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General Smallwood Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade

Principal’s honors

Gewelianna Adams

Kamari Barrett

Brylee Boyden

Eliza Freundel

Mason Furman

Madison Harrington

Mikayla Matteson

Caitlyn Messick

Christian Rodriguez

Jacob Rollins

Nathan Schuessler

Julienne Tevis

Kristen Thorpe

Carter Trilli

Laila Walker

High honors

Cheyenne Absher

Aaliyah Anthony

Amari Atwater

Joshua Boadu

Dixie Carr

Charles Davidson

Sarah Dobry

Jocelyn Furman

Samiaya Gordon

Tamia Montgomery

Addison Newhouse

Louise Nolasco

Kamaran Pace

Cheyenne Reigner

Riley Reigner

Destiny Richardson

Donovan Smith

Isabella Solar

Madelyn Sopher

Sydney Sorzano

Jayden Spitzner

Shyanne Stine

Robert StraussJr.

Jeffrey Taylor

Isabella Thomas

Kaydeeann Trevett

Vincent Tu

Honors

Amiyah Adams

Ethan Astacio

Hannah Bailey

Ashton Best

Shantaisa Bowman

Jocelyn Burns

Ana Carter

Adam Clemons

Cindy Cruz-Ochoa

Brayden Diloretto

Sherwin Douglas

Kalise Ejiniwe

Jorja Fisher

Benjamin Harman

Orianna Kelley

Joseph Knott

Noah Paxton

Adrian Peguero

Amber Potts

Gavin Rooney

Jody Sanna Jr.

Cristopher Sigaran Garcia

Michael Simmons

Amar Smith

Morgan Stevenson

Messiah Stokely

Jmere Thomas

Marilyn Thompson

Elodie Todd

Savannah Zappone

Seventh grade

Principal’s honors

Marissa Bercier

Alyssa Blaney

Kayla Brown

Erin Cooley

Samantha Kindall

Kaylin Miller

Casey Shamenek

Reagan Toder

Rajan Venkatesh

High honors

George Abell III

Avery Anthony

Leah Bowie

Cheyenne Byrd

Kaitlyn Clark

Natalie Ebson

Amir Furby

Charlee Grant

Dayshina Gutrick

Skyler Jackson

Hannah Kavlick

Gavin Klaas

Kyle Kost

Kimari Matthews

Joale Miller

Octavian Outlaw

Bryce Payne

Jahsiah Payne

Clara Quinn

Tristan Raby

Lila Reingruber

Treon Tibbs

Carolina Walter

Alicia Warren

Frederick Willett Jr.

Honors

Alia Adams

Kristal Alcantara

Zackary Binger

Tyrek Bowman

Kyle Brough

Chloe Burroughs

Ronald Butler Jr.

Elijah Coleman

Summer Coombs

Shelani Corado

Jordan Daniel

Amyia Dorsey

Jesse Fisher

Matayah Graves

Zoey Huber

Timothy Kearse

Austin Keys

Sawyer Kost

Izabella Krebs

Pearce Manning

Noah McFarland

Alexia McVey-Sprouse

Emma Melenson

Marcus Moore

Jacob Musselman

Curlea Pierce

Yre’ Pineda-Rodriquez

Niko Preston

James Ruffin

Jade Russell

Christine Sa

Danica Sabin

Janiyah Sherrill

Christopher Zullo

Eighth grade

Principal’s honors

Rosvelto Arellano IV

Zachariah Kershner

Grace Klaas

Anna Martin

Naika Nicolas

Faith Rothell

High honors

Nevaeh Baken

Kaelyn Bramell

Dominick Cady

Athon Clemons

Tanasia Cole

Sierra Cruz

Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo

Luke Deters

Brady Freundel

Ryan Gimmel

Khairi Gordon

Daniel Gross

Kevin Kankanamage

Marley Kimmel

Zoe Laciny

Amy Martinez-Lopez

Jacob Moore

Corvin Ntim

Julissa Perla-Serpas

Anna Proctor

Dayloni Proctor

Gabriel Rodriguez Batalla

Ariel Romero Hernandez

Luca Sabatino

Phoebe Saia

Jeremiah Seger

Colleen Snow

Taylor Solomon

Zahrah Starks-Bey

Honors

Brandon Brevard

Logan Burroughs

Ke-Nya Butler

Camille Claud

Jailynn Dannecker

Nakyah Estep

Juan Flores

Shayne Gaskins

Ra’nyya Goldsmith

Jerimiah Greenlee

Steven Hall

Serrabella Hunt

Caprice Kopp

Savannah Logan

Davontae Lyles

James Matthews

LaNyse Mayes

Julian McCready

Callasaundra Messick

Amare Middleton

Ryon Price

Dylan Reed

Natalie Robinson

Brandon Rollins

Cekiyah Swann

Shakyrice Swann

Sarah Tippett

Zyona Toy

Alayla Vaughan

De’Asia Walker-Bey

Kaitlyn Weisman

Blake Williams

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