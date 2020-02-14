Sixth grade

Principal’s honors

Cheyenne Absher

Kamari Barrett

Joshua Boadu

Brylee Boyden

Dixie Carr

Eliza Freundel

Mason Furman

Madison Harrington

Caitlyn Messick

Cheyenne Reigner

Christian Rodriguez

Nathan Schuessler

Donovan Smith

Madelyn Sopher

Julienne Tevis

Carter Trilli

Laila Walker

High honors

Gewelianna Adams

Ethan Astacio

Amari Atwater

Cindy Cruz-Ochoa

Charles Davidson

Sarah Dobry

Sherwin Douglas

Jorja Fisher

Jocelyn Furman

Samiaya Gordon

Orianna Kelley

Joseph Knott

Mikayla Matteson

Tamia Montgomery

Addison Newhouse

Noah Paxton

Jacob Rollins

Gavin Rooney

Rohey Savage

Michael Simmons

Sydney Sorzano

Jayden Spitzner

Morgan Stevenson

Shyanne Stine

Robert Strauss Jr.

Jmere Thomas

Vincent Tu

Savannah Zappone

Honors

Amiyah Adams

Ana Carter

Adam Clemons

Joseph Coleman

Danny Dancy, III

Brayden Diloretto

Jasmin Lindesay

Zamari Norwood

Riley Reigner

Destiny Richardson

Geriann Rodriguez-Torres

Amar Smith

Isabella Solar

Messiah Stokely

Isabella Thomas

Kristen Thorpe

Elodie Todd

Kaydeeann Trevett

Desirae Wicks

Paola Zelaya Villalobos

Seventh grade

Principal’s honors

Marissa Bercier

Leah Bowie

Kayla Brown

Erin Cooley

Shelani Corado

Austin Keys

Samantha Kindall

Gavin Klaas

Kaylin Miller

Clara Quinn

Tristan Raby

Casey Shamenek

Treon Tibbs

Reagan Toder

Rajan Venkatesh

Alicia Warren

High honors

George Abell III

Alia Adams

Avery Anthony

Alyssa Blaney

Kaitlyn Clark

Jesse Fisher

Amir Furby

Matayah Graves

Dayshina Gutrick

Hannah Kavlick

Kimari Matthews

Alexia McVey-Sprouse

Octavian Outlaw

Jahsiah Payne

Lila Reingruber

Carolina Walter

Frederick Willett Jr.

Honors

Kristal Alcantara

Rebecca Banks

Zackary Binger

Cheyenne Byrd

Caleb Creech

Jordan Daniel

Natalie Ebson

Emmanuel Gonzalez

Timothy Kearse

Kyle Kost

Catherine Larsen

Pearce Manning

Dakota Miles

Jacob Musselman

Bryce Payne

Korey Petticoles

Jade Russell

Danica Sabin

Janiyah Sherrill

Summer Sorzano

Gianna Spiller

Kyle Taylor

Javon Thompson

Eighth grade

Principal’s honors

Athon Clemons

Brady Freundel

Kevin Kankanamage

Zachariah Kershner

Grace Klaas

Anna Martin

Naika Nicolas

Corvin Ntim

Julissa Perla-Serpas

Faith Rothell

Luca Sabatino

Colleen Snow

High honors

Rosvelto Arellano IV

Nevaeh Baken

Kaelyn Bramell

Tanasia Cole

Sierra Cruz

Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo

Ryan Gimmel

Khairi Gordon

Daniel Gross

Marley Kimmel

Zoe Laciny

Amy Martinez-Lopez

Jacob Moore

Breigh Pittman

Anna Proctor

Dayloni Proctor

Gabriel Rodriguez Batalla

Sarah Tippett

James Upchurch

Honors

Emerald Butler

Jalia Butler

Ke-Nya Butler

Dominick Cady

Camille Claud

Jailynn Dannecker

Lilly Delacy Younson

Nakyah Estep

Shayne Gaskins

Ra’nyya Goldsmith

Steven Hall

Alexis Harris

Marquel Holland

Serrabella Hunt

Caprice Kopp

Eden Lawson

Danielle Lindsay

Carmen Lockley

Savannah Logan

Julian McCready

Jacob Morris

Natalie Robinson

Brandon Rollins

Ariel Romero Hernandez

Phoebe Saia

Jeremiah Seger

G’Lonte Smith

Taylor Solomon

Zahrah Starks-Bey

Cekiyah Swann

Braylon Swor

Alayla Vaughan

Kaitlyn Weisman

Blake Williams

Gracie Zagrodnichek