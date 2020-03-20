First grade

Honors

Eyona Amanueil

Makenna Ashton

Lohgan Bagley

JaNae Cole

Patrick Douglas

Brayden Green

Marcus Haliburton

Heiress Hunt

Kiernan Peniston

Jaxon Reed

Kennedy Richardson

Harrison Schiffelbein

Ja’Nia Walls

Dylan Willis

Arabelle Wright

Second grade

Honors

Maya Carter

Khalil Clark

Justin Ford

Mya Gaillard

Taylor Gamble

Riley Griffea

Te’a Johnson

Daren Juggins

Yiddeya Mekonnen

Alyssa Morris

Braelyn Palmer

Angel Proctor

Mayowa Salu

Kendall Sharper

Noble Winters

Third grade

Honors

Sandra Cook

Avani Douglas

Joshua Ford

Quentin Green

Haylei Howard

Antwan Proctor

Noah Richards

Karinne Sollers

Fourth grade

Honors

Celeste Davison

Taylor Ingram

Nina johnson

Brooke Monk

Caleb Raynes

Logan Rowe

Anslea Schiffelbein

Alaina Waldon

Fifth grade

Honors

Elijah Eluwa

Jeremy Ford

Sofia Giamba

Sairaji Matthew

Wyatt Moore

Samson Schiffelbein

Jasmine Stokes

Ozias Tullock

Sixth grade

Honors

Colin Barley

Marissa Lane

Sophie Medina

Micah Nash

Isaiah Perez

Aaliyah Sims

Maya Stewart

Grace Stewart

David Twine

Omar Tullock

Joel Wright

Seventh grade

Honors

Justin Allen

Aniya Arthur

Jacob Ayers

John Ford

Lilly Goldsmith

Tatiana Harvey

Jaylen Jones

Janiah Lynch

Logan Lynch

Landhn Mathis

Jared Middleton

Jonathan Miller

Jonathan Mobley

Samuel Richards

Paris Taylor

Eighth grade

Honors

Cassidy Abbott

Amiya Armstrong

Caleb Barley

Dayton Bishop

Mae Culbreth

Karson Douglass

Carle Dyson

Michael Edelen

Layla Ford

Madison Green

Olivia Hairston

Jalen Harmon

Khalil Jackson

Vincent Jones

Marissa Pasko

Sidney Stewart

Jordan Stokes

William Tomaszewski

Mariah Williams

Tanaya Williams

Trinity Wright

Ninth grade

Honors

Nicolette Blackwell

Charle Dyson

Isaiah Gumbs

Aster Hill

Melina Raynes

Bermaji Tolcha

10th grade

Honors

Da’Marco Davis

Seth Heusted

Betelhem Hill

Jonathan Jones

Jonathan Mabina

Jessica Miller

Nathaniel Quick

Alexander Wright

11th grade

Honors

Sydney Brown

Ty Doersom

Giuseppe Giamba

Jeremiah Jones

Lauren Jones

Kathryn Keefe

Josiah Nieves

Malcolm Rather

Marqez Rather

Neko Terrell

Kinsley Walker

Jared White

Marquis Wilson

David Winters

12th grade

Honors

Josef Cash

Christopher Collignon

James Cozart

Khalil Fomby

Benjamin Kemp

Gabby Martinez

Isaiah Nieves

Stephanie Ritchie

Lauren Ryan

Arijs Sulberg

Robert Twine

Tatiana Williams

Paul John “PJ” Winters