Sixth grade
Principal’s honors
Cheyenne Absher
Kamari Barrett
Joshua Boadu
Brylee Boyden
Dixie Carr
Eliza Freundel
Mason Furman
Madison Harrington
Caitlyn Messick
Cheyenne Reigner
Christian Rodriguez
Nathan Schuessler
Donovan Smith
Madelyn Sopher
Julienne Tevis
Carter Trilli
Laila Walker
High honors
Gewelianna Adams
Ethan Astacio
Amari Atwater
Cindy Cruz-Ochoa
Charles Davidson
Sarah Dobry
Sherwin Douglas
Jorja Fisher
Jocelyn Furman
Samiaya Gordon
Orianna Kelley
Joseph Knott
Mikayla Matteson
Tamia Montgomery
Addison Newhouse
Noah Paxton
Jacob Rollins
Gavin Rooney
Rohey Savage
Michael Simmons
Sydney Sorzano
Jayden Spitzner
Morgan Stevenson
Shyanne Stine
Robert Strauss Jr.
Jmere Thomas
Vincent Tu
Savannah Zappone
Honors
Amiyah Adams
Ana Carter
Adam Clemons
Joseph Coleman
Danny Dancy, III
Brayden Diloretto
Jasmin Lindesay
Zamari Norwood
Riley Reigner
Destiny Richardson
Geriann Rodriguez-Torres
Amar Smith
Isabella Solar
Messiah Stokely
Isabella Thomas
Kristen Thorpe
Elodie Todd
Kaydeeann Trevett
Desirae Wicks
Paola Zelaya Villalobos
Seventh grade
Principal’s honors
Marissa Bercier
Leah Bowie
Kayla Brown
Erin Cooley
Shelani Corado
Austin Keys
Samantha Kindall
Gavin Klaas
Kaylin Miller
Clara Quinn
Tristan Raby
Casey Shamenek
Treon Tibbs
Reagan Toder
Rajan Venkatesh
Alicia Warren
High honors
George Abell III
Alia Adams
Avery Anthony
Alyssa Blaney
Kaitlyn Clark
Jesse Fisher
Amir Furby
Matayah Graves
Dayshina Gutrick
Hannah Kavlick
Kimari Matthews
Alexia McVey-Sprouse
Octavian Outlaw
Jahsiah Payne
Lila Reingruber
Carolina Walter
Frederick Willett Jr.
Honors
Kristal Alcantara
Rebecca Banks
Zackary Binger
Cheyenne Byrd
Caleb Creech
Jordan Daniel
Natalie Ebson
Emmanuel Gonzalez
Timothy Kearse
Kyle Kost
Catherine Larsen
Pearce Manning
Dakota Miles
Jacob Musselman
Bryce Payne
Korey Petticoles
Jade Russell
Danica Sabin
Janiyah Sherrill
Summer Sorzano
Gianna Spiller
Kyle Taylor
Javon Thompson
Eighth grade
Principal’s honors
Athon Clemons
Brady Freundel
Kevin Kankanamage
Zachariah Kershner
Grace Klaas
Anna Martin
Naika Nicolas
Corvin Ntim
Julissa Perla-Serpas
Faith Rothell
Luca Sabatino
Colleen Snow
High honors
Rosvelto Arellano IV
Nevaeh Baken
Kaelyn Bramell
Tanasia Cole
Sierra Cruz
Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo
Ryan Gimmel
Khairi Gordon
Daniel Gross
Marley Kimmel
Zoe Laciny
Amy Martinez-Lopez
Jacob Moore
Breigh Pittman
Anna Proctor
Dayloni Proctor
Gabriel Rodriguez Batalla
Sarah Tippett
James Upchurch
Honors
Emerald Butler
Jalia Butler
Ke-Nya Butler
Dominick Cady
Camille Claud
Jailynn Dannecker
Lilly Delacy Younson
Nakyah Estep
Shayne Gaskins
Ra’nyya Goldsmith
Steven Hall
Alexis Harris
Marquel Holland
Serrabella Hunt
Caprice Kopp
Eden Lawson
Danielle Lindsay
Carmen Lockley
Savannah Logan
Julian McCready
Jacob Morris
Natalie Robinson
Brandon Rollins
Ariel Romero Hernandez
Phoebe Saia
Jeremiah Seger
G’Lonte Smith
Taylor Solomon
Zahrah Starks-Bey
Cekiyah Swann
Braylon Swor
Alayla Vaughan
Kaitlyn Weisman
Blake Williams
Gracie Zagrodnichek