Henry E. Lackey High School first quarter honor rolls

Grade 9

Principal’s honors

Samuel C. Asaya

Logan M. Burroughs

Charlene U. Carlos

Tanasia J. Cole

Jabari A. Cosby

Tiwaloluwa R. Dapo-Adeyemo

Danielia R. Doyle

Anthony A. El'rasheed

Danielle E. Emretane

D'Ary J. Epps

Sharrecka R. Fenwick

Brady R. Freundel

Shayne T. Gaskins

Khairi A. Gordon

Bryan J. Green

Logan P. Green

Daniel A. Gross

Chrislain N. Jayme

Zoie S. Johnson

Ashley N. Jones

Kevin M. Kankanamage

Casey L. Klinger

Diamond L. Koon

Penelope F. Kriebel

Zoe L. Laciny

Daniel A. Leon

Savannah J. Logan

Mark-Alexander T. Mareko

Anna E. Martin

Charlize B. Martin

Emily Francine R. Matundan

William J. McConnell

Sanaa' K. Milstead

Jacob I. Moore

Naika S. Nicos

Corvin O. Ntim

Braden M. O'Neal

Julissa E. Perla-Serpas

Tristynn A. Phillips

Zyarre Z. Prince

Laila R. Queen

Isabel R. Raleigh

Jaeda D. Reynolds

Haley R. Rickett

Gabriel O. Rodriguez Batalla

Aniyah K. Rodwell

Faith G. Rothell

Phoebe E. Saia

CTaniya N. Stewart

Benjamin C. Summers

Alayla A. Vaughan

Kaitlyn M. Weisman

Trinity I. Wright

Ryan A. Zipf

High honors

Kaelyn M. Bramell

Casey R. Cortner

Monique L. Daniel

Kaia A. Daniels

Jailynn N. Dannecker

Alek M. Diloretto

De'Zaria L. Drew

Amellia D. Forbes

Ryan M. Gimmel

Jared R. Grosvenor

Alicia M. Hamn

Nicole M. Hebert

Jacob R. Jones

Haja M. Kabba

Zachariah J. Kershner

Grace D. Klaas

Caprice E. Kopp

Amy M. Martinez-Lopez

Terrance X. Mathis

Julian A. McCready

Callasaundra N. Messic

Keana A. Page

Zyon D. Prince

Dayloni L. Proctor

Dylan A. Reed

Jayden D. Rivera-Corbett

Natalie A. Robinson

Brandon M. Rollins

Brianna B. Sanders

Noah G. Sanford

Randolph Starks III

Sidney A. Stewart IV

Cameren M. Sudduth

Kimani D. Swann

Reniyah C. Taylor

Kamyah S. Thomas

James Upchurch

Chaya J. Walker

Honors

Ayomide D. Bakare

Jadon A. Baker

Tony E. Banks

Kenneth G. Bays III

Brandon M. Brevard

Ke-Nya A. Butler

Laila C. Dennis

Asia B. Diggs

Zae A. Ellis

Nathan M. Gomez

Steven V. Hall

Marquel E. Holland

Landon P. Jonse

Jerry T. Kirk Jr.

Eden A. Lawson

Nakiyah R. Lewis

Kemari R. Lifsey

James A. Matthews

Kira N. Morgan

Zelford C. Platt

Kimberly E. Rodas

Lezlie A. Romero

A'Keem J. Sams Jr.

Dylan D. Slye

Anyla M. Spears

Zahrah A. Starks-Bey

Cekiyah B. Swann

Jacob G. Sweeney

Braylon K. Swor

Sarah N. Tippett

De'Asia E. Walker-Bey

Paris D. Williams

Anthony G. Woodings Jr.

Grade 10

Principal’s honors

Angel N. Addison

Olivia A. Ahern

Kaylee M. Alvey

Makir G. Aver

Kailee Louise N. Banks

Caleb L. Batchelor

DeShawn D. Benjamin

Jalen E. Black

Sarah D. Cabrera

Krista R. Cather

Mackenzie N. Clopton

Taeza M. Cooper

Alexis M. Corcoran

Delanie J. Davis

Tenari L. Eaton

Nicole E. Elder

Kaeliana V. Ferranmelendez

Johnathan M. Gary

Tessah M. Good

Victoria A. Gordon

Raymond R. Guzzone

Edwin D. Hall III

Blake M. Hancock

Randolph J. Hart IV

Makayla E. Hazel

Andrea J. Hernandez Sigaran

Samara M. Horan

Amare K. Jeffery

Nevaeh E. Kendall

John W. Kerzel

Bailey R. Kindall

Nelson Li

Murdock McCormick III

Bryant R. Melendres

Jace C. Persing

Paula M. Ramirez Barreto

Ethan R. Reedy

Noel J. Reyes

Joshua C. Sandifer

Cenia J. Sims

Tyler R. Tranmer

Lauren E. Vougioukles

Emma R. Willett

Brandon I. Williams

Evann A. Yake

High honors

Reese D. Alves

Armaree M. Bates Rivers

Jackson J. Brown

Ayshia G. Bryant

Allyn J. Casaje

Janaela A. Chase

Angie Y. Corado Rauda

Olivia N. Gilbert

Dakarai J. Hunter

DeAndre R. Jackso

Savion N. Jimenez

Jaylah A. Jones

Christopher M. Lamb

Raylin N. Lee

Ileana J. Sosa-Sorto

Danielle T.Stafford

Katlyn R. Tameling

Mya L. Tolbert

Donte' D. Turner Jr.

Ryan K. Watkins

Amanda N. Williams

Kerionna J. Wilson

Honors

Zy'irah A. Barnes

Kiarah C. Bond

Dayoni N. Campbell

Zachary D. Comer

Jenae L. Elder

Kevin P. Ferrell

Alivia M. Forbes

Grant C. Gamble

Kerby J. Garay-Lopez

Alexis O. Grosvenor

Marissa N. Hayden

Larry D. Jones Jr.

Grace V. Kofie

Nakayla R. Lewis-Baker

Cora E. Murphy

Tyler J. Pearce

Aaron R. Pinkney

Ryan M. Prehoda

Gabriel D. Revelle

Leah S. Robinson

Jonathan J. Russell

Zahra N. Sherman

Jamari Dashawn E. Somerville

Kaitlyn M. Strauss

Michael W. Wood

Ethan A. Yake

Grade 11

Principal’s honors

Maya N. Artman

Cheyenne L. Barbour

Esperanza Beaucicaut

Claudea L. Bridgett

Kaylee D. Brown

Devin Cao

Karl Jason U. Carlos

Bryan Chen

Temiloluwa O. Dapo-Adeyemo

Emma N. Davie

Rykah K. Dowling

Lilandra D. Ferranmelendez

Quintin L. Fisher

Terrell L. Funchess

Kyle J. Gunter

Adalynn R. Kenyon

Benjamin D. Kicas

Tyne E. Kidd,

Charlie J. Klinger

Shelby L. Krauel

Grace G. Landgraf

Taylor M. Ledman

William R. Lenox

Kaliyah L. Little

Morgan R. Martin

Wilson E. Martinez-Lopez

Tarion T. Melvin

Danielle N. Monopoli

Eric L. Murphy

Kamrie R. Nance

Delmy V. Palmer

Brooke M. Portzen

Nathaly E. Ramirez Yanes

Mikah T. Seger

Emma G. Shumpert

Jordan P. Sutherlin

Jordan R. Vaughan

Gary V. Warner Jr.

John C. Watkins

High honors

Paris T. Addison

Blake C. Bowie

Leah N. Bradshaw

Nathaniel R. Brough

Tamia S. Brown

Julianna C. Bugert

Darrian L. Carter

Ta'Nelle L. Chestnut

Brock T. Cooper

Gino S. Craft

Michele C. Dearing

Cheyenne H. Donaldson

Olivia L. Featherson

Muhammed A. Flythe

Robert J. Forbes

Brandon K. Hancock

Kyla L. Henson

Mashayla A. Jackson

Nicolas P. Johnson

Aminata Kabba

Tionna J. Lancaster

Sebastian E. Leon-Ramos

Jada N. Lewis

Aniya M. Mason

Jaylen A. Milstead

Damoni N. Oliver

Elijah J. Payton

Kamarri J. Putney

Dwuan P. Rayford II

Aaron T. Reed

Makayla S. Roberts

Iiyana R. Taylor-Sparks

Michael A. Tippett

Quadirah I. Tullis

Brynn M. Williams

Honors

Thomas D. Addison Jr.

Sydney A. Allen

Morgan W. Berry

Marc D. Brice II

Joanna T. Brima

Tobias E. Carr

Mason T. Clark

Isabel A. Deters

Daziana Y. Drew

Mia R. Ellis

Jordan D. Grier

Mark A. Henson III

Ny'ree S. Holland

Thurrayaa Y. Holmes

Devontae A. Isreal

Natalyia A. Jackson

Nsenki C. Kabassu

Mekhi D. Mack

Thomas A. Milling Jr.

Bisanga Ngoie

Colton S. Sweeney

Matthew A. Vasquez

Caleb J. Waldrop

Timothy J. Warren Jr.

Sara M. Weingarden

Gabrielle B. Williams

Andrew B. Witcher

Grade 12

Principal’s honors

Tavion J. Alves

Miketta L. Anderson

Kayla M. Black

Brynna L. Bode

Garrison M. Brown

Bailey J. Burroughs

Tanee P. Calhoun

Marlon S. Charles

Anna Chen

Tiana N. Clemons

Callie B. Culhane

Deshunae T. Dunnington

Dakota D. Durfee

Nia N. Edwards

Adriana S. Em

Destiny R. Flournoy

John W. Griffith,

Eli E. Guzzone

Izaiah D. Hair

Jerry A. Harley Jr.

Diamond M. Henson

Anana M. Isaac

Grady J. Klaas

Roiyle E. Maliksi

Jurnee A. McLendon

Alexis G. Milam

Timothy M. Morgan

Barria J. Norman

Manya L. Owens

Elizabeth S. Panfil

Hunter M. Paulin

Chloe' M. Peterson

Jason V. Pham

Justin V. Pham

Kylie R. Powers

Asha L. Puryear

Julian M. Revelle

Michael C. Sager Jr.

Matthew P. Sandifer

Kyra N. Scott

Christian C. Shelton

Breonna J. Sidbury

Jasmyn E. Simmons

Sierra B. Simmons

Jaylen J. Sudduth

Micah S. Sutton

Sarah F. Treadway

Sahana R. Venkatesh

Christina J. Walker

Savannah N. Washington

Nasir D. Williams

High honors

Taylor M. Bohannon

Starlee L. Bradshaw

Tashauna D. Butler

Sarahmarie A. Caparrotta

Jadon E. Carter

Christopher I. Catherine

Marvin A. Cherry II

Kierra S. Chisley

Blayne M. Dillard

Leah N. Dobry

Brenden M. Donais

Jonathan P. Gross

T'Kiya A. Gutrick

Jasmine L. Hasselbrink

Yasir T. Holmes

Shakyha A. Howard

Camryn N. Huntley

Tyler A. Jurney

Amaia S. Kelley

Courtney A. Lockley

Malikah D. Mason

Cameron S. Mills

Jared I. Moore

Appiah J. Morgan Jr.

Kayla C. Morgan

Makaylah A. Mucker

Yasmine Y. Muse

Briana V. Myers

Anaya K. New

Summer R. Overton

Jarron C. Plater

Bethany S. Ream

Johncesar E. Sasuman

Anjanique C. Sears

Ryan D. Smith

Frankeas T. Tibbs

Casey N. Welch

Monnasia C. White

Ashonta C. Wilson

Superior E. Young

Honors

Katherine M. Boone

Ryan Z. Bradley

Marissa V. Brown

Briana A. Browne

Christian A. Castillejo

Jamari E. Dancy

Ash'le P. Dempsey

Lee A. Edmonds III

Jonathon A. Gilroy

Brandon R. Goodwin

Damontae T. Gray

Zariah I. Gray

Sarrah M. Howell

Xavier A. Jarmon

Brandin J. Johnson

Jalen M. Johnson

Delicia J. Lee

Scarleth M. Martinez

Andre' M. Morris

Alies B. Myers

Q'Sean R. Myers

Emoni L. Owens

Noah M. Peoples-Wallace

Paige T. Perkins

Jordyn A. Powell

Austin Robertson

Richard A. Ruffin

Tayeshawn J. Savoy

Kenai N. Simms

Kaylee A. Tappen

Kimia R. Taylor

Xavier R. Urena

Miranda A. Watson

Bryan A. Weeks

Lanny M. Weese III