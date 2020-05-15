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St. Mary's Ryken High School third-quarter honor roll

Ninth grade

Principal’s list

Colton Attick

Mason Buckler

Nyla Clark

Ian Coker

Jonathan Dameron

Destiny Deshields

Markus Downs

Virginia Fisher

Matthew Floehr

Naomi Garcia

Alyssa Garland

Lucia Geary

Russell Haggerty

Daryus Henderson

Madeleine Hicks

Catherine Howard

Delaney Huiskens

Quentin Jones

Matthew Klein

Henry Krissoff

Lauren McNair

Ryder Morlong

Anna O’Neill

Daniel Papas

Cameron Quick

Rodney Ramiah

Daniel Savoy

Taylor Schwenk

Nathan Shepherd

Cooper Smith

Lauryn Smitha

Charles Sullivan

Moira Teague

Bryleigh Tejchman

Gavin Terry

Trey Trimble

Lauren Weber

William Western

Camille Williams

Chase Wilson

Madyson Wilson

Haotian Zheng

President’s list

Yaw Amponsah-Poku

Emma Ashley

Paul Baden

Terrence Bartlebaugh

Kendan Benson

Emma Boelke

Douglas Bogard Vander Wel

Sarah Bubb

Kathleen Cain

Ashley Cheseldine

Maya Civil

Sydnie Collins

Joseph Cooper

Alexander Coughlon

Brooke Cowan

Jack DeLucco

Ashlynn Dziekiewicz

Sarah Fore

Caitlyn Foster

Sean Foster

Katelyn Freese

Erika Gensley

Ashley Goldstein

Breanna Gott

Chase Grand

Javier Guadalupe

Alexandra Harrer

Zhion Irinyenikan

Kyle Johnson

Jalyn Kennedy

John Kovich

Megan Krukar

Wenrui Li

Megan Luther

Zachary Maldonado

Samantha Mammano

Cassandra Massiglia

Henry Meiser

Colleen Moore

Caitlin Murphy

Naima Ndeh

Bailee Nored

Romeo Norris

Madison O’Quinn

Isabella Owens

Parker Parris

Samantha Pennell

Francis Perham

Kylie Perraut

Kamryn Pfeffer

Tyrus Pratley

Leah Quade

Nathan Raley

Maria Rank

Katherine Richardson

Grace Rorke

Victoria Schneider

Eve Simmons

Nadia Smith

Olivia Snearly

Jayden Stewart

Andrew Stickney

Gemma Tamburri

Natalie Thomas

Owen Tippett

Lauren Van Meter

Katherine Wise

Sydney Wise

Taylor Wysokinski

Nathalie Yi

10th grade

Principal’s list

Thomas Allen

Lauren Aukard

Garrett Brodfuehrer

Patrick Bumbray

Thomas Burgess

Anderson Burke

Christopher Carter

Brant Dees

Tyler Diggs

Emily Dixon

Kennedy Dobson

Evan Eldridge

Madison Ervin

Mary Gahagan

Ezekiel Gayle

Jacob Guerre

Avery Hill

Milan Jones

Emir Kendrick

Jeremy Kurutz

Madilyn Leahy

Mason McCauley

Nicole Osborne

Jalen Padmore

Christian Pesante

Jacob Pinkney

Wisdom Rogers

Austin Russell

Jordan Scarbrough

Brandon Sharrow

Jett Sprague

Nicholas Tallant

Carrington Taylor

Alyssa Taylor-Axtell

Londyn Thomas

Destiny Towns

Arianna VanFosson

Sarah Vavrus

Haley Walker

Yujie Wen

Laci Whiston

Aaron Williams

Delayne Wood

Isabelle Wood

Jacob Zyla

President’s list

Jacob Allen

Veronica Almanza-Sarceno

Taylor Alvey

Therese Annulis

Marie Balfour

Julian Vicente Ballard

Logan Barnes

Jamie Elizabeth Bernardo

Cora Bessette

Emily Blackburn

Nyla Brown

Jordan Campbell

Kendrick Josel Carlos

Elise Cecil

John Collins

Abigail Cosgrove

Amber Dewar

India Farrington

Logan Ferguson

Nina Ferrero

Kendall Flerlage

Shelby Floehr

Catherine Furtado

Skyler Gabriel

Kaitlin Goudreau

Cole Harkness

Jack Harper

Isabella Hill

Timothy Holt

Thomas Howard

Abigail Hupp

Gina Jaffurs

Ahyeon Jang

Alyssa Johnson

Ty Jubeck

Madison Jury

Catherine-Marie Kinslow

Jefferson Kosich

Kaitlyn Lamb

Zachary Longmore

Karley Lusby

Lena Martinez

Mackenzie Mayo

Callie McDonough

Erin McRoy

Kerra Miller

Marcus Moher

Mitchell Moher

Alexandra Mullery

Aubrey Murphy

Stephen Nelson

Aronn-Riely Palaroan

Daniel Papp

Presley Pickeral

Gabrielle Pierpont

Matthew Pilkerton

Taylor Quade

William Richards

Jenna Ring

Scottie Sage

Madeleine Scott

Sofia Sherman

Jillian Silverstone

Kathryn Sohl

Amelia Stencel

Carley Tepel

Seth Tyson

11th grade

Principal’s list

Cristian Aviles

Connor Bell

Julia Belvin

Brent Bradford

Blake Brinsfield

Rachel Broughton

Laci Cardova

Hannah Collier

Layla Cozart-Amos

Gianna Facchina

Taylor-Rene’ Flemmings

Elissa Freeman

Naomi Fuller

Aliya Gimatdinova

Dwuane Holland

Jaeden Hosea

Ann Irvin

Derrick Jacobs

William Johnson

Vladan Malavrazic

Lailah Merai

Chalon Miles

Brin Moore

Trevor Nored

Tomilola Oladipo

Trinity Plemons

Jaida Rhea

Rebecca Schindler

Sage Scott

Raychel Shields

Dayvone Simmons

Jailah Simpson

Jack Smith

Matthew Sterbenz

Reagan Sutton

Molly Thompson

Cameron Viator

Clara Watkins

Banks Wills

Nicholas Worch

Hojung Yu

President’s list

Michael Anderson

Thomas Annulis

Rebecca Arnold

Julia Baddour

Gavin Barford

Gregory Belvin

Colleen Bergmann

Alecia Bonefont

Allison Boothe

Sandra Bradley

Ariana Bubb

Matthew Caldwell

Jasmine Marie Caniban

Sydney Chamberlain

William Coughlon

Tucker Davila

Darrell Davis

Adanya Day

Sophia Dean

Crescila Eva Deleon

James Devine

Fei Du

Peyton Dziekiewicz

Caitlin Flatley

Kylie Flerlage

Lila Flores

Nikia Friday

Emily Gardiner

Luke Getson

Kayla Gormley

Meagan Green

Molly Guy

John Hardman

Matthew Harrer

Jesse Harris

Mykayla Hayden

Emilie Hickey

Jared Hutson

Aaron Jasper

Carsyn Jones

Shauna Kearney

Hoerim Kim

Katelyn Kovach

Karmen Krechman

Malaika Lewis

Ertan Li

Kuidong Li

Emily Litten

Yu Liu

Jane Mattingly

Michael Mattingly

Caili McCarthy

Connor McGibbon

Blake Meyer

Ashley Mudd

Katherine Murphy

Joshua Nguyen

Jisu Noh

Daniel Nwadike

Brooklyn Paton

Anthony Pensenstadler

Maelia Perham

Drew Pettis

Hannah Phillips

Ava Pierpont

Leah Prince

Raquel Rawlins

Darlene Salvador

Peter Schumacher

Maria Schwartz

Abigail Simmons

Daymone Simmons

Megan Skane

Daphne Spencer

Ethan Strain

Robyn Strauss

Caroline Tedford

Tyler Tran

Emily Trossbach

12th grade

Principal’s list

Christian Alianti

Dennis Atlas

George Benedict

Danielle Bouchard

Briana Bowen

Jessica Bowman

Kaitlyn Brouillette

Kimberly Caldwell

Christopher Callaghan

Melody Coombs

Drew Cunningham

Liam DeLong

Madelyn DeSoto

Timothy Dixon

Tyler Dooley

Jilliann Downey

Roy Fenwick IV

Brian Ferrero

Drew Figueiras

Tyla Frazier

Jenna Gibson

Mikayla Hefferon

Garrett Hickie

Olivia Holson

Branden Johns

Courtney Keller

Chase Larson

Austin Luther V

Marco Nicolas Magpantay

Emily Massiglia

Makayla McClary

Claire Neace

Joseph Newton

Alicia Ojeda

Amy Olea

Grace Raddatz

Ethan Redding

Logan Reilly

Jacob Richardson

Jared Riley

Jahvin Rodney

Kristin Roots

Diante Somerville

Nathan Swann

Dominic Taylor-Axtell

Allison Thompson

Aaliyah Usher

Luca Vasile

Colyn Webster

Dominic Whittles

Danielle Wilkerson

Alexis Wilson

President’s list

Sean Alderson

Vir’Leah Aldridge

Trent Aughinbaugh

Camille Austin

Joseph Baden

Selena Balanta

Isabella Beck

Katrina Brillantes

Dylan Brown

Janie Bryner

Lilly Bull

Patricia Cain

Caroline Daley

Madison DeVane

Nicholas Fernbaugh

Morgan Floehr

Riley Foster

Hope Garland

Edward Getson

Nicolette Glut

Jackson Grahame

Lawrence Guy

Jaida Hendricks

Mia Holland

Bianca Ingelido

Rodney Jefferson

Olivia Johnson

Kayla Kern

Jamie Kost

Sloan Koviak

Michael Mazuc

Shane McKenzie

Ahryel McManhan

Dillon Miller

Sydney Neal

Kathryn Newbold

Katherine O’Shields

Rachael Owens

Matthew Padgett

Laura Papp

Payton Parris

Rezny Pilkerton

Demetrius Poole

Jacob Quasney

Nicholas Ransom

Emma Redmond

Jason Reighard

Alexis Ridgell

John Roberts

Kaela Robinson

Christina Rojas

Bryson Russell

Alyssa Salud-Benipayo

Madison Schadegg

Mia Schaefer

Mary Schreyer

Christine Shatrowsky

Taytum Shipman

Ava Sprague

Amanda Stone

Margaret Sullivan

Rhiannon Tamburri

Grace Tennyson

Corionna Thompson

Elizabeth Trossbach

Taylor Vaughn

Genevieve Vavrus

Tyler Watson

Lauren Weeks

Anna Weirich

Kathryn White

Gavin Willis

Samantha Young

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