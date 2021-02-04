Grade 3
Principal’s honor roll
Senai Butler
Jacqueline Halikman
T’Laya Mathis
Kenia Santos-Acevedo
Nicolas Urrego Quintero
Dylan Whetzel
Honor roll
Madison Berger
Victoria Brown
Justin Christian-Armstrong
Keshawn Clark
Amar’e Dickens
Isaiah Dozier
Christopher Eaton
Reina Garrett
Cataleya Gerhart
Kira Gray
Seth Greene
Essence Hawkins
Seshe Husitode
Savannah Jacobs
Xavier Kidd
Ya’daysha Livers
Sadie O’Nory
Ayannah Rosier
Lac Alexander Sabalande
Julian Simms
Chloe Smith
Shaine Snyder
Grade 4
Principal’s Honor Roll
Iliana Alvarez
Londyn Baker
Jasmine Curtis
Colin Owens
Honor Roll
Adriel Andujar
Halana Brown
Chloe Dawkins
Kylan Cisse
Lilyana Evangelista
Jaiden Jackson
Leila-Rose James
Oyinwonuola Keshinro
Jariel Liriano
Desmond McGinnis Jr.
Caleb Owens
Ethan Pugh
Jada Simms
Kaylea Taylor
Danica Wilson
Grade 5
Principal’s honor roll
Jonathan Aparicio
Antoine Bibb
Brinae Carey
Jayden Hill
Cameron Kidd
Honor roll
Jordan Allen
Tatum Anderson
Daniel Chavez Villalta
Damahri Dotson
Evan Fallings
Rahzeik Fleming
Arthur Gerhart
Devin Hall
Joaquin Hill
Amir Islar
Braelyn Israel
Kayden Knight
Laney Kost
Desmond Spencer
Aiden Thorne
Terrell Todd Jr.