Third grade

All A’s

Colton Bailey

Audrey Chinault

Juvon Coney

Sebastian Cruz

Skyler Fields

Jaime Ollom

Akira Peoples

Wyatt Posey

Cayden Smith

Laila Vibar

Christopher Escobar

Kari Harris

Mikala Hatchett

Samantha Hird

John Jackson

Tony Jimez-Ochoa

Alexis Jordan

Christopher Kenney

Dalton Koscis

Samantha Lyon

Santana Marcellus

Areeba Nazir

Devon Pearson

Talon Schubert

Vera Shields

Aidan Shymoniak

James Szymanski

Elijah Vibar

Kenwyn Gilkes

Micaela Proctor

A’s and B’s

Amaya Contreras

Maxx Daymude

Saniya Lee

Skye Mugg

Riley Patterson

Deacon Ross

Aden Simpson

Aiden Taylor

Kendrick White

Steven Cruz

Hannah Elkins

Kendra Givens

Avrian Hernandez

Alexander Lizama

Diego Urias Montoya

Bryce Bennett

Jahlyl Campbell

Serenity Cooper

Anaysia Harris

Daniel Howe

Kevin Jimenez-Flores

Jordan Lord

Ashley Magana Orellana

Nicholas Mattera

Arooj Nazir

Clay Plantenga

Juliana Rosero

Ya’Nia Smoot-Savoy

Addison Strobridge

Lillian Tuttle

Ayden Winston

Fourth grade

All A’s

Jocelyn Buckler

Kaylee Cruz Rivera

Quincy Gilmer

Elisha Josey

Kaylle Paulk

Sarah Roszell

Jacob Sayers

Elysia Young

Chloe Armiger

Mikal Hatchett

Chloe Kale

Madelyn Lehrter

Claire Shoemaker

A’s and B’s

Kaelyn Bailey

Melody Bartsch

Seth Bommarito

Mikayla Bouie

Daniel Bowden

Damon Brown

Madison Cummiskey

Jakyree Harmon

Gabriel Hinson

Anaiya Jackson

Caryce Kenney

David Mumford

Chloe Owens

Liliana Peoples

Landon Richards

Oliver West

Gabriel Whittenton

Kylie Brooks

Orian Cooper

Anna Darko

Emily Jimenez-Corado

Savannah Johnson

Bryan Lee

Javier Mejia-Mendez

Charles Walker

Hannah Williams

Fifth grade

All A’s

Joshua Butson

Ellarica Gilkes

Emma Johnson

Benjamin Shoemaker

Jake Armiger

Maria Nazir

Izaak Orlando

A’s and B’s

Michael Chavez

Zachary Douglas

Makenzie Hird

Daniela Loyola-Rivera

Ruth Montesino-Perez

Antonio Onley

Solomon Patterson

Evan Rooney

Tyanna Smoot-Savoy

Olivia Tolson

Sophie Webb

Aaliyah Wilson

Charles Butson

Miranda Chramek

Emily Coakley

Carter Fields

McKenzie Major

Julian Meadows

Emillie Orsillo-Null

Aniyah Robinson

Liam Sapp

Tameira Scott

James Simmers

Madelyn Vance

Amia Wilson

Matthew Wright