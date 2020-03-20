Sixth grade

Principal’s honors

Noah M. Agbetoglo

Angeline Xyvrne V. Anog

Kaheem A. Beckford

Jayla K. Coleman

Andrew S. Cooper

Benjamin Franci C. Dela Cruz

Ryan J. Gloria

Ethan S. Kawuma

Leah G. Kay

Tamia G. McSears

Carly A. Newman

Oreoluwa Q. Owolabi

Pia S. Patel

Malaya R. Paulk

Alyssa Placek

Sanaa K. Thomas

Dalyn L. Tinsley

Arianne Tsitsiwu

Kavon M. Washington

Jaiya A. Woodland

High honors

Aidyn E. Aaron

Harmony C. Akpadiaha

Asia D. Beaty-Brown

Egypt S. Beaty-Brown

Zaria A. Bell

Clarke L. Budd

Xiomara L. Bullock

Sydney N. Chaplin

Ana L. Chavez Villalta

Na’ima A. Cook

Amy G. Costa

Victor I. Daramola

Kensean Ethan D. Dela Cruz

Elijah N. Dixon

Danaiya J. Easton

Makenzie N. Eribo

Ai S. Forson

Arielle M. Gamboa

Sanai D. Hamlin

Miena E. Hughes

Lena J. Johnson

Janiyah T. Lee

Bianca L. McCoy

Corinne N. Mundey

Tashaya R. Neale

Sydni M. Nicholson

Ahnaya J. Pinkney

Mya K. Smoot

Ivan N. Somerville

Keythan K. Stewart Davidson

Semaj W. Thomas

Delvon L. Tinsley

Neonie R. Walker

John D. Wallace IV

Honors

Dewayne F. Adams Jr.

Dae-Hwa V. Adjahou

Amani J. Anderson

Laniya S. Brame

Booker B. Brown

Paul E. Bryant III

Jada K. Butler

Nevaeh G. Calacan

De’Angelo L. Chenette

Brooklyn R. Cox

David S. Cuellar

Naveah M. Davis

Kalayah B. Dotson

Drake A. Fenwick

Jahleel D. Fleming

Natasha K. Gaskins

Anjel S. Graves

Hadi A. Habib

Jahlil X. Henderson

Zaire Y. House

Aujonique N. Jimmerson

Jesslynn A. Johnson

Ichane Karantassi

Machoura Karantassi

Stephon A. Lake Jr.

JayLyn R. Locke

Reign I. Lyons

Natalie A. McIntyre

Amia S. McLamb

Tiffany A. Montoya-Avila

Rene M. Palacios-Hernandez

Ethan M. Paredes

Danaeya N. Parker

Angeline D. Rivera

Destini A. Shorts

Amiyah L. Simmons

Tatiana N. Simmons

Jordan M. Slaughter

Kendall C. Smith

Dequan L. Somerville

Giovany Teran

D’Kwan D. Thomas

Sanai A. Thomas

DeAndre M. Tyler

Jaleah D. Williams

Nicholas R. Willie

Bryan C. Wilson II

Emoni L. Wright

Seventh grade

Principal’s honors

Kennedy D. Austin

DaVein M. Britt

Ayesha A. Butt

Chelsea J. Coates

Quinn E. Decker

Abeer Fatima

Darrell E. Jackson Jr.

Jada N. McCallam

Devontae K. Russell

Kristabelle A. Salazar

Jada D. Stuart

Edenilson M. Velasquez Orellana

Vanessa Vivar

Damon R. Witherspoon Jr.

High honors

Erika M. Alegria-Echeverria

Cristian J. Avila-Melendez

Brianna A. Baker

Daniella Balkaran

Alyssa N. Berry

Mariah A. Brooks

Abdul K. Butt

Danyjzhaa J. Carter

Ariana M. Cheatham

Jimmy Chen

Ashley N. Chicas Valasquez

Nia S. Clover

Jakei J. Cobb

Addam M. Crossley-Boyle

Gabrielle A. Davis

Alexis L. Easley-Bethea

Uwadia A. Erumsele Jr.

Julissa E. Galdamez

Chelsea-Ann A. Grant

Antonio M. Hickman Jr.

Tyke A. Hunter

Ciara N. Ingram

Aliyah M. Johnson

Jayana A. Knox-Miller

Daniel G. Lumsden

Naiyanna C. Proctor

Micah R. Riley

Artrais A. Robinson

Xavier L. Senn

Serenity A. Shuff

Kayla J. Taylor

Jaylin N. Thompson

Stephanie N. Tootle

Trinity E. Watford

Autumn N. White

A’Ziya D. Williams

Rachael M. Williams

Nathan R. Willie

Honors

Merlyn A. Amaya-Ventura

Kimberly Y. Aparicio

Leila S. Arnold

Jaran C. Baker

Nathan L. Baker

Amari S. Brawner

Katayah A. Brooks

Micah N. Brown

Takori A. Brown

Brooke K. Campbell

Matt Lawrence N. Capule

Clara C. Castillo Jordan

Savannah L. Charnock

Karson R. Cornell

Kanila D. Drake

Damaris B. Escobar

Marshea A. Fisher

Zackaree B. Gaither

Amani S. Gatling

Tykeim A. Gray

Desmond C. Hamn

Maliq D. Henry

Anaiya C. Hillyer

Niraliba A. Jadeja

Kamiah J. Johnson

Kelly J. Johnson

Mark B. Jones Jr.

McKenzie G. Lawrence

Freedom C. Lyons

Lauren J. Marshall

Chelsey E. Martinez

Ryan D. McKelvin

Josiah K. Moore

Maysa Moujami

Lain I. Nance

Nylah S. Nixon

Jared S. Norris

Erick J. Orellana-Echeverria

Mekai A. Page

Jonathan R. Parham

Jason I. Perez Cruz

Maurice L. Renaud

Mikenzie A. Roberts

Savannah A. Rogers

Christy G. Rosa

Rynell E. Rutledge Jr.

Janiece N. Savoy

Tarik K. Smallhorne

Kori A. Sobers

Madison R. Somerville

Elias E. Thompson

Christopher A. Velasquez Sabillon

Shaina L. Westney

Giavonni G. Whitener

Niya M. Williams

Savannah L. Wright-Carlson

Eighth grade

Principal’s honors

Ayobami O. Abudu

Claire E. Agustin

Lorenz Paulo I. Bulos

Amira A. Clark

Chanze’ L. Coates

Mychaela A. Crosby

Samantha C. Custis

Gianna L. Dynes

Brianna A. Edwards

Jadyn M. Forbes

Damarie E. Freeman

Aleyna S. Gaskins

Nadia S. Gaskins

Sydney F. Gunther

Ka’Leah M. Johnson

Aniya R. Jones

Ricaria J. Lawson

Naima R. Ligonde

Thong M. Nguyen

Kylie R. Smith

Zoe S. Spann

Kaelyn J. Stewart

Tyrese V. Sutton

Gerald N. Tabe

Israel S. Thompson

Donald C. Uzoukwu

Maya M. Vidal

Jamai E. Williams

Gabrielle C. Wimbush

High honors

Marie-Joanna Ahoussou

Daija K. Allen

Geldy D. Avilez Pena

Talia D. Beal-Chase

Jamiyah A. Bonds

Jordan N. Bowling

Anais S. Brooks

Xavier C. Buchanan

Alicea K. Burnett

Janiya A. Butler

Mya M. Carroll

Aniya R. Carter

Janneth Chagolla

Malik A. Chase

Natalie A. Clever

Jada C. Collins

Alexandra F. Cooke

Anyah D. Corley-Latham

Adrain D. Dela Cruz

Famara M. Drammeh

Amy A. Garcia-Lopez

Nyzaiah S. Garnett

Kameran J. Gray

Ayla M. Hawkins

Taniya J. Henderson

Donnell L. Holmes II

Jonathan M. Jaigobin

Ka’Mani J. Johnson

Tyliyah C. Johnson

Mechelle Z. Johnson-Reeves

Kadiatou Kourouma

Shondra K. Mattocks

Keeva L. Morgan

Erica S. Nakalembe

Olayinka T. Olaosebikan

Tia N. Owens

River C. Padgett

Monique S. Patrick

Aubrey C. Quiambao

Kimaya P. Riley

Jarel A. Ringold

Jose A. Rivera

Diamond M. Rogers

Aaliyah M. Ruth

Thomas A. Slater III

Destiny E. Thomas

Joshua T. Thurmon

Layla C. Tilley

Tia M. Toney

Gabryella N. Torres

Taylor R. Whidbee

Sydney K. Yarborough

Nathaniel Yoseph

Nia L. Young

Honors

Vega M. Alexander

Xzavier S. Anderson

Olivia A. Annang

Melvin B. Arana Lopez

Kennedy A. Bailey

Cazandra Embher C. Baldonado

Jamya M. Barclay

Ishah Y. Barry

Christopher L. Brown

Alaya M. Burnett

Munachimso P. Chiedozie

Miarah D. Crowder

Damiya N. Dyke

Kevontae O. Easterling

Abigale M. Epes

Kimila A. Erskine

Cecilia P. Euceda Cueva

Kemi A. Fennell

Alayna P. Fraser

Gabriel Jr. Golson

Chase D. Gore

Devon K. Herring

James W. Hill III

Brianna L. Jackson

Nyasia R. Jiles

Jason Q. Johnson

Layla M. Johnson

Jayla A. Kelley

Kierra A. Kelly

Amya S. Martin

Shanti K. Mattocks

Eric L. Melton Jr.

Lorenzo R. Parker Jr.

Kaila A. Richardson

Delonte’ A. Robinson

Mathais T. Savoy

John W. Shorter

Emonie L. Smith

Isaiah A. Smith

Samari T. Spooner

Tiara R. Stinnie

Shanara G. Stringer

Naomi L. Stuart

Asia L. Taylor

Grace C. Taylor

Adam T. Warder Jr.

Danae C. White

Kaelyn M. Williams

Maurice A. Williams Jr.

Maliq H. Wright