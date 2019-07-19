Third grade

Principal’s honors

Cambrie Bernat

Brendan Berry

Caroline Bradley

Ariella Bustamante

Grant Cooper

Savannah Gregan

Julia Harty

Ryan Heier

Aurora Larkin

Dominic Macturk

Mayson Magill

Riley Mullikin

Lily Oliver

Alani Pauole

Adrianna Plant

Charles Proctor

Olivia Richards

Aubrey Sheggrud

Orianna Smith

Danielle Smoot

Savanna Toronto

Makenzie Tregoning

Logan Zimmerman

Honors

Hannah Albrittain

Anna Camp

Austin Camp

Blayden Cooper

Jackson Crowley

Zhanya Fenwick

Marquise Justice

Bon Kaywork

Geicel Moreno

Makena Pauole

Scarlett Pittman

Dylan Rollins

Matthew Smith

Samantha Wagner

Cameron Whitney

Fourth grade

Principal’s honors

Evangeline Antoine

Mikayla Attucks

Kendall Cross

Jackson Donnick

Christopher Ellison

Isabelle Gray

Alexandra Hoiler

Jacob Leichtweis

Logan Garcia

Ethan Phanthasy

Aaden Smith

Trey Tompkins

Corin Turner

Carmen Williams

Honors

Laylah Brown

Isabel Clendenen

Leah Conrad

Adaline Destefano

Robert Donohue

Alexa Hanbury

Hannah Mace

Mitchel Ngwava

Alexander Panholzer

Tristan Reed

Christian Robinson

Kilian Rupard

Colton Scott

Kayden Spencer

Lucas Steger

Juliana Steinmetz

Brianna Williams

Fiona Wu

Elliot Zydell

Fifth grade

Principal’s honors

Liam Andres

Addyson Jarmusz

Eleanora Jones

Mannat Kaur

Madison McDermott

Mya Sellers

Nya Whitney

Honors

Abby Avilez

Allison Bowser

Savannah Burch

Talyn Catena

Leah Cummings

Saniah Dunn

Sydney Gilmore

Marisa Heier

Ava Herndon

James Herring

Izzah Khan

Leland Kirk

Blake Knopik

Nathan Lim

Noah Long

Reagan Machemer

Kaitlyn Mayhew

Mark McClain

Caitlyn Messick

Calvin Moore

Devin Moses

Georgia Mudd

Landon Newsome

Gabriella Nolan

Noah Paxton

Morgan Porter

Charlye Rollins

Emma Rogerson

Brodhi Sanders

Charis Sasho

Mason Stakes

Shyanne Stine

Corinne Turner

Aiden Wagenbrenner

Alexis Washington

Gaven Wu

Miyah Young