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The King's Christian Academy third-quarter honor roll

Grade 1

Principal's honor roll

Astrid Barbins

Nicole Boyadjieva

Isaac Campbell

Evelyn Ching

Garrison Fuller

Liam Hamilton

Gabe Krasnesky

Liam Mcbride/Howland

Brennan O'Neil

Skylar Thompson

Honor roll

Dawkins Cruppenink

Alden Drury

Kevin Dyson

Marisa Hadley

Joshua Hurst

Emma Mashtare

Autumn Melton

Alex Parquette

Caden VanDenBos

Grade 2

Principal's honor roll

Daijah Charlton

Arissa Flores

Brielle Gunn

Rowan Murray

Lily Straub

Honor roll

Penelope Abad

Daniel Cooper

Scarlett Fairfax

Hailey Faunce

Ethan Jamerson

Adelyn VanDenBos

Evelyn Velazquez

Grade 3

Principal's honor roll

Amelia Cannon

Ella Carver

Jaden Cheah

Elisha Dunbar

Luke Ennis

Avery Evans

Dominic Fuller

London Johnson

Kendall Lynch

Cadence Roth

Teagan Ryan

Sj White

Tyler Wood

Honor roll

Rebecka Brown

Eva Campbell

Kynleigh Conner

Genesis Davis

Victoria Grissom

Brody Guy

Jack Hinkle

Bryn Jones

Sophie Polk

Molly Schmidt

Drake Solomon

Grade 4

Principal's honor roll

Matthew Allen

Anna Beamon

Preston Ching

Briscoe Cruppenink

Griffin Drury

Raegan Gantt

Emerson Gutman

Emmie Hanks

Nathan Jamerson

Savannah Pierce

Jackson Pompizzi

Abby Shaw

Emma Smith

Josephine Stewart

Za’Hanna Walker

Honor roll

Sev Bryant

Brianna Cheah

Quinn Dorey

Mariah Hadley

Lydia Harelson

Chris Junek

Christian Melton

Chase Rash

Grade 5

Principal's honor roll

Maggie Boyd

Delilah Hindt

Lauren Krukar

Hannah Mack

Grace Parquette

Emily Somerville

Honor roll

Wesley Andrews

Makai Armstrong

Lilliana Baker

Adirah Blocker

Reese Fairfax

Connor Hoskins

Aiden Jones

Grace Kimball

Cameron Ramirez

Rylee Riedell

Ben Santos

Aalyiah Singleton

Zachary Stock

Rylan Wood

Lexi Woode

Grade 6

Principal's honor roll

Annabelle Allen

Kelvin Baldwin

Luke Beamon

Sophia Cannon

Elizabeth Carroll

Lily Kate Carver

Abigail Ching

Madison Fenelon

Abigail Graham

Aubrey Gutman

Brooke Guy

Luke Harelson

Alex Jamerson

Lilly Keister

Emma Lovelace

Courtney Perraut

Rylee Polk

Arran Scott

Maddy VanCuren

Lucy Woods

Honor roll

Simon Brittin

Ali Chernault

Annabelle Hurst

Travis Latham

Andy Ly

Chase Northam

Grade 7

Principal's honor roll

Anya Barbins

Regan Boyd

Abigail Brown

Allison Campbell

Grace Harris

Reagan Krukar

Charlynne Lowe

Brianna Northam

Tori Perryman

Grace Rog

Miranda Short

Haley Stock

Kaleigh Stone

Olivia Tomechko

Honor roll

Amanda Allen

Mackenzie Hoskins

Lauren Perrygo

Trinity Rash

Colton Temple

Grade 8

Principal's honor roll

Alex Bramble

Jason Chen

Sophie Hanks

Caroline Herdlick

Faith Mason

Baylen Moser

Mikey Owens

Paige Parquette

Alex Pompizzi

Honor roll

Krystalee Dearstine

Shane Fitz

Faith Sampson

Kara Willen

Grade 9

Principal's honor roll

Hannah Brown

Caroline Carver

Andre Davis

McKenna Hill

Lindsay Inouye

Drake Kimball

Chase Latham

Hyeonseob Lee

Gabe Moltumyr

Jackson Oliff

Honor roll

Emily Anderson

Jada Dunbar

Justin Park

Maddie Ray

Imani Rushing

Hannah Simpkins

Andrew Warner

Jiakun Yang

Grade 10

Principal's honor roll

Morgan Behe

Jania Bond

Amber Campbell

Shawnie Daugherty

Adelina Herbert

Ted Kelly

Harrison Lynch

Bridget McLellan

Sebastian Neme

Kaity Northam

Brandon Pullias

Kaitlyn Russo-Barnes

Eric Sampson

Garrison Smith

Zoe Taylor

Noah Tobler

Eaven Weaver

Piper Wells

Honor roll

Emily Brinkley

Tyler Glass

Lance Harelson

Seoyeon Jang

Jordan Tarr

Maddie Tice

Grade 11

Principal's honor roll

Rhianna Billings

Faith Fitz

Emma Harris

Aimee Pentermann

Emma Smith

Honor roll

Krista Hurst

Alexis Igtos

Ethan Tobler

Grade 12

Principal's honor roll

Katelyn Boothe

Terence Lamar

Mikaila Sullivan

Kyle Waller

Honor roll

Cameron Osborne

Cedric Sobola

Nyla Torres

Sheridan Young

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