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Spring Ridge Middle School third-quarter honor roll

Sixth grade

Honor roll

Jason Edward Alvey

Everett Rayner Anderson

Wyatt Allen Andrews

Parker James Ashby

Bradey Nathaniel Barr

Kenyon Deion Berry

Ayden Joseph Bierly

Cayden Anthony Biscarner

Chloe Reese Boseman

Cole Joyner Bowser

E'niayah Melayshia Britton

J'brea Lashay Brown

Naomi Catherine Brown

Dominique Anne Byrne

John Landon Carmonne

Kodi Shyanne Casteel

Da'von Terell Chase

Tiara LaKisha Chase

Erik Wayne Chen

Jesse Oleg Clark

Kiara Rayelle Clark

Ian Alexander Clopper

Carlos Ivan Concepcion Morales

Destiny Jean Creath

Jason Christopher Crum

Kiley Elizabeth Dagey

Richard Damion Daley

Mariah Kaley Davis

Shyann Alivia Delozier

Kara Danielle Marie Denaro

Arianna A'shea Dent

Nibian Anayeli Diaz Madrid

Elijah Alfred Dufour

Keiry Michell Escobar Romero

Leilani Elise Estrada

Kaylee Marie Evick

Emma Grace Farran

Alexander Landon Faulkner

David Michael Faxon Jr.

Nathaniel Bongay Flerlage

Laila Arabelle Frazier

Kaylee Marie Gentore

Eden Lee Gill

Lillie Agnes Genevieve Gyorkas

Philip Justin Hammond

Sarah Jane Harmon

Juliette Isemay Harris

La-Niya Sharday Hayden

Corben Shenandoah Henderson

Aiden Lane Henry

Chancellor Michael Hill

Amani Christina Hines

Leilani Ozure Holmes

Shirley Barbara Hoot

Eli Jacob Jiang

Jason Davon Johnson

Karsyn Ann Jones

David Arthur Jordan III

Zane Benjamin Kenney

Alexander Daniel Kessel

Zahara Jane Lorenson

Landon Richard Loy

Matthew Thomas Purisimo Stearns Lucas

Chelsee Nicole Madden

Malachi Davon Maddox

Madison Grace Mankowski

Sean Devraj Maragh

Abigail Lynn Mason

Nyssa Arianna Mayer

Austin James McCarthy

Dylan Scott McClanahan

Jonathan Enrique Medrano

Dayana Yamileth Navarro-Diaz

Jahlayah Nazaire

Vincent Cao Nguyen

Olanna Ruby Onyeukwu

Ohm Kumar Patel

Logan Michael Pavis

Daniel Alexander Payne

Eric Scott Penn

Natalya Louise Pope

Micah Anthony Rios

Jayden Joseph Roberts

Jennifer Caroline Salazar-Martinez

Marvin Anthony Salgado

Jaheem William Sanders

Khalil Malik Sawyer

David Owen Schoeny

Kaitlin Ann Scott

Liam McGregor Shilling

Harmony Kimora Smith

Owen Thomas Smith

Zoranna Rena Smith

Danielle Asia Speight

Keirrah Lynn Sweigart

Francisco Torres-Morales

William Andrew Turner

Taylor Ashton Vail

Carmindy Hope Weber

Eryn Rose Willey

Jason Moran Williams

Uriah Landon Wood

Aaliyah Marie Zalovick

Highest honors

Evan Parker Adams

Kassidy Louise Adams

Avery Loraine Anderson

Landen Mikaele Anderson

Reyna Sangkavasi Anderson

Skilei Ella Andes-Belcher

Aiden Rockne Blakey

Alaina Kaitlyn Burks

Ruby Helen Chaillou

Alexandra Marie Clark

Caroline Ana Cotroneo

Kayley Ann Dalrymple

Angelie Maria DeRamos

Jacob Benjamin Douglas

Brandon Huy Duong

Abigail Claire Elburn

Gregory Escobar III

Abril Gabriela Esparza

Grace Jean Fitzgerald

Madison Brooke Freytag

Keegan Joshua Griffith

Riley Elizabeth Haggerty

Emily Heng

Chelsea Victoria Holmes

Angela Hou

Lindsey Marlene Jahn

Casey Steve Johnson

Lyla Katrien Jolly

Claire Hazel Kansy

Addison Faith Keen

Stephen Ryan Krasznay

Madison Taylor Lee

Trison Li

Crosby Riley McGlothlin

Brianna Molina

Tristan Yuto Moore

Abigail Rose Morgan

Kaitlynn Thi Mozzo

Misa Yen Phan

Matthew John Reardon

Jacinda Alyssa Ross

Aarav Ronak Sharma

Rishi Amish Sheth

Siulina Marie Shick

Justin Chanyong Shim

Morgan Tien Slade

Charles Joseph Smith

Owen Timothy Smith

Hudson Phillip Stalker

Kendall Blair Wathen

Zoey Elizabeth Renee Woody

Seventh grade

Honor roll

Morgan Adams

Adedamola Stephen Agboola

Karali Alexys Alsobrook

Angelina Arnett

Sean-Claude Igochukwu Aso-Scott

Dane Reagan Bassett

Eric Lorenza Berger III

Shakyra Mari Berry

Marissa Jolie Bolden

Isaac Uriel Bond

Jacob Owen Bontrager

Sydney Frances Boyd

Ava Mackenzie Brings

J'Khiya Ly'Nae Brooks

John Thornton Burke

Thomas Isaiah Bush

Reed Edison Carey

Sarah Jessica Clemente

Ava Elizabeth Cotroneo

Nathan Timothy Cox

Michael Wayne Cullison Jr.

Alexis Cecile Damon

Zachary Taylor Davis

Owen Larkin Delwiche

Keaton Isiah Dillon

Liam Thomas Dowd

Austin Marshall Estocsin

Trinity Marie Ferko

Daniel Javier Godinez

Nathan Alexander Gonzalez

Amon Yahshua Hairston-Morgan

Jaiden Denise Harris

Nicholas Scott Hevner

Mia Rose Hinson

Emma Leigh-Ann Hood

Chardae Emani Horn

Lindsay Erin Hunter

Jessica Marie Hyatt

Jeremy Peyton Hyde

Mia Kitao Iskey

Brenden Kole Jackson

Britney Kaelynn Jimney

Alyssa Sundari Kanipe

Alexander Cole Knott

Isaiah Barret Kuginskie

Josiah Anthony Legette

Velencia Marie Logan

Vencent Wendell Logan Jr.

Dominic Amari Lovett

Dontae Amarion Lovett

Tristan Kira Maday

William Paul Martin

Mathieu Anderson Mboulou

Abigail Nicole McClintock

Haley Nicole McKay

Brian Xavier McMahon

Maria Christina Mercier

Kaylen Deann Miles

Fabian Monsivais Jr.

Jaquelin Monsivais

Veronica Leigh Morales

Xavier Morales Lombert

Camille LeAnn Nelson

Emma Katherine Nicole Peterson

Jordan Elizabeth Platt

Za'ire Jaidyn Price

Lukas Patrick Quinn

Claire Raelynn Radford

Alfred Ramos-Santos

Caroline Frances Reynolds

Lily Cecelia Ridgell

Braeden Fletcher Riley

Alexander Lloyd Rooney

Celeane Jazmine Sanchez

Bredni Marie Sanchez Aviles

Zoe Leigh Santos

Nathaniel Warren Shaklee

Troy Edward Smith Jr.

Austin Patrick Snow

Abigail Faith Solomon

David Edward Sondag

Tessa Cherie Sorey

Jasmine Catherine-Emily Spence

Lillian Rose States

Eryn Renee Tennyson

Jack Carroll Thompson

Nahiim Quadir Thompson

Sydney Maliyah Thompson

Kaitlyn Ashley Vollmer

Jacob Thomas Waddell

Michayla Onaija Waddell

Landon Chase Windell

Phillip Juelz Woodland

Makhia Ashae Young

Highest honors

Arden Scott Basso

Madeline Mei Chen

Caroline Marie Coleman

Alexandra Marie Dickens

Sophia Morgan Drake

Lucas Henry Dunbar

Jonathan Marcus Epperson Jr.

Rachel Elizabeth Fisher

Olivia Lin Galletti

Emilie Patricia Garrabrant

Joseph Scott Grossman

Braden Karl Gutekunst

Kiyozumi Braxton Hersey

Katelyn Nozomi Johnston

Lilian Demi McDowell

Jakeem Shawn Morris

Mary Kathryn Nepini

Adam Kristofer Nilsson

Yash Manoj Panwala

Mi Yen Phan

Lucas Weaver Price

Ryan Patrick Rabbitt

Jillian Rose Rivera

Azariah Christina-Renee Rivers

Nevaeh Naomi Salgado

Alexandra Christine Singleton

Claire Elizabeth Sullivan

Sadie Renee Swift

Eliza Ann Szymendera

Semira Katherine Thompson

Evan Michael Walsh

Victoria Lee Wyman

Eighth grade

Honor roll

Xavier Neville Albo

Saceryn Daniela Alvarez Perez

Grace Mahoney Anderson

Alison Bailey Anhalt

Melissa Lynn Applebaugh

Alana Marie Ball

Leontrez De'Myron Joseph Barnes

William Lamont Barnes Jr.

Taylor Meredith Basso

Trevor Matthew Bean

Jomarion Phillip Birdine

Kyleena Janelle Bonner

Noah Anfernee Boone

Taylor QuaMay Bowers

Christina Leilani Britton

Adriana Janea Brothers

Alexander Christian Brown

Madison Marie Brown

Jaiden Malik Bryant

A'Naija Imani Bush

Shaddrack Dieter Bynes Jr.

Emma Rose Bochenek Calleja

Samuel Edward Canady

Haley Sue Carroll

Ja'veion Melachi Carroll

Ryhane Michael Cayanan

Jonah Albert Chaillou

Jennifer Chavez- Izaguirre

Katelyn Marie Chisholm

Monique La'Faye Chisholm

Josiah Vladimir Clark

James Andrew Clemente

Joanna Naomi Clemente

Dominic Orion Connelly

Roger Lee Corder Jr.

Sydney Rana Crownover

Camryn Teresa Davis

Kylee Ashlyn Denney

Alonzo Khail Dent

Jack Henry DeVito

Javari Dallas Dove

Ciearra Lynne Drury

Avant Ny-heim Dyson

Keyanna Lashay Dyson

Julian Robert Feldman

John Cormac Fitzgerald

Christian Ryan Fleming

Cormac Daley Flynn

Aniya Janae Gaines

Elmer Mauricio Garcia Coronado

Kendall Rae Gentore

Milguel Gomez

Jamiyah Arieanna Gross

Dominique Angelina Guenther

Cameron Taylor Gullick

Wendy Guzman Lopez

Alesis R Hartmann

Madelyn Elizabeth Henderson

Marcus Jordan Henderson

Emily Dyan Hernandez Zurita

Azendi Holmes

Queenie Valencia Ingal

Dominique Andrea Johnson

Makaylah Amari Johnson

Sydney Dione Johnson

Cade Anthony Keen

Hailey Jordyn Kirkey

Rodney Lee Lewis

Ahjanae Mahogany Logan

Angelina Lauren Lyons

Cierra Jane Mackall

Angelina Monsivais

Scarlett Monsivais Herrera

Meagan Savilla Moore

Stephanie Gisselle Moran

Jamari Trevon Morgan

Hyacimine Eyram N'Mena

Michael Charles Nadzadi

Johana Marisol Navarro

Moira A'ine Park

Matthew David Parsons

Noah Michael Phillips

Mya Renae Pope

Jason Leonard Raley

Anna Grace Redman

Mark Philip Reineke

Megan Ann Reppel

Kaylynn Elizabeth Riley

Izzabelle Christina Roberts

Kayla Simone' Rorie

Caitlyn Marie Russell

Jeriko Draven San Roman

Marilyn Selene Sanchez

Abigail Jean Sapp

Deven Avinash Seenath

Edwin Solis Jr.

Jayden Nathaniel Steventon

Amelia Denise Stone

Jaelyn Adrianna Strand

Laila Ayana Suggs

Kira Nicole Thomas

Teonne Jaquis Thomas

Luke David Canlas Thompson

Alejandro Joshua Geverola Toting

Nicholas Chapman Uglow

Indiago Rose-Ann Virgil

Alexandra Elizabeth Wanack

Addison Rose Willey

Quantaia Davonnia Wooten

Achya Zobayer

Highest honors

Saniya Sanjay Apte

Braeden Zamir Barry

Starr Angel Blue

Wes Logan Boyers

Carter Annmarie Brotherton

Ryan Naki'e Brown

Jesse Daniel Burks

Avionna Nashae Butler

Jaylin David Dewayne Campbell

Lydia Mae Cheatham

Ivan James Chiu

Owen Samuel Corpus

Jasmine Burley Craft

Alexander Joseph Dennis

Timothy Ryan Fultz

Joni Monet Gordon

Tyrell Dashawn Harris

Peter William Imhof

Katrina Kitao Iskey

Christine Mae Kan

Matthew Robert Krawczyk

Eli Martin Leopold

Kodi Michaela Long

Jocelyn Imani Lyons

Lindsey Abalos Magpuri

Sydni Renee Mebane

Benjamin Samuel Messer

Justin Louis Morgan

Samantha Diva Morrison

Leslie Hannah Pope

Reagan Hope Pyles

Sophia Rhea Ringling

Adriana Beatriz Rojas

Aubrey Michael Sievers

Isaiah Dayshaun Wade

Ashby Nicole Watts

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