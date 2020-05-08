Matawoman Middle School 3rd quarter honor roll

Sixth grade
Principal’s Honors
Adekolawole E. Akinwale
Taliyah O. Artis
Jameel M. Ashorobi
Brooke T. Boggs
Gabriel John L. Borrero
Londen B. Braswell
Ti’Laisha J. Cooper
Jenyah D. Davis
Josie M. Davis
Lillian K. Davis
Ryan A. Drakeford
Isabell K. Greene
Khamari A. Hicks
Kimberly B. Huynh
J’Nasia A. Johnson
Justin D. Kennedy
Katherine E. Kinglock
Camryn A. Lewis
Madison S. Lewis
Avelina S. Londres
Marcuse A. Marshall Jr.
Kevin A. Neale Jr.
Katherine G. Osorio
Mikayla O. Palmer
Keerat K. Pannu
DaSiyah I. Parker
Lilibeth A. Pineda-Mendez
Mia R. Randolph
Jeimmy G. Rivas
Jalen M. Sorsby
Blake E. Testerman
Akyla M. Tongue
Jaida A. Wiggins
Janae D. Wingate
High Honors
Khyri A. Akbar
Kennedi A. Allsbrook
Denazia L. Austin-Minor
Amani S. Barnes
Joseph M. Barnes Jr.
Sariah L. Barreau
Gabriel Barrera-Ruiz
Anthony T. Barron
Zara M. Bautista
Jodi O. Berrios
Jocelyn G. Brewer
Serena S. Brewer
Adrienne Rae R. Briones
Kyhri J. Brooks
Serenity F. Burnside
Ryan E. Cantillano
Jourdyn J. Carter
Devin M. Coble
Ava M. Cooper
Gavin D. Cosio
Jayla J. Cox
Makenzie M. Dames
Jahzara N. Davis
Jayla D. Davis
Morgan S. Davis
Safiyah O. Dela Cruz
Samantha Z. Diaz
Brenda M. Diaz-Fuentes
Kristian A. Donald
Gabrielle DuBuclet
Waylin M. Duhon Jr.
William N. Franklin III
Elissa M. Ganaway
Londyn A. Gibson
Manuella Glover
Deyanna N. Gonzalez
Destiny A. Hargrove
Brooklynn J. Harris
Jayla D. Harris
Jada M. Harry
Demitri D. Hicks
Brielle M. Hooker
Naomi L. Hudson
Sung M. Huh
Dilan C. Jackson
Kwenji S. Jackson II
Alexander M. James
Aniyah L. Johnson
Victoria E. Johnson
Darrin L. Jones
Kamrin J. Kea
Amelia A. King
Kori M. King
Ayden L. Kullman
Bianca E. Lepe
Aubrey R. Ligons
Natalee A. Luna
Jaden D. Lyon
Logan E. McKenzie
Zachary D. Millen
Duy D. Nguyen
Madalynn G. Niehaus
Alexis Ornelas Salas
Nosazewen T. Otokiti
Kayla R. Owens
Abria P. Parrish
Iman T. Philpot
Mary E. Policarpio
David S. Pope
Dylan Aaron P. Quenano
Tyler S. Reed
Rocmunn Richardson Jr.
Adina H. Rogers
Victoria Rosado Reyes
Noah E. Sarki
Amaiya M. Scarbrough
Baile N. Shellaugh
Noel K. Sterling
Rilee K. Sterling
Cora I. Stokes
Jhania D. Swann
Jordan E. Taylor
Arleena B. Thompson
Corrin K. Turpin
Christian A. Williams
Jayson T. Williams
Robert S. Wilson III
Kayla J. Wint
Isaiah L. Wynne
Haleema Zafar
Honors
Dayona G. Allen
Jazelle I. Baker
Tatyana A. Barreau
Joshua L. Bennett
Kaitlyn M. Calhoun
Aniyah D. Clark
Nazariay N. Cole
Jetai Crawford
Ryan J. Davis
Giusepee G. De Lama
Tre’vyon S. Draughn
Malachi E. Dunn
Jocelyn J. Estrada-Hernandez
Kamoni A. Fair
Syrae C. Fox
Keyaira A. Gaines
Promise J. Gillespie
Jermaine L. Griffin
Teion A. Harris
Jaliyah M. Harrison
Madden L. Harty
Gabriel M. Henderson
Gabriella B. Herrera
Amber S. Holly
Amari R. Jones-Compton
Darius E. Kemper
Joshua A. Lee
Kamyra R. Lewis
Leilah K. Liggins
Angelis M. Light
Madeline S. Londres
David Lopez-Prieto
Alaya O. Lozano
Savion A. Manning
Jay’lyn A. Mason
Trinity R. McCamey
Aaron V. McDuffie
Shane B. McLeod
Nathan M. McNeill
Caleb W. Minors
Om G. Mistry
Kimanni C. Morris
Xavier S. Morris
Kellen J. Nash
Favour E. Odejobi
Tyrin M. Odom
Obinna C. Okoro
Darryl A. Paulen
Serena A. Peters
Jerome T. Polite Jr.
Maya A. Pope
Noah Z. Pr’out
Brayan O. Pu-Lopez
Jessica L. Ramsey
Tyler J. Reese
Raven O. Robinson
Luis A. Ruiz
Maximus U. Ruiz
Marcus T. Sanders
Vincent A. Sanders
Jason A. Santamaria-Urias
Khalil D. Shamburger
Alexsandra A. Spence
Michaela A. Stewart
Deonte L. Study
Brianna K. Tabor
Johanna C. Tolson
De’archer A. Valentine
Arlyn D. Velasquez
James K. Walker Jr.
Dominick A. Wallace-Lewis
Chloe E. Warren
Jada M. Warren
Chad A. Washington
Willow E. Washington
Isaiah T. Williams
Malachi S. Wright
Seventh grade
Principal’s Honors
Sonya Arib
Mya M. Bowman
Kyla M. Bulls
Ryan M. Codling
Makala M. Dames
Keriann M. Degen
Kaelyn A. Dorsey
William Drakeford Jr.
Stan Angelo Fernandez
Tahj G. Franco
Hudson M. Garrett
Joshua D. Johnson
Jaelyn C. Jones
Morgan S. Jones
Noah R. Lunceford
Aidan J. Metzgar
Kaitlyn A. Moorer
Jaden L. Nelson
Julia E. Pender
Kayla R. Randle
Edeose Q. Richard
Taylor R. Richardson
Tahirah C. Ross
Elijan D. Tablizo
Mackenzi M. Williams
Darren Zhang
Tiffany Zhang
High Honors
Angel E. Abebe
Samuel O. Adeyanju
Cadiel Alvarez-Sierra
Jairus F. Anderson
Londynn E. Anderson
Michaela M. Anderson
Owen D. Ansari
Sierra A. Barnes
Miriam L. Bartholomew
Jose D. Bernal
Riley G. Blount
Kaelyn B. Booker
Kerry N. Boyce
Haley A. Brownson
Jada S. Cannon
Julien A. Carmona
Daisia A. Carter
Lydia C. Chandler
Daron Z. Clark
Olivia V. Coles
Dylann N. Corley
Zhen C. Craft
Isys A. Crew
Alfred Johann S. Cruz
Maddox L. Cypress
Joshua M. Davis
Yvonna L. Edwards
Eberechukwu M. Elebeke
Ryan A. Elias
Jordyn N. Elliott
Tatyanna S. Fearon
Chase M. Francis
James T. Francis
Meb J. Glover
Taniya N. Golson
Michael L. Grier
Celina S. Handon
Zaviah N. Hargrove
Darius J. Harrell
Noah D. Harrison
Gerald W. Holden Jr.
Jade R. Horton
Mia M. Howard
Kamryn T. Hussain
Helen B. Huynh
Destinee H. Jackson-Daniels
Steve I. Jefferson
Andrew W. Johnson
Tamara C. Jones
Alyssa N. Jongo
Merica Joshi
Scott L. Kendrick
Asia N. Keys
Tatiyona K. King
Kayla G. Landis
Lanivea M. Lauderdale
Gabrielle A. Lee
Donovan M. Lloyd
Merick Lucas Tamayo
Brandon M. Mattingly
Austin M. Mayville
Messiah N. McKinley
Aaron X. McKinney
Chasity G. McLeod
Giada I. Mikuletic-Hicks
Donovin B. Newsome
Aliyah R. Nichols
Vandan H. Patel
Dezmond A. Paulen
Jude P. Pender
Chris A. Perez
Treasure R. Perkins
Jayden C. Pope
Joshua N. Price
Reginald A. Richardson Jr.
Amanda G. Ridenhour
Dillan A. Rivera
Mahkayla N. Romero
Mariele M. Salinas
Sindy S. Santamaria-Urias
Heaven L. Saxton
Emilee R. Selph
Madison J. Senior
Sarah R. Shrestha
Shan R. Shrestha
Sydnee M. Smalls
Leah A. Sturdivant
Mia A. Terry
Corey A. Thomas Jr.
Jagan D. Thomas
Joya G. Thompson
Amirah Z. Tillman
Hailey E. Van Brunt
Josie Z. Van-Eck
Todd L. Waller Jr.
Isaiah K. Walters
Christian K. Wilbon
Aminah M. Wright
Honors
Londyn O. Akintunde
Darnayia G. Allen
Jared D. Allsbrook
Kelechi J. Anyanwu
Jayden K. Beeman
Choyce K. Black
Karrington B. Boyd
Madison N. Broady
Kasey R. Brumfield
Amare A. Byrd
Darvin S. Chavez Alvarado
Sanaa D. Clark
Delaney G. Cox
Tichina J. Currie
Darien J. Dorsey
Kayla C. Dunn
Matsilah Dunn
Clifton R. Franklin Jr.
Chelsea A. Frisby
Jackson A. Garcia Sanchez
Zion D. Gardner
Jasmine F. Gordon
Dana L. Gray
Nicholas P. Hamilton
Jameer C. Hill
Christian D. Holland
Rashaad C. Jackson
Joewell L. Johnson
Nathaniel J. Johnson
Conner M. Jones
Unison Joshi
Zyon R. Kamara
Kennedi A. King
Makayla A. LaFleur
Elijah A. Liburd
Kaelynn E. Lynch
Quincy D. Manier
Shamya I. Manuel
Amyah L.Matthews
Jamir N. May
Larry J. McLeod
Kwinton E. Meek
Marquis M. Noble
Aderonke E. Ogunbona
Oluwaleke B. Ogunbor
Ajayveer S. Pannu
Xzavier R. Pinkney
Rylie J. Richard
Valdemar Rodriguez
Nasir Saensirisouk
Liceth K. Santamaria
Iyana T. Shanklin
Dianne Eliza E. Smith
Laila A. Smith
Jaden A. Solomon
Camryn M. Spears
Dominic E. Strickland
Larry R. Swann III
Justin E. Taylor
Alexis C. Terry
Leah I. Thomas
Taylor N. Todd
Kenneth C. Tomasello
Jayden D. Tucker
Janae N. Turner
Prince Roland N. Villanueva
Markeisha Warren
Lanier R. Washington
Amiyah J. Waters
Liah N. West
Jaliyah A. Whalen
Anaiah O. White
Jahari T. Wright
Roeslan S. Zavala Arevalo
Eighth grade
Principal’s Honors
Gael E. Aguilar
Adam A. Alattas
Zachary C. Berke
Myicah N. Bijou
Ashley S. Cho
Enrico Vicente L. Coloma
Valerie Esparza
Julia M. Knapp
Kayla D. Lee
Tsinat Maeregu
Waldine Mathieu
Simone F. Melson
Madison N. Nabinett
Emmanuel J. Odejobi
Amalachukwu C. Okoye
Oluwakemisola S. Olufade
Neel Patel
Catherine O. Smith
Nayan G. Soni
Kendall D. Tucker
Ugonna F. Udoji
Joanna S. Vincent
Camden A. Wansel
Tre O. Wilkerson
Adiaha S. Witherspoon
High Honors
Kennedy S. Alleyne
Amarachi R. Anyanwu
Elias J. Bend
Gabrielle I. Caldwell
Robert B. Calhoun III
Alyssia M. Cano
Justice I. Carter
Jordyn D. Champion
Zacary W. Clark
Araya D. Cole
Isaiah L. Coleman
Xavier L. Council
Victoria L. Coward
Niya K. Cox
Jordan L. Cozart
Billie D. Cunningham
Christian D. Curry
Isabelle V. Daproza
Dani E. Davis
Lauren R. Davis
Evelin Z. Diaz-Fuentes
Charne’ E. Dixson
Tomas D. Duarte Valencia
Angel R. Eubanks
Adrian D. Evans-Jones
Taylor Y. Feagins
Nicholas T. Foreman
Christopher H. Fortes
Taniya M. Francis
Amiyah D. Gardner
Ariyah T. Gay
Jalen J. Gordon
Joshua E. Gray
Jada A. Griffin
Ashleigh S. Harley
Malik J. Harper
Joyce A. Hebou
Madison L. Heller
Kensington F. Henderson
Angelo N. Herron
Michael A. Hines Jr.
Mingi Huh
Kyla M. Istvan
Richard R. Johnson
Niya A. Jones
Naomi C. Kilpatrick
Sydney G. Lewis
Alejandra E. Luna
Laila A. Magby
Tiara M. Marshall
Alannah J. Mayers
Kylie A. McKenzie
Kaleb T. Mehari
Taylor N. Mickens
Emanuel N. Miller
Jacqueline L. Minor
Leena H. Mistry
Bradley A. Murdock
Kamilah N. Nelson
Abigail C. Nwanwa
Joshua S. Pelzer
Kaylah T. Pratt
Amanda Ramirez
Jhordyn A. Robinson
Kameryn Robinson
Kyndal T. Savoy
Kennedy J. Stewart
Caila E. Strickland
Andre’ M.Thomas III
Janasia R. Thomas
McKenzie S. Thomas
Sincere K. Thornton
Leyna T. Tran
Danielle J. Washington
Sarah N. Whitley
Tianna N. Williams
Danielle S. Wright
Honors
Bria A. Agbobli-Dougno
Raymond T. Anderson Jr.
Elias M. Anthony
Benjamin T. Austin Jr.
Janiya A. Avant
Aiden P. Bean
Sion G. Bell
Jonathan A. Bennett
Ania U. Blake
Samira A. Bouie
Nia R. Bowman
Damontae’ L. Brawner
Kellen L. Brawner
Joelle A. Brown
Jamela M. Butler
Sasha A. Butler
Amanda J. Cartwright
Dacharvrick D. Collins Jr.
Jasmine L. Cowling
Jaileen M. Davenport
Mia M. Dawson
Da’leisha S. Dorsey
Chelsea E. Edwards
Xavier L. Farmer
Emily N. Flores-Hernandez
Eric I. Gooden
Brandon T. Gordon
Gabriell D. Green Allen
Aarielle L. Gumbs
Christian E. Hardy
Xavier L. Harper
Lailah C. Hawkins
Tyla R. Hemby
Savannah P. Hudson
Aamir M. Hughes-Razzak
Jayden D. Inge
Carl B. Johnson III
Alaysia L. Jones
Uroog A. Khan
Jada S. Manley
Briana S. Mathews
Logan A. McCamey
Taylor J. McLain
Nyke T. Mealey
Soula Meundan
Delaney C. Miles
Makalah K. Mitchell
Mario Montero-Gonzalez
Xavier K. Mosley-Hill
Casey E. Murphy
Deven J. Neal
William J. Nichols III
Greysun J. Niehaus
Uchenna E. Okoro
A’Marah E. Parrish
Madison T. Penkert
Kenneth L. Porter II
Brian L. Pritchett Jr.
Samirah L. Ravenel
Brandon J. Riley
Keira A. Rivers
Linwood V. Robinson
Sanaia M. Robinson
Jayla D. Rochester
Jordan W. Russell
Jeremiah J. Severe
Arslan Siddique
Jackson M. Small
Kayleen A. Smith
Sydirah K. Smith
Rashaad A. Stokes-Prather
Antonette R. Taylor
Caleb A. Terrell
Aaraya M. Thompson
Joshua T. Trinidad
Robbin L. Tyler
Kendall J. Tyson
Briniya D. Washington
Mickala O. Washington
Mondra D. Washington
Daysia E. Wilson
Mehki E. Young
David M. Yum