Third grade

Principal’s honors

Colin Andres

Ethan Destefano

Leah Gallagher

Jacob Hebner

Adelynn Jones

Hayden Robertson

Ryker Rummelhoff

Skylar Sanders

Aisha Sillah

A’s and B’s

Mark Attucks

Jackson Beckwith

Austin Bragg

Brayden Bloom

Bryann Booker

Olivia Bruno

Lucas Chadbourne

Camari Cole

Mateo Correa

Kaydence Deihl

Jackson Delay

Sadie Dyer

Paige Ehrhart

Christian Felurima

Hayden Fuchs

Kaylee Garcia

Jameson Guntow

Madison Klotz

Keziyah Holmes

Alvin Lin

Enzo Loredo

Ellen Mudd

Abigail Oredugba

Aiden Perry

Kiley Rogerson

Rylan Sams

Mason Seitz

Cailyn Stahl

A’Keelah Turner

Mason Wickline

Geneva Williams

Fourth grade

Principal’s honors

Cambrie Bernat

Brendan Berry

Grant Cooper

Julia Harty

Riley Mullikin

Lily Oliver

Alani Pauole

Charles Proctor

Dylan Rollins

Aubrey Sheggrud

A’s and B’s

Eliana Armah

Caroline Bradley

Kaliyah Carter

Amore Chambers

Mikel Clendenen

Blayden Cooper

Jackson Crowley

Alayna Jones

Sophia Joyce

Dominic Macturk

Seth Mitchell

Makena Pauole

Kymm Peyton

Scarlett Pittman

Olivia Richards

Danielle Smoot

James Strand

Orianna Smith

Savanne Toronto

Cameron Whitney

Logan Zimmerman

Fifth grade

Principal’s honors

Jackson Donnick

Christopher Ellison

Ethan Phanthasy

A’s and B’s

Yafet Adebabay

Mikayla Attucks

Kendall Cross

Adaline Destefano

Logan Garcia

Isabelle Gray

Alexa Hanbury

Alexandra Hoiler

James Howell

Hannah Mace

Myles Richardson

Kilian Rupard

Colton Scott

Omar Sillah

Aaden Smith

Walter Stancell

Trey Tompkins

Sikander Virk

Bria White

Brianna Williams

Carmen Williams

Fiona Wu