Ninth grade
Principal’s list
Colton Attick
Blake Bagley
Kendan Benson
Sarah Bowman
Mason Buckler
Alexandra Cheesebrew
Nyla Clark
Jonathan Dameron
Destiny Deshields
Wilfred Ehrmantraut
Virginia Fisher
Matthew Floehr
Naomi Garcia
Savannah Garren
Lucia Geary
Ashley Goldstein
Russell Haggerty
Daryus Henderson
Madeleine Hicks
Catherine Howard
Quentin Jones
Matthew Klein
Henry Krissoff
Megan Luther
Lauren McNair
Lillian Merritt
Anna O’Neill
Daniel Papas
Rachel Pawlowitz
Francis Perham
Cameron Quick
Nathan Raley
Jayda Reese
Daniel Savoy
Victoria Schneider
Taylor Schwenk
Nathan Shepherd
Cooper Smith
Moira Teague
Gavin Terry
Daniel Torreyson
Lauren Weber
Camille Williams
Chase Wilson
President’s list
Yaw Amponsah-Poku
Emma Ashley
Paul Baden
Terrence Bartlebaugh
Emma Boelke
Douglas Bogard Vander Wel
Alyssa Brown
Sarah Bubb
Kathleen Cain
Ashley Cheseldine
Maya Civil
Sydnie Collins
Joseph Cooper
Alexander Coughlon
Brooke Cowan
Jack DeLucco
Ashlynn Dziekiewicz
Sarah Fore
Caitlyn Foster
Sean Foster
Katelyn Freese
Erika Gensley
Chase Grand
Javier Guadalupe
Alexandra Harrer
Delaney Huiskens
Zhion Irinyenikan
Kyle Johnson
Jalyn Kennedy
John Kovich
Megan Krukar
Wenrui Li
Zachary Maldonado
Samantha Mammano
Cassandra Massiglia
Henry Meiser
Colleen Moore
Caitlin Murphy
Naima Ndeh
Bailee Nored
Romeo Norris
Madison O’Quinn
Isabella Owens
Parker Parris
Samantha Pennell
Kylie Perraut
Kamryn Pfeffer
Tyrus Pratley
Leah Quade
Rodney Ramiah
Maria Rank
Katherine Richardson
Grace Rorke
Eve Simmons
Nadia Smith
Olivia Snearly
Andrew Stickney
Charles Sullivan
Gemma Tamburri
Bryleigh Tejchman
Natalie Thomas
Owen Tippett
Trey Trimble
Lauren Van Meter
William Western
Katherine Wise
Sydney Wise
Taylor Wysokinski
Nathalie Yi
10th grade
Principal’s list
Patrick Bumbray
Christopher Carter
Zaire Carter
Brant Dees
Tyler Diggs
Bryce Djossou
Campbell Earhart
Madison Ervin
Logan Ferguson
Jacob Guerre
Cole Harkness
Avery Hill
Abigail Hupp
Avery Johnson
Emir Kendrick
Jeremy Kurutz
Zachary Longmore
Rosalia Marks
Terrence McCauley
Aubrey Murphy
Thomas Orzechowski
Jalen Padmore
Kaylen Perez
Jacob Pinkney
Wisdom Rogers
Austin Russell
Ian Scott
Brandon Sharrow
Kathryn Sohl
Jett Sprague
Michael Swann
Nicholas Tallant
Carrington Taylor
Londyn Thomas
Arianna VanFosson
Sarah Vavrus
Yujie Wen
Caeden Wirth
Kristina Carmella Zarate
Jacob Zyla
President’s list
Jacob Allen
Veronica Almanza-Sarceno
Taylor Alvey
Therese Annulis
Lauren Aukard
Marie Balfour
Julian Vicente Ballard
Logan Barnes
Jamie Elizabeth Bernardo
Cora Bessette
Emily Blackburn
Garrett Brodfuehrer
Nyla Brown
Thomas Burgess
Anderson Burke
Jordan Campbell
Kendrick Josel Carlos
Elise Cecil
John Collins
Abigail Cosgrove
Amber Dewar
Emily Dixon
Kennedy Dobson
Evan Eldridge
India Farrington
Nina Ferrero
Kendall Flerlage
Shelby Floehr
Catherine Furtado
Skyler Gabriel
Mary Gahagan
Ezekiel Gayle
Claire Geary
Kaitlin Goudreau
Jack Harper
Isabella Hill
Timothy Holt
Thomas Howard
Gina Jaffurs
Ahyeon Jang
Alyssa Johnson
Noah Jordan
Ty Jubeck
Madison Jury
Catherine-Marie Kinslow
Jefferson Kosich
Kaitlyn Lamb
Madilyn Leahy
Karley Lusby
Lena Martinez
Mackenzie Mayo
Mason McCauley
Callie McDonough
Erin McRoy
Kerra Miller
Marcus Moher
Mitchell Moher
Alexandra Mullery
Stephen Nelson
Nicole Osborne
Ansley Owens
Aronn-Riely Palaroan
Daniel Papp
Christian Pesante
Presley Pickeral
Gabrielle Pierpont
Matthew Pilkerton
Taylor Quade
William Richards
Jenna Ring
Scottie Sage
Jordan Scarbrough
Madeleine Scott
Sofia Sherman
Jillian Silverstone
Amelia Stencel
Alyssa Taylor-Axtell
Carley Tepel
Destiny Towns
Seth Tyson
Haley Walker
Laci Whiston
Delayne Wood
Isabelle Wood
11th grade
Principal’s list
Christopher Albo
Cristian Aviles
Andrew Beckman
Connor Bell
Julia Belvin
Jasmine Bohnhoff
Alecia Bonefont
Blake Brinsfield
Laci Cardova
Hannah Collier
Layla Cozart-Amos
Lindsay Daczkowski
Alexander Deese
Patrick Devine
Reece Dickie
Gavin Dobson
Peyton Dziekiewicz
Dajah Farmer
Taylor-Rene’ Flemmings
Elissa Freeman
Naomi Fuller
Aliya Gimatdinova
Erin Hall
Michael Hayden
Dwuane Holland
Julia Hood
Jaeden Hosea
Derrick Jacobs
Carsyn Jones
Chalon Miles
Brin Moore
Trevor Nored
Tomilola Oladipo
Daniel Ollom
Tyler Richards
Rebecca Schindler
Sage Scott
Daymone Simmons
Dayvone Simmons
Jailah Simpson
Jack Smith
Rebecca Smith
Reagan Sutton
Molly Thompson
Emily Trossbach
Cameron Viator
Charles Woolridge
Hojung Yu
President’s list
Michael Anderson
Thomas Annulis
Rebecca Arnold
Julia Baddour
Gavin Barford
Gregory Belvin
Colleen Bergmann
Allison Boothe
Brent Bradford
Sandra Bradley
Ariana Bubb
Matthew Caldwell
Jasmine Marie Caniban
Sydney Chamberlain
William Coughlon
Darrell Davis
Adanya Day
Sophia Dean
Crescila Eva Deleon
James Devine
Fei Du
Kylie Flerlage
Lila Flores
Nikia Friday
Emily Gardiner
Luke Getson
Kayla Gormley
Meagan Green
Molly Guy
John Hardman
Matthew Harrer
Jesse Harris
Mykayla Hayden
Emilie Hickey
Jared Hutson
Ann Irvin
Aaron Jasper
Shauna Kearney
Hoerim Kim
Katelyn Kovach
Karmen Krechman
Malaika Lewis
Ertan Li
Kuidong Li
Emily Litten
Yu Liu
Jane Mattingly
Michael Mattingly
Caili McCarthy
Lailah Merai
Blake Meyer
Ashley Mudd
Joshua Nguyen
Jisu Noh
Daniel Nwadike
Brooklyn Paton
Anthony Pensenstadler
Maelia Perham
Drew Pettis
Hannah Phillips
Ava Pierpont
Trinity Plemons
Leah Prince
Raquel Rawlins
Jaida Rhea
Darlene Salvador
Peter Schumacher
Maria Schwartz
Raychel Shields
Abigail Simmons
Megan Skane
Daphne Spencer
Matthew Sterbenz
Ethan Strain
Robyn Strauss
Caroline Tedford
Tyler Tran
Clara Watkins
12th grade
Principal’s list
Dennis Atlas
George Benedict
Briana Bowen
Jessica Bowman
Christopher Callaghan
Liam DeLong
Madelyn DeSoto
Tyler Dooley
Roy Fenwick IV
Drew Figueiras
Tyla Frazier
Jenna Gibson
Raevyn Harris
Mikayla Hefferon
Garrett Hickie
Erin Jackson
Courtney Keller
Brady Kinslow
Chase Larson
Austin Luther V
Emily Massiglia
Kirk Mitchell
Mallory Moore
Amy Olea
Cody Orwig
Jenna Owens
Jared Riley
Diante Somerville
Nathan Swann
Allison Thompson
Corionna Thompson
Aaliyah Usher
Aiden Weber
Dominic Whittles
President’s list
Sean Alderson
Vir’Leah Aldridge
Christian Alianti
Marisa Allen
Trent Aughinbaugh
Camille Austin
Joseph Baden
Selena Balanta
Isabella Beck
Danielle Bouchard
Katrina Brillantes
Kaitlyn Brouillette
Dylan Brown
Janie Bryner
Lilly Bull
Patricia Cain
Melody Coombs
Caroline Daley
Madison DeVane
Timothy Dixon
Jilliann Downey
Taylor Ebodaghe
Nicholas Fernbaugh
Brian Ferrero
Morgan Floehr
Riley Foster
Hope Garland
Edward Getson
Nicolette Glut
Jackson Grahame
Lawrence Guy
Jaida Hendricks
Mia Holland
Olivia Holson
Bianca Ingelido
Rodney Jefferson
Branden Johns
Olivia Johnson
Blake Jury
Kayla Kern
Jamie Kost
Sloan Koviak
Marco Nicolas Magpantay
Michael Mazuc
Makayla McClary
Shane McKenzie
Ahryel McManhan
Dillon Miller
Claire Neace
Sydney Neal
Kathryn Newbold
Joseph Newton
Katherine O’Shields
Alicia Ojeda
Rachael Owens
Matthew Padgett
Laura Papp
Payton Parris
Rezny Pilkerton
Demetrius Poole
Jacob Quasney
Nicholas Ransom
Ethan Redding
Emma Redmond
Jason Reighard
Logan Reilly
Jacob Richardson
Alexis Ridgell
John Roberts
Kaela Robinson
Jahvin Rodney
Christina Rojas
Bryson Russell
Alyssa Salud-Benipayo
Madison Schadegg
Mia Schaefer
Mary Schreyer
Christine Shatrowsky
Taytum Shipman
Ava Sprague
Amanda Stone
Margaret Sullivan
Rhiannon Tamburri
Dominic Taylor-Axtell
Grace Tennyson
Elizabeth Trossbach
Luca Vasile
Taylor Vaughn
Genevieve Vavrus
Tyler Watson
Colyn Webster
Lauren Weeks
Anna Weirich
Kathryn White
Danielle Wilkerson
Gavin Willis
Alexis Wilson
Samantha Young