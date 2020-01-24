Third grade
All A’s
Colton Bailey
Audrey Chinault
Juvon Coney
Sebastian Cruz
Skyler Fields
Jaime Ollom
Akira Peoples
Wyatt Posey
Cayden Smith
Laila Vibar
Christopher Escobar
Kari Harris
Mikala Hatchett
Samantha Hird
John Jackson
Tony Jimez-Ochoa
Alexis Jordan
Christopher Kenney
Dalton Koscis
Samantha Lyon
Santana Marcellus
Areeba Nazir
Devon Pearson
Talon Schubert
Vera Shields
Aidan Shymoniak
James Szymanski
Elijah Vibar
Kenwyn Gilkes
Micaela Proctor
A’s and B’s
Amaya Contreras
Maxx Daymude
Saniya Lee
Skye Mugg
Riley Patterson
Deacon Ross
Aden Simpson
Aiden Taylor
Kendrick White
Steven Cruz
Hannah Elkins
Kendra Givens
Avrian Hernandez
Alexander Lizama
Diego Urias Montoya
Bryce Bennett
Jahlyl Campbell
Serenity Cooper
Anaysia Harris
Daniel Howe
Kevin Jimenez-Flores
Jordan Lord
Ashley Magana Orellana
Nicholas Mattera
Arooj Nazir
Clay Plantenga
Juliana Rosero
Ya’Nia Smoot-Savoy
Addison Strobridge
Lillian Tuttle
Ayden Winston
Fourth grade
All A’s
Jocelyn Buckler
Kaylee Cruz Rivera
Quincy Gilmer
Elisha Josey
Kaylle Paulk
Sarah Roszell
Jacob Sayers
Elysia Young
Chloe Armiger
Mikal Hatchett
Chloe Kale
Madelyn Lehrter
Claire Shoemaker
A’s and B’s
Kaelyn Bailey
Melody Bartsch
Seth Bommarito
Mikayla Bouie
Daniel Bowden
Damon Brown
Madison Cummiskey
Jakyree Harmon
Gabriel Hinson
Anaiya Jackson
Caryce Kenney
David Mumford
Chloe Owens
Liliana Peoples
Landon Richards
Oliver West
Gabriel Whittenton
Kylie Brooks
Orian Cooper
Anna Darko
Emily Jimenez-Corado
Savannah Johnson
Bryan Lee
Javier Mejia-Mendez
Charles Walker
Hannah Williams
Fifth grade
All A’s
Joshua Butson
Ellarica Gilkes
Emma Johnson
Benjamin Shoemaker
Jake Armiger
Maria Nazir
Izaak Orlando
A’s and B’s
Michael Chavez
Zachary Douglas
Makenzie Hird
Daniela Loyola-Rivera
Ruth Montesino-Perez
Antonio Onley
Solomon Patterson
Evan Rooney
Tyanna Smoot-Savoy
Olivia Tolson
Sophie Webb
Aaliyah Wilson
Charles Butson
Miranda Chramek
Emily Coakley
Carter Fields
McKenzie Major
Julian Meadows
Emillie Orsillo-Null
Aniyah Robinson
Liam Sapp
Tameira Scott
James Simmers
Madelyn Vance
Amia Wilson
Matthew Wright