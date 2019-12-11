Sixth grade
Principal’s honors
Cheyenne Absher
Brylee Boyden
Jorja Fisher
Eliza Freundel
Mason Furman
Madison Harrington
Caitlyn Messick
Tamia Montgomery
Christian Rodriguez
Rohey Savage
Nathan Schuessler
Carter Trilli
High honors
Amiyah Adams
Joshua Boadu
Jocelyn Burns
Claire Campbell
Dixie Carr
Charles Davidson
Sarah Dobry
Sherwin Douglas
Jocelyn Furman
Samiaya Gordon
Marisa Heier
Joseph Knott
Jasmin Lindesay
Mikayla Matteson
Addison Newhouse
Zamari Norwood
Noah Paxton
Cheyenne Reigner
Riley Reigner
Destiny Richardson
Nayja Richardson
Jacob Rollins
Amar Smith
Donovan Smith
Isabella Solar
Madelyn Sopher
Sydney Sorzano
Jayden Spitzner
Morgan Stevenson
Shyanne Stine
Julienne Tevis
Kristen Thorpe
Elodie Todd
Vincent Tu
Laila Walker
Savannah Zappone
Paola Zelaya Villalobos
Honors
Gewelianna Adams
Ethan Astacio
Amari Atwater
Hannah Bailey
Shantaisa Bowman
Ana Carter
Adam Clemons
Joseph Coleman
Tacarri Copeland
Brayden Diloretto
Benjamin Harman
Lexi Harris
Mehki Hubbard
Emmondre Johnson
Orianna Kelley
Jamir Lee
Dionte Little Jr.
Khaleb Mills
Kyree Mills
Londynn Nick
Precious Owens
Amber Potts
Jessie Radford
Gavin Rooney
Michael Simmons
Sean Simons
Landon Smith
Naomi Smith
Robert Strauss Jr.
Jeffrey Taylor
Jmere Thomas
Marilyn Thompson
Kaydeeann Trevett
Jarrell Tyer
Colin Whitaker
Seventh grade
Principal’s honors
Marissa Bercier
Erin Cooley
Samantha Kindall
Gavin Klaas
Kimari Matthews
Kaylin Miller
Clara Quinn
Casey Shamenek
Treon Tibbs
Reagan Toder
Rajan Venkatesh
Carolina Walter
Alicia Warren
High honors
George Abell III
Alyssa Blaney
Leah Bowie
Kayla Brown
Cheyenne Byrd
Kaitlyn Clark
Shelani Corado
Caleb Creech
Jesse Fisher
Dayshina Gutrick
Timothy Kearse
Austin Keys
Dakota Miles
Joale Miller
Marcus Moore
Jacob Musselman
Octavian Outlaw
Bryce Payne
Jahsiah Payne
Tristan Raby
James Ruffin
Javon Thompson
Frederick Willett Jr.
Honors
Kristal Alcantara
Zackary Binger
Chloe Burroughs
Ronald Butler Jr.
Jordan Daniel
Amyia Dorsey
Amir Furby
Matayah Graves
Madison Klinger
Kyle Kost
Ta’Najhia Lawson
Pearce Manning
Noah McFarland
Alexia McVey-Sprouse
Emma Melenson
Curlea Pierce
Aleeya Reid
Lila Reingruber
Brooklyn Robertson
Bruce Russell
Jade Russell
Janiyah Sherrill
Ja’aela Stewart
Christopher Zullo
Eighth grade
Principal’s honors
Athon Clemons
Tanasia Cole
Sierra Cruz
Brady Freundel
Kevin Kankanamage
Zachariah Kershner
Grace Klaas
Zoe Laciny
Anna Martin
Jacob Moore
Naika Nicolas
Corvin Ntim
Faith Rothell
Luca Sabatino
Colleen Snow
High honors
Kaelyn Bramell
Jalia Butler
Ke-Nya Butler
Dominick Cady
Tiwaloluwa Dapo-Adeyemo
Nakyah Estep
Ryan Gimmel
Ra’nyya Goldsmith
Khairi Gordon
Daniel Gross
Marley Kimmel
Caprice Kopp
Amy Martinez-Lopez
Julissa Perla-Serpas
Anna Proctor
Dayloni Proctor
Gabriel Rodriguez Batalla
Brandon Rollins
Jeremiah Seger
Cekiyah Swann
Honors
Dominick Apostolopoulos Jr.
Rosvelto Arellano IV
Nevaeh Baken
Brandon Brevard
Ashlee Chisley
Camille Claud
Jailynn Dannecker
Luke Deters
Juan Flores
Jerimiah Greenlee
Steven Hall
Rachael Heckman
Marquel Holland
Serrabella Hunt
Ahmya King
Danielle Lindsay
Carmen Lockley
Savannah Logan
Julian McCready
Callasaundra Messick
Amare Middleton
Braden O’Neal
Keana Page
Juliana Piecara
Ryon Price
Natalie Robinson
Ariel Romero Hernandez
Phoebe Saia
G’Lonte Smith
Taylor Solomon
Zahrah Starks-Bey
Braylon Swor
Sarah Tippett
James Upchurch
Alayla Vaughan
Kaitlyn Weisman
Blake Williams
DeMara Williams
Stoney Worsley