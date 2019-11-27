Grade 1
Honor roll
Isaac Campbell
Alden Drury
Liam Hamilton
Ashlynn Hess
Gabe Krasnesky
Micah Mack
Alex Parquette
Caden VanDenBos
Principal’s honor roll
Astrid Barbins
Evelyn Ching
Dawkins Cruppenink
Kevin Dyson
Garrison Fuller
Marisa Hadley
Joshua Hurst
Emma Mashtare
Liam Mcbride/Howlan
Autumn Melton
Brennan O’Neil
Skylar Thompson
Grade 2
Honor roll
Penelope Abad
Sophia Axley
Hailey Faunce
Amari Holland
Ethan Jamerson
Rowan Murray
Lily Straub
Malachi Swain
Evelyn Velazquez
Principal’s honor roll
Daijah Charlton
Scarlett Fairfax
Arissa Flores
Brielle Gunn
Grade 3
Honor roll
Rebecka Brown
Eva Campbell
Genesis Davis
Elisha Dunbar
Brody Guy
Jack Hinkle
Bryn Jones
Sophie Polk
Cadence Roth
Drake Solomon
Grade 3
Principal’s honor roll
Amelia Cannon
Ella Carver
Jaden Cheah
Kynleigh Conner
Evangeline D’Lima
Luke Ennis
Avery Evans
Dominic Fuller
Kendall Lynch
Teagan Ryan
Molly Schmidt
Sj White
Tyler Wood
Grade 4
Honor roll
Matthew Allen
Anna Beamon
Sev Bryant
Brianna Cheah
Isabella Cooper
Briscoe Cruppenink
Quinn Dorey
Raegan Gantt
Emerson Gutman
Mariah Hadley
Lydia Harelson
Chris Junek
Chase Rash
Josephine Stewart
Principal’s honor roll
Preston Ching
Griffin Drury
Emmie Hanks
Nathan Jamerson
Savannah Pierce
Jackson Pompizzi
Abby Shaw
Emma Smith
Za’Hanna Walker
Grade 5
Honor roll
Wesley Andrews
Makai Armstrong
Lilliana Baker
Adirah Blocker
Reese Fairfax
Delilah Hindt
Connor Hoskins
Aiden Jones
Cameron Ramirez
Emily Somerville
Zachary Stock
Rylan Wood
Principal’s honor roll
Jason Abney
Maggie Boyd
Hannah Mack
Grace Parquette
Grade 6
Honor roll
Luke Beamon
Sophia Cannon
Luke Harelson
Annabelle Hurst
Travis Latham
Principal’s honor roll
Annabelle Allen
Kelvin Baldwin
Simon Brittin
Elizabeth Carroll
Lily Kate Carver
Abigail Ching
Madison Fenelon
Abigail Graham
Aubrey Gutman
Brooke Guy
Alex Jamerson
Courtney Perraut
Rylee Polk
Arran Scott
Maddy VanCuren
Lucy Woods
Grade 7
Honor roll
Ellie Beck
Aaron Bond
Violet D’Lima
Mackenzie Hoskins
Charlynne Lowe
Jordan Nielsen
Miranda Short
Principal’s honor roll
Amanda Allen
Anya Barbins
Regan Boyd
Abigail Brown
Allison Campbell
Grace Harris
Reagan Krukar
Brianna Northam
Lauren Perrygo
Tori Perryman
Trinity Rash
Grace Rog
Haley Stock
Kaleigh Stone
Colton Temple
Grade 8
Honor roll
Alex Bramble
Krystalee Dearstine
Shane Fitz
Mikey Owens
Principal’s honor roll
Jason Chen
Sophie Hanks
Caroline Herdlick
Faith Mason
Baylen Moser
Paige Parquette
Alex Pompizzi
Kara Willen
Grade 9
Honor roll
Emily Anderson
Gabriel Campbell
Jada Dunbar
Drake Kimball
Olivier Ngounou
Jackson Oliff
Maddie Ray
Hannah Simpkins
Catherine Thompson
Principal’s honor roll
Elizabeth Barry
Hannah Brown
Caroline Carver
Andre Davis
McKenna Hill
Lindsay Inouye
Chase Latham
Gabe Moltumyr
Imani Rushing
Andrew Warner
Grade 10
Honor roll
Shawnie Daugherty
Lance Harelson
Ted Kelly
Sebastian Neme
Athena Sanchez
Garrison Smith
Jordan Tarr
Maddie Tice
Grade 10
Principal’s honor roll
Morgan Behe
Jania Bond
Amber Campbell
Adelina Herbert
Harrison Lynch
Bridget McLellan
Kaity Northam
Brandon Pullias
Kaitlyn Russo-Barnes
Eric Sampson
Zoe Taylor
Noah Tobler
Piper Wells
Grade 11
Honor roll
Rachel Bowidowicz
Robby Campbell
Alexis Igtos
Ethan Tobler
Principal’s honor roll
Rhianna Billings
Faith Fitz
Emma Harris
Krista Hurst
Aimee Pentermann
Emma Smith
Grade 12
Honor roll
Terence Lamar
Pablo Martinez
Danielle McWhorter
Cedric Sobola
Nyla Torres
Principal’s honor roll
Mikaila Sullivan
Kyle Waller
Sheridan Young