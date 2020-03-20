First grade
Honors
Eyona Amanueil
Makenna Ashton
Lohgan Bagley
JaNae Cole
Patrick Douglas
Brayden Green
Marcus Haliburton
Heiress Hunt
Kiernan Peniston
Jaxon Reed
Kennedy Richardson
Harrison Schiffelbein
Ja’Nia Walls
Dylan Willis
Arabelle Wright
Second grade
Honors
Maya Carter
Khalil Clark
Justin Ford
Mya Gaillard
Taylor Gamble
Riley Griffea
Te’a Johnson
Daren Juggins
Yiddeya Mekonnen
Alyssa Morris
Braelyn Palmer
Angel Proctor
Mayowa Salu
Kendall Sharper
Noble Winters
Third grade
Honors
Sandra Cook
Avani Douglas
Joshua Ford
Quentin Green
Haylei Howard
Antwan Proctor
Noah Richards
Karinne Sollers
Fourth grade
Honors
Celeste Davison
Taylor Ingram
Nina johnson
Brooke Monk
Caleb Raynes
Logan Rowe
Anslea Schiffelbein
Alaina Waldon
Fifth grade
Honors
Elijah Eluwa
Jeremy Ford
Sofia Giamba
Sairaji Matthew
Wyatt Moore
Samson Schiffelbein
Jasmine Stokes
Ozias Tullock
Sixth grade
Honors
Colin Barley
Marissa Lane
Sophie Medina
Micah Nash
Isaiah Perez
Aaliyah Sims
Maya Stewart
Grace Stewart
David Twine
Omar Tullock
Joel Wright
Seventh grade
Honors
Justin Allen
Aniya Arthur
Jacob Ayers
John Ford
Lilly Goldsmith
Tatiana Harvey
Jaylen Jones
Janiah Lynch
Logan Lynch
Landhn Mathis
Jared Middleton
Jonathan Miller
Jonathan Mobley
Samuel Richards
Paris Taylor
Eighth grade
Honors
Cassidy Abbott
Amiya Armstrong
Caleb Barley
Dayton Bishop
Mae Culbreth
Karson Douglass
Carle Dyson
Michael Edelen
Layla Ford
Madison Green
Olivia Hairston
Jalen Harmon
Khalil Jackson
Vincent Jones
Marissa Pasko
Sidney Stewart
Jordan Stokes
William Tomaszewski
Mariah Williams
Tanaya Williams
Trinity Wright
Ninth grade
Honors
Nicolette Blackwell
Charle Dyson
Isaiah Gumbs
Aster Hill
Melina Raynes
Bermaji Tolcha
10th grade
Honors
Da’Marco Davis
Seth Heusted
Betelhem Hill
Jonathan Jones
Jonathan Mabina
Jessica Miller
Nathaniel Quick
Alexander Wright
11th grade
Honors
Sydney Brown
Ty Doersom
Giuseppe Giamba
Jeremiah Jones
Lauren Jones
Kathryn Keefe
Josiah Nieves
Malcolm Rather
Marqez Rather
Neko Terrell
Kinsley Walker
Jared White
Marquis Wilson
David Winters
12th grade
Honors
Josef Cash
Christopher Collignon
James Cozart
Khalil Fomby
Benjamin Kemp
Gabby Martinez
Isaiah Nieves
Stephanie Ritchie
Lauren Ryan
Arijs Sulberg
Robert Twine
Tatiana Williams
Paul John “PJ” Winters