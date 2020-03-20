Third grade
All A’s
London Anderson
Lewis Benton
Kennedy Bullock
Kenley Culbert
Ivie Ebeigbe
Chloe Edwards
Victoria Frierson
Andrew Gaskins
Andrew Gaskins
Tyanna Gray
Alaya Hunt
Kaiden Joseph
Kaiden Kelly
Luke Kuc
Magnus Litchfield
Gavin Manalad
Kayla Meus
Zahra Mohammed
Asiel Santo-Molina
Jessica Tu
Giana Wells
Azeem Williams
Selah Williams
Leah Zheng
A’s and B’s
Kaden Austin
Fatmata Bangura
Victor Bangwa
Makayla Barnes
Jayla Bazil
Christina Britt
Crystal Crutchfield
Jeremiah Dawson
Kylee Fisher
Elizabeth Frierson
Ryan Generette
Alia Gilbert
Aiyana Goff
Autumn Graham
Je-Vaughn Grant
Ayden Hickman
Kai Hill
Andrew Lorenzo Gamboa
Noah Madrid
Aaron Magruder
Jaliyah Mason
Cienna Matthews
Salvatore Meriano
Youssef Moujami
KaeLynn Pierce
Nejeri Pitts
Yael Rickards
Sanai’ Sescoe
Lamar Thomas
Trinity Ukaoma
Nathalie Viveros-Baez
Jaleah Yates-Earl
Fourth grade
All A’s
Alaina Bryant
Lex Fisette
Kylie Gervais
Carter Harrigan
Margiegrace Heald
Emma Namale
Grace Washington
A’s and B’s
Alessandra Abaquita
Ayomiposi Abudu
Rashard Adams
Caiden Adams
Abdul Arif
DaNae Burch
Angelina Busch
Brooklynn Butler
Byron Davis
Alex Drybola
Giovani Espinoza
TreMon Foster
Lilly Fox
Dyson Gilliam
Shane Givens
Kaiden Giwa-Agbomeirele
Khailey Green-Terry
Yazan Hamed
Siyana Hinton
Blake Irvin
Nadia Jackson
Cayden James
Kendal Johnson
Ayden Johnson
Brianna Julian
Layla Kierce
Jayden Leigh-Bell
Khloe Mason
Jayden McGarrell
Leah McKelvin
Madisyn Melvin
Kalen Ndamukong
Treve Norbert Cruz
Raahi Patel
Jeriah Proctor
Amari Simmons
Stanley Smith
Lauren Sparks
Sky Storey
Herve Tabe
Khloe Taylor
Jaylen Thornton
Azariah Tucker
Adrian Uzoukwu
Sofia Varela
Jade Weekes
Logan White
Lyla Wilburn
Ryan Williams
Isaiah Young
Fifth grade
All A’s
Clyde Agustin
Laila Anderson
Sanai Arzu-Kelly
TayLen Batson
Jahlel Blackwell
Madison Cole
Khloe Cooke
Samera Green
Daija Hill
Precious Konwea
Joy Lando
Fareed Lawal
Adriel Lopez
Darain McCall
Justin McKay
Christion Medley
Leila Moujami
Kimora Oudit
Kimora Oudit
Kendall Potter
Qaadariyah Sinclair
Taniya Smith-Carr
Jasmine Tejeda
Nathan Tesfaye
Toby Thompson
Gabriella Varela
Savannah Weekes
Jordyn Williams
Kamryn Williams
A’s and B’s
Nora Abujuma
Juwon Akinwumi
Abdullah Arif
Abigail Bangwa
Jaylin Blackwell
Asya Blake
Caden Brogan
Aaron Brown
Dominic Brown
Ariana Bryant
Gino Carruitero
Charlene Dangan
Jaden Delk
Layia Devlin
Jaison Easley-Jones
Omari Folson
Mya Gant
Jenasis Glover
Kori Graham
Janiyah Gray
Bryce Guinyard
Tiana Henderson
Chace Irvin
Ciara Johnson
Ericka Jones
Jazzlynn Leigh-Bell
Chazz Leigh-Bell
Minesia Lightfoot
Loken Litchfield
Aiden Newman
Jeremiah Simmons
Khairi Smith
Boubacar Sow
Eva Stephenson
Christopher Stokes
Kennedi Taylor-Moore
Michael Vasquez
Jasmine Velasquez
Antonique Virgil
Alexis Wallace
Kaitlyn Whicker
Nevaeh Williams
Marlee Wilson