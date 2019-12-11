Sixth grade

Principal’s honors

Cheyenne Absher

Brylee Boyden

Jorja Fisher

Eliza Freundel

Mason Furman

Madison Harrington

Caitlyn Messick

Tamia Montgomery

Christian Rodriguez

Rohey Savage

Nathan Schuessler

Carter Trilli

High honors

Amiyah Adams

Joshua Boadu

Jocelyn Burns

Claire Campbell

Dixie Carr

Charles Davidson

Sarah Dobry

Sherwin Douglas

Jocelyn Furman

Samiaya Gordon

Marisa Heier

Joseph Knott

Jasmin Lindesay

Mikayla Matteson

Addison Newhouse

Zamari Norwood

Noah Paxton

Cheyenne Reigner

Riley Reigner

Destiny Richardson

Nayja Richardson

Jacob Rollins

Amar Smith

Donovan Smith

Isabella Solar

Madelyn Sopher

Sydney Sorzano

Jayden Spitzner

Morgan Stevenson

Shyanne Stine

Julienne Tevis

Kristen Thorpe

Elodie Todd

Vincent Tu

Laila Walker

Savannah Zappone

Paola Zelaya Villalobos

Honors

Gewelianna Adams

Ethan Astacio

Amari Atwater

Hannah Bailey

Shantaisa Bowman

Ana Carter

Adam Clemons

Joseph Coleman

Tacarri Copeland

Brayden Diloretto

Benjamin Harman

Lexi Harris

Mehki Hubbard

Emmondre Johnson

Orianna Kelley

Jamir Lee

Dionte Little Jr.

Khaleb Mills

Kyree Mills

Londynn Nick

Precious Owens

Amber Potts

Jessie Radford

Gavin Rooney

Michael Simmons

Sean Simons

Landon Smith

Naomi Smith

Robert Strauss Jr.

Jeffrey Taylor

Jmere Thomas

Marilyn Thompson

Kaydeeann Trevett

Jarrell Tyer

Colin Whitaker

Seventh grade

Principal’s honors

Marissa Bercier

Erin Cooley

Samantha Kindall

Gavin Klaas

Kimari Matthews

Kaylin Miller

Clara Quinn

Casey Shamenek

Treon Tibbs

Reagan Toder

Rajan Venkatesh

Carolina Walter

Alicia Warren

High honors

George Abell III

Alyssa Blaney

Leah Bowie

Kayla Brown

Cheyenne Byrd

Kaitlyn Clark

Shelani Corado

Caleb Creech

Jesse Fisher

Dayshina Gutrick

Timothy Kearse

Austin Keys

Dakota Miles

Joale Miller

Marcus Moore

Jacob Musselman

Octavian Outlaw

Bryce Payne

Jahsiah Payne

Tristan Raby

James Ruffin

Javon Thompson

Frederick Willett Jr.

Honors

Kristal Alcantara

Zackary Binger

Chloe Burroughs

Ronald Butler Jr.

Jordan Daniel

Amyia Dorsey

Amir Furby

Matayah Graves

Madison Klinger

Kyle Kost

Ta’Najhia Lawson

Pearce Manning

Noah McFarland

Alexia McVey-Sprouse

Emma Melenson

Curlea Pierce

Aleeya Reid

Lila Reingruber

Brooklyn Robertson

Bruce Russell

Jade Russell

Janiyah Sherrill

Ja’aela Stewart

Christopher Zullo

Eighth grade

Principal’s honors

Athon Clemons

Tanasia Cole

Sierra Cruz

Brady Freundel

Kevin Kankanamage

Zachariah Kershner

Grace Klaas

Zoe Laciny

Anna Martin

Jacob Moore

Naika Nicolas

Corvin Ntim

Faith Rothell

Luca Sabatino

Colleen Snow

High honors

Kaelyn Bramell

Jalia Butler

Ke-Nya Butler

Dominick Cady

Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo

Nakyah Estep

Ryan Gimmel

Ra’nyya Goldsmith

Khairi Gordon

Daniel Gross

Marley Kimmel

Caprice Kopp

Amy Martinez-Lopez

Julissa Perla-Serpas

Anna Proctor

Dayloni Proctor

Gabriel Rodriguez Batalla

Brandon Rollins

Jeremiah Seger

Cekiyah Swann

Honors

Dominick Apostolopoulos Jr.

Rosvelto Arellano IV

Nevaeh Baken

Brandon Brevard

Ashlee Chisley

Camille Claud

Jailynn Dannecker

Luke Deters

Juan Flores

Jerimiah Greenlee

Steven Hall

Rachael Heckman

Marquel Holland

Serrabella Hunt

Ahmya King

Danielle Lindsay

Carmen Lockley

Savannah Logan

Julian McCready

Callasaundra Messick

Amare Middleton

Braden O’Neal

Keana Page

Juliana Piecara

Ryon Price

Natalie Robinson

Ariel Romero Hernandez

Phoebe Saia

G’Lonte Smith

Taylor Solomon

Zahrah Starks-Bey

Braylon Swor

Sarah Tippett

James Upchurch

Alayla Vaughan

Kaitlyn Weisman

Blake Williams

DeMara Williams

Stoney Worsley