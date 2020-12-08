Henry E. Lackey High School first quarter honor rolls
Grade 9
Principal’s honors
Samuel C. Asaya
Logan M. Burroughs
Charlene U. Carlos
Tanasia J. Cole
Jabari A. Cosby
Tiwaloluwa R. Dapo-Adeyemo
Danielia R. Doyle
Anthony A. El'rasheed
Danielle E. Emretane
D'Ary J. Epps
Sharrecka R. Fenwick
Brady R. Freundel
Shayne T. Gaskins
Khairi A. Gordon
Bryan J. Green
Logan P. Green
Daniel A. Gross
Chrislain N. Jayme
Zoie S. Johnson
Ashley N. Jones
Kevin M. Kankanamage
Casey L. Klinger
Diamond L. Koon
Penelope F. Kriebel
Zoe L. Laciny
Daniel A. Leon
Savannah J. Logan
Mark-Alexander T. Mareko
Anna E. Martin
Charlize B. Martin
Emily Francine R. Matundan
William J. McConnell
Sanaa' K. Milstead
Jacob I. Moore
Naika S. Nicos
Corvin O. Ntim
Braden M. O'Neal
Julissa E. Perla-Serpas
Tristynn A. Phillips
Zyarre Z. Prince
Laila R. Queen
Isabel R. Raleigh
Jaeda D. Reynolds
Haley R. Rickett
Gabriel O. Rodriguez Batalla
Aniyah K. Rodwell
Faith G. Rothell
Phoebe E. Saia
CTaniya N. Stewart
Benjamin C. Summers
Alayla A. Vaughan
Kaitlyn M. Weisman
Trinity I. Wright
Ryan A. Zipf
High honors
Kaelyn M. Bramell
Casey R. Cortner
Monique L. Daniel
Kaia A. Daniels
Jailynn N. Dannecker
Alek M. Diloretto
De'Zaria L. Drew
Amellia D. Forbes
Ryan M. Gimmel
Jared R. Grosvenor
Alicia M. Hamn
Nicole M. Hebert
Jacob R. Jones
Haja M. Kabba
Zachariah J. Kershner
Grace D. Klaas
Caprice E. Kopp
Amy M. Martinez-Lopez
Terrance X. Mathis
Julian A. McCready
Callasaundra N. Messic
Keana A. Page
Zyon D. Prince
Dayloni L. Proctor
Dylan A. Reed
Jayden D. Rivera-Corbett
Natalie A. Robinson
Brandon M. Rollins
Brianna B. Sanders
Noah G. Sanford
Randolph Starks III
Sidney A. Stewart IV
Cameren M. Sudduth
Kimani D. Swann
Reniyah C. Taylor
Kamyah S. Thomas
James Upchurch
Chaya J. Walker
Honors
Ayomide D. Bakare
Jadon A. Baker
Tony E. Banks
Kenneth G. Bays III
Brandon M. Brevard
Ke-Nya A. Butler
Laila C. Dennis
Asia B. Diggs
Zae A. Ellis
Nathan M. Gomez
Steven V. Hall
Marquel E. Holland
Landon P. Jonse
Jerry T. Kirk Jr.
Eden A. Lawson
Nakiyah R. Lewis
Kemari R. Lifsey
James A. Matthews
Kira N. Morgan
Zelford C. Platt
Kimberly E. Rodas
Lezlie A. Romero
A'Keem J. Sams Jr.
Dylan D. Slye
Anyla M. Spears
Zahrah A. Starks-Bey
Cekiyah B. Swann
Jacob G. Sweeney
Braylon K. Swor
Sarah N. Tippett
De'Asia E. Walker-Bey
Paris D. Williams
Anthony G. Woodings Jr.
Grade 10
Principal’s honors
Angel N. Addison
Olivia A. Ahern
Kaylee M. Alvey
Makir G. Aver
Kailee Louise N. Banks
Caleb L. Batchelor
DeShawn D. Benjamin
Jalen E. Black
Sarah D. Cabrera
Krista R. Cather
Mackenzie N. Clopton
Taeza M. Cooper
Alexis M. Corcoran
Delanie J. Davis
Tenari L. Eaton
Nicole E. Elder
Kaeliana V. Ferranmelendez
Johnathan M. Gary
Tessah M. Good
Victoria A. Gordon
Raymond R. Guzzone
Edwin D. Hall III
Blake M. Hancock
Randolph J. Hart IV
Makayla E. Hazel
Andrea J. Hernandez Sigaran
Samara M. Horan
Amare K. Jeffery
Nevaeh E. Kendall
John W. Kerzel
Bailey R. Kindall
Nelson Li
Murdock McCormick III
Bryant R. Melendres
Jace C. Persing
Paula M. Ramirez Barreto
Ethan R. Reedy
Noel J. Reyes
Joshua C. Sandifer
Cenia J. Sims
Tyler R. Tranmer
Lauren E. Vougioukles
Emma R. Willett
Brandon I. Williams
Evann A. Yake
High honors
Reese D. Alves
Armaree M. Bates Rivers
Jackson J. Brown
Ayshia G. Bryant
Allyn J. Casaje
Janaela A. Chase
Angie Y. Corado Rauda
Olivia N. Gilbert
Dakarai J. Hunter
DeAndre R. Jackso
Savion N. Jimenez
Jaylah A. Jones
Christopher M. Lamb
Raylin N. Lee
Ileana J. Sosa-Sorto
Danielle T.Stafford
Katlyn R. Tameling
Mya L. Tolbert
Donte' D. Turner Jr.
Ryan K. Watkins
Amanda N. Williams
Kerionna J. Wilson
Honors
Zy'irah A. Barnes
Kiarah C. Bond
Dayoni N. Campbell
Zachary D. Comer
Jenae L. Elder
Kevin P. Ferrell
Alivia M. Forbes
Grant C. Gamble
Kerby J. Garay-Lopez
Alexis O. Grosvenor
Marissa N. Hayden
Larry D. Jones Jr.
Grace V. Kofie
Nakayla R. Lewis-Baker
Cora E. Murphy
Tyler J. Pearce
Aaron R. Pinkney
Ryan M. Prehoda
Gabriel D. Revelle
Leah S. Robinson
Jonathan J. Russell
Zahra N. Sherman
Jamari Dashawn E. Somerville
Kaitlyn M. Strauss
Michael W. Wood
Ethan A. Yake
Grade 11
Principal’s honors
Maya N. Artman
Cheyenne L. Barbour
Esperanza Beaucicaut
Claudea L. Bridgett
Kaylee D. Brown
Devin Cao
Karl Jason U. Carlos
Bryan Chen
Temiloluwa O. Dapo-Adeyemo
Emma N. Davie
Rykah K. Dowling
Lilandra D. Ferranmelendez
Quintin L. Fisher
Terrell L. Funchess
Kyle J. Gunter
Adalynn R. Kenyon
Benjamin D. Kicas
Tyne E. Kidd,
Charlie J. Klinger
Shelby L. Krauel
Grace G. Landgraf
Taylor M. Ledman
William R. Lenox
Kaliyah L. Little
Morgan R. Martin
Wilson E. Martinez-Lopez
Tarion T. Melvin
Danielle N. Monopoli
Eric L. Murphy
Kamrie R. Nance
Delmy V. Palmer
Brooke M. Portzen
Nathaly E. Ramirez Yanes
Mikah T. Seger
Emma G. Shumpert
Jordan P. Sutherlin
Jordan R. Vaughan
Gary V. Warner Jr.
John C. Watkins
High honors
Paris T. Addison
Blake C. Bowie
Leah N. Bradshaw
Nathaniel R. Brough
Tamia S. Brown
Julianna C. Bugert
Darrian L. Carter
Ta'Nelle L. Chestnut
Brock T. Cooper
Gino S. Craft
Michele C. Dearing
Cheyenne H. Donaldson
Olivia L. Featherson
Muhammed A. Flythe
Robert J. Forbes
Brandon K. Hancock
Kyla L. Henson
Mashayla A. Jackson
Nicolas P. Johnson
Aminata Kabba
Tionna J. Lancaster
Sebastian E. Leon-Ramos
Jada N. Lewis
Aniya M. Mason
Jaylen A. Milstead
Damoni N. Oliver
Elijah J. Payton
Kamarri J. Putney
Dwuan P. Rayford II
Aaron T. Reed
Makayla S. Roberts
Iiyana R. Taylor-Sparks
Michael A. Tippett
Quadirah I. Tullis
Brynn M. Williams
Honors
Thomas D. Addison Jr.
Sydney A. Allen
Morgan W. Berry
Marc D. Brice II
Joanna T. Brima
Tobias E. Carr
Mason T. Clark
Isabel A. Deters
Daziana Y. Drew
Mia R. Ellis
Jordan D. Grier
Mark A. Henson III
Ny'ree S. Holland
Thurrayaa Y. Holmes
Devontae A. Isreal
Natalyia A. Jackson
Nsenki C. Kabassu
Mekhi D. Mack
Thomas A. Milling Jr.
Bisanga Ngoie
Colton S. Sweeney
Matthew A. Vasquez
Caleb J. Waldrop
Timothy J. Warren Jr.
Sara M. Weingarden
Gabrielle B. Williams
Andrew B. Witcher
Grade 12
Principal’s honors
Tavion J. Alves
Miketta L. Anderson
Kayla M. Black
Brynna L. Bode
Garrison M. Brown
Bailey J. Burroughs
Tanee P. Calhoun
Marlon S. Charles
Anna Chen
Tiana N. Clemons
Callie B. Culhane
Deshunae T. Dunnington
Dakota D. Durfee
Nia N. Edwards
Adriana S. Em
Destiny R. Flournoy
John W. Griffith,
Eli E. Guzzone
Izaiah D. Hair
Jerry A. Harley Jr.
Diamond M. Henson
Anana M. Isaac
Grady J. Klaas
Roiyle E. Maliksi
Jurnee A. McLendon
Alexis G. Milam
Timothy M. Morgan
Barria J. Norman
Manya L. Owens
Elizabeth S. Panfil
Hunter M. Paulin
Chloe' M. Peterson
Jason V. Pham
Justin V. Pham
Kylie R. Powers
Asha L. Puryear
Julian M. Revelle
Michael C. Sager Jr.
Matthew P. Sandifer
Kyra N. Scott
Christian C. Shelton
Breonna J. Sidbury
Jasmyn E. Simmons
Sierra B. Simmons
Jaylen J. Sudduth
Micah S. Sutton
Sarah F. Treadway
Sahana R. Venkatesh
Christina J. Walker
Savannah N. Washington
Nasir D. Williams
High honors
Taylor M. Bohannon
Starlee L. Bradshaw
Tashauna D. Butler
Sarahmarie A. Caparrotta
Jadon E. Carter
Christopher I. Catherine
Marvin A. Cherry II
Kierra S. Chisley
Blayne M. Dillard
Leah N. Dobry
Brenden M. Donais
Jonathan P. Gross
T'Kiya A. Gutrick
Jasmine L. Hasselbrink
Yasir T. Holmes
Shakyha A. Howard
Camryn N. Huntley
Tyler A. Jurney
Amaia S. Kelley
Courtney A. Lockley
Malikah D. Mason
Cameron S. Mills
Jared I. Moore
Appiah J. Morgan Jr.
Kayla C. Morgan
Makaylah A. Mucker
Yasmine Y. Muse
Briana V. Myers
Anaya K. New
Summer R. Overton
Jarron C. Plater
Bethany S. Ream
Johncesar E. Sasuman
Anjanique C. Sears
Ryan D. Smith
Frankeas T. Tibbs
Casey N. Welch
Monnasia C. White
Ashonta C. Wilson
Superior E. Young
Honors
Katherine M. Boone
Ryan Z. Bradley
Marissa V. Brown
Briana A. Browne
Christian A. Castillejo
Jamari E. Dancy
Ash'le P. Dempsey
Lee A. Edmonds III
Jonathon A. Gilroy
Brandon R. Goodwin
Damontae T. Gray
Zariah I. Gray
Sarrah M. Howell
Xavier A. Jarmon
Brandin J. Johnson
Jalen M. Johnson
Delicia J. Lee
Scarleth M. Martinez
Andre' M. Morris
Alies B. Myers
Q'Sean R. Myers
Emoni L. Owens
Noah M. Peoples-Wallace
Paige T. Perkins
Jordyn A. Powell
Austin Robertson
Richard A. Ruffin
Tayeshawn J. Savoy
Kenai N. Simms
Kaylee A. Tappen
Kimia R. Taylor
Xavier R. Urena
Miranda A. Watson
Bryan A. Weeks
Lanny M. Weese III