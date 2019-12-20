Third grade
Principal’s honors
Brayden Bloom
Olivia Bruno
Ethan Destefano
Adelynn Jones
Alex Machemer
Hayden Robertson
Aisha Sillah
Cailyn Stahl
Honors
Bryann Booker
Sumayyah Butler-Jackson
Colin Andres
Jackson Beckwith
Austin Bragg
Lucas Chadbourne
Camari Cole
Trinity Cooper
Mateo Correa
Jackson Delay
Paige Ehrhart
Christian Fleurima
Hayden Fuchs
Leah Gallagher
Kaylee Garcia
Jacob Hebner
Madison Klotz
Enzo Loredo
Katelynn Mace
Ellen Mudd
Abigail Oredugba
Delilah Pitt
Alasha Pugh
Kiley Rogerson
Ryker Rummelhoff
Rylan Sams
Mason Seitz
Jacob Tingler
A’Keelah Turner
Mason Wickline
Geneva Williams
Fourth grade
Principal’s honors
Eliana Armah
Cambrie Bernat
Brendan Berry
Caroline Bradley
Grant Cooper
Riley Mullikin
Lily Oliver
Alani Pauole
Makena Pauole
Orianna Smith
Logan Zimmerman
Honors
Tianna Butler
Kaliyah Carter
Amore Chambers
Jackson Crowley
Blayden Cooper
David Gallagher
Julia Harty
Ryan Heier
Sophia Joyce
Seth Mitchell
Natalie Nally
Kymm Peyton
Charles Proctor
Olivia Richards
Dylan Rollins
Jack Shasho
Aubrey Sheggrud
Jayden Smith
Danielle Smoot
James Strand
Savanna Toronto
Makenzie Tregoning
Fifth grade
Principal’s honors
Mikayla Attucks
Jackson Donnick
Christopher Ellison
Hannah Mace
Ethan Phanthasy
Trey Tompkins
Honors
Yafet Adebabay
Kendall Cross
Adaline Destefano
Logan Garcia
Isabelle Gray
Ebony Henry
Alexa Hanbury
Alexandra Hoiler
London Horne
Alexander Panholzer
Elijah Pitt
Myles Richarson
Colton Scott
Aaden Smith
Kayden Spencer
Walter Stancell
Kieran Tucker
Corin Turner Jr.
Brianna Williams
Carmen Williams
Sikander Virk
Fiona Wu
Bria White
Samantha Wagner