Grade 3
Principals honors
Kristiana Bulos
Senai Butler
Honors
Christopher Aparicio
Madison Berger
Keshawn Clark
Christopher Eaton
Cataleya Gerhart
Kira Gray
LaVaughn Green
Essence Hawkins
Savannah Jacobs
Xavier Kidd
Caleb Lawrence
Ya’daysha Livers
Ayanna Rosier
Kenia Santos-Acevedo
Julian Simms
Shaine Snyder
Mya Todd
Nicolas Urrego Quintero
Dylan Whetzel
Grade 4
Principals honors
Iliana Alvarez
Andriel Andujar
Londyn Baker
Jasmine Curtis
Lilyana Evangelista
Demond McGinnis
Jada Simms
Honors
Kylan Cisse
RiMahni DeBose
Zachary Fleury
Iker Flores-Aguilar
Jaiden Jackson
Leila-Rose James
Oyinwonuola Kesinro
Caleb Owens
Colin Owens
Xavion Ross
Johannes Sinkeldam
Martin Sinkeldam
D’Angelo Williams-Ross
Danica Wilson
Grade 5
Principals honors
Evan Fallings
Devin Hall
Jayden Hill
Joaquin Hill
Ashleigh Quiambao
Aiden Thorne
Honors
Jordan Allen
Tatum Anderson
Jonathan Aparicio
Cameron Ballah
Antione Bibb
Cortez Broadnax
Brinae Carey
Daniel Chavez Villalta
Caleb Decker
Damarhi Dotson
Rahzeik Fleming
Kinleigh Fraser
Arthur Gerhart
Braelyn Israel
Kamryn Jones
Cameron Kidd
Laney Kost
Zariya Middleton
Rhana Offei
Jayden Slaughter
Terrell Todd Jr.