Sixth grade
Principal’s honors
Dewayne F. Adams Jr.
Angeline Xyvrne V. Anog
Asia D. Beaty-Brown
Kaheem A. Beckford
Laniya S. Brame
Na’ima A. Cook
Makenzie N. Eribo
Arielle M. Gamboa
Ryan J. Gloria
Ethan R. Guy
Lena J. Johnson
Ethan S. Kawuma
Leah G. Kay
Natalie A. McIntyre
Tamia G. McSears
Carly A. Newman
Pia S. Patel
Malaya R. Paulk
Sanaa K. Thomas
Arianne Tsitsiwu
Jaiya A. Woodland
High honors
Aidyn E. Aaron
Stellah V. Anderson
Nevaeh G. Calacan
Amy G. Costa
Mariah K. Davis
Kalayah B. Dotson
Drake A. Fenwick
Octavia B. Hickerson
Zaire Y. House
Jesslynn A. Johnson
Kyoko A. Johnson-Reeves
Stephon A. Lake Jr.
Rene M. Palacios-Hernandez
Kory J. Queen
Destini A. Shorts
Dequan L. Somerville
Keythan K. Stewart Davidson
Sanai A. Thomas
Victor I. Daramola
DeAndre M. Tyler
Bryan C. Wilson II
Noah M. Agbetoglo
Booker B. Brown
Clarke L. Budd
Jada K. Butler
David S. Cuellar
Kensean Ethan D. Dela Cruz
Elijah N. Dixon
Hadi A. Habib
Sanai D. Hamlin
Aujonique N. Jimmerson
JayLyn R. Locke
Bianca L. McCoy
Amia S. McLamb
Tiffany A. Montoya-Avila
Ahnaya J. Pinkney
Kendall C. Smith
Natasha K. Gaskins
Sydni M. Nicholson
Oreoluwa Q. Owolabi
Amani J. Anderson
Egypt S. Beaty-Brown
Sydney N. Chaplin
Ana L. Chavez Villalta
Jayla K. Coleman
Andrew S. Cooper
Benjamin F. Dela Cruz
Danaiya J. Easton
Janiyah T. Lee
Corinne N. Mundey
Tashaya R. Neale
Ethan M. Paredes
Aayush G. Patel
Alyssa Placek
Semaj W. Thomas
Dalyn L. Tinsley
Delvon L. Tinsley
Kavon M. Washington
Emoni L. Wright
Honors
Dae-Hwa V. Adjahou
Ahmad T. Babayo
Zaniya D. Ballard
Thomas C. Coates
Jeidy S. Hernandez-Mendez
Sajid S. Hinton
Dani M. Jones
Ichane Karantassi
Machoura Karantassi
Ayden L. Kullman
Geraye Y. Tillman
Jeremy L. Wilkerson
Jaleah D. Williams
TyShawn A. Wooten
Harmony C. Akpadiaha
Walter J. Bamber Jr.
Ja’Khari Bohannon
Paul E. Bryant III
Carlos L. Castro-Alfaro
Anthony M. Dancy
Malachi A. Dustan
Devin D. Flowers Jr.
Chloe B. Foster
Kory E. Foy Jr.
Iliana N. Funez-Acosta
Solomon I. Gibson
Ryan A. Gross
Grace C. Height
Miena E. Hughes
Reign I. Lyons
Nicolas O. Owens
Christopher A. Queen
Jaytrinagorn J. Schley
Amiyah L. Simmons
D’Kwan D. Thomas
Anya E. Thompson
Akira J. Hunt
Zaria A. Bell
Xiomara L. Bullock
De’Angelo L. Chenette
Naveah M. Davis
Ai S. Forson
Jahlil X. Henderson
Zahrah F. Islar
Triston J. Johnson
Tatiana N. Simmons
Mya K. Smoot
Ivan N. Somerville
Giovany Teran
Jayvion D. Watson
Saniya M. Wheeler
Seventh grade
Principal’s honors
David R. Alegria Acuna
Kennedy D. Austin
Alyssa N. Berry
DaVein M. Britt
Abdul K. Butt
Jakei J. Cobb
Quinn E. Decker
Julissa E. Galdamez
Tyke A. Hunter
Darrell E. Jackson Jr.
Jayana A. Knox-Miller
Jaylin N. Thompson
Edenilson M. Velasquez Orellana
Autumn N. White
High honors
Erika M. Alegria-Echeverria
Leila S. Arnold
Brianna A. Baker
Daniella Balkaran
Dwayne E. Branson Jr.
Micah N. Brown
Vernon G. Charfauros
Ariana M. Cheatham
Gabrielle A. Davis
Uwadia A. Erumsele Jr.
Damaris B. Escobar
Abeer Fatima
Desmond C. Hamn
Mark B. Jones Jr.
Freedom C. Lyons
Ryan D. McKelvin
Kadie P. Ndamukong
Micah R. Riley
Christy G. Rosa
Devontae K. Russell
Janiece N. Savoy
Xavier L. Senn
Madison R. Somerville
Giavonni G. Whitener
A’Ziya D. Williams
Kailer M. Wilson
Amy R. Carlos-Figueroa
Ashley N. Chicas Velasquez
Nia S. Clover
Addam M. Crossley-Boyle
Chelsea-Ann A. Grant
Ciara N. Ingram
McKenzie G. Lawrence
Lauren J. Marshall
Nylah S. Nixon
Artrais A. Robinson
Serenity A. Shuff
Jada D. Stuart
Stephanie N. Tootle
Zyra L. Wallace
Trinity E. Watford
Damon R. Witherspoon Jr.
Nathan L. Baker
Mariah A. Brooks
Ayesha A. Butt
Matt Lawrence N. Capule
Danyjzhaa J. Carter
Jimmy Chen
Chelsea J. Coates
Maliq D. Henry
Antonio M. Hickman Jr.
Aliyah M. Johnson
Daniel G. Lumsden
Jada N. McCallam
Naiyanna C. Proctor
Kristabelle A. Salazar
Kayla J. Taylor
Vanessa Vivar
Honors
Jaiden K. Battle
Spirit F. Benjamin
Takori A. Brown
Sidney N. Canales
Xavier I. Claudio
Karson R. Cornell
Aiden T. Ellis
Marshea A. Fisher
Jamillah A. Fuller Jr.
Jovaughn M. Green
Ariana K. Hall
Anaiya C. Hillyer
Kwasi D. Horton II
Niraliba A. Jadeja
Janaiya R. Milton
Xavier A. Newell
Mekai A. Page
Lukas F. Righter
Jose M. Rivera Argueta
Diana Y. Sanchez Cortez
Antwaun M. Somerville Jr.
Amari D. Wallace
Shayla R. Walton
Anthony E. Young Jr.
Dezarius A. Adams
Thomas D. Bagley
Jaran C. Baker
Kaylye E. Bise
Amari S. Brawner
Diondre L. Carson
Clara C. Castillo Jordan
Savannah L. Charnock
Kameron N. Coleman
Kanila D. Drake
Ricardo C. Garrett Jr.
Ailani Hernandez
Jennifer P. Martinez-Garcia
Josiah K. Moore
John D. Moussi
Jared S. Norris
Sage A. Padgett
Jason I. Perez Cruz
Tarik K. Smallhorne
Kori A. Sobers
Samiya T. Walker
Savannah L. Wright-Carlson
Oluwasijibomi F. Akinwumi
Kimberly Y. Aparicio
Katayah A. Brooks
Makenzie B. Brown-Motley
Aliya N. Busch
Brooke K. Campbell
Alexis L. Easley-Bethea
Kennedy A. Gainey
Tykeim A. Gray
Mariah A. Harris
Chelsey E. Martinez
Blake K. Poyry
Savannah A. Rogers
Shaniah K. Taylor
Elias E. Thompson
Andrew M. Whipple
Eighth grade
Principal’s honors
Ayobami O. Abudu
Claire E. Agustin
Geldy D. Avilez Pena
Anais S. Brooks
Lorenz Paulo I. Bulos
Amira A. Clark
Chanze’ L. Coates
Mychaela A. Crosby
Adrian D. Dela Cruz
Gianna L. Dynes
Brianna A. Edwards
Damarie E. Freeman
Aleyna S. Gaskins
Nadia S. Gaskins
Kameran J. Gray
Sydney F. Gunther
Ka’Leah M. Johnson
Ka’Mani J. Johnson
Tyliyah C. Johnson
Aniya R. Jones
Ricaria J. Lawson
Naima R. Ligonde
Keeva L. Morgan
Kimaya P. Riley
Zoe S. Spann
Kaelyn J. Stewart
Gerald N. Tabe
Donald C. Uzoukwu
Maya M. Vidal
High honors
Janiya A. Butler
Janneth Chagolla
Kemi A. Fennell
Donnell L. Holmes II
Ayla M. Hawkins
Taniya J. Henderson
Nyasia R. Jiles
Eric L. Melton Jr.
River C. Padgett
Kaila A. Richardson
Selah-Safina E. Turner
Gabrielle C. Wimbush
Jordan N. Bowling
Mya M. Carroll
Samantha C. Custis
Cecilia P. Euceda Cueva
Jamiyah A. Bonds
Alaya M. Burnett
Alicea K. Burnett
Jada C. Collins
Kadiatou Kourouma
Salayia L. Lane
Monique S. Patrick
Aaliyah M. Ruth
Thomas A. Slater III
Jamai E. Williams
Tia N. Owens
Jamya M. Barclay
Alexandra F. Cooke
Jadyn M. Forbes
Thong M. Nguyen
Aubrey C. Quiambao
Kylie R. Smith
Israel S. Thompson
Xzavier S. Anderson
Cazandra Embher C. Baldonado
Aniya R. Carter
Camryn T. Davis
Famara M. Drammeh
Amy A. Garcia-Lopez
Erica S. Nakalembe
Tyrese V. Sutton
Layla C. Tilley
Tia M. Toney
Honors
Sean V. Allen Jr.
Carson K. Allison
Faith M. Batchelor
Jaydan S. Bridges
Christopher L. Brown
Aniah R. Calacan
Munachimso P. Chiedozie
Natalie A. Clever
Damiya N. Dyke
Abigale M. Epes
Nyzaiah S. Garnett
Anjel J. Gilchrist
Kaelyn J. Martinez-Ventura
Carina Y. Urias-Rivera
Maycom O. Villanueva-Ortega
Maurice A. Williams Jr.
Richard L. Adams III
Kennedy A. Bailey
Gabriel Golson Jr.
Jonathan M. Jaigobin
Mathais T. Savoy
Latasia M. Short
John W. Shorter
Taylor R. Whidbee
Nathaniel Yoseph
Melvin B. Arana Lopez
Jayden A. Banks
Malik A. Chase
Anyah D. Corley-Latham
James W. Hill III
Mechelle Z. Johnson-Reeves
Kaniece R. Konan
Ryan T. Matthews
Jose A. Rivera
Tiara R. Stinnie
Maliq H. Wright
Vega M. Alexander
Daija K. Allen
Ishah Y. Barry
Miarah D. Crowder
Kevontae O. Easterling
Kimila A. Erskine
Devon K. Herring
Asia L. Taylor
Joshua T. Thurmon
Kaelyn M. Williams
Sydney K. Yarborough
Olivia A. Annang
Chase D. Gore
Jayla A. Kelley
Shondra K. Mattocks
Lluvia J. Medina Ramirez
Lorenzo R. Parker Jr.
Diamond M. Rogers
Cymone L. Slade
Isaiah A. Smith
Marie-Joanna Ahoussou
Ihshan I. Kazim
Amaya S. Nelson
Samari T. Spooner
Destiny E. Thomas
Nia L. Young