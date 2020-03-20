Third grade

All A’s

London Anderson

Lewis Benton

Kennedy Bullock

Kenley Culbert

Ivie Ebeigbe

Chloe Edwards

Victoria Frierson

Andrew Gaskins

Andrew Gaskins

Tyanna Gray

Alaya Hunt

Kaiden Joseph

Kaiden Kelly

Luke Kuc

Magnus Litchfield

Gavin Manalad

Kayla Meus

Zahra Mohammed

Asiel Santo-Molina

Jessica Tu

Giana Wells

Azeem Williams

Selah Williams

Leah Zheng

A’s and B’s

Kaden Austin

Fatmata Bangura

Victor Bangwa

Makayla Barnes

Jayla Bazil

Christina Britt

Crystal Crutchfield

Jeremiah Dawson

Kylee Fisher

Elizabeth Frierson

Ryan Generette

Alia Gilbert

Aiyana Goff

Autumn Graham

Je-Vaughn Grant

Ayden Hickman

Kai Hill

Andrew Lorenzo Gamboa

Noah Madrid

Aaron Magruder

Jaliyah Mason

Cienna Matthews

Salvatore Meriano

Youssef Moujami

KaeLynn Pierce

Nejeri Pitts

Yael Rickards

Sanai’ Sescoe

Lamar Thomas

Trinity Ukaoma

Nathalie Viveros-Baez

Jaleah Yates-Earl

Fourth grade

All A’s

Alaina Bryant

Lex Fisette

Kylie Gervais

Carter Harrigan

Margiegrace Heald

Emma Namale

Grace Washington

A’s and B’s

Alessandra Abaquita

Ayomiposi Abudu

Rashard Adams

Caiden Adams

Abdul Arif

DaNae Burch

Angelina Busch

Brooklynn Butler

Byron Davis

Alex Drybola

Giovani Espinoza

TreMon Foster

Lilly Fox

Dyson Gilliam

Shane Givens

Kaiden Giwa-Agbomeirele

Khailey Green-Terry

Yazan Hamed

Siyana Hinton

Blake Irvin

Nadia Jackson

Cayden James

Kendal Johnson

Ayden Johnson

Brianna Julian

Layla Kierce

Jayden Leigh-Bell

Khloe Mason

Jayden McGarrell

Leah McKelvin

Madisyn Melvin

Kalen Ndamukong

Treve Norbert Cruz

Raahi Patel

Jeriah Proctor

Amari Simmons

Stanley Smith

Lauren Sparks

Sky Storey

Herve Tabe

Khloe Taylor

Jaylen Thornton

Azariah Tucker

Adrian Uzoukwu

Sofia Varela

Jade Weekes

Logan White

Lyla Wilburn

Ryan Williams

Isaiah Young

Fifth grade

All A’s

Clyde Agustin

Laila Anderson

Sanai Arzu-Kelly

TayLen Batson

Jahlel Blackwell

Madison Cole

Khloe Cooke

Samera Green

Daija Hill

Precious Konwea

Joy Lando

Fareed Lawal

Adriel Lopez

Darain McCall

Justin McKay

Christion Medley

Leila Moujami

Kimora Oudit

Kimora Oudit

Kendall Potter

Qaadariyah Sinclair

Taniya Smith-Carr

Jasmine Tejeda

Nathan Tesfaye

Toby Thompson

Gabriella Varela

Savannah Weekes

Jordyn Williams

Kamryn Williams

A’s and B’s

Nora Abujuma

Juwon Akinwumi

Abdullah Arif

Abigail Bangwa

Jaylin Blackwell

Asya Blake

Caden Brogan

Aaron Brown

Dominic Brown

Ariana Bryant

Gino Carruitero

Charlene Dangan

Jaden Delk

Layia Devlin

Jaison Easley-Jones

Omari Folson

Mya Gant

Jenasis Glover

Kori Graham

Janiyah Gray

Bryce Guinyard

Tiana Henderson

Chace Irvin

Ciara Johnson

Ericka Jones

Jazzlynn Leigh-Bell

Chazz Leigh-Bell

Minesia Lightfoot

Loken Litchfield

Aiden Newman

Jeremiah Simmons

Khairi Smith

Boubacar Sow

Eva Stephenson

Christopher Stokes

Kennedi Taylor-Moore

Michael Vasquez

Jasmine Velasquez

Antonique Virgil

Alexis Wallace

Kaitlyn Whicker

Nevaeh Williams

Marlee Wilson