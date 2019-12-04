Third grade

Principal’s honors

Payton Clark

C’Novya Green

Brendan Imholtz

Quinn Meeker

Kylee McMillan

Leilanie Monticquee

Jason Sierra

Jayla Tillery

A’s and B’s

Yaretzy Alegria- Hernandez

Zion Bannister

Braidon Brown

Mitchell Brown

Adrianna Byrd

Zoriah Cameron

Haon Campbell

Amani Cannady

Zi’Yonna Commodore

Jeffrey Chase

Daniel Cole

Kayleigh Cole

Jayden Donahue

Jocelyn Echeverria-Guzman

Amaya Emory

Toni Ford

Joy Garland

Khalil Hall

Aaron Harvey

Malia Horton

Mikayla Jones

Dylan Lott

Jeney Maddox

Ja’Mari Matthews

Daria Moore

Kali Pair-Lee

Raquel Rivas

Ta’Mari Savage

Zaydin Shanks

Devarsh Shastri

Lev Shulev

Nystina Steinmetz

D’Asia Sweeney

Ze’niyah Thompson

Shai Tolbert

Serenity Vialpando

Aminah Washington

Jayden Whitfield

Daionna Wilson

Dylan Wilson

Azari Yorkshire

Fourth grade

Principal’s honors

Abigail Alvarez-Flores

Bryan Barron-Zapata

Mariel Cielo

Liam French

Alana Head

Ashley Hernandez-Echeverria

Janai Howard

Carter King

Magdalene Malone

Madison Morales

Khalil Reeves

Elanza Rorie

Landon Rorie

Kacsi Saunders

Lila Yake

A’s and B’s

Ana Carranza-Aparicio

Darien Chase

Marcelo Figueroa

Jaylen Fuller

Dream Hill

Taylor Hogg-Tyner

Kyere Lathern

Kyree Lathern

Laila Lemons

Camilla Martin

Jenayah McGee

George Nesbitt

Kendra Powell

Reagan Price

Savannah Richardson

Demarco Stanfield

James Taylor

Niema Teague

Ayden Tharps

Amiya Thompson

Melvin Underwood

Ni’meya West

Jerrel Wright

Faith Yates

Fifth grade

Principal’s honors

Anthony Galdamez-Martinez

Serenity Ireson

Nehemiah Navalo

Ayriana Webster

Amarie Wimbush

A’s and B’s

Jayden Barclay

David Barnes

Kenneth Bishop

Kamrin Briscoe

Angelina Carter

Fernanda Cielo

Kayla Cruz-Flores

Amanuel Davis

Ivannove (Piero) Espinoza Basurto

Sydney Hall

Dennis Harrison

Ja’sai Harley

Danea Huggins

Nicole Jacks

Tyler Johnson

Ahtiyana Kindred

Ericca Mc Daniel

Takiyah McDonald

Christa Middleton

Shamiah Navalo

Luis Portillo-Amaya

Aiyana Price

Mahrukh Raja

Kenneth Robinson

Micah Sinclair

Tyson Wallace

Harlem Waul

Jordan Williams