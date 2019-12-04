Third grade
Principal’s honors
Payton Clark
C’Novya Green
Brendan Imholtz
Quinn Meeker
Kylee McMillan
Leilanie Monticquee
Jason Sierra
Jayla Tillery
A’s and B’s
Yaretzy Alegria- Hernandez
Zion Bannister
Braidon Brown
Mitchell Brown
Adrianna Byrd
Zoriah Cameron
Haon Campbell
Amani Cannady
Zi’Yonna Commodore
Jeffrey Chase
Daniel Cole
Kayleigh Cole
Jayden Donahue
Jocelyn Echeverria-Guzman
Amaya Emory
Toni Ford
Joy Garland
Khalil Hall
Aaron Harvey
Malia Horton
Mikayla Jones
Dylan Lott
Jeney Maddox
Ja’Mari Matthews
Daria Moore
Kali Pair-Lee
Raquel Rivas
Ta’Mari Savage
Zaydin Shanks
Devarsh Shastri
Lev Shulev
Nystina Steinmetz
D’Asia Sweeney
Ze’niyah Thompson
Shai Tolbert
Serenity Vialpando
Aminah Washington
Jayden Whitfield
Daionna Wilson
Dylan Wilson
Azari Yorkshire
Fourth grade
Principal’s honors
Abigail Alvarez-Flores
Bryan Barron-Zapata
Mariel Cielo
Liam French
Alana Head
Ashley Hernandez-Echeverria
Janai Howard
Carter King
Magdalene Malone
Madison Morales
Khalil Reeves
Elanza Rorie
Landon Rorie
Kacsi Saunders
Lila Yake
A’s and B’s
Ana Carranza-Aparicio
Darien Chase
Marcelo Figueroa
Jaylen Fuller
Dream Hill
Taylor Hogg-Tyner
Kyere Lathern
Kyree Lathern
Laila Lemons
Camilla Martin
Jenayah McGee
George Nesbitt
Kendra Powell
Reagan Price
Savannah Richardson
Demarco Stanfield
James Taylor
Niema Teague
Ayden Tharps
Amiya Thompson
Melvin Underwood
Ni’meya West
Jerrel Wright
Faith Yates
Fifth grade
Principal’s honors
Anthony Galdamez-Martinez
Serenity Ireson
Nehemiah Navalo
Ayriana Webster
Amarie Wimbush
A’s and B’s
Jayden Barclay
David Barnes
Kenneth Bishop
Kamrin Briscoe
Angelina Carter
Fernanda Cielo
Kayla Cruz-Flores
Amanuel Davis
Ivannove (Piero) Espinoza Basurto
Sydney Hall
Dennis Harrison
Ja’sai Harley
Danea Huggins
Nicole Jacks
Tyler Johnson
Ahtiyana Kindred
Ericca Mc Daniel
Takiyah McDonald
Christa Middleton
Shamiah Navalo
Luis Portillo-Amaya
Aiyana Price
Mahrukh Raja
Kenneth Robinson
Micah Sinclair
Tyson Wallace
Harlem Waul
Jordan Williams