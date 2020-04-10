General Smallwood Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade
Principal’s honors
Gewelianna Adams
Kamari Barrett
Brylee Boyden
Eliza Freundel
Mason Furman
Madison Harrington
Mikayla Matteson
Caitlyn Messick
Christian Rodriguez
Jacob Rollins
Nathan Schuessler
Julienne Tevis
Kristen Thorpe
Carter Trilli
Laila Walker
High honors
Cheyenne Absher
Aaliyah Anthony
Amari Atwater
Joshua Boadu
Dixie Carr
Charles Davidson
Sarah Dobry
Jocelyn Furman
Samiaya Gordon
Tamia Montgomery
Addison Newhouse
Louise Nolasco
Kamaran Pace
Cheyenne Reigner
Riley Reigner
Destiny Richardson
Donovan Smith
Isabella Solar
Madelyn Sopher
Sydney Sorzano
Jayden Spitzner
Shyanne Stine
Robert StraussJr.
Jeffrey Taylor
Isabella Thomas
Kaydeeann Trevett
Vincent Tu
Honors
Amiyah Adams
Ethan Astacio
Hannah Bailey
Ashton Best
Shantaisa Bowman
Jocelyn Burns
Ana Carter
Adam Clemons
Cindy Cruz-Ochoa
Brayden Diloretto
Sherwin Douglas
Kalise Ejiniwe
Jorja Fisher
Benjamin Harman
Orianna Kelley
Joseph Knott
Noah Paxton
Adrian Peguero
Amber Potts
Gavin Rooney
Jody Sanna Jr.
Cristopher Sigaran Garcia
Michael Simmons
Amar Smith
Morgan Stevenson
Messiah Stokely
Jmere Thomas
Marilyn Thompson
Elodie Todd
Savannah Zappone
Seventh grade
Principal’s honors
Marissa Bercier
Alyssa Blaney
Kayla Brown
Erin Cooley
Samantha Kindall
Kaylin Miller
Casey Shamenek
Reagan Toder
Rajan Venkatesh
High honors
George Abell III
Avery Anthony
Leah Bowie
Cheyenne Byrd
Kaitlyn Clark
Natalie Ebson
Amir Furby
Charlee Grant
Dayshina Gutrick
Skyler Jackson
Hannah Kavlick
Gavin Klaas
Kyle Kost
Kimari Matthews
Joale Miller
Octavian Outlaw
Bryce Payne
Jahsiah Payne
Clara Quinn
Tristan Raby
Lila Reingruber
Treon Tibbs
Carolina Walter
Alicia Warren
Frederick Willett Jr.
Honors
Alia Adams
Kristal Alcantara
Zackary Binger
Tyrek Bowman
Kyle Brough
Chloe Burroughs
Ronald Butler Jr.
Elijah Coleman
Summer Coombs
Shelani Corado
Jordan Daniel
Amyia Dorsey
Jesse Fisher
Matayah Graves
Zoey Huber
Timothy Kearse
Austin Keys
Sawyer Kost
Izabella Krebs
Pearce Manning
Noah McFarland
Alexia McVey-Sprouse
Emma Melenson
Marcus Moore
Jacob Musselman
Curlea Pierce
Yre’ Pineda-Rodriquez
Niko Preston
James Ruffin
Jade Russell
Christine Sa
Danica Sabin
Janiyah Sherrill
Christopher Zullo
Eighth grade
Principal’s honors
Rosvelto Arellano IV
Zachariah Kershner
Grace Klaas
Anna Martin
Naika Nicolas
Faith Rothell
High honors
Nevaeh Baken
Kaelyn Bramell
Dominick Cady
Athon Clemons
Tanasia Cole
Sierra Cruz
Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo
Luke Deters
Brady Freundel
Ryan Gimmel
Khairi Gordon
Daniel Gross
Kevin Kankanamage
Marley Kimmel
Zoe Laciny
Amy Martinez-Lopez
Jacob Moore
Corvin Ntim
Julissa Perla-Serpas
Anna Proctor
Dayloni Proctor
Gabriel Rodriguez Batalla
Ariel Romero Hernandez
Luca Sabatino
Phoebe Saia
Jeremiah Seger
Colleen Snow
Taylor Solomon
Zahrah Starks-Bey
Honors
Brandon Brevard
Logan Burroughs
Ke-Nya Butler
Camille Claud
Jailynn Dannecker
Nakyah Estep
Juan Flores
Shayne Gaskins
Ra’nyya Goldsmith
Jerimiah Greenlee
Steven Hall
Serrabella Hunt
Caprice Kopp
Savannah Logan
Davontae Lyles
James Matthews
LaNyse Mayes
Julian McCready
Callasaundra Messick
Amare Middleton
Ryon Price
Dylan Reed
Natalie Robinson
Brandon Rollins
Cekiyah Swann
Shakyrice Swann
Sarah Tippett
Zyona Toy
Alayla Vaughan
De’Asia Walker-Bey
Kaitlyn Weisman
Blake Williams