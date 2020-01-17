Third grade

All A’s

Fatmata Bangura

Victor Bangwa

Makayla Barnes

Lewis Benton

Christina Britt

Kennedy Bullock

Kenley Culbert

Ivie Ebeigbe

Chloe Edwards

Victoria Frierson

Andrew Gaskins

Alia Gilbert

Aiyana Goff

Tyanna Gray

Ayden Hickman

Kai Hill

Kaiden Joseph

Kaiden Kelly

Luke Kuc

Aaron Magruder

Gavin Manalad

Cienna Matthews

Sal Meriano

Kayla Meus

Zahra Mohammed

Asiel Santos-Molina

Nathalie Viveros-Baez

Selah Williams

Azeem Williams

A’s and B’s

London Anderson

Kaden Austin

Ava Berkeley

Chloe Casey

Taylor Courtney

Crystal Crutchfield

Jeremiah Dawson

Elizabeth Frierson

Andrew Gamboa

Ryan Generette

Autumn Graham

Je-Vaughn Grant

Jayla Griffin

Ashlynn Hansell

Alaya Hunt

Camille Hunt

Amara Jones

Magnus Litchfield

Jaliyah Mason

Francisco Melendez

Youssef Moujami

KaeLynn Pierce

Nejeri Pitts

Yael Rickards

Sanai Sescoe

Lamar Thomas

Jessica Tu

Trinity Ukaoma

Giana Wells

Nahla Williams

Jayven Williams

Jaleah Yates-Earl

Leah Zheng

Fourth grade

All A’s

Alessandra Abaquita

Treve Cruz

Byron Davis

Giovani Espinoza

Kylie Gervais

Shane Givens

Kaiden Giwa-Agbomeirele

Carter Harrigan

Margiegrace Heald

Jayden Leigh-Bell

Khloe Mason

Emma Namale

Adrian Uzoukwu

Sofia Varela

Grace Washington

Aubrey White

A’s and B’s

Ayomiposi Abudu

Caiden Adams

Jayden Broadwater

Alaina Bryant

DaNae Burch

Angelina Busch

Brooklynn Butler

Stephanie Carter

Lex Fisette

Lilly Fox

Ryan Gist

Kaira Goode

London Graham

Khailey Green-Terry

Yazan Hamed

Zaidan Hardy

Siyana Hinton

Cayden James

Kendal Johnson

Tristyn Johnson

Brianna Julian

Layla Kierce

Kayla McDonald

Jayden McGarrell

Leah McKelvin

Madisyn Melvin

Kalen Ndamukong

Rhana Offei

Raahi Patel

Abdul Rahman

Stanley Smith

Lauren Sparks

Sky Storey

Khloe Taylor

Jayla Washington

Jade Weekes

Phedora White

Lyla Wilburn

Jasmin Wright

Sean Wright

Isaiah Young

Fifth grade

All A’s

Clyde Agustin

Sanai Arzu-Kelly

TayLen Batson

Ariana Bryant

Madison Cole

Mya Gant

Precious Konwea

Fareed Lawal

Christion Medley

Kimora Oudit

Kendall Potter

Jeremiah Simmons

Qaadariyah Sinclair

Taniya Smith-Carr

Eva Stephenson

Gabriella Varela

Michael Vasquez

Alexis Wallace

Savannah Weekes

Jordyn Williams

Kamryn Williams

Fifth grade

A’s and B’s

Nora Abujuma

Juwon Akinwumi

Kehlil Amos

Laila Anderson

Abdullah Arif

Abigail Bangwa

Jahlel Blackwell

Jaylin Blackwell

Asya Blake

Aaron Brown

Dominic Brown

Gino Carruitero

Khloe Cooke

Layia Devlin

Omari Dolson

Jaison Easley-Jones

Kholin Foote

Jenasis Glover

Kori Graham

Janiyah Gray

Samera Green

Tiana Henderson

Daija Hill

Learic Holloway

Chace Irvin

Ciara Johnson

Joy Lando

Darain McCall

Justin McKay

Leila Moujami

Aiden Newman

Jaden Pearson-Carter

Khairi Smith

Boubacar Sow

Christopher Stokes

Messiah Sultan

Emanuel Taylor

Kamryn Taylor-Moore

Kennedi Taylor-Moore

Jasmine Tejeda

Toby Thompson

Kayla Tims

Jasmine Velasquez

Antonique Virgil

Kaitlyn Whicker

Benjamin Williams

Kevaughn Williams