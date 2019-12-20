Third grade

Principal’s honors

Brayden Bloom

Olivia Bruno

Ethan Destefano

Adelynn Jones

Alex Machemer

Hayden Robertson

Aisha Sillah

Cailyn Stahl

Honors

Bryann Booker

Sumayyah Butler-Jackson

Colin Andres

Jackson Beckwith

Austin Bragg

Lucas Chadbourne

Camari Cole

Trinity Cooper

Mateo Correa

Jackson Delay

Paige Ehrhart

Christian Fleurima

Hayden Fuchs

Leah Gallagher

Kaylee Garcia

Jacob Hebner

Madison Klotz

Enzo Loredo

Katelynn Mace

Ellen Mudd

Abigail Oredugba

Delilah Pitt

Alasha Pugh

Kiley Rogerson

Ryker Rummelhoff

Rylan Sams

Mason Seitz

Jacob Tingler

A’Keelah Turner

Mason Wickline

Geneva Williams

Fourth grade

Principal’s honors

Eliana Armah

Cambrie Bernat

Brendan Berry

Caroline Bradley

Grant Cooper

Riley Mullikin

Lily Oliver

Alani Pauole

Makena Pauole

Orianna Smith

Logan Zimmerman

Honors

Tianna Butler

Kaliyah Carter

Amore Chambers

Jackson Crowley

Blayden Cooper

David Gallagher

Julia Harty

Ryan Heier

Sophia Joyce

Seth Mitchell

Natalie Nally

Kymm Peyton

Charles Proctor

Olivia Richards

Dylan Rollins

Jack Shasho

Aubrey Sheggrud

Jayden Smith

Danielle Smoot

James Strand

Savanna Toronto

Makenzie Tregoning

Fifth grade

Principal’s honors

Mikayla Attucks

Jackson Donnick

Christopher Ellison

Hannah Mace

Ethan Phanthasy

Trey Tompkins

Honors

Yafet Adebabay

Kendall Cross

Adaline Destefano

Logan Garcia

Isabelle Gray

Ebony Henry

Alexa Hanbury

Alexandra Hoiler

London Horne

Alexander Panholzer

Elijah Pitt

Myles Richarson

Colton Scott

Aaden Smith

Kayden Spencer

Walter Stancell

Kieran Tucker

Corin Turner Jr.

Brianna Williams

Carmen Williams

Sikander Virk

Fiona Wu

Bria White

Samantha Wagner