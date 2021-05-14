Mary B. Neal Elementary School third quarter honor roll

Grade 3

High honors

Maryam Arif

JoDell Batson

Aidan Brock

Nylah Clover

Cole Fox

Caelyn Leach

Chase Nash

Jamal Ray

Kaleb Salazar

Amahia Sanchez-Lopez

Tae’o Schrock

Bria Tilley

Michael Tinker

DeMari Tyler

Liya Watts

Alim Woodard-Gray

Honors

Margaret Abaquita

Ayonitemi Abudu

Markus Alexander

Taylor Banks

Chase Barley

Jayden Bonds

Tatiyana Cheeks

Jenna Droter

Kalea Easley-Diggs

Laila Escalera

Jace Giwa-Agbomeirele

Michael Griffin

Amari Hall

Justice Jack

Clarence Johnson III

Liam McCrae

Lauren Pinkney

Brody Poyry

Cydney Pyle

Adrian Trochez

Grace Vedamuthu

Andrew Williams

Landen Williams

Tony Williams III

Lanaee Wright

Grade 4

High honors

London Anderson

Lewis Benton

Ava Berkley

Kennedy Bullock

Crystal Crutchfield

Kenley Culbert

Chloe Edwards

Cameron Ford

Kaiden Joseph

Luke Kuc

Aaron Magruder

Zahra Mohammed

Youssef Moujami

Asiel Santos Molina

Feven Smith

Shai Tolbert

Trinity Ukaoma

Nathalie Viveros-Baez

Azeem Williams

Honors

Kaden Austin

Victor Bangwa

Makayla Barnes

Jeremiah Brown

Chloe Casey

Kellie Edwards

Victoria Frierson

Elizabeth Frierson

Andrew Lorenzo Gamboa

Ryan Generette

Alia Gilbert

Autumn Graham

Je-Vaughn Grant

Ayden Hickman

Preston Hugh

Amara Jones

Janee’ Joyner-Eldridge

Kaiden Kelly

Gavin Manalad

Jaliyah Mason

Francisco Xavier Melendez

Salvatore Meriano

KaeLynn Pierce

Sanai Sescoe

Xavier Somerville

Jessica Tu

Giana Wells

Patrick Yount

Grade 5

High honors

Alessandra Abaquita

Caiden Adams

Alayna Amosu

Alaina Bryant

Anglina Busch

Mauriah Cheeks

Treve Cruz

Byron Davis

Eric Ford

Kylie Gervais

Ryan Gist

Shane Givens

Kaiden Giwa-Agbomeirle

London Graham

Khailey Green-Terry

Brennan Guinyard

Margiegrace Heald

Nadia Jackson

Ashton Jeffcoat-Johnson

Kendal Johnson

Eliyan Johnson

Taylor Kenerson

Layla Kierce

Nwankaego Konwea

Jan Margaux Magauay

Ariana Martin

Khloe Mason

Madisyn Melvin

Emma Namale

Raahi Patel

Abdul Rahman

Skye Storey

Landon Thomas-Jones

Jaylen Thornton

Elijah Tucker

Adrian Uzoukwu

Sofia Varela

Grace Washington

Jayla Washington

Jade Weeks

Phedora White

Ryan Williams

Honors

Ayomiposi Abudu

Kaylen Ameh

Braylon Bailey

Dylan Bugett

Brooklynn Butler

Demarion Evans

Tremon Foster

Lilly Fox

Kyle Garraway

Jamexs Gatling

Phoenyx Guy

Carter Harrigan

Blake Irvin

Malaila Johnson

Tristyn Johnson

Ayden Johnson

Daylen Lee

Kaniel McGee

Leah McKelvin

Jamari Mitchell

Tierrie Moncrieffe

Kalen Ndamukong

Saniyah Odom

Aiden Orozco De Leon

Kaiden Pierce

Joshua Richardson

Amari Simmons

Kassidy Slater

Stanley Smith

Lauren Sparks

Enrique Stores

Azariah Tucker