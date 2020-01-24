Third grade
All A’s
Brenda Iman
Aliyah Jones
Alexander Casiano
Zara Bryant
Chloe Hartman
Kevin Mejia Trochez
Ethan White
A’s and B’s
Karen Andino Campos
Ayden Bland
Christopher Brathwaite Jr
Tyron Curtis
Arionna Gross
Jasmyne Holley
Kayden Lyons
Zahara Maiga
Kaliah McCree
Brayken McNutt
Amare Miller
Angie Rivera-Ramirez
Kharina Solis-Alba
Jada Chaplin
Melvyn Farmer
Ashlyn Garcia-Cortez
Luke Moore
LayKen Powell
Neriah Richardson
Semaj Tate
Joshua Brown
Malia Ford
Geordan King
Alexa Osario Vivar
Ryan Perry
Aniyah Sewell
Fourth grade
All A’s
Justin Bell-Buckner
Aiden Clancy
Averie Foster
Minh Nguyen
A’s and B’s
Tatum Anderson
Ny’amaya Bull
Evalyn Casey
Reign Johnson
Gabriel Rodriguez
Neal Shoy
Kingston Thompson
Alisson Diaz Diaz
Mason Dixon
Jahmila Henry
Jaelyn Johnson
William Kwisnek
Deven Boyd
Jakobee Russell
Antwanette Blackwell
Elainna Bucksell
Destiny Evans
Kaori Greene
Almaz Mekias
James Padilla
Fifth grade
All A’s
Eve Prado
I’Mani Butler
Angel Butcher
Izabelle Lopez
Aniyah Sisco
Abbagail Kalston
Kalvin Dunn
A’s and B’s
Kimberly Brown
Erica Bucksell
Isaiah Carpenter
Zion Graham
Jonah Iman Jr
Catherine Ipina-Guerra
Klara Kwisnek
Ahna Levy
Lailani Mitchell
Allison Rodriguez*Mejia
Evermoore Sanchez
Ariana Thomas
Marcus Thompson
Kyree Vaughn
Makenzie Walton-Johnson
Eric Young
Jeremiah Badgett
Joshua Barnes
Brenyn Contee
Elijah Gutrick
Myles Kelly
Charles McCue
Jaela Spears
Faith Strickland
Nataly Barrientos-Martir
McKenzie Colter
Jasir Curtis
Justin Demoz
Hailey Dixon
Nadya Glenn
Chriatopher Johnson
Dylan Linassi
Christian Mayo
Andora Phillips
William Burke
Kamiya Epps
Kara Hall
Jayden Harris
Ethan Jackson
Kyle McCollum
Jeremiah Merricks
Eddy Pu-Morales
Angelina Rubio
Urain Siewe
Jose Sorto-Membreno
Dante Stevic
Lyniah Taylor