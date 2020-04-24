Spring Ridge Middle School third-quarter honor roll

Sixth grade
Honor roll
Jason Edward Alvey
Everett Rayner Anderson
Wyatt Allen Andrews
Parker James Ashby
Bradey Nathaniel Barr
Kenyon Deion Berry
Ayden Joseph Bierly
Cayden Anthony Biscarner
Chloe Reese Boseman
Cole Joyner Bowser
E'niayah Melayshia Britton
J'brea Lashay Brown
Naomi Catherine Brown
Dominique Anne Byrne
John Landon Carmonne
Kodi Shyanne Casteel
Da'von Terell Chase
Tiara LaKisha Chase
Erik Wayne Chen
Jesse Oleg Clark
Kiara Rayelle Clark
Ian Alexander Clopper
Carlos Ivan Concepcion Morales
Destiny Jean Creath
Jason Christopher Crum
Kiley Elizabeth Dagey
Richard Damion Daley
Mariah Kaley Davis
Shyann Alivia Delozier
Kara Danielle Marie Denaro
Arianna A'shea Dent
Nibian Anayeli Diaz Madrid
Elijah Alfred Dufour
Keiry Michell Escobar Romero
Leilani Elise Estrada
Kaylee Marie Evick
Emma Grace Farran
Alexander Landon Faulkner
David Michael Faxon Jr.
Nathaniel Bongay Flerlage
Laila Arabelle Frazier
Kaylee Marie Gentore
Eden Lee Gill
Lillie Agnes Genevieve Gyorkas
Philip Justin Hammond
Sarah Jane Harmon
Juliette Isemay Harris
La-Niya Sharday Hayden
Corben Shenandoah Henderson
Aiden Lane Henry
Chancellor Michael Hill
Amani Christina Hines
Leilani Ozure Holmes
Shirley Barbara Hoot
Eli Jacob Jiang
Jason Davon Johnson
Karsyn Ann Jones
David Arthur Jordan III
Zane Benjamin Kenney
Alexander Daniel Kessel
Zahara Jane Lorenson
Landon Richard Loy
Matthew Thomas Purisimo Stearns Lucas
Chelsee Nicole Madden
Malachi Davon Maddox
Madison Grace Mankowski
Sean Devraj Maragh
Abigail Lynn Mason
Nyssa Arianna Mayer
Austin James McCarthy
Dylan Scott McClanahan
Jonathan Enrique Medrano
Dayana Yamileth Navarro-Diaz
Jahlayah Nazaire
Vincent Cao Nguyen
Olanna Ruby Onyeukwu
Ohm Kumar Patel
Logan Michael Pavis
Daniel Alexander Payne
Eric Scott Penn
Natalya Louise Pope
Micah Anthony Rios
Jayden Joseph Roberts
Jennifer Caroline Salazar-Martinez
Marvin Anthony Salgado
Jaheem William Sanders
Khalil Malik Sawyer
David Owen Schoeny
Kaitlin Ann Scott
Liam McGregor Shilling
Harmony Kimora Smith
Owen Thomas Smith
Zoranna Rena Smith
Danielle Asia Speight
Keirrah Lynn Sweigart
Francisco Torres-Morales
William Andrew Turner
Taylor Ashton Vail
Carmindy Hope Weber
Eryn Rose Willey
Jason Moran Williams
Uriah Landon Wood
Aaliyah Marie Zalovick
Highest honors
Evan Parker Adams
Kassidy Louise Adams
Avery Loraine Anderson
Landen Mikaele Anderson
Reyna Sangkavasi Anderson
Skilei Ella Andes-Belcher
Aiden Rockne Blakey
Alaina Kaitlyn Burks
Ruby Helen Chaillou
Alexandra Marie Clark
Caroline Ana Cotroneo
Kayley Ann Dalrymple
Angelie Maria DeRamos
Jacob Benjamin Douglas
Brandon Huy Duong
Abigail Claire Elburn
Gregory Escobar III
Abril Gabriela Esparza
Grace Jean Fitzgerald
Madison Brooke Freytag
Keegan Joshua Griffith
Riley Elizabeth Haggerty
Emily Heng
Chelsea Victoria Holmes
Angela Hou
Lindsey Marlene Jahn
Casey Steve Johnson
Lyla Katrien Jolly
Claire Hazel Kansy
Addison Faith Keen
Stephen Ryan Krasznay
Madison Taylor Lee
Trison Li
Crosby Riley McGlothlin
Brianna Molina
Tristan Yuto Moore
Abigail Rose Morgan
Kaitlynn Thi Mozzo
Misa Yen Phan
Matthew John Reardon
Jacinda Alyssa Ross
Aarav Ronak Sharma
Rishi Amish Sheth
Siulina Marie Shick
Justin Chanyong Shim
Morgan Tien Slade
Charles Joseph Smith
Owen Timothy Smith
Hudson Phillip Stalker
Kendall Blair Wathen
Zoey Elizabeth Renee Woody
Seventh grade
Honor roll
Morgan Adams
Adedamola Stephen Agboola
Karali Alexys Alsobrook
Angelina Arnett
Sean-Claude Igochukwu Aso-Scott
Dane Reagan Bassett
Eric Lorenza Berger III
Shakyra Mari Berry
Marissa Jolie Bolden
Isaac Uriel Bond
Jacob Owen Bontrager
Sydney Frances Boyd
Ava Mackenzie Brings
J'Khiya Ly'Nae Brooks
John Thornton Burke
Thomas Isaiah Bush
Reed Edison Carey
Sarah Jessica Clemente
Ava Elizabeth Cotroneo
Nathan Timothy Cox
Michael Wayne Cullison Jr.
Alexis Cecile Damon
Zachary Taylor Davis
Owen Larkin Delwiche
Keaton Isiah Dillon
Liam Thomas Dowd
Austin Marshall Estocsin
Trinity Marie Ferko
Daniel Javier Godinez
Nathan Alexander Gonzalez
Amon Yahshua Hairston-Morgan
Jaiden Denise Harris
Nicholas Scott Hevner
Mia Rose Hinson
Emma Leigh-Ann Hood
Chardae Emani Horn
Lindsay Erin Hunter
Jessica Marie Hyatt
Jeremy Peyton Hyde
Mia Kitao Iskey
Brenden Kole Jackson
Britney Kaelynn Jimney
Alyssa Sundari Kanipe
Alexander Cole Knott
Isaiah Barret Kuginskie
Josiah Anthony Legette
Velencia Marie Logan
Vencent Wendell Logan Jr.
Dominic Amari Lovett
Dontae Amarion Lovett
Tristan Kira Maday
William Paul Martin
Mathieu Anderson Mboulou
Abigail Nicole McClintock
Haley Nicole McKay
Brian Xavier McMahon
Maria Christina Mercier
Kaylen Deann Miles
Fabian Monsivais Jr.
Jaquelin Monsivais
Veronica Leigh Morales
Xavier Morales Lombert
Camille LeAnn Nelson
Emma Katherine Nicole Peterson
Jordan Elizabeth Platt
Za'ire Jaidyn Price
Lukas Patrick Quinn
Claire Raelynn Radford
Alfred Ramos-Santos
Caroline Frances Reynolds
Lily Cecelia Ridgell
Braeden Fletcher Riley
Alexander Lloyd Rooney
Celeane Jazmine Sanchez
Bredni Marie Sanchez Aviles
Zoe Leigh Santos
Nathaniel Warren Shaklee
Troy Edward Smith Jr.
Austin Patrick Snow
Abigail Faith Solomon
David Edward Sondag
Tessa Cherie Sorey
Jasmine Catherine-Emily Spence
Lillian Rose States
Eryn Renee Tennyson
Jack Carroll Thompson
Nahiim Quadir Thompson
Sydney Maliyah Thompson
Kaitlyn Ashley Vollmer
Jacob Thomas Waddell
Michayla Onaija Waddell
Landon Chase Windell
Phillip Juelz Woodland
Makhia Ashae Young
Highest honors
Arden Scott Basso
Madeline Mei Chen
Caroline Marie Coleman
Alexandra Marie Dickens
Sophia Morgan Drake
Lucas Henry Dunbar
Jonathan Marcus Epperson Jr.
Rachel Elizabeth Fisher
Olivia Lin Galletti
Emilie Patricia Garrabrant
Joseph Scott Grossman
Braden Karl Gutekunst
Kiyozumi Braxton Hersey
Katelyn Nozomi Johnston
Lilian Demi McDowell
Jakeem Shawn Morris
Mary Kathryn Nepini
Adam Kristofer Nilsson
Yash Manoj Panwala
Mi Yen Phan
Lucas Weaver Price
Ryan Patrick Rabbitt
Jillian Rose Rivera
Azariah Christina-Renee Rivers
Nevaeh Naomi Salgado
Alexandra Christine Singleton
Claire Elizabeth Sullivan
Sadie Renee Swift
Eliza Ann Szymendera
Semira Katherine Thompson
Evan Michael Walsh
Victoria Lee Wyman
Eighth grade
Honor roll
Xavier Neville Albo
Saceryn Daniela Alvarez Perez
Grace Mahoney Anderson
Alison Bailey Anhalt
Melissa Lynn Applebaugh
Alana Marie Ball
Leontrez De'Myron Joseph Barnes
William Lamont Barnes Jr.
Taylor Meredith Basso
Trevor Matthew Bean
Jomarion Phillip Birdine
Kyleena Janelle Bonner
Noah Anfernee Boone
Taylor QuaMay Bowers
Christina Leilani Britton
Adriana Janea Brothers
Alexander Christian Brown
Madison Marie Brown
Jaiden Malik Bryant
A'Naija Imani Bush
Shaddrack Dieter Bynes Jr.
Emma Rose Bochenek Calleja
Samuel Edward Canady
Haley Sue Carroll
Ja'veion Melachi Carroll
Ryhane Michael Cayanan
Jonah Albert Chaillou
Jennifer Chavez- Izaguirre
Katelyn Marie Chisholm
Monique La'Faye Chisholm
Josiah Vladimir Clark
James Andrew Clemente
Joanna Naomi Clemente
Dominic Orion Connelly
Roger Lee Corder Jr.
Sydney Rana Crownover
Camryn Teresa Davis
Kylee Ashlyn Denney
Alonzo Khail Dent
Jack Henry DeVito
Javari Dallas Dove
Ciearra Lynne Drury
Avant Ny-heim Dyson
Keyanna Lashay Dyson
Julian Robert Feldman
John Cormac Fitzgerald
Christian Ryan Fleming
Cormac Daley Flynn
Aniya Janae Gaines
Elmer Mauricio Garcia Coronado
Kendall Rae Gentore
Milguel Gomez
Jamiyah Arieanna Gross
Dominique Angelina Guenther
Cameron Taylor Gullick
Wendy Guzman Lopez
Alesis R Hartmann
Madelyn Elizabeth Henderson
Marcus Jordan Henderson
Emily Dyan Hernandez Zurita
Azendi Holmes
Queenie Valencia Ingal
Dominique Andrea Johnson
Makaylah Amari Johnson
Sydney Dione Johnson
Cade Anthony Keen
Hailey Jordyn Kirkey
Rodney Lee Lewis
Ahjanae Mahogany Logan
Angelina Lauren Lyons
Cierra Jane Mackall
Angelina Monsivais
Scarlett Monsivais Herrera
Meagan Savilla Moore
Stephanie Gisselle Moran
Jamari Trevon Morgan
Hyacimine Eyram N'Mena
Michael Charles Nadzadi
Johana Marisol Navarro
Moira A'ine Park
Matthew David Parsons
Noah Michael Phillips
Mya Renae Pope
Jason Leonard Raley
Anna Grace Redman
Mark Philip Reineke
Megan Ann Reppel
Kaylynn Elizabeth Riley
Izzabelle Christina Roberts
Kayla Simone' Rorie
Caitlyn Marie Russell
Jeriko Draven San Roman
Marilyn Selene Sanchez
Abigail Jean Sapp
Deven Avinash Seenath
Edwin Solis Jr.
Jayden Nathaniel Steventon
Amelia Denise Stone
Jaelyn Adrianna Strand
Laila Ayana Suggs
Kira Nicole Thomas
Teonne Jaquis Thomas
Luke David Canlas Thompson
Alejandro Joshua Geverola Toting
Nicholas Chapman Uglow
Indiago Rose-Ann Virgil
Alexandra Elizabeth Wanack
Addison Rose Willey
Quantaia Davonnia Wooten
Achya Zobayer
Highest honors
Saniya Sanjay Apte
Braeden Zamir Barry
Starr Angel Blue
Wes Logan Boyers
Carter Annmarie Brotherton
Ryan Naki'e Brown
Jesse Daniel Burks
Avionna Nashae Butler
Jaylin David Dewayne Campbell
Lydia Mae Cheatham
Ivan James Chiu
Owen Samuel Corpus
Jasmine Burley Craft
Alexander Joseph Dennis
Timothy Ryan Fultz
Joni Monet Gordon
Tyrell Dashawn Harris
Peter William Imhof
Katrina Kitao Iskey
Christine Mae Kan
Matthew Robert Krawczyk
Eli Martin Leopold
Kodi Michaela Long
Jocelyn Imani Lyons
Lindsey Abalos Magpuri
Sydni Renee Mebane
Benjamin Samuel Messer
Justin Louis Morgan
Samantha Diva Morrison
Leslie Hannah Pope
Reagan Hope Pyles
Sophia Rhea Ringling
Adriana Beatriz Rojas
Aubrey Michael Sievers
Isaiah Dayshaun Wade
Ashby Nicole Watts