Berry Elementary School first quarter honor rolls

Grade 3

Principal’s honors

Luna Banaszak

Yzabella Borrero

Alexia Marie Garcia

Elijah Green

Ariann Hiland

Owen Kanhonou

Aaliyah Lambert

Johnnie Lee

Azilee Mellies-Parker

Jasmine Stamp

Mason Watts

Jocelyn Weeks

Sommer Wesley

Honors

Payton Avevedo

Sophia Bailey

Zion Barnes-Corbin

Eryn Bryant

Laylah Chambers

Adrian Delaney

Zuri Dennis

Karis Dorsey

Tabitha Ford

David Frazier

Skylar Gawthrop-Hendricks

Cameron Gordon

Taylor Lee

Aaliya Mobley

Nyesha Momoh

Kaiya Newman

Christian Newton

Sophia Nguyen

Ochuwa Ojor

Eliam Quirante

Kerrington Richmond

Michael Sweetney

Konnor Thompson

Kean Tiamson

Troi Williford

Grace Zavala-Arevalo

Grade 4

Principal’s honors

Addison Berke

Arynn Brooks

Stephen Butler

Isabella Chappell

Somaya Davis

Scarlett DeLeon

Lilyana Distler

Alaya Funnie

Ariana Funnie

Harold Green

Ryan Huang

Rogelio Ilamni

Kamarie Jones

Amirah Keita

Malia Lee

Michelle Lewis

Mart Elam Lofranco

Mason Middleton

Josiah Neil

Christopher Pearce

Ava Santana

Caden States

Avalyn Venadas

Eli Waller

Regan Wilds

Honors

Noelle Banks

Nolen Banks

Ian Bell

Isabella Bezada

Lucas Chavez

Aubree Crisp

Jemar Davis

Ahmed Khalil

Broughton Mellies-Parker

Lucas Moss

Xavier Obannon

Enyinna Okoro

Tsubaki Otsuka

Daniyah Smaw

Taylor Washington

Naomi Williams.

Grade 5

Principal’s honors

Rebekah Caballero

Caelan Miller

Kylie Nguyen

Saka Rehman

Sterling Watts

Honors

Christopher Angel

Reena Asuncion

Irwin Bassig

Thyme Childs

Korissa Dennis

Adrian Estologa

Carl Fortune

Chloe Jones

Londyn Lalanne

Jack Lingle

Mirline Mathieu

Jordan McHugh

Colin Meyer

Triston Nichols

Robesi Ojor

Pari Patel

Krish Patel

Zoey Spence

Daniel Stranges

Elijah Wharton

Ahian Witherspoon

Jerrel Wright