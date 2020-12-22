Grade 3

Principals honors

Kristiana Bulos

Senai Butler

Honors

Christopher Aparicio

Madison Berger

Keshawn Clark

Christopher Eaton

Cataleya Gerhart

Kira Gray

LaVaughn Green

Essence Hawkins

Savannah Jacobs

Xavier Kidd

Caleb Lawrence

Ya’daysha Livers

Ayanna Rosier

Kenia Santos-Acevedo

Julian Simms

Shaine Snyder

Mya Todd

Nicolas Urrego Quintero

Dylan Whetzel

Grade 4

Principals honors

Iliana Alvarez

Andriel Andujar

Londyn Baker

Jasmine Curtis

Lilyana Evangelista

Demond McGinnis

Jada Simms

Honors

Kylan Cisse

RiMahni DeBose

Zachary Fleury

Iker Flores-Aguilar

Jaiden Jackson

Leila-Rose James

Oyinwonuola Kesinro

Caleb Owens

Colin Owens

Xavion Ross

Johannes Sinkeldam

Martin Sinkeldam

D’Angelo Williams-Ross

Danica Wilson

Grade 5

Principals honors

Evan Fallings

Devin Hall

Jayden Hill

Joaquin Hill

Ashleigh Quiambao

Aiden Thorne

Honors

Jordan Allen

Tatum Anderson

Jonathan Aparicio

Cameron Ballah

Antione Bibb

Cortez Broadnax

Brinae Carey

Daniel Chavez Villalta

Caleb Decker

Damarhi Dotson

Rahzeik Fleming

Kinleigh Fraser

Arthur Gerhart

Braelyn Israel

Kamryn Jones

Cameron Kidd

Laney Kost

Zariya Middleton

Rhana Offei

Jayden Slaughter

Terrell Todd Jr.