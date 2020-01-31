Ninth grade

Principal’s list

Colton Attick

Blake Bagley

Kendan Benson

Sarah Bowman

Mason Buckler

Alexandra Cheesebrew

Nyla Clark

Jonathan Dameron

Destiny Deshields

Wilfred Ehrmantraut

Virginia Fisher

Matthew Floehr

Naomi Garcia

Savannah Garren

Lucia Geary

Ashley Goldstein

Russell Haggerty

Daryus Henderson

Madeleine Hicks

Catherine Howard

Quentin Jones

Matthew Klein

Henry Krissoff

Megan Luther

Lauren McNair

Lillian Merritt

Anna O’Neill

Daniel Papas

Rachel Pawlowitz

Francis Perham

Cameron Quick

Nathan Raley

Jayda Reese

Daniel Savoy

Victoria Schneider

Taylor Schwenk

Nathan Shepherd

Cooper Smith

Moira Teague

Gavin Terry

Daniel Torreyson

Lauren Weber

Camille Williams

Chase Wilson

President’s list

Yaw Amponsah-Poku

Emma Ashley

Paul Baden

Terrence Bartlebaugh

Emma Boelke

Douglas Bogard Vander Wel

Alyssa Brown

Sarah Bubb

Kathleen Cain

Ashley Cheseldine

Maya Civil

Sydnie Collins

Joseph Cooper

Alexander Coughlon

Brooke Cowan

Jack DeLucco

Ashlynn Dziekiewicz

Sarah Fore

Caitlyn Foster

Sean Foster

Katelyn Freese

Erika Gensley

Chase Grand

Javier Guadalupe

Alexandra Harrer

Delaney Huiskens

Zhion Irinyenikan

Kyle Johnson

Jalyn Kennedy

John Kovich

Megan Krukar

Wenrui Li

Zachary Maldonado

Samantha Mammano

Cassandra Massiglia

Henry Meiser

Colleen Moore

Caitlin Murphy

Naima Ndeh

Bailee Nored

Romeo Norris

Madison O’Quinn

Isabella Owens

Parker Parris

Samantha Pennell

Kylie Perraut

Kamryn Pfeffer

Tyrus Pratley

Leah Quade

Rodney Ramiah

Maria Rank

Katherine Richardson

Grace Rorke

Eve Simmons

Nadia Smith

Olivia Snearly

Andrew Stickney

Charles Sullivan

Gemma Tamburri

Bryleigh Tejchman

Natalie Thomas

Owen Tippett

Trey Trimble

Lauren Van Meter

William Western

Katherine Wise

Sydney Wise

Taylor Wysokinski

Nathalie Yi

10th grade

Principal’s list

Patrick Bumbray

Christopher Carter

Zaire Carter

Brant Dees

Tyler Diggs

Bryce Djossou

Campbell Earhart

Madison Ervin

Logan Ferguson

Jacob Guerre

Cole Harkness

Avery Hill

Abigail Hupp

Avery Johnson

Emir Kendrick

Jeremy Kurutz

Zachary Longmore

Rosalia Marks

Terrence McCauley

Aubrey Murphy

Thomas Orzechowski

Jalen Padmore

Kaylen Perez

Jacob Pinkney

Wisdom Rogers

Austin Russell

Ian Scott

Brandon Sharrow

Kathryn Sohl

Jett Sprague

Michael Swann

Nicholas Tallant

Carrington Taylor

Londyn Thomas

Arianna VanFosson

Sarah Vavrus

Yujie Wen

Caeden Wirth

Kristina Carmella Zarate

Jacob Zyla

President’s list

Jacob Allen

Veronica Almanza-Sarceno

Taylor Alvey

Therese Annulis

Lauren Aukard

Marie Balfour

Julian Vicente Ballard

Logan Barnes

Jamie Elizabeth Bernardo

Cora Bessette

Emily Blackburn

Garrett Brodfuehrer

Nyla Brown

Thomas Burgess

Anderson Burke

Jordan Campbell

Kendrick Josel Carlos

Elise Cecil

John Collins

Abigail Cosgrove

Amber Dewar

Emily Dixon

Kennedy Dobson

Evan Eldridge

India Farrington

Nina Ferrero

Kendall Flerlage

Shelby Floehr

Catherine Furtado

Skyler Gabriel

Mary Gahagan

Ezekiel Gayle

Claire Geary

Kaitlin Goudreau

Jack Harper

Isabella Hill

Timothy Holt

Thomas Howard

Gina Jaffurs

Ahyeon Jang

Alyssa Johnson

Noah Jordan

Ty Jubeck

Madison Jury

Catherine-Marie Kinslow

Jefferson Kosich

Kaitlyn Lamb

Madilyn Leahy

Karley Lusby

Lena Martinez

Mackenzie Mayo

Mason McCauley

Callie McDonough

Erin McRoy

Kerra Miller

Marcus Moher

Mitchell Moher

Alexandra Mullery

Stephen Nelson

Nicole Osborne

Ansley Owens

Aronn-Riely Palaroan

Daniel Papp

Christian Pesante

Presley Pickeral

Gabrielle Pierpont

Matthew Pilkerton

Taylor Quade

William Richards

Jenna Ring

Scottie Sage

Jordan Scarbrough

Madeleine Scott

Sofia Sherman

Jillian Silverstone

Amelia Stencel

Alyssa Taylor-Axtell

Carley Tepel

Destiny Towns

Seth Tyson

Haley Walker

Laci Whiston

Delayne Wood

Isabelle Wood

11th grade

Principal’s list

Christopher Albo

Cristian Aviles

Andrew Beckman

Connor Bell

Julia Belvin

Jasmine Bohnhoff

Alecia Bonefont

Blake Brinsfield

Laci Cardova

Hannah Collier

Layla Cozart-Amos

Lindsay Daczkowski

Alexander Deese

Patrick Devine

Reece Dickie

Gavin Dobson

Peyton Dziekiewicz

Dajah Farmer

Taylor-Rene’ Flemmings

Elissa Freeman

Naomi Fuller

Aliya Gimatdinova

Erin Hall

Michael Hayden

Dwuane Holland

Julia Hood

Jaeden Hosea

Derrick Jacobs

Carsyn Jones

Chalon Miles

Brin Moore

Trevor Nored

Tomilola Oladipo

Daniel Ollom

Tyler Richards

Rebecca Schindler

Sage Scott

Daymone Simmons

Dayvone Simmons

Jailah Simpson

Jack Smith

Rebecca Smith

Reagan Sutton

Molly Thompson

Emily Trossbach

Cameron Viator

Charles Woolridge

Hojung Yu

President’s list

Michael Anderson

Thomas Annulis

Rebecca Arnold

Julia Baddour

Gavin Barford

Gregory Belvin

Colleen Bergmann

Allison Boothe

Brent Bradford

Sandra Bradley

Ariana Bubb

Matthew Caldwell

Jasmine Marie Caniban

Sydney Chamberlain

William Coughlon

Darrell Davis

Adanya Day

Sophia Dean

Crescila Eva Deleon

James Devine

Fei Du

Kylie Flerlage

Lila Flores

Nikia Friday

Emily Gardiner

Luke Getson

Kayla Gormley

Meagan Green

Molly Guy

John Hardman

Matthew Harrer

Jesse Harris

Mykayla Hayden

Emilie Hickey

Jared Hutson

Ann Irvin

Aaron Jasper

Shauna Kearney

Hoerim Kim

Katelyn Kovach

Karmen Krechman

Malaika Lewis

Ertan Li

Kuidong Li

Emily Litten

Yu Liu

Jane Mattingly

Michael Mattingly

Caili McCarthy

Lailah Merai

Blake Meyer

Ashley Mudd

Joshua Nguyen

Jisu Noh

Daniel Nwadike

Brooklyn Paton

Anthony Pensenstadler

Maelia Perham

Drew Pettis

Hannah Phillips

Ava Pierpont

Trinity Plemons

Leah Prince

Raquel Rawlins

Jaida Rhea

Darlene Salvador

Peter Schumacher

Maria Schwartz

Raychel Shields

Abigail Simmons

Megan Skane

Daphne Spencer

Matthew Sterbenz

Ethan Strain

Robyn Strauss

Caroline Tedford

Tyler Tran

Clara Watkins

12th grade

Principal’s list

Dennis Atlas

George Benedict

Briana Bowen

Jessica Bowman

Christopher Callaghan

Liam DeLong

Madelyn DeSoto

Tyler Dooley

Roy Fenwick IV

Drew Figueiras

Tyla Frazier

Jenna Gibson

Raevyn Harris

Mikayla Hefferon

Garrett Hickie

Erin Jackson

Courtney Keller

Brady Kinslow

Chase Larson

Austin Luther V

Emily Massiglia

Kirk Mitchell

Mallory Moore

Amy Olea

Cody Orwig

Jenna Owens

Jared Riley

Diante Somerville

Nathan Swann

Allison Thompson

Corionna Thompson

Aaliyah Usher

Aiden Weber

Dominic Whittles

President’s list

Sean Alderson

Vir’Leah Aldridge

Christian Alianti

Marisa Allen

Trent Aughinbaugh

Camille Austin

Joseph Baden

Selena Balanta

Isabella Beck

Danielle Bouchard

Katrina Brillantes

Kaitlyn Brouillette

Dylan Brown

Janie Bryner

Lilly Bull

Patricia Cain

Melody Coombs

Caroline Daley

Madison DeVane

Timothy Dixon

Jilliann Downey

Taylor Ebodaghe

Nicholas Fernbaugh

Brian Ferrero

Morgan Floehr

Riley Foster

Hope Garland

Edward Getson

Nicolette Glut

Jackson Grahame

Lawrence Guy

Jaida Hendricks

Mia Holland

Olivia Holson

Bianca Ingelido

Rodney Jefferson

Branden Johns

Olivia Johnson

Blake Jury

Kayla Kern

Jamie Kost

Sloan Koviak

Marco Nicolas Magpantay

Michael Mazuc

Makayla McClary

Shane McKenzie

Ahryel McManhan

Dillon Miller

Claire Neace

Sydney Neal

Kathryn Newbold

Joseph Newton

Katherine O’Shields

Alicia Ojeda

Rachael Owens

Matthew Padgett

Laura Papp

Payton Parris

Rezny Pilkerton

Demetrius Poole

Jacob Quasney

Nicholas Ransom

Ethan Redding

Emma Redmond

Jason Reighard

Logan Reilly

Jacob Richardson

Alexis Ridgell

John Roberts

Kaela Robinson

Jahvin Rodney

Christina Rojas

Bryson Russell

Alyssa Salud-Benipayo

Madison Schadegg

Mia Schaefer

Mary Schreyer

Christine Shatrowsky

Taytum Shipman

Ava Sprague

Amanda Stone

Margaret Sullivan

Rhiannon Tamburri

Dominic Taylor-Axtell

Grace Tennyson

Elizabeth Trossbach

Luca Vasile

Taylor Vaughn

Genevieve Vavrus

Tyler Watson

Colyn Webster

Lauren Weeks

Anna Weirich

Kathryn White

Danielle Wilkerson

Gavin Willis

Alexis Wilson

Samantha Young