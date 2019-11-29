Sixth grade

Principal’s honors

Dewayne F. Adams Jr.

Angeline Xyvrne V. Anog

Asia D. Beaty-Brown

Kaheem A. Beckford

Laniya S. Brame

Na’ima A. Cook

Makenzie N. Eribo

Arielle M. Gamboa

Ryan J. Gloria

Ethan R. Guy

Lena J. Johnson

Ethan S. Kawuma

Leah G. Kay

Natalie A. McIntyre

Tamia G. McSears

Carly A. Newman

Pia S. Patel

Malaya R. Paulk

Sanaa K. Thomas

Arianne Tsitsiwu

Jaiya A. Woodland

High honors

Aidyn E. Aaron

Stellah V. Anderson

Nevaeh G. Calacan

Amy G. Costa

Mariah K. Davis

Kalayah B. Dotson

Drake A. Fenwick

Octavia B. Hickerson

Zaire Y. House

Jesslynn A. Johnson

Kyoko A. Johnson-Reeves

Stephon A. Lake Jr.

Rene M. Palacios-Hernandez

Kory J. Queen

Destini A. Shorts

Dequan L. Somerville

Keythan K. Stewart Davidson

Sanai A. Thomas

Victor I. Daramola

DeAndre M. Tyler

Bryan C. Wilson II

Noah M. Agbetoglo

Booker B. Brown

Clarke L. Budd

Jada K. Butler

David S. Cuellar

Kensean Ethan D. Dela Cruz

Elijah N. Dixon

Hadi A. Habib

Sanai D. Hamlin

Aujonique N. Jimmerson

JayLyn R. Locke

Bianca L. McCoy

Amia S. McLamb

Tiffany A. Montoya-Avila

Ahnaya J. Pinkney

Kendall C. Smith

Natasha K. Gaskins

Sydni M. Nicholson

Oreoluwa Q. Owolabi

Amani J. Anderson

Egypt S. Beaty-Brown

Sydney N. Chaplin

Ana L. Chavez Villalta

Jayla K. Coleman

Andrew S. Cooper

Benjamin F. Dela Cruz

Danaiya J. Easton

Janiyah T. Lee

Corinne N. Mundey

Tashaya R. Neale

Ethan M. Paredes

Aayush G. Patel

Alyssa Placek

Semaj W. Thomas

Dalyn L. Tinsley

Delvon L. Tinsley

Kavon M. Washington

Emoni L. Wright

Honors

Dae-Hwa V. Adjahou

Ahmad T. Babayo

Zaniya D. Ballard

Thomas C. Coates

Jeidy S. Hernandez-Mendez

Sajid S. Hinton

Dani M. Jones

Ichane Karantassi

Machoura Karantassi

Ayden L. Kullman

Geraye Y. Tillman

Jeremy L. Wilkerson

Jaleah D. Williams

TyShawn A. Wooten

Harmony C. Akpadiaha

Walter J. Bamber Jr.

Ja’Khari Bohannon

Paul E. Bryant III

Carlos L. Castro-Alfaro

Anthony M. Dancy

Malachi A. Dustan

Devin D. Flowers Jr.

Chloe B. Foster

Kory E. Foy Jr.

Iliana N. Funez-Acosta

Solomon I. Gibson

Ryan A. Gross

Grace C. Height

Miena E. Hughes

Reign I. Lyons

Nicolas O. Owens

Christopher A. Queen

Jaytrinagorn J. Schley

Amiyah L. Simmons

D’Kwan D. Thomas

Anya E. Thompson

Akira J. Hunt

Zaria A. Bell

Xiomara L. Bullock

De’Angelo L. Chenette

Naveah M. Davis

Ai S. Forson

Jahlil X. Henderson

Zahrah F. Islar

Triston J. Johnson

Tatiana N. Simmons

Mya K. Smoot

Ivan N. Somerville

Giovany Teran

Jayvion D. Watson

Saniya M. Wheeler

Seventh grade

Principal’s honors

David R. Alegria Acuna

Kennedy D. Austin

Alyssa N. Berry

DaVein M. Britt

Abdul K. Butt

Jakei J. Cobb

Quinn E. Decker

Julissa E. Galdamez

Tyke A. Hunter

Darrell E. Jackson Jr.

Jayana A. Knox-Miller

Jaylin N. Thompson

Edenilson M. Velasquez Orellana

Autumn N. White

High honors

Erika M. Alegria-Echeverria

Leila S. Arnold

Brianna A. Baker

Daniella Balkaran

Dwayne E. Branson Jr.

Micah N. Brown

Vernon G. Charfauros

Ariana M. Cheatham

Gabrielle A. Davis

Uwadia A. Erumsele Jr.

Damaris B. Escobar

Abeer Fatima

Desmond C. Hamn

Mark B. Jones Jr.

Freedom C. Lyons

Ryan D. McKelvin

Kadie P. Ndamukong

Micah R. Riley

Christy G. Rosa

Devontae K. Russell

Janiece N. Savoy

Xavier L. Senn

Madison R. Somerville

Giavonni G. Whitener

A’Ziya D. Williams

Kailer M. Wilson

Amy R. Carlos-Figueroa

Ashley N. Chicas Velasquez

Nia S. Clover

Addam M. Crossley-Boyle

Chelsea-Ann A. Grant

Ciara N. Ingram

McKenzie G. Lawrence

Lauren J. Marshall

Nylah S. Nixon

Artrais A. Robinson

Serenity A. Shuff

Jada D. Stuart

Stephanie N. Tootle

Zyra L. Wallace

Trinity E. Watford

Damon R. Witherspoon Jr.

Nathan L. Baker

Mariah A. Brooks

Ayesha A. Butt

Matt Lawrence N. Capule

Danyjzhaa J. Carter

Jimmy Chen

Chelsea J. Coates

Maliq D. Henry

Antonio M. Hickman Jr.

Aliyah M. Johnson

Daniel G. Lumsden

Jada N. McCallam

Naiyanna C. Proctor

Kristabelle A. Salazar

Kayla J. Taylor

Vanessa Vivar

Honors

Jaiden K. Battle

Spirit F. Benjamin

Takori A. Brown

Sidney N. Canales

Xavier I. Claudio

Karson R. Cornell

Aiden T. Ellis

Marshea A. Fisher

Jamillah A. Fuller Jr.

Jovaughn M. Green

Ariana K. Hall

Anaiya C. Hillyer

Kwasi D. Horton II

Niraliba A. Jadeja

Janaiya R. Milton

Xavier A. Newell

Mekai A. Page

Lukas F. Righter

Jose M. Rivera Argueta

Diana Y. Sanchez Cortez

Antwaun M. Somerville Jr.

Amari D. Wallace

Shayla R. Walton

Anthony E. Young Jr.

Dezarius A. Adams

Thomas D. Bagley

Jaran C. Baker

Kaylye E. Bise

Amari S. Brawner

Diondre L. Carson

Clara C. Castillo Jordan

Savannah L. Charnock

Kameron N. Coleman

Kanila D. Drake

Ricardo C. Garrett Jr.

Ailani Hernandez

Jennifer P. Martinez-Garcia

Josiah K. Moore

John D. Moussi

Jared S. Norris

Sage A. Padgett

Jason I. Perez Cruz

Tarik K. Smallhorne

Kori A. Sobers

Samiya T. Walker

Savannah L. Wright-Carlson

Oluwasijibomi F. Akinwumi

Kimberly Y. Aparicio

Katayah A. Brooks

Makenzie B. Brown-Motley

Aliya N. Busch

Brooke K. Campbell

Alexis L. Easley-Bethea

Kennedy A. Gainey

Tykeim A. Gray

Mariah A. Harris

Chelsey E. Martinez

Blake K. Poyry

Savannah A. Rogers

Shaniah K. Taylor

Elias E. Thompson

Andrew M. Whipple

Eighth grade

Principal’s honors

Ayobami O. Abudu

Claire E. Agustin

Geldy D. Avilez Pena

Anais S. Brooks

Lorenz Paulo I. Bulos

Amira A. Clark

Chanze’ L. Coates

Mychaela A. Crosby

Adrian D. Dela Cruz

Gianna L. Dynes

Brianna A. Edwards

Damarie E. Freeman

Aleyna S. Gaskins

Nadia S. Gaskins

Kameran J. Gray

Sydney F. Gunther

Ka’Leah M. Johnson

Ka’Mani J. Johnson

Tyliyah C. Johnson

Aniya R. Jones

Ricaria J. Lawson

Naima R. Ligonde

Keeva L. Morgan

Kimaya P. Riley

Zoe S. Spann

Kaelyn J. Stewart

Gerald N. Tabe

Donald C. Uzoukwu

Maya M. Vidal

High honors

Janiya A. Butler

Janneth Chagolla

Kemi A. Fennell

Donnell L. Holmes II

Ayla M. Hawkins

Taniya J. Henderson

Nyasia R. Jiles

Eric L. Melton Jr.

River C. Padgett

Kaila A. Richardson

Selah-Safina E. Turner

Gabrielle C. Wimbush

Jordan N. Bowling

Mya M. Carroll

Samantha C. Custis

Cecilia P. Euceda Cueva

Jamiyah A. Bonds

Alaya M. Burnett

Alicea K. Burnett

Jada C. Collins

Kadiatou Kourouma

Salayia L. Lane

Monique S. Patrick

Aaliyah M. Ruth

Thomas A. Slater III

Jamai E. Williams

Tia N. Owens

Jamya M. Barclay

Alexandra F. Cooke

Jadyn M. Forbes

Thong M. Nguyen

Aubrey C. Quiambao

Kylie R. Smith

Israel S. Thompson

Xzavier S. Anderson

Cazandra Embher C. Baldonado

Aniya R. Carter

Camryn T. Davis

Famara M. Drammeh

Amy A. Garcia-Lopez

Erica S. Nakalembe

Tyrese V. Sutton

Layla C. Tilley

Tia M. Toney

Honors

Sean V. Allen Jr.

Carson K. Allison

Faith M. Batchelor

Jaydan S. Bridges

Christopher L. Brown

Aniah R. Calacan

Munachimso P. Chiedozie

Natalie A. Clever

Damiya N. Dyke

Abigale M. Epes

Nyzaiah S. Garnett

Anjel J. Gilchrist

Kaelyn J. Martinez-Ventura

Carina Y. Urias-Rivera

Maycom O. Villanueva-Ortega

Maurice A. Williams Jr.

Richard L. Adams III

Kennedy A. Bailey

Gabriel Golson Jr.

Jonathan M. Jaigobin

Mathais T. Savoy

Latasia M. Short

John W. Shorter

Taylor R. Whidbee

Nathaniel Yoseph

Melvin B. Arana Lopez

Jayden A. Banks

Malik A. Chase

Anyah D. Corley-Latham

James W. Hill III

Mechelle Z. Johnson-Reeves

Kaniece R. Konan

Ryan T. Matthews

Jose A. Rivera

Tiara R. Stinnie

Maliq H. Wright

Vega M. Alexander

Daija K. Allen

Ishah Y. Barry

Miarah D. Crowder

Kevontae O. Easterling

Kimila A. Erskine

Devon K. Herring

Asia L. Taylor

Joshua T. Thurmon

Kaelyn M. Williams

Sydney K. Yarborough

Olivia A. Annang

Chase D. Gore

Jayla A. Kelley

Shondra K. Mattocks

Lluvia J. Medina Ramirez

Lorenzo R. Parker Jr.

Diamond M. Rogers

Cymone L. Slade

Isaiah A. Smith

Marie-Joanna Ahoussou

Ihshan I. Kazim

Amaya S. Nelson

Samari T. Spooner

Destiny E. Thomas

Nia L. Young