leontrez De’Myron Joseph Barnes

Jomarion Phillip Birdine

Juelz Dustin Biscoe

Starr Angel Blue

Ayden Matthew Bohr

Kyleena Janelle Bonner

Noah Anfernee Boone

Taylor QuaMay Bowers

Christina Leilani Britton

Adriana Janea Brothers

Aiden Michael Brown

Alexander Christian Brown

Jesse Daniel Burks

A’Naija Imani Bush

Emma Rose Bochenek Calleja

Jaylin David Dewayne Campbell

Samuel Edward Canady

Haley Sue Carroll

Ja’veion Melachi Carroll

Ryhane Michael Cayanan

Monique La’Faye Chisholm

Josiah Vladimir Clark

James Andrew Clemente

Joanna Naomi Clemente

Sara Marie Collins

Dominic Orion Connelly

Roger Lee Corder Jr.

Jacob Dane Deceuninckvancapelle

Amy Elizabeth Degner

Kylee Ashlyn Denney

Jack Henry DeVito

Javari Dallas Dove

Ciearra Lynne Drury

Natalie Renee Dutton

Keyanna Lashay Dyson

Kavonta Cortaz Ejiniwe

Julian Robert Feldman

John Cormac Fitzgerald

Christian Ryan Fleming

Cormac Daley Flynn

Aniya Janae Gaines

Kendall Rae Gentore

Navaeh Shyann Goldring

Milguel Gomez

Joni Monet Gordon

Dominique Angelina Guenther

Wendy Guzman Lopez

Alesis R Hartmann

Emily Dyan Hernandez Zurita

Azendi Holmes

Queenie Valencia Ingal

Katrina Kitao Iskey

Dominique Andrea Johnson

Makaylah Amari Johnson

Sydney Dione Johnson

Deajah Anne Jones

Stephanie Jaqueline Wenuna Jones

Grace Betha Catherine Justice

Cade Anthony Keen

Matthew Robert Krawczyk

Ahjanae Mahogany Logan

Emily Elizabeth Long

Kodi Michaela Long

Angelina Lauren Lyons

Cierra Jane Mackall

Lindsey Abalos Magpuri

DeSean Anthony Miles

Angelina Monsivais

Scarlett Monsivais Herrera

Stephanie Gisselle Moran

Jamari Trevon Morgan

Michael Charles Nadzadi

Johana Marisol Navarro

Trenton Lawrence Oddie

Moira A’ine Park

Matthew David Parsons

Jyasia Lashae Payne

Noah Michael Phillips

Mya Renae Pope

Reagan Hope Pyles

Anna Grace Redman

Mark Philip Reineke

Megan Ann Reppel

Kaylynn Elizabeth Riley

Sophia Rhea Ringling

Izzabelle Christina Roberts

Adriana Beatriz Rojas

Caitlyn Marie Russell

Marilyn Selene Sanchez

Abigail Jean Sapp

Deven Avinash Seenath

Edwin Solis Jr.

Ka’Mya Lashae Starks

Jayden Nathaniel Steventon

Amelia Denise Stone

Laila Ayana Suggs

Kira Nicole Thomas

Luke David Canlas Thompson

Michelle Torres Chavez

Alejandro Joshua Geverola Toting

Nicholas Chapman Uglow

Indiago Rose-Ann Virgil

Alexandra Elizabeth Wanack

Caleb Carmello Wells

Addison Rose Willey

Reanna Allayah Young

Achya Zobayer

Highest honors

Grace Mahoney Anderson

Alison Bailey Anhalt

Saniya Sanjay Apte

William Lamont Barnes Jr.

Taylor Meredith Basso

Wes Logan Boyers

Carter Annmarie Brotherton

Ryan Naki’e Brown

Avionna Nashae Butler

Jonah Albert Chaillou

Lydia Mae Cheatham

Katelyn Marie Chisholm

Ivan James Chiu

Owen Samuel Corpus

Jasmine Burley Craft

Sydney Rana Crownover

Alexander Joseph Dennis

Avant Ny-heim Dyson

Jamiyah Arieanna Gross

Madelyn Elizabeth Henderson

Peter William Imhof

Christine Mae Kan

Eli Martin Leopold

Jocelyn Imani Lyons

Sydni Renee Mebane

Benjamin Samuel Messer

Justin Louis Morgan

Samantha Diva Morrison

Hyacimine Eyram N’Mena

Leslie Hannah Pope

Jeriko Draven San Roman

Aubrey Michael Sievers

Teonne Jaquis Thomas

Isaiah Dayshaun Wade

Ashby Nicole Watts

Quantaia Davonnia Wooten