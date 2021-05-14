Mary B. Neal Elementary School third quarter honor roll
Grade 3
High honors
Maryam Arif
JoDell Batson
Aidan Brock
Nylah Clover
Cole Fox
Caelyn Leach
Chase Nash
Jamal Ray
Kaleb Salazar
Amahia Sanchez-Lopez
Tae’o Schrock
Bria Tilley
Michael Tinker
DeMari Tyler
Liya Watts
Alim Woodard-Gray
Honors
Margaret Abaquita
Ayonitemi Abudu
Markus Alexander
Taylor Banks
Chase Barley
Jayden Bonds
Tatiyana Cheeks
Jenna Droter
Kalea Easley-Diggs
Laila Escalera
Jace Giwa-Agbomeirele
Michael Griffin
Amari Hall
Justice Jack
Clarence Johnson III
Liam McCrae
Lauren Pinkney
Brody Poyry
Cydney Pyle
Adrian Trochez
Grace Vedamuthu
Andrew Williams
Landen Williams
Tony Williams III
Lanaee Wright
Grade 4
High honors
London Anderson
Lewis Benton
Ava Berkley
Kennedy Bullock
Crystal Crutchfield
Kenley Culbert
Chloe Edwards
Cameron Ford
Kaiden Joseph
Luke Kuc
Aaron Magruder
Zahra Mohammed
Youssef Moujami
Asiel Santos Molina
Feven Smith
Shai Tolbert
Trinity Ukaoma
Nathalie Viveros-Baez
Azeem Williams
Honors
Kaden Austin
Victor Bangwa
Makayla Barnes
Jeremiah Brown
Chloe Casey
Kellie Edwards
Victoria Frierson
Elizabeth Frierson
Andrew Lorenzo Gamboa
Ryan Generette
Alia Gilbert
Autumn Graham
Je-Vaughn Grant
Ayden Hickman
Preston Hugh
Amara Jones
Janee’ Joyner-Eldridge
Kaiden Kelly
Gavin Manalad
Jaliyah Mason
Francisco Xavier Melendez
Salvatore Meriano
KaeLynn Pierce
Sanai Sescoe
Xavier Somerville
Jessica Tu
Giana Wells
Patrick Yount
Grade 5
High honors
Alessandra Abaquita
Caiden Adams
Alayna Amosu
Alaina Bryant
Anglina Busch
Mauriah Cheeks
Treve Cruz
Byron Davis
Eric Ford
Kylie Gervais
Ryan Gist
Shane Givens
Kaiden Giwa-Agbomeirle
London Graham
Khailey Green-Terry
Brennan Guinyard
Margiegrace Heald
Nadia Jackson
Ashton Jeffcoat-Johnson
Kendal Johnson
Eliyan Johnson
Taylor Kenerson
Layla Kierce
Nwankaego Konwea
Jan Margaux Magauay
Ariana Martin
Khloe Mason
Madisyn Melvin
Emma Namale
Raahi Patel
Abdul Rahman
Skye Storey
Landon Thomas-Jones
Jaylen Thornton
Elijah Tucker
Adrian Uzoukwu
Sofia Varela
Grace Washington
Jayla Washington
Jade Weeks
Phedora White
Ryan Williams
Honors
Ayomiposi Abudu
Kaylen Ameh
Braylon Bailey
Dylan Bugett
Brooklynn Butler
Demarion Evans
Tremon Foster
Lilly Fox
Kyle Garraway
Jamexs Gatling
Phoenyx Guy
Carter Harrigan
Blake Irvin
Malaila Johnson
Tristyn Johnson
Ayden Johnson
Daylen Lee
Kaniel McGee
Leah McKelvin
Jamari Mitchell
Tierrie Moncrieffe
Kalen Ndamukong
Saniyah Odom
Aiden Orozco De Leon
Kaiden Pierce
Joshua Richardson
Amari Simmons
Kassidy Slater
Stanley Smith
Lauren Sparks
Enrique Stores
Azariah Tucker