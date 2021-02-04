Grade 3

Principal’s honor roll

Senai Butler

Jacqueline Halikman

T’Laya Mathis

Kenia Santos-Acevedo

Nicolas Urrego Quintero

Dylan Whetzel

Honor roll

Madison Berger

Victoria Brown

Justin Christian-Armstrong

Keshawn Clark

Amar’e Dickens

Isaiah Dozier

Christopher Eaton

Reina Garrett

Cataleya Gerhart

Kira Gray

Seth Greene

Essence Hawkins

Seshe Husitode

Savannah Jacobs

Xavier Kidd

Ya’daysha Livers

Sadie O’Nory

Ayannah Rosier

Lac Alexander Sabalande

Julian Simms

Chloe Smith

Shaine Snyder

Grade 4

Principal’s Honor Roll

Iliana Alvarez

Londyn Baker

Jasmine Curtis

Colin Owens

Honor Roll

Adriel Andujar

Halana Brown

Chloe Dawkins

Kylan Cisse

Lilyana Evangelista

Jaiden Jackson

Leila-Rose James

Oyinwonuola Keshinro

Jariel Liriano

Desmond McGinnis Jr.

Caleb Owens

Ethan Pugh

Jada Simms

Kaylea Taylor

Danica Wilson

Grade 5

Principal’s honor roll

Jonathan Aparicio

Antoine Bibb

Brinae Carey

Jayden Hill

Cameron Kidd

Honor roll

Jordan Allen

Tatum Anderson

Daniel Chavez Villalta

Damahri Dotson

Evan Fallings

Rahzeik Fleming

Arthur Gerhart

Devin Hall

Joaquin Hill

Amir Islar

Braelyn Israel

Kayden Knight

Laney Kost

Desmond Spencer

Aiden Thorne

Terrell Todd Jr.