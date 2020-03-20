Sixth grade
Principal’s honors
Noah M. Agbetoglo
Angeline Xyvrne V. Anog
Kaheem A. Beckford
Jayla K. Coleman
Andrew S. Cooper
Benjamin Franci C. Dela Cruz
Ryan J. Gloria
Ethan S. Kawuma
Leah G. Kay
Tamia G. McSears
Carly A. Newman
Oreoluwa Q. Owolabi
Pia S. Patel
Malaya R. Paulk
Alyssa Placek
Sanaa K. Thomas
Dalyn L. Tinsley
Arianne Tsitsiwu
Kavon M. Washington
Jaiya A. Woodland
High honors
Aidyn E. Aaron
Harmony C. Akpadiaha
Asia D. Beaty-Brown
Egypt S. Beaty-Brown
Zaria A. Bell
Clarke L. Budd
Xiomara L. Bullock
Sydney N. Chaplin
Ana L. Chavez Villalta
Na’ima A. Cook
Amy G. Costa
Victor I. Daramola
Kensean Ethan D. Dela Cruz
Elijah N. Dixon
Danaiya J. Easton
Makenzie N. Eribo
Ai S. Forson
Arielle M. Gamboa
Sanai D. Hamlin
Miena E. Hughes
Lena J. Johnson
Janiyah T. Lee
Bianca L. McCoy
Corinne N. Mundey
Tashaya R. Neale
Sydni M. Nicholson
Ahnaya J. Pinkney
Mya K. Smoot
Ivan N. Somerville
Keythan K. Stewart Davidson
Semaj W. Thomas
Delvon L. Tinsley
Neonie R. Walker
John D. Wallace IV
Honors
Dewayne F. Adams Jr.
Dae-Hwa V. Adjahou
Amani J. Anderson
Laniya S. Brame
Booker B. Brown
Paul E. Bryant III
Jada K. Butler
Nevaeh G. Calacan
De’Angelo L. Chenette
Brooklyn R. Cox
David S. Cuellar
Naveah M. Davis
Kalayah B. Dotson
Drake A. Fenwick
Jahleel D. Fleming
Natasha K. Gaskins
Anjel S. Graves
Hadi A. Habib
Jahlil X. Henderson
Zaire Y. House
Aujonique N. Jimmerson
Jesslynn A. Johnson
Ichane Karantassi
Machoura Karantassi
Stephon A. Lake Jr.
JayLyn R. Locke
Reign I. Lyons
Natalie A. McIntyre
Amia S. McLamb
Tiffany A. Montoya-Avila
Rene M. Palacios-Hernandez
Ethan M. Paredes
Danaeya N. Parker
Angeline D. Rivera
Destini A. Shorts
Amiyah L. Simmons
Tatiana N. Simmons
Jordan M. Slaughter
Kendall C. Smith
Dequan L. Somerville
Giovany Teran
D’Kwan D. Thomas
Sanai A. Thomas
DeAndre M. Tyler
Jaleah D. Williams
Nicholas R. Willie
Bryan C. Wilson II
Emoni L. Wright
Seventh grade
Principal’s honors
Kennedy D. Austin
DaVein M. Britt
Ayesha A. Butt
Chelsea J. Coates
Quinn E. Decker
Abeer Fatima
Darrell E. Jackson Jr.
Jada N. McCallam
Devontae K. Russell
Kristabelle A. Salazar
Jada D. Stuart
Edenilson M. Velasquez Orellana
Vanessa Vivar
Damon R. Witherspoon Jr.
High honors
Erika M. Alegria-Echeverria
Cristian J. Avila-Melendez
Brianna A. Baker
Daniella Balkaran
Alyssa N. Berry
Mariah A. Brooks
Abdul K. Butt
Danyjzhaa J. Carter
Ariana M. Cheatham
Jimmy Chen
Ashley N. Chicas Valasquez
Nia S. Clover
Jakei J. Cobb
Addam M. Crossley-Boyle
Gabrielle A. Davis
Alexis L. Easley-Bethea
Uwadia A. Erumsele Jr.
Julissa E. Galdamez
Chelsea-Ann A. Grant
Antonio M. Hickman Jr.
Tyke A. Hunter
Ciara N. Ingram
Aliyah M. Johnson
Jayana A. Knox-Miller
Daniel G. Lumsden
Naiyanna C. Proctor
Micah R. Riley
Artrais A. Robinson
Xavier L. Senn
Serenity A. Shuff
Kayla J. Taylor
Jaylin N. Thompson
Stephanie N. Tootle
Trinity E. Watford
Autumn N. White
A’Ziya D. Williams
Rachael M. Williams
Nathan R. Willie
Honors
Merlyn A. Amaya-Ventura
Kimberly Y. Aparicio
Leila S. Arnold
Jaran C. Baker
Nathan L. Baker
Amari S. Brawner
Katayah A. Brooks
Micah N. Brown
Takori A. Brown
Brooke K. Campbell
Matt Lawrence N. Capule
Clara C. Castillo Jordan
Savannah L. Charnock
Karson R. Cornell
Kanila D. Drake
Damaris B. Escobar
Marshea A. Fisher
Zackaree B. Gaither
Amani S. Gatling
Tykeim A. Gray
Desmond C. Hamn
Maliq D. Henry
Anaiya C. Hillyer
Niraliba A. Jadeja
Kamiah J. Johnson
Kelly J. Johnson
Mark B. Jones Jr.
McKenzie G. Lawrence
Freedom C. Lyons
Lauren J. Marshall
Chelsey E. Martinez
Ryan D. McKelvin
Josiah K. Moore
Maysa Moujami
Lain I. Nance
Nylah S. Nixon
Jared S. Norris
Erick J. Orellana-Echeverria
Mekai A. Page
Jonathan R. Parham
Jason I. Perez Cruz
Maurice L. Renaud
Mikenzie A. Roberts
Savannah A. Rogers
Christy G. Rosa
Rynell E. Rutledge Jr.
Janiece N. Savoy
Tarik K. Smallhorne
Kori A. Sobers
Madison R. Somerville
Elias E. Thompson
Christopher A. Velasquez Sabillon
Shaina L. Westney
Giavonni G. Whitener
Niya M. Williams
Savannah L. Wright-Carlson
Eighth grade
Principal’s honors
Ayobami O. Abudu
Claire E. Agustin
Lorenz Paulo I. Bulos
Amira A. Clark
Chanze’ L. Coates
Mychaela A. Crosby
Samantha C. Custis
Gianna L. Dynes
Brianna A. Edwards
Jadyn M. Forbes
Damarie E. Freeman
Aleyna S. Gaskins
Nadia S. Gaskins
Sydney F. Gunther
Ka’Leah M. Johnson
Aniya R. Jones
Ricaria J. Lawson
Naima R. Ligonde
Thong M. Nguyen
Kylie R. Smith
Zoe S. Spann
Kaelyn J. Stewart
Tyrese V. Sutton
Gerald N. Tabe
Israel S. Thompson
Donald C. Uzoukwu
Maya M. Vidal
Jamai E. Williams
Gabrielle C. Wimbush
High honors
Marie-Joanna Ahoussou
Daija K. Allen
Geldy D. Avilez Pena
Talia D. Beal-Chase
Jamiyah A. Bonds
Jordan N. Bowling
Anais S. Brooks
Xavier C. Buchanan
Alicea K. Burnett
Janiya A. Butler
Mya M. Carroll
Aniya R. Carter
Janneth Chagolla
Malik A. Chase
Natalie A. Clever
Jada C. Collins
Alexandra F. Cooke
Anyah D. Corley-Latham
Adrain D. Dela Cruz
Famara M. Drammeh
Amy A. Garcia-Lopez
Nyzaiah S. Garnett
Kameran J. Gray
Ayla M. Hawkins
Taniya J. Henderson
Donnell L. Holmes II
Jonathan M. Jaigobin
Ka’Mani J. Johnson
Tyliyah C. Johnson
Mechelle Z. Johnson-Reeves
Kadiatou Kourouma
Shondra K. Mattocks
Keeva L. Morgan
Erica S. Nakalembe
Olayinka T. Olaosebikan
Tia N. Owens
River C. Padgett
Monique S. Patrick
Aubrey C. Quiambao
Kimaya P. Riley
Jarel A. Ringold
Jose A. Rivera
Diamond M. Rogers
Aaliyah M. Ruth
Thomas A. Slater III
Destiny E. Thomas
Joshua T. Thurmon
Layla C. Tilley
Tia M. Toney
Gabryella N. Torres
Taylor R. Whidbee
Sydney K. Yarborough
Nathaniel Yoseph
Nia L. Young
Honors
Vega M. Alexander
Xzavier S. Anderson
Olivia A. Annang
Melvin B. Arana Lopez
Kennedy A. Bailey
Cazandra Embher C. Baldonado
Jamya M. Barclay
Ishah Y. Barry
Christopher L. Brown
Alaya M. Burnett
Munachimso P. Chiedozie
Miarah D. Crowder
Damiya N. Dyke
Kevontae O. Easterling
Abigale M. Epes
Kimila A. Erskine
Cecilia P. Euceda Cueva
Kemi A. Fennell
Alayna P. Fraser
Gabriel Jr. Golson
Chase D. Gore
Devon K. Herring
James W. Hill III
Brianna L. Jackson
Nyasia R. Jiles
Jason Q. Johnson
Layla M. Johnson
Jayla A. Kelley
Kierra A. Kelly
Amya S. Martin
Shanti K. Mattocks
Eric L. Melton Jr.
Lorenzo R. Parker Jr.
Kaila A. Richardson
Delonte’ A. Robinson
Mathais T. Savoy
John W. Shorter
Emonie L. Smith
Isaiah A. Smith
Samari T. Spooner
Tiara R. Stinnie
Shanara G. Stringer
Naomi L. Stuart
Asia L. Taylor
Grace C. Taylor
Adam T. Warder Jr.
Danae C. White
Kaelyn M. Williams
Maurice A. Williams Jr.
Maliq H. Wright