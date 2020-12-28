Berry Elementary School first quarter honor rolls
Grade 3
Principal’s honors
Luna Banaszak
Yzabella Borrero
Alexia Marie Garcia
Elijah Green
Ariann Hiland
Owen Kanhonou
Aaliyah Lambert
Johnnie Lee
Azilee Mellies-Parker
Jasmine Stamp
Mason Watts
Jocelyn Weeks
Sommer Wesley
Honors
Payton Avevedo
Sophia Bailey
Zion Barnes-Corbin
Eryn Bryant
Laylah Chambers
Adrian Delaney
Zuri Dennis
Karis Dorsey
Tabitha Ford
David Frazier
Skylar Gawthrop-Hendricks
Cameron Gordon
Taylor Lee
Aaliya Mobley
Nyesha Momoh
Kaiya Newman
Christian Newton
Sophia Nguyen
Ochuwa Ojor
Eliam Quirante
Kerrington Richmond
Michael Sweetney
Konnor Thompson
Kean Tiamson
Troi Williford
Grace Zavala-Arevalo
Grade 4
Principal’s honors
Addison Berke
Arynn Brooks
Stephen Butler
Isabella Chappell
Somaya Davis
Scarlett DeLeon
Lilyana Distler
Alaya Funnie
Ariana Funnie
Harold Green
Ryan Huang
Rogelio Ilamni
Kamarie Jones
Amirah Keita
Malia Lee
Michelle Lewis
Mart Elam Lofranco
Mason Middleton
Josiah Neil
Christopher Pearce
Ava Santana
Caden States
Avalyn Venadas
Eli Waller
Regan Wilds
Honors
Noelle Banks
Nolen Banks
Ian Bell
Isabella Bezada
Lucas Chavez
Aubree Crisp
Jemar Davis
Ahmed Khalil
Broughton Mellies-Parker
Lucas Moss
Xavier Obannon
Enyinna Okoro
Tsubaki Otsuka
Daniyah Smaw
Taylor Washington
Naomi Williams.
Grade 5
Principal’s honors
Rebekah Caballero
Caelan Miller
Kylie Nguyen
Saka Rehman
Sterling Watts
Honors
Christopher Angel
Reena Asuncion
Irwin Bassig
Thyme Childs
Korissa Dennis
Adrian Estologa
Carl Fortune
Chloe Jones
Londyn Lalanne
Jack Lingle
Mirline Mathieu
Jordan McHugh
Colin Meyer
Triston Nichols
Robesi Ojor
Pari Patel
Krish Patel
Zoey Spence
Daniel Stranges
Elijah Wharton
Ahian Witherspoon
Jerrel Wright