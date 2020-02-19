Third grade
Principal’s honors
Colin Andres
Ethan Destefano
Leah Gallagher
Jacob Hebner
Adelynn Jones
Hayden Robertson
Ryker Rummelhoff
Skylar Sanders
Aisha Sillah
A’s and B’s
Mark Attucks
Jackson Beckwith
Austin Bragg
Brayden Bloom
Bryann Booker
Olivia Bruno
Lucas Chadbourne
Camari Cole
Mateo Correa
Kaydence Deihl
Jackson Delay
Sadie Dyer
Paige Ehrhart
Christian Felurima
Hayden Fuchs
Kaylee Garcia
Jameson Guntow
Madison Klotz
Keziyah Holmes
Alvin Lin
Enzo Loredo
Ellen Mudd
Abigail Oredugba
Aiden Perry
Kiley Rogerson
Rylan Sams
Mason Seitz
Cailyn Stahl
A’Keelah Turner
Mason Wickline
Geneva Williams
Fourth grade
Principal’s honors
Cambrie Bernat
Brendan Berry
Grant Cooper
Julia Harty
Riley Mullikin
Lily Oliver
Alani Pauole
Charles Proctor
Dylan Rollins
Aubrey Sheggrud
A’s and B’s
Eliana Armah
Caroline Bradley
Kaliyah Carter
Amore Chambers
Mikel Clendenen
Blayden Cooper
Jackson Crowley
Alayna Jones
Sophia Joyce
Dominic Macturk
Seth Mitchell
Makena Pauole
Kymm Peyton
Scarlett Pittman
Olivia Richards
Danielle Smoot
James Strand
Orianna Smith
Savanne Toronto
Cameron Whitney
Logan Zimmerman
Fifth grade
Principal’s honors
Jackson Donnick
Christopher Ellison
Ethan Phanthasy
A’s and B’s
Yafet Adebabay
Mikayla Attucks
Kendall Cross
Adaline Destefano
Logan Garcia
Isabelle Gray
Alexa Hanbury
Alexandra Hoiler
James Howell
Hannah Mace
Myles Richardson
Kilian Rupard
Colton Scott
Omar Sillah
Aaden Smith
Walter Stancell
Trey Tompkins
Sikander Virk
Bria White
Brianna Williams
Carmen Williams
Fiona Wu