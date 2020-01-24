Third grade

All A’s

Brenda Iman

Aliyah Jones

Alexander Casiano

Zara Bryant

Chloe Hartman

Kevin Mejia Trochez

Ethan White

A’s and B’s

Karen Andino Campos

Ayden Bland

Christopher Brathwaite Jr

Tyron Curtis

Arionna Gross

Jasmyne Holley

Kayden Lyons

Zahara Maiga

Kaliah McCree

Brayken McNutt

Amare Miller

Angie Rivera-Ramirez

Kharina Solis-Alba

Jada Chaplin

Melvyn Farmer

Ashlyn Garcia-Cortez

Luke Moore

LayKen Powell

Neriah Richardson

Semaj Tate

Joshua Brown

Malia Ford

Geordan King

Alexa Osario Vivar

Ryan Perry

Aniyah Sewell

Fourth grade

All A’s

Justin Bell-Buckner

Aiden Clancy

Averie Foster

Minh Nguyen

A’s and B’s

Tatum Anderson

Ny’amaya Bull

Evalyn Casey

Reign Johnson

Gabriel Rodriguez

Neal Shoy

Kingston Thompson

Alisson Diaz Diaz

Mason Dixon

Jahmila Henry

Jaelyn Johnson

William Kwisnek

Deven Boyd

Jakobee Russell

Antwanette Blackwell

Elainna Bucksell

Destiny Evans

Kaori Greene

Almaz Mekias

James Padilla

Fifth grade

All A’s

Eve Prado

I’Mani Butler

Angel Butcher

Izabelle Lopez

Aniyah Sisco

Abbagail Kalston

Kalvin Dunn

A’s and B’s

Kimberly Brown

Erica Bucksell

Isaiah Carpenter

Zion Graham

Jonah Iman Jr

Catherine Ipina-Guerra

Klara Kwisnek

Ahna Levy

Lailani Mitchell

Allison Rodriguez*Mejia

Evermoore Sanchez

Ariana Thomas

Marcus Thompson

Kyree Vaughn

Makenzie Walton-Johnson

Eric Young

Jeremiah Badgett

Joshua Barnes

Brenyn Contee

Elijah Gutrick

Myles Kelly

Charles McCue

Jaela Spears

Faith Strickland

Nataly Barrientos-Martir

McKenzie Colter

Jasir Curtis

Justin Demoz

Hailey Dixon

Nadya Glenn

Chriatopher Johnson

Dylan Linassi

Christian Mayo

Andora Phillips

William Burke

Kamiya Epps

Kara Hall

Jayden Harris

Ethan Jackson

Kyle McCollum

Jeremiah Merricks

Eddy Pu-Morales

Angelina Rubio

Urain Siewe

Jose Sorto-Membreno

Dante Stevic

Lyniah Taylor

Twitter: @JamieACIndyNews