St. Mary's Ryken High School third-quarter honor roll

Ninth grade
Principal’s list
Colton Attick
Mason Buckler
Nyla Clark
Ian Coker
Jonathan Dameron
Destiny Deshields
Markus Downs
Virginia Fisher
Matthew Floehr
Naomi Garcia
Alyssa Garland
Lucia Geary
Russell Haggerty
Daryus Henderson
Madeleine Hicks
Catherine Howard
Delaney Huiskens
Quentin Jones
Matthew Klein
Henry Krissoff
Lauren McNair
Ryder Morlong
Anna O’Neill
Daniel Papas
Cameron Quick
Rodney Ramiah
Daniel Savoy
Taylor Schwenk
Nathan Shepherd
Cooper Smith
Lauryn Smitha
Charles Sullivan
Moira Teague
Bryleigh Tejchman
Gavin Terry
Trey Trimble
Lauren Weber
William Western
Camille Williams
Chase Wilson
Madyson Wilson
Haotian Zheng
President’s list
Yaw Amponsah-Poku
Emma Ashley
Paul Baden
Terrence Bartlebaugh
Kendan Benson
Emma Boelke
Douglas Bogard Vander Wel
Sarah Bubb
Kathleen Cain
Ashley Cheseldine
Maya Civil
Sydnie Collins
Joseph Cooper
Alexander Coughlon
Brooke Cowan
Jack DeLucco
Ashlynn Dziekiewicz
Sarah Fore
Caitlyn Foster
Sean Foster
Katelyn Freese
Erika Gensley
Ashley Goldstein
Breanna Gott
Chase Grand
Javier Guadalupe
Alexandra Harrer
Zhion Irinyenikan
Kyle Johnson
Jalyn Kennedy
John Kovich
Megan Krukar
Wenrui Li
Megan Luther
Zachary Maldonado
Samantha Mammano
Cassandra Massiglia
Henry Meiser
Colleen Moore
Caitlin Murphy
Naima Ndeh
Bailee Nored
Romeo Norris
Madison O’Quinn
Isabella Owens
Parker Parris
Samantha Pennell
Francis Perham
Kylie Perraut
Kamryn Pfeffer
Tyrus Pratley
Leah Quade
Nathan Raley
Maria Rank
Katherine Richardson
Grace Rorke
Victoria Schneider
Eve Simmons
Nadia Smith
Olivia Snearly
Jayden Stewart
Andrew Stickney
Gemma Tamburri
Natalie Thomas
Owen Tippett
Lauren Van Meter
Katherine Wise
Sydney Wise
Taylor Wysokinski
Nathalie Yi
10th grade
Principal’s list
Thomas Allen
Lauren Aukard
Garrett Brodfuehrer
Patrick Bumbray
Thomas Burgess
Anderson Burke
Christopher Carter
Brant Dees
Tyler Diggs
Emily Dixon
Kennedy Dobson
Evan Eldridge
Madison Ervin
Mary Gahagan
Ezekiel Gayle
Jacob Guerre
Avery Hill
Milan Jones
Emir Kendrick
Jeremy Kurutz
Madilyn Leahy
Mason McCauley
Nicole Osborne
Jalen Padmore
Christian Pesante
Jacob Pinkney
Wisdom Rogers
Austin Russell
Jordan Scarbrough
Brandon Sharrow
Jett Sprague
Nicholas Tallant
Carrington Taylor
Alyssa Taylor-Axtell
Londyn Thomas
Destiny Towns
Arianna VanFosson
Sarah Vavrus
Haley Walker
Yujie Wen
Laci Whiston
Aaron Williams
Delayne Wood
Isabelle Wood
Jacob Zyla
President’s list
Jacob Allen
Veronica Almanza-Sarceno
Taylor Alvey
Therese Annulis
Marie Balfour
Julian Vicente Ballard
Logan Barnes
Jamie Elizabeth Bernardo
Cora Bessette
Emily Blackburn
Nyla Brown
Jordan Campbell
Kendrick Josel Carlos
Elise Cecil
John Collins
Abigail Cosgrove
Amber Dewar
India Farrington
Logan Ferguson
Nina Ferrero
Kendall Flerlage
Shelby Floehr
Catherine Furtado
Skyler Gabriel
Kaitlin Goudreau
Cole Harkness
Jack Harper
Isabella Hill
Timothy Holt
Thomas Howard
Abigail Hupp
Gina Jaffurs
Ahyeon Jang
Alyssa Johnson
Ty Jubeck
Madison Jury
Catherine-Marie Kinslow
Jefferson Kosich
Kaitlyn Lamb
Zachary Longmore
Karley Lusby
Lena Martinez
Mackenzie Mayo
Callie McDonough
Erin McRoy
Kerra Miller
Marcus Moher
Mitchell Moher
Alexandra Mullery
Aubrey Murphy
Stephen Nelson
Aronn-Riely Palaroan
Daniel Papp
Presley Pickeral
Gabrielle Pierpont
Matthew Pilkerton
Taylor Quade
William Richards
Jenna Ring
Scottie Sage
Madeleine Scott
Sofia Sherman
Jillian Silverstone
Kathryn Sohl
Amelia Stencel
Carley Tepel
Seth Tyson
11th grade
Principal’s list
Cristian Aviles
Connor Bell
Julia Belvin
Brent Bradford
Blake Brinsfield
Rachel Broughton
Laci Cardova
Hannah Collier
Layla Cozart-Amos
Gianna Facchina
Taylor-Rene’ Flemmings
Elissa Freeman
Naomi Fuller
Aliya Gimatdinova
Dwuane Holland
Jaeden Hosea
Ann Irvin
Derrick Jacobs
William Johnson
Vladan Malavrazic
Lailah Merai
Chalon Miles
Brin Moore
Trevor Nored
Tomilola Oladipo
Trinity Plemons
Jaida Rhea
Rebecca Schindler
Sage Scott
Raychel Shields
Dayvone Simmons
Jailah Simpson
Jack Smith
Matthew Sterbenz
Reagan Sutton
Molly Thompson
Cameron Viator
Clara Watkins
Banks Wills
Nicholas Worch
Hojung Yu
President’s list
Michael Anderson
Thomas Annulis
Rebecca Arnold
Julia Baddour
Gavin Barford
Gregory Belvin
Colleen Bergmann
Alecia Bonefont
Allison Boothe
Sandra Bradley
Ariana Bubb
Matthew Caldwell
Jasmine Marie Caniban
Sydney Chamberlain
William Coughlon
Tucker Davila
Darrell Davis
Adanya Day
Sophia Dean
Crescila Eva Deleon
James Devine
Fei Du
Peyton Dziekiewicz
Caitlin Flatley
Kylie Flerlage
Lila Flores
Nikia Friday
Emily Gardiner
Luke Getson
Kayla Gormley
Meagan Green
Molly Guy
John Hardman
Matthew Harrer
Jesse Harris
Mykayla Hayden
Emilie Hickey
Jared Hutson
Aaron Jasper
Carsyn Jones
Shauna Kearney
Hoerim Kim
Katelyn Kovach
Karmen Krechman
Malaika Lewis
Ertan Li
Kuidong Li
Emily Litten
Yu Liu
Jane Mattingly
Michael Mattingly
Caili McCarthy
Connor McGibbon
Blake Meyer
Ashley Mudd
Katherine Murphy
Joshua Nguyen
Jisu Noh
Daniel Nwadike
Brooklyn Paton
Anthony Pensenstadler
Maelia Perham
Drew Pettis
Hannah Phillips
Ava Pierpont
Leah Prince
Raquel Rawlins
Darlene Salvador
Peter Schumacher
Maria Schwartz
Abigail Simmons
Daymone Simmons
Megan Skane
Daphne Spencer
Ethan Strain
Robyn Strauss
Caroline Tedford
Tyler Tran
Emily Trossbach
12th grade
Principal’s list
Christian Alianti
Dennis Atlas
George Benedict
Danielle Bouchard
Briana Bowen
Jessica Bowman
Kaitlyn Brouillette
Kimberly Caldwell
Christopher Callaghan
Melody Coombs
Drew Cunningham
Liam DeLong
Madelyn DeSoto
Timothy Dixon
Tyler Dooley
Jilliann Downey
Roy Fenwick IV
Brian Ferrero
Drew Figueiras
Tyla Frazier
Jenna Gibson
Mikayla Hefferon
Garrett Hickie
Olivia Holson
Branden Johns
Courtney Keller
Chase Larson
Austin Luther V
Marco Nicolas Magpantay
Emily Massiglia
Makayla McClary
Claire Neace
Joseph Newton
Alicia Ojeda
Amy Olea
Grace Raddatz
Ethan Redding
Logan Reilly
Jacob Richardson
Jared Riley
Jahvin Rodney
Kristin Roots
Diante Somerville
Nathan Swann
Dominic Taylor-Axtell
Allison Thompson
Aaliyah Usher
Luca Vasile
Colyn Webster
Dominic Whittles
Danielle Wilkerson
Alexis Wilson
President’s list
Sean Alderson
Vir’Leah Aldridge
Trent Aughinbaugh
Camille Austin
Joseph Baden
Selena Balanta
Isabella Beck
Katrina Brillantes
Dylan Brown
Janie Bryner
Lilly Bull
Patricia Cain
Caroline Daley
Madison DeVane
Nicholas Fernbaugh
Morgan Floehr
Riley Foster
Hope Garland
Edward Getson
Nicolette Glut
Jackson Grahame
Lawrence Guy
Jaida Hendricks
Mia Holland
Bianca Ingelido
Rodney Jefferson
Olivia Johnson
Kayla Kern
Jamie Kost
Sloan Koviak
Michael Mazuc
Shane McKenzie
Ahryel McManhan
Dillon Miller
Sydney Neal
Kathryn Newbold
Katherine O’Shields
Rachael Owens
Matthew Padgett
Laura Papp
Payton Parris
Rezny Pilkerton
Demetrius Poole
Jacob Quasney
Nicholas Ransom
Emma Redmond
Jason Reighard
Alexis Ridgell
John Roberts
Kaela Robinson
Christina Rojas
Bryson Russell
Alyssa Salud-Benipayo
Madison Schadegg
Mia Schaefer
Mary Schreyer
Christine Shatrowsky
Taytum Shipman
Ava Sprague
Amanda Stone
Margaret Sullivan
Rhiannon Tamburri
Grace Tennyson
Corionna Thompson
Elizabeth Trossbach
Taylor Vaughn
Genevieve Vavrus
Tyler Watson
Lauren Weeks
Anna Weirich
Kathryn White
Gavin Willis
Samantha Young