Third grade
Principal’s honors
Cambrie Bernat
Brendan Berry
Caroline Bradley
Ariella Bustamante
Grant Cooper
Savannah Gregan
Julia Harty
Ryan Heier
Aurora Larkin
Dominic Macturk
Mayson Magill
Riley Mullikin
Lily Oliver
Alani Pauole
Adrianna Plant
Charles Proctor
Olivia Richards
Aubrey Sheggrud
Orianna Smith
Danielle Smoot
Savanna Toronto
Makenzie Tregoning
Logan Zimmerman
Honors
Hannah Albrittain
Anna Camp
Austin Camp
Blayden Cooper
Jackson Crowley
Zhanya Fenwick
Marquise Justice
Bon Kaywork
Geicel Moreno
Makena Pauole
Scarlett Pittman
Dylan Rollins
Matthew Smith
Samantha Wagner
Cameron Whitney
Fourth grade
Principal’s honors
Evangeline Antoine
Mikayla Attucks
Kendall Cross
Jackson Donnick
Christopher Ellison
Isabelle Gray
Alexandra Hoiler
Jacob Leichtweis
Logan Garcia
Ethan Phanthasy
Aaden Smith
Trey Tompkins
Corin Turner
Carmen Williams
Honors
Laylah Brown
Isabel Clendenen
Leah Conrad
Adaline Destefano
Robert Donohue
Alexa Hanbury
Hannah Mace
Mitchel Ngwava
Alexander Panholzer
Tristan Reed
Christian Robinson
Kilian Rupard
Colton Scott
Kayden Spencer
Lucas Steger
Juliana Steinmetz
Brianna Williams
Fiona Wu
Elliot Zydell
Fifth grade
Principal’s honors
Liam Andres
Addyson Jarmusz
Eleanora Jones
Mannat Kaur
Madison McDermott
Mya Sellers
Nya Whitney
Honors
Abby Avilez
Allison Bowser
Savannah Burch
Talyn Catena
Leah Cummings
Saniah Dunn
Sydney Gilmore
Marisa Heier
Ava Herndon
James Herring
Izzah Khan
Leland Kirk
Blake Knopik
Nathan Lim
Noah Long
Reagan Machemer
Kaitlyn Mayhew
Mark McClain
Caitlyn Messick
Calvin Moore
Devin Moses
Georgia Mudd
Landon Newsome
Gabriella Nolan
Noah Paxton
Morgan Porter
Charlye Rollins
Emma Rogerson
Brodhi Sanders
Charis Sasho
Mason Stakes
Shyanne Stine
Corinne Turner
Aiden Wagenbrenner
Alexis Washington
Gaven Wu
Miyah Young