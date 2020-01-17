Third grade
All A’s
Fatmata Bangura
Victor Bangwa
Makayla Barnes
Lewis Benton
Christina Britt
Kennedy Bullock
Kenley Culbert
Ivie Ebeigbe
Chloe Edwards
Victoria Frierson
Andrew Gaskins
Alia Gilbert
Aiyana Goff
Tyanna Gray
Ayden Hickman
Kai Hill
Kaiden Joseph
Kaiden Kelly
Luke Kuc
Aaron Magruder
Gavin Manalad
Cienna Matthews
Sal Meriano
Kayla Meus
Zahra Mohammed
Asiel Santos-Molina
Nathalie Viveros-Baez
Selah Williams
Azeem Williams
A’s and B’s
London Anderson
Kaden Austin
Ava Berkeley
Chloe Casey
Taylor Courtney
Crystal Crutchfield
Jeremiah Dawson
Elizabeth Frierson
Andrew Gamboa
Ryan Generette
Autumn Graham
Je-Vaughn Grant
Jayla Griffin
Ashlynn Hansell
Alaya Hunt
Camille Hunt
Amara Jones
Magnus Litchfield
Jaliyah Mason
Francisco Melendez
Youssef Moujami
KaeLynn Pierce
Nejeri Pitts
Yael Rickards
Sanai Sescoe
Lamar Thomas
Jessica Tu
Trinity Ukaoma
Giana Wells
Nahla Williams
Jayven Williams
Jaleah Yates-Earl
Leah Zheng
Fourth grade
All A’s
Alessandra Abaquita
Treve Cruz
Byron Davis
Giovani Espinoza
Kylie Gervais
Shane Givens
Kaiden Giwa-Agbomeirele
Carter Harrigan
Margiegrace Heald
Jayden Leigh-Bell
Khloe Mason
Emma Namale
Adrian Uzoukwu
Sofia Varela
Grace Washington
Aubrey White
A’s and B’s
Ayomiposi Abudu
Caiden Adams
Jayden Broadwater
Alaina Bryant
DaNae Burch
Angelina Busch
Brooklynn Butler
Stephanie Carter
Lex Fisette
Lilly Fox
Ryan Gist
Kaira Goode
London Graham
Khailey Green-Terry
Yazan Hamed
Zaidan Hardy
Siyana Hinton
Cayden James
Kendal Johnson
Tristyn Johnson
Brianna Julian
Layla Kierce
Kayla McDonald
Jayden McGarrell
Leah McKelvin
Madisyn Melvin
Kalen Ndamukong
Rhana Offei
Raahi Patel
Abdul Rahman
Stanley Smith
Lauren Sparks
Sky Storey
Khloe Taylor
Jayla Washington
Jade Weekes
Phedora White
Lyla Wilburn
Jasmin Wright
Sean Wright
Isaiah Young
Fifth grade
All A’s
Clyde Agustin
Sanai Arzu-Kelly
TayLen Batson
Ariana Bryant
Madison Cole
Mya Gant
Precious Konwea
Fareed Lawal
Christion Medley
Kimora Oudit
Kendall Potter
Jeremiah Simmons
Qaadariyah Sinclair
Taniya Smith-Carr
Eva Stephenson
Gabriella Varela
Michael Vasquez
Alexis Wallace
Savannah Weekes
Jordyn Williams
Kamryn Williams
Fifth grade
A’s and B’s
Nora Abujuma
Juwon Akinwumi
Kehlil Amos
Laila Anderson
Abdullah Arif
Abigail Bangwa
Jahlel Blackwell
Jaylin Blackwell
Asya Blake
Aaron Brown
Dominic Brown
Gino Carruitero
Khloe Cooke
Layia Devlin
Omari Dolson
Jaison Easley-Jones
Kholin Foote
Jenasis Glover
Kori Graham
Janiyah Gray
Samera Green
Tiana Henderson
Daija Hill
Learic Holloway
Chace Irvin
Ciara Johnson
Joy Lando
Darain McCall
Justin McKay
Leila Moujami
Aiden Newman
Jaden Pearson-Carter
Khairi Smith
Boubacar Sow
Christopher Stokes
Messiah Sultan
Emanuel Taylor
Kamryn Taylor-Moore
Kennedi Taylor-Moore
Jasmine Tejeda
Toby Thompson
Kayla Tims
Jasmine Velasquez
Antonique Virgil
Kaitlyn Whicker
Benjamin Williams
Kevaughn Williams