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St. Mary's Ryken High School 2020 graduates

Sean Alderson

Vir’Leah Aldridge

Christian Alianti

Marisa Allen

Cade Atherton

Dennis Atlas

Trent Aughinbaugh

Camille Austin

Joseph Baden

Selena Balanta

Jordan Beaton

Isabella Beck

George Benedict

Danielle Bouchard

Briana Bowen

Jessica Bowman

Katrina Brillantes

Kaitlyn Brouillette

Dylan Brown

Janie Bryner

Lilly Bull

Henry Burke

Patricia Cain

Kimberly Caldwell

Christopher Callaghan

Nicholas Colasacco

Melody Coombs

Jessica Cullison

Drew Cunningham

Caroline Daley

Joseph Dameron

Jack Delaney

Liam DeLong

Madelyn DeSoto

Madison DeVane

Timothy Dixon

Cody Donaldson

Tyler Dooley

Jilliann Downey

Paul Dudash

Taylor Ebodaghe

Orianna Eldridge

Roy Fenwick IV

Nicholas Fernbaugh

Brian Ferrero

Drew Figueiras

Morgan Floehr

Riley Foster

Tyla Frazier

Hope Garland

Edward Getson

Jenna Gibson

Christopher Gleghorn

Nicolette Glut

Jackson Grahame

Mark Guadagnoli

Lawrence Guy

Raevyn Harris

Mackenzie Hayden

Mikayla Hefferon

Jaida Hendricks

Garrett Hickie

Mia Holland

Olivia Holson

Bianca Ingelido

Erin Jackson

Rodney Jefferson

Branden Johns

Olivia Johnson

Hannah Jordan

Blake Jury

Courtney Keller

Kayla Kern

Kyle King

Brady Kinslow

Jamie Kost

Sloan Koviak

Chase Larson

Austin Luther V

Marco Nicolas Magpantay

Emily Massiglia

Michael Mazuc

Makayla McClary

Jacob McCourt

Shane McKenzie

Ahryel McManhan

Dillon Miller

Kirk Mitchell

Mallory Moore

Sean Morris

Claire Neace

Sydney Neal

Kathryn Newbold

Joseph Newton

Katherine O’Shields

Alicia Ojeda

Amy Olea

Cody Orwig

Jenna Owens

Rachael Owens

Matthew Padgett

Laura Papp

Payton Parris

Brendan Perry

Rezny Pilkerton

Demetrius Poole

Jacob Quasney

Grace Raddatz

Nicholas Ransom

Ethan Redding

Emma Redmond

Jason Reighard

Logan Reilly

Aleah Rhine

Jacob Richardson

Alexis Ridgell

Jared Riley

John Roberts

Kaela Robinson

Jahvin Rodney

Christina Rojas

Kristin Roots

Bryson Russell

Alyssa Salud-Benipayo

Madison Schadegg

Mia Schaefer

Zachary Schaff

Mary Schreyer

Christine Shatrowsky

Taytum Shipman

Diante Somerville

Ava Sprague

Amanda Stone

Margaret Sullivan

Nathan Swann

Rhiannon Tamburri

Dominic Taylor-Axtell

Grace Tennyson

Allison Thompson

Corionna Thompson

Elizabeth Trossbach

Aaliyah Usher

Luca Vasile

Taylor Vaughn

Genevieve Vavrus

Garrett Watkins

Tyler Watson

Aiden Weber

Colyn Webster

Kyle Webster

Lauren Weeks

Anna Weirich

Kathryn White

Dominic Whittles

Danielle Wilkerson

Gavin Willis

Alexis Wilson

Kasey Winegardner

Gabrielle Wise

Shane Wise

Bradley Worrey

Samantha Young

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