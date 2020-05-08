You are the owner of this article.
Edit Article Add New Article

Matawoman Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade

Principal’s Honors

Adekolawole E. Akinwale

Taliyah O. Artis

Jameel M. Ashorobi

Brooke T. Boggs

Gabriel John L. Borrero

Londen B. Braswell

Ti’Laisha J. Cooper

Jenyah D. Davis

Josie M. Davis

Lillian K. Davis

Ryan A. Drakeford

Isabell K. Greene

Khamari A. Hicks

Kimberly B. Huynh

J’Nasia A. Johnson

Justin D. Kennedy

Katherine E. Kinglock

Camryn A. Lewis

Madison S. Lewis

Avelina S. Londres

Marcuse A. Marshall Jr.

Kevin A. Neale Jr.

Katherine G. Osorio

Mikayla O. Palmer

Keerat K. Pannu

DaSiyah I. Parker

Lilibeth A. Pineda-Mendez

Mia R. Randolph

Jeimmy G. Rivas

Jalen M. Sorsby

Blake E. Testerman

Akyla M. Tongue

Jaida A. Wiggins

Janae D. Wingate

High Honors

Khyri A. Akbar

Kennedi A. Allsbrook

Denazia L. Austin-Minor

Amani S. Barnes

Joseph M. Barnes Jr.

Sariah L. Barreau

Gabriel Barrera-Ruiz

Anthony T. Barron

Zara M. Bautista

Jodi O. Berrios

Jocelyn G. Brewer

Serena S. Brewer

Adrienne Rae R. Briones

Kyhri J. Brooks

Serenity F. Burnside

Ryan E. Cantillano

Jourdyn J. Carter

Devin M. Coble

Ava M. Cooper

Gavin D. Cosio

Jayla J. Cox

Makenzie M. Dames

Jahzara N. Davis

Jayla D. Davis

Morgan S. Davis

Safiyah O. Dela Cruz

Samantha Z. Diaz

Brenda M. Diaz-Fuentes

Kristian A. Donald

Gabrielle DuBuclet

Waylin M. Duhon Jr.

William N. Franklin III

Elissa M. Ganaway

Londyn A. Gibson

Manuella Glover

Deyanna N. Gonzalez

Destiny A. Hargrove

Brooklynn J. Harris

Jayla D. Harris

Jada M. Harry

Demitri D. Hicks

Brielle M. Hooker

Naomi L. Hudson

Sung M. Huh

Dilan C. Jackson

Kwenji S. Jackson II

Alexander M. James

Aniyah L. Johnson

Victoria E. Johnson

Darrin L. Jones

Kamrin J. Kea

Amelia A. King

Kori M. King

Ayden L. Kullman

Bianca E. Lepe

Aubrey R. Ligons

Natalee A. Luna

Jaden D. Lyon

Logan E. McKenzie

Zachary D. Millen

Duy D. Nguyen

Madalynn G. Niehaus

Alexis Ornelas Salas

Nosazewen T. Otokiti

Kayla R. Owens

Abria P. Parrish

Iman T. Philpot

Mary E. Policarpio

David S. Pope

Dylan Aaron P. Quenano

Tyler S. Reed

Rocmunn Richardson Jr.

Adina H. Rogers

Victoria Rosado Reyes

Noah E. Sarki

Amaiya M. Scarbrough

Baile N. Shellaugh

Noel K. Sterling

Rilee K. Sterling

Cora I. Stokes

Jhania D. Swann

Jordan E. Taylor

Arleena B. Thompson

Corrin K. Turpin

Christian A. Williams

Jayson T. Williams

Robert S. Wilson III

Kayla J. Wint

Isaiah L. Wynne

Haleema Zafar

Honors

Dayona G. Allen

Jazelle I. Baker

Tatyana A. Barreau

Joshua L. Bennett

Kaitlyn M. Calhoun

Aniyah D. Clark

Nazariay N. Cole

Jetai Crawford

Ryan J. Davis

Giusepee G. De Lama

Tre’vyon S. Draughn

Malachi E. Dunn

Jocelyn J. Estrada-Hernandez

Kamoni A. Fair

Syrae C. Fox

Keyaira A. Gaines

Promise J. Gillespie

Jermaine L. Griffin

Teion A. Harris

Jaliyah M. Harrison

Madden L. Harty

Gabriel M. Henderson

Gabriella B. Herrera

Amber S. Holly

Amari R. Jones-Compton

Darius E. Kemper

Joshua A. Lee

Kamyra R. Lewis

Leilah K. Liggins

Angelis M. Light

Madeline S. Londres

David Lopez-Prieto

Alaya O. Lozano

Savion A. Manning

Jay’lyn A. Mason

Trinity R. McCamey

Aaron V. McDuffie

Shane B. McLeod

Nathan M. McNeill

Caleb W. Minors

Om G. Mistry

Kimanni C. Morris

Xavier S. Morris

Kellen J. Nash

Favour E. Odejobi

Tyrin M. Odom

Obinna C. Okoro

Darryl A. Paulen

Serena A. Peters

Jerome T. Polite Jr.

Maya A. Pope

Noah Z. Pr’out

Brayan O. Pu-Lopez

Jessica L. Ramsey

Tyler J. Reese

Raven O. Robinson

Luis A. Ruiz

Maximus U. Ruiz

Marcus T. Sanders

Vincent A. Sanders

Jason A. Santamaria-Urias

Khalil D. Shamburger

Alexsandra A. Spence

Michaela A. Stewart

Deonte L. Study

Brianna K. Tabor

Johanna C. Tolson

De’archer A. Valentine

Arlyn D. Velasquez

James K. Walker Jr.

Dominick A. Wallace-Lewis

Chloe E. Warren

Jada M. Warren

Chad A. Washington

Willow E. Washington

Isaiah T. Williams

Malachi S. Wright

Seventh grade

Principal’s Honors

Sonya Arib

Mya M. Bowman

Kyla M. Bulls

Ryan M. Codling

Makala M. Dames

Keriann M. Degen

Kaelyn A. Dorsey

William Drakeford Jr.

Stan Angelo Fernandez

Tahj G. Franco

Hudson M. Garrett

Joshua D. Johnson

Jaelyn C. Jones

Morgan S. Jones

Noah R. Lunceford

Aidan J. Metzgar

Kaitlyn A. Moorer

Jaden L. Nelson

Julia E. Pender

Kayla R. Randle

Edeose Q. Richard

Taylor R. Richardson

Tahirah C. Ross

Elijan D. Tablizo

Mackenzi M. Williams

Darren Zhang

Tiffany Zhang

High Honors

Angel E. Abebe

Samuel O. Adeyanju

Cadiel Alvarez-Sierra

Jairus F. Anderson

Londynn E. Anderson

Michaela M. Anderson

Owen D. Ansari

Sierra A. Barnes

Miriam L. Bartholomew

Jose D. Bernal

Riley G. Blount

Kaelyn B. Booker

Kerry N. Boyce

Haley A. Brownson

Jada S. Cannon

Julien A. Carmona

Daisia A. Carter

Lydia C. Chandler

Daron Z. Clark

Olivia V. Coles

Dylann N. Corley

Zhen C. Craft

Isys A. Crew

Alfred Johann S. Cruz

Maddox L. Cypress

Joshua M. Davis

Yvonna L. Edwards

Eberechukwu M. Elebeke

Ryan A. Elias

Jordyn N. Elliott

Tatyanna S. Fearon

Chase M. Francis

James T. Francis

Meb J. Glover

Taniya N. Golson

Michael L. Grier

Celina S. Handon

Zaviah N. Hargrove

Darius J. Harrell

Noah D. Harrison

Gerald W. Holden Jr.

Jade R. Horton

Mia M. Howard

Kamryn T. Hussain

Helen B. Huynh

Destinee H. Jackson-Daniels

Steve I. Jefferson

Andrew W. Johnson

Tamara C. Jones

Alyssa N. Jongo

Merica Joshi

Scott L. Kendrick

Asia N. Keys

Tatiyona K. King

Kayla G. Landis

Lanivea M. Lauderdale

Gabrielle A. Lee

Donovan M. Lloyd

Merick Lucas Tamayo

Brandon M. Mattingly

Austin M. Mayville

Messiah N. McKinley

Aaron X. McKinney

Chasity G. McLeod

Giada I. Mikuletic-Hicks

Donovin B. Newsome

Aliyah R. Nichols

Vandan H. Patel

Dezmond A. Paulen

Jude P. Pender

Chris A. Perez

Treasure R. Perkins

Jayden C. Pope

Joshua N. Price

Reginald A. Richardson Jr.

Amanda G. Ridenhour

Dillan A. Rivera

Mahkayla N. Romero

Mariele M. Salinas

Sindy S. Santamaria-Urias

Heaven L. Saxton

Emilee R. Selph

Madison J. Senior

Sarah R. Shrestha

Shan R. Shrestha

Sydnee M. Smalls

Leah A. Sturdivant

Mia A. Terry

Corey A. Thomas Jr.

Jagan D. Thomas

Joya G. Thompson

Amirah Z. Tillman

Hailey E. Van Brunt

Josie Z. Van-Eck

Todd L. Waller Jr.

Isaiah K. Walters

Christian K. Wilbon

Aminah M. Wright

Honors

Londyn O. Akintunde

Darnayia G. Allen

Jared D. Allsbrook

Kelechi J. Anyanwu

Jayden K. Beeman

Choyce K. Black

Karrington B. Boyd

Madison N. Broady

Kasey R. Brumfield

Amare A. Byrd

Darvin S. Chavez Alvarado

Sanaa D. Clark

Delaney G. Cox

Tichina J. Currie

Darien J. Dorsey

Kayla C. Dunn

Matsilah Dunn

Clifton R. Franklin Jr.

Chelsea A. Frisby

Jackson A. Garcia Sanchez

Zion D. Gardner

Jasmine F. Gordon

Dana L. Gray

Nicholas P. Hamilton

Jameer C. Hill

Christian D. Holland

Rashaad C. Jackson

Joewell L. Johnson

Nathaniel J. Johnson

Conner M. Jones

Unison Joshi

Zyon R. Kamara

Kennedi A. King

Makayla A. LaFleur

Elijah A. Liburd

Kaelynn E. Lynch

Quincy D. Manier

Shamya I. Manuel

Amyah L.Matthews

Jamir N. May

Larry J. McLeod

Kwinton E. Meek

Marquis M. Noble

Aderonke E. Ogunbona

Oluwaleke B. Ogunbor

Ajayveer S. Pannu

Xzavier R. Pinkney

Rylie J. Richard

Valdemar Rodriguez

Nasir Saensirisouk

Liceth K. Santamaria

Iyana T. Shanklin

Dianne Eliza E. Smith

Laila A. Smith

Jaden A. Solomon

Camryn M. Spears

Dominic E. Strickland

Larry R. Swann III

Justin E. Taylor

Alexis C. Terry

Leah I. Thomas

Taylor N. Todd

Kenneth C. Tomasello

Jayden D. Tucker

Janae N. Turner

Prince Roland N. Villanueva

Markeisha Warren

Lanier R. Washington

Amiyah J. Waters

Liah N. West

Jaliyah A. Whalen

Anaiah O. White

Jahari T. Wright

Roeslan S. Zavala Arevalo

Eighth grade

Principal’s Honors

Gael E. Aguilar

Adam A. Alattas

Zachary C. Berke

Myicah N. Bijou

Ashley S. Cho

Enrico Vicente L. Coloma

Valerie Esparza

Julia M. Knapp

Kayla D. Lee

Tsinat Maeregu

Waldine Mathieu

Simone F. Melson

Madison N. Nabinett

Emmanuel J. Odejobi

Amalachukwu C. Okoye

Oluwakemisola S. Olufade

Neel Patel

Catherine O. Smith

Nayan G. Soni

Kendall D. Tucker

Ugonna F. Udoji

Joanna S. Vincent

Camden A. Wansel

Tre O. Wilkerson

Adiaha S. Witherspoon

High Honors

Kennedy S. Alleyne

Amarachi R. Anyanwu

Elias J. Bend

Gabrielle I. Caldwell

Robert B. Calhoun III

Alyssia M. Cano

Justice I. Carter

Jordyn D. Champion

Zacary W. Clark

Araya D. Cole

Isaiah L. Coleman

Xavier L. Council

Victoria L. Coward

Niya K. Cox

Jordan L. Cozart

Billie D. Cunningham

Christian D. Curry

Isabelle V. Daproza

Dani E. Davis

Lauren R. Davis

Evelin Z. Diaz-Fuentes

Charne’ E. Dixson

Tomas D. Duarte Valencia

Angel R. Eubanks

Adrian D. Evans-Jones

Taylor Y. Feagins

Nicholas T. Foreman

Christopher H. Fortes

Taniya M. Francis

Amiyah D. Gardner

Ariyah T. Gay

Jalen J. Gordon

Joshua E. Gray

Jada A. Griffin

Ashleigh S. Harley

Malik J. Harper

Joyce A. Hebou

Madison L. Heller

Kensington F. Henderson

Angelo N. Herron

Michael A. Hines Jr.

Mingi Huh

Kyla M. Istvan

Richard R. Johnson

Niya A. Jones

Naomi C. Kilpatrick

Sydney G. Lewis

Alejandra E. Luna

Laila A. Magby

Tiara M. Marshall

Alannah J. Mayers

Kylie A. McKenzie

Kaleb T. Mehari

Taylor N. Mickens

Emanuel N. Miller

Jacqueline L. Minor

Leena H. Mistry

Bradley A. Murdock

Kamilah N. Nelson

Abigail C. Nwanwa

Joshua S. Pelzer

Kaylah T. Pratt

Amanda Ramirez

Jhordyn A. Robinson

Kameryn Robinson

Kyndal T. Savoy

Kennedy J. Stewart

Caila E. Strickland

Andre’ M.Thomas III

Janasia R. Thomas

McKenzie S. Thomas

Sincere K. Thornton

Leyna T. Tran

Danielle J. Washington

Sarah N. Whitley

Tianna N. Williams

Danielle S. Wright

Honors

Bria A. Agbobli-Dougno

Raymond T. Anderson Jr.

Elias M. Anthony

Benjamin T. Austin Jr.

Janiya A. Avant

Aiden P. Bean

Sion G. Bell

Jonathan A. Bennett

Ania U. Blake

Samira A. Bouie

Nia R. Bowman

Damontae’ L. Brawner

Kellen L. Brawner

Joelle A. Brown

Jamela M. Butler

Sasha A. Butler

Amanda J. Cartwright

Dacharvrick D. Collins Jr.

Jasmine L. Cowling

Jaileen M. Davenport

Mia M. Dawson

Da’leisha S. Dorsey

Chelsea E. Edwards

Xavier L. Farmer

Emily N. Flores-Hernandez

Eric I. Gooden

Brandon T. Gordon

Gabriell D. Green Allen

Aarielle L. Gumbs

Christian E. Hardy

Xavier L. Harper

Lailah C. Hawkins

Tyla R. Hemby

Savannah P. Hudson

Aamir M. Hughes-Razzak

Jayden D. Inge

Carl B. Johnson III

Alaysia L. Jones

Uroog A. Khan

Jada S. Manley

Briana S. Mathews

Logan A. McCamey

Taylor J. McLain

Nyke T. Mealey

Soula Meundan

Delaney C. Miles

Makalah K. Mitchell

Mario Montero-Gonzalez

Xavier K. Mosley-Hill

Casey E. Murphy

Deven J. Neal

William J. Nichols III

Greysun J. Niehaus

Uchenna E. Okoro

A’Marah E. Parrish

Madison T. Penkert

Kenneth L. Porter II

Brian L. Pritchett Jr.

Samirah L. Ravenel

Brandon J. Riley

Keira A. Rivers

Linwood V. Robinson

Sanaia M. Robinson

Jayla D. Rochester

Jordan W. Russell

Jeremiah J. Severe

Arslan Siddique

Jackson M. Small

Kayleen A. Smith

Sydirah K. Smith

Rashaad A. Stokes-Prather

Antonette R. Taylor

Caleb A. Terrell

Aaraya M. Thompson

Joshua T. Trinidad

Robbin L. Tyler

Kendall J. Tyson

Briniya D. Washington

Mickala O. Washington

Mondra D. Washington

Daysia E. Wilson

Mehki E. Young

David M. Yum

Newsletters