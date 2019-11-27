Grade 1

Honor roll

Isaac Campbell

Alden Drury

Liam Hamilton

Ashlynn Hess

Gabe Krasnesky

Micah Mack

Alex Parquette

Caden VanDenBos

Principal’s honor roll

Astrid Barbins

Evelyn Ching

Dawkins Cruppenink

Kevin Dyson

Garrison Fuller

Marisa Hadley

Joshua Hurst

Emma Mashtare

Liam Mcbride/Howlan

Autumn Melton

Brennan O’Neil

Skylar Thompson

Grade 2

Honor roll

Penelope Abad

Sophia Axley

Hailey Faunce

Amari Holland

Ethan Jamerson

Rowan Murray

Lily Straub

Malachi Swain

Evelyn Velazquez

Principal’s honor roll

Daijah Charlton

Scarlett Fairfax

Arissa Flores

Brielle Gunn

Grade 3

Honor roll

Rebecka Brown

Eva Campbell

Genesis Davis

Elisha Dunbar

Brody Guy

Jack Hinkle

Bryn Jones

Sophie Polk

Cadence Roth

Drake Solomon

Grade 3

Principal’s honor roll

Amelia Cannon

Ella Carver

Jaden Cheah

Kynleigh Conner

Evangeline D’Lima

Luke Ennis

Avery Evans

Dominic Fuller

Kendall Lynch

Teagan Ryan

Molly Schmidt

Sj White

Tyler Wood

Grade 4

Honor roll

Matthew Allen

Anna Beamon

Sev Bryant

Brianna Cheah

Isabella Cooper

Briscoe Cruppenink

Quinn Dorey

Raegan Gantt

Emerson Gutman

Mariah Hadley

Lydia Harelson

Chris Junek

Chase Rash

Josephine Stewart

Principal’s honor roll

Preston Ching

Griffin Drury

Emmie Hanks

Nathan Jamerson

Savannah Pierce

Jackson Pompizzi

Abby Shaw

Emma Smith

Za’Hanna Walker

Grade 5

Honor roll

Wesley Andrews

Makai Armstrong

Lilliana Baker

Adirah Blocker

Reese Fairfax

Delilah Hindt

Connor Hoskins

Aiden Jones

Cameron Ramirez

Emily Somerville

Zachary Stock

Rylan Wood

Principal’s honor roll

Jason Abney

Maggie Boyd

Hannah Mack

Grace Parquette

Grade 6

Honor roll

Luke Beamon

Sophia Cannon

Luke Harelson

Annabelle Hurst

Travis Latham

Principal’s honor roll

Annabelle Allen

Kelvin Baldwin

Simon Brittin

Elizabeth Carroll

Lily Kate Carver

Abigail Ching

Madison Fenelon

Abigail Graham

Aubrey Gutman

Brooke Guy

Alex Jamerson

Courtney Perraut

Rylee Polk

Arran Scott

Maddy VanCuren

Lucy Woods

Grade 7

Honor roll

Ellie Beck

Aaron Bond

Violet D’Lima

Mackenzie Hoskins

Charlynne Lowe

Jordan Nielsen

Miranda Short

Principal’s honor roll

Amanda Allen

Anya Barbins

Regan Boyd

Abigail Brown

Allison Campbell

Grace Harris

Reagan Krukar

Brianna Northam

Lauren Perrygo

Tori Perryman

Trinity Rash

Grace Rog

Haley Stock

Kaleigh Stone

Colton Temple

Grade 8

Honor roll

Alex Bramble

Krystalee Dearstine

Shane Fitz

Mikey Owens

Principal’s honor roll

Jason Chen

Sophie Hanks

Caroline Herdlick

Faith Mason

Baylen Moser

Paige Parquette

Alex Pompizzi

Kara Willen

Grade 9

Honor roll

Emily Anderson

Gabriel Campbell

Jada Dunbar

Drake Kimball

Olivier Ngounou

Jackson Oliff

Maddie Ray

Hannah Simpkins

Catherine Thompson

Principal’s honor roll

Elizabeth Barry

Hannah Brown

Caroline Carver

Andre Davis

McKenna Hill

Lindsay Inouye

Chase Latham

Gabe Moltumyr

Imani Rushing

Andrew Warner

Grade 10

Honor roll

Shawnie Daugherty

Lance Harelson

Ted Kelly

Sebastian Neme

Athena Sanchez

Garrison Smith

Jordan Tarr

Maddie Tice

Grade 10

Principal’s honor roll

Morgan Behe

Jania Bond

Amber Campbell

Adelina Herbert

Harrison Lynch

Bridget McLellan

Kaity Northam

Brandon Pullias

Kaitlyn Russo-Barnes

Eric Sampson

Zoe Taylor

Noah Tobler

Piper Wells

Grade 11

Honor roll

Rachel Bowidowicz

Robby Campbell

Alexis Igtos

Ethan Tobler

Principal’s honor roll

Rhianna Billings

Faith Fitz

Emma Harris

Krista Hurst

Aimee Pentermann

Emma Smith

Grade 12

Honor roll

Terence Lamar

Pablo Martinez

Danielle McWhorter

Cedric Sobola

Nyla Torres

Principal’s honor roll

Mikaila Sullivan

Kyle Waller

Sheridan Young