The King's Christian Academy third-quarter honor roll

Grade 1
Principal's honor roll
Astrid Barbins
Nicole Boyadjieva
Isaac Campbell
Evelyn Ching
Garrison Fuller
Liam Hamilton
Gabe Krasnesky
Liam Mcbride/Howland
Brennan O'Neil
Skylar Thompson
Honor roll
Dawkins Cruppenink
Alden Drury
Kevin Dyson
Marisa Hadley
Joshua Hurst
Emma Mashtare
Autumn Melton
Alex Parquette
Caden VanDenBos
Grade 2
Principal's honor roll
Daijah Charlton
Arissa Flores
Brielle Gunn
Rowan Murray
Lily Straub
Honor roll
Penelope Abad
Daniel Cooper
Scarlett Fairfax
Hailey Faunce
Ethan Jamerson
Adelyn VanDenBos
Evelyn Velazquez
Grade 3
Principal's honor roll
Amelia Cannon
Ella Carver
Jaden Cheah
Elisha Dunbar
Luke Ennis
Avery Evans
Dominic Fuller
London Johnson
Kendall Lynch
Cadence Roth
Teagan Ryan
Sj White
Tyler Wood
Honor roll
Rebecka Brown
Eva Campbell
Kynleigh Conner
Genesis Davis
Victoria Grissom
Brody Guy
Jack Hinkle
Bryn Jones
Sophie Polk
Molly Schmidt
Drake Solomon
Grade 4
Principal's honor roll
Matthew Allen
Anna Beamon
Preston Ching
Briscoe Cruppenink
Griffin Drury
Raegan Gantt
Emerson Gutman
Emmie Hanks
Nathan Jamerson
Savannah Pierce
Jackson Pompizzi
Abby Shaw
Emma Smith
Josephine Stewart
Za’Hanna Walker
Honor roll
Sev Bryant
Brianna Cheah
Quinn Dorey
Mariah Hadley
Lydia Harelson
Chris Junek
Christian Melton
Chase Rash
Grade 5
Principal's honor roll
Maggie Boyd
Delilah Hindt
Lauren Krukar
Hannah Mack
Grace Parquette
Emily Somerville
Honor roll
Wesley Andrews
Makai Armstrong
Lilliana Baker
Adirah Blocker
Reese Fairfax
Connor Hoskins
Aiden Jones
Grace Kimball
Cameron Ramirez
Rylee Riedell
Ben Santos
Aalyiah Singleton
Zachary Stock
Rylan Wood
Lexi Woode
Grade 6
Principal's honor roll
Annabelle Allen
Kelvin Baldwin
Luke Beamon
Sophia Cannon
Elizabeth Carroll
Lily Kate Carver
Abigail Ching
Madison Fenelon
Abigail Graham
Aubrey Gutman
Brooke Guy
Luke Harelson
Alex Jamerson
Lilly Keister
Emma Lovelace
Courtney Perraut
Rylee Polk
Arran Scott
Maddy VanCuren
Lucy Woods
Honor roll
Simon Brittin
Ali Chernault
Annabelle Hurst
Travis Latham
Andy Ly
Chase Northam
Grade 7
Principal's honor roll
Anya Barbins
Regan Boyd
Abigail Brown
Allison Campbell
Grace Harris
Reagan Krukar
Charlynne Lowe
Brianna Northam
Tori Perryman
Grace Rog
Miranda Short
Haley Stock
Kaleigh Stone
Olivia Tomechko
Honor roll
Amanda Allen
Mackenzie Hoskins
Lauren Perrygo
Trinity Rash
Colton Temple
Grade 8
Principal's honor roll
Alex Bramble
Jason Chen
Sophie Hanks
Caroline Herdlick
Faith Mason
Baylen Moser
Mikey Owens
Paige Parquette
Alex Pompizzi
Honor roll
Krystalee Dearstine
Shane Fitz
Faith Sampson
Kara Willen
Grade 9
Principal's honor roll
Hannah Brown
Caroline Carver
Andre Davis
McKenna Hill
Lindsay Inouye
Drake Kimball
Chase Latham
Hyeonseob Lee
Gabe Moltumyr
Jackson Oliff
Honor roll
Emily Anderson
Jada Dunbar
Justin Park
Maddie Ray
Imani Rushing
Hannah Simpkins
Andrew Warner
Jiakun Yang
Grade 10
Principal's honor roll
Morgan Behe
Jania Bond
Amber Campbell
Shawnie Daugherty
Adelina Herbert
Ted Kelly
Harrison Lynch
Bridget McLellan
Sebastian Neme
Kaity Northam
Brandon Pullias
Kaitlyn Russo-Barnes
Eric Sampson
Garrison Smith
Zoe Taylor
Noah Tobler
Eaven Weaver
Piper Wells
Honor roll
Emily Brinkley
Tyler Glass
Lance Harelson
Seoyeon Jang
Jordan Tarr
Maddie Tice
Grade 11
Principal's honor roll
Rhianna Billings
Faith Fitz
Emma Harris
Aimee Pentermann
Emma Smith
Honor roll
Krista Hurst
Alexis Igtos
Ethan Tobler
Grade 12
Principal's honor roll
Katelyn Boothe
Terence Lamar
Mikaila Sullivan
Kyle Waller
Honor roll
Cameron Osborne
Cedric Sobola
Nyla Torres
Sheridan Young